10 najlepszych narzędzi do organizacji ADHD dla dorosłych w 2024 roku

Zastrzeżenie: _Niniejszy artykuł ma na celu dostarczenie informacji na temat narzędzi i strategii zwiększających wydajność. Nie ma on na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia ADHD lub jakiegokolwiek innego warunku zdrowotnego

Znalezienie odpowiednich narzędzi pomagających w radzeniu sobie z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi u dorosłych (ADHD) może być jedną z wielu strategii radzenia sobie z organizowaniem ważnych zadań i zwiększaniem wydajności. A osoby z ADHD wiedzą, że organizacja i produktywność nie przychodzą łatwo.

W rzeczywistości organizacja CHADD twierdzi, że objawy ADHD u dorosłych wiążą się z wyzwaniami w zarządzaniu złożonymi, długoterminowymi projektami w życiu zawodowym. Większe projekty wymagają nie tylko dobrej organizacji, ale także biegłości w komunikacji, śledzenia licznych zadań oraz zarządzanie czasem .

Nie powinno to jednak powstrzymywać osób z ADHD przed osiąganiem sukcesów zawodowych. Istnieje wiele dobrych nawyków i świetnych narzędzi do wykorzystania w codziennej pracy.

Właśnie dlatego przygotowaliśmy listę 10 najlepszych nawyków i narzędzi Aplikacje na ADHD dla dorosłych w 2024 r.

Od zarządzania zadaniami po zarządzanie projektami i śledzenie czasu po notatki - mamy wszystko, czego potrzebujesz.

Czego należy szukać w narzędziach organizacyjnych dla osób z ADHD?

Najlepsze narzędzia ADHD powinny płynnie łączyć się z rutyną, poprawiając codzienne życie bez dodatkowego stresu.

Powinny być intuicyjne, dostosowane do indywidualnych potrzeb i oferować funkcje, które rozwiązują typowe wyzwania związane z ADHD, takie jak zarządzanie czasem, organizacja i koncentracja.

Wiele z tych narzędzi ADHD jest dostępnych jako poręczne aplikacje, do których można uzyskać dostęp na telefonie lub komputerze, dzięki czemu zawsze masz pod ręką pomoc potrzebną do wykonania ważnych zadań.

10 najlepszych narzędzi organizacyjnych dla osób z ADHD do wykorzystania w 2024 roku

W coraz bardziej cyfrowym świecie znalezienie odpowiedniego narzędzia może być przytłaczające. Poniżej znajdują się nasze propozycje najlepszych narzędzi ADHD, które pomogą ci pozostać skupionym, zorganizowanym i wydajnym.

Użyj ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

ClickUp to kompleksowe narzędzie do narzędzie do zarządzania projektami które może pomóc osobom z ADHD w utrzymaniu porządku. To coś więcej niż tylko aplikacja do zrobienia listy rzeczy do zrobienia; integruje zarządzanie zadaniami, współpracę nad dokumentami, śledzenie celów i zarządzanie czasem w ramach jednej platformy.

Zapewnia to konsolidację wszystkich niezbędnych informacji w jednym miejscu, zwiększając wydajność i zmniejszając obciążenie poznawcze związane z przełączaniem się między aplikacjami. Solidne funkcje i intuicyjny interfejs sprawiają, że jest to jedno z najlepszych narzędzi organizacyjnych ADHD dla dorosłych i jedno z najlepszych aplikacji organizacyjnych , okres.

Funkcja Notatnika w ClickUp jest prosta i intuicyjna

W ClickUp możesz korzystać z funkcji Notatek jako formularza notatek bezpośrednio na platformie. Możesz też ustalać priorytety zadań, ustawiać terminy i wizualizować swój cykl pracy za pomocą wykresów Gantta, widoków list lub widoków Tablicy, w zależności od tego, co najbardziej Ci odpowiada.

Konfigurowalny interfejs ClickUp pozwala dostosować narzędzie tak, aby lepiej pasowało do Twojego stylu pracy i preferencji, a nie odwrotnie.

