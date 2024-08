Czym jest kampania CRM? Definicja, korzyści i przykłady

Narzędzie CRM (zarządzanie powiązaniami z klientami) ma obecnie kluczowe znaczenie dla większości Business. Nie jest to tylko pozbawiona życia baza danych potencjalnych i obecnych klientów; jest to kluczowy czynnik umożliwiający prowadzenie biznesu, który wprowadza nieznajomych na ścieżkę do stania się zadowolonymi klientami i lojalnymi zwolennikami.

Oczywiście narzędzie to tylko to.🛠️ Jeśli chodzi o maksymalizację marketingowego ROI, potrzebujesz czegoś więcej. Potrzebujesz planu.

I tu właśnie wkraczają kampanie CRM. Zbudowane w oparciu o badania klientów i solidną strategię marketingową, skuteczne kampanie CRM pomagają zamykać więcej transakcji i pielęgnować trwałe relacje z klientami.

Porozmawiajmy o tym, co sprawia, że kampanie CRM są wartościowe, sprawdźmy przykłady kampanii CRM i dowiedzmy się, jak tworzyć zwycięskie kampanie CRM Strategie CRM które przekształcają zimnych leadów w stałych klientów.

Ale najpierw, oto podstawy.

Czym jest kampania CRM?

Kampania CRM to skoordynowana seria działań marketingowych, które wykorzystują Oprogramowanie CRM do zarządzania interakcjami z istniejącymi i potencjalnymi klientami. Kampanie te analizują dane klientów, personalizują komunikację i wspierają długotrwałe powiązania z bazą klientów w celu zwiększenia retencji i napędzania wzrostu sprzedaży.

Zasadniczo kampania CRM to kampania marketingowa, która jest hiper-spersonalizowana i ukierunkowana na potencjalnych klientów i klientów w bazie danych CRM. Przykładem kampanii CRM są wiadomości e-mail dotyczące wdrażania i wersji próbnych, kierowane do potencjalnych klientów.

Niektóre wspólne cechy kampanii CRM to:

Odbiorcy : Kampanie te są wykorzystywane w celu dotarcia do leadów i klientów, którzy już znają twoją firmę i usługi

: Kampanie te są wykorzystywane w celu dotarcia do leadów i klientów, którzy już znają twoją firmę i usługi Intencje : Kampanie CRM są wykorzystywane do zatrzymania użytkowników i zwiększenia przychodów poprzez upselling i cross-selling powiązanych usług i produktów

: Kampanie CRM są wykorzystywane do zatrzymania użytkowników i zwiększenia przychodów poprzez upselling i cross-selling powiązanych usług i produktów Kanały: Wykorzystywane kanały zależą od oprogramowania CRM i obejmują bezpośredni e-mail, media społecznościowe i reklamy

Wykorzystywane kanały zależą od oprogramowania CRM i obejmują bezpośredni e-mail, media społecznościowe i reklamy KPI: Powodzenie kampanii CRM jest analizowane za pomocą wskaźników takich jak zaangażowanie, konwersja i retencja

Korzyści z prowadzenia kampanii CRM

A System CRM wypełnia lukę między klientami, marketingiem i teamami sprzedażowymi i łączy je w dążeniu do wspólnych celów: zaangażowania, konwersji i utrzymania klientów. Z tego powodu kampanie CRM - jeśli są dobrze prowadzone - są bardzo skuteczne.

Oto najważniejsze korzyści płynące z używania oprogramowania CRM do prowadzenia kampanii marketingowych:

Centralizacja: Ponieważ oprogramowanie CRM zarządza i przechowuje informacje o klientach, prowadzenie kampanii celowych za jego pośrednictwem jest łatwiejsze niż przy użyciu innego narzędzia. W ten sposób nie trzeba prowadzić wielu rejestrów profili i interakcji z klientami Współpraca: Często zespoły sprzedaży, marketingu, a nawet produktu muszą współpracować nad kampanią. Jak większość dobrychNarzędzia CRM posiada podstawowe funkcje zarządzania projektami, łatwo jest współpracować z wieloma użytkownikami i zapewnićwydajność procesu 🤝 Personalizacja: System CRM pozwala segmentować klientów na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów i dodawać ich do niestandardowych cykli pracy, dzięki czemu każdy punkt kontaktu z komunikacją jest dla nich odpowiedni Niestandardowe informacje o klientach: Oprogramowanie CRM jest wyposażone w zaawansowane funkcje raportowania, które generują wgląd w interakcje i wydajność kampanii, pomagając udoskonalić cele i komunikaty Ukierunkowany cel: Dane z kampanii CRM nie tylko pomagają lepiej zrozumieć obecnych klientów, ale także pomagają w ocenie potencjalnych klientów i przewidywaniu, które profile klientów z większym prawdopodobieństwem przekształcą się w płacących klientów

Dobrze przeprowadzone kampanie CRM mogą znacznie przyczynić się do zaangażowania klientów, budowania ich lojalności i zwiększenia ich wartości życiowej.

