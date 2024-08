13 najlepszych aplikacji kalendarza na 2024 rok (darmowych i płatnych)

Dla wielu osób kalendarz jest czymś więcej niż tylko narzędziem do planowania. Jest to organizer z przypomnieniami i terminami, które zapewniają wydajność, lub pamięć dla najważniejszych wydarzeń w naszym życiu. Dlatego właśnie zwracamy szczególną uwagę na wybór cyfrowego kalendarza - ponieważ chcemy czegoś, co sprawi, że planowanie będzie przyjemne _i_funkcjonalne!

Jakich funkcji powinniśmy więc szukać w aplikacji kalendarza, aby pomóc nam zapanować nad naszym harmonogramem? Rozważmy:

Możliwość udostępniania, aby pozostać w połączeniu z rodziną, przyjaciółmi i członkami Teams

Niestandardowe możliwości personalizacji narzędzia za pomocą kolorowych kodów i kategoryzacji wydarzeń

Łatwość obsługi zapewniająca przyjazne dla użytkownika, intuicyjne i łatwe do opanowania doświadczenie

Uniwersalna synchronizacja na wszystkich naszych urządzeniach (komputerach stacjonarnych, telefonach komórkowych i tabletach)

Zebraliśmy najlepsze aplikacje do realizacji celów osobistych i zawodowych związanych z kalendarzem. Od prostych po progresywne aplikacje kalendarza, na liście każdy znajdzie coś dla siebie! 📅

Jakie jest 13 najlepszych aplikacji do obsługi kalendarza?

1. ClickUp

Zobacz wszystkie swoje zadania ClickUp wraz ze spotkaniami w Kalendarzu Google dzięki dwukierunkowej synchronizacji

ClickUp jest darmową aplikacją narzędzie do zwiększania wydajności z oszczędzającymi czas funkcjami Kalendarza w sieci i aplikacjach mobilnych, aby nawet najbardziej przyziemne zadania stały się zabawne! Niezależnie od tego, czy szukasz kalendarza praca-życie, czy potrzebujesz jednego źródła prawdy do zapisywania myśli i przypomnień, ClickUp może rozciągnąć się na dowolne preferencje, aby uzyskać najlepszą wydajność w swoim życiu.

Oto, co prawdziwi użytkownicy mówią o korzystaniu z Widok kalendarza w ClickUp :

"Głównym problemem, który rozwiązałem dzięki korzystaniu z ClickUp jest brak przejrzystości. ClickUp pomaga mi wiedzieć nad czym pracować i kiedy. Dzięki wielu filtrom i widokom Funkcja LineUp™️ i strona główna z kalendarzem, nie muszę spędzać tyle czasu na zastanawianiu się, co będzie następne. Tracę mniej czasu i dotrzymuję terminów" Nathaniel S , Dyrektor IT

"Obecnie ClickUp kieruje większością mojego życia (zarówno zawodowego, jak i osobistego). Zawodowo używam go do organizowania i planowania projektów oraz wprowadzania ich do moich kalendarz online z odpowiednimi metadanymi. Osobiście używam go do zarządzania moją stroną główną i z funkcją darmowej licencji dla gości. Informuję mojego partnera na bieżąco o remontach, wykonawcach, rozmowach z dostawcami usług itp." Ashley E.M. M , Proprietor

"W porównaniu do konkurencji, ClickUp doskonale radzi sobie z utrzymaniem prostoty platformy, oferując jednocześnie maksymalną funkcję. Ma wszystkie różne widoki - kalendarz, Gantt, listy, podlisty, przesyłanie, pracę zespołową itp. Wszystko to jest bardzo szczegółowe, poprzednie oprogramowanie, które wypróbowałem, nie zapewniało tak szczegółowej interaktywności, jakiej potrzebowałem do zrobienia kreatywnych zmian w harmonogramach i informacjach oraz podzadaniach/podinformacjach." Roland M , Director

Free Plan ClickUp to wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć projektować swoje dni tak, aby pracować najlepiej. Nie ma żadnego warunku, aby przejść na jeden z płatnych planów, ponieważ ClickUp jest darmowy na zawsze! Spośród setek potężnych funkcji, które ClickUp ma do zaoferowania, oto trzy, których możesz użyć, aby już teraz wpłynąć na swoją wydajność:

