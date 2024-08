15 najlepszych narzędzi do planowania projektów w 2024 roku

Praca zdalna jest obecnie na topie - i nigdzie się nie wybiera.

Wszyscy posmakowaliśmy, jak to jest uczestniczyć w spotkaniach z wygodnych spodni od piżamy i nigdy nie oglądaliśmy się za siebie!

Ale nie jesteśmy tu sami. W rzeczywistości trzy czwarte globalnej siły roboczej uważa, że praca zdalna jest nową normalnością, a firmy poszły w ich ślady, ponieważ w przybliżeniu 85% firm oferuje obecnie elastyczną pracę polityki.

Wraz ze wzrostem liczby rozproszonych zespołów pojawia się większe zapotrzebowanie na wydajne i oparte na współpracy rozwiązania oprogramowanie do zarządzania projektami aby dostosować członków do kluczowych celów i usprawnić codzienne procesy.

Niezależnie od tego, czy pracujesz w domu, w biurze, czy w obu tych miejscach, planowanie projektu oprogramowanie jest narzędziem niezbędnym. Zaprojektowane, aby pomagać na każdym etapie pracy, oprogramowanie do zarządzania projektami zmniejsza czasochłonność planowania projektów dzięki funkcjom zarządzania zadaniami, zespołami, komunikacją i produktywnością z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Problemem, przed którym stoimy, nie jest to, czy potrzebujemy oprogramowania do zarządzania projektami. Chodzi o to, które z nich wybrać? Spośród setek narzędzi dostępnych na rynku, odrobiliśmy pracę domową, aby przedstawić najlepsze z najlepszych.

Poniżej przedstawiamy wszystko, co musisz wiedzieć o najlepszym oprogramowaniu do zarządzania projektami, w tym 15 najlepszych narzędzi dla Twojej firmy, kluczowe funkcje, zalety i wady, plany cenowe, oceny klientów i nie tylko. 🙌🏼

Czego szukać w narzędziu do planowania projektów

Wybór odpowiedniego narzędzia do planowania projektów zależy wyłącznie od unikalnych potrzeb zespołu. Obejmuje to wielkość zespołu lub firmy, dostarczany produkt lub usługę, czy zespół współpracuje w czasie rzeczywistym budżet i nie tylko.

To jednak nie wszystko.

Ważniejsze niż znalezienie narzędzia, które potrafi wszystko, jest zainwestowanie w oprogramowanie, z którego _twój zespół będzie faktycznie korzystał, co sprawia, że interfejs użytkownika, łatwość obsługi i wygoda są głównymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę.

Jak więc te czynniki naprawdę wpływają na twoją decyzję w dłuższej perspektywie i na co jeszcze powinieneś zwrócić uwagę, zanim zdecydujesz się na następne oprogramowanie do zarządzania projektami? Pokażemy ci!

Łatwość użytkowania: Skuteczne oprogramowanie do planowania projektów powinno zapewniać intuicyjny i przejrzysty interfejs użytkownika bez uszczerbku dla jego funkcjonalności. Im bardziej przystępne i łatwe w nawigacji jest narzędzie, tym bardziej atrakcyjne będzie dla każdego członka zespołu. Plus, mniej bólu głowy! Odpowiednie oprogramowanie nie powinno wymagać wielogodzinnego szkolenia technicznego, ale mimo to należy upewnić się, że istnieje wiele zasobów wsparcia klienta, takich jak webinaria , dokumenty pomocy i Kanały YouTube dla szybkich rozwiązań.

Cechy i funkcjonalność: Weź pod uwagę zdolność oprogramowania do wspierania kluczowych strategii planowania projektów i narzędzia takie jak wykresy Gantta , wiele widoków projektu, automatyzacja przepływu pracy , zarządzanie obciążeniem pracą i nie tylko.

Współpraca: Zwłaszcza jeśli zespół pracuje asynchronicznie upewnij się, że Twoje oprogramowanie do zarządzania projektami obsługuje czat w aplikacji, integruje z narzędziami komunikacyjnymi jak Slack, i ma możliwość dodawania komentarzy.

