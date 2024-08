Jak poprawić wydajność procesów w zespole

Niezależnie od tego, czy dopiero rozpoczynasz działalność, czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, chcesz, aby wszystko działało tak produktywnie i wydajnie, jak to tylko możliwe. I nie brakuje produktów, gadżetów i gadżetów, które ludzie będą próbowali ci sprzedać, aby ci w tym pomóc. ⚒️

Ale zanim kupisz narzędzie, które obiecuje magicznie pozbyć się wszystkich problemów biznesowych, pamiętaj o tym: Narzędzia są tak dobre, jak strategie i procesy, które za nimi stoją. 👀

W tym miejscu do gry wkracza efektywność procesów. Pomaga ona odkryć podstawowe przyczyny wyzwań biznesowych i ocenić, czy nowe technologie są naprawdę potrzebne - a jeśli tak, to które z nich najlepiej odpowiadają konkretnym potrzebom zespołu.

Przyjrzyjmy się bliżej, czym dokładnie jest wydajność procesów, dlaczego jest ważna i co można zrobić, aby poprawić ją w swoich zespołach.

Czym jest efektywność procesów?

Efektywność procesów oznacza wykonywanie zadań w sposób, który pozwala osiągnąć pożądane rezultaty przy jednoczesnym efektywnym wykorzystaniu zasobów i minimalizacji marnotrawstwa. Innymi słowy, osiąganie jak najlepszych wyników przy jak najmniejszym nakładzie czasu, wysiłku i zasobów.

Kluczowe wskaźniki do śledzenia wydajności procesu

W tym momencie prawdopodobnie drapiesz się po głowie, myśląc: "Jak, u licha, zmierzyć wydajność procesu biznesowego?" Cóż, istnieją różne wskaźniki, których można użyć, aby dowiedzieć się, jak dobrze działają procesy biznesowe.

Obejmują one czas cyklu, wydajność zasobów, przepustowość, czas realizacji, wskaźnik błędów, rentowność i zwrot z inwestycji. Wybór wskaźników zależy od takich czynników jak branża, typ procesu i cele biznesowe.

Uzyskaj wgląd w wydajność procesu dzięki ClickUp Workload View

Przyjrzyjmy się zatem trzem kluczowym wskaźnikom, na których opiera się większość firm w celu pomiaru wydajności procesów. 🏊‍♂️

Bonus:_ **Oprogramowanie do dokumentacji procesów biznesowych

Czas cyklu

Czas cyklu jest miarą szybkości procesu - ile czasu zajmuje ukończenie procesu biznesowego od początku do końca.

Wzór jest prosty: Czas cyklu = Całkowity czas / Liczba jednostek (lub cykli)

Załóżmy, że chcesz zmierzyć czas cyklu rozwiązywania problemów klientów. Jeśli rozwiązałeś 100 spraw (lub ukończyłeś 100 cykli) w ciągu 800 minut, możesz obliczyć swój czas cyklu jako 800 minut / 100 rozwiązanych spraw = 8 minut na rozwiązaną sprawę.

Krótsze czasy cyklu oznaczają, że procesy biznesowe przebiegają szybko, a produktywność jest wysoka, podczas gdy dłuższe czasy cyklu wskazują na nieefektywne procesy i niższą produktywność.

Przepustowość

Przepustowość mierzy zdolność produkcyjną, analizując liczbę zadań, które można wykonać lub produktów, które można wyprodukować, w określonych ramach czasowych.

Oto jak jest obliczana: Wydajność = Całkowita produkcja / Czas

Na przykład, jeśli jesteś właścicielem zakładu produkcyjnego, który produkuje 10 000 czekoladek w ciągu 10 godzin, przepustowość zakładu wynosi 10 000 czekoladek / 10 godzin, czyli 1 000 czekoladek na godzinę. Jeśli chodzi o przepustowość, wyższa jest lepsza!

Wyższa wydajność oznacza, że jesteś bardzo produktywny i tworzysz bardziej wydajne procesy. Z drugiej strony, niższa przepustowość może oznaczać, że istnieją pewne blokady lub nieefektywne procesy, które wymagają naprawy.

Wskaźnik błędów

Wskaźnik błędów jest miarą dokładności i precyzji. Mierzy częstotliwość lub procent błędów występujących w procesie lub systemie.

