10 najlepszych współdzielonych aplikacji kalendarza do łączenia zespołów w 2024 roku

W dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku pracy efektywna współpraca i komunikacja mają kluczowe znaczenie dla powodzenia każdego zespołu lub organizacji. Wraz z rozwojem pracy zdalnej i dystrybucji teamów, śledzenie harmonogramów i terminów jest prawdziwym wyzwaniem. 🕕

Aplikacje do udostępniania kalendarzy eliminują konieczność podnoszenia ciężkich koordynowanie harmonogramów dla dużych lub wielofunkcyjnych Teams. Zamiast bezpośredniego wysyłania wiadomości do każdego członka grupy w celu sprawdzenia dostępności w różnych strefach czasowych, Teams mogą zalogować się do udostępnionego kalendarza, wyświetlić wzajemną dostępność i zarezerwować dostępne bloki bez powodowania przerw.

W tym przewodniku omówimy najlepsze aplikacje do udostępniania kalendarzy na rynku i niezbędne funkcje zwiększające wydajność zespołów!

Czego należy szukać w aplikacji do udostępniania kalendarza Teams?

Pomimo naszych najlepszych intencji, pozornie małe zadania wciąż mogą wymknąć się spod kontroli, sprawiając, że czujemy się przytłoczeni. Jednak dzięki udostępnianym aplikacjom kalendarza, Teams mogą zobaczyć, nad czym pracują inni, jakie spotkania są zaplanowane i jakie terminy się zbliżają. ⏳

Oto sześć kluczowych funkcji aplikacji do współdzielenia kalendarza, które warto wziąć pod uwagę:

Narzędzia do zarządzania projektami do łatwej integracji z systemami e-mail, listami zadań i cyklami pracy zespołu

do łatwej integracji z systemami e-mail, listami zadań i cyklami pracy zespołu Funkcje zaproszeń i uprawnień umożliwiające niestandardowe poziomy dostępu i uprawnień w zależności od roli i zakresu obowiązków

umożliwiające niestandardowe poziomy dostępu i uprawnień w zależności od roli i zakresu obowiązków Ustawienia wydarzeń cyklicznych do organizowania spotkań, terminów i innych powtarzalnych dat

do organizowania spotkań, terminów i innych powtarzalnych dat Powiadomienia do wysyłania na czas alertów o zbliżających się terminach lub aktualizacjach wydarzeń

do wysyłania na czas alertów o zbliżających się terminach lub aktualizacjach wydarzeń Wiele widoków kalendarza , takich jak dzień, tydzień, miesiąc i agenda w celu personalizacji

, takich jak dzień, tydzień, miesiąc i agenda w celu personalizacji Analityka w czasie rzeczywistym, aby dowiedzieć się o wydajności i produktywności członków zespołu związanej z wydarzeniami w kalendarzu

Dowiesz się, jak stworzyć kalendarz kalendarz zarządzania projektami !

10 najlepszych aplikacji do udostępniania kalendarzy dla Teams w 2024 roku

Zarządzaj pracą i uruchamiaj spotkania bezpośrednio z widoku Kalendarza w ClickUp

ClickUp to platforma wydajności typu "wszystko w jednym" z 15 konfigurowalnymi sposobami, w tym Widok kalendarza ClickUp , aby utrzymać Teams na tej samej stronie. Wystarczy kilka kliknięć, aby wyświetlić spotkania, zadania i aktywności według dnia, tygodnia lub miesiąca, aby uzyskać szczegółowy lub ogólny widok pracy zespołu.

Pójdź o krok dalej, niestandardowo dostosowując widoki Kalendarza osobistego lub zespołowego!

Włącz Me Mode , aby wyświetlać komentarze, podzadania i elementy listy kontrolnej przypisane do ciebie w celu szybkiego działania

, aby wyświetlać komentarze, podzadania i elementy listy kontrolnej przypisane do ciebie w celu szybkiego działania Twórz filtry , aby wyświetlać zadania spełniające określone kryteria

, aby wyświetlać zadania spełniające określone kryteria Zmień ustawienia karty zadania, aby wyświetlić osoby przypisane, priorytet, śledzenie czasu i nie tylko

Ten poziom organizacji ułatwia Teamsom zmniejszenie bałaganu podczas planowania dnia, tygodnia lub miesiąca z wyprzedzeniem!

ClickUp najlepsze funkcje

Spróbuj Szablon kalendarza tygodniowego ClickUp aby usprawnić współpracę i planowanie dzięki udostępnianemu kalendarzowi. Dzięki udostępnianemu kalendarzowi ClickUp możesz łatwo koordynować i dostosowywać harmonogramy z członkami swojego zespołu lub klientami.

