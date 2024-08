10 przyjaznych dla ADHD szablonów ułatwiających zarządzanie zadaniami w pracy

Czy ustawiłeś setkę alarmów na swoim telefonie do zrobienia przypomnienia o jedzeniu, pracy, śnie lub śledzenia czasu?

Czy twoja lista rzeczy do zrobienia to niekończący się spis najdrobniejszych rzeczy, które musisz zrobić? A może nieustannie szukasz nowych pomysłów i sposobów na lepsze zorganizowanie dnia - czy to poprzez setki notatek na całej tabeli, czy też wielokrotne zapisywanie w kalendarzu? aplikacje do planowania dnia na telefonie?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie!

Dla osób z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) poruszanie się w gąszczu codziennych zadań może wydawać się niemożliwe. Utrzymanie koncentracji na wykonywanych zadaniach jest dla nich niezwykle trudne.

Niezależnie od tego, czy chodzi o naukę do egzaminu, zakończenie zadań w pracy, czy nawet angażowanie się w codzienne rozmowy, zdolność do zachowania uwagi może wydawać się nieuchwytna.

Trudność ta nie wynika z braku inteligencji lub motywacji, ale raczej z różnic w okablowaniu mózgu, które wpływają na regulację uwagi.

Jak szablony mogą pomóc osobom z ADHD odnieść sukces?

Według badania badanie przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia osoby z nieleczonymi objawami ADHD tracą średnio około 22 dni wydajności każdego roku.

Inne badanie przeprowadzone przez Russella A. Barkleya i Teams raportowanie, że dorośli z ADHD są około 60% bardziej narażeni na zwolnienie, 30% bardziej narażeni na ciągłe problemy z zatrudnieniem i trzy razy bardziej narażeni na rzucenie pracy pod wpływem impulsu.

Często prowadzi to do poczucia nieadekwatności, niepokoju i przytłoczenia, gdy starają się nadążyć za wymaganiami codziennego życia.

Pomimo wyzwań, przed którymi stają, osoby z ADHD są niezwykle odporne i zaradne. Często opracowują strategie radzenia sobie, aby poruszać się po swoim unikalnym krajobrazie poznawczym i znajdować sposoby na rozwój w świecie, który nie zawsze dostosowuje się do ich potrzeb.

Jedna ze strategii polega na stosowaniu szablonów w celu usprawnienia wykonywania zadań i poprawić koncentrację i wydajność.

Szablony zapewniają ustrukturyzowane ramy, które mogą pomóc osobom z ADHD przezwyciężyć przeszkody związane z inicjowaniem i organizacją zadań.

Dzieląc złożone zadania na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu kroki, szablony ułatwiają osobom z ADHD rozpoczęcie pracy i osiągnięcie celów.

Niezależnie od tego, czy są to strony do planowania życia z ADHD, szablony do zarządzania projektami, czy listy do zrobienia, posiadanie gotowych ram może zapewnić jasność i kierunek pośród chaosu codziennego życia.

Zapewniając wizualne wskazówki i podpowiedzi, szablony mogą pomóc osobom z ADHD w utrzymaniu organizacji i uwagi, zmniejszając obciążenie poznawcze związane z zarządzaniem zadaniami.

Co składa się na dobry szablon ADHD?

Dobry szablon przyjazny dla osób z ADHD charakteryzuje się zdolnością do łagodzenia lub minimalizowania codziennych wyzwań, z którymi zmagają się osoby z ADHD.

Powinien również:

Pełnić funkcję wyczyszczonego i prostego projektu z ustrukturyzowanym podejściem, aby zminimalizować wszelkie czynniki rozpraszające i pomóc w skupieniu się

z ustrukturyzowanym podejściem, aby zminimalizować wszelkie czynniki rozpraszające i pomóc w skupieniu się Posiadać wizualną organizację poprzez kodowanie kolorami, ikony lub symbole, które pomagają w skutecznej kategoryzacji zadań i priorytetów

poprzez kodowanie kolorami, ikony lub symbole, które pomagają w skutecznej kategoryzacji zadań i priorytetów Oferować elastyczność niestandardową w celu dostosowania do indywidualnych preferencji i potrzeb

w celu dostosowania do indywidualnych preferencji i potrzeb Zawiera podpowiedzi i przypomnienia , które pomagają pamiętać o ważnych zadaniach i terminach