Przykłady powodzenia kampanii CRM

Po zapoznaniu się z korzyściami płynącymi z kampanii CRM, przyjrzyjmy się kilku przykładom dobrze zrobionych kampanii CRM. Kampanie CRM mogą być wykorzystywane na wszystkich scenach podróży klienta. Oto kilka pomysłów na to, jak można włączyć kampanie CRM na różnych scenach lejka sprzedażowego:

Góra lejka : Biuletyny e-mail, reklamy w mediach społecznościowych z zawartością dotyczącą przywództwa i zaproszenia na webinaria z ekspertami branżowymi

: Biuletyny e-mail, reklamy w mediach społecznościowych z zawartością dotyczącą przywództwa i zaproszenia na webinaria z ekspertami branżowymi Środek lejka : E-maile dotyczące bezpłatnych wersji próbnych, interaktywna zawartość, taka jak bezpłatne kalkulatory i narzędzia oraz reklamy retargetingowe

: E-maile dotyczące bezpłatnych wersji próbnych, interaktywna zawartość, taka jak bezpłatne kalkulatory i narzędzia oraz reklamy retargetingowe Dół lejka: Kampanie Drip dotyczące usług, demonstracji produktów i ofert limitowanych czasowo

Nie tylko to, możesz także korzystać z kampanii CRM po zamknięciu transakcji - aby wdrażać klientów, prosić o referencje i udostępniać aktualizacje produktów.

Oto kilka sposobów na wykorzystanie funkcji oprogramowania CRM do pogłębiania relacji z klientami.

Wyzwalacze e-mail

Najpopularniejszy rodzaj kampanii CRM, wyzwalacze e-mail są wysyłane do potencjalnych klientów i klientów na różnych scenach ich podróży. ✉️They są często używane w Strategia B2B CRM , a firmy zazwyczaj wysyłają od jednego do pięciu e-maili miesięcznie.

Dobre oprogramowanie CRM ma wbudowaną automatyzację e-maili, która pomaga segmentować listę niestandardowych klientów, dzięki czemu otrzymują oni wysoce kontekstowe i spersonalizowane wiadomości e-mail.

Niektóre przykłady wyzwalaczy e-mail w kampaniach CRM obejmują:

Onboarding e-maile z dokumentami pomocy i innymi wskazówkami zapewniającymi niestandardową obsługę klienta. Na przykład, Twist, asynchroniczne narzędzie do komunikacji w pracy, wysyła użytkownikom pomocnywskazówki dotyczące wydajności codziennie przez pierwszy tydzień



przez Twist

Lead nurturing to cykl pracy polegający na udostępnianiu zawartości związanej z przywództwem myślowym, prezentacji produktów i nie tylko, aby zaangażować potencjalnych klientów w lejek sprzedażowy. Oto przykład z Anrok, rozwiązania do automatyzacji podatku od sprzedaży dla firm SaaS

przez Anrok

kampanie reaktywacyjne zachęcające niestandardowych klientów do ponownego korzystania z platformy lub usługi. Niektóre firmy, które naprawdę opanowały te kampanie, to Spotify, Duolingo i Grammarly

przez Spotify

E-maile typu cross-selling i upselling oparte na historii zakupów i zachowaniu klienta, mające na celu przeniesienie go do wyższego planu lub innej usługi. Na przykład ten e-mail od Zapier nie tylko opisuje korzyści płynące z automatyzacji cyklu pracy, ale także subtelnie zachęca użytkowników do przejścia na wyższy plan, aby mogli skorzystać z tej automatyzacji

przez Zapier

Kamienie milowe kampanie mające na celu przyznanie klientom specjalnych prezentów lub rabatów z okazji urodzin lub innych kamieni milowych związanych z usługą. Oto przykład z HelloTalk, świętujący 100 dni użytkownika w ich aplikacji



przez HelloTalk

Programy lojalnościowe, które pozwalają okazać wdzięczność klientom i zachęcić ich do lojalności. Przykłady obejmują Starbucks Rewards, Emirates Skywards i wiele innych

przez Starbucks Zależnie od rodzaju prowadzonego biznesu i używanej platformy, istnieje nieskończenie wiele możliwości Szablony kampanii CRM online, które można wykorzystać do zaprojektowania odpowiednich kampanii.

