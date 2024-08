10 najlepszych alternatyw i konkurentów Kalendarza Google 2024

Podnieś rękę, jeśli kochasz Kalendarz Google. 🙋🏼‍♀️

My też! Jest bezpłatny do użytku osobistego z dowolnym Konto Google wygodne, intuicyjne i wydaje się samo aktualizować. Nie ma nic prostszego niż to!

Idealny dla osób na blokada czasowa kalendarz Google ma na celu złagodzenie niepokoju związanego z zarządzaniem najbardziej pracowitymi dniami. Jest szybki do nauczenia się i łatwy w użyciu, z praktycznymi funkcjami dostosowywania, automatyzacji i synchronizacji kalendarz zarządzania projektami na różnych urządzeniach. Ale nie jest to jedyny aplikacja kalendarza aby spakować ten poziom funkcjonalności... 👀

W rzeczywistości istnieje mnóstwo oprogramowania, które może konkurować, a nawet przewyższać użyteczność Kalendarza Google. A biorąc pod uwagę, jak łatwo jest przypadkowo udostępnić osobiste wydarzenia w firmowym Kalendarzu Google, znajomość dostępnych opcji nie jest złym pomysłem!

I trafiłeś we właściwe miejsce. 🙂

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi funkcjami kolejnej alternatywy dla Kalendarza Google i 10 najlepszymi konkurentami dostępnymi obecnie na rynku! W tym szczegółowe zestawienia, zalety i wady, informacje o cenach, oceny i wiele więcej. 🏆

Czego należy szukać w alternatywach dla Kalendarza Google?

Kalendarz Google jest częścią pakietu produktów Google Workspace, które są dostępne bezpłatnie dla każdego, kto posiada konto Gmail do użytku osobistego. Kalendarz Google synchronizuje się z kontem Gmail, więc wydarzenia wspomniane w skrzynce odbiorczej zostaną automatycznie dodane do kalendarza, a to samo w sobie może sprawić, że twój harmonogram będzie wyglądał na naprawdę zajęty, naprawdę szybko. 😳

Nie chodzi tylko o znalezienie aplikacji, która robi więcej niż Kalendarz Google, chodzi o znalezienie aplikacji, która odpowiada konkretnym potrzebom twojego zespołu. Ponadto możliwe jest, że pomimo swojej popularności, lista funkcji Kalendarza Google nie jest najlepiej dopasowana.

Chociaż Kalendarz Google umożliwia szybkie i łatwe dodawanie wydarzeń do tygodnia, jest mniej intuicyjny, gdy zaczniesz dodawać inne kalendarze i tworzyć zadania. Prowadzi to niektóre zespoły do tworzenia nowych kalendarze w Arkuszach Google lub nawet Dokumenty Google do zarządzania zadaniami wraz z ich harmonogramami - wtedy sprawy zaczynają się komplikować.

...I tak po prostu zaczynasz szukać alternatywy dla Kalendarza Google. ✨

Najlepsze alternatywy dla Kalendarza Google łączą spotkania, wydarzenia i projekty w tym samym oprogramowaniu - więc zamiast sprawdzać między codziennym harmonogramem a zadaniami w pracy, możesz wyświetlić je wszystkie za jednym spojrzeniem.

Inne kluczowe funkcje, których należy szukać w alternatywie dla Kalendarza Google, obejmują:

Funkcje automatyzacji do planowania powtarzających się wydarzeń lub zadań

do planowania powtarzających się wydarzeń lub zadań wiele widoków do zarządzania spotkaniami, zadaniami i przypomnieniami pod każdym kątem

do zarządzania spotkaniami, zadaniami i przypomnieniami pod każdym kątem przypomnienia i powiadomienia , dzięki którym nigdy nie przegapisz żadnego wydarzenia

, dzięki którym nigdy nie przegapisz żadnego wydarzenia śledzenie czasu , aby być na bieżąco ze swoją produktywnością przez cały tydzień

