10 najlepszych osobistych narzędzi CRM w 2024 roku (recenzje i ceny)

Przeszliśmy długą drogę od alfabetyzacji osób w książkach adresowych i planowania spotkań poprzez wybieranie numerów telefonów. Nasza sieć obejmuje dziś e-maile, aplikacje do planowania i sieci społecznościowe.

Nowoczesne Businessy używają narzędzi CRM do organizowania swoich potencjalnych klientów, partnerów i sprzedawców na jednej platformie. Osobiste oprogramowanie CRM pomaga do zrobienia tego samego dla osób prywatnych - zorganizowania i odróżnienia relacji zawodowych od powiązań prywatnych lub prywatnych.

Kto może skorzystać z osobistego systemu zarządzania powiązaniami z klientami?

Osoby, które chcą zbudować cyfrowy rolodex, aby lepiej organizować kontakty i zarządzać powiązaniami. Na przykład aktualizować informacje kontaktowe o najnowsze informacje, dodawać przypomnienia o urodzinach do kalendarza itp.

Soloprenuerzy, indywidualni właściciele firm, mają mnóstwo powiązań podzielonych na życie osobiste i zawodowe, które będą chcieli odpowiednio posortować lub oznaczyć etykietą

Właściciele małych biznesów lub sklepów, którzy nie potrzebują profesjonalnych systemów CRM

Przyjrzeliśmy się bliżej różnym narzędziom do osobistego CRM i ich funkcjom, ale po pierwsze, oto czego powinieneś szukać w osobistym CRM.

Czego należy szukać w osobistym oprogramowaniu CRM?

Osobisty CRM przechowuje twoje kontakty, klasyfikuje twoją sieć i usprawnia komunikację w synchronizacji z twoim e-mailem i aplikacjami do przesyłania wiadomości, a czasem także z twoimi uchwytami w mediach społecznościowych.

Zdejmuje z ciebie stres związany z byciem na bieżąco i organizacją, dzięki czemu możesz skupić się na budowaniu i wspieraniu autentycznych relacji wysokiej jakości. To nie wszystko:

1. Kontakt z organizacją

Standardowa funkcja osobistych CRM-ów - przechowywanie kontaktów i ich aktualizacja. Dobry CRM powinien być zsynchronizowany z telefonem, e-mailem i klientami wiadomości, aby zorganizować sieć kontaktów w jednym miejscu.

2. Etykieta i grupowanie

Osobiste oprogramowanie CRM, które pozwala klasyfikować kontakty na różnych poziomach - zawodowym lub osobistym, klienta lub sprzedawcy, potencjalnego klienta lub partnera - pomaga grupować kontakty. W każdej chwili można wyświetlić konkretną listę.

3. Dostosowywane widoki

System CRM powinien być wystarczająco łatwy w niestandardowej konfiguracji. Powinien być w stanie wyświetlać wiele widoków, takich jak listy, tabele lub tablice.

4. Dostęp zdalny lub offline

CRM musi prezentować informacje na różnych urządzeniach bez połączenia z Internetem i synchronizować się po połączeniu.

5. Planowanie, działania następcze i przypomnienia o spotkaniach

Prosta konsola, która pomaga zaplanować spotkania, działania następcze i ustawić przypomnienia, pozwoli ci śledzić dni i tygodnie.

6. Cykle pracy i zarządzanie zadaniami

Dodane funkcje w niektórych osobistych aplikacjach CRM, niestandardowe cykle pracy i listy zadań, które pomogą ci być na bieżąco z zadaniami.

Wiele osobistych aplikacji CRM ma dodatkowe funkcje, takie jak automatyzacja, integracje, analizy i śledzenie komunikacji.

10 najlepszych osobistych aplikacji CRM w 2024 roku

Biorąc pod uwagę mnogość osobistych narzędzi CRM, wybór najlepszego z nich może okazać się nieco trudny. Przygotowaliśmy listę najpopularniejszych narzędzi na rynku i wszystko, co musisz o nich wiedzieć.

