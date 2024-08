Nowe narzędzie hiper-wydajności agencji: Asynchroniczna komunikacja

tyler Gillespie* jest założycielem z 2-krotnym wyjściem z inwestycji, który uwielbia budować i skalować biznesy usługowe. Urodzony i wychowany w Kolorado, Tyler podróżuje, a jego główne bazy znajdują się w Kolumbii i Kolorado. Uwielbia kulturę latynoską, hiszpański i taniec salsy. Obecnie Tyler udostępnia swoje przemyślenia here* .

Jeśli jest jedna rzecz, której właściciele agencji są zmęczeni, to jest to: spotkania.

Ludzie ciągle mówią o tym, jak bezcelowe są spotkania i jak te niekończące się powiadomienia na Slacku pomagają w robieniu niczego poza podnoszeniem poziomu stresu. Spotkania zostały nawet nazwane " zabójcami wydajności ."

Konsultant ds. zarządzania Peter Drucker posunął się nawet do stwierdzenia: "Spotkania są objawem złej organizacji. Im mniej spotkań, tym lepiej"

Nie ma innego sposobu, aby to ująć: większość spotkań wysysa czas pod względem wydajności.

Nie wierzysz mi? Wystarczy spojrzeć na niektóre dane.

" Raport o stanie spotkań w 2019 r " przez Doodle, internetowe narzędzie do zarządzania czasem, przeanalizowało dane z 19 milionów spotkań i zleciło przeprowadzenie wywiadów (z ponad 6500 profesjonalistami) z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szwajcarii. Raportowanie wykazało, że profesjonaliści spędzają ponad dwie godziny (tygodniowo!) na bezcelowych spotkaniach.

Ten sam raport wykazał również, że ponad jedna trzecia profesjonalistów uważa niepotrzebne spotkania za największy koszt dla ich organizacji.

Raport ujawnia również, że bezproduktywne spotkania biznesowe kosztują firmy aż 541 miliardów dolarów utraconej wydajności i czasu pracowników.

Nie zapominajmy też o ruchu WFH, przyspieszonym dzięki pandemii. Podczas gdy zmieniające się okoliczności powinny być wystarczającym powodem dla firm do przeanalizowania trendów i znalezienia nowych sposobów pracy, one po prostu przełożyły te same procesy (i problemy) na przestrzeń cyfrową.

Pro Tip: OTO 25+ NARZĘDZI DO PRACY ZDALNEJ, DZIĘKI KTÓRYM WFH STANIE SIĘ DZIECINNIE PROSTE Według a dokument roboczy hBS i NYU's Stern School of Business, w którym przeanalizowano metadane od trzech milionów użytkowników z Ameryki Północnej, Europy i Bliskiego Wschodu, średnia długość spotkań spadła o 20 procent z powodu pandemii. Liczba spotkań wzrosła jednak o 13 procent. Dodajmy do tego " Zmęczenie Zoomem " i chłopcze, twoje zdrowie psychiczne jest na przejażdżce.

Czy nie jest to, z braku lepszego słowa, dziwne, że nieznośna biurowa farsa spotkań przetrwała nawet w 2021 roku? Ludzie od lat mają obsesję na punkcie zwiększania wydajności; Millenialsi wydają się żywić znacznie większą pogardę dla pretensjonalności niż pokolenie X. Praca staje się coraz bardziej zdalna, a mimo to... spotkania nadal dominują, pozostając "integralną" częścią pracy.

Dlaczego więc spotkania są tak nieproduktywne, jeśli chodzi o rozwój agencji i zarządzanie zdalnym zespołem? Chociaż to pytanie może wymagać dłuższej odpowiedzi, w skrócie możemy obwiniać następujące czynniki:

Brak jasnej agendy przed rozpoczęciem spotkania

Brak przygotowania liderów i pracowników przed spotkaniem

Obecność zbyt wielu osób na spotkaniach (czy naprawdę potrzebujemy Rachel z HR na każdym spotkaniu?)