Dzięki różnorodnym funkcjom ClickUp nie jest tylko narzędziem organizacyjnym; może stać się kluczową częścią codziennej pracy hacki na wydajność aby pozostać skupionym.

Tak więc, niezależnie od tego, czy chcesz odnowić swoje techniki zarządzania czasem lub po prostu potrzebujesz lepszych organizacja biurka , ClickUp może pomóc Ci stworzyć bardziej zrównoważone i wydajne życie.

ClickUp najlepsze funkcje

Płynna integracja z ponad 1000 aplikacji i narzędzi

Kompleksowe funkcje zarządzania zadaniami, dokumentami i projektami

Dostępność wielu szablonów list do zrobienia. * Automatyzacja rutynowych zadań w celu zwiększenia wydajności

Możliwość dostosowania zarządzania obciążeniem pracą i interfejsów do własnych potrzeb

Limity ClickUp

Ze względu na rozszerzenie funkcji, nowi użytkownicy mogą potrzebować trochę czasu na zapoznanie się z narzędziem

Pełna funkcja nie jest dostępna w trybie offline

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Business Plus : $19/miesiąc na użytkownika

: $19/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. Brain Focus

przez Brain Focus Brain Focus to aplikacja do zarządzania czasem, która wykorzystuje Technikę Pomodoro, która zachęca użytkowników do skupienia się na zadaniach w krótkich, ustawionych odstępach czasu z przerwami pomiędzy nimi.

To zarządzanie obciążeniem pracą technika ta może być szczególnie skuteczna dla osób z ADHD, ponieważ może zmniejszyć onieśmielenie dużymi zadaniami poprzez podzielenie ich na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania segmenty.

Aplikacja pozwala na kategoryzację zadań, a jej interfejs jest prosty, co zmniejsza potencjalne tarcia podczas organizowania zadań.

Skupienie się na ustalaniu priorytetów i planowaniu zadań sprawia, że jest to przydatne narzędzie dla osób zmagających się z prokrastynacją lub przytłoczeniem zbyt dużą liczbą zadań.

Najlepsze funkcje Brain Focus

Możliwość dostosowania czasu trwania pracy i przerw, aby dostosować aplikację do swojego stylu pracystrategie komunikacji* Opcja wstrzymywania i wznawiania sesji, co pozwala dostosować się do nieoczekiwanych przerw

Możliwość wyłączenia Wi-Fi i dźwięku podczas sesji roboczych, minimalizując cyfrowe zakłócenia w celu utrzymania koncentracji

Intuicyjny interfejs, który ułatwia użytkownikom nawigację i śledzenie postępów w czasie

Limity Brain Focus

Brak integracji z innymi aplikacjamiaplikacje zwiększające wydajność może skutkować koniecznością ręcznego przesyłania danych

Interfejs aplikacji, choć prosty, może wydawać się zbyt uproszczony dla niektórych użytkowników, pozbawiony wyrafinowanej estetyki niektórych innych aplikacji

Ceny Brain Focus

Free

Brain Focus oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

3. Mięta

przez Mięta Mint to aplikacja do organizacji finansów, która pozwala na śledzenie, budżetowanie i zarządzanie pieniędzmi w jednym miejscu.

Dla dorosłych z ADHD, którzy zmagają się z zarządzaniem pieniędzmi, Mint oferuje rozwiązanie, które pomoże ci utrzymać kontrolę nad finansami.

Pobiera wszystkie informacje finansowe, od kont bankowych, przez karty kredytowe, po rachunki, i wyświetla je w łatwym do zrozumienia formacie. Dostarcza również ostrzeżenia o nietypowych opłatach, wysyła przypomnienia o płatnościach, aby pomóc uniknąć opóźnień w opłatach, a nawet zawiera wskazówki dotyczące obniżania opłat i oszczędzania pieniędzy.

