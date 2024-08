Clockify vs. Toggl: Która aplikacja do śledzenia czasu jest lepsza?

Chcesz usłyszeć przerażającą historię? W przeszłości organizacje śledziły czas ręcznie. 👻

Używali długopisu i papieru do zapisywania kart czasu pracy oraz śledzenia zadań i projektów. Mówiąc o bałaganie, niespójności i żmudności!

Na szczęście to już przeszłość. Czasy zmieniły się wraz z nowymi technologiami i trendami, w tym wykorzystaniem oprogramowanie do zarządzania czasem aby monitorować czas spędzony na zadaniach i określić wskaźnik wydajności. ⏱

Jeśli jesteś na rynku idealnego aplikacji do śledzenia czasu , chcesz szukać wysokiej jakości narzędzia z wysoce funkcjonalnymi funkcjami.

Prawdopodobnie słyszałeś już o Clockify i Toggl - wydają się podobne, ale który z nich jest lepszy dla twojego biznesu?

Ten przewodnik zawiera szczegółowe porównanie Clockify i Toggl, którego szukałeś. Plus, ich zalety, różnice w funkcji, limity i silna alternatywa, której mogłeś nie przewidzieć. 🤩

Co to jest Toggl Track?

Rozliczenia i fakturowanie w Toggl Track Toggl to popularne narzędzie do cyfrowego śledzenia czasu pracy dla małych i dużych teamów. Ułatwia śledzenie czasu na wielu urządzeniach, dając menedżerom przegląd wydajności i rentowności.

Teams otrzymują jasny podział czasu spędzonego na każdym zadaniu, co może pomóc członkom zidentyfikować słabe punkty i wprowadzić wydajne zmiany w ich nawykach pracy. Aplikacja jest łatwa w użyciu, nie wymaga rozszerzenia szkolenia i pozwala menedżerom na ustawienie wielu timerów dla różnych zadań w tym samym czasie.

Toggl ma wiele przydatnych funkcji dla małych Teams, ale freelancerzy również mogą skorzystać jako darmowe narzędzie do śledzenia czasu. Toggl ma przejrzysty interfejs użytkownika z łatwym w obsłudze portalem.

Oprogramowanie to działa na systemach Windows, Mac, Linux i pulpitach oraz integruje się z wieloma narzędziami do zarządzania projektami. Toggl oferuje darmowy pakiet z nieograniczoną liczbą projektów, klientów i etykiet, eksportowalnymi raportami, timerem Pomodoro, importem CVS, wykrywaniem czasu bezczynności i osobistym śledzeniem aktywności na pulpicie.

Kluczowe funkcje Toggl

Śledzenie czasu * Web development: Filtrowanie przez Zapier, AzureDevOps, GitHub * Wydajność: Todoist, Timeular, rozszerzenie Zapier Chrome

Integruje się również z HR, księgowością, kalendarzami, aplikacjami e-mail, zarządzaniem zadaniami i tworzeniem stron internetowych.

6. Kompatybilność z platformami

Toggl i Clockify są kompatybilne z przeglądarkami internetowymi i systemami operacyjnymi.

Clockify

Clockify jest dostępny za pośrednictwem aplikacji komputerowych, rozszerzeń do przeglądarek i aplikacji internetowych. Dostęp do niej można uzyskać w systemach Windows, Mac, Linux, Android i iOS.

Clockify posiada również rozszerzenie dla przeglądarek Chrome i Firefox.

Toggl

Toggl jest kompatybilny z istniejącą infrastrukturą IT i może wymagać kosztownych modyfikacji. Dostęp do Toggl można uzyskać na głównych platformach mobilnych i systemach operacyjnych oraz zintegrować z ponad 100 narzędziami.

7. Ceny

Bądźmy szczerzy - pod koniec dnia zawsze sprowadza się to do rachunku zysków i strat. Ile te narzędzia naprawdę będą cię kosztować?

Clockify

Clockify oferuje darmowy plan, który obejmuje nielimitowane projekty, śledzenie czasu i raportowanie. Jest odpowiedni dla teamów każdej wielkości. Poniżej znajdują się plany dla bardziej zaawansowanych funkcji:

Podstawowy plan ($3,99 za użytkownika): Funkcje administracyjne

Funkcje administracyjne Plan standardowy (5,49 USD za użytkownika): Obejmuje karty czasu pracy i funkcje rozliczeniowe

Obejmuje karty czasu pracy i funkcje rozliczeniowe Plan PRO (7,99 USD za użytkownika): Obejmuje funkcje związane z wydajnością

Obejmuje funkcje związane z wydajnością Plan Enterprise ($11.99 za użytkownika): Dla zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa

Toggl

Toggl oferuje bezpłatną wersję próbną i wiele płatnych planów w zależności od potrzeb zespołu:

Free Plan: Zawiera podstawowe funkcje, wsparcie dla maksymalnie 5 użytkowników, śledzenie czasu,Pomodoro timer, zatrzymanie bezczynności i import CSV.

Zawiera podstawowe funkcje, wsparcie dla maksymalnie 5 użytkowników, śledzenie czasu,Pomodoro timer, zatrzymanie bezczynności i import CSV. Plan Starter ($10 na użytkownika, na miesiąc): Dla małych Teams, szacowany czas projektu i alerty, szablony projektów i rozliczalne stawki.

($10 na użytkownika, na miesiąc): Dla małych Teams, szacowany czas projektu i alerty, szablony projektów i rozliczalne stawki. Premium ($20 na użytkownika, na miesiąc): Zawiera wszystko z planu Starter plus projekty o stałej opłacie, zatwierdzanie kart czasu pracy, przypomnienia o śledzeniu czasu, e-maile z raportami harmonogramu i koszty pracy zespołu. Plan Premium (20 USD na użytkownika, na miesiąc): Dla wielu zespołów, funkcje startowe, audyty śledzenia czasu, zaplanowane raporty, pulpit projektu blokada wpisów czasu pracy i scentralizowana kontrola kosztów pracy.

