Recenzja Aha! Product Management (funkcje, zalety, wady)

Planowanie strategiczne , roadmapping, marketing, prognoza.. zarządzanie produktami wymaga dużo pracy.

Na szczęście, dzięki narzędziom takim jak Aha!, nie musi to być dużo trudniejsze niż planowanie piątkowego oglądania Netflixa. zarządzanie produktem Aha może pomóc firmom, które chcą powodzenia i utrzymania się na rynku.

ale czy ta platforma naprawdę _sprawi, że poczujesz aha! z radości?

W tym przeglądzie zarządzania produktem Aha omówimy kluczowe funkcje, zalety i limity Aha! Podkreślimy również najlepsze rozwiązanie dla Limity Aha! .

gotowy? Po prostu wciśnij play na tej recenzji zarządzania produktem Aha

Czym jest Aha!?

Oprogramowanie Aha! może pomóc każdemu menedżerowi produktu zrozumieć, dlaczego, kiedy i co z ich produktami, aby zarządzanie produktem łatwe.

Zasadniczo stara się, aby Twój projekt był pełen tych momentów "Aha!", które wszyscy kochamy! 😜

To mapa drogowa produktu platforma oferuje kilka narzędzi do

Zarządzania Portfoliosem

Zarządzanie wymaganiami

Planowanie strategii marketingowej

Zarządzanie wydaniami

Ramy strategii produktu tworzenie

Zarządzanie pomysłami

Tworzenie wizualnej mapy drogowej

I nawet z tymi wszystkimi funkcjami, Aha! nie jest tutaj, aby zagracać przestrzeń.

Oprogramowanie wykorzystuje chmurę do ustawienia plików i zapisywania konwersacji, dzięki czemu pamięć urządzenia pozostaje nietknięta.

Ponadto jego funkcje pozwalają określić wszystko, czego będziesz potrzebować, jeszcze przed zbudowaniem produktu.

Ale zanim powiesz "uh-huh" dla Aha! sprawdźmy jego kluczowe funkcje.

4 kluczowe funkcje Aha!

Oto cztery najważniejsze funkcje Aha!

1. Funkcje

Zatrzymaj zamieszanie.

Jest to funkcja o nazwie "features", które są podstawowymi jednostkami pracy w Aha!

(Niezbyt inteligentne nazewnictwo, prawda? )_

Funkcje reprezentują zadania lub elementy pracy, które muszą zostać zakończone, aby zrealizować plany strategiczne.

Jeśli więc twoją strategią jest ukończenie oglądania The Walking Dead do weekendu, każdy odcinek może być funkcją!

Aby utrzymać wszystkich, którzy pracują nad funkcjami w pętli, możesz bezpośrednio połączyć je z:

Celami strategicznymi

Inicjatywą

Pomysłem

Notatkami

Wydanie produktu

I więcej

Dzięki temu poznają kontekst i znaczenie danej funkcji. Będą również wiedzieć, w jaki sposób przyczyniają się do realizacji genialnej strategii produktowej.

2. Mapy drogowe

Nasza recenzja zarządzania produktem Aha nie może być zakończona bez wzmianki o jego mapy drogowe .

To tak, jakby mówić o Netflix bez omówienia przynajmniej jednego oryginału Netflix.

Mapy drogowe są świetnym sposobem na wizualizację i komunikować, dokąd zmierza Twój produkt, kampania lub usługa. Daje to ogólny widok planu strategicznego, który pomaga zdefiniować cele i utrzymać jasną komunikację.

Aha! umożliwia dodawanie danych, takich jak oś czasu lub strategia, w celu utworzenia strategicznej mapy drogowej i wybrania, czy chcesz ją wizualizować jako wykres Gantta, kalendarz, starter lub niestandardową mapę drogową.

Następnie możesz udostępniać aktualną wersję mapy drogowej swojemu zespołowi ds. produktu, aby ułatwić współpracę.

3. Współpraca

W Aha! dostępna jest współpraca w czasie rzeczywistym.

Dzięki temu, gdy wiele osób edytuje notatki lub pola opisów, możesz zobaczyć nazwiska innych uczestników jako flagi. Flagi przesuwają się w czasie rzeczywistym, co pomaga zapewnić przejrzystość i efektywną współpracę .

Co więcej, każda kluczowa funkcja produktu w oprogramowaniu, taka jak funkcje, epiki i inicjatywy, ma sekcję komentarzy, w której można komunikować się z zespołem podczas pracy.

