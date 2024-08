Przetestowaliśmy ponad 20 najlepszych alternatyw na poniedziałek w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy dowiedziałeś się o monday.com z podcastu, reklamy na YouTube lub szybkiego wyszukiwania w Google, wciąż masz pytania.

Jasne, Monday ma podstawowy projekt funkcje zarządzania do zrobienia rzeczy, ale coś w środku sprawia, że zaczynasz się zastanawiać.

Chcesz wierzyć, że to oprogramowanie do projektów będzie służyć przez długi czas, aby pomóc Ci być proaktywnym zamiast reaktywnym w codziennych obowiązkach... ale czy ta aplikacja jest odpowiedzią?

Jeśli tak:

Soloprenerem poszukującym narzędzia do zarządzania zadaniami, które nie wymaga dużych nakładów pracy

Kierownikiem projektu poszukującym narzędzia do zarządzania projektami w grupie

Osobą mimowolnie wyznaczoną do wyboru solidnego zespołuoprogramowanie do zarządzania projektami..

...potrzebujesz narzędzie do zarządzania projektami zbudowane tak, aby dokładnie odpowiadało Twoim potrzebom - i nie zawsze jest to Monday.

Oto, co musisz wiedzieć o najlepszych alternatywach i konkurentach Monday, w tym ClickUp, Toggl, ActiveCollab i nie tylko!

Dlaczego warto szukać alternatywy dla Monday.com?

Niedawno monday.com ogłosił wzrost cen we wszystkich swoich planach. Ta podwyżka cen sprawiła, że wielu kierowników projektów i firm zaczęło szukać alternatywnych platform do zarządzania projektami, które pasowałyby do ich budżetu i potrzeb.

Kolejnym punktem spornym z monday.com jest wymóg posiadania co najmniej trzech licencji na płatny plan. Ten wymóg obowiązkowej licencji może zawyżać koszty dla małych Teams lub indywidualnych użytkowników, którzy potrzebują dostępu do płatnych funkcji.

Oto bliższe spojrzenie na miesięczną strukturę cenową Monday z minimalną liczbą 3 stanowisk:

Free: Obejmuje do 2 licencji

Obejmuje do 2 licencji Podstawowy: 12 USD za licencję/miesiąc (36 USD rozliczane miesięcznie)

12 USD za licencję/miesiąc (36 USD rozliczane miesięcznie) Standard: 14 USD za miejsce/miesiąc (42 USD rozliczane miesięcznie)

14 USD za miejsce/miesiąc (42 USD rozliczane miesięcznie) Pro: 24 USD za licencję/miesiąc (72 USD rozliczane miesięcznie)

Dodatkowo, wielu użytkowników uważało, że monday.com brakowało pewnych kluczowych funkcji i integracji, których potrzebowali do skutecznego zarządzania projektami.

Bez względu na powód, dla którego szukasz alternatywy dla monday.com, nie jesteś sam. Czytaj dalej, aby odkryć najlepsze alternatywy!

21 najlepszych alternatyw i konkurentów Monday w 2024 roku

1. ClickUp

Najlepsze do zarządzania projektami

Uzyskaj widok "wszystko w jednym", aby lepiej przewidywać i organizować codzienną pracę, przypomnienia i wydarzenia z kalendarza dzięki ClickUp Home ClickUp to darmowe oprogramowanie do zarządzania projektami, które umożliwia każdemu zespołowi zarządzać projektami, współpracować w inteligentniejszy sposób i zebrać wszystkie prace w jednym narzędziu . Bez względu na to, czy dopiero zaczynasz przygodę z aplikacjami do zarządzania projektami, czy też jesteś zaawansowanym użytkownikiem, ClickUp dostosowuje się do każdego rozmiaru zespołu - zdalnego lub biurowego - zapewniając najlepszą wydajność w Twoim życiu.

Darmowy plan ClickUp to wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć projektować swoje dni tak, aby Ty pracowałeś najlepiej_. Nie ma żadnego warunku, aby przejść na jeden z płatnych planów, ponieważ ClickUp jest darmowy na zawsze!