👤 Me Mode: Usuń bałagan, pokazując zadania, podzadania, listy kontrolne i komentarze przypisane do Ciebie w obszarze roboczym ClickUp

2-kierunkowa synchronizacja: Połączenie ClickUp z kalendarzem Google, Outlook lub Apple

Ustawienia kart zadań: Niestandardowy sposób wyświetlania kart zadań w widoku Kalendarza (pokaż osoby przypisane, priorytet, podzadania, szacowany czas, śledzenie czasu, tagi)

Zalety ClickUp Calendar

Użytkownicy mogą wybierać spośród100 natywnych integracji wraz z tysiącami dostępnymi za pośrednictwem Zapier i Integromat

Użytkownicy mogą korzystać zCele ClickUp do planowania, zarządzania i osiągania celów dziennych, tygodniowych, kwartalnych i rocznych

Wady ClickUp

Brak funkcji eksportu pulpitu nawigacyjnego

Cennik ClickUp *Free Forever Plan (najlepszy do użytku osobistego)

Unlimited Plan (najlepszy dla małych Teams ($7/członka miesięcznie))

(najlepszy dla małych Teams ($7/członka miesięcznie)) Business Plan (najlepszy dla średniej wielkości teamów ($12/członka miesięcznie))

jeśli potrzebujesz pełnego pakietu oprogramowania do obsługi obciążeń pracą i procesów w przedsiębiorstwie, chętnie pomożemy Ci w ustawieniu się na powodzenie! Proszę kontakt Sprzedaż kiedy będziesz gotowy.

Capterra: 4.7/5 (2,480+ opinii)

2. Kalendarz Google

przez Kalendarz GoogleKalendarz Google zachowuje właściwą równowagę jako menedżer zadań i terminarz; jest to jedna z najbardziej znanych i ulubionych aplikacji kalendarza, która kategoryzuje wydarzenia, poza biurem, zadania i terminy spotkań. Dodatkowo, układanie kalendarza Google jest łatwe do zrobienia niezależnie od tego, czy jesteś w biurze, czy stoisz w kolejce w Starbucks!

Zalety Kalendarza Google

Użytkownicy mogą dodawać nowe kolory HEX, aby niestandardowo ustawić tło kalendarza

Użytkownicy mogą ustawić podstawowe i dodatkowe strefy czasowe dla całych kalendarzy

Szablony Kalendarza Google aby zoptymalizować cykl pracy

Wady Kalendarza Google

Ta aplikacja komputerowa nie ma wersji na komputery stacjonarne z systemem macOS lub Windows 10

Kalendarz Google ceny

Kalendarz Google jest Free do użytku osobistego lub z płatnym kontem Business

Kalendarz Google - niestandardowe oceny klientów

G2: N/A

Capterra: 4,8/5 (ponad 1500 recenzji)

3. Calendly

przez Calendly Calendly jest inteligentnym oprogramowanie do planowania automatyzacja ręcznej pracy poprzez rezerwację spotkań i wydarzeń we właściwym czasie i miejscu. Może łączyć się z kalendarzami Google, Outlook lub iCal organizacji, zapewniając bezstresowe doświadczenie między gospodarzami i zaproszonymi.

Zalety Calendly

Użytkownicy mogą dodać Calendly do swojej strony internetowej lub e-maila, aby usprawnić planowanie

Użytkownicy mogą automatyzować komunikację przed i po spotkaniach

Calendly oferuje mnóstwo integracji takich jak ClickUp, Linkedin i Slack

Wady Calendly

Ta aplikacja kalendarza może integrować się z popularnymi narzędziami, takimi jak Zoom i Zapier, ale może łatwo stać się skomplikowana dla zaproszonych, jeśli będą musieli przejść przez obręcze, aby się połączyć

Ceny Calendly

Calendly oferuje darmowe i płatne plany zaczynające się od 8 USD za licencję miesięcznie

Oceny klientów Calendly

G2: 4,7/5 (ponad 1 200 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1 900 recenzji)

4. Baluu

przez Baluu Numer 4 na naszej liście to Baluu . Ten w pełni rozwinięty system rezerwacji i kreator stron internetowych jest świetny dla małych Businessów, które muszą przyjmować rezerwacje online. Możesz połączyć swoje konto bankowe lub Stripe, aby akceptować płatności, a nawet sprzedawać produkty dzięki ich funkcjom e-commerce.