Najlepsze funkcje Mint

Automatyczna synchronizacja z różnymi instytucjami finansowymi w celu śledzenia w czasie rzeczywistym wydatków, oszczędności i ogólnego stanu finansów

Dogłębny wgląd w nawyki związane z wydatkami, pomagający użytkownikom zidentyfikować obszary wymagające poprawy i oferujący wskazówki dotyczące lepszego zarządzania pieniędzmi

Śledzenie rachunków i funkcje przypomnień pomagają zapobiegać nieodebranym płatnościom i potencjalnemu negatywnemu wpływowi na wyniki kredytowe

Limity Mint

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z synchronizacją z niektórymi instytucjami finansowymi

Automatyczny system kategoryzacji transakcji w aplikacji może czasami błędnie kategoryzować zakupy, wymagając ręcznych korekt

Ceny Mint

**Free

Premium: $4.99/miesiąc

Oceny i recenzje Mint

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.6/5 (100+ recenzji)

4. Remember the Milk

przez Pamiętaj o mleku Remember the Milk to inteligentna lista rzeczy do zrobienia i narzędzie do zarządzania zadaniami, które upraszcza proces zarządzania czasem i pozostawania zorganizowanym, dzięki czemu możesz być bardziej wydajnym .

Umożliwia tworzenie list do zrobienia, ustawienie terminów, przypisywanie zadań innym osobom, a nawet załączanie plików lub notatek do zadań. Można również nadawać zadaniom priorytety, co pomaga określić kolejność, w jakiej należy się nimi zająć.

Remember the Milk posiada również zintegrowane przypomnienia, dzięki czemu już nigdy nie zapomnisz o zadaniu lub nie przekroczysz terminu.

Narzędzie to jest szczególnie przydatne dla osób dorosłych z ADHD, ponieważ zdejmuje z nich obciążenie psychiczne związane z zapamiętywaniem zadań.

Najlepsze funkcje Remember the Milk

Funkcja Smart Add pozwala użytkownikom szybko i sprawnie dodawać zadania, używając skrótu do ustawienia terminów, priorytetów, częstotliwości powtarzania i innych

Możliwość udostępniania zadań i list, co usprawnia współpracę lub zarządzanie zadaniami domowymi

Wszechstronna integracja z różnymi aplikacjami, pozwalająca użytkownikom zarządzać zadaniami gdziekolwiek się znajdują, bez konieczności przełączania kontekstów

Pamiętaj o limitach mleka

Niektóre zaawansowane funkcje, takie jak udostępnianie bez ograniczeń, załączniki do plików i kolorowe etykiety, są dostępne tylko w wersji Pro

Niektórzy użytkownicy mogą uznać interfejs użytkownika za nieco przestarzały w porównaniu z bardziej nowoczesnymi, atrakcyjnymi wizualnie aplikacjami

Ceny aplikacji Remember the Milk

Free

Pro: $39.99/rok

Oceny i recenzje Remember the Milk

G2 : 4.4/5 (10+ recenzji)

: 4.4/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (50+ recenzji)

5. Zadania Google

przez Zadania GoogleZadania Google to narzędzie do zarządzania zadaniami, które płynnie integruje się z pakietem produktów Google, takich jak Gmail i Kalendarz Google, zapewniając spójne i znane użytkownikom środowisko.

Narzędzie umożliwia tworzenie zadań bezpośrednio ze Skrzynki odbiorczej Gmaila, usprawniając proces notatki zadań z e-maili. Dodatkowo, Google Tasks pozwala na podzadania, które pomagają podzielić większe zadania na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu części.

Zadania synchronizują się na wszystkich urządzeniach, dzięki czemu sprawdzanie listy do zrobienia jest wygodne z dowolnego miejsca.

Jest to jednak stosunkowo proste narzędzie i choć oznacza to, że jest łatwe w użyciu, może również brakować niektórych funkcji, które można znaleźć w bardziej złożonych narzędziach do zarządzania zadaniami.