, które pomagają pamiętać o ważnych zadaniach i terminach Rozbijanie złożonych zadań na mniejsze, łatwe w zarządzaniu kroki, aby zmniejszyć przytłoczenie

na mniejsze, łatwe w zarządzaniu kroki, aby zmniejszyć przytłoczenie Pomoc we wdrożeniu technik blokowania czasu , aby pomóc ci w efektywnym zarządzaniu czasem, jednocześnie pomagając w zarządzaniu priorytetami , abyś mógł skoncentrować się na kluczowych zadaniach

, aby pomóc ci w efektywnym zarządzaniu czasem, jednocześnie pomagając w , abyś mógł skoncentrować się na kluczowych zadaniach Integracja z narzędziami cyfrowymi w celu usprawnienia cyklu pracy i zaoferowania pozytywnego wzmocnienia poprzez śledzenie postępów

Ogólnie rzecz biorąc, dobry szablon ADHD powinien zapewniać ramy, które promują organizację, wydajność, dbanie o siebie i osiąganie celów, aby pomóc ci pozostać zorganizowanym, zwiększyć koncentrację i wydajność oraz wspierać rozwój osobisty.

10 szablonów przyjaznych ADHD w mojej pracy

Teraz, gdy już wiesz, jak powinien wyglądać dobry i skuteczny szablon ADHD, stworzyliśmy listę 10 najlepszych szablonów ADHD, które możesz pobrać, aby pomóc sobie w pracy!

1. Szablon do planowania kalendarza ClickUp

Twórz i zarządzaj wszystkimi swoimi zadaniami razem w szablonie kalendarza ClickUp

Jeśli masz trudności z dotrzymywaniem terminów spotkań, Szablon do planowania kalendarza ClickUp będzie dla Ciebie przełomem. Został zaprojektowany, aby zwiększyć wydajność i pomóc w dotrzymaniu terminów.

Szablon ten pełni funkcję przyjaznego dla użytkownika interfejsu z sześcioma widokami: widokiem podsumowania, tablicą postępów, widokiem osi czasu, miesięcznym planerem i przewodnikiem dla początkujących.

Pozwala to na wizualne uporządkowanie listy zadań, wydarzeń i terminów zgodnie z własnymi preferencjami i potrzebami. Ta elastyczność jest szczególnie korzystna dla osób z ADHD, ponieważ pozwala im wybrać najlepszy widok dla ich stylu poznawczego i pomaga zmniejszyć przytłoczenie.

Co więcej, szablon kalendarza ClickUp umożliwia przypisywanie zadań, ustawienie przypomnień i ustalenie terminów. To usprawnione podejście do zarządzania zadaniami może pomóc osobom z ADHD pozostać zorganizowanym i skoncentrowanym, ponieważ eliminuje przełączanie kontekstu .

2. Szablon dziennego planera ClickUp

Łatwo planuj swój dzień, aby zaoszczędzić czas i spotkać się z celami dzięki szablonowi Daily Planner ClickUp

Szablon Daily Planner dla ClickUp dostarcza ustrukturyzowane ramy do przygotowywania i zarządzania codziennymi czynnościami, wydarzeniami, spotkaniami, sprawami i zadaniami, zapewniając koncentrację i wydajność przez cały dzień.

Pomyśl o tym szablonie jak o drugim mózgu, który pozwala Ci:

Porządkować codzienne zadania w kategorie, takie jak Osobiste, Moja praca lub Cele

Nadawać zadaniom priorytety w oparciu o ich pilność

Wizualizować postępy za pomocą wykresów i diagramów

Szablon Daily Planner od ClickUp jest w pełni konfigurowalny, włączając w to niestandardowe statusy, niestandardowe pola, niestandardowe widoki i funkcje zarządzania projektami.

Pomaga zmniejszyć stres związany z zakończonymi codziennymi zadaniami i poprawia zarządzanie czasem oraz wydajność osób z ADHD.

3. Szablon dziennego blokowania czasu ClickUp

Wykonaj swoją ważną pracę i uniknij wypalenia dzięki szablonowi ClickUp do codziennego blokowania czasu

Osobom z ADHD może być trudno efektywnie zarządzać czasem i planować swój dzień. Czasami możesz być tak pochłonięty konkretnym zadaniem, że tracisz śledzenie czasu i zaniedbujesz inne obowiązki, które muszą zostać zakończone przed końcem dnia.

Spróbuj Szablon dziennego bloku czasowego ClickUp aby temu zaradzić i zrealizować swoją codzienną listę zadań.