Oto wzór: Wskaźnik błędów = (Liczba błędów / Całkowita wydajność) x 100%

Na przykład, jeśli firma kurierska wysyła 1000 paczek w miesiącu, a 20 z nich jest nieprawidłowo dostarczonych, wskaźnik błędu wyniesie (20 / 1000) x 100%, czyli 2%.

Utrzymując niski poziom błędów, poprawiasz ogólną jakość swoich produktów i usług oraz zwiększasz zadowolenie klientów. 🤩

Dlaczego poprawa wydajności procesów jest ważna?

Zwiększ produktywność i śledź wszystkie działania programu dzięki szablonowi efektywnych procesów ClickUp

Być może już wiesz, dlaczego doskonalenie procesów i efektywność zasobów są niezbędne, ale zanurzmy się głębiej w to, dlaczego ma to naprawdę znaczenie dla procesów biznesowych.

1. Zwiększ produktywność swojego zespołu

Efektywne zarządzanie procesami biznesowymi eliminuje blokady i niepotrzebne kroki, dzięki czemu przepływy pracy są znacznie płynniejsze. Pozwala to członkom zespołu skupić się na ważnych zadaniach bez marnowania czasu lub rozpraszania się.

Korzystaj z gotowych receptur automatyzacji lub dostosuj je do swoich potrzeb, aby Twój zespół mógł skupić się na tym, co najważniejsze

Dodatkowo, ponieważ każdy ma jasność co do swoich ról i obowiązków, wątpliwości i zamieszanie są minimalne. W tym miejscu zatrudnienie kierowników projektów może pomóc poprawić komunikację w istniejącym lub nowym procesie.

Komunikacja przebiega płynnie, a przekazywanie zadań między członkami zespołu staje się bezproblemowe, minimalizując opóźnienia i błędy. ✨

2. Popraw jakość swoich ofert

Wydajność procesów tworzy solidną podstawę dla spójności i kontroli nad operacjami. Zmniejsza to prawdopodobieństwo wystąpienia błędów, usterek i niepotrzebnych powtórzeń. A gdy błędy wystąpią, są szybko wykrywane i rozwiązywane.

Jak dodać zależność do relacji w ClickUp

To proaktywne podejście zapewnia utrzymanie integralności operacji i konsekwentne dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług.

3. Zwiększ wskaźniki zadowolenia klientów

Gdy produkty i usługi konsekwentnie spełniają standardy wysokiej jakości, ma to bezpośredni wpływ na zadowolenie klientów. Klienci cenią produkty i usługi, które są niezawodne, spójne i przekraczają ich oczekiwania.

Poprawiając wydajność procesów, zapewniasz klientom najwyższą jakość obsługi, co skutkuje zwiększoną satysfakcją, lojalnością i pozytywnymi poleceniami ustnymi. 🤩

4. Budowanie pozytywnej reputacji marki

Wydajne procesy odzwierciedlają zaangażowanie marki w doskonałość i ciągłe doskonalenie doskonalenie procesów biznesowych . Pokazuje to, że jesteś proaktywny w znajdowaniu sposobów na poprawę procesów w celu usprawnienia operacji i dostarczania wartości klientom.

Przyczynia się to do pozytywnej reputacji profesjonalizmu, niezawodności i wiarygodności, którą klienci i interesariusze docenią i zapamiętają.

5. Zwiększenie marży zysku

Usprawniając procesy, optymalizujesz alokacja zasobów i znacznie obniżyć koszty operacyjne. Jesteś także w stanie zmaksymalizować wydajność procesu poprzez zwiększenie wolumenu, poprawę jakości i zadowolenie klientów.

Łatwo twórz przeglądy alokacji zasobów dla swojego zespołu w widokach listy ClickUp, aby uzyskać lepszy obraz wykonywanej pracy

Ponadto, gdy Twoje procesy są zoptymalizowane, Twoja firma staje się zdolna do obsługi większych wolumenów bez ponoszenia znacznych dodatkowych kosztów. Otwiera to możliwości ekspansji na nowe rynki, zwiększa moce produkcyjne i pozwala czerpać korzyści z ekonomii skali.

Wszystkie te czynniki współpracują ze sobą, aby poprawić wyniki finansowe i zwiększyć marże zysku. 📈

6. Promowanie dynamicznego środowiska zespołowego

Poprawa wydajności procesów biznesowych wyjaśnia role i usprawnia skuteczną komunikację. Umożliwia to szybkie podejmowanie decyzji, promuje ciągłe doskonalenie i zachęca członków zespołu do dzielenia się swoimi pomysłami i sugestiami.

