Ustalanie priorytetów projektów: Wskazówki i szablony zapewniające sukces

Priorytetyzacja pracy w najlepszym wydaniu oznacza, że każda osoba w zespole poświęca swój czas i energię na projekty o wysokiej wydajności.

To kuszące, by rzucić się w wir zadań i zakończyć tak wiele, jak to tylko możliwe. Ale im bardziej oceniasz projekty z perspektywy wartości firmy, tym lepsze decyzje podejmujesz, aby budować kulturę inspirującej pracy

A w szybko zmieniającym się świecie zarządzania projektami, inspirująca praca prowadzi do kreatywnego rozwiązywania problemów i powodzenia w osiąganiu wyników. Do 2027 roku pracodawcy będą mieli trudności ze znalezieniem 87.7 milionów pracowników specjalizujących się w zarządzaniu projektami! 🌐

W duchu całkowita przejrzystość projektu ustalanie priorytetów projektów jest łatwiejsze do powiedzenia niż zrobienia. Liderzy projektów, a zwłaszcza zespoły bez kierowników projektów, nie mają w swoim harmonogramie nieprzerwanych bloków czasu na weryfikację nowych wniosków projektowych pod kątem bieżącej pracy w toku.

Jak więc skupić czas i energię naszego zespołu na właściwych zadaniach?

**Przyjrzymy się najlepszym wskazówkom, takim jak grupowanie podobnych projektów w celu zmaksymalizowania czasu, prowadzenie trudnych rozmów z kluczowymi interesariuszami i zrównoważenie procesu oddelegowania

Wykorzystaj ten przewodnik jako inspirację do korzystania z zasobów i szablonów. Lub jako początek rozmowy z zespołem, aby dokonać strategicznych ruchów w procesie ustalania priorytetów projektów!

Czym jest priorytetyzacja projektów?

Priorytetyzacja projektów to proces wyboru najważniejszych projektów, na których organizacja powinna się skupić, biorąc pod uwagę dostępne zasoby i czas. Proces ten obejmuje ocenę każdego potencjalnego projektu w oparciu o kryteria, takie jak spotkanie celów organizacyjnych, oczekiwane korzyści, koszty i ryzyko.

Po każdym plan projektu decydenci szeregują projekty według priorytetów i porównują je z dostępnymi zasobami. To porównanie pomaga uwypuklić wszelkie potencjalne kompromisy między projektami i pomaga ustalić priorytety zadań, które najprawdopodobniej spełnią strategiczną wizję firmy. Odfiltrowuje również nieistotne zadania, aby chronić przepustowość zespołu. 👥

Dowiedz się więcej Wskazówki dotyczące zarządzania czasem !

Ustal priorytety projekty i zadania używając czterech poziomów priorytetu w ClickUp

Systemy rankingowe projektów zapewniają przewidywalną strukturę do analizowania i porównywania priorytetów, ważności i potencjalnego wpływu każdego projektu. Gwarantuje to, że zasoby są kierowane na zakończenie zadań, które przynoszą największe korzyści dla biznesu.

Ranking projektów pomaga również zespołom w ustalaniu realistycznych celów dla każdego z nich, śledzeniu postępów w realizacji każdego projektu i upewnianiu się, że każdy członek zespołu pracuje nad czymś ważnym.

Dlaczego priorytetyzacja projektów jest ważna?

Posiadanie planu i ustawienie priorytetów jest niezbędne dla ogólnego powodzenia biznesu. Kiedy ustalamy priorytety naszych projektów, możemy skupić się na najważniejszych zadaniach i upewnić się, że nic nie umknie naszej uwadze.

Pomaga nam to również zachować porządek i wydajność! Unikamy prokrastynacji, rozpraszania uwagi i wielozadaniowości, co pozwala nam pracować mądrzej i zrobić więcej w krótszym czasie.

Ustalanie priorytetów projektów może być trudne. Ale dzięki wspólnemu wysiłkowi i strategicznemu planowi możemy mieć pewność, że nasze projekty zostaną zakończone na czas i z doskonałymi wynikami. 📈

Dowiedz się więcej o jak zarządzać wieloma projektami !

Zarządzaj wszystkimi osiami czasu i etapami produkcji w jednym miejscu dzięki widokowi listy ClickUp

Sprawdź_ przykłady i szablony zarządzania projektami !