Zalety Baluu

Zbuduj nieszablonową stronę rezerwacji w kilka minut i zacznij akceptować płatności i rezerwacje online.

Integruje się z każdą istniejącą stroną internetową jako iframe

Synchronizacja ze wszystkimi głównymi platformami kalendarza (Google, Outlook itp.)

Wady Baluu

Nie ma jeszcze aplikacji Baluu

Ceny Baluu

Baluu oferuje Free Plan (z limitem do 50 rezerwacji miesięcznie) oraz płatne plany zaczynające się od $17 miesięcznie

Niestandardowe oceny klientów Baluu

G2: 5/5 (2 recenzje)

Capterra: 4,9/5 (5+ recenzji)

5. SavvyCal

przez SavvyCal SavvyCal to narzędzie do tworzenia harmonogramów, które pozwala użytkownikom na przełączanie się między ich kalendarzem a swoją listą przedziałów czasowych. Ta funkcja nakładki daje użytkownikom licencję na łatwe znajdowanie wzajemnej dostępności. SavvyCal synchronizuje się z popularnymi kalendarzami i innymi narzędziami do planowania narzędziami cyklu pracy do tworzenia wydarzeń i sprawdzania czasu, gdy jesteś zajęty.

Profesjonaliści SavvyCal

Użytkownicy mogą prezentować uszeregowane okna dostępności, aby zachęcić odbiorców do wybrania optymalnego czasu

Użytkownicy mogą ustawić limity dotyczące liczby spotkań, które można zarezerwować w ciągu dnia, tygodnia lub miesiąca, aby zarezerwować czas na dogłębną pracę

Wady SavvyCal

Ta aplikacja do zrobienia kalendarza nie ma planu Free

Ceny SavvyCal

SavvyCal oferuje płatne plany już od 12 USD/użytkownika miesięcznie

Oceny klientów SavvyCal

G2: 5/5 (7 opinii)

Capterra: N/A

6. Any.do zrobienia

przez Any.do zrobieniaFunkcja kalendarza Any.do zrobienia ma na celu pomóc użytkownikom kontrolować ich dzień, tydzień i miesiąc z wydarzeniami i zadaniami w jednym widoku. Interfejs jest przejrzysty i łatwy w użyciu, umożliwiając bezproblemowe korzystanie z innych kalendarzy, takich jak Kalendarz Google, iCloud i Outlook. Any.do nie oferuje jednak obecnie żadnych darmowych planów.

Zalety Any.do zrobienia

Użytkownicy mogą zamieniać wiadomości WhatsApp w zadania i przypomnienia przy użyciu języka naturalnego

Użytkownicy mogą wybierać spośród różnych motywów i tła, aby dopasować je do preferowanego stylu

Wady Any.do zrobienia

Ta aplikacja kalendarzazarządzanie zadaniami funkcja jest ograniczona do podstawowych funkcji

Cennik Any.do zrobienia

Any.do do zrobienia ma darmowy plan. Zapytaj Any.do do zrobienia dla cennika

Oceny klientów Any.do zrobienia

G2: 4.1/5 (ponad 190 opinii)

Capterra: 4.4/5 (ponad 130 opinii)

7. Kalendarz Apple

przez Kalendarz Apple Jeśli jesteś użytkownikiem Apple, to wiesz, że Kalendarz Apple jest preinstalowany na każdym urządzeniu z systemem iOS i macOS (w tym Apple Watch), aby użytkownicy mieli dostęp do swoich kont kalendarza w jednym miejscu. Podczas gdy ta podstawowa aplikacja kalendarza może zaspokoić potrzeby związane z planowaniem i szybkim ustawieniem wydarzeń, brakuje jej zaawansowanych funkcji umożliwiających bardziej niestandardowe ustawienia.