To blokada czasowa szablon może ci pomóc:

Sporządzić mapę kluczowych zadań i zająć się nimi, gdy jesteś najbardziej czujny i wydajny

Utrzymać koncentrację, organizując swoje myśli i drugorzędne zadania w uporządkowany sposób, aby zminimalizować przerwy

Zapobiegać wyczerpaniu, przypisując zadaniom prognozy czasowe, co daje realistyczną perspektywę codziennych osiągnięć

Dzięki szablonowi codziennego blokowania czasu ClickUp możesz uniknąć wypalenia ADHD, stosując szacowany czas, aby pomóc Ci zrozumieć, co można osiągnąć każdego dnia.

Szablon ten można włączyć za pomocą Zarządzanie czasem w ClickUp funkcja umożliwiająca wizualny podgląd kalendarza, przydzielanie określonych godzin dnia do konkretnych zadań i kończenie najważniejszych zadań w najbardziej wydajnych godzinach dnia.

Skutecznie zarządzaj swoim czasem i efektywnie osiągaj swoje cele dzięki funkcjom zarządzania czasem w ClickUp

Funkcje zarządzania czasem w ClickUp są dostawcą kilku przydatnych funkcji narzędzia dla osób z ADHD :

Śledzenie czasu: Pomaga pamiętać o monitorowaniu czasu spędzanego na wykonywaniu zadań

Pomaga pamiętać o monitorowaniu czasu spędzanego na wykonywaniu zadań Szacowanie czasu trwania zadań: Ustawienie szacowanego czasu trwania zadań może pomóc w planowaniu dnia i bardziej efektywnym zarządzaniu czasem

Ustawienie szacowanego czasu trwania zadań może pomóc w planowaniu dnia i bardziej efektywnym zarządzaniu czasem Przypomnienia i powiadomienia: Podpowiedź, aby rozpocząć lub przerwać pracę nad zadaniami, pomagając w utrzymaniu harmonogramu

Podpowiedź, aby rozpocząć lub przerwać pracę nad zadaniami, pomagając w utrzymaniu harmonogramu Blokowanie czasu: Przydzielanie określonych przedziałów czasowych na zadania może zapobiec nadmiernemu zaangażowaniu i pomóc skupić się na jednym zadaniu na raz, zmniejszając uczucie przytłoczenia

4. Szablon do zarządzania zadaniami ClickUp

Wizualizuj swoje codzienne zadania i ich postępy na szablonie do zarządzania zadaniami ClickUp

Trudno jest zarządzać zadaniami w zespole i śledzić terminy, gdy zaangażowanych jest wiele osób.

W takiej sytuacji najlepiej jest skorzystać z szablonu do zarządzania zadaniami, aby zająć się powtarzalnymi zadaniami zarządzania, dzięki czemu Ty i Twój zespół możecie skupić cały swój czas i wysiłek na osiąganiu celów. Szablon do zarządzania zadaniami ClickUp organizuje zadania do wykonania za pomocą trzech list: Elementy działania, Pomysły i Lista zaległych zadań. Funkcja ta pomaga uporządkować przestrzeń na ekranie i skupić się na zadaniach z jednej odpowiedniej kategorii naraz.

Szablon zawiera wbudowane pola niestandardowe dla każdego zadania. Możesz zobaczyć, do kogo przypisane jest zadanie, kiedy jest ono należne lub ile czasu może zająć jego zakończenie.

5. Szablon Planera Życia ClickUp

Łatwo twórz cele, ustawiaj terminy i monitoruj postępy dzięki szablonowi planu życia ClickUp

Czy jesteś osobą, która ma zaplanowane całe swoje życie? Jeśli nie całe życie, to może masz zaplanowane następne 10 lat - pod względem zawodowym, rodzinnym, zdrowotnym i finansowym.

Zapisywanie szczegółów swojego planu na kartce papieru szablon do planowania życia może zapewnić bardzo potrzebne poczucie kierunku, jasności i celu. Szablon do planowania życia ClickUp może pomóc Ci się zorganizować, utrzymać motywację i wyjaśnić, co jest dla Ciebie najważniejsze!

Szablon ten pozwala na:

Ustawienie kamieni milowych i tworzenie celów i zadań, aby je osiągnąć

Ustawienie celów SMART dla różnych aspektów życia, takich jak kariera, finanse, zdrowie i relacje

Wizualizować postępy i wprowadzać poprawki na bieżąco

Funkcje śledzenia celów w szablonie pomagają osobom z ADHD zachować koncentrację i motywację poprzez wizualizację ich postępów w czasie.