W porównaniu do Monday, ClickUp oferuje pakiet podstawowych funkcji zarządzania projektami, w tym: ClickUp AI : automatyzacja zadań, tworzenie stand-upów i koniec marnowania czasu na powtarzalną pracę dzięki ClickUp AI! Przypisane komentarze : przypisz mniejszy elementy akcji które wymagają wysiłku od każdego w obszarze roboczym Powtarzające się zadania : ustawienie powtarzających się harmonogramów pracy, aby nic nie umknęło uwadze Notatnik : natychmiast przekształca dowolny wpis w Notatniku w śledzone zadanie z terminami, osobami przypisanymi, priorytetami i nie tylko /Polecenia /Slash : tworzenie podzadań, zmiana lokalizacji zadań, przenoszenie zadań w cyklu pracy i nie tylko za pomocą prostego "/" Pola niestandardowe : Dodaj pola do Listy, Folderu lub Przestrzeni, aby pokazać wyraźne terminy, wyjaśnić, kto jest właścicielem której części procesu, oraz potwierdzić lub odrzucić żądania działania Szablony : use szablony do zarządzania projektami do śledzenia postępów i celów zakończonych projektów. Wypróbuj nasze Szablon do zarządzania projektami ClickUp dla następnego projektu.

/$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/28c9c840-1000.png ClickUp ułatwia menedżerom projektów, menedżerom programów i menedżerom portfolio usuwanie silosów i barier oraz wydajne i szybkie wykonywanie zadań.

https://app.clickup.com/signup?szablon=t-90060018578&\_gl=1\*mlmhtb\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MDc4NDk4NDQuQ2owS0NRaUF3Nnl1QmhEckFSSXNBQ2Y5NFJYRFVhLTctOFh1WDRmVF81dnBONnBZlNuWUs4NGFmUXJRS2JNdTVNMERuNkxUX1l0b183a2FB0FQRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU5NDQ2NzkwNi4xNzAyOTI4NjAy Pobierz ten szablon /%cta/

✅ ClickUp pros

Połączenie najczęściej używanych aplikacji do pracy z ClickUp z ponad 1000 integracji, w tym e-mail, przechowywanie w chmurze,Mondayi nie tylko

Wizualizuj zadania, projekty i cykle pracy w sposób, który odpowiada Twojemu stylowi pracy dziękiPonad 15 konfigurowalnych widoków projektów ClickUp ❌ Wady ClickUp

Brak funkcji eksportu pulpitu

Nie wszystkie widoki ClickUp są dostępne w aplikacji mobilnej... jeszcze! 🔮

💸 Cennik ClickUp

Free Forever Plan (najlepszy do użytku osobistego) - Brak oszczędności w porównaniu do Monday

(najlepszy do użytku osobistego) - Brak oszczędności w porównaniu do Monday Unlimited Plan $7/członka miesięcznie (oszczędność $7/członka miesięcznie w porównaniu do standardowego planu Monday)

$7/członka miesięcznie (oszczędność $7/członka miesięcznie w porównaniu do standardowego planu Monday) Business Plan $12/członka na miesiąc (oszczędność $12/członka na miesiąc w porównaniu do pro planu Monday)

$12/członka na miesiąc (oszczędność $12/członka na miesiąc w porównaniu do pro planu Monday) ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

jeśli potrzebujesz pełnego pakietu oprogramowania do obsługi obciążeń pracą i procesów w przedsiębiorstwie, chętnie pomożemy Ci w ustawieniu się na powodzenie! Prosimy kontakt Sprzedaż kiedy będziesz gotowy.

Capterra: 4.7/5 (2,480+ opinii)

Compare ClickUp Vs Monday !

2. Airtable

Najlepszy do współpracy w zakresie zarządzania bazami danych

przez Airtable Airtable to narzędzie do zarządzania projektami, które pomaga zespołom tworzyć szczegółowe bazy danych dotyczące ich pracy. Użytkownicy mogą grupować i sortować dane w niestandardowych polach z widokami takimi jak Grid, aby uwzględnić tylko istotne informacje o projekcie.