Najlepsze funkcje Google Tasks

Łatwa integracja z Gmailem i Kalendarzem Google pozwala na płynne przechodzenie między zadaniami, e-mailami i harmonogramami

Zadania mogą być tworzone bezpośrednio z e-maili, co pomaga w efektywnym przepływie pracy

Umożliwia tworzenie podzadań, zapewniając sposób na podzielenie dużych zadań na łatwiejsze do zarządzania części

Limity Google Tasks

Brak niektórych z bardziej złożonych funkcji zarządzania zadaniami, które można znaleźć w innych narzędziach

Brak wbudowanych przypomnień lub powiadomień o terminach wykonania zadań

Cennik Google Tasks

Free

Oceny i recenzje Google Tasks

G2 : 4.2/5 (10+ recenzji)

: 4.2/5 (10+ recenzji) Capterra: N/A

6. Evernote

przez EvernoteEvernote to potężne narzędzie do robienia notatek które pozwala przechowywać wszystkie notatki, pomysły i zadania w jednym miejscu.

Poza zwykłymi notatkami tekstowymi, Evernote pozwala dodawać do nich obrazy, strony internetowe, a nawet notatki audio, zapewniając możliwość przechwytywania informacji w najlepszym formacie. Narzędzie posiada rozbudowaną funkcję wyszukiwania, rozpoznającą tekst nawet w obrazach.

Zdolność Evernote do synchronizacji na wszystkich urządzeniach oznacza, że notatki są zawsze na wyciągnięcie ręki, niezależnie od tego, czy korzystasz z komputera stacjonarnego, tabletu czy smartfona.

Dla osób z ADHD, elastyczność i solidny zestaw funkcji Evernote może być przełomem w przechwytywaniu i organizowaniu myśli.

Najlepsze funkcje Evernote

Bogate, multimedialne możliwości tworzenia notatek, które obejmują tekst, obrazy, dźwięk i wycinki internetowe

Potężna funkcja wyszukiwania, która może nawet rozpoznawać tekst w obrazach

Synchronizacja na wszystkich urządzeniach, dzięki czemu notatki są dostępne gdziekolwiek jesteś

Limity Evernote

Wersja Free ma pewne limity użytkowania, w tym ilość nowej zawartości, którą można dodać każdego miesiąca

Interfejs może być przytłaczający dla nowych użytkowników ze względu na szyk funkcji

Ceny Evernote

Free

Personal : $14.99/miesiąc

: $14.99/miesiąc Profesjonalny: $17.99/miesiąc

Oceny i recenzje Evernote

G2 : 4.4/5 (1,000+ recenzji)

: 4.4/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (8,000+ recenzji)

7. ScheduleOnce

przez ScheduleOnce ScheduleOnce to aplikacja do zarządzania czasem i aplikacja do planowania która usprawnia ustawienie terminów, spotkań i połączeń.

Narzędzie pozwala zarówno na planowanie jeden na jeden, jak i grupowe, a także integruje się z głównymi aplikacjami kalendarza takich jak Kalendarz Google, Outlook i iCloud.

Dzięki automatyzacji procesu planowania, ScheduleOnce oszczędza czas i zmniejsza ryzyko błędów lub podwójnych rezerwacji.

Dzięki automatycznemu wykrywaniu strefy czasowej, narzędzie zapewnia, że ty i twoje kontakty jesteście zawsze na tej samej stronie, jeśli chodzi o ustawienie spotkania, bez względu na lokalizację.

