10 najlepszych narzędzi do ustalania priorytetów w 2024 roku

Nie ma wystarczająco dużo czasu w ciągu dnia pracy, aby ukończyć każde codzienne zadanie - nie mówiąc już o trwających projektach z wieloma krokami i blokadami. Dlatego też ustalanie priorytetów w pracy jest niezwykle cenną umiejętnością. Na szczęście nie musisz być ekspertem w dziedzinie wydajności! Istnieje wiele narzędzi, które upraszczają ten proces.

W tym artykule omówimy najlepsze z dostępnych obecnie narzędzi do ustalania priorytetów w pracy. Każde z nich ma swoje wady, zalety i unikalne funkcje. Znajdźmy najlepsze narzędzia do ustalania priorytetów dla Twojego teamu, aby można zrobić wszystko, co jest do zrobienia w najbardziej optymalnej kolejności.

Czego należy szukać w narzędziu do ustalania priorytetów?

Każdy Teams będzie miał inne potrzeby, jeśli chodzi o narzędzia do ustalania priorytetów, ale są to typowe must-haves, na które warto zwrócić uwagę, budując własną krótką listę.

Najlepsze narzędzia do ustalania priorytetów pomagają zespołom:

Zbudować listę główną każdego planowanego działania lub żądania aktualizacji produktu

Zidentyfikować zadania wrażliwe czasowo i o najwyższym priorytecie, a te o niskim priorytecie pozostawić na inny dzień

Gromadzić dane i spostrzeżenia klientów w celu podejmowania świadomych decyzji

Znajdź i wykorzystaj własnehacki na wydajność* Sprawdź, czy mają wystarczająco dużo czasu na wysłanie aktualizacji produktu w oparciu o zasoby

Usprawnienieproces podejmowania decyzji poprzez ustalanie priorytetów zadań

Podejmowanie strategicznych decyzji dotyczącychalokacji zasobów i zarządzanie obciążeniem pracą* Usunięcie osobistych uprzedzeń na rzecz rzeczywistych wskaźników

Skup się na ważnych aktualizacjach, pilnych zadaniach i szybkich zwycięstwach

Usprawnij proces dziękiszablony do zarządzania zadaniami* Planować wizualnie w sposób, który im odpowiada - niezależnie od tego, czy są to tablice Kanban, czy wykresy Gantta

Stosują standardowe techniki ustalania priorytetów lub tworzą własne matryce priorytetów

Znajdują sposób na organizowanie zadań w sposób, który im odpowiada metodologia zarządzania projektami -jak Agile lub Scrum

Zobacz na pierwszy rzut oka, co musi się wydarzyć w następnej kolejności, aby uniknąć blokad i dotrzymać terminów

Do zrobienia ważnej pracy szybko i w najbardziej efektywny sposób

Skorzystaj z tej listy podczas przeglądania potencjalnych narzędzi. Ustal, czego potrzebuje Twój zespół, a co jest mniej ważne, a następnie skorzystaj z tego przewodnika, aby pomóc Ci znaleźć najlepsze narzędzie zwiększające wydajność lub proces ustalania priorytetów obciążenia pracą.

10 najlepszych narzędzi do ustalania priorytetów

Prawo priorytetyzacja projektów narzędzie może pomóc skupić uwagę na zadaniach o najwyższej wartości i najważniejszych, dzięki czemu każdego dnia będziesz mógł pracować lepiej. Znalezienie najlepszego narzędzia dla swojego zespołu nie zawsze jest łatwe, ale zebraliśmy kilka naszych ulubionych, aby pomóc w podjęciu decyzji.

Zapoznaj się z naszą listą najlepszych dostępnych obecnie narzędzi do priorytetyzacji produktów i zadań. Poznaj ich funkcje, zalety i wady, ceny i oceny.

zdecyduj nad czym pracować w następnej kolejności dzięki szablonowi matrycy priorytetów ClickUp

ClickUp to platforma, która może pomóc zastąpić kilka narzędzi zespołowych, zapewniając jedno centralne miejsce do organizacji, komunikacji i pracy. Jest to idealne rozwiązanie dla teamów, które współpracują, cenią sobie wydajność i chcą uzyskać lepsze wyniki, koncentrując się na tym, co ważne.

Elastyczność funkcji zarządzania projektami ClickUp oznacza, że możesz organizować i optymalizować swoje krytyczne zadania w sposób, który ma największy sens dla Twojego zespołu. Dowiedz się jak ustalać priorytety zadań w pracy a następnie skorzystaj z naszych szablonów, aby usprawnić ten proces.

Użyj szablonu Szablon matrycy priorytetów ClickUp lub Szablon matrycy wysiłku wpływu aby wizualnie planować, nad czym należy pracować w następnej kolejności, lub organizować swoje zadania za pomocą naszego szablonu Szablon do zrobienia rzeczy gotowych . Możesz również zbudować swój własny system i użyć naszych prostych flag, aby pomóc Ci ustalić priorytety, nad którymi należy pracować w następnej kolejności.