✅ Zalety Airtable

Możliwość rozszerzenia funkcji automatyzacji poprzez rozszerzenie logiki za pomocą Javascript

Widok galerii do prezentacji projektów i innych kreatywnych rozwiązań

❌ Wady Airtable

Free Plan jest ograniczony do jednej integracji synchronizacji

Ograniczone opcje niestandardowego wyglądu obszaru roboczego (wszechstronne narzędzie, którego potrzebujesz, może znajdować się w tychAlternatywy dla Airtable)

💸 Ceny Airtable

Airtable oferuje bezpłatną wersję próbną, darmowy plan i płatne plany zaczynające się od $$$a 10/miesiąc

💬 Oceny klientów Airtable

G2: 4,6/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1 220 opinii)

Sprawdź nasze pełne porównanie na_ Monday vs Airtable .

3. Smartsheet

Najlepszy do raportowania zarządzania zasobami

przez Smartsheet Smartsheet to narzędzie do zarządzania projektami, które umożliwia zarządzanie, śledzenie i planowanie wielu projektów. Kluczową funkcją Smartsheet jest Control Center - rozwiązanie do zarządzania portfolio i projektami. Osoby zarządzające projektami mogą zaoszczędzić czas na ręcznej pracy dzięki możliwościom automatyzacji Control Center.

sprawdź nasze Przewodnik po zarządzaniu projektami w Smartsheet !

✅ Zalety Smartsheet

Niestandardowy branding może być zastosowany do całego konta

Budżetowanie projektów, aby zobaczyć planowane i faktycznie spędzone godziny, aby utrzymać projekty w budżecie

❌ Wady Smartsheet

Nie jest dostępny żaden Free Plan

Nie nadaje się dla małych agencji (dowiedz sięAlternatywy dla Smartsheet dla Twoich potrzeb projektowych)

💸 Cennik Smartsheet

Smartsheet oferuje bezpłatną wersję próbną, a płatne plany zaczynają się od $$$ miesięcznie za użytkownika

💬 Oceny klientów Smartsheet

G2: 4.4/5 (6,090+ recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 2 220 opinii)

4. Asana

Najlepszy do zarządzania zadaniami

przez Asana Asana to oparte na chmurze narzędzie do zarządzania projektami, które organizuje wszystkie zadania związane z projektami w jednej przestrzeni. Teams widzą, co muszą zrobić, które zadania mają priorytet i kiedy praca jest do zrobienia. Fani widoków projektów opartych na wykresach będą cenić model danych Asany, aby pozostać w synchronizacji i dotrzymywać terminów. Porównanie Asana vs ClickUp !

✅ Zalety Asany

ponad 200 integracji, w tym Jira Cloud, Microsoft Teams i Arkusze Google

Przyjazny dla użytkownika interfejs

❌ Wady Asany

Brak opcji wielu osób przypisanych

Nie jest idealny dla złożonych projektów z wieloma cyklami pracy (znajdź elastyczne rozwiązanie zAlternatywy dla Asany i sprawdź naszeMonday vs Asana poradnik!)

💸 Cennik Asany

Asana oferuje bezpłatną wersję próbną, Free Plan i płatne plany zaczynające się od $10.99/miesiąc za użytkownika

💬 Niestandardowe oceny użytkowników Asany

G2: 4,3/5 (ponad 8 000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 10 000 recenzji)

Sprawdź nasze_ Jira vs. Monday.com porównanie!

5. Trello

Najlepsze dla użytkowników Tablicy Kanban

przez Trello Jeśli nie jest to twój pierwszy raz na polowaniu na oprogramowanie do zarządzania projektami, najprawdopodobniej natknąłeś się na Trello. Trello organizuje projekty w tablice inspirowane Kanbanem, narzędziem do zarządzania projektami zarządzanie cyklem pracy metoda. Tablica wypełniona jest kartami zadań zawierającymi notatki, załączniki, obrazy, dokumenty i inne dane umożliwiające współpracę z członkami zespołu.