1.

ClickUp

Poza zarządzaniem projektami i platformą współpracy, funkcje osobistego CRM ClickUp umożliwiają widok wszystkich relacji z klientami w jednym miejscu. Osobiste narzędzie CRM organizuje kontakty w skalowalnym systemie folderów i list, pomagając pogrupować bazę kontaktów zgodnie z własnymi preferencjami.

Ponadto, ponad 50 widżetów pulpitu ClickUp pomaga zbierać w czasie rzeczywistym informacje z bazy danych klientów. Co więcej, ClickUp pomaga zidentyfikować priorytety i systematycznie je realizować.

Dzięki ClickUp możesz również ustrukturyzować swoje

elementy priorytetowe jako zadania

, podzadania i listy kontrolne i naciśnij przycisk

cele codziennej wydajności

. Na przykład, powiedzmy, że chcesz dotrzeć do co najmniej dziesięciu kontaktów dziennie, aby

spotkać swoje cele biznesowe

; ClickUp może pomóc Ci pozostać na szczycie.

Po uporządkowaniu kontaktów, ClickUp pomoże Ci pozostać na szczycie kluczowych obszarów dzięki liście rzeczy do zrobienia według kontaktów.

Usprawnij współpracę i komunikację w zespole dzięki szablonowi planu komunikacji ClickUp

Jest to najbardziej pomocne, gdy

tworzenie planu komunikacji

dla grupy kontaktów. Na przykład, ten darmowy Szablon planu komunikacji ClickUp pomaga systematycznie i szybko przygotować plan komunikacji.

Szablon jest gotowy do użycia

Szablon ClickUp CRM

aby dać ci przewagę. Użyj tego Free

Szablon CRM

do przechowywania wszystkich kontaktów w centralnej lokalizacji, aktualizowania danych kontaktowych i uzyskiwania do nich dostępu z dowolnego miejsca.

ClickUp Najlepsze funkcje

Organizuj kontakty : Organizuj kontakty w folderach i na listach. Udostępnianie projektów klientom i ustawienie niestandardowych uprawnień do zarządzania dostępem

: Organizuj kontakty w folderach i na listach. Udostępnianie projektów klientom i ustawienie niestandardowych uprawnień do zarządzania dostępem Śledzenie zamówień : Dodawaj niestandardowe pola, aby śledzić zamówienia i potencjalnych klientów, oceniać je i generować raporty w celu lepszej analizy

: Dodawaj niestandardowe pola, aby śledzić zamówienia i potencjalnych klientów, oceniać je i generować raporty w celu lepszej analizy Robienie notatek: Natychmiastowe zapisywanie pomysłów z pulpitu, telefonu komórkowego lub przeglądarki internetowej

Natychmiastowe zapisywanie pomysłów z pulpitu, telefonu komórkowego lub przeglądarki internetowej Etykiety i filtrowanie: Dodawaj etykiety do swoich kontaktów, aby łatwo znaleźć i posortować dowolne zadanie lub konto

Dodawaj etykiety do swoich kontaktów, aby łatwo znaleźć i posortować dowolne zadanie lub konto Dodaj dane geograficzne : Skorzystaj z pola lokalizacji, aby szybko zobaczyć, gdzie znajdują się Twoi klienci i kontakty

: Skorzystaj z pola lokalizacji, aby szybko zobaczyć, gdzie znajdują się Twoi klienci i kontakty Zarządzanie e-mailami: Bezpośrednie wysyłanie i odbieranie e-maili bez konieczności przełączania aplikacji

Bezpośrednie wysyłanie i odbieranie e-maili bez konieczności przełączania aplikacji Praca offline: Praca na różnych urządzeniach, a w razie potrzeby w trybie offline

Praca na różnych urządzeniach, a w razie potrzeby w trybie offline Aplikacja mobilna : Dodawaj zadania i twórz przypomnienia i notatki w podróży