To jak Teleparty (dawniej Netflix Party), gdzie możesz oglądać ten sam program lub film ze znajomymi, którzy mieszkają daleko, rozmawiając w czasie rzeczywistym. 🎥🍿💬

To narzędzie do współpracy umożliwia również udostępnianie pięknych wizualnych planów, takich jak osie czasu, w celu koordynowania funkcje krzyżowe praca zespołowa w jednym miejscu.

4. Integracja

Wiesz, jak podczas wyszukiwania filmu w serwisie Netflix pojawia się on w sugestii wyszukiwania? Ale potem wybierasz go tylko po to, by zdać sobie sprawę, że nie ma go tam z powodu ograniczeń regionalnych? *płacze ze współczucia*

Są szanse, że nie spotkasz się z tym bólem serca podczas wyszukiwania Aha! integracje.

Aha! integruje się z kilkoma narzędziami do rozwoju, zarządzania projektami, współpracy, zarządzania relacjami z klientami i wsparcia.

Niektóre z popularnych integracji obejmują:

Teraz, gdy znasz już kluczowe funkcje Aha!, przejdźmy do następnego odcinka, "zalety Aha!"

3 główne zalety Aha Product Management

Oto trzy kluczowe zalety zarządzania produktem Aha:

1. Łatwe zarządzanie produktem w celu dostarczenia tego, czego chcą niestandardowi klienci Zarządzanie produktem jest bardzo proste w Aha!, ponieważ pozwala na ustawienie strategii, przechwytywanie pomysłów klientów i zwracanie uwagi na funkcje.

Posiada również portal idea💡, który przypomina stronę pomocy Netflix, na której sugerujesz filmy i programy do dodania.

Z tą różnicą, że tutaj portal należy do Ciebie.

Zbierasz i zarządzasz każdym pomysłem przesłanym przez użytkowników.

Otrzymujesz również mapy historii użytkowników, aby wizualizować i ustalać priorytety pracy, która zbuduje niestandardowe doświadczenia użytkowników.

Podczas tworzenia mapy historii użytkownika, Twój zespół może stworzyć potężny zarys interakcji reprezentatywnego użytkownika z Twoim produktem i ocenić kroki, które przynoszą użytkownikowi największe korzyści. Będzie to działać jak informacja zwrotna i pomoże usprawnić zarządzanie produktem.

2. Umożliwia skuteczne planowanie marketingowe

W Aha! Twój marketingowy zespół widzi wszystkie programy i kampanie w jednym miejscu. Ułatwia to koordynację działań marketingowych na różnych poziomach.

To tak, jakby zespół był Twoim kumplem z Netflixa, a Ty udostępniasz im to samo konto, ponieważ nie masz nic do ukrycia.

Twój plan marketingowy może być łatwe dzięki narzędziom Aha!, które pozwalają

Opisać wszystkie działania marketingowe

Przypisywać zadania do wykonania

Śledzenie zależności

Współpracować nad rezultatami

Usprawnienie procesu zatwierdzania

**Chcesz przyjrzeć się bliżej, jak działa proces planowania?

Sprawdź nasze_ proces planowania marketingowego krok po kroku .

3. Możliwość niestandardowego dostosowania narzędzia do własnych potrzeb

To, co Netflix zrobił ze swoimi serialami kryminalnymi, Aha! zrobiło ze swoimi możliwościami niestandardowymi.

Jest tak wiele opcji i wszystkie mają coś do zaoferowania!

Oto mały rzut oka na to, co można niestandardowego w Aha!

Statusy

Pola

Cykle pracy

Układy

Tabele

I jeszcze więcej!

Jednak najważniejsze pytanie brzmi: czy jest to oprogramowanie mapy drogowej odpowiednie dla Ciebie?

5 limitów Aha Product Management (z rozwiązaniami)

Zostawmy cliffhangery dla seriali Netflixa, a nie dla Ciebie oprogramowanie do zarządzania produktami .

Tak więc w tej recenzji zarządzania produktem Aha zobaczmy, gdzie Aha! wypada słabo:

1. Ograniczona funkcja notatek

Aha! ma funkcję notatek, która pozwala na:

Utworzyć pustą notatkę

Utworzyć szablon notatki

Udostępnianie i eksportowanie notatek

Organizować notatki i nie tylko

Aplikacja wydaje się niezwykle rozbudowana jak na coś, co nazywa się po prostu "Notatki"

Ale jeśli chodzi o wykorzystanie notatek do pracy, Aha! nie ma nic do zaoferowania.