✅ Zalety Trello

Tworzenie komend w celu automatyzacji niemal każdej czynności za pomocą Butlera Trello

Zarządzanie projektami w widokach Tablicy, Osi czasu, Tabeli, Kalendarza, Pulpitu i Mapy

❌ Wady Trello

Ograniczony darmowy plan ograniczający bezpłatne obszary robocze do 10 użytkowników

Ograniczona integracja z pocztą e-mail

Nie nadaje się do projektów na dużą skalę (sprawdź teAlternatywy dla Trello dla innych narzędzi)

💸 Ceny Trello

Trello oferuje bezpłatną wersję próbną, Free Plan i płatne plany zaczynające się od $5/użytkownika miesięcznie

💬 Oceny klientów Trello

G2: 4,5/5 (ponad 20 410 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 12 390 opinii)

6. Basecamp

Najlepszy do udostępniania plików

przez Basecamp Basecamp to oprogramowanie do zarządzania projektami, które pomaga zdalnym teamom organizować zadania, śledzić postępy w projektach i współpracować nad zadaniami. Narzędzie ma na celu ułatwienie zarządzania projektami i zadaniami komunikację w zespole pod jednym namiotem z funkcjami takimi jak listy do zrobienia i tablice ogłoszeń.

✅ Zalety Basecamp

Funkcja check-in do wysyłania powtarzających się pytań

Funkcja tablicy ogłoszeń do publikowania ogłoszeń, wysyłania aktualizacji postępów i nie tylko

❌ Wady Basecamp

Nie nadaje się dla małych agencji z wieloma projektami realizowanymi jednocześnie

Skromny plan Free z podstawowymi funkcjami (zaawansowane funkcje można znaleźć na stronieAlternatywy dla Basecamp)

💸 Ceny Basecamp

Basecamp oferuje bezpłatną wersję próbną, plan Free oraz plan płatny w cenie 99$/miesiąc

💬 Oceny klientów Basecamp

G2: 4,1/5 (ponad 4 940 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 13 350 opinii)

7. Hive

Najlepszy dla zdalnej współpracy Teams

przez UlHive jest dostawcą zarządzania zadaniami , szablony projektów i śledzenie czasu, aby odzwierciedlić sposób, w jaki pracujesz na co dzień. Wybieraj spośród tysięcy integracji Hive, aby uzyskać potrzebne informacje z wielu źródeł w jednej scentralizowanej lokalizacji. Użytkownicy mogą również tworzyć spersonalizowane listy do zrobienia i automatyzować swój cykl pracy w celu zwiększenia wydajności.

✅ Zalety Hive

Automatyczne planowanie spotkań z karty zadań dla lepszej współpracy w zespole

Nieograniczone projekty i zadania

❌ Wady Hive

Brak funkcji niestandardowych statusów w celu wsparcia określonych procesów

Śledzenie czasu jest funkcją płatną

💸 Cennik Hive

Hive oferuje bezpłatną wersję próbną, Free Plan i płatne plany zaczynające się od $12/użytkownika miesięcznie

💬 Niestandardowe oceny klientów Hive

G2: 4.5/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 140 recenzji)

8. Jira

Najlepsze dla zwinnego rozwoju oprogramowania

przez Jira Jira to oprogramowanie do śledzenia błędów i projektów przeznaczone dla zwinnych teamów i zaawansowanych technicznie użytkowników. Dzięki zaawansowanym opcjom raportowania, w tym obciążeniu pracą użytkowników, średnim wieku problemu i ostatnio utworzonych problemach, osoby zarządzające projektami mogą podejmować świadome decyzje w celu planowania bardziej inteligentnych sprintów.

przeczytaj nasze Przewodnik po zarządzaniu projektami Jira !