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej, streszczać i dopracowywać teksty, generować odpowiedzi e-mail i nie tylko

ClickUp AI : Użyj AI do generowania list zadań, podsumowywania notatek i tworzenia przypomnień

Integracja stosu technologicznego : Łatwa integracja narzędzi, których już używasz do komunikacji lub współpracy

ClickUp Limity

Nowi użytkownicy mogą potrzebować trochę czasu, aby opanować narzędzie

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika ClickUp AI można dodać do dowolnego obszaru roboczego za 5 USD za członka

można dodać do dowolnego obszaru roboczego za 5 USD za członka Enterprise: kontakt Sprzedaż

ClickUp Oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9000+ recenzji)

4.7/5 (9000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,900+ recenzji)

2. Kontakty+

przez

Kontakty+

Automatyczna synchronizacja kontaktów to duża wygoda, a osobisty CRM Contacts+ pomaga stworzyć ujednoliconą cyfrową książkę adresową na wszystkich urządzeniach. Wyróżniającą się funkcją Contacts+ jest możliwość skanowania i zapisywania kart Business.

Wada? Contacts+ jest stosunkowo nową i nieznaną aplikacją w oparciu o jej obecność w Internecie. Widać to po stosunkowo niewielkiej liczbie użytkowników, którzy recenzowali go na stronach takich jak G2 i Capterra.

Kontakty+ Najlepsze funkcje

Notatki i etykiety : Organizuj swoje konta za pomocą notatek i etykiet, aby ułatwić sortowanie

: Organizuj swoje konta za pomocą notatek i etykiet, aby ułatwić sortowanie Wyszukiwanie granularne : Szybkie wyszukiwanie kontaktów dzięki zaawansowanym opcjom wyszukiwania

: Szybkie wyszukiwanie kontaktów dzięki zaawansowanym opcjom wyszukiwania Skanowanie wizytówek : Szybkie zapisywanie informacji o kontaktach poprzez skanowanie ich kart biznesowych

: Szybkie zapisywanie informacji o kontaktach poprzez skanowanie ich kart biznesowych Usuwanie duplikatów: Wykrywanie i usuwanie zduplikowanych kont

Kontakty+ Limity

Limit personalizacji pod względem motywów i czcionek

Przydałby się bardziej intuicyjny interfejs użytkownika

Maksymalna liczba kontaktów w wersji Free wynosi 1000

Kontakty+ Ceny

Free

Premium : $9.99/miesiąc za użytkownika

: $9.99/miesiąc za użytkownika Teams: $12.99/miesiąc na użytkownika

Kontakty+ Ocena i recenzje

G2: 4.4/5 (10+ recenzji)

4.4/5 (10+ recenzji) Capterra: 2.8/5 (8+ recenzji)

3. FollowUp

przez

FollowUp CRM

Przypomnienia i funkcje follow-up to dwie funkcje, których należy szukać w osobistych aplikacjach CRM. Dzięki FollowUp możesz zaplanować swoje odpowiedzi i ustawić przypomnienia dla kluczowych zadań. Dla przykładu, możesz

ustawić przypomnienia dla siebie, aby postępować zgodnie z instrukcjami

w ważnych rozmowach przez e-mail.

To osobiste narzędzie CRM ułatwia zarządzanie e-mailami - zarządzaj relacjami bezpośrednio ze Skrzynki odbiorczej!

Jedyny haczyk polega na tym, że ceny FollowUp są wyższe niż niektórych innych narzędzi na liście. Brakuje tu również listy zadań i grupowania kontaktów. Przydatna jest jednak funkcja FollowUp, która powiadamia o otwarciu e-maila przez odbiorcę.