, aby być na bieżąco ze swoją produktywnością przez cały tydzień Funkcja przeciągnij i upuść do tworzenia i edytowania harmonogramu w razie potrzeby

do tworzenia i edytowania harmonogramu w razie potrzeby Integracja z aplikacjami takimi jak Zoom i Slack, aby dodać więcej kontekstu, funkcjonalności i wartości do kalendarza

z aplikacjami takimi jak Zoom i Slack, aby dodać więcej kontekstu, funkcjonalności i wartości do kalendarza Synchronizacja na wielu urządzeniach, aby mieć swój kalendarz zawsze pod ręką

Synchronizuj spotkania z innych narzędzi pracy z ClickUp, aby zarządzać całym dniem w widoku kalendarza

Kalendarz Google udostępnia wiele z tych funkcji, ale każde oprogramowanie nadaje im swój własny, unikalny charakter. Wszystko polega na próbach, błędach i recenzjach, aby znaleźć ten, który pasuje do Twojego stylu pracy. Wada takiego rozwiązania? Może to być niezwykle czasochłonne. 🫠

Ale na szczęście nie musisz tego robić! Ponieważ my już to zrobiliśmy. 🤓

10 najlepszych alternatyw dla Kalendarza Google w 2024 roku

Nie musisz zapisywać czasu w swoim harmonogramie, aby przetestować najlepsze alternatywy dla Kalendarza Google - już to zrobiliśmy!

Przygotowaliśmy listę 10 najlepszych alternatyw Kalendarza Google dla każdego zespołu. Znajdź porównania funkcji, zalety i wady, ceny, oceny i wiele więcej!

Łatwo edytuj terminy i dodawaj nowe wydarzenia w ClickUp, przeciągając i upuszczając zadania w widoku Kalendarza

ClickUp to jedyne kompleksowe narzędzie do zwiększania produktywności, zaprojektowane w celu połączenia harmonogramu, zadań i pracy w różnych aplikacjach w jedną dynamiczną platformę. Zespoły dowolnej wielkości, firmy i indywidualni użytkownicy polegają na ClickUp ze względu na bogaty zestaw konfigurowalnych funkcji do zarządzania wszystkim, od codziennych spotkań po złożone projekty, a wszystko to z poziomu jednego ekranu.

Dostępnych jest ponad 15 sposobów na wizualizację swojej pracy w ClickUp, w tym elastyczny Widok kalendarza aby planować harmonogramy, sortować zadania i planować wydarzenia, po prostu przeciągając i upuszczając je w ciągu tygodnia. Ponadto, ClickUp integruje się z ponad 1000 innych narzędzi pracy, w tym z Kalendarzem Google! Jeśli więc zastanawiasz się nad przejściem na Kalendarz, ClickUp z pewnością pomoże Ci zwiększyć produktywność.

Zacznij od Szablon planu kalendarza ClickUp ! Pobierz szablon kalendarza

Najlepsze cechy ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Niektórzy użytkownicy doświadczają krzywej uczenia się, dostosowując się do tak wielu funkcji

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej ClickUp, ale widok kalendarza już tak 🤓

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7 za użytkownika, za miesiąc

: $7 za użytkownika, za miesiąc Biznes : 12 USD za użytkownika miesięcznie

: 12 USD za użytkownika miesięcznie Business Plus : $19 za użytkownika, za miesiąc

: $19 za użytkownika, za miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z ClickUp, aby uzyskać niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (5,510+ recenzji)

: 4.7/5 (5,510+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,510+ recenzji)

2. Kalendarz Microsoft Outlook

przez Kalendarz Microsoft Outlook Microsoft Outlook Calendar to aplikacja dla zespołów do zarządzania codziennymi czynnościami, wydarzeniami i praktycznie każdym terminem w kalendarzu! Oprogramowanie jest wyposażone w wiele funkcji, w tym przypomnienia, udostępnianie kalendarza, nakładki do porównywania wielu kalendarzy jednocześnie, motywy z niestandardowymi kolorami i wiele innych.

Największą zaletą korzystania z Kalendarza Outlook jest jego integracja z innymi produktami Microsoft, takimi jak Microsoft Teams. Funkcja Spotkania w usłudze Teams umożliwia użytkownikom planowanie, uczestniczenie i organizowanie spotkań i wydarzeń online w usłudze Microsoft Teams bez otwierania osobnego okna.