ClickUp najlepsze funkcje

Ustawienie priorytetów zadań za pomocą naszego łatwego w użyciu systemu flag

Sortowanie list zadań według najwyższego priorytetu, poziomu ważności i terminów, aby pomóc w ustalaniu priorytetów

Zobacz, gdzie znajdują się blokady drogowe za pomocą zależności

Tworzenie własnych filtrów ułatwiających pracę

Potężne funkcje zarządzania zadaniami do współpracy, organizacji i realizacji na czas

Ostatnio głosowano#1 oprogramowanie do zarządzania projektami w 2023 r. przez G2

ClickUp limity

Niektórzy użytkownicy uważają, że oprogramowanie jest początkowo przytłaczające, więc wykorzystanie jego pełnego potencjału zajmuje trochę czasu

Aplikacja mobilna ma pewne limity, ale to się zmienia wraz z pojawieniem sięClickUp 3.0 Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 6 600 opinii)

4,7/5 (ponad 6 600 opinii) Capterra: 4.7/5 (3,600+ opinii)

2. ProductPlan

przez ProductPlan ProductPlan pomaga Teams uzyskać lepszy widok ich strategii produktowej . To narzędzie programowe zostało zaprojektowane, aby pomóc użytkownikom tworzyć mapy drogowe produktów dla indywidualnych zadań, inicjatyw zespołowych i projektów firmowych.

ProductPlan najlepsze funkcje

Ustawienie wartości i wykorzystanie ich do szybkiego priorytetyzowania zadań

Synchronizacja danych z najczęściej używanych narzędzi

Zobacz, co się dzieje dzięki prostemu układowi tabeli

Integracja z już używanymi narzędziami, takimi jak GitHub czy Jira

Limity ProductPlan

Niektóre funkcje edycji są ograniczone tylko do twórcy arkusza, co może stanowić wyzwanie dla niektórych teamów

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby łatwiej było udostępniać przegląd członkom zespołu i liderom zespołów

Ceny ProductPlan

Podstawowy: 39 USD za redaktora miesięcznie

39 USD za redaktora miesięcznie Professional: $69 za redaktora miesięcznie

$69 za redaktora miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

ProductPlan oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 140 recenzji)

4.4/5 (ponad 140 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 50 opinii)

3. Scoro

przez ScoroScoro to kompleksowe narzędzie do zarządzania pracą zaprojektowane, aby pomóc agencjom i firmom konsultingowym usprawnić ich pracę. To narzędzie do ustalania priorytetów zadań pomaga użytkownikom śledzić ich czas, sprawdzać, czy jest on optymalnie wykorzystywany i zarządzać projektami w najbardziej wydajny sposób.

Najlepsze funkcje Scoro

Całościowe podejście do zarządzania czasem dzięki wykresom Gantta

Współpraca nad zadaniami i projektami oraz wgląd w ich przebieg

Śledzenie i analizowanie rentowności oraz optymalizacja oś czasu i działań

Automatyzacja powtarzających się zadań i używanieszablonów ustalania priorytetów dla projektów i zadań

Limity Scoro

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że aby korzystać z oprogramowania w najlepszy możliwy sposób, potrzebne jest szkolenie

Zmiana priorytetu lub kolejności zadań tego samego dnia może być czasochłonna

Ceny Scoro

Essential: $28 za użytkownika miesięcznie

$28 za użytkownika miesięcznie Standard: 42 USD za użytkownika miesięcznie

42 USD za użytkownika miesięcznie Pro: $71 za użytkownika miesięcznie

$71 za użytkownika miesięcznie Ultimate: Kontakt w sprawie cen

Scoro oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 300 recenzji)

4.5/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

4. Reveall

przez Reveall Reveall został zaprojektowany z myślą o odkrywanie produktów na uwadze. Został stworzony z myślą o teamach, które chcą pracować bardziej holistycznie nad strategią produktową i spostrzeżeniami klientów, aby dostarczać lepsze produkty i doświadczenia.