Zbaczanie z tematu

Spóźnialscy, którzy często przerywają przepływ trwającego spotkania, a jednocześnie kręcą się wokół, nie mając pojęcia przez część czasu, w którym uczestniczą w spotkaniu

Cyfrowe rozpraszanie uwagi

Czy nie zastanawiasz się, czy istnieje lepszy, bardziej wydajny i mniej stresujący sposób na prowadzenie biznesu? zarządzania cyklami pracy ? Sposób, w którym każdy maksymalnie wykorzystuje swój dzień pracy? Sposób, w jaki pracownicy zdalni, którzy mieszkają w różnych strefach czasowych, mogą spotkać się, aby efektywnie współpracować i osiągać cele, nie musząc spalać oleju o północy?

Sposób, w którym możemy na dobre pożegnać się ze zmęczeniem Zoomem?

Enter Asynchronous Communication. 👋

Przełączyłem się na działający asynchronicznie kilka lat temu. Weźmy przykład mojego programu mentorskiego. Współinwestuję, kupuję i konsultuję biznesy usługowe w moim Program mentorski o dużej wydajności jest to miesięczny program 1:1 zakończony asynchronicznie. Dzięki pracy asynchronicznej udało mi się pomóc interesującym Businessom z całego świata osiągnąć sześciocyfrowe zyski miesięcznie.

Zdałem sobie sprawę, że sposób asynchroniczny świetnie sprawdza się w większości agencji i struktur firmowych; zwiększa wydajność i daje ludziom czas na pracę w ich własnym czasie. A także myśleć, przygotowywać i tworzyć bardziej dogłębne odpowiedzi na X problemów itp.

Czym więc jest komunikacja asynchroniczna?

przez Productized.Services Nie jest to nic technicznego. Jeśli już, to asynchroniczna komunikacja jest darem niebios dla agencji, które współpracują z pracownikami zdalnymi na całym świecie.

Według raportu wpis na blogu przez platformę HR Zdalnie , która pomaga rekrutować talenty z całego świata, "Praca asynchroniczna to prosta koncepcja: zrób jak najwięcej z tym, co masz, udokumentuj wszystko, przekaż własność projektu następnej osobie, a następnie zacznij pracować nad czymś innym"

Mówiąc prościej, komunikacja asynchroniczna to komunikacja, w której nie ma wymogu czasu na transmisję. Każda osoba w zespole komunikuje się we własnym czasie. Ludzie komunikują się w sposób, który nie wymaga obecności drugiej osoby.

Jeśli otrzymam wiadomość od współpracownika, nie muszę na nią natychmiast odpowiadać. Nie muszę też mówić koledze z zespołu, by do mnie zadzwonił (tj. obie lub wszystkie zaangażowane strony nie muszą być obecne).

Mogę po prostu odpowiedzieć na wiadomość w swoim czasie. Nie oznacza to, że komunikacja asynchroniczna nie obejmuje oś czasu i terminów, które podlegają zarządzaniu projektami. Oznacza to po prostu, że każda osoba w zespole jest świadoma terminów i ich przestrzega. Teamsy na całym świecie zauważyły, że poziom wydajności wzrasta, ponieważ czas spędzany na bezcelowych spotkaniach drastycznie spada.

Z drugiej strony komunikacja synchroniczna to komunikacja, w której obie (lub wszystkie) strony muszą być obecne w tym samym czasie. Regularne spotkania w biurze, spotkania przez Zoom, a nawet koledzy oczekujący natychmiastowej odpowiedzi na Slacku, to przykłady komunikacji synchronicznej.

To może podsumować doświadczenie większości ludzi z typowymi organizacjami:

przez Twitter Niektóre z narzędzi, z których obecnie korzystasz, są przykładami narzędzi, które mogą być używane do komunikacji asynchronicznej, takich jak e-mail, WhatsApp (Uwielbiam notatki głosowe!), Loom , Jumpshare a nawet Zoom (funkcja automatycznego nagrywania). Z kolei komunikacja synchroniczna oznaczałaby uczestnictwo w spotkaniach twarzą w twarz (!!), spotkaniach wirtualnych, odpowiedziach na Slacku lub zwykłych rozmowach telefonicznych.