Sprawdź_ Integracja Microsoft Outlook z ClickUp !

Najlepsze funkcje kalendarza Microsoft Outlook

Automatyczna dezaktywacja niebezpiecznych linków zawierających oszustwa phishingowe, wirusy lub złośliwe oprogramowanie

Importowanie Kalendarza Google do programu Outlook w celu uniknięcia ponownego wprowadzania wszystkich spotkań

Wyszukiwanie w programie Outlook w celu zlokalizowania wiadomości, osób i dokumentów

Widoki kalendarza obok siebie

Ograniczenia kalendarza Microsoft Outlook

Zbyt wiele funkcji może przeszkadzać w prostym planowaniu

Dzięki funkcji eksportu kalendarza Outlook zmiany nie będą automatycznie odzwierciedlane w Kalendarzu Google

Ceny Kalendarza Microsoft Outlook

Kalendarz Microsoft Outlook jest bezpłatny z kontem Microsoft

Oceny i recenzje kalendarza Microsoft Outlook

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

3. Zoho Calendar

przez Kalendarz Zoho Naszą kolejną alternatywą dla Kalendarza Google jest Zoho Calendar. To oprogramowanie kalendarza zawiera takie funkcje jak przypomnienia, listy zadań i wbudowaną listę rzeczy do zrobienia. Zoho Calendar można zintegrować z innymi aplikacjami Zoho i kalendarzami, a także z Kalendarzem Google i Outlookiem.

Jedną z głównych zalet Kalendarza Zoho w porównaniu z Kalendarzem Google jest jego integracja z innymi aplikacjami Zoho. Przykładowo, użytkownicy mogą tworzyć zadania i spotkania w Kalendarzu Zoho, aby wyświetlić je w Zoho Mail lub utworzyć kontakt w Zoho CRM. Pozwala to na bardziej wydajny przepływ pracy dla zespołów, które polegają na wielu aplikacjach Zoho w swojej pracy!

Najlepsze funkcje Zoho Calendar

Kalendarze publiczne lub grupowe do współpracy z zespołem nad wydarzeniami w pracy

Inteligentne dodawanie wyodrębnia wymagane szczegóły wydarzenia z wpisywanych zdań

Aktualizacje statusu RSVP i powiadomienia o przypomnieniach

Osadzanie Kalendarza Zoho na stronach internetowych

Ograniczenia Zoho Calendar

Ograniczona zdolność do obsługi złożonych zależności harmonogramu

Ograniczona elastyczność w dostosowywaniu do konkretnych potrzeb projektu

Cennik Zoho Calendar

Zoho Calendar jest darmowy dla wszystkich użytkowników

Oceny i recenzje Zoho Calendar

Capterra: 3.8/5 (5+ recenzji)

3.8/5 (5+ recenzji) G2: 4.5/5 (ponad 50 recenzji)

4. Kalendarz Teamup

przez Kalendarz Teamup Teamup Calendar to internetowy kalendarz i oprogramowanie do planowania . Umożliwia użytkownikom tworzenie i zarządzanie terminami, wydarzeniami i spotkaniami oraz udostępnianie ich innym.

W przeciwieństwie do Kalendarza Google, Teamup Calendar może obsługiwać złożone potrzeby w zakresie planowania. Użytkownicy mają dostęp do bardziej zaawansowanych opcji planowania, takich jak planowanie zasobów . Na przykład funkcja podkalendarza pomaga użytkownikom tworzyć różne warstwy kalendarzy w ramach jednego kalendarza głównego. To sprawia, że jest to odpowiednie rozwiązanie dla organizacji, które muszą zarządzać zespołami wielofunkcyjnymi i zasoby.