5 praktycznych wskazówek dotyczących ustalania priorytetów projektów

Korzystanie z strategie ustalania priorytetów projektów ustalanie priorytetów jest ważną częścią zarządzania projektami i może pomóc nam zwiększyć wydajność na wiele indywidualnych i zespołowych sposobów. Priorytetyzacja zadań w oparciu o ich ważność, pilność i wpływ pomoże wszystkim zaangażowanym skupić się w pierwszej kolejności na najbardziej krytycznych zadaniach. ⚡️

Dodatkowo, zespoły mogą wykorzystywać priorytetyzację do identyfikacji potencjalnych wąskich gardeł i planować z wyprzedzeniem, aby im zaradzić. Dzięki temu dowiemy się, jakie sytuacje i cykle pracy obniżają wydajność. Pomoże to zespołom odpowiednio planować i uniknąć pośpiechu i chaosu w ostatniej chwili.

Oto pięć wskazówek, jak ustalić priorytety projektów i uzyskać jak największą wartość z ich realizacji oś czasu projektu !

Wskazówka #1: Użyj matrycy priorytetyzacji

Ustalanie priorytetów matryca to wykres lub diagram używany do porządkowania zadań lub porównywania czynników w celu ustalenia ich priorytetów. Zazwyczaj składa się z dwóch osi: pionowej osi y i poziomej osi x.

Oś y zazwyczaj reprezentuje czynniki lub zadania, którym należy nadać priorytety, podczas gdy oś x zazwyczaj przedstawia skalę ważności lub pilności .

Na przykład, na osi y może znajdować się lista zadań takich jak Update sign-in page, Refresh logo i Tworzenie szablonów społecznościowych marki, podczas gdy oś x może reprezentować skalę od 1 (niski priorytet) do 5 (wysoki priorytet).

Jeśli nie korzystałeś wcześniej z systemu priorytetyzacji projektów, spróbuj Szablon matrycy ustalania priorytetów ClickUp ! Ten szablon Tablicy przeprowadzi Cię przez pomysły na projekt i funkcje, aby nakreślić nadchodzące projekty. 🎨

Organizowanie projektów o wyższym priorytecie na Tablicy ClickUp

Dowiedz się więcej szablony matryc od ClickUp i PowerPoint !

Wskazówka #2: Filtruj wszystkie żądania projektów w narzędziu do zarządzania projektami

Czy potrafisz policzyć liczbę narzędzi w swoim stosie technologicznym?

Pytanie uzupełniające: _Czy wszystkie te narzędzia są drzwiami do przytłoczenia twojego zespołu żądaniami?

Pomijając rozpraszanie uwagi, używanie wielu kanałów do przechwytywania aktualizacji projektu to najszybszy sposób na zduplikowanie pracy. 🔂

Dzięki formularzom ClickUp tworzysz cyfrowe bariery ochronne, które chronią Twój zespół przed zbyt wczesnym zaangażowaniem się w "fazę odkrywania" projektu. Faza odkrywania ma miejsce, gdy wnioskodawca nie przedstawił solidnej strategii, celu i wyniku, aby rozpocząć pracę.

bonus:_ narzędzia priorytetyzacji

Filtrowanie zgłoszeń projektów do kierownika projektu za pomocą formularza ClickUp Form

Skorzystaj z tych podpowiedzi, aby zaprojektować formularz, który spełni konkretne potrzeby Twojego zespołu w zakresie oceny projektu:

Czy istnieją jakieś istniejące elementy wizualne (zdjęcia, infografiki, logo itp.), które należy wykorzystać w projekcie?

Czy istnieją jakieś istniejące treści (podsumowania, raporty, ankiety, wyniki badań itp.), które należy wykorzystać w projekcie?

Jak będzie mierzone powodzenie projektu? Lista odpowiednich firmowych wskaźników OKR i KPI.

Czy masz listę kluczowych komunikatów lub punktów do zrobienia w projekcie?

Czy istnieją jakieś ograniczenia techniczne lub kwestie, o których należy pamiętać?

Czy istnieją jakieś wytyczne dotyczące brandingu lub estetyki, które należy wziąć pod uwagę?

Czy są jakieś regulacje prawne lub standardy zgodności, które należy spełnić?

Czy istnieją treści lub elementy wizualne, które należy wykluczyć z projektu?

Jakie są cele strategiczne tego projektu?

Jaka jest oś czasu i budżet projektu?

Kto jest docelowym odbiorcą tego projektu?

Kim są interesariusze projektu?