Limity ClickUp

Tak wiele potężnych narzędzi do współpracy może stanowić krzywą uczenia się dla niektórych użytkowników

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (6,500+ recenzji)

: 4.7/5 (6,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,500+ recenzji)

2. Kalendarz Google

przez Obszary robocze Google The Kalendarz Google to darmowe narzędzie do planowania online. Dzięki możliwości tworzenia wielu kalendarzy dla różnych przypadków użycia, Teams mogą z łatwością śledzić ważne wydarzenia, spotkania i terminy.

Funkcja Pokoje w Kalendarzu Google pozwala zespołom szybko i łatwo rezerwować sale konferencyjne i inne udostępniane przestrzenie na wydajne spotkania i zajęcia grupowe. Oprócz rezerwowania fizycznych zasobów, takich jak sale konferencyjne i miejsca siedzące, Kalendarz Google zapewnia aktualny widok tego, którzy członkowie zespołu mają konflikty harmonogramu i umożliwiają dostęp do wirtualnych przestrzeni spotkań w aplikacji.

Najlepsze funkcje Kalendarza Google

Zegar światowy do wyszukiwania dostępności dla członków Teams w różnych strefach czasowych

Miejsca spotkań w godzinach pracy do oznaczania dostępności

Widok dnia, tygodnia, miesiąca, roku, harmonogramu lub 4 dni

Zaawansowane wyszukiwanie kontaktów i wydarzeń

Sale spotkań dla określonych wydarzeń

Limity Kalendarza Google

Widok zadań i innych elementów może być trudny z nieco zdezorganizowanym interfejsem

Niektóre funkcje, takie jak widok harmonogramu, są nieco ukryte

Ceny Kalendarza Google

Kalendarz Google jest darmowy w połączeniu z kontem Gmail

Kalendarz Google - oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.8/5 (2,000+ recenzji)

3. Calendly

przez Calendly Calendly to platforma do planowania i umawiania spotkań zaprojektowana, aby pomóc zespołom usprawnić proces organizowania spotkań. Dzięki Calendly użytkownicy mogą szybko tworzyć kalendarze z własnymi preferencjami dostępności i uzyskać dostęp do zintegrowanych funkcji, takich jak automatyczne przypomnienia i potwierdzenia spotkań. Pomaga to zminimalizować liczbę e-maili i czasochłonnych rozmów dotyczących planowania. Calendly oferuje również szereg opcji niestandardowych, dzięki czemu użytkownicy mogą dostosować swoje kalendarze do swoich unikalnych potrzeb i preferencji.

Intuicyjny interfejs użytkownika typu "przeciągnij i upuść" sprawia, że ustawienie wydarzeń dla wielu osób jest łatwe i proste. Ponadto Calendly oferuje wiele widoków kalendarza, w tym plany dzienne i tygodniowe, aby ułatwić użytkownikom organizowanie swoich harmonogramów!

Najlepsze funkcje Calendly

Wieloetapowe rozmowy kwalifikacyjne umożliwiające niestandardowy przebieg rekrutacji w oparciu o typy rozmów kwalifikacyjnych, pożądaną kolejność rozmówców i przerwy

Integracje umożliwiające połączenie Calendly z innymi platformami i narzędziami wraz z istniejącymi cyklami pracy

Zarządzanie administratorami w scentralizowanym widoku w celu usprawnienia procesów

Niestandardowy profil użytkownika i możliwości brandingu

Dogłębne raportowanie w celu widoku wskaźników

Limity Calendly

Ustawienia są ukryte w podsekcjach, co utrudnia nawigację

Wersja podstawowa jest ograniczona

Cennik Calendly

Podstawowy plan : Free dla każdego użytkownika

: Free dla każdego użytkownika Essentials : 8 USD za licencję miesięcznie

: 8 USD za licencję miesięcznie Professional : 12 USD za licencję miesięcznie

: 12 USD za licencję miesięcznie Teams : 16 USD za licencję miesięcznie

: 16 USD za licencję miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z Calendly, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Calendly

G2 : 4.7/5 (1,200+ recenzji)

: 4.7/5 (1,200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,900+ recenzji)

4. Outlook

przez Kalendarz Microsoft Outlook Funkcja kalendarza programu Microsoft Outlook pomaga zespołom tworzyć spotkania, zapewniając centralną lokalizację do widoku dostępności członków zespołu, możliwość szybkiego planowania nowych spotkań i łatwego śledzenia wydarzeń.