Komunikacja asynchroniczna oferuje różne korzyści w porównaniu z komunikacją synchroniczną, od większej wydajności po poszanowanie czasu kolegów z zespołu.

5 sposobów na zmianę ram rozmowy

1. Komunikacja asynchroniczna oznacza większą elastyczność w godzinach pracy

przez Productized.Services Kiedy komunikujesz się asynchronicznie, komunikujesz się we własnym czasie. Oznacza to, że jeśli jesteś zajęty (lub po prostu masz zły dzień), nie musisz odpowiadać natychmiast.

Komunikacja asynchroniczna oznacza poszanowanie "ludzkiego czynnika" pracy. Ludzie nie są maszynami. Mamy dobre i złe dni, mamy dni wydajne i mniej wydajne. Asynchroniczna komunikacja oznacza zrozumienie tego i pozostawienie ludziom w teamach nieco swobody.

Na przykład ja jestem nocnym markiem i najlepiej pracuję między 1 w nocy a 5 rano. Dzięki asynchronicznej komunikacji mogę wstać i świecić w południe i nadal wykonać swoją pracę, być może lepszej jakości niż gdybym był zmuszony do zrobienia tego o 9 rano.

2. Asynchroniczna komunikacja prowadzi do bardziej niezakłóconego czasu pracy i większej wydajności

przez Productized.Services Wyobraź sobie: jesteś w stanie przepływu. Słońce świeci, praca jest zrobiona, a umysł jest wyczyszczony i skupiony. I wtedy boom. Dostajesz telefon. Musisz go odebrać. Co gorsza, słyszysz przerażający dźwięk przychodzącego połączenia Skype. "Żartujesz sobie?" myślisz sobie tuż przed przyklejeniem uśmiechu, założeniem okularów i przywitaniem się z klientem lub kolegą z zespołu. Kolejne z tych spotkań typu "hej, po prostu wskakuję na telefon, żeby się zameldować!". Następuje pogawędka, trochę rozmowy o pracy, a dziesięć minut później wracasz do niebiańskiego stanu przepływu.

jakże chcielibyśmy, żeby tak to działało!

Według badania przeprowadzonych przez Glorię Mark z UC Irvine, większość przerwanej pracy jest wznawiana średnio w ciągu 23 minut i 15 sekund. Taki jest koszt czasowy przełączania zadań. Ale nie tylko to. Nie wracasz po prostu do dokładnie tego, co robiłeś; musisz przeorganizować i zreorganizować myśli w swoim umyśle i być może zakończyć zadanie lub dwa, zanim będziesz mógł być w tym samym stanie, w którym byłeś przed przerwaniem.

Komunikacja asynchroniczna eliminuje tę możliwość i pozwala wybrać własny czas na pracę. Co więcej, możesz odciąć się od świata, jeśli tak zdecydujesz (być może wyłączając telefon?) podczas pracy i skupić się całkowicie na wykonywanym zadaniu.

3. W naturze komunikacji asynchronicznej leży pozostawianie śladów na papierze, co oznacza lepszą organizację danych i faktów

przez Productized.Services Komunikacja synchroniczna zwykle oznacza, że część tego, co zostało omówione podczas spotkań, może zostać utracona, chyba że ktoś wyraźnie robi notatki z rozmowy. Oczywiście zawsze można skorzystać z narzędzi takich jak nagrywanie wideo Zoom.

Oznacza to jednak konieczność przebrnięcia przez całe spotkanie, aby znaleźć to, czego szukasz. A jeśli jesteś podobny do mnie i oglądasz wideo z 2-krotną prędkością lub pomijasz ogromne fragmenty, możesz przegapić coś ważnego. Nawet jeśli tego nie zrobisz, wiesz, że zadanie polegające na przejrzeniu całego wideo jest żmudne i nieprzyjemne, a także marnuje dużo czasu.