✅ Profesjonaliści Jira

Przypisuj zadania lub twórz problemy Jira bezpośrednio z pull requesta

Pulpit badania incydentów, aby szybciej rozwiązywać problemy związane z wdrażaniem kodu

❌ Wady Jira

Zespoły nieproduktowe mogą być zmuszone do korzystania z wielu aplikacji do prostego zarządzania pracą i unikania zbyt skomplikowanych cykli pracy (sprawdźAlternatywy dla Jira)

Stroma krzywa uczenia się dla administratorów Jira, aby nauczyć się, wdrożyć i przeszkolić członków zespołu

💸 Ceny Jira

Jira oferuje bezpłatną wersję próbną, plan Free i płatne plany dla dziesięciu użytkowników zaczynające się od $$$a 7,50/miesiąc

💬 Niestandardowe oceny Jira

G2: 4,2/5 (ponad 4 440 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 11 180 opinii)

9. Toggl

Najlepszy do śledzenia czasu pracy

przez Toggl Toggl to oprogramowanie do zarządzania projektami składające się z trzech różnych rozwiązań: Toggl Track , Toggl Plan i Toggl Hire. Wizualne mapy drogowe Toggl Plan uzupełniają zarządzanie zmianą gdy zarządzanie wieloma projektami w arkuszach kalkulacyjnych wprowadza więcej pracy niż wsparcia.

✅ Zalety Toggl

Usprawnienie komunikacji dzięki komentarzom i udostępnianiu osi czasu projektów

Automatyzacja powtarzających się zadań dzięki cyklicznym zadaniom

❌ Wady Toggl

Gościnni użytkownicy obszaru roboczego (zewnętrzni interesariusze lub członkowie zespołu) są płatnymi funkcjami premium

Eksport danych projektu do innych narzędzi to płatna funkcja premium (rozwiązania do eksportu można znaleźć pod adresemAlternatywy dla Toggl)

💸 Ceny Toggl

Toggl oferuje bezpłatną wersję próbną, Free Plan i płatne plany zaczynające się od $8/użytkownika miesięcznie

💬 Niestandardowe oceny Toggl

G2: 4.3/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

10. nTask

Najlepszy do planowania projektów

przez nTask nTask to oparta na chmurze platforma do zarządzania projektami, która pomaga teamom zarządzać wszystkim, od planowania zasobów po rezultaty projektów. Podobnie jak inne alternatywy Monday na tej liście, nTask oferuje tablice Kanban do tworzenia planu projektu i wizualizacji zadań . Kierownicy projektów mogą również tworzyć listy kontrolne z elementami do zrobienia, dzięki czemu nic nie umknie ich uwadze.

✅ Zalety nTask

Teamsnarzędzia do zarządzania obciążeniem pracą do wyrównywania zdalnych teamów

Załącznik do pliku izarządzanie dokumentami ❌ nTask cons

Nie nadaje się dla większych teamów (50 lub więcej osób)

Tablice Kanban są funkcją płatną

💸 Ceny nTask

nTask oferuje bezpłatną wersję próbną, Free Plan i płatne plany zaczynające się od $$$a miesięcznie za użytkownika

💬 Oceny klientów nTask

G2: 4.4/5 (10+ recenzji)

Capterra: 3,9/5 (ponad 10 recenzji)

11. HubSpot

Najlepsze dla Teams marketingu i sprzedaży

przez HubSpot HubSpot to narzędzie do zarządzania powiązaniami z klientami (CRM) i oprogramowanie do zarządzania zadaniami dla firm, które muszą zarządzać swoim lejkiem i powiązaniami z potencjalnymi klientami.

Platforma oferuje produkty z zakresu marketingu, sprzedaży, zarządzania zawartością, operacji i obsługi klienta. Użytkownicy mogą zarejestrować się, aby korzystać z funkcji Free lub uaktualnić do wersji premium w ramach tych produktów.