Outlook oferuje również narzędzia do śledzenie zadań i zarządzanie kontaktami. Zapewnia użytkownikom potężne możliwości raportowania, takie jak generowanie raportów dotyczących zadań i działań w wielu zespołach.

Outlook wygodnie integruje się z innymi aplikacjami pakietu Office, takimi jak Word i Teams, co czyni go idealnym wyborem dla tych, którzy chcą usprawnić swój codzienny cykl pracy w ekosystemie Microsoft.

Najlepsze funkcje Outlooka

Grupowanie harmonogramów w celu widoku określonych działów lub sal konferencyjnych w organizacji

Uniwersalny pulpit do planowania spotkań, widoku kontaktów i ustawienia terminów

Przycisk udostępniania kalendarza do przesyłania całych kalendarzy do teamów

Nakładanie widoków w celu łatwej identyfikacji konfliktów harmonogramów

Planowanie e-mail, aby wysyłać wiadomości e-mail w określonych godzinach

Limity programu Outlook

Niektóre funkcje mogą wymagać integracji z serwerem Exchange

Dla wersji Free wymagane jest połączenie online

Outlook ceny

Kalendarz Microsoft Outlook jest bezpłatny z kontem Microsoft

Outlook oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

5. Asana

przez Asana Asana jest aplikacją typu oprogramowanie do zarządzania projektami oferując zakres funkcji zaprojektowanych, aby pomóc zespołom zachować organizację i wydajność. Miesięczne i tygodniowe formaty widoku kalendarza oferują usprawniony przegląd ważnych spotkań i terminów, dzięki czemu Teams mogą podejrzeć każde ważne wydarzenie.

Konfigurowalne funkcje pozwalają użytkownikom filtrować widok według członka zespołu, projektu lub statusu zadania, zapewniając wygodny sposób ustalania priorytetów zadań. Funkcje zarządzania spotkaniami w Asana ułatwiają zespołom współpracę i synchronizację.

Pozwala to na płynną komunikację między członkami zespołu, dzięki czemu każdy wie, czego się od niego oczekuje.

Najlepsze funkcje aplikacji Asana

Integracje: Asanę można połączyć z wieloma rozwiązaniami, w tym z Outlookiem, Kalendarzem Google, iCal i nie tylko

Zaawansowane wyszukiwanie, aby zobaczyć wszystkie zadania i terminy przypisane na podstawie zadań lub kontaktów

Funkcja "przeciągnij i upuść" do łatwego aktualizowania terminów dla każdego zadania

Widoki kalendarza i listy do organizowania zadań zgodnie z terminem wykonania

widok 7-dniowego kalendarza do organizowania zadań w ciągu tygodnia

Limity Asany

Nie jest idealna dla złożonych projektów z wieloma cyklami pracy (znajdź elastyczne rozwiązanie zAlternatywy dla Asany)

Asana jest droższa niż inne opcje kalendarza, a wiele zaawansowanych funkcji jest dostępnych za darmo na innych platformach

Cennik Asany

Podstawowa : Wersja Free

: Wersja Free Premium : 10,99 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 10,99 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Business : 24,99 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 24,99 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Enterprise: Skontaktuj się z Asana w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje Asana

G2 : 4.3/5 (9,200+ recenzji)

: 4.3/5 (9,200+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (11 900+ recenzji)

6. Plan Toggl

przez Toggl Plan Toggl Plan to oprogramowanie do zarządzania projektami, które łączy w sobie funkcje planowania i śledzenia zadań z intuicyjnym interfejsem użytkownika, aby pomóc Teams pozostać zorganizowanym. Dzięki funkcji kalendarza użytkownicy mogą ustawić terminy, śledzić postępy i monitorować postępy swojego zespołu w jednym widoku.

Dzięki wbudowanej funkcji śledzenia czasu, użytkownicy mogą mierzyć czas realizacji zadań i odpowiednio dostosowywać swoje plany. System kalendarza pozwala na teams zoptymalizować swój cykl pracy analizując wcześniejsze wyniki i wprowadzając szybkie zmiany, aby dotrzymać terminów bez poświęcania innych zadań.

Ponadto członkowie zespołu mogą łatwo współpracować ze sobą, ustawiając kamienie milowe i udostępniając swoje postępy zespołowi!