Najlepsze funkcje ScheduleOnce

Umożliwia zarówno planowanie spotkań indywidualnych, jak i grupowych

Integruje się z głównymi aplikacjami kalendarza, przechowując wszystkie spotkania w jednym miejscu

Automatyzacja całego procesu planowania, oszczędność czasu i wysiłku

Limity ScheduleOnce

Droższy niż inne narzędzia do planowania

Może być przytłaczający dla nowych użytkowników ze względu na jego wszechstronne funkcje

Ceny ScheduleOnce

Starter : Free

: Free Rozwój : $10/miesiąc

: $10/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z ScheduleOnce w sprawie cen

Oceny i recenzje ScheduleOnce

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

8. SimpleMind

przez SimpleMind SimpleMind to narzędzie do tworzenia map myśli, które umożliwia wizualną organizację myśli. Mapy myśli mogą być szczególnie skuteczne dla osób z ADHD, ponieważ pozwalają na bardziej elastyczny i kreatywny sposób notowania pomysłów w porównaniu do tradycyjnych liniowych notatek.

Dzięki SimpleMind możesz tworzyć mapy myśli na nieskończonej przestrzeni, dzięki czemu nigdy nie zabraknie ci miejsca.

Narzędzie umożliwia niestandardowe dostosowanie map myśli za pomocą kolorów, stylów i obrazów, dzięki czemu mapy są bardziej angażujące i łatwiejsze do zrozumienia.

Ponadto dostęp do map myśli można uzyskać z dowolnego urządzenia, dzięki czemu wygodnie jest przeglądać i edytować mapy bez względu na to, gdzie jesteś.

Najlepsze funkcje SimpleMind

Nieskończony obszar roboczy pozwala na nieograniczone tworzenie map myśli bez ograniczeń przestrzennych

Niestandardowe mapy myśli ze stylami, kolorami i obrazami do tworzenia wizualnie stymulującej zawartości

Synchronizacja między platformami umożliwia dostęp do map myśli z dowolnego urządzenia

Limity SimpleMind

Wersja Free jest nieco limitowana, a bardziej zaawansowane funkcje zarezerwowane są dla wersji płatnych

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że interfejs może być początkowo nieco trudny w nawigacji

Ceny SimpleMind

Free

Pro: Skontaktuj się z SimpleMind w sprawie cen

Oceny i recenzje SimpleMind

G2 : 4.5/5 (12,000+ recenzji)

: 4.5/5 (12,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (2,000+ recenzji)

9. 24me

przez 24me 24me to aplikacja osobistego asystenta, która konsoliduje elektroniczne kalendarze, zadania, notatki i konta osobiste w jednym miejscu.

Dzięki automatycznym przypomnieniom o zadaniach, takich jak płacenie rachunków lub pamiętanie o spotkaniach, 24me gwarantuje, że nigdy nie przegapisz ważnego terminu. Zobaczmy, jak stos samoprzylepnych notatek i papierowy kalendarz do zrobienia!

Aplikacja zawiera również narzędzia do zarządzania czasem jak funkcja "inteligentnych alertów", która oblicza czas podróży do następnego spotkania i automatycznie ustawi przypomnienia, gdy nadejdzie czas wyjazdu. Może to być szczególnie pomocne dla osób z ADHD, ponieważ zdejmuje z ich barków ciężar pamiętania i planowania.

Aplikacja integruje się z różnymi asystentami cyfrowymi, dzięki czemu zarządzanie zadaniami i spotkaniami jest jeszcze łatwiejsze.

24me najlepsze funkcje

Konsolidacja kalendarzy, zadań i notatek pozwala użytkownikom zobaczyć wszystkie swoje obowiązki w jednym miejscu

Automatyzacja zakończonych zadań dla niektórych zadań, takich jak płatność rachunków i wysyłanie prezentów

Oferuje wprowadzanie głosowe do dodawania zadań i notatek, zapewniając wygodę dostawcom, którzy wolą mówić niż pisać

24me limits

Zgłaszano problemy z synchronizacją podczas integracji z niektórymi innymi aplikacjami

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że interfejs użytkownika aplikacji mógłby być bardziej intuicyjny

Ceny 24me

Free

Pro: $5.99/miesiąc

24me oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Cozi

przez Cozi Cozi to rodzinna aplikacja do organizowania, zaprojektowana w celu przechowywania harmonogramów, zadań i list do zrobienia w jednym miejscu. Aplikacja do planowania zadań pełni funkcję współdzielonego kalendarza rodzinnego, w którym członkowie mogą dodawać swoje terminy i wydarzenia, co ułatwia sprawdzenie, kto co robi i kiedy.