Łatwo publikuj aktualizacje, udostępniaj linki, reaguj i konsoliduj ważne rozmowy dzięki widokowi czatu w ClickUp

Dostosowanie: Oprogramowanie do zarządzania projektami pracuje dla Ciebie, a nie odwrotnie. Wybierz narzędzie, które jest wystarczająco elastyczne, aby skalować się wraz z Tobą i płynnie dostosowywać się do Twoich bieżących procesów plany projektu . Pomoże to nie tylko zespołowi szybciej wdrożyć narzędzie, ale także zapewni świeże spojrzenie na przepływ pracy.

Integracje: Integracje rozszerzają funkcjonalność dowolnego oprogramowania do zarządzania projektami i pomagają szybciej usprawnić procesy. Łącząc moc oprogramowania do zarządzania projektami z narzędziami, których już używasz do zarządzania pocztą e-mail, planowaniem, spotkaniami, danymi i nie tylko.

Cena: Mając do dyspozycji tak wiele narzędzi, nie ma powodu, dla którego miałbyś rozbijać bank w poszukiwaniu wymarzonego narzędzia do planowania projektów. Zaufaj nam, że nie potrzebujesz budżetu godnego przedsiębiorstwa, aby uzyskać bogate funkcje i zero kompromisów.

Zadowolenie klientów: Zakup oprogramowania bez przeczytania opinii użytkowników jest jak zamawianie owoców morza w restauracji przed sprawdzeniem jej na Yelp - wróci, by cię prześladować. Oczywiście, narzędzie może wydawać się świetne na papierze, ale co sądzą jego najlepsi klienci? Sprawdź oficjalne witryny z recenzjami, takie jak G2 lub Capterra, aby zobaczyć, jak dobrze produkty spełniają swoje obietnice.

Może się wydawać, że wymaganie od pojedynczego oprogramowania to dużo, ale jest to całkowicie wykonalne! Przejrzeliśmy wszystkich konkurentów, aby przedstawić 10 najlepszych narzędzi do zarządzania projektami dla każdego zespołu.

15 najlepszych narzędzi do planowania projektów w 2024 roku

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby dostosować przepływ pracy do swoich potrzeb

ClickUp to platforma produktywności zaprojektowana z myślą o łączeniu zespołów i pracy - wszystko w jednym miejscu. Od codziennych zadań po złożone projekty, intuicyjny interfejs ClickUp tworzy płynne doświadczenie dla wszystkich, aby pozostać w kontakcie. Niezależnie od tego, czy Twój zespół pracuje asynchronicznie, czy w czasie rzeczywistym, będziesz mieć kontekst i narzędzia potrzebne do realizacji projektów.

Wznieś swoją produktywność na nowy poziom, integrując ClickUp ze swoimi ulubionymi aplikacjami i oprogramowaniem, dzięki czemu zawsze będziesz mieć jedno źródło prawdy. Ponadto ClickUp integruje się z ponad 1000 innych narzędzi pracy, w tym Slack, Hubspot, Zapier, Chrome, Microsoft Teams i nie tylko!

Funkcje ClickUp

Role i uprawnienia użytkowników ułatwiające współpracę z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Możliwość udostępniania nagrań ekranu, które można przekształcić bezpośrednio w zadania

Automatyzacja, która uprości przepływ pracySzablony planowania projektów , non-profits , a nawet pisanie książki .

2. Ul

przez UlHive to oprogramowanie do zarządzania projektami zaprojektowane z myślą o współpracy zespołowej, co przejawia się w różnorodności funkcji komunikacyjnych. Zespoły projektowe mogą współpracować z Hive Chat, Hive Mail, komentarzami, dostępem do projektu oraz wieloma i współdzielonymi skrzynkami odbiorczymi.

Z Ul możesz wybierać spośród wielu sposobów, aby Twój zespół skupił się na tym, nad czym pracujesz, za pomocą wiadomości, poziomów priorytetów kart, aby powiadomić ich o pilnych zadaniach i oznaczyć ich w komentarzach.