W wyniku dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi zespół staje się bardziej produktywny, zaangażowany i zdolny do dostosowywania się do zmian.

5 kroków do poprawy wydajności procesów w zespołach

Twoja firma składa się z kilku procesów, które są niezbędne do jej sprawnego funkcjonowania. Jeśli chcesz poprawić wydajność każdego z tych procesów, oto pięć prostych kroków do wykonania:

Krok 1: Zmapuj swój obecny proces

Jeśli chcesz usprawnić proces, musisz najpierw zrozumieć, jak on działa. Sporządź więc listę każdego działania w procesie i ułóż je w przejrzystej kolejności, krok po kroku. Możesz użyć mapowanie procesu aby wizualnie zilustrować przepływy i interakcje w ramach całego procesu.

Wizualizacja przepływu zadań na każdym etapie projektu i kategoryzowanie ich na cele, działania i działania z tym szablonem mapy procesu Schematy blokowe , mapy strumienia wartości, diagramy swimlane i diagramy przepływu procesów to niektóre z popularnych narzędzi do tworzenia map procesów. Ułatwiają one identyfikację nieefektywności, wąskich gardeł lub niepotrzebnych kroków. 🔍

Użyj Szablon mapy procesów ClickUp aby wyróżnić kluczowe działania na każdym etapie procesu. Szablon ten zapewnia przejrzysty, kompleksowy widok całego przepływu pracy i umożliwia zespołom bardziej wydajną i skuteczną pracę.

Krok 2: Identyfikacja mocnych i słabych stron procesu

Mając mapę procesów w ręku, nadszedł czas, aby zidentyfikować obszary, w których zespół osiąga dobre wyniki, osiąga cele i dostarcza wysokiej jakości produkty. Przyjrzyj się bliżej tym obszarom o wysokiej wydajności i zastanów się, jak można je dalej zoptymalizować, aby uzyskać maksymalną wydajność. 💪

Z drugiej strony, znajdź obszary procesu, które nie działają skutecznie i co można z tym zrobić. Oto kilka typowych problemów, na które należy zwrócić uwagę:

Wąskie gardła : Zidentyfikuj wszystkie etapy procesu, w których praca jest opóźniona lub spiętrzona z powodu braku zasobów, zależności lub nieefektywnych przepływów pracy

Zidentyfikuj wszystkie etapy procesu, w których praca jest opóźniona lub spiętrzona z powodu braku zasobów, zależności lub nieefektywnych przepływów pracy Redundancja: Poszukaj zbędnych lub zduplikowanych zadań w ramach procesu, które pochłaniają czas i zasoby, nie dodając żadnej wartości

Poszukaj zbędnych lub zduplikowanych zadań w ramach procesu, które pochłaniają czas i zasoby, nie dodając żadnej wartości Słaba komunikacja: Zidentyfikuj obszary, w których szwankuje komunikacja - czy to między członkami zespołu, czy działami - co prowadzi do częstych opóźnień i błędów w procesie biznesowym

Zidentyfikuj obszary, w których szwankuje komunikacja - czy to między członkami zespołu, czy działami - co prowadzi do częstych opóźnień i błędów w procesie biznesowym Zadania manualne lub powtarzalne: Zadania te są zazwyczaj czasochłonne i podatne na błędy ludzkie. Rozważ użycienarzędzi do automatyzacji procesów takich jak ClickUp. W ten sposób Twój zespół możezaoszczędzić czas i skupić się na ważniejszych zadaniach

Zadania te są zazwyczaj czasochłonne i podatne na błędy ludzkie. Rozważ użycienarzędzi do automatyzacji procesów takich jak ClickUp. W ten sposób Twój zespół możezaoszczędzić czas i skupić się na ważniejszych zadaniach Nieodpowiednie szkolenia lub luki w umiejętnościach: Zidentyfikuj obszary, w których brak umiejętności zespołu utrudnia realizację procesów. Zaoferuj szkolenia i rozwój w tych obszarach, aby rozwinąć ich umiejętności i wiedzę oraz poprawić wydajność procesów

Aby odkryć więcej słabości i lepiej je zrozumieć, porozmawiaj z członkami zespołu, którzy są bezpośrednio zaangażowani w realizację procesu. Prowadź otwarte i szczere rozmowy, aby poznać ich perspektywy, wyzwania i sugestie.