Z drugiej strony, komunikacja asynchroniczna pozostawia po sobie papierowy ślad, w końcu tak to właśnie działa! Posiadanie papierowego śladu jest szczególnie pomocne w przypadku złożonych projektów.

Prowadzenie rejestru komunikacji z członkami zespołu ma wiele zalet. Zmniejsza to szanse na jakiekolwiek nieporozumienia lub błędną komunikację. Za każdym razem, gdy jesteś zdezorientowany, zawsze możesz wrócić i spojrzeć na rozmowę. Jeśli uważasz, że coś nie zostało wyjaśnione lub wymaga doprecyzowania, wiesz dokładnie, o co zapytać kolegów z zespołu lub klienta.

Sprawdź nasze_ szablony planów komunikacji !

4. Komunikacja asynchroniczna jest idealna do współpracy z utalentowanymi osobami z całego świata

przez Productized.Services Jeśli prowadzisz agencję lub w niej pracujesz, prawdopodobnie dużo komunikujesz się i pracujesz z ludźmi z całego świata. Jeśli tak jest, komunikacja asynchroniczna jest Twoim wybawieniem! Komunikacja asynchroniczna oznacza łatwiejszą współpracę dla zdalnych teamów, ponieważ strefa czasowa nie jest już ograniczeniem. Co więcej, ponieważ komunikacja asynchroniczna jest jedną z twoich tajnych broni, będziesz bardziej otwarty na współpracę z talentami z całego świata. Oznacza to lepsze rozwiązywanie problemów dzięki wielokulturowej perspektywie (integralnej dla wielu firm w dzisiejszej zglobalizowanej erze), a także stanie się atrakcyjnym pracodawcą dla talentów preferujących pracę zdalną - od zapalonych podróżników po świeżo upieczone mamy.

Jeśli o nas chodzi, praca zdalna i asynchroniczna komunikacja to cnotliwa pętla.

5. Asynchroniczna komunikacja oznacza lepsze, bardziej przemyślane i uczciwe informacje zwrotne

przez Productized.Services Komunikacja asynchroniczna zapewnia lepszą informację zwrotną i bardziej szczerą komunikację. Oto dlaczego:

Pomaga uniknąć odruchowych reakcji \Komunikacja asynchroniczna daje ludziom szansę na zastanowienie się, refleksję, a następnie odpowiedź. Oznacza to lepszą i bardziej przemyślaną informację zwrotną.

\Komunikacja asynchroniczna daje ludziom szansę na zastanowienie się, refleksję, a następnie odpowiedź. Oznacza to lepszą i bardziej przemyślaną informację zwrotną. zachęca do szczerości Komunikacja asynchroniczna daje możliwość wypowiedzenia się osobom, które być może nie przepadają za zabieraniem głosu podczas spotkań (mówimy do was, introwertycy). Jeśli spotkania sprawiają, że czujesz się jak na celowniku, to komunikacja asynchroniczna jest dla ciebie

Efekt odhamowania online efekt odhamowania online to brak skrępowania odczuwany w wyniku komunikacji online w przeciwieństwie do komunikacji osobistej



Kiedy połączysz wszystkie trzy czynniki, masz przepis na lepszą, szczerą i przemyślaną informację zwrotną.

Jak komunikować się asynchronicznie

przez Productized.Services Niektóre z działań, które są lepiej wykonywane za pomocą komunikacji asynchronicznej, obejmują:

Cotygodniowe ogłoszenia

Cotygodniowe spotkania Teams

Przedstawianie nowych członków Teams

Edycja dokumentów

Przygotowanie do spotkań

Planowanie obciążeń

Miesięczne rozliczenia międzyokresowe

Codzienne standupy

Jak więc inne firmy, które używają komunikacji asynchronicznej jako podstawowego formularza komunikacji, z powodzeniem wykorzystały moc asynchroniczności? Oto kilka narzędzi, które mogą pomóc.