✅ Zalety HubSpot

HubSpot CRM jest Free, w tym pulpit do raportowania, wgląd w firmę, śledzenie transakcji i zarządzanie pipeline

Oferuje Akademię HubSpot dla specjalistów ds. marketingu przychodzącego, sprzedaży i obsługi klienta

❌ Wady HubSpot

Ograniczony zakres funkcji w zależności od planu

Brak szczegółowego raportowania

💸 Cennik HubSpot

HubSpot oferuje bezpłatną wersję próbną, Free Plan i płatne plany zaczynające się od $$$a 45/miesiąc

💬 Oceny klientów HubSpot

G2: 4,5/5 (ponad 1 190 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 50 recenzji)

12. ActiveCollab

Najlepszy do współpracy w Teams

przez ActiveCollab Następny na liście jest ActiveCollab, kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami dla mniejszych teamów do planowania i organizowania pracy. Platforma ta ma przyjazny dla użytkownika interfejs, który jest prosty dla złożonych projektów. Aby rozpocząć, członkowie mogą korzystać z próbnych projektów w celu przetestowania opcji organizacji.

✅ Zalety ActiveCollab

Możliwość importowania projektów z wybranych narzędzi do zarządzania projektami do ActiveCollab

Wsparcie dla dowolnego typu plików do przesłania w zadaniach i komentarzach

❌ Wady ActiveCollab

Limit integracji

Fakturowanie jest funkcją płatną

💸 Cennik ActiveCollab

ActiveCollab oferuje bezpłatną wersję próbną, darmową wersję dla trzech członków oraz płatne plany zaczynające się od $$$a 6,25/miesiąc za użytkownika

💬 Oceny klientów ActiveCollab

G2: 4.3/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 370 recenzji)

13. Projekt ProProfs

Najlepszy do planowania projektów online

przez Projekt ProProfs ProProfs Project to kolejna alternatywa Monday dla codziennych potrzeb związanych z zarządzaniem projektami. Pozwala na ustawienie swoich pulpit projektu w ciągu kilku minut, dodając zadania, przypisując członków zespołu i definiując terminy. Możesz ustalać priorytety zadań i ustawienie zależności między nimi.

✅ ProProfs Project pros

Wizualizacja postępu prac przy użyciu interaktywnych widoków projektu, takich jak wykres Gantta, tablica Kanban i inne

Śledzenie czasu i analizowanie, które zadania zajmują najwięcej czasu

❌ Wady ProProfs Project

Nie oferuje zaawansowanych raportów

Brakśledzenie kamieni milowych 💸 Ceny projektów ProProfs

ProProfs Project oferuje bezpłatną wersję próbną i płatne plany zaczynające się od $$$a miesięcznie za użytkownika

💬 Oceny klientów ProProfs Project

G2: 4.4/5 (30 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 70 recenzji)

14. Wrike

Najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami dla przedsiębiorstw

przez Wrike Oprogramowanie do zarządzania projektami Wrike jest idealne dla małych agencji potrzebujących konfigurowalnego obszaru roboczego do organizowania udostępnianie kalendarzy , planować projekty i z łatwością współpracować. Co więcej, osoby zatwierdzające mogą przyspieszyć przekazywanie opinii za pomocą wizualnego narzędzia do oznaczania Wrike.

✅ Zalety Wrike

Tablica Kanban zapewniająca widoczność wszystkich zadań

Funkcja śledzenia czasu umożliwiająca porównanie szacowanego czasu z faktycznie spędzonym

❌ Wady Wrike

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników (dowiedz się oAlternatywy dla Wrike)

Wykresy Gantta nie są dostępne w wersji Free

💸 Cennik Wrike

Wrike oferuje bezpłatną wersję próbną, darmowy plan i płatne plany zaczynające się od $9.80/miesiąc za użytkownika

💬 Niestandardowe oceny klientów Wrike

G2: 4,2/5 (2 350+ recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 1700 recenzji)

15. Workzone

Najlepszy do zarządzania projektami Portfolios

przez Strefa pracy Workzone to oprogramowanie do zarządzania projektami z wydajną funkcją powiadomień e-mail, która przenosi użytkowników bezpośrednio do ważnego elementu zadania w Workzone. Idealny dla organizacji Enterprise, Teams może wyświetlić kompleksowy pulpit, aby zobaczyć projekty w różnych działach, klientów lub kampanii.