6. Szablon dziennego harmonogramu godzinowego ClickUp

Łatwo zaplanuj każdą minutę swojego dnia dzięki szablonowi ClickUp Daily Hour Schedule Template

Niezależnie od tego, czy jesteś studentem wymiany zagranicznej żonglującym studiami i pracą, pracującym nadrzędnym rodzicem dbającym o obowiązki domowe wraz z celami zawodowymi, czy też kimś, kto żongluje wieloma kapeluszami w pracy - wiesz, jak ważne jest dokładne planowanie każdej godziny swojego dnia. W takiej sytuacji, pomocny może okazać się szablon harmonogramu może się przydać.

I z Szablon dziennego harmonogramu godzinowego ClickUp możesz łatwo zaplanować swój codzienny harmonogram!

Szablon ten pomaga stworzyć idealną codzienną rutynę poprzez:

Śledzenie, ile czasu poświęcasz na każde zadanie, ustalanie priorytetów ważnych zadań i nigdy nie przegapisz terminu

Dzielenie zadań na łatwiejsze do zarządzania części i planowanie czasu potrzebnego na ich zakończenie

Dostosowywanie osi czasu i cykli pracy, jeśli w ostatniej chwili pojawią się jakiekolwiek zmiany w planie Priorytety zadań ClickUp pomaga osobom z ADHD w ustalaniu priorytetów i maksymalizacji wydajności.

Organizuj swoje zadania na podstawie ich ważności dzięki Priorytetom Zadań ClickUp

Funkcja ta pozwala na

Przypisać poziom priorytetu do każdego zadania, pomagając skupić się w pierwszej kolejności na najbardziej krytycznych zadaniach

Dzielenie projektów na mniejsze części, aby duże projekty były łatwiejsze w zarządzaniu i mniej przytłaczające

Priorytetyzacja zadań w celu wizualizacji tego, co musi zostać zrobione i śledzenia postępów, co może być motywujące i zwiększać wydajność

7. Szablon ClickUp Getting Things Done (Prosta lista) do zrobienia

Śledź swój poziom energii, nastrój i nie tylko dzięki polom niestandardowym w szablonie ClickUp Getting Things Done (Simple List)

Getting Things Done lub GTD to prosta metoda zarządzania czasem i zadaniami opracowana przez eksperta ds. wydajności Davida Allena i udostępniana w jego książce GTD: How to Achieve Stress-Free Productivity z 2001 roku.

W swojej książce wyjaśnia, że aby uniknąć przeciążenia informacyjnego i przytłoczenia, musisz mieć "narzędzie do zbierania", które nie jest twoim umysłem, aby zachować listę wszystkich zadań, które musisz do zrobienia; w zasadzie, jak zewnętrzny szablon, aby uwolnić swój umysł od pamiętania o wszystkim.

Gdy już to zrobisz, możesz wizualizować, planować, ustalać priorytety i do zrobienia.

W tym celu przedstawiamy Szablon ClickUp's Get Things Done (Prosta lista) z niestandardowymi funkcjami, umożliwiającymi łatwe zarządzanie wszystkimi projektami i zadaniami.

Możesz wybierać spośród różnych widoków swoich rzeczy do zrobienia, oznaczać postępy, sprawdzać status i dodawać obrazy, aby praca była przyjemnością. Poprzez uzewnętrznianie i organizowanie swoich myśli, ten Szablon GTD pomaga zmniejszyć stres i umożliwia lepszą koncentrację.

Można również użyć Widok kalendarza w ClickUp który pomaga blokować czas na codzienne zadania, aby lepiej się na nich skupić.

Planuj zadania, oś czasu i zadania do wykonania oraz przeglądaj postępy zespołu za pomocą widoku kalendarza ClickUp

Funkcja ta oferuje kilka korzyści:

Wizualną reprezentację zadań i terminów

Łatwa zmiana harmonogramu zadań poprzez przeciąganie i upuszczanie ich w różnych terminach

Rozróżnianie różnych rodzajów pracy i priorytetów za pomocą zadań oznaczonych kolorami i skategoryzowanych

Synchronizacja z kalendarzami Apple, Outlook lub Google, konsolidująca wszystkie zadania w jednym miejscu

Dostosuj widok, aby wyświetlał dzień, tydzień, miesiąc, a nawet niestandardowy zakres czasu, pomagając w planowaniu krótko- i długoterminowym

8. Szablon do planowania posiłków ClickUp

Planuj posiłki na cały tydzień bez zmęczenia i stresu dzięki szablonowi do planowania posiłków ClickUp

Przygotowywanie posiłków.

To dwa słowa, które spędzają sen z powiek każdemu dorosłemu.

Przygotowywanie codziennych posiłków lub menu obiadowego na cały tydzień jest przytłaczające dla każdego. Trzeba wziąć pod uwagę preferencje żywieniowe i alergie każdego z domowników, a także zrobić wszystkie zakupy na czas.