Krok 3: Ustal jasne cele i kluczowe wskaźniki efektywności

Jasne cele zapewniają poczucie kierunku i celu dla wszystkich członków zespołu, podczas gdy dobrze zdefiniowane kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) ułatwiają śledzenie postępów w realizacji tych celów.

Użyj ClickUp do śledzenia postępów za pomocą celów liczbowych, pieniężnych, prawdziwych/fałszywych i zadaniowych

Przeanalizujmy to na prostym przykładzie:

Wyobraźmy sobie zespół obsługi klienta, który chce przyspieszyć udzielanie odpowiedzi na zapytania klientów. Wyznaczają więc jasny cel: skrócenie średniego czasu odpowiedzi o 20% w ciągu następnego kwartału. Aby zmierzyć swoje postępy w realizacji celu, zespół wybiera odpowiedni wskaźnik KPI: średni czas obsługi zapytań klientów

Załóżmy, że udało im się skrócić średni czas obsługi z 10 minut do 8 minut. Oznaczałoby to poprawę wydajności procesów biznesowych zespołu. A jeśli nie uda im się tego osiągnąć, będzie to znak, że należy ponownie ocenić swoje procesy i poszukać obszarów, którymi należy się zająć.

Śledź swoje cele aż do najważniejszych wskaźników KPI i automatycznie uzyskaj szczegółowy wgląd w swoje postępy

Posiadanie jasnych celów i mierzalnych wskaźników KPI zapewnia wspólne zrozumienie tego, co należy osiągnąć i w jaki sposób będą mierzone postępy. W rezultacie zespół może skupić się na zadaniach, które faktycznie mają znaczenie i konsekwentnie dostarczać wysokiej jakości wyniki. 🙌

Krok 4: Przeprojektowanie i optymalizacja procesu

Kluczem do skutecznej restrukturyzacji i optymalizacji jest posiadanie jasnych celów, wskaźników KPI i dogłębne zrozumienie słabości istniejących procesów biznesowych. Pomaga to skupić się na krytycznych obszarach i priorytetyzować wysiłki abyś mógł osiągnąć swoje cele.

Oto kilka kluczowych obszarów, które należy wziąć pod uwagę podczas pracy nad budowaniem bardziej wydajnych procesów biznesowych:

Poprawa zarządzanie przepływem pracy**Reorganizacja i uproszczenie obecnego lub nowego procesu, usunięcie niepotrzebnych kroków i poszukiwanie możliwości automatyzacji ręcznych lub powtarzalnych zadań przy użyciu narzędzia do automatyzacji procesów

zarządzanie przepływem pracy**Reorganizacja i uproszczenie obecnego lub nowego procesu, usunięcie niepotrzebnych kroków i poszukiwanie możliwości automatyzacji ręcznych lub powtarzalnych zadań przy użyciu narzędzia do automatyzacji procesów Maksymalizacja alokacji zasobów: Ocena i redystrybucja alokacji zasobów w ramach procesu - w tym personelu, czasu i sprzętu. Upewnij się, że właściwi ludzie są przypisani do właściwych zadań i unikaj przeciążania członków zespołu lub pozostawiania nieprzypisanych zadań

Ocena i redystrybucja alokacji zasobów w ramach procesu - w tym personelu, czasu i sprzętu. Upewnij się, że właściwi ludzie są przypisani do właściwych zadań i unikaj przeciążania członków zespołu lub pozostawiania nieprzypisanych zadań Zapewnienie odpowiednich zasobów: Zbudowaniekarta zespołuszczegółowe mapy procesów iStandardowe procedury operacyjne (SOP) aby upewnić się, że zespół ma jasne zrozumienie tego, co należy zrobić. Ponadto zapewnij szkolenia i sesje wdrożeniowe, aby wyeliminować wszelkie luki w umiejętnościach