Narzędzia, które polecamy, aby pomóc członkom zespołu komunikować się asynchronicznie

Obecnie istnieje wiele narzędzi, które mogą pomóc zespołowi współpracować i komunikować się asynchronicznie. Mając to na uwadze, rewolucja pracy zdalnej doprowadziła do pojawienia się na rynku wielu narzędzi. To sprawia, że narzędzia komunikacji asynchronicznej branża jest bardzo konkurencyjna, a każde nowe narzędzie jest kolejnym "rewolucyjnym" narzędziem optymalizacyjnym. Pomyśleliśmy więc, że pomożemy ci, oferując kilka narzędzi, które sprawdziły się w naszym przypadku.

E-mail 📧

Och, niezawodne narzędzie, które nadal będzie dominować we wszystkim - w pracy. Oto dlaczego e-maile są często uważane za niezbędny element komunikacji asynchronicznej.

Często są przemyślane. Nie ma impulsywnych reakcji, jeśli chodzi o wysyłanie e-maili. Są niezwykle łatwe w użyciu i każdy już wie, jak wysyłać i odbierać e-maile. E-maile są zazwyczaj bardzo rzeczowe. Mogą być używane do łatwego udostępniania obrazów i dokumentów.

Należy pamiętać, że e-maile są często używane przez zespoły, które polegają na komunikacji synchronicznej. O czym więc należy pamiętać, używając e-maili do komunikacji asynchronicznej w swoich teamach? Ustawienie pewnych podstawowych zasad, takich jak:

Nie oczekuj natychmiastowych odpowiedzi

Niech e-maile będą tak długie lub krótkie, jak to konieczne. (najlepiej krótkie)

Dodaj kontekst lub wszelkie istotne szczegóły, które odbiorca powinien znać (tj. spraw, aby były wyczerpujące i/lub zrozumiałe)

Poinformuj nadawcę, ile czasu możesz potrzebować na odpowiedź. Ustawienie jasnych oczekiwań podczas komunikacji asynchronicznej ma kluczowe znaczenie - nie tylko w przypadku e-maili, ale także w każdej formie komunikacji asynchronicznej

Narzędzia do przesyłania wiadomości 📲 Slack zyskał złą reputację, ponieważ często powoduje stres związany z koniecznością ciągłego angażowania się. Jednak nie musi tak być. Wiele teamów na całym świecie, które komunikują się asynchronicznie, uważa Slack za niezbędny w komunikacji zespołowej. Slack pozostawia po sobie papierowy ślad, można go łatwo skalować i oferuje wiele możliwości integracji. Działa jednak najlepiej, gdy jest używany w czasie rzeczywistym (gdy wszyscy w danym zespole są razem online), może się zagracać, a powiadomienia mogą przeszkadzać. Istnieje kilka rzeczy, które można zrobić, aby

zoptymalizować Slack pod kątem komunikacji asynchronicznej takich jak wyłączenie powiadomień i stworzenie przewodnika po etykiecie Slack dla swojego zespołu. Twist to kolejne popularne narzędzie używane obecnie przez zdalne zespoły. Twist został stworzony w celu usprawnienia konwersacji i zorganizowania ich tak, aby nic ważnego nie zostało utracone, a jednocześnie upewnienia się, że członkowie zespołu nie czują się przytłoczeni eksplodującą (i / lub pomieszaną) skrzynką odbiorczą. Składa się również z funkcji, które wydają się być stworzone z myślą o komunikacji asynchronicznej. Na przykład, nie ma wskaźnika pokazującego, czy ktoś jest online czy offline. Możesz także wybrać, kogo chcesz powiadomić. Co więcej, bardzo łatwo jest wprowadzić na pokład i współpracować z agencjami i wykonawcami. MICROSOFT TEAMS CZY SLACK: KTÓRY Z NICH WYBRAĆ?