Funkcje Hive

Elastyczne widoki

Funkcjonalność wiadomości błyskawicznych

Szablony podsumowań

Zarządzanie portfolio

Śledzenie czasu

Profesjonaliści Hive

Tablice Kanban, wykresy Gantta, tabele i kalendarze ułatwiające planowanie

Doskonałe funkcje komunikacyjne

Intuicyjny i przyjemny interfejs użytkownika

Łatwa integracja z różnymi narzędziami

Wady Hive

Stroma krzywa uczenia się ze względu na ogrom możliwości

Ograniczona funkcjonalność dla wersji mobilnych

Ograniczone widoki

Ceny Hive

Solo : Bezpłatnie

: Bezpłatnie Zespoły : $12/miesiąc za użytkownika

: $12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z Hive, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Hive

G2: 4.6/5 (370+ recenzji)

4.6/5 (370+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (150+ opinii)

3. Monday.com

przez PoniedziałekMonday.com jest jednym z popularnych programów do zarządzania projektami, pomagającym kierownikom projektów w obsłudze podstawowych i złożonych projektów. Platforma umożliwia użytkownikom łatwą współpracę, dostosowywanie przepływów pracy, śledzenie postępów projektu i analizowanie informacji.

Stworzony z myślą o przejrzystości i współpracy, Monday oferuje funkcje które pozwalają na obsługę wszystkich zadań. Zespoły mogą przeglądać dane za pomocą wysoce wizualnych pulpitów nawigacyjnych i efektywnie zarządzać wieloma projektami.

funkcje #### Monday

Zarządzanie zasobami

Współpraca z osobami trzecimi

Pulpity nawigacyjne do raportowania

Liczne niestandardowe integracje

Poniedziałek pros

Możliwość dodawania niestandardowych integracji dzięki architekturze Open API

Możliwość dodawania freelancerów oraz agentów innych firm

Możliwość szczegółowego raportowania

Monday cons

Integracja ze sklepemzapasy mogą być mylące* Brak przycisku pobierania lub eksportu

Poniedziałkowe ceny

Darmowy: Obsługuje do 2 miejsc

Obsługuje do 2 miejsc Podstawowy: 12 USD za miejsce/miesiąc (36 USD rozliczane miesięcznie)

12 USD za miejsce/miesiąc (36 USD rozliczane miesięcznie) Standard: $14 za miejsce/miesiąc ($42 rozliczane miesięcznie)

$14 za miejsce/miesiąc ($42 rozliczane miesięcznie) Pro: 24 USD za miejsce/miesiąc (72 USD rozliczane miesięcznie)

Poniedziałkowe oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (5,000+ recenzji)

: 4.7/5 (5,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (2,000+ recenzji)

4. nTask

poprzez nTask Jest to kolejna wiodąca, darmowa aplikacja do zarządzania projektami stworzona dla zespołów i freelancerów z różnych branż. nTask oferuje uproszczony interfejs użytkownika w solidnym oprogramowaniu zawierającym zaawansowane i potężne funkcje do zarządzania projektami we wszystkich fazach.

nTask zapewnia liczne funkcje, które pomagają monitorować wiele projektów w tym samym czasie. Pozwala stworzyć podstawę dla wydajnego systemu zarządzania projektami dzięki przejrzystemu i łatwemu w użyciu kanałowi współpracy.

Funkcje nTask

Wiele obszarów roboczych

Wizualne zarządzanie projektami dośledzenie projektów* Możliwość dodawania komentarzy lub konwertowania komentarzy na zadania

Wykresy Gantta domonitorowanie projektu postęp

nTask pros

Wydajne śledzenie

Optymalizacja zadań i planowania dzięki widokom tablicy kanban

Niestandardowe statusy dla spersonalizowanego przepływu pracy

nTask cons

Brak zaawansowanych funkcji raportowania

Nie jest przeznaczona dla dużych zespołów

Cennik nTask

Darmowy plan

Premium : $3/miesiąc za użytkownika

: $3/miesiąc za użytkownika Biznes : $8/miesiąc na użytkownika

: $8/miesiąc na użytkownika Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się z nTask, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje nTask

G2 : 4.4/5 (10+ recenzji)

: 4.4/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (10+ recenzji)

5. TeamGantt

przez TeamGantt TeamGantt to oprogramowanie do planowania i zarządzania projektami, które pomaga kierownikom projektów, zespołom i organizacjom wizualizować plany projektów na łatwym w użyciu wykresie Gantta online.