Najlepsze funkcje FollowUp

Przypomnienia : Ustawienie alertów dla ważnych zadań za pomocą jednego kliknięcia

: Ustawienie alertów dla ważnych zadań za pomocą jednego kliknięcia Automatyczne działania następcze : Zaplanuj działania następcze dla ważnych rozmów

: Zaplanuj działania następcze dla ważnych rozmów Śledzenie otwarć wiadomości e-mail : Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym, gdy Twoje kontakty po raz pierwszy otworzą Twój e-mail

: Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym, gdy Twoje kontakty po raz pierwszy otworzą Twój e-mail Ulepszenie skrzynki odbiorczej: Uczyń swoją skrzynkę odbiorczą Gmail inteligentniejszą dzięki FollowUp działającemu bezpośrednio z Twojej skrzynki odbiorczej

Limity FollowUp

Ograniczona wersja Free - płatność rozpoczyna się po zakończeniu okresu próbnego

Limit do organizowania tylko Gmaila zamiast możliwości synchronizacji kontaktów w różnych bazach danych

Ceny FollowUp

Starter: $18/miesiąc

$18/miesiąc Profesjonalny : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Salesforce Edition: $40/miesiąc

Oceny i recenzje FollowUp

G2: 4.8/5 (2+ recenzji)

4.8/5 (2+ recenzji) Capterra: NA

4. Monika

przez

Monika

Monica to osobisty CRM o otwartym kodzie źródłowym, który pomaga organizować interakcje z kontaktami.

Monica udostępniła swój kod publicznie na GitHub, decydując się na bycie open source. Kod może być modyfikowany i ulepszany w ramach współpracy. Możesz zainstalować Monica na dowolnym serwerze za darmo.

Chociaż jest to świetny sposób na ciągłe rozwijanie jej możliwości, budzi obawy o ochronę danych i prywatność.

Najlepsze funkcje Monica

Możliwość dostosowania do własnych potrzeb: YScale up or scale down its functions based on your preference

YScale up or scale down its functions based on your preference Przeznaczona do osobistych połączeń: Ta osobista aplikacja CRM została zaprojektowana z myślą o prywatnych i prywatnych sieciach

Ta osobista aplikacja CRM została zaprojektowana z myślą o prywatnych i prywatnych sieciach Czysty interfejs użytkownika : Schludny i intuicyjny interfejs, a jego obsługa jest prosta

: Schludny i intuicyjny interfejs, a jego obsługa jest prosta Completely Free: Użytkownicy mogą hostować swój osobisty interfejs Monica całkowicie za darmo na swoich serwerach.

Monica Limity

Narzędzie nie jest przeznaczone dla profesjonalistów starających się utrzymać relacje z klientami

Prywatność i bezpieczeństwo danych budzą obawy, biorąc pod uwagę, że narzędzie jest open source

Monica Ceny

Free: jeśli hostujesz go na swoim serwerze

jeśli hostujesz go na swoim serwerze Płatne: $9/miesiąc

Monica Oceny i recenzje

G2: NA

NA Capterra: NA

5. Smuga

przez

Smuga

Streak to

CRM i oprogramowanie zwiększające wydajność

które zarządza cyklami pracy i kontaktami bezpośrednio z konta Gmail.

Posiada osobiste rozwiązania CRM oparte na konkretnych przypadkach użycia. Dla przykładu, Streak posiada funkcje CRM dla specjalistów ds. sprzedaży, HR, wydajności i wsparcia.

Streak oferuje kilka przydatnych funkcji: śledzenie widoku, korespondencja seryjna, harmonogram wysyłania i dzielenie wątków e-mail - wszystkie te funkcje pomagają efektywniej zarządzać rozmowami z kontaktami.

Funkcja zarządzania relacjami osobistymi zawiera również kilka funkcji, które pomagają organizować i komunikować się z kontaktami bardziej efektywnie: konfigurowalne widoki, oś czasu lub dziennik komunikacji i wydarzeń, szczegółowe informacje o kontaktach i wiele innych.