Komunikacja wideo 👨‍💻

Loom to kolejne potężne narzędzie, które zdecydowanie polecamy dla zdalnych Teams. Loom pomaga tworzyć krótkie filmy wideo (przedstawiające siebie lub ekran, lub jedno i drugie), przesyłać je do chmury, a następnie udostępniać URL członkom zespołu. Członkowie zespołu mogą obejrzeć wideo w dowolnym momencie. Jest to przykład wykorzystania możliwości wideo podczas komunikacji asynchronicznej. Co ciekawe, zespół stojący za Loom jest zdalny i sam używa Loom do prowadzenia asynchronicznych spotkań.

Główną różnicą między Zoom i Loom jest to, że podczas gdy firmy używają Zoom do prowadzenia spotkań synchronicznych (substytut spotkań osobistych), Loom służy do prowadzenia spotkań asynchronicznych. Zoom może być również używany do asynchronizacji. Nie jest to jednak to, z czego jest przede wszystkim znany. ZipMessage to kolejne narzędzie do udostępniania wideo, które działa cuda dla zdalnych Teams. Stworzony z myślą o komunikacji asynchronicznej, ZipMessage składa się z funkcji, które sprawiają, że zdalna współpraca jest dziecinnie prosta. Niektóre z tych funkcji obejmują udostępnianie wideo za pomocą połączonych linków, wiadomości zwrotne na jednej stronie, szablony wiadomości wielokrotnego użytku i integrację ze Slackiem.

Notatki głosowe 🗣

Nie jesteś fanem rozmów telefonicznych, ale nadal chcesz mieć swobodny przepływ myśli podczas komunikacji? Masz mało czasu i nie możesz napisać idealnego e-maila? Chcesz zrobić coś, co wymaga mniej zaangażowania i czasu niż nagranie wideo? Notatki głosowe na ratunek. Narzędzia takie jak WhatsApp i Yac umożliwia zdalnym zespołom wysyłanie notatek głosowych, na które członkowie zespołu mogą odpowiedzieć w dowolnym momencie. Wspaniałe w Yac jest to, że wykorzystuje popularną koncepcję notatek głosowych i czyni ją przyjazną dla biznesu. Yac umożliwia nagrywanie ekranu, integruje się ze Slackiem, a każda notatka głosowa zawiera transkrypcję na wypadek, gdybyś chciał ją przeczytać.

Narzędzia do zarządzania projektami 💻 ✅

Kiedy jesteś zarządzanie teamem który komunikuje się głównie asynchronicznie, świetne zarządzanie projektami staje się integralną częścią powodzenia projektu. Upewnienie się, że zespoły zdalne pracują w sposób wydajny (i terminowy), aby osiągnąć swoje cele projektowe, wymaga równie doskonałego narzędzia do zarządzania projektami. Enter ClickUp . 👋 🎉

ClickUp zbiera wszystkie ważne informacje i umieszcza je w jednym miejscu. Możesz przydzielać zadania członkom zespołu, współpracować z nimi i zarządzać całymi projektami w ClickUp. Posiada możliwość tworzenia list rzeczy do zrobienia, zarządzania harmonogramem zespołu i usprawniania cyklu pracy. NAJLEPSZY PRZEWODNIK PO MAPACH DROGOWYCH W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI W 2021 ROKU

Dokumentacja i udostępnianie dokumentów 📂

Nie trzeba szukać dalej niż niezawodny Dysk Google jeśli chodzi o tworzenie i udostępnianie dokumentów. Wspaniałą rzeczą w produktach Google (Dokumenty, Arkusze, Slajdy itp.) jest to, że płynnie integrują się z większością innych SaaS używanych przez firmy zdalne. Zostały one również stworzone z myślą o utrzymaniu współpracy w centrum uwagi. Można posunąć się do stwierdzenia, że są one niezbędne, jeśli chodzi o pracę w zdalnych zespołach i komunikację asynchroniczną.