Pomaga zespołom ustalać kamienie milowe projektu, zarządzać projektami, tworzyć zależności i otrzymywać aktualizacje w czasie rzeczywistym. Zapewnia również funkcję udostępniania planów projektów klientom, dostawcom lub innym interesariuszom - dzięki czemu wszyscy są informowani i dostosowują się do celów projektu.

Funkcje TeamGantt

Łatwo dostępna zakładka dostępności dlazarządzanie zasobami* Widoki i raporty portfolio

Planowany harmonogram vs. rzeczywisty harmonogram

Zalety TeamGantt

Elastyczna konfiguracja do śledzenia projektów

Brak konieczności logowania odbiorcy podczas udostępniania wykresów

Dostępne na komputerach Mac (Sprawdźnajlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami dla komputerów Mac)

Wady TeamGantt

Złożona funkcjonalność zależności

Brak powiadomień w aplikacji

Widoki są często opóźnione w stosunku do zmian

Cennik TeamGantt

Limitowany Darmowy plan

Lite: $19/miesiąc

$19/miesiąc Pro: $49/miesiąc

$49/miesiąc Enterprise: Począwszy od $99/miesiąc

Oceny i recenzje TeamGantt

G2 : 4.8/5 (800+ recenzji)

: 4.8/5 (800+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (189+ recenzji)

Sprawdź te_ TeamGantt alternatywy !

6. MeisterTask

przez MeisterTask MeisterTask to oprogramowanie do zarządzania projektami zaprojektowane, aby pomóc zespołom różnej wielkości i z różnych branż współpracować nad planowaniem projektów, zadaniami i terminami. Jest to Zwinne narzędzie do planowania które oferuje intuicyjne tablice zadań do planowania projektów i śledzenia zadań.

Funkcje MeisterTask

Strumień aktywności na każdej tablicy do współpracy zespołowej

Konfigurowalne pulpity projektów z aktualizacjami w czasie rzeczywistym

Tagi komentarzy pomagają informować wszystkich na bieżąco

Przyjazny dla użytkownika

Zalety MeisterTask

Umożliwia liczne integracje z rozwiązaniami takimi jak Slack, Microsoft Teams i GitHub

Możliwość dostosowania tablic projektów

Łatwa współpraca w zespole

Wady MeisterTask

Aplikacja mobilna nie jest tak wydajna jak aplikacja desktopowa (opóźnione powiadomienia)

Brak dedykowanej funkcji priorytetów zadań

Ceny MeisterTask

Plan darmowy

Pro Plan: $14.50/miesiąc na użytkownika

$14.50/miesiąc na użytkownika Business Plan: $29/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje MeisterTask

G2: 4.6/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 850 recenzji)

7. ProofHub

przez Proofhub ProofHub to oprogramowanie do zarządzania projektami, które umożliwia zespołom realizację projektów w określonym czasie. Jest to wysoce konfigurowalna platforma, której kierownicy projektów używają do personalizacji raportów, przepływów pracy, pulpitów nawigacyjnych i formularzy wniosków.

Wizualny interfejs ProofHub pozwala szybko określić priorytety, przechodząc między potężnymi tablicami Kanban, widokami tabel i interaktywnymi wykresami Gantta typu "przeciągnij i upuść", aby pozostać na szczycie.