Ponadto Streak oferuje łatwe opcje importu i eksportu, w pełni konfigurowalne cykle pracy i automatyzację powtarzających się zadań. Aplikacja jest dostępna w wersji mobilnej zarówno w Apple App Store, jak i Google Play.

Najlepsze funkcje Streak

Narzędzia do obsługi poczty e-mail: Efektywne zarządzanie konwersacjami e-mail dzięki alertom o otwartych wiadomościach e-mail, harmonogramom e-mail i funkcjom korespondencji seryjnej

Efektywne zarządzanie konwersacjami e-mail dzięki alertom o otwartych wiadomościach e-mail, harmonogramom e-mail i funkcjom korespondencji seryjnej Dostępność mobilna: Zarządzanie powiązaniami z kontaktami w podróży

Zarządzanie powiązaniami z kontaktami w podróży Integracja narzędzi: Synchronizacja z G Suite i Zapier, abyś mógł zarządzać wszystkimi swoimi kontaktami workstreams i relacjami w jednym miejscu

Streak Limitations

Czasami działa wolno

Nie synchronizuje się automatycznie z Gmailem po aktualizacji hasła

Ceny mogą być nieco wyższe dla małych firm

Cennik Streak

**Free

Solo: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Pro: $49/miesiąc na użytkownika

$49/miesiąc na użytkownika Pro+: $69/miesiąc na użytkownika

$69/miesiąc na użytkownika Enterprise: $129/miesiąc na użytkownika

Streak Oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 200 recenzji)

4.5/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.5/5 (450+ recenzji)

6. Gethippo

przez

GetHippo.app

Gethippo jest osobistą aplikacją

Oprogramowanie CRM

stworzone, aby być na bieżąco z ważnymi szczegółami i wydarzeniami związanymi z Twoją firmą

osobiste połączenia

. Hippo to proste narzędzie, które zdejmuje ciężar zapamiętywania najdrobniejszych szczegółów (i zadań do wykonania) kontaktów.

Wyróżniają się trzy funkcje: Notatki, listy do zrobienia i przypomnienia o wydarzeniach. Rzut oka na profil kontaktu w tej osobistej aplikacji CRM pomaga zapamiętać drobne szczegóły, które przydają się podczas spotkania - rocznica, kamień milowy w pracy, te małe rzeczy mają duże znaczenie.

Ponadto ceny są konkurencyjne, a dane są zapisywane lokalnie na urządzeniu, a nie na serwerze.

Najlepsze funkcje Gethippo

Notatki: Dodawaj informacje o każdym kontakcie, gdy dowiesz się o nim czegoś nowego

Dodawaj informacje o każdym kontakcie, gdy dowiesz się o nim czegoś nowego Wydarzenia: Tworzenie wydarzeń w samej aplikacji dla spotkań twarzą w twarz

Tworzenie wydarzeń w samej aplikacji dla spotkań twarzą w twarz Listy do zrobienia: Twórz listy kontrolne dla każdego kontaktu

Twórz listy kontrolne dla każdego kontaktu Prywatne i bezpieczne: Bezpieczeństwo bazy danych kontaktów

Limity Gethippo

Nie nadaje się do zastosowań profesjonalnych lub biznesowych

Brak integracji z innymi narzędziami

Cennik Gethippo

Free 1-miesięczna wersja próbna

Płatne: 1,99 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Gethippo

G2: NA

NA Capterra: NA

7. Cloze

przez

Cloze

Cloze jest

CRM z obsługą AI

& inteligentny osobisty asystent, który zapewnia łatwy dostęp do informacji o kluczowych kontaktach. Innymi słowy, eliminuje potrzebę ręcznego zarządzania kontaktami

wprowadzania danych

synchronizując wszystkie e-maile, połączenia telefoniczne, teksty i dokumenty.