Najlepsze cechy Teamup Calendar

Niestandardowe pola dla określonych kategorii informacji o zadaniach

Statusy zadań z łatwym filtrowaniem i ustalaniem priorytetów

Pola wielokrotnego wyboru wyświetlane w widoku tabeli

Kategorie urlopów pracowników

Ograniczenia kalendarza Teamup

Ograniczona funkcjonalność dlazarządzanie interesariuszami i komunikacji

Przestarzały interfejs kalendarza w porównaniu do aplikacji Kalendarz Google

Cennik Teamup Calendar

Darmowy plan

Plus : 10 USD/miesiąc za kalendarz, rozliczane rocznie (bez VAT)

: 10 USD/miesiąc za kalendarz, rozliczane rocznie (bez VAT) Pro : 25 USD/miesiąc za kalendarz, rozliczane rocznie (bez VAT)

: 25 USD/miesiąc za kalendarz, rozliczane rocznie (bez VAT) Business : $60/miesiąc za kalendarz, rozliczane rocznie (bez VAT)

: $60/miesiąc za kalendarz, rozliczane rocznie (bez VAT) Enterprise: 105 USD/miesiąc za kalendarz, rozliczane rocznie (bez VAT)

Oceny i recenzje Teamup Calendar

Capterra: 4.7/5 (ponad 40 recenzji)

4.7/5 (ponad 40 recenzji) G2: 4.5/5 (ponad 20 recenzji)

Check out these **Oprogramowanie do zarządzania interesariuszami !

5. TimeBlocks

przez TimeBlocks Jedną z głównych zalet TimeBlocks w porównaniu do Kalendarza Google jest jego blokowe podejście do planowania. Blokowanie czasu to technika produktywności, która polega na planowaniu bloków czasu na wykonanie określonych zadań. Metoda ta pomaga osobom zaplanować swój dzień i upewnić się, że koncentrują się na swoich priorytetach i celach, zamiast tracić czas na mniej ważne czynności.

TimeBlocks jest najlepszy dla freelancerów lub wykonawców. Zespoły mogą uznać aplikację za ograniczającą do zarządzania projektami i śledzenia czasu. Jeśli śledzenie czasu jest dla ciebie niezbywalną funkcją kalendarza, wypróbuj ClickUp!

Najlepsze cechy TimeBlocks

Synchronizacja kalendarza za pomocą jednego loginu przy użyciu aplikacji Google, Apple, Outlook i innych

Strona Quick Type do tworzenia harmonogramu bez skomplikowanych ustawień

Miesięczny widok kalendarza dla szybkiego dostępu

Interfejs "przeciągnij i upuść

Ograniczenia TimeBlocks

Ograniczona zdolność do obsługi ograniczeń zasobów i konfliktów

Brak natywnej funkcji śledzenia czasu

Ceny TimeBlocks

TimeBlocks to darmowa aplikacja

Oceny i recenzje TimeBlocks

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

6. Basecamp

przez Basecamp Narzędzie do zarządzania projektami i komunikacji w zespole, Basecamp oferuje funkcje takie jak listy rzeczy do zrobienia, przechowywanie plików i przesyłanie wiadomości. Główną przewagą Basecamp nad Kalendarzem Google jest nacisk na współpracę i komunikację. Członkowie zespołu mogą łatwiej współpracować i udostępniać informacje w Basecamp, korzystając z takich funkcji jak wiadomości, listy zadań i przechowywanie plików.

Kierownicy projektów mogą tworzyć i planować wydarzenia za pomocą funkcji aplikacji kalendarza Schedule. Narzędzie to ułatwia zespołom planowanie spotkań kontrolnych prowadzących do terminu realizacji projektu.

Najlepsze funkcje Basecamp

Harmonogram projektu wyświetla terminy, zadania do wykonania, kamienie milowe i istotne wydarzenia

Pulpit nawigacyjny projektu, zadania i harmonogramu na jednej stronie

Indywidualne lub grupowe wiadomości bezpośrednie w aplikacji

Odprawa z automatyczną ankietą dla zespołu

Ograniczenia Basecamp

Ograniczona funkcjonalność śledzenia postępów

Brak priorytetów zadań

Cennik Basecamp

Nieograniczona liczba użytkowników : 299 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

: 299 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Dla freelancerów, startupów lub mniejszych zespołów: $15/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Basecamp

Capterra: 4,3/5 (ponad 14 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 14 000 recenzji) G2: 4.1/5 (5,000+ recenzji)

7. Asana

przez AsanaAsana to internetowe oprogramowanie do zarządzania projektami i współpracy zespołowej. Pozwala użytkownikom organizować, śledzić i zarządzać zadaniami i projektami oraz komunikować się z członkami zespołu. Jedną z głównych zalet funkcji kalendarza w Asanie jest możliwość łatwego przeglądania wszystkich wydarzeń i zarządzania terminami zadań.