Funkcje ProofHub

Dobra współpraca zespołowa

Alokacja zasobów

Kalendarze dla właściwego planowania

Interaktywne wykresy Gantta

Konfigurowalny pulpit nawigacyjny

Profesjonaliści ProofHub

Funkcje dostosowywania

Skuteczne funkcje bezpieczeństwa, takie jak niestandardowe prawa dostępu

Wydajna aplikacja mobilna dla systemów Android i iOS

Wady ProofHub

Brak dodatkowych funkcji, takich jak budżetowanie

Nie stworzona do skomplikowanego zarządzania projektami

Ceny ProofHub

Essential: $45/miesiąc

$45/miesiąc Ultimate Control: $89/miesiąc

Oceny i recenzje ProofHub

G2: 4.5/5 (ponad 30 recenzji)

4.5/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 40 recenzji)

8. Praca zespołowa

przez Praca zespołowaPraca zespołowa jest jednym z najlepszych programów do zarządzania projektami ze względu na swoje podstawowe moduły, które koncentrują się na zarządzaniu zadaniami, a w szczególności na planowaniu projektów. Wykresy Gantta w Teamwork, funkcja kamieni milowych, licznik czasu na pulpicie do śledzenia czasu i przejrzysty interfejs użytkownika sprawiają, że oprogramowanie to jest najlepszym wyborem.

Funkcje Teamwork

Intuicyjne tablice zadań

Integracja z pocztą e-mail

Kolorowe szablony i motywy projektów

Zarządzanie budżetem z możliwością fakturowania

Zalety pracy zespołowej

Wiele możliwości dostosowywania

Liczne natywne funkcje, takie jak narzędzie do fakturowania dla użytkowników z wbudowanymi kartami czasu pracy

Funkcjonalne aplikacje mobilne

Wady Teamwork

Darmowy plan jest ograniczony tylko do małych zespołów pracujących nad maksymalnie dwoma lub mniej projektami

Nie jest przeznaczony do kompleksowego zarządzania projektami

Cennik Teamwork

Darmowy na zawsze

Starter: $5.99/użytkownika miesięcznie

$5.99/użytkownika miesięcznie Dostarczanie: $9.99/użytkownika miesięcznie

$9.99/użytkownika miesięcznie Grow: $19.99/użytkownika miesięcznie

$19.99/użytkownika miesięcznie Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się z Teamwork, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Teamwork

G2: 4.4/5 (ponad 1000 recenzji)

4.4/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 600 recenzji)

9. Toggl

przez TogglToggl to narzędzie do zarządzania projektami które pomaga kierownikom projektów śledzić zadania projektowe i ustalać priorytety ich pracy. Jest wyposażony w zaawansowane funkcje zarządzania projektami, zadaniami i czasem, które ułatwiają śledzenie projektów i współpracę.

Funkcje Toggl

Prosty interfejs "przeciągnij i upuść" dla nieograniczonej liczby osi czasu planu projektu

Backlog do zapisywanianiezaplanowanych zadań projektowych* Kamienie milowe oznaczone kolorami

Wysoce wizualny

Zalety Toggl

Umożliwia nieograniczoną liczbę osi czasu projektu

Najlepszy do śledzenia czasu

Wizualne zarządzanie obciążeniem pracą

Zapisywanie nieplanowanych zadań na później

Wady Toggl

Brak rozbudowanych funkcji

Darmowy plan jest ograniczony do użytkowników solo

Ceny Toggl

Plan darmowy

Plan zespołowy : $9/użytkownika miesięcznie

: $9/użytkownika miesięcznie Biznes: $15/użytkownika na miesiąc

$15/użytkownika na miesiąc Enterprise plan: Skontaktuj się z Toggl, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Toggl

G2: 4.6/5 (1,500+ recenzji)

4.6/5 (1,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,800+ recenzji)

10. Trello

przez Trello Kolejnym prostym, ale fantastycznym narzędziem do zarządzania projektami na liście jest Trello . Znana ze swoich ikonicznych karteczek, aplikacja ta działa jak doładowane karteczki samoprzylepne. Jest to doskonałe narzędzie do zarządzania projektami oraz różnymi zadaniami i funkcjami związanymi z projektem za pomocą tablic Trello.

The Tablice Trello wyświetlają wszystkie informacje wymagane przez kierownika projektu w celu zorganizowania wszystkich działań, które muszą wykonać członkowie zespołu.