Toggl Plan najlepsze funkcje

Załączniki do plików, opinie i listy kontrolne w jednej lokalizacji dla efektywnej współpracy

Widoki miesiąca, kwartału lub roku do zarządzania obciążeniem pracą zespołu

Planowanie metodą "przeciągnij i upuść" na istniejących kalendarzach

Przegląd kalendarza w celu łatwego planowania spotkań

Elastyczne zadania pozwalające dodać dowolną ilość szczegółów

Limity planu Toggl

Dostęp do wszystkich funkcji w aplikacji może być trudniejszy niż w wersji webowej

Brak zależności zadań (sprawdźAlternatywy dla Toggl)

Cennik planu Toggl

Teams : $8 za użytkownika miesięcznie

: $8 za użytkownika miesięcznie Business: $13.35 za użytkownika miesięcznie

Toggl Plan oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (30+ recenzji)

: 4.3/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (100+ recenzji)

7. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara

przez Zgodnie z ruchem wskazówek zegara Clockwise jest udostępnianym aplikacja kalendarza online zaprojektowany, aby pomóc zespołom zachować koncentrację i wydajność. Jedną z jej kluczowych funkcji jest możliwość tworzenia bloków nieprzerwanej pracy Czas skupienia w różnych kalendarzach. Focus Time dostarcza każdemu czas i przestrzeń do pracy nad indywidualnymi zadaniami.

Dzięki Clockwise można łatwo koordynować działania z członkami zespołu i planować nieprzerwane bloki czasu na skoncentrowaną pracę. Ułatwia to utrzymanie wydajności i unikanie rozpraszania uwagi, nawet podczas pracy nad wspólnym projektem.

Najlepsze funkcje Clockwise

Monitorowanie przepustowości Teams w celu identyfikacji problemów związanych z czasem skupienia i dostępnością

Integracje umożliwiające połączenie z innymi narzędziami zwiększającymi wydajność, takimi jak Slack i Zoom

Funkcje osobistego asystenta do zarządzania czasem z uwzględnieniem przerw na lunch i czasu podróży

AI Scheduling, aby pomóc przenieść spotkania na najbardziej efektywne czasy

Focus Time, aby zminimalizować rozpraszanie uwagi w celu zwiększenia wydajności

Limity zgodne z ruchem wskazówek zegara

Uproszczona konstrukcja uniemożliwia bardziej zaawansowane przypadki użycia

Funkcje są ograniczone w wersji Free

Ceny Clockwise

Wersja Free

Teams : 6,75 USD za użytkownika miesięcznie

: 6,75 USD za użytkownika miesięcznie Business : 11,50 USD za użytkownika miesięcznie

: 11,50 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z Clockwise, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Clockwise

G2 : 4.8/5 (30+ recenzji)

: 4.8/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (5+ recenzji)

8. Any.do zrobienia

przez Any.do zrobienia Any.do to aplikacja z listą rzeczy do zrobienia dla użytkowników do organizowania osobistych zadań i projektów zespołowych. Ułatwia współpracę nad codziennymi procesami pracy, ułatwiając śledzenie postępów.

Funkcja kalendarza pomaga Teams planować wydarzenia w ciągu dnia, tygodnia lub miesiąca. Funkcja ta upraszcza zarządzanie kalendarzem każdego użytkownika, dzięki czemu ważne kamieni milowych projektu i spotkania nie są pomijane.

Platforma Any.do do zrobienia może być zsynchronizowana z innymi narzędziami do zarządzania projektami aby udostępnianie kalendarzy i zarządzanie pracą było jeszcze bardziej użyteczne.

Najlepsze funkcje Any.do zrobienia

Integracja z innymi kalendarzami, takimi jak Kalendarz iCloud, Kalendarz Google i Kalendarz Microsoft Outlook

Zarządzanie wydarzeniami w celu połączenia spotkań biznesowych i wydarzeń towarzyskich w jednej aplikacji kalendarza

Widżet na ekranie głównym do organizowania wszystkich list do zrobienia,listy zalet i wadi wydarzenia z kalendarza na urządzeniach mobilnych

Niestandardowe cykle pracy dozarządzanie codziennymi planerami i sprawić, by wszyscy byli na tej samej stronie

Przypomnienia o każdym wydarzeniu z kalendarza i listy do zrobienia

Limity Any.do zrobienia

Brak możliwości zarządzania zadaniami w porównaniu do innych aplikacji do udostępniania kalendarzy

Wymagane są oddzielne tablice zadań dla podzadań

Ceny Any.do zrobienia

Free wersja

Premium : $3 za użytkownika miesięcznie

: $3 za użytkownika miesięcznie Teams: $5 za użytkownika miesięcznie

Any.do zrobienia oceny i recenzje

G2 : 4.1/5 (190+ recenzji)

: 4.1/5 (190+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (130+ recenzji)

9. TeamUp

przez TeamUp TeamUp to udostępniana aplikacja kalendarza, która łączy kalendarze z wielu źródeł i aplikacji, aby zapewnić zespołom skonsolidowany widok harmonogramów wszystkich osób. Dzięki filtrowalnym i sortowalnym polom niestandardowym, TeamUp pomaga użytkownikom organizować wielowymiarowe informacje, ułatwiając zarządzanie zadaniami i wydarzeniami.