Śledzenie tego wszystkiego podczas żonglowania innymi rzeczami może być uciążliwe bez pomocy.

Dlatego Szablon do planowania posiłków ClickUp ratuje życie!

Możesz użyć ośmiu niestandardowych atrybutów, takich jak kalorie netto, węglowodany netto, białko netto, rodzaj posiłku i lista kontrolna składników, aby śledzić i wizualizować swoje plany posiłków.

Możesz także wizualizować swoje plany posiłków w czterech różnych widokach, takich jak tygodniowe podsumowanie planu posiłków, tablica rodzajów posiłków, kalendarz planu posiłków i przewodnik dla początkujących, dzięki czemu wszystkie informacje są łatwo dostępne i uporządkowane.

Dzięki temu szablonowi uporządkujesz listę zakupów spożywczych, wybierzesz zdrowe i zbilansowane posiłki oraz ograniczysz marnowanie żywności, tworząc posiłki ze składników, które już masz w domu.

9. Szablon harmonogramu organizacyjnego ClickUp

Łatwo organizuj swoje codzienne zadania, osobiste lub zawodowe, dzięki szablonowi harmonogramu organizacyjnego ClickUp

Podczas pracy nad projektem organizacja harmonogramu w celu terminowej realizacji i zminimalizowania wąskich gardeł jest bardzo ważna.

Dobrze zorganizowany szablon harmonogramu ADHD może ułatwić życie na wiele sposobów. Nie tylko zwiększa wydajność w szybkim i łatwym planowaniu zadań, ale także poprawia komunikację między członkami zespołu, zapewniając przejrzysty przegląd tego, kto nad czym pracuje. Szablon harmonogramu organizacyjnego ClickUp umożliwia tworzenie zadań z niestandardowymi statusami, takimi jak Anulowane, Zrobione, Nieodebrane, Przełożone i Do zrobienia, w celu śledzenia postępu każdej aktywności.

Jeśli masz opóźnienia, możesz podjąć działania naprawcze i wrócić na właściwe tory, aby dostarczyć produkt na czas.

Sprawdź swój kalendarz tygodniowy, aby łatwo wizualizować przepływ działań i wiedzieć, które zadania muszą zostać zakończone, aby nie rozpoczynać tygodnia od niespodzianek.

10. Szablon do planowania życia według Notion

przez Notion Dla kogoś z ADHD, kto zmaga się z zapamiętywaniem codziennych zadań, zarządzaniem spotkaniami i utrzymywaniem zdrowych nawyków, niezbędne jest korzystanie z codziennych planów lub szablonów do zrobienia, aby przypomnieć im o tym, co muszą zrobić.

Szablon Life Planner firmy Notion oferuje wszechstronną platformę dla osób z ADHD do efektywnego organizowania codziennego życia.

Dzięki takim najlepszym szablonom ADHD Notion można stworzyć niestandardowy plan dnia, ustawić przypomnienia o spotkaniach, śledzić nawyki i planować rutynowe ćwiczenia.

Takie usprawnione podejście do korzystania z narzędzia do śledzenia nawyków zmniejsza obciążenie poznawcze, minimalizuje zapominanie i zapewnia strukturę dnia.

Mając wszystkie niezbędne informacje w jednej dostępnej lokalizacji, możesz lepiej zarządzać swoim czasem, ustalać priorytety zadań i śledzić swoje cele. Możesz również sprawdzić kilka Alternatywy dla Notion i inne darmowe szablony Notion ADHD, które pomogą ci efektywnie planować codzienną rutynę.

Nigdy więcej nie przegap spotkania z szablonami ADHD Daily Planner

Zarządzanie swoim dniem i nastrojami nie jest łatwe dla osoby z ADHD. Dlatego czasami łatwo jest przegapić commit i zapomnieć o zadaniach.

Ale z pomocą tych 10 szablonów i wskazówek dla osób z ADHD możesz zwiększyć wydajność swoich dni i poprawić swoje zdrowie psychiczne!

A dla bezproblemowego zarządzanie zadaniami clickUp jest narzędziem, którego potrzebujesz. Dostarcza kilka szablonów harmonogramów zaprojektowanych w celu uproszczenia procesu planowania, zapewniając, że zawsze jesteś o krok do przodu.

Zacznij optymalizować swój dzień za pomocą szablonów ClickUp i bądź świadkiem transformacji w swojej wydajności i zarządzaniu nastrojem. Zarejestruj się w ClickUp już dziś !