Funkcje Trello

Łatwa funkcja przeciągania i upuszczania

Proste rozwiązanie do zarządzania zadaniami

Zezwalaj na rozszerzenia dla dodatkowej funkcjonalności

Przypomnienia o terminach

Powiadomienia e-mail

Zalety Trello

Przyjazny dla użytkownika, prosty interfejs

Łatwe planowanie i zarządzanie zadaniami

Łatwe przesyłanie plików i załączników

Możliwość archiwizowania rekordów kart

Wady Trello

Brak widoków poza widokami Kanban

Brak funkcji raportowania

Opiera się na różnych zewnętrznych integracjach

Brak zaawansowanych funkcji, takich jak wykresy Gantta, mapy myśli i dokumenty

Cennik Trello

Darmowy plan

Standard : 5 USD/użytkownika miesięcznie

: 5 USD/użytkownika miesięcznie Premium : $10/użytkownika miesięcznie

: $10/użytkownika miesięcznie Enterprise: $17.50/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Trello

G2: 4,4/5 (ponad 12 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 12 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 22 000 recenzji)

11. Wrike

przez Wrike Wrike to potężne narzędzie do zarządzania projektami, które oferuje kompleksowe rozwiązanie do planowania, śledzenia i zarządzania projektami każdej wielkości. Dzięki funkcjom takim jak wykresy Gantta, zależności zadań i aktualizacje w czasie rzeczywistym, Wrike pomaga zespołom zachować porządek i produktywność.

Funkcje Wrike

Wykresy Gantta do wizualnego planowania projektów i zarządzania osią czasu

Konfigurowalne przepływy pracy dostosowane do różnych potrzeb projektu

Zależności zadań w celu zapewnienia efektywnej sekwencji zadań

Śledzenie czasu i raportowanie dla lepszego zarządzania projektami

Zalety Wrike

Solidne funkcje zarządzania projektami do planowania i śledzenia zadań

Narzędzia do współpracy umożliwiające płynną komunikację w zespole i udostępnianie plików

Możliwości automatyzacji w celu usprawnienia powtarzalnych zadań

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Google Workspace, Microsoft Teams i nie tylko

Wady Wrike

Większa krzywa uczenia się dla nowych użytkowników w porównaniu do prostszych narzędzi do zarządzania projektami

Ceny mogą być wyższe dla mniejszych zespołów lub osób prywatnych

Ograniczone opcje dostosowywania raportów i pulpitów nawigacyjnych

Wrike ceny

Darmowy

Zespół: $9.80/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$9.80/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Biznes: $24.80/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$24.80/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Pinnacle: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3 500 recenzji)

4,2/5 (ponad 3 500 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 2 500 opinii)

Check out these Wrike alternatywy !

12. Asana

Via Asana Asana to popularne narzędzie do zarządzania projektami znane z przyjaznego dla użytkownika interfejsu i rozbudowanych funkcji zarządzania zadaniami, współpracy zespołowej i śledzenia projektów. Dzięki opcjom zarówno dla prostych list rzeczy do zrobienia, jak i złożonych przepływów pracy w projektach, Asana jest przeznaczona dla zespołów różnej wielkości i z różnych branż.

Funkcje Asana

Przypisywanie zadań i terminów ich wykonania dla efektywnego zarządzania zadaniami

Osie czasu projektów i widoki kalendarza dla lepszego planowania

Konfigurowalne szablony projektów dla powtarzających się przepływów pracy

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Dropbox i nie tylko

Profesjonaliści Asana

Intuicyjny interfejs ułatwiający wdrożenie i szybką adopcję

Różnorodne widoki projektów dostosowane do różnych preferencji pracy

Funkcje współpracy, takie jak komentowanie i załączanie plików, zapewniające płynną komunikację w zespole

Wady Asana

Ograniczone opcje dostosowywania widoków projektów i pulpitów nawigacyjnych

Podstawowe możliwości automatyzacji w porównaniu do innych narzędzi do zarządzania projektami

Wyższe poziomy cenowe dla zaawansowanych funkcji, takich jak niestandardowe pola i funkcje zarządzania portfelem

Asana ceny

Podstawowy : Bezpłatnie na zawsze

: Bezpłatnie na zawsze Premium : $10.99/miesiąc za użytkownika

: $10.99/miesiąc za użytkownika Business: $24.99/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Asana

G2 :4,3/5 (ponad 9 000 recenzji)

:4,3/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra:4,5/5 (ponad 12 000 recenzji)

Sprawdź te_ Asana alternatywy !