Do kiedy należy dostarczyć projekt?

Czy jest to nowy czy zaktualizowany projekt?

WSKAZÓWKA PRO Upoważnij swój zespół do przekierowywania żądań ad hoc do Formularz ClickUp . Każdy, kto posiada link do Formularza, może przesyłać odpowiedzi, które są automatycznie kierowane do Obszaru Roboczego Twojego zespołu w celu właściwego sprawdzenia!

Porada #3: Grupuj podobne projekty w jeden sprint

Grupowanie podobnych projektów to skuteczny sposób na zwiększenie wydajności procesu . Pomysł polega na tworzeniu klastrów projektów, w których zadania i pomysły mogą być łatwo udostępniane członkom zespołu, podobnie jak zasoby i wiedza specjalistyczna. 🧑‍💻

Ustalanie priorytetów projektów w widoku ClickUp Tablica metodą "przeciągnij i upuść"

Sprint to jedno z wydarzeń Agile używane do zdefiniowania okresu czasu, w którym określony zestaw prac musi zostać zakończony.

Długość sprintu to tradycyjnie dwa tygodnie dla zespołów tworzących oprogramowanie, ale może to być dowolna ustawiona ilość czasu, w zależności od potrzeb zespołu i projektu. Podczas Sprintu, Teams dzielą poszczególne zadania i przypisują je do konkretnych osób, które je zakończą. Pod koniec Sprintu, Teams analizują swój postęp i przechodzą do kolejnego Sprintu.

Kolejną korzyścią jest zajęcie się nisko wiszącymi owocami - projektami, które utrzymują biznes w ruchu - aby zmaksymalizować czas!

Wskazówka #4: Powiedz "nie" projektom spoza firmy

Organizowanie wniosków projektowych w oparciu o wartość Business oznacza nadawanie im priorytetów w zależności od potencjału ROI (zwrot z inwestycji) projektu i jego wpływu na działalność firmy.

Wartość Business jest określana poprzez analizę kosztów i korzyści projektu pod względem czasu, zasobów i zysków. Projekt o wysokim oczekiwanym zwrocie zostanie umieszczony wyżej na liście. Na przykład, naprawienie poważnych problemów z wydajnością lub zajęcie się skargami klientów.

Porównanie wniosku projektowego z portfolio projektów firmy w celu określenia priorytetu

Biorąc pod uwagę czynniki takie jak zadowolenie klienta, krótko- i długoterminowy wpływ oraz przewagę konkurencyjną, firmy mogą zdecydować, które projekty są najbardziej wartościowe dla ich celów biznesowych.

Porada #5: Oddeleguj właściwą pracę właściwym osobom

Czasami nieświadomie przypisujemy wszystkie zadania konkretnemu programiście, projektantowi lub koordynatorowi, ponieważ są oni po prostu cholernie dobrzy. Jakość ich pracy i nastawienie na zrobienie wszystkiego sprawia, że są magnesem do wykonywania kolejnych zadań.

My jednak stawiamy na priorytetyzację projektów, a to oznacza również planowanie z uwzględnieniem obciążenia pracą i rozwoju naszego zespołu. 🌱

Przypisywanie przyszłych projektów i zadań za pomocą widoku obciążenia pracą ClickUp

Projektant, programista lub koordynator może nie być najlepszą osobą do wykonania tego zadania. Są szanse, że mogliby poświęcić swój czas i energię na inne projekty, aby rozwinąć swoją kreatywność, zapobiec wypaleniu i zdobyć więcej doświadczenia w pracy na wysokim poziomie.

Kiedy więc oddelegowujesz zadania, wykorzystaj talenty wszystkich członków zespołu, aby stworzyć poczucie własności i budować zespół. W wyniku tego będziesz mieć lepszy proces zarządzania obciążeniami pracą!

Uczyń wydajność najwyższym priorytetem dzięki ClickUp

Wypróbuj ClickUp i doświadcz pozytywnych zmian w wydajności swojego zespołu. Nasza platforma zapewnia narzędzia do stworzenia idealnego procesu priorytetyzacji projektów. Wystarczy kilka kliknięć, aby zacząć od szerszego obrazu i przejść do szczegółów każdego zadania. Utwórz darmowe konto ClickUp już dziś i nie trać energii na czekającą Cię pracę. Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami poprzez stronę Centrum pomocy lub skorzystaj z jednego z naszych webinaria na żądanie .

Udanego planowania! 💜