Cloze nadaje etykiety kontaktom na podstawie tego, jak pogrupowałeś je w swojej głowie (nie tylko w zwykły alfabetyczny sposób). Pomaga to utrzymać bliskie relacje osobiste. Oprócz organizacji kontaktów, Cloze pełni również funkcję wątków e-mail i notatek. Funkcje planowania, monitorowania i przypomnienia o wydarzeniach są dostępne domyślnie.

Najlepsze funkcje Cloze

Rejestrowanie spotkań: Łatwe rejestrowanie szczegółów spotkania do późniejszego wglądu

Łatwe rejestrowanie szczegółów spotkania do późniejszego wglądu Przypomnienia o działaniach następczych: Ustawienie powiadomień przypominających o ważnych interakcjach i działaniach następczych

Ustawienie powiadomień przypominających o ważnych interakcjach i działaniach następczych Integracja z Gmailem z alertami odczytu: Wiedza o tym, kiedy odbiorcy czytają e-mail i odpowiednie zaplanowanie następnej wiadomości

Wiedza o tym, kiedy odbiorcy czytają e-mail i odpowiednie zaplanowanie następnej wiadomości Synchronizacja z chmurą: Konsolidacja kontaktów w podróży i na różnych urządzeniach

Limity Cloze

Cena rośnie wraz z powiększaniem się zespołu

Interfejs użytkownika może wydawać się nieco przestarzały

Drogie do użytku osobistego

Ceny Cloze

Cloze Pro: $17/miesiąc dla użytkowników indywidualnych

$17/miesiąc dla użytkowników indywidualnych Business Silver: $21/miesiąc na użytkownika

$21/miesiąc na użytkownika Business Gold: $29/miesiąc na użytkownika

$29/miesiąc na użytkownika Business Platinum: 49 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Cloze

G2: 3.7/5 (ponad 30 recenzji)

3.7/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.7/5 (10+ recenzji)

8. Airtable

przez

Airtable

Airtable jest znany ze swojej zdolności do tworzenia inteligentnych cykli pracy i aplikacji za pomocą aplikacji opartej na arkuszu kalkulacyjnym. Jest to jednak wysoce rozszerzalne narzędzie o niskim kodzie, a kilku profesjonalistów używa Airtable jako pseudo osobistego CRM.

Airtable pozwala tworzyć niestandardowe przepływy pracy w celu pozyskiwania i utrzymywania kontaktów, zarządzania fakturami i komunikowania się z klientami.

Najlepsze funkcje Airtable

Wysoka elastyczność i możliwość dostosowania: Twórz własne przepływy pracy i funkcje CRM dla swojej bazy kontaktów

Twórz własne przepływy pracy i funkcje CRM dla swojej bazy kontaktów Widoki Kanban: Zapewniają widoczność postępów w realizacji transakcji

Zapewniają widoczność postępów w realizacji transakcji Formularze: Twórz, modyfikuj, publikuj i udostępniaj formularze, aby szybko zbudować bazę kontaktów

Limity Airtable

Niestandardowy dla osobistego przypadku użycia CRM

Może okazać się zbyt skomplikowany dla początkujących

Ceny Airtable

Free dla osób indywidualnych i małych Teams

Teams: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Business: $45/miesiąc za użytkownika

$45/miesiąc za użytkownika Skala Enterprise: Kontakt z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Airtable

G2: 4.6/5 (ponad 2000 recenzji)

4.6/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (1900+ recenzji)

9. Sekcja

przez

Sekcja

Nection to osobista aplikacja CRM, która pomaga rozwijać i pielęgnować sieć kontaktów oraz budować głębokie osobiste relacje. Użytkownicy mogą konsolidować swoje kontakty w jednym miejscu i wysyłać spersonalizowane wiadomości, a nawet prezenty za pośrednictwem partnerów Nection.

Prezenty i spersonalizowane wiadomości (z pewną pomocą AI) sprawiają, że Nection wyróżnia się spośród innych na tej liście.