Rzeczy, na które należy uważać podczas komunikacji asynchronicznej

przez Productized.Services Do tej pory dowiedzieliśmy się o przytłaczających zaletach komunikacji asynchronicznej. Wiemy już, że wykorzystanie komunikacji asynchronicznej oznacza większą wydajność, a być może nawet szczęśliwszy zespół. Komunikacja asynchroniczna przychodzi na ratunek tam, gdzie zawodzi komunikacja synchroniczna.

Mając to na uwadze, tak jak w przypadku prawie wszystkiego, konieczne jest, abyśmy poznali również wady komunikacji asynchronicznej. Chociaż nie ma ich zbyt wiele, ważne jest, aby pamiętać o tych, które istnieją.

1. Komunikacja asynchroniczna może nie być najlepszym formularzem komunikacji, gdy celem jest budowanie powiązań

Ludzie są zwierzętami społecznymi. Lubimy czuć połączenie. Zwłaszcza w świecie Businessu tworzenie i pielęgnowanie relacji ma kluczowe znaczenie. Komunikacja asynchroniczna jest tak obsesyjna na punkcie wydajności i usprawniania wszystkiego, że możemy nie mieć ze sobą połączenia na poziomie ludzkim. Zwłaszcza pandemia nauczyła nas, jak ważne są połączenia międzyludzkie.

2. Komunikacja asynchroniczna nie nadaje się do pilnych lub natychmiastowych zadań

Kiedy potrzebujesz czegoś zrobionego natychmiast, najlepszą nadzieją może być "szybki telefon" Dlatego wielu kierowników projektów, nawet jeśli są fanami komunikacji asynchronicznej, zaleca ustalenie, które zadania mogą być wykonywane asynchronicznie, a które lepiej nadają się do komunikacji synchronicznej. Pomocne może być również stworzenie listy powodów, dla których lepiej byłoby komunikować się synchronicznie. Z drugiej strony, może to nie zadziałać, jeśli zespół składa się głównie z pracowników kontraktowych.

3. Może to również zachęcić do rozmowy

Czasami, znowu, w odsetkach wszystkich może być odebranie telefonu i nawiązanie rozmowy. Lub do zrobienia połączenia Zoom, udostępniania ekranu i wyjaśnienia zadania. Komunikacja asynchroniczna nie pozwala na taką możliwość.

Wszystko sprowadza się do dobrej komunikacji. Jeśli coś niepotrzebnie się przeciąga, najlepszym rozwiązaniem dla członka zespołu może być wysłanie wiadomości i poproszenie o szybkie spotkanie. Zalecamy również, aby agenda spotkania była krystalicznie czysta i podana z wyprzedzeniem. W końcu cały sens komunikacji asynchronicznej polega na szanowaniu czasu innych i zapewnieniu wysokiego poziomu wydajności.

Teraz wszystko ustawione!

Komunikacja asynchroniczna jest świadectwem tego, że pracownicy i członkowie teamów są dorosłymi ludźmi, których nie trzeba stale monitorować ani nimi zarządzać. Można oczekiwać, że wykonają swoją pracę w swoim czasie i zrobią to dobrze. W końcu ludzie na całym świecie aktywnie dążą do tego, by stać się bardziej uważnymi i wydajnymi pracownikami. To, w połączeniu z faktem, że praca zdalna jest rośnie (trend, który nie zatrzyma się w najbliższym czasie), oznacza, że async jest formą komunikacji przyszłości.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystać moc komunikacji asynchronicznej, wraz z innymi praktycznymi sposobami skalowania swojego biznesu usługowego, proponuję sprawdzić ten poradnik na temat 12 bardzo praktycznych strategii Napisałem go (po intensywnych badaniach, jeśli mogę dodać) kilka miesięcy temu. Jest Free i okaże się bardzo wartościowy dla Twojego Businessu.

Więc... na co czekasz? Wykorzystaj to, zaoszczędź czas i zanurz się w pięknych, wyczyszczonych wodach wydajności pracy. 🙌