Najlepsze funkcje Reveall

Przydatny system punktacji pomaga użytkownikom zidentyfikować najbardziej wartościowe zadania i ulepszenia

Priorytetyzacja sugestii i aktualizacji produktów w bardziej efektywny sposób

Śledzenie wyników wraz z powiązanymi celami produktu

Dostępne integracje z istniejącym stosem narzędzi oprogramowania

Limity Reveall

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby wygląd narzędzia był bardziej nowoczesny i współczesny

Raportowanie do klientów lub liderów zespołów w efektowny wizualnie sposób może być wyzwaniem

Ceny Reveall

Starter: $24 za użytkownika miesięcznie

$24 za użytkownika miesięcznie Business: $49 za użytkownika miesięcznie

$49 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Reveall oceny i recenzje

G2: 3.5/5 (1 recenzja)

3.5/5 (1 recenzja) Capterra: 4.7/5 (5+ recenzji)

5. Productboard

przez Tablica produktów Productboard został zaprojektowany z myślą o przyszłościowych teamach produktowych. Narzędzie to pomaga zespołom zidentyfikować, co jest ważne dla niestandardowych klientów, a następnie ustalić priorytety, co należy zbudować w następnej kolejności. Funkcje wglądu i ustalania priorytetów ułatwiają to zadanie.

Najlepsze funkcje Productboard

Organizowanie listy funkcji produktu do zrobienia w usprawniony sposób

Niestandardowe formuły ustalania priorytetów, aby nadać większą wagę temu, co jest dla Ciebie ważne

Widok wyników i priorytetyzacja zadań na podstawie niestandardowych informacji od klientów

Śledzenie wszystkich projektów i sprawdzanie ich statusu w jednym miejscu

Limity Productboard

Liczba opcji i niestandardowych ustawień może być dla niektórych przytłaczająca

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby łatwiej było prowadzić prezentacje lub udostępniać dane w sposób wizualny

Ceny Productboard

Essentials: $25 za użytkownika miesięcznie

$25 za użytkownika miesięcznie Pro: $90 za użytkownika miesięcznie

$90 za użytkownika miesięcznie Skala: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Productboard

G2: 4.3/5 (ponad 200 recenzji)

4.3/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

Check out these Konkurenci na rynku !

6. airfocus

przez airfocus Airfocus jest platforma zarządzania produktami zaprojektowana, aby pomóc Teams pracować nad tym, co najważniejsze. Narzędzia do priorytetyzacji produktów, takie jak Airfocus, wspomagają proces podejmowania decyzji. Jego model priorytetyzacji jest wyposażony w funkcje uwzględniające opinie klientów, strategię i skuteczne ustalanie priorytetów zadań.

airfocus najlepsze funkcje

Organizowanie mapy drogowej i cyklu pracy wokół najważniejszych zadań

Korzystanie z wbudowanych lub niestandardowych ram priorytetyzacji w celu bardziej efektywnej pracy

Identyfikacja zadań marnujących czas i ukrytych możliwości w rejestrze produktu

Organizowanie sesji "Pokera priorytetów" w celu ustalania priorytetów zadań i wspólnego ich oceniania

ograniczenia airfocus

Niektórzy użytkownicy raportują, że chcieliby mieć więcej opcji prezentacji

Krzywa uczenia się może być dość stroma dla nowych użytkowników

ceny airfocus

Essential: $23 za użytkownika miesięcznie

$23 za użytkownika miesięcznie Zaawansowany: $83 za użytkownika miesięcznie

$83 za użytkownika miesięcznie Pro: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

airfocus oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 100 recenzji)

4.4/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

7. Aha!

przez Aha!Aha! to narzędzie do ustalania priorytetów stworzone z myślą o zespołach zajmujących się rozwojem produktów. Jego funkcje ułatwiają użytkownikom tworzenie map drogowych produktów, crowdsourcing pomysłów oraz zarządzanie i optymalizację dostarczania aktualizacji produktów.

Aha! najlepsze funkcje

Tworzenie wysoce wizualnych map drogowych produktów

Punktacja i priorytetyzacja funkcji procesu w oparciu o własne wyniki wartości produktu

Tworzenie jednego miejsca, w którym można zobaczyć i wykorzystać spostrzeżenia klientów na swoją korzyść

Usprawnij dostarczanie dzięki tablicom przepływu pracy, które łączą zespoły produktowe i inżynieryjne

Aha! Limity

Niektórzy niestandardowi klienci wyrażają chęć na więcejautomatyzacji cyklu pracy funkcji

Elastyczny charakter produktu oznacza, że na początku może być przytłaczający

Aha! ceny

Aha! dzieli swoje ceny na poszczególne produkty. Możesz subskrybować obszary platformy, z których Twój zespół jest odsetki.

Aha! Roadmaps: Począwszy od 59 USD za użytkownika miesięcznie

Począwszy od 59 USD za użytkownika miesięcznie Aha! Ideas: Od 39 USD za użytkownika miesięcznie

Od 39 USD za użytkownika miesięcznie Aha! Create: Dostępny plan Free z płatnymi planami zaczynającymi się od 10$ za użytkownika miesięcznie

Dostępny plan Free z płatnymi planami zaczynającymi się od 10$ za użytkownika miesięcznie Aha! Develop: Od 9 USD za użytkownika miesięcznie

Aha! oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 200 recenzji)

4.3/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

Compare Aha vs. Jira !