Zalety kalendarza Apple

Użytkownicy mogą wyświetlać wszystkie lub określone kalendarze w jednym oknie

Użytkownicy mogą dodawać adres lokalizacji wydarzenia, aby otrzymywać powiadomienia o czasie do odjazdu na podstawie czasu potrzebnego na dotarcie do celu

Wady Apple Calendar

Ta aplikacja kalendarza uniemożliwia zapraszanie osób na wydarzenia, jeśli ich e-mail nie jest zapisany na liście kontaktów telefonu

Ceny kalendarza Apple Calendar

Kalendarz Apple jest Free na każdym urządzeniu Apple

Oceny klientów Apple Calendar

G2: 4/5 (ponad 160 recenzji)

Capterra: N/A

Bonus: **Oprogramowanie do zarządzania projektami dla komputerów Mac

8. Kalendarz Microsoft Outlook

przez Kalendarz Microsoft Outlook Microsoft Outlook Calendar pełni podwójną rolę kalendarza i narzędzia do śledzenia wydarzeń osobistych i związanych z pracą. Z jego funkcji udostępniania kalendarza można uzyskać dostęp do kalendarzy członków zespołu, a nawet zarządzać ich harmonogramami.

Zalety kalendarza Microsoft Outlook

Użytkownicy mogą tworzyć kalendarze, które wyświetlają harmonogram grupy osób

Użytkownicy mogą wyświetlać wiele kalendarzy obok siebie

Wady kalendarza Microsoft Outlook

Ta aplikacja kalendarza ma zbyt wiele funkcji, które mogą przeszkadzać w prostym planowaniu

Ceny kalendarza Microsoft Outlook

Kalendarz Microsoft Outlook oferuje darmowe i płatne plany. Aby uzyskać informacje o cenach, należy skontaktować się z Microsoft 365

Oceny klientów aplikacji Microsoft Outlook Calendar

G2: N/A

Capterra: Nie dotyczy

Sprawdź te Alternatywy dla Microsoft Outlook !

9. DigiCal

via DigiCal DigiCal synchronizuje się ze wszystkimi serwerami kalendarzy, które są wspierane na platformie Android. Użytkownicy mogą w pełni niestandardowo dostosować wygląd za pomocą wstępnie ustawionego motywu lub użyć selektora kolorów i wstępnie ustawionych czcionek, aby stworzyć własny motyw. Dodatkowo, unikalne wbudowane wyszukiwanie lokalizacji w DigiCal pozwala użytkownikom na wpisanie nazwy miejsca, a aplikacja automatycznie uzupełni adres lokalizacji.

Zalety DigiCal

Użytkownicy mogą przełączać się między siedmioma różnymi widokami kalendarza w jasnych lub ciemnych motywach, aby dopasować je do swoich preferencji

Użytkownicy mogą wybrać widżet, aby uzyskać szybki widok swojego planu dnia, tygodnia lub miesiąca

Wady DigiCal

Ta aplikacja kalendarza ma zbyt wiele funkcji, które mogą przeszkadzać w prostym planowaniu

Ceny DigiCal

DigiCal oferuje darmowe i płatne plany zaczynające się od XXX/użytkownika miesięcznie

DigiCal niestandardowe oceny klientów

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Acuity Scheduling

przez Acuity Scheduling Podobnie jak Calendly i SavvyCal, Acuity Scheduling jest narzędziem specjalnie zaprojektowanym dla stron Squarespace. Klienci rozpoczynają proces planowania od wybrania typu spotkania, które chcą zarezerwować. Jeśli organizujesz zajęcia grupowe, na przykład z kaligrafii lub jogi, funkcja Class pozwala wielu osobom zarezerwować usługi w określonym czasie.