Formularze internetowe

Oceniaj wydajność pracowników za pomocą prostego, przyjaznego dla użytkownika szablonu formularza internetowego.

Kolejną przydatną funkcją większości marketingowych platform CRM to formularze internetowe. Za każdym razem, gdy tworzysz zamkniętą zawartość - książki, białe księgi, darmowe narzędzia - lub stronę docelową, możesz użyć tych formularzy internetowych, aby uzyskać informacje o potencjalnych klientach.

Informacje o potencjalnych klientach są automatycznie synchronizowane z narzędziem CRM, dzięki czemu można dodawać te leady do różnych cykli pracy i odpowiednio się z nimi angażować.

Wiele firm SaaS - w tym HubSpot, Salesforce lub Cvent - zbiera dane odwiedzających za pomocą formularzy internetowych przed udostępnieniem im długiej zawartości i bezpłatnych narzędzi.

Kampanie retargetingowe w mediach społecznościowych

Oprogramowanie CRM sprawdza się również w reklamach w mediach społecznościowych i kampaniach retargetingowych. Większość narzędzi CRM ma funkcję CRM społecznościowego, która pozwala zintegrować CRM z kontami w mediach społecznościowych w celu pielęgnowania relacji z klientami.

Oto kilka sposobów, w jakie te narzędzia mogą pomóc:

Uzyskać dane klientów dotyczące ich upodobań i odsetków oraz spersonalizować komunikację

Tworzyć niestandardowe grupy odbiorców dla reklam w mediach społecznościowych, korzystając z informacji o klientach w bazie danych CRM

Retargetowanie odwiedzających witrynę za pomocą dynamicznych reklam społecznościowych w celu nakłonienia ich do zakupu

Podczas gdy zarówno LinkedIn, jak i Facebook oferują firmom wiele sposobów na przekierowanie odwiedzających witrynę, dodanie społecznościowego CRM do miksu zwiększy twoje szanse.

Jak stworzyć solidną kampanię CRM

Prowadzenie kampanii CRM wymaga wielu działań - od określenia celów kampanii po segmentację odbiorców i ustawienie cyklu pracy. Ale co by było, gdybyś mógł zrobić to wszystko i jeszcze więcej w jednym miejscu?

Niektóre z najlepiej prosperujących teamów marketingowych na świecie używają ClickUp dla marketingu do prowadzenia kampanii CRM od początku do końca. Ale zanim zaczniesz działać, oto kilka podstawowych zadań do zakończenia:

Zsynchronizuj dane z formularzy internetowych z narzędziem CRM lub użyj formularzy internetowych dostarczonych przez CRM do automatycznej synchronizacji

Przegląd bazy danych CRM, aby upewnić się, że zawiera ona najnowsze i dokładne dane

Zintegruj swoje oprogramowanie CRM z wymaganym oprogramowaniem innych firm, aby przechwytywać wszystkie ważne informacje o klientach w bazie danych CRM. Powinno to obejmować analitykę strony internetowej, terminy w kalendarzu i szczegóły dotyczące obsługi klienta, aby zapewnić 360-stopniowy widok wszystkich interakcji z klientami

Opracowanie strategii kampanii CRM

Następnie należy stworzyć kompleksowy dokument strategiczny dla kampanii CRM. Strategia powinna zawierać następujące elementy:

Nadrzędny cel kampanii: Czy jest to pielęgnowanie potencjalnych klientów, wdrażanie niestandardowych klientów, budowanie lojalności, czy coś innego?

Zgodność z szerszymi celami biznesowymi i przychodowymi

DRI (osoba bezpośrednio odpowiedzialna) za kampanię

Wewnętrzne Teams, które będą uczestniczyć w kampanii i ich oczekiwany wkład

Czas i harmonogram kampanii

Grupa docelowa i wszelkie niestandardowe dodatkowe informacje o klientach

Plan zawartości i cykl pracy

Jak ClickUp pomaga

zorganizuj swoje kampanie CRM z ClickUp's zarządzanie projektami marketingowymi_ _features Dokumenty ClickUp to wszechstronne narzędzie wyposażone w funkcje burzy mózgów, takie jak Tablice i Mapy myśli które przydadzą się podczas tworzenia planu strategii kampanii. Dodaj dokument strategii do folderu Teams i udostępnij go wszystkim interesariuszom, aby każdy mógł współpracować przy tworzeniu strategii kampanii CRM.