✅ Zalety Workzone

Wydajne niestandardowe formularze zapytań o projekty

Funkcja listy do zrobienia, która automatycznie wysyła uporządkowaną listę zadań

❌ Wady Workzone

Brak planu Free Plan

Solidne opcje niestandardowe to płatne funkcje premium

💸 Cennik Workzone

Workzone oferuje płatne plany już od 24 USD/miesiąc za użytkownika dla Teams składających się z pięciu lub więcej użytkowników

💬 Oceny klientów Workzone

G2: 4.3/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 160 recenzji)

16. Notion

Najlepszy do notatek

przez Notion Następna na naszej liście alternatyw na poniedziałek jest Notion, popularna aplikacja do robienia notatek z ponad 1000 szablonów stworzonych przez społeczność do pobrania. W Notion można również stworzyć stronę główną dla dowolnego projektu i w pełni dostosować zawartość do swojego cyklu pracy. Dzięki dowolnemu rodzajowi pracy - wiki, pulpitom lub notatkom - użytkownicy mogą śledzić zadania, wyświetlać widoki tego, co musi zostać zrobione i łączyć notatki.

✅ Notion pros

Interfejs grafowej bazy danych do myślenia sieciowego

Unlimited współpracowników w planie startowym

❌ Wady Notion

Wymaga ręcznego eksportu w celu utworzenia kopii zapasowej danych (znajdź zaawansowane funkcje eksportu, których potrzebujesz wAlternatywy dla Notion)

Drogie w porównaniu do innych alternatyw Monday

💸 Notion ceny

Notion oferuje bezpłatną wersję próbną, Free Plan i płatne plany zaczynające się od $$$a miesięcznie

💬 Oceny klientów Notion

G2: 4,6/5 (480+ recenzji)

Capterra: 4,8/5 (570+ opinii)

17. Hygger

Najlepszy do tworzenia map drogowych produktów

przez Hygger Hygger to narzędzie do zarządzania projektami, które pomaga zespołom usprawnić cykl pracy poprzez wzmocnienie priorytetyzacji zadań. Teams mogą tworzyć kompleksowe osie czasu do tradycyjnych list zadań w celu organizacji pracy.

✅ Zalety Hygger

Funkcja Swimlanes na tablicy Kanban

Strumień aktywności na żywo pokazujący bieżące, zaległe i zakończone zadania

❌ Wady Hygger

Nie nadaje się dowielofunkcyjnego zespołu współpraca

Dostępnych jest kilka integracji

💸 Ceny Hygger

Hygger oferuje bezpłatną wersję próbną i płatne plany zaczynające się od $$$a miesięcznie za użytkownika

💬 Oceny klientów Hygger

G2: 4.8/5 (2 recenzje)

Capterra: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

18. NiftyPM

Najlepszy dla dużych projektów

przez NiftyPM NiftyPM umożliwia pracę nad dużymi projektami z wieloma członkami zespołu. Jak większość narzędzi do zarządzania projektami to obszar roboczy do współpracy, który pomaga Tobie i Twojemu zespołowi organizować zadania, śledzić czas i zarządzać projektami.

✅ Zalety NiftyPM

Funkcja zarządzania portfolio pozwala na szybki widok członków i statusów

Oferuje różne role użytkowników i uprawnienia do kontrolowania poziomów dostępu

❌ Wady NiftyPM

Free Plan jest ograniczony do dwóch aktywnych projektów

Drogie płatne plany do korzystania z podstawowych funkcji

💸 Ceny NiftyPM

NiftyPM oferuje darmową wersję próbną, darmowy plan i płatne plany zaczynające się od $39/miesiąc

💬 Oceny klientów NiftyPM

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (ponad 110 recenzji)

19. TeamGantt

Najlepszy do planowania projektów z wykresem Gantta

przez TeamGantt TeamGantt to Oprogramowanie do wykresów Gantta które umożliwia członkom przechowywanie wszystkich zadań, dokumentów i rozmów w jednym scentralizowanym hubie. To Kreator wykresów Gantta pełni funkcję wbudowanego oprogramowania do zarządzania zasobami, umożliwiając Teams sprawdzenie dostępności przed zaplanowaniem i przypisaniem zadań do projektu.