Zalety Acuity Scheduling

Użytkownicy mogą tworzyć i edytować dowolną liczbę typów spotkań

Użytkownicy mogą ustawić limity planowania, aby wybrać, czy i kiedy klienci mogą rezerwować, edytować lub anulować swoje spotkania

Wady Acuity Scheduling

Ta funkcja jest dodatkiem do stron internetowych Squarespace, a nie samodzielnym narzędziem

Ceny Acuity Scheduling

Zapytaj Squarespace o cenę

Oceny klientów Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 5 000 recenzji)

11. Fantastyczny

przez Fantastyczny Następna na naszej liście najlepszych aplikacji do obsługi kalendarza jest Fantastical. Aplikacja ta synchronizuje wszystkie niestandardowe szablony, powiadomienia, ustawienia pogody i wiele więcej, zapewniając szczegółowy widok wszystkich elementów kalendarza. Za pomocą jednego kliknięcia lub dotknięcia, Fantastical automatycznie wygeneruje połączenie konferencyjne i doda wszystkie szczegóły do wydarzenia.

Zalety Fantastical

Użytkownicy mogą dodawać połączenia Zoom, Google Meet, Webex i Microsoft Teams

Użytkownicy mogą przeglądać i subskrybować odsetki kalendarzy, w tym sportowych, programów telewizyjnych, świąt i innych

Wady Fantastical

Ta aplikacja ma zbyt wiele funkcji, które mogą przeszkadzać w prostym planowaniu

Ceny Fantastical

Fantastical oferuje darmowe i płatne plany zaczynające się od XXX/użytkownika miesięcznie

Niestandardowe oceny klientów Fantastical

G2: 4.5/5 (ponad 10 recenzji)

Capterra: 4.8/5 (ponad 10 opinii)

12. Business Calendar 2

przez Kalendarz Business 2 Business Calendar 2 to aplikacja kalendarza dla telefonów z systemem Android z wygodną funkcją "przeciągnij i upuść" do organizowania i planowania zadań. Niezależnie od tego, czy chodzi o motywy, kolory czy liczbę dni, które chcesz zobaczyć, możesz niestandardowo dostosować aplikację do swoich preferencji. Jednak w przeciwieństwie do większości aplikacji kalendarza, Business Calendar 2 nie ma wersji internetowej.

Zalety Business Calendar 2

Użytkownicy mogą załączyć zdjęcia i nagrania głosowe do wydarzenia

Użytkownicy mogą wyświetlać wydarzenia i zadania w swojej głównej strefie czasowej podczas podróży

Wady Business Calendar 2

Wersja pro tej aplikacji jest stosunkowo droga jak na aplikację mobilną do obsługi kalendarza, która nie ma wsparcia dla stron internetowych ani systemu iOS

Ceny Business Calendar 2

Business Calendar 2 oferuje darmowe i płatne plany. Zapytaj Business Calendar 2 o cenę

Oceny klientów Business Calendar 2

G2: N/A

Capterra: N/A

13. Vantage

przez Vantage Ostatnią, ale nie mniej ważną pozycją na naszej liście najlepszych aplikacji do obsługi kalendarza jest Vantage. Ta aplikacja kalendarza ma zestaw wizualnych wskazówek, które pomagają użytkownikom lepiej organizować swoje codzienne życie. Na przykład, unikalna funkcja o nazwie Stacks zmniejsza bałagan, aby wizualizować, ile jest na talerzu. Im więcej wydarzeń i zadań planowanych jest na dany dzień, tym wyższy staje się stos.

Zalety Vantage

Użytkownicy mogą przeciągać i upuszczać elementy do zrobienia, aby ustawić terminy

Użytkownicy mogą wybierać spośród wielu pakietów kolorów, aby niestandardowo dostosować wygląd kalendarza

Wady Vantage

Ta aplikacja kalendarza jest przeznaczona dla użytkowników o określonych preferencjach estetycznych

Ceny Vantage

Vantage oferuje wersję Free z możliwością zakupu w aplikacji

Oceny klientów Vantage

G2: N/A

Capterra: N/A

ClickUp to uniwersalne rozwiązanie dla aplikacji kalendarza

Pozwól ClickUp wyeliminować stres związany z planowaniem, abyś mógł w pełni wykorzystać swój czas na relaks lub do zrobienia rzeczy, które kochasz. Jeśli do tej pory przełączałeś się między Google i innymi aplikacjami kalendarza, to teraz możesz wypróbować widok kalendarza w aplikacji ClickUp ClickUp dzisiaj! 🗓