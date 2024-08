Jak praca asynchroniczna zmienia współpracę

As praca zdalna gwałtownie wzrosła podczas pandemii COVID-19 - stanowiąc 24% pracowników w USA w 2019 r. i 38% w 2021 r. - sprawiła, że asynchroniczna lub "asynchroniczna" praca i komunikacja stały się standardem, a nie wyjątkiem.

Niektóre z korzyści z pracy asynchronicznej , która odnosi się do pracy zakończonej w indywidualnym czasie, a nie w godzinach od 9 do 17 lub równolegle ze współpracownikami, obejmuje elastyczny harmonogram, który optymalizuje indywidualną wydajność.

Pracownicy mogą poświęcać bloki czasu na skoncentrowaną, dogłębną pracę nad złożonymi projektami, nieprzerywaną nadmiernymi spotkaniami. Ludzie mogą pracować z dowolnego miejsca i o każdej porze dzięki dokładnej dokumentacji i komunikacji.

Nawet onboarding poprawia się gdy nagrane wiadomości, filmy informacyjne i udostępniane dokumenty są łatwo dostępne dla pracowników, którzy mogą do nich wrócić w dowolnym momencie.

Komunikacja asynchroniczna ma jednak również swoje wady. Praca z domu oznacza bycie dostępnym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a ludzie doświadczają wypalenia z powodu nadmiaru informacji, ponieważ komunikacja przychodzi o każdej porze dnia.

Praca asynchroniczna również nieuchronnie zmienia jak ludzie współpracują ponieważ nie udostępniają tych samych godzin lub lokalizacji, aby umożliwić szybkie narady lub dłuższe spotkania . ClickUp przedstawił listę typowych wyzwań pojawiających się w asynchronicznych środowiskach pracy i sposobów ich przezwyciężenia. Czytaj dalej, aby poznać kilka prostych sposobów na organizowanie spotkań, cykli pracy i sekwencjonowania, gdy pracownicy są rozproszeni po całym kraju lub świecie.

Spotkania, wiadomości i przepływ informacji wymagają zmiany

Alex Brylov // Shutterstock

Praca asynchroniczna rozwija się, gdy kamienie milowe projektu i postęp nie zależą od nadmierne spotkania lub oczekiwanie natychmiastowych odpowiedzi na wiadomości. Ale wielu praca zdalna środowiska po prostu odtwarzają tradycyjną kulturę biurową wirtualnie, negując tym samym potencjalne korzyści płynące z pracy asynchronicznej.

Częstym błędem w kulturze pracy zdalnej jest nadrabianie zaległości pracowników zdalnych poprzez przeładowanie spotkań. Kiedy przeciętna osoba spędza od 35% do 50% swojego czasu na wirtualnych, synchronicznych spotkaniach, prawdopodobnie skończy z Zmęczenie Zoomem .

Dla praca asynchroniczna do funkcji , spotkania te muszą zostać przeprojektowane wraz ze sposobem, w jaki pracownicy przekazują ważne informacje. Wdrożenie narzędzi i systemów, takich jak tablice zadań, może pomóc w ułatwieniu przepływu informacji i przejrzystości.

Pracownicy mogą sprawdzać aktualizacje statusu projektu i współpracować asynchronicznie, zamiast analizować długie wątki e-mail.

Szkolenie, dokumentacja i zarządzanie projektami są najważniejsze

Zdjęcie naziemne // Shutterstock

Powodzenie współpraca asynchroniczna wymaga powstania systemów specjalnie zaprojektowanych w celu optymalizacji wydajności pracy zdalnej i ograniczenia przestojów. Odpowiednie szkolenie i wyczyszczone oczekiwania- a nie mikrozarządzanie -są niezbędne do powodzenia i wydajności pracy asynchronicznej.

Niestandardowe zarządzanie projektami i narzędzia komunikacyjne mogą pomóc skrócić czas poświęcany na dokumentację lub nadrabianie zaległości w rozmowach przez Zoom oraz zwiększyć szybkość i syntezę pracy zdalnej. Ustawienie zasad dotyczących poczty e-mail lub komunikatorów internetowych, nagrywanie ważnych spotkań i tworzenie wyczyszczonych kanałów projektu może pomóc usprawnić komunikację i zapewnić pracownikom ustawienie na powodzenie.