Narzędzie oferuje 11 różnych widoków kalendarza, w tym widok roku i tabeli. Niezależnie od tego, czy chodzi o planowanie nadchodzących miesięcy, organizowanie nadchodzących zadań, czy po prostu spojrzenie na szerszy obraz, zespoły mogą wizualizować swoje harmonogramy na różne sposoby!

TeamUp najlepsze funkcje

Niestandardowe pola do organizowania informacji w wielu kategoriach, takich jak wybory, tekst i liczby

Udostępnianie łączy do wysyłania linków do kalendarza, aby każdy mógł je zobaczyć, w tym osoby niebędące użytkownikami

Oznaczone kolorami podkalendarze do zarządzania wszystkimi wydarzeniami i zadaniami w folderach

11 widoków kalendarza, w tym widoki roku i tabeli

Poziomy uprawnień dostępu do udostępniania kalendarzy

Limity TeamUp

Widoki kalendarza w aplikacjach mobilnych są ograniczone do listy, dnia, tygodnia i miesiąca

Wymaga integracji z aplikacją do zarządzania projektami w celu optymalizacji użytkowania

Cennik TeamUp

Free Plan

Plus : 10 USD miesięcznie za kalendarz

: 10 USD miesięcznie za kalendarz Pro : 25 USD miesięcznie za kalendarz

: 25 USD miesięcznie za kalendarz Business: 60 USD miesięcznie za kalendarz

TeamUp oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (140+ recenzji)

: 4.6/5 (140+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (40+ recenzji)

10. Kalendarz Apple

przez Kalendarz Apple Apple Calendar to cyfrowa aplikacja kalendarza o przejrzystym, nowoczesnym wyglądzie, która z łatwością śledzi terminy i wydarzenia. Możesz ustawić alerty i udostępniać swoje kalendarze i wydarzenia znajomym, członkom rodziny i zespołom.

Wydarzenia mogą być oznaczone kolorami na podstawie dowolnej wybranej kategorii, aby szybko wyświetlić swój harmonogram na pierwszy rzut oka. Kalendarze można synchronizować z innymi usługami, takimi jak Kalendarz Google lub Microsoft Outlook, co ułatwia utrzymanie porządku!

Najlepsze funkcje Kalendarza Apple

Wiele kont w jednym widoku kalendarza do zarządzania wszystkimi wydarzeniami i terminami

Przypomnienia i powiadomienia informujące o terminach wydarzeń

Połączenie z mapami Apple do widoku adresów fizycznych lokalizacji

Kodowanie kolorami w celu wizualizacji typu wydarzenia na pierwszy rzut oka

Opcja połączeń wideo FaceTime dla każdego wydarzenia

Limity Kalendarza Apple

Brak opcji niestandardowych i integracji do zarządzania złożonymi projektami lub harmonogramami grupowymi

Członkowie Teams bez urządzenia Apple nie mogą korzystać z kalendarza iCloud

Ceny kalendarza Apple Calendar

Kalendarz Apple jest Free na urządzeniach Apple

Oceny i recenzje Apple Calendar

G2 : 4/5 (160+ recenzji)

: 4/5 (160+ recenzji) Capterra: N/A

Aplikacje do udostępniania kalendarzy w ClickUp: Klucz do efektywnego zarządzania czasem

Przejmij kontrolę nad koordynacją i wydajnością swojego zespołu dzięki ClickUp! Nasze współdzielone kalendarze zapewniają wszystkim członkom zespołu przejrzysty widok nadchodzących zadań, utrzymując otwarte kanały komunikacji i unikając marnowania czasu z powodu nieporozumień. 💬

Dzięki narzędziom wizualnym, które utrzymują wszystko w porządku, możesz informować swój zespół o aktualizacjach w czasie rzeczywistym i lepiej zarządzać obciążeniami pracą, aby wszyscy byli na tej samej stronie. Spróbuj ClickUp za darmo już dziś!