✅ Zalety TeamGantt

Funkcja przeciągnij i upuść

Wiele projektów jest dozwolonych w ramach jednego wykresu Gantta

❌ Wady TeamGantt

Skierowany do użytkowników, którzy wolą pracować głównie na wykresach Gantta

Limit trzech narzędzi do zarządzania zadaniami: Wykres Gantta, kalendarz i tablica Kanban

💸 Cennik TeamGantt

TeamGantt oferuje bezpłatną wersję próbną, plan Free i płatne plany zaczynające się od $19/miesiąc dla jednego użytkownika i nieograniczonej liczby gości

💬 TeamGantt oceny klientów

G2: 4,8/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 180 recenzji)

Check out these Zawodnicy TeamGantt !

20. Aceproject

Najlepszy do śledzenia zadań

przez Aceproject AceProject to oprogramowanie do zarządzania projektami zorientowane na współpracę, które pomaga zespołom scentralizować komunikację, aby nic nie umknęło uwadze. Dzięki funkcjom takim jak masowe pobieranie dokumentów, dynamiczne wykresy i inne, AceProject zapewnia również uproszczoną obsługę.

✅ Zalety AceProject

Funkcja Time Clock do wbijania i odliczania czasu podczas pracy nad konkretnym zadaniem

AceProject jest dostępny na urządzeniach iPhone/iPad, Windows lub Android

❌ Wady Aceproject

Drogie płatne plany w porównaniu z innymi alternatywami Monday

Ograniczone możliwości integracji

💸 Ceny Aceproject

Aceproject oferuje bezpłatną wersję próbną, Free Plan i płatne plany zaczynające się od $24/miesiąc dla dziesięciu użytkowników

💬 Oceny klientów Aceproject

G2: 3.9/5 (14 recenzji)

Capterra: 4.4/5 (13 opinii)

21. Podio

Najlepszy do automatyzacji zadań

przez Podio Ostatnią, ale nie mniej ważną pozycją na naszej liście alternatyw na poniedziałek jest Podio, narzędzie do zarządzania projektami zapewniające strukturę dla zespołów, aby łatwiej współpracować, szybciej znajdować informacje i wybierać między różnymi widokami pracy. Ponadto, zarządzanie projektami mogą tworzyć automatyzacje zadań, aby utrzymać połączenie ludzi i projektów z cyklem pracy Podio.

✅ Zalety Podio

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Dodatkowe funkcje Podio są dostępne dla określonych przypadków użycia

❌ Wady Podio

Ograniczone zaawansowane funkcje do podstawowego zarządzania zadaniami

Pulpity sprzedaży są płatną funkcją premium

💸 Ceny Podio

Podio oferuje darmowe i płatne plany zaczynające się od 7,20 USD/miesiąc

💬 Niestandardowe oceny Podio

G2: 4,1/5 (ponad 370 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 280 recenzji)

ClickUp: Najlepsza alternatywa Monday.com dla Teams

Wyjście z kryzysu wydajności może być trudne, gdy pracujesz z narzędziami do zarządzania projektami, które kradną ci czas. Rzecz w tym, że, Monday sprawia, że czujemy się jak w każdy inny poniedziałek -zmęczeni i zablokowani.

Jeśli chcesz odwrócić scenariusz poniedziałkowego bluesa, ClickUp to Twoja cyfrowa kawa, która staje się coraz lepsza. ☕️⚡️

Zarejestruj się na darmowe konto ClickUp aby doświadczyć wszystkich funkcji oszczędzających czas na własnej skórze!