Nie można tworzyć zadań na podstawie notatek. Nie można nawet dodać prostej listy kontrolnej.

Zakończmy tę niezręczność.

Przywitaj się z ClickUp . Jest to jeden z największych na świecie najwyżej ocenianych narzędzie do zarządzania projektami, ulubieniec wielu osób teams w małych, średnich i dużych firmach .

Rozwiązanie ClickUp nr 1: Notatnik Tworzenie notatek w ClickUp jest o wiele bardziej celowe niż w Aha!

Użyj Notatnika, aby utworzyć notatki które można łatwo przekształcić w zadania w sekundach.

Oto jak to działa:

Tytuł notatki staje się nazwą zadania

Zawartość notatki staje się opisem zadania

Przed zapisaniem dodaj odpowiednie szczegóły

W przeciwieństwie do Aha!, ClickUp umożliwia również tworzenie prostych listy kontrolne w swoich notatkach.

Rozwiązanie ClickUp #2: Dokumenty Kiedy notatki nie wystarczą, do czego się udać?

ClickUp ma na to odpowiednie miejsce: Docs.

Tutaj możesz tworzyć duże bazy danych, takie jak karta projektu dokumenty, cykl pracy procesy, instrukcje wdrażania, umowy i wiele więcej.

ClickUp automatycznie przechowuje dokumenty wraz z projektami, zapewniając do nich szybki dostęp.

Oferuje również inne funkcje, takie jak:

2. Brak map myśli

Jak na narzędzie do zarządzania produktem, Aha! w pewnym sensie uderza w przycisk pomiń intro dla bardzo ważnej funkcji planowania.

Domyślamy się, że nie ma mapy myśli ani żadnej funkcji tablicy do szkicowania planów.

Rozwiązanie ClickUp: Mapy myśli A

mapa myśli to narzędzie wizualne, które wykorzystuje hierarchiczne diagramy wokół centralnej koncepcji. Ułatwia to burzę mózgów dla wszystkich rodzajów planowanie projektu .

W ClickUp możesz wykorzystać swoje szkice do pracy.

jak?

Tryb zadań umożliwia przeciąganie i upuszczanie gałęzi w celu zmiany układu obszaru roboczego. Można tu nawet tworzyć, usuwać i edytować zadania.

Wyobraź sobie, ile czasu możesz zaoszczędzić, planując i tworząc zadania jednocześnie.

Dzięki temu masz więcej czasu na..

Nie chcę mieć nic do zrobienia z zadaniami lub Obszary robocze struktura?

Użyj trybu blank i po prostu rysuj swoje pomysły do zawartości serca.

3. Brak time trackera w czasie rzeczywistym

W Aha! można rejestrować czas przepracowany w polu "szacowany czas", klikając "rejestruj czas"

Ale gdzie dokładnie trafia ten czas?

skąd masz wiedzieć, czy przepracowałeś godzinę, a teraz nadszedł czas na przerwę trwającą jeden epizod?

Nie ma sposobu na śledzenie czasu dla konkretnych zadań w czasie rzeczywistym, chyba że zintegrujesz się z aplikacjami do śledzenia czasu.

Po co to robić, skoro oprogramowanie takie jak ClickUp może to zrobić bez zewnętrznego wsparcia? **Porównaj Aha! Vs. Jira

Rozwiązanie ClickUp #1: Natywny time tracker Po włączeniu śledzenia czasu

ClickApp w swoim Przestrzeń , możesz rozpocząć śledzenie czasu dla wszystkich swoich zadań.

Uruchamiaj i zatrzymuj natywny time tracker kiedy chcesz, tak jak odtwarzanie i pauzowanie programów na Netflix. pomijając dźwięk otwierania *Netflix tou-doum* 😛

Można również uzyskać wgląd i generować raporty dotyczące śledzonego czasu za pomocą funkcji widżetów śledzenia czasu na naszej stronie Pulpit nawigacyjny . Raportowanie czasu pracy pozwala zobaczyć godziny przepracowane przez pracowników, co ułatwia wypłatę. _Cha-ching!

Bonus:_ jak korzystać ze śledzenia czasu, aby szybciej kończyć projekty.