Najlepsze funkcje Nection

Spersonalizowane wiadomości generowane przez AI: Generowanie wiadomości kontekstowych przy użyciu danych kontaktu w celu nadania komunikacji osobistego charakteru

Generowanie wiadomości kontekstowych przy użyciu danych kontaktu w celu nadania komunikacji osobistego charakteru Karty podarunkowe: Wysyłanie prezentów lub kart podarunkowych do kontaktów

Wysyłanie prezentów lub kart podarunkowych do kontaktów Przypomnienia o wydarzeniach: Ustawienie automatycznych przypomnień o urodzinach, rocznicach i innych wydarzeniach dla kontaktów

Ustawienie automatycznych przypomnień o urodzinach, rocznicach i innych wydarzeniach dla kontaktów Usuwanie duplikatów: Zmniejsz ryzyko otrzymania duplikatów i sprzecznych informacji

Nection Limitations

Ograniczone zastosowanie jako osobisty pakiet CRM

Dostępny tylko jako aplikacja - brak wersji desktopowej

Ceny Nection

**Free

Oceny i recenzje Nection

G2: NA

NA Capterra: NA

10. Getdex

przez

Getdex

Rolodex w formie cyfrowej, osobisty CRM Dex synchronizuje Twoje kontakty z LinkedIn, e-mail i innych kont mediów społecznościowych, dzięki czemu możesz zobaczyć i zarządzać wszystkimi, których znasz w jednym miejscu.

Jego zaletą jest możliwość połączenia z LinkedIn. Nowe tytuły zawodowe Twoich kontaktów zawodowych są aktualizowane automatycznie, gdy narzędzie pobiera szczegóły z profilu LinkedIn Twojego kontaktu.

Nie tak złożone jak pełnoprawne rozwiązanie CRM, takie jak Salesforce, a jednocześnie nie tak proste jak arkusz kalkulacyjny, Dex ma wystarczającą funkcję, aby pomóc w utrzymaniu osobistych i zawodowych powiązań.

Najlepsze funkcje Dex

Przypomnienia o komunikacji: Ustawienie częstotliwości, z jaką chcesz kontaktować się ze swoimi kontaktami - Dex podpowiada z wyprzedzeniem

Ustawienie częstotliwości, z jaką chcesz kontaktować się ze swoimi kontaktami - Dex podpowiada z wyprzedzeniem Synchronizacja z LinkedIn: Zmiany w profilach LinkedIn są automatycznie odzwierciedlane na karcie kontaktów

Zmiany w profilach LinkedIn są automatycznie odzwierciedlane na karcie kontaktów Wbudowane skróty: Skróty klawiaturowe ułatwiają korzystanie z narzędzia

Skróty klawiaturowe ułatwiają korzystanie z narzędzia Niezależność od urządzenia: Dex jest dostępny jako rozszerzenie do przeglądarki, a także jako aplikacja na Androida i Apple

Limity Dex

Według opinii użytkowników, Dex czasami staje się powolny i wadliwy

Ceny Getdex

Free: na 7-dniową wersję próbną

na 7-dniową wersję próbną Płatny: $12/miesiąc

Oceny i recenzje Getdex

ProductHunt: 4.1 (10+ głosów)

4.1 (10+ głosów) Capterra: 5/5 (1 recenzja)

Buduj osobiste relacje z osobistymi aplikacjami CRM

Niezależnie od tego, czy zarządzasz relacjami osobistymi, czy zawodowymi, pamiętanie o ważnych datach i głęboko osobistych szczegółach oraz docieranie do nich we właściwym czasie - wszystko to pomaga budować i utrzymywać ciepłe relacje z ludźmi, którzy są dla ciebie ważni. Osobiste systemy CRM mogą odmienić twoje życie zawodowe i osobiste.

Wypróbowane, przetestowane i sprawdzone przez tysiące użytkowników funkcje CRM ClickUp działają dla osób prywatnych w taki sam sposób, jak dla firm.