Możesz na przykład użyć filtra kalendarza, aby posortować dowolny projekt według niestandardowych pól w celu znalezienia priorytetów, typów treści lub statusu zatwierdzenia. Filtrowanie kalendarza ułatwia sprawdzenie, co jest terminowe, kiedy, czy projekt jest przed czy za harmonogramem oraz czy są jakieś wąskie gardła lub opóźnienia.

Najlepsze funkcje Asana

Widok tygodniowy w sekcji Moje działania monitoruje terminy i nadchodzące działania

Kategoryzacja kolorystyczna w kalendarzach projektów, która podwaja się jako niestandardowa wartość pola

Kilka widoków kalendarza dla projektów osobistych lub zespołowych

Zarządzanie zadaniami

Ograniczenia Asany

Ograniczone wsparcie dla zarządzania jakością harmonogramu

Brak opcji wielu przypisanych osób

Ceny Asany

Podstawowy: Darmowy

Darmowy Premium : 10,99 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

: 10,99 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business : 24,99 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

: 24,99 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Skontaktuj się z Asana w sprawie cen

Oceny i recenzje Asana

Capterra: 4,5/5 (ponad 11 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 11 000 recenzji) G2: 4,3/5 (ponad 9 000 recenzji)

Sprawdź te_ Asana alternatywy !

8. Kalendarz Apple

przez Apple Kalendarz Apple jest ściśle zintegrowany z resztą ekosystemu Apple, co czyni go dobrą opcją dla użytkowników, którzy już korzystają z innych produktów i usług Apple.

Ta aplikacja kalendarza jest preinstalowana na urządzeniach Apple, więc dostępność dla użytkowników jest ograniczona. Jedną z głównych zalet Kalendarza Apple jest jednak możliwość skonfigurowania wielu kont z innych usług kalendarza, takich jak Microsoft Exchange, Gmail, Yahoo i innych. Możesz więc przeglądać swoje osobiste i służbowe harmonogramy w jednym miejscu!

Najlepsze funkcje Apple Calendar

Użytkownicy mogą wyświetlać wszystkie lub określone kalendarze w jednym oknie

Użytkownicy mogą dodawać adres lokalizacji wydarzenia, aby otrzymywać powiadomienia o czasie do odjazdu na podstawie czasu potrzebnego na dotarcie do celu

Ograniczenia Apple Calendar

Nie nadaje się do zarządzania projektami lub śledzenia czasu w porównaniu z innymi aplikacjami kalendarza i alternatywami dla Kalendarza Google

Wydarzenia w kalendarzu wyświetlają kod HTML, który sprawia, że jest on niezgrabny i trudny do odczytania

Ceny Apple Calendar

Kalendarz Apple jest bezpłatny z identyfikatorem użytkownika Apple ID

Oceny i recenzje aplikacji Apple Calendar

Capterra: N/A

N/A G2: 4/5 (ponad 160 recenzji)

Bonus: Zorganizuj się z **Narzędzia organizacyjne dla osób z ADHD & ADHD apps !

9. Monday.com

przez PoniedziałekMonday.com to narzędzie do zarządzania projektami przeznaczone dla użytkowników do zarządzania zadaniami, projektami i przepływami pracy. Zawiera funkcję kalendarza, która pozwala użytkownikom planować i przeglądać zadania i terminy w kalendarzu.

Jednym z głównych korzyści z poniedziałkowego kalendarza w porównaniu do Kalendarza Google jest jego elastyczność i możliwość dostosowania. Bez otwierania dodatkowych kart przeglądarki można użyć funkcji widoku podzielonego, aby otworzyć obok siebie widok kalendarza i widok tablicy. Można na przykład porównać wydarzenie w widoku kalendarza z odpowiadającą mu tablicą projektu w widoku tablicy.