Cozi pozwala również tworzyć i zarządzać zadaniami i listami zakupów, do których dostęp mają wszyscy członkowie rodziny. Aplikacja wysyła przypomnienia o nadchodzących wydarzeniach lub zadaniach, zapewniając, że wszyscy są na bieżąco.

Dla osób z ADHD zarządzających obowiązkami rodzinnymi, Cozi może być doskonałym narzędziem organizacyjnym pozwalającym zachować koordynację.

Najlepsze funkcje Cozi

Współdzielony kalendarz rodzinny pozwala wszystkim członkom rodziny zobaczyć, kto i kiedy ma co do zrobienia

Zawiera udostępniane listy rzeczy do zrobienia, dzięki czemu każdy może zobaczyć, jakie zadania należy zrobić i kto jest za nie odpowiedzialny

Cozi pełni również funkcję współdzielonych list zakupów, które aktualizują się w czasie rzeczywistym, gdy członkowie rodziny sprawdzają elementy

Limity Cozi

Niektóre funkcje, takie jak widok miesiąca w kalendarzu i brak reklam, są dostępne tylko w wersji płatnej

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs jest nieco przestarzały w porównaniu do innych nowoczesnych aplikacji

Ceny Cozi

Free

Cozi Gold: $29.99/rok

Oceny i recenzje Cozi

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

ClickUp: Narzędzie dostosowane do potrzeb każdego użytkownika

Zarządzanie zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi może być wyzwaniem, ale dzięki odpowiednim narzędziom można przekształcić to wyzwanie w siłę. Każde z narzędzi ADHD narzędzi organizacyjnych które omówiliśmy, zapewnia unikalne funkcje.

Niezależnie od tego, czy chodzi o pomoc w zarządzaniu zadaniami, organizowaniu myśli, planowaniu spotkań, czy też śledzeniu ważnych szczegółów za pomocą cyfrowych notatek samoprzylepnych. Pamiętaj jednak, że kluczem do powodzenia w organizacji nie jest korzystanie ze wszystkich tych narzędzi cyfrowych jednocześnie. Zamiast tego znajdź narzędzia, które najlepiej odpowiadają Twoim konkretnym potrzebom.

Celem jest uproszczenie życia, a nie jego dalsze komplikowanie, więc poświęć trochę czasu na zbadanie tych opcji i zobacz, co działa najlepiej dla Ciebie. I pamiętaj, że każdy jest inny - to, co działa najlepiej dla jednej osoby, może nie być takie samo dla innej.

Ważne jest, aby znaleźć to, co pomaga ci czuć się najbardziej zorganizowanym i wydajnym.

Pamiętaj, aby sprawdzić Widok kalendarza w ClickUp w dążeniu do organizacyjnego mistrzostwa. Dostarcza on kompleksowego przeglądu wszystkich zadań i ich terminów w intuicyjnym wizualnie formacie.

Jest to przełom dla osób myślących wizualnie i jest szczególnie przydatny dla tych, którzy żonglują wieloma zadaniami i terminami. Odkryj również Dokumenty ClickUp dla efektywnego sposobu tworzenia, udostępniania i współpracy nad dokumentami w obszarze roboczym.

ClickUp Docs umożliwia robienie notatek, przydzielanie zadań i edytowanie list rzeczy do zrobienia w trybie współpracy, dzięki czemu jest wszechstronnym narzędziem do projektów osobistych i zespołowych. Dla osób z ADHD znalezienie odpowiednich narzędzi może mieć ogromne znaczenie w życiu zawodowym i osobistym.

Po co więc czekać?

Zacznij odkrywać te narzędzia już dziś i odkryj korzyści płynące z dobrze zorganizowanego życia.