Bonusowa wskazówka: Stwórz niestandardowy szablon swoich dokument strategii i powielić go dla wszystkich przyszłych kampanii CRM.

Utwórz szablon główny dokumentu strategii kampanii CRM do ponownego wykorzystania w kampaniach

Tworzenie projektów i zadań

Następnym krokiem jest podzielenie dokumentu strategii na możliwe do wykonania zadania i podzadania, takie jak:

Przydzielenie budżetu i innych zasobów

Przygotowanie e-maili dla kampanii

Projektowanie kreacji kampanii

Tworzenie zawartości wspierającej, takiej jak blogi i ebooki

Ustawienie wyzwalaczy i cykli pracy

Monitorowanie opinii niestandardowych i ocenianie potencjalnych klientów

Ustawienie pulpitów do śledzenia wskaźników KPI kampanii

Każde z tych zadań powinno mieć DRI i termin wykonania. Można również dołączyć informacje takie jak zależności, poziomy priorytetów i szczegóły zadania.

Jak ClickUp pomaga

utrzymuj swoich kolegów z zespołu na bieżąco dzięki projektowi widoku zadań ClickUp

Jako aplikacja do zarządzania projektami clickUp posiada wszystkie narzędzia potrzebne do śledzenia zadań kampanii w czasie rzeczywistym. Te funkcje sprawią, że śledzenie zadań szybciej i łatwiej:

Cotygodniowe sprinty do śledzenia wskaźników KPI kampanii, takich jak wskaźniki otwarć e-maili, wygenerowane przychody i inne

Prawdziwe lub fałszywe cele, aby sprawdzić, czy przedstawiciel handlowy skontaktował się z potencjalnym klientem

Grupy zadań do wizualizacji skumulowanego postępu

Niestandardowe pola zadań i statusy do dodawania i śledzenia niszowych informacji

Automatyzacja do wykonywania powtarzalnych zadań, takich jak tworzenie cotygodniowych podsumowań

ClickUp AI totworzyć podsumowania zadań i informowania członków zespołu ds. marketingu i sprzedaży o postępach kampanii

Wskazówka bonusowa: Dodawaj do opisów zadań klipy wideo lub nagrania ekranu, aby zapewnić członkom zespołu więcej kontekstu.

Segmentacja odbiorców kampanii

Teraz, gdy faza planowania kampanii CRM została zakończona, nadszedł czas, aby rozpocząć jej realizację.

Zacznij od stworzenia listy odbiorców.

Można to zrobić poprzez segmentację bazy danych klientów przy użyciu predefiniowanych atrybutów. Atrybuty te są "wyzwalaczami" umożliwiającymi dodanie klienta do cyklu pracy kampanii.

Jak ClickUp pomaga

Customize your workflow with niestandardowe statusy zadań w ClickUp

W ClickUp CRM można filtrować bazę danych klientów za pomocą informacji o polach, etykietach i statusach. Załóżmy, że prowadzisz kampanię upsellingową. W takim przypadku możesz utworzyć podzieloną na segmenty listę klientów, którzy przekroczyli określony wskaźnik przychodów lub klientów, którzy byli aktywnymi użytkownikami przez określony okres i skierować do nich swoje działania.

Niektóre typowe kryteria, których można użyć do segmentacji bazy danych klientów to:

Informacje demograficzne, takie jak wiek, data urodzenia, płeć lub inne dane osobowe

Informacje behawioralne, takie jak ponowna aktywacja subskrypcji, anulowanie subskrypcji lub zakup usługi

Informacje biznesowe, takie jak liczba pracowników, wielkość firmy lub branża

Wskazówka bonusowa: Użyj Automatyzacja ClickUp do dynamicznego segmentowania odbiorców i wysyłania im niestandardowych e-maili i wiadomości marketingowych w oparciu o interakcje w czasie rzeczywistym. Na przykład, jeśli ktoś kupi wyższy plan po pierwszym e-mailu, wyślij mu e-mail z podziękowaniem; jeśli tego nie zrobi, wyślij mu drugi impuls.