Najlepsze funkcje Monday

Filtrowanie wyświetlania kalendarza, aby pokazać dokładnie to, co chcesz zobaczyć

Widżet kalendarza pozwalający zobaczyć, które zadania należą do którego projektu

Konfigurowalne przepływy pracy do łatwego śledzenia projektów

Automatyzacja

Ograniczenia poniedziałkowe

Funkcje nie są dogłębne w porównaniu do innych alternatyw Kalendarza Google na tej liście

Pulpity nawigacyjne są płatną funkcją premium

Ceny w poniedziałek

Indywidualny : Bezpłatnie na zawsze

: Bezpłatnie na zawsze Podstawowy : 8 USD/miejsce na miesiąc, począwszy od 3 miejsc

: 8 USD/miejsce na miesiąc, począwszy od 3 miejsc Standard : 10 USD/miejsce miesięcznie od 3 miejsc

: 10 USD/miejsce miesięcznie od 3 miejsc Pro : 16 USD/miejsce miesięcznie od 3 miejsc

: 16 USD/miejsce miesięcznie od 3 miejsc Enterprise: Skontaktuj się z Monday w sprawie cen

Oceny i recenzje Monday

Capterra: 4.6/5 (3,300+ recenzji)

4.6/5 (3,300+ recenzji) G2: 4.7/5 (6,600+ opinii)

10. ProofHub

przez ProofHub ProofHub to internetowe oprogramowanie do zarządzania projektami. Zawiera szereg funkcji, takich jak przydzielanie zadań, terminy, śledzenie postępów oraz scentralizowane miejsce do przechowywania i udostępniania plików. Zawiera również wbudowane narzędzie do śledzenia czasu i kalendarz, aby pomóc zespołom zarządzać czasem i terminami.

Jedną z głównych zalet funkcji kalendarza w Proofhub jest możliwość obsługi wielu kalendarzy. Funkcja kalendarza umożliwia użytkownikom tworzenie wielu kalendarzy i udostępnianie ich zespołom wielofunkcyjnym. Ponadto funkcja kalendarza Proofhub zapewnia różne poziomy dostępu do kalendarza, dzięki czemu użytkownicy kontrolują, kto może przeglądać lub edytować ich kalendarz.

Najlepsze funkcje ProofHub

Automatyczne przypomnienia o zaplanowaniu pracy w kalendarzach

Wysoki poziom kontroli nad zespołami i projektami

Zadania mogą być przypisane do wielu użytkowników

Śledzenie czasu pracy

Ograniczenia ProofHub

Nie nadaje się do obsługi złożonych przepływów pracy

Brak funkcji budżetowania

Ceny ProofHub

Essential : 45 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

: 45 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Ultimate Control: $89/miesiąc, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje ProofHub

Capterra: 4.5/5 (ponad 70 recenzji)

4.5/5 (ponad 70 recenzji) G2: 4.5/5 (70 recenzji)

Następny punkt programu, zarejestruj się w ClickUp

Czasami wygoda Kalendarza Google po prostu nie wystarcza, pozostawiając harmonogram niezorganizowany, przytłaczający i nieefektywny. Takie sytuacje sprawiają, że alternatywy dla Kalendarza Google są zarówno niezbędne, jak i niezwykle cenne dla utrzymania projektów na właściwym torze!

Każde z tych narzędzi pomoże ci wykonać zadanie, ale tylko jedno zostało zaprojektowane tak, aby przenieść twoją produktywność na zupełnie nowy poziom. Tym narzędziem jest ClickUp 🙂

Wizualizuj swój harmonogram za pomocą ponad 15 widoków w ClickUp, w tym listy, tablicy i kalendarza

Uzyskaj dostęp do widoku Kalendarza, nieograniczonej liczby zadań, mnóstwa funkcji, szablonów i integracji całkowicie za darmo dzięki bezpłatnemu planowi Forever ClickUp. A gdy będziesz gotowy podzielić się swoimi sekretami zarządzania czasem z resztą zespołu, przejdź na dowolny płatny plan w ClickUp za jedyne 5 USD! Zarejestruj się w ClickUp już dziś