13. Miro

Via Miro Miro to wszechstronne narzędzie do planowania projektów, które umożliwia zespołom wizualną współpracę w czasie rzeczywistym. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i szerokiej gamie szablonów, Miro jest narzędziem do planowania projektów, burzy mózgów i zwinnych przepływów pracy.

Funkcje Miro

Współpraca w czasie rzeczywistym dla płynnej interakcji zespołu

Obszerna biblioteka szablonów dla różnych potrzeb związanych z planowaniem projektów

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Jira, Trello, Slack i nie tylko

Konfigurowalne tablice do organizowania zadań, pomysłów i przepływów pracy

Profesjonaliści Miro

Przyjazny dla użytkownika interfejs dla łatwej adaptacji w zespołach

Doskonała do zdalnej współpracy i sesji burzy mózgów

Wspiera zwinne metodologie dzięki funkcjom takim jak tablice Kanban i planowanie sprintów

Oferuje szerokie możliwości integracji w celu usprawnienia przepływów pracy

Wady Miro

Sporadyczne opóźnienia i problemy z wydajnością podczas pracy na dużych tablicach

Ceny mogą być nieco wysokie dla mniejszych zespołów lub osób indywidualnych

Krzywa uczenia się korzystania z zaawansowanych funkcji, takich jak automatyzacja i integracje

Ceny Miro

Darmowy : $0

: $0 Starter : $8/miesiąc za użytkownika

: $8/miesiąc za użytkownika Biznes : $16/miesiąc za użytkownika

: $16/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Miro

G2 : 4.8/5 (4,800+ recenzji)

: 4.8/5 (4,800+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,300+ recenzji)

Sprawdź te_ Miro alternatywy !

14. Jira

Via Jira Jako jedno z najpopularniejszych narzędzi do zarządzania projektami, Jira jest znana ze swoich solidnych funkcji i elastyczności w obsłudze złożonych projektów. Dzięki możliwościom zwinnego zarządzania projektami, konfigurowalnym przepływom pracy i integracji z popularnymi narzędziami programistycznymi, Jira jest potęgą dla zespołów, które chcą wdrożyć zwinne metodologie i skutecznie śledzić postępy projektu. Choć Jira może wymagać nieco nauki od nowych użytkowników, jej rozbudowane funkcje raportowania i aktywne wsparcie społeczności sprawiają, że jest ona wybierana przez wiele organizacji.

Funkcje Jira

Możliwości zwinnego zarządzania projektami dla scrum, kanban i innych metodologii

Funkcje śledzenia zgłoszeń i raportowania błędów

Konfigurowalne przepływy pracy i tablice do współpracy zespołowej

Integracja z narzędziami programistycznymi, takimi jak GitHub i Bitbucket

Profesjonaliści Jira

Możliwość dostosowania do różnych potrzeb związanych z zarządzaniem projektami

Rozbudowane funkcje raportowania i analizy zapewniające dogłębny wgląd w projekty

Skalowalność dla małych zespołów i dużych przedsiębiorstw

Aktywne wsparcie społeczności i zasoby zapewniające pomoc użytkownikom

Wady Jira

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników niezaznajomionych z metodologiami zwinnymi

Wyższa cena w porównaniu do niektórych innych narzędzi do planowania projektów

Ograniczone opcje wizualnego dostosowywania tablic projektów

Jira ceny

Darmowy

Standard: $8.15/miesiąc za użytkownika dla 10 użytkowników

$8.15/miesiąc za użytkownika dla 10 użytkowników Premium: $16/miesiąc za użytkownika dla 10 użytkowników

$16/miesiąc za użytkownika dla 10 użytkowników Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Jira

G2: 4,3/5 (ponad 5 600 recenzji)

4,3/5 (ponad 5 600 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 13 700 opinii)

Check out these **Alternatywy dla Jira !