Zbudowaniekarta zespołuszczegółowe mapy procesów iStandardowe procedury operacyjne (SOP) aby upewnić się, że zespół ma jasne zrozumienie tego, co należy zrobić. Ponadto zapewnij szkolenia i sesje wdrożeniowe, aby wyeliminować wszelkie luki w umiejętnościach Zbieranie opinii: Podziel się proponowanymi zmianami z członkami zespołu, aby zaangażować ich w proces, przeprowadzić burzę mózgów i uzyskać ich opinie. Zachęć ich do zadawania pytań, dzielenia się wątpliwościami i oferowania sugestii - a następnie weź pod uwagę ich wkład i wprowadź wszelkie niezbędne poprawki

Twórz inteligentniejsze formularze w ClickUp z logiką warunkową, aby usprawnić proces - bez względu na to, jak bardzo jest złożony

Logika warunkowa umożliwia stworzenie pojedynczego, adaptowalnego formularza, który zaspokaja wiele scenariuszy, oszczędzając kluczowy czas zarówno dla wypełniającego formularz, jak i dla Ciebie!

Stosując logikę warunkową w formularzach, masz możliwość:

Tworzenia formularzy, które natychmiast dostosowują się w oparciu o poprzednie wybory pól, dostosowując się do szerokiego zakresu przypadków użycia

Uprościć wypełnianie formularzy, wyświetlając tylko te pola, które są istotne dla potrzeb użytkownika

Radzenia sobie ze skomplikowanymi procedurami poprzez zbieranie dokładniejszych danych od respondentów, które mogą aktywować określone przepływy pracy lub automatyzacje

Krok 5: Wdrożenie, śledzenie i optymalizacja procesu

Po starannym planowanie i ustalanie priorytetów nadszedł czas, aby uruchomić nowy proces. Na tym etapie niezbędna jest skuteczna komunikacja i współpraca.

Jasno komunikuj ulepszone procesy swojemu zespołowi, aby rozumieli powody zmian i oczekiwane wyniki. Przydziel konkretne role i obowiązki każdemu członkowi zespołu, upewniając się, że wszyscy rozumieją swoje zadania i sposób, w jaki przyczyniają się do wydajności przepływu pracy.

Widok tablicy służy do plan projektu i zoptymalizuj przepływy pracy w zwinnych procesach, aby uzyskać bardziej przejrzysty widok

Po wdrożeniu procesu należy śledzić jego postępy, aby upewnić się, że funkcjonuje on zgodnie z założeniami. Monitorowanie i mierzenie wskaźników KPI dostarczy cennych informacji, więc należy wdrożyć system regularnego gromadzenia danych i raportowania.

Może się to odbywać poprzez zarządzanie projektami narzędzia, arkusze kalkulacyjne lub specjalistyczne oprogramowanie. Zachęcaj członków zespołu do przekazywania aktualnych informacji i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami.

Regularnie przeglądaj zebrane dane i analizuj wyniki. Ten krok jest niezbędny do zidentyfikowania obszarów, w których procesy wyróżniają się i obszarów wymagających dalszej optymalizacji. Wykorzystaj te spostrzeżenia do podejmowania świadomych decyzji i niezbędnych działań naprawczych.

Pamiętaj, że optymalizacja procesów to ciągły wysiłek mający na celu ciągłą poprawę wydajności.

Zwiększ wydajność procesów w swoim zespole, aby osiągnąć cele biznesowe

Postępując zgodnie z opisanymi przez nas krokami, znacznie poprawisz jakość swoich produktów i usług, wyeliminujesz marnotrawstwo i ostatecznie osiągniesz swoje cele biznesowe.

A jeśli chcesz uprościć swoje wydajne procesy i szybciej osiągnąć swoje cele, a automatyzacja przepływu pracy narzędzie takie jak ClickUp może być przełomem w poprawie wydajności przepływu pracy wszystkich zespołów w firmie. 💼

Dzięki ClickUp możesz tworzyć wyznaczanie celów usprawnić przepływ komunikacji, współpracować w czasie rzeczywistym, zautomatyzować powtarzające się zadania oraz generowanie raportów -wszystko w jednym miejscu.

Można również skorzystać z Szablon procesów i procedur ClickUp które w połączeniu z efektywnym Strategie zarządzania procesami biznesowymi (BPM) są cennymi narzędziami pomagającymi w realizacji inicjatywy wydajnych procesów.

Teraz Twój zespół może skupić się na działaniach o wartości dodanej, które napędzają rozwój Twojej firmy. A oto najlepsza wiadomość: możesz zacznij korzystać z ClickUp na planie Free Forever!