Rozwiązanie ClickUp #2: Śledzenie czasu pracy integracja Czy masz już ulubioną aplikację do śledzenia czasu?

ClickUp łatwo integruje się z wieloma aplikacjami do śledzenia czasu, w tym z Time Doctor , Everhour , Toggl itp. Możesz więc z łatwością śledzić czas spędzony na różnych działaniach i projektach ClickUp.

Jeśli Twój Teams wykonuje pracę zdalną , doda to również poczucia odpowiedzialności.

Jednak to nie tylko śledzenie czasu.

ClickUp posiada również inne opcje integracji, takie jak

Aplikacje komunikacyjne (Slack)

Aplikacje zbierające opinie klientów (Userback)

Aplikacje pamięci masowej (Dysk Google)

I nie tylko!

4. Nie można dodać adnotacji do pliku PDF

Jeśli używasz Aha!, nie możesz dodawać adnotacji do plików PDF .

Oznacza to, że za każdym razem, gdy otrzymasz opinię na temat pliku PDF, będziesz musiał go pobrać, opatrzyć adnotacją w innym narzędziu, a następnie udostępnić twórcom.

Wyobraź sobie zmarnowany czas. ⏰

Co ważniejsze, nie jest to sposób na współpracę. Czy nie powinieneś potrzebować czegoś, co zachęca do płynnego udostępniania informacji zwrotnych i współtworzenia?

Rozwiązanie ClickUp: Adnotacja PDF Używając proofing, można dodawać adnotacje do plików PDF, podświetlając potrzebne znaczniki.

Można dodać komentarze gdzie chcesz dokonać zmiany i przypisać ją do konkretnej osoby, która ją przeprowadzi.

Proofing w ClickUp świetnie nadaje się do oznaczania obrazów, ponieważ możesz umieścić wyraźne znaczniki na makietach projektów, w których chcesz wprowadzić zmiany.

5. Bardzo drogie

Największą przeszkodą są ceny Aha!

Mają dwa plany:

plan startowy dla firm, które mają mniej niż 18 miesięcy, mają mniej niż 1,5 mln USD finansowania i zatrudniają mniej niż 10 pracowników

dla firm, które mają mniej niż 18 miesięcy, mają mniej niż 1,5 mln USD finansowania i zatrudniają mniej niż 10 pracowników Premium plan, który zaczyna się od $59/użytkownika miesięcznie

Tak, to trochę oszałamiająco drogie.

Rozwiązanie ClickUp: Free Forever Plan

W przeciwieństwie do Aha!, ClickUp ma Free Forever Plan. Bez haczyków!

Niezależnie od tego, czy prowadzisz startup, czy firmę, możesz uzyskać ClickUp za zero dolarów.

Jedynym wydatkiem może być subskrypcja Netflix. zapraszamy! 😇

Nasze płatne plany są przystępne cenowo dla wszystkich rozmiarów Teams. Zobacz:

Unlimited ($5/ użytkownika na miesiąc): Portfolios Przyszłe powtarzające się zadania w kalendarzu Nieograniczone widoki I więcej

Business ($9/ użytkownik na miesiąc): Limity pracy w toku Niestandardowy identyfikator zadań zespół wsparcia 24/7 I więcej



Jeszcze nie zrobiliśmy wszystkiego!

ClickUp ma tak wiele do zaoferowania funkcji które mogą zrobić to, co Aha! może i więcej.

Oto krótkie spojrzenie na niektóre z nich:

Related: **Pytania na rozmowę kwalifikacyjną z menedżerem produktu

Czy Aha! ma czynnik Aha?

Z tej recenzji zarządzania produktem Aha jasno wynika, że Aha! jest przyzwoitym narzędziem.

Ale to zawsze małe rzeczy decydują o powodzeniu lub niepowodzeniu transakcji.

Drogie. Brak trybu offline. Brak map myśli.

Te rzeczy sprawiają, że Aha! nie jest zakończonym pakietem.

Jeśli potrzebujesz narzędzia, które potrafi to wszystko (i więcej), odpowiedzią jest ClickUp!

Jest to potężny narzędzie do zarządzania projektami które może być Twoim zadanie , dokument , zasób oraz menedżer czasu wszystko w tym samym czasie.

Więc dołącz do ClickUp za darmo już dziś i przygotuj się na najlepszy sezon "zarządzania produktem"!