15. Paymo

Via Paymo Paymo to wszechstronne narzędzie do planowania projektów, które oferuje szereg funkcji ułatwiających zarządzanie projektami i współpracę. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i rozbudowanym możliwościom, Paymo pozwala zespołom śledzić zadania, efektywnie zarządzać czasem i usprawniać przepływy pracy. Od konfigurowalnych szablonów projektów po dogłębne raporty i analizy, Paymo zostało zaprojektowane, aby pomóc zespołom każdej wielkości pozostać zorganizowanymi i na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów cele projektu .

Funkcje Paymo

Zarządzanie zadaniami i funkcje śledzenia czasu

Narzędzia do współpracy zespołowej, takie jak udostępnianie plików i przesyłanie wiadomości

Konfigurowalne szablony projektów usprawniające przepływ pracy

Raportowanie i analityka do śledzenia postępów projektu

Profesjonaliści Paymo

Przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwiający nawigację

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Google Apps i QuickBooks

Przystępne plany cenowe dla zespołów każdej wielkości

Aplikacja mobilna do zarządzania projektami w podróży

Wady Paymo

Ograniczone opcje dostosowywania w porównaniu z niektórymi innymi narzędziami do planowania projektów

Niektórzy użytkownicy mogą uznać funkcje raportowania i analizy za niewystarczająco rozbudowane

Zaawansowane funkcje mogą wymagać przejścia na wyższy poziom cenowy

Ceny Paymo

Darmowy

Starter: $5.9/miesiąc

$5.9/miesiąc Małe biuro: $10.9/miesiąc

$10.9/miesiąc Biznes: $16.9/miesiąc

wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Paymo

G2: 4,6/5 (ponad 500 recenzji)

4,6/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 400 recenzji)

Check out these **Alternatywy dla Paymo !

Najlepsze narzędzie do planowania projektów? Nie szukaj dalej

Znalezienie najskuteczniejszego rozwiązania do zarządzania projektami dla swojego zespołu wydaje się dość proste, ale biorąc pod uwagę wszystkie dostępne opcje i różnorodność funkcji między nimi, przed dokonaniem zakupu należy wziąć pod uwagę znacznie więcej.

Te 15 opcji pozwoli ci jak najszybciej znaleźć pożądane oprogramowanie. Ale jeśli szukasz narzędzia zaprojektowanego w celu zwiększenia produktywności i współpracy niezależnie od wielkości zespołu, branży lub budżetu - nie szukaj dalej niż ClickUp. 🙂

Monitorowanie aktualizacji projektu , zarządzaj zadaniami i współpracuj z zespołem, a wszystko to z poziomu ClickUp Workspace ClickUp to jedyne oprogramowanie na tej liście, które jest wystarczająco potężne, aby połączyć pracę w różnych aplikacjach, oszczędzając czas i kluczowe zasoby, które w przeciwnym razie zostałyby wydane na przeskakiwanie między kartami, nawigację po innych narzędziach lub oczekiwanie na aktualizacje.

Z jego bogaty zestaw funkcji i rozległy Biblioteka szablonów dla każdego przypadku użycia, ClickUp pomaga zespołom usprawnić procesy planowania i umożliwia im pracę w sposób, w jaki chcą. Dodatkowo, może to wszystko zrobić za ułamek kosztów.

Uzyskaj dostęp do mnóstwa dynamicznych funkcji planowania projektów, nieograniczonej liczby zadań, nieograniczonej liczby członków, ponad 1000 integracji i nie tylko, rejestrując się w dowolnej aplikacji Plan cenowy ClickUp w tym darmowy plan Forever!

Uzyskaj dostosowanie, którego szukałeś w oprogramowaniu do planowania projektów, bez kompromisów w zakresie funkcjonalności, gdy zarejestruj się w ClickUp już dziś .