Tworzenie e-maili i innej zawartości

Następnym krokiem jest zbudowanie repozytorium zawartości, czy to e-maili, dodatkowych zasobów, takich jak ebooki i białe księgi, czy też wideo demonstracyjne produktów. Jeśli tworzysz tę zawartość za pomocą różnych narzędzi, możesz dodać odpowiednie połączone linki do swojego repozytorium narzędzie do zarządzania projektami aby udostępnić je członkom zespołu.

Jak ClickUp pomaga

korzystanie z funkcji ClickUp AI w celu poprawy pisania_

Nie chcesz tworzyć zawartości od podstaw? Pozwól ClickUp AI będzie Twoim partnerem w burzy mózgów. Użyj go do tworzenia i edytowania zawartości, poprawiania błędów gramatycznych, modyfikowania tonu głosu i nie tylko.

Wskazówka bonusowa: Zlokalizuj swoje e-maile za pomocą funkcji tłumaczenia ClickUp AI, aby uzyskać większy wpływ i oddźwięk podczas prowadzenia kampanii regionalnych.

Tworzenie i automatyzacja cykli pracy

Teraz, gdy położyłeś już podwaliny, nadszedł czas, aby zebrać wszystko razem. Utwórz kampanie e-mail w swoim CRM, ustaw cykle pracy i zautomatyzuj działania następcze w oparciu o reakcje klientów.

Jak ClickUp pomaga

przypisywanie zadań i wysyłanie e-maili do członków zespołu z poziomu widoku zadań ClickUp

The E-mail w aplikacji ClickUp to wszechstronny kreator kampanii, który umożliwia generowanie przepływów pracy e-mail z poziomu ClickUp. Możesz połączyć go ze swoim dostawcą poczty e-mail, komponować i planować wiadomości e-mail oraz uruchamiać przepływy pracy automatyzacji e-mail.

Bonusowa wskazówka: Stwórz widok "tablicy " wszystkich swoich klientów w oparciu o statusy przepływu pracy, aby zobaczyć, na jakiej scenie kampanii CRM znajdują się Twoi klienci.

Ustaw pulpity do śledzenia wskaźników KPI

Teraz przechodzimy do ostatniego kroku - tworzenia pulpitów i raportów do śledzenia i wizualizacji postępów kampanii. Ponieważ większość kampanii CRM trwa przez długi okres, możesz wykorzystać te analizy do udoskonalenia kampanii i poprawy jej skuteczności.

Dogłębne raportowanie powodzenia kampanii będzie również bardzo pomocne w uzyskaniu poparcia ze strony interesariuszy dla zaawansowanych kampanii lub większej ilości zasobów w przyszłości.

Jak ClickUp pomaga

przegląd postępów w projekcie dzięki niestandardowym pulpitom nawigacyjnym ClickUp

ClickUp dostarcza możliwości raportowania w czasie rzeczywistym i zaawansowane funkcje wizualizacji danych, które można wykorzystać do śledzenia postępów kampanii. Obejmuje to szczegóły, takie jak leady w pipeline, wygenerowane przychody i inne. Możesz również tworzyć niestandardowe wykresy, aby wyświetlać raporty dokładnie tak, jak chcesz.

Bonusowa wskazówka: Utwórz plik Pulpit ClickUp z niestandardowymi tabelami i wykresami do widoku śledzenia projektu kampanii i tygodniowego postępu kampanii w tym samym miejscu.

Prowadź inteligentniejsze kampanie CRM z ClickUp

Chociaż kampanie CRM mogą pomóc w pozyskiwaniu, pielęgnowaniu i utrzymywaniu niestandardowych klientów, wiele zależy od wybranej platformy CRM. Na przykład, czy szukasz osobistego narzędzia CRM lub Narzędzie SaaS CRM ? Ponadto, czy narzędzie CRM jest tylko miejscem do widoku bazy danych klientów, czy też Twój zespół będzie go używał do pielęgnowania potencjalnych klientów i śledzenia projektów?

Jeśli jesteś na wczesnej scenie rozwoju swojej firmy, zawsze warto wybrać oprogramowanie CRM, które skaluje się wraz z Twoim biznesem - w ten sposób możesz korzystać z jego zaawansowanych funkcji w miarę rozwoju firmy.

Dla wielu marketerów poszukiwania kończą się na ClickUp CRM . Jest to narzędzie typu "wszystko w jednym", które obsługuje kampanie CRM i zawiera funkcje takie jak zarządzanie projektami i dokumentami w jednym pulpicie. Dzięki ClickUp CRM Twój zespół nigdy nie będzie musiał przełączać się między wieloma narzędziami.

Give ClickUp wypróbuj już dziś!