8. Craft.io

przez Craft.io Craft.io to kompleksowa platforma do zarządzania produktami, która pomaga zespołom tworzyć silniejsze produkty dzięki decyzjom opartym na dowodach. Funkcje priorytetyzacji platformy ułatwiają zespołom planowanie bardziej efektywnych cykli wydawania produktów - dzięki temu można zarządzać wszystkimi zadaniami na tablicy w stylu listy rzeczy do zrobienia.

Najlepsze funkcje Craft.io

Łatwe korzystanie z preferowanego typu priorytetyzacji - w tym MoSCoW, WSJF, RICE i innych

Skorzystaj z kreatora formuł, aby stworzyć własny system priorytetyzacji produktów

Nadawanie wagi niestandardowym obszarom doskonałości za pomocą wyników priorytetyzacji specyficznych dla zespołu

Planuj cykle produktowe w oparciu o priorytetyzację tego, co ważne

Limity Craft.io

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że interfejs użytkownika może być czasami przytłaczający

Platforma jest silnie ukierunkowana na zespoły zarządzania produktami, co może nie odpowiadać potrzebom innych

Ceny Craft.io

Essential: $49 za użytkownika miesięcznie

$49 za użytkownika miesięcznie Pro: 109 USD za użytkownika miesięcznie

109 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Craft.io oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 40 recenzji)

4.5/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 30 recenzji)

9. Google Keep

przez Google KeepGoogle Keep to wersja aplikacji giganta oprogramowania do robienia notatek. Chociaż nie jest tak w pełni funkcjonalna jak inne narzędzia do ustalania priorytetów na rynku, Google Keep może być świetną darmową alternatywą, jeśli twój zespół szuka czegoś bardzo lekkiego i przyjaznego dla użytkownika.

Najlepsze funkcje Google Keep

Pisanie i udostępnianie notatek reszcie zespołu w jednym miejscu

Nadawanie priorytetów zadaniom i działaniom poprzez przypinanie ich do Google Keep

Ustawienie przypomnień opartych na czasie, aby pozostać na bieżąco

Płynna integracja z resztą pakietu produktów Google

Limity Google Keep

Brak tradycyjnych narzędzi do ustalania priorytetów produktów, więc niektórym użytkownikom może brakować funkcji

Punktacja i ustalanie priorytetów opierają się na osobistych przemyśleniach użytkownika, a nie na zaawansowanym systemie punktacji

Ceny Google Keep

Free

Oceny i recenzje Google Keep

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

10. Evernote Teams

przez Evernote TeamsEvernote Teams to wersja aplikacji do robienia notatek dla zespołów, zaprojektowana z myślą o współpracy. Użytkownicy mogą pisać i udostępniać notatki, współpracować i przechowywać wiedzę zespołu w jednej lokalizacji. Choć aplikacja służy przede wszystkim do sporządzania notatek i udostępniania wiedzy, może być wykorzystywana jako lekka aplikacja do ustalania priorytetów lub narzędzie do planowania projektów .

Najlepsze funkcje Evernote Teams

Łatwiejsza współpraca w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie dzięki udostępnianym notatkom

Używanie szablonów do tworzenia własnych matryc priorytetyzacji

Udostępnianie procesu ustalania priorytetów interesariuszom spoza aplikacji

Zbuduj własną firmową wiki, która doradza, jak ustalać priorytety zadań i aktualizacji

Limity Evernote Teams

Aplikacja nie została stworzona stricte jako narzędzie do ustalania priorytetów, więc każdy istotny narzędzia do zarządzania projektami są ograniczone

Niektórzy użytkownicy życzą sobie więcej niestandardowych opcji

Cennik Evernote Teams

Od 14,99 USD za użytkownika miesięcznie

Ocena i recenzje Evernote Teams

G2: 4.3/5 (ponad 70 recenzji)

4.3/5 (ponad 70 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 8 000 recenzji)

Skup się na tym, co ważne z pomocą narzędzi do ustalania priorytetów

Niezależnie od tego, czy chcesz oprzeć się na standardowej metodzie ustalania priorytetów, czy też stworzyć własną, te narzędzia programowe pomogą ci do zrobienia. Skorzystaj z tego przewodnika, aby znaleźć najlepsze narzędzia do ustalania priorytetów dla swojego zespołu, dzięki czemu będziesz mógł ustalać priorytety pracy w najbardziej efektywny sposób.

Jeśli Twój zespół jest gotowy zainwestować w system zarządzania projektami lub zadaniami, który wykracza poza pomoc w ustalaniu priorytetów, wypróbuj ClickUp . Nasza funkcja priorytetów zadań ułatwia ustalenie, nad czym należy pracować w następnej kolejności i jest częścią naszego kompleksowego systemu produktywności i zarządzania projektami.