Praca asynchroniczna wymaga ponownego przemyślenia opóźnień w komunikacji i harmonogramach

Canva

Praca z domu sprawia, że granice są szczególnie trudne (i ważniejsze niż kiedykolwiek), a ich brak może być ogromnym minusem pracy asynchronicznej. Dostosowanie tradycyjnego dnia pracy od 9 do 17 do asynchronicznego, wirtualnego środowiska wymaga ustawienia oczekiwań wobec współpracowników.

Jednak śledzenie elastycznych harmonogramów pracy i kalendarzowanie spotkań w czasie rzeczywistym może być skomplikowane.

Slack lub inny komunikator internetowy platformy takie jak Microsoft Teams mogą rozwiązać asynchroniczne nieporozumienia poprzez niestandardowe czasy odpowiedzi i powiadomienia, jednocześnie umożliwiając pracownikom przeglądanie historii wiadomości w celu nadrobienia zaległości w rozmowach, które mogli przegapić.

Tymczasem, aplikacje kalendarza umożliwiają teraz współpracownikom przeglądanie harmonogramów swoich kolegów i pamiętanie o ich dostępności i wzorce pracy. W przypadku wiadomości i spotkań, które nie mogą czekać, wybierz kilka godzin udostępniania reszcie zespołu, które są zarezerwowane na spotkania wszystkich rąk i ważne, wrażliwe na czas dyskusje.

Codzienna praca i długoterminowe projekty wymagają sekwencjonowania i nadmiernej komunikacji

Canva

Codzienne zadania i długoterminowe projekty wymagają sekwencjonowania. Spotkanie z celami zespołu podczas pracy asynchronicznej zależy od silnych umiejętności zarządzania projektami i dokładnej komunikacji.

Ustawienie regularnych spotkania na Zoom, Teams lub Slack zastępuje codzienne spotkania w biurze. Pracownicy mogą przekazywać aktualizacje statusu, priorytety i aktualizacje projektów asynchronicznie za pośrednictwem tych platform internetowych. Na kreatywne burze mózgów można zaplanować osobne spotkania.

Potrzeba dokładnej aktualizacji informacji może skutkować tendencją do nadmiernej komunikacji. Niestandardowe narzędzia - specjalne hashtagi, emotikony lub inne symbole - zapobiegają nadmiernej lub zbędnej komunikacji, ponieważ skuteczniej przekazują cenne informacje.

Osiągnij więcej dzięki komunikacji asynchronicznej

Chociaż przyzwyczajenie się do asynchronicznego podejścia może być trudne, może to być świetny sposób na zwiększenie wydajności. Wciąż jednak wymaga to odpowiednich narzędzi i technik aby zapewnić skuteczną komunikację między członkami zespołu.

Korzystając z odpowiednich narzędzi do zarządzania projektami i komunikacji, Teams mogą łatwo utrzymać połączenie bez konieczności przebywania w tym samym miejscu. Utrzymuj zespoły zorganizowane i połączone za pomocą oprogramowania do zarządzania projektami, czatów i komunikatorów ułatwiających komunikację oraz aplikacji do nagrywania ekranu, które pomogą wyjaśnić skomplikowane koncepcje.

Na szczęście dla Teams istnieją narzędzia takie jak ClickUp które oferują wszystkie funkcje wzmiankowane powyżej i więcej, aby zapewnić Twojemu zespołowi wszystko, czego potrzebuje, aby praca asynchroniczna była bardziej wydajna - wszystko w jednym miejscu. Użyj wbudowany widok czatu , e-mail, dokumenty, tablice, rejestrator ekranu i inne kluczowe narzędzia do współpracy w celu usprawnienia komunikacji w zespole.

ClickUp jest dostępny na różnych urządzeniach i integruje się z 1000 innych narzędzi do pracy, aby połączyć wszystkie najczęściej używane aplikacje, zapewnić zespołom aktualność nawet w podróży, a także stworzyć płynny cykl pracy który działa dla wszystkich. Wypróbuj ClickUp za darmo i zacznij osiągać więcej z dowolnego miejsca.

gościnny autor:**_ Jane Allison Gunn