Zawiera wszystko z planu Starter plus projekty o stałej opłacie, zatwierdzanie kart czasu pracy, przypomnienia o śledzeniu czasu, e-maile z raportami harmonogramu i koszty pracy zespołu. Plan Premium (20 USD na użytkownika, na miesiąc): Dla wielu zespołów, funkcje startowe, audyty śledzenia czasu, zaplanowane raporty, pulpit projektu blokada wpisów czasu pracy i scentralizowana kontrola kosztów pracy. Enterprise Plan: Dla dużych i złożonych projektów i obejmuje funkcje premium, priorytetowe wsparcie, szkolenia ekspertów i nieograniczoną liczbę użytkowników.

Toggl Vs. Clockify na Reddit

Udaliśmy się na Reddit, aby zobaczyć, gdzie ludzie lądują w debacie Toggl Vs. Clockify. Podczas wyszukiwania Toggl vs Clockify na Reddit, wielu Redditorów zgadza się, że Toggl jest łatwy w użyciu i przyjazny dla budżetu:

"Śledzenie Toggl jest Free i dostępne na wszystkich platformach. Jest niezwykle prosty w użyciu i daje zakończone raportowanie."

Inni zauważają, że po użyciu każdego narzędzia są zadowoleni z obu:

"Nie czułem, że cokolwiek straciłem, przechodząc na Clockify i od tamtej pory jestem z niego bardzo zadowolony"

Co to jest ClickUp?

Organizuj i dodawaj notatki, aby rozpocząć zadanie z ClickUp Project Time Tracking

Najlepszy scenariusz? Znalezienie narzędzia do śledzenia czasu, które oferuje wszystkie kluczowe funkcje zarządzania czasem, jest dostępne w odpowiedniej cenie i nie wymaga żadnych kompromisów w zakresie funkcjonalności.

To może brzmieć trochę zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe, ale w rzeczywistości to tylko ClickUp. 🙂

ClickUp jest czymś więcej niż tylko przeciętnym oprogramowanie do śledzenia czasu pracy . Jest to platforma zapewniająca wydajność typu "wszystko w jednym", która jest wyposażona w rosnącą listę konfigurowalnych funkcji umożliwiających zebranie całej pracy w jednym miejscu.

Zaprojektowany dla teamów każdej wielkości i z każdej branży, ClickUp ułatwia śledzenie czasu, dzięki czemu możesz skupić się na pracy, jednocześnie osiągając swoje cele. Śledzenie czasu, ustawienie szacowanego czasu , dodawać notatki i oznaczać czas podlegający rozliczeniu z praktycznie dowolnego miejsca. Nawet widok raportowania lub wprowadzania czasu wstecz, jeśli zapomnisz! ⏰

Kluczowe funkcje zarządzania czasem w ClickUp

Automatyczne i ręczne śledzenie czasu : Rejestruj czas z dowolnego urządzenia i połącz go z dowolnym zadaniem ClickUp

: Rejestruj czas z dowolnego urządzenia i połącz go z dowolnym zadaniem ClickUp [ Rozszerzenie Chrome](https://clickup.com/chrome-extension) do widoku, śledzenia i przeglądania śledzenie czasu pracy zadań w dowolnym miejscu obszaru roboczego

Twórz karty czasu pracy, aby gromadzić i wyświetlać śledzenie czasu w zadaniach i lokalizacjach w celu szybkiego wglądu w postępy

A to tylko funkcje związane z czasem! ClickUp jest wystarczająco silny, aby poradzić sobie ze wszystkim, od prostych zadań do zrobienia po złożone projekty - i zaoszczędzi przy tym czas.

Zalety ClickUp

Największą zaletą ClickUp jest to, że jest on naprawdę wszechstronny. Śledzenie czasu w ClickUp nabiera nowego znaczenia, gdy istnieje na tej samej platformie, co pozostałe zadania - i praca staje się bardziej wydajna gdy każda funkcja działa razem w tym samym oknie.

Pójdź o krok dalej w zarządzaniu czasem dzięki widokowi obciążenia pracą w ClickUp i zobacz, jak szacowany czas na zadanie ma się do całkowitego czasu w tygodniu.

Oto kilka innych naszych ulubionych funkcji ClickUp:

Cennik ClickUp

Free Forever: Mnóstwo zaawansowanych funkcji śledzenia czasu, nieograniczona liczba zadań i członków, 100 MB przestrzeni dyskowej i wiele więcej

Mnóstwo zaawansowanych funkcji śledzenia czasu, nieograniczona liczba zadań i członków, 100 MB przestrzeni dyskowej i wiele więcej Unlimited ($7 na członka, miesięcznie): Nielimitowana przestrzeń dyskowa, nielimitowane integracje, nielimitowane pulpity, zwinne raportowanie i więcej

Nielimitowana przestrzeń dyskowa, nielimitowane integracje, nielimitowane pulpity, zwinne raportowanie i więcej Business (12 USD za członka miesięcznie): Google SSO, niestandardowe eksportowanie, zaawansowane udostępnianie publiczne, zaawansowana automatyzacja i nie tylko

Google SSO, niestandardowe eksportowanie, zaawansowane udostępnianie publiczne, zaawansowana automatyzacja i nie tylko Enterprise () skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen ): Biała etykieta, API Enterprise, onboarding z przewodnikiem, dedykowany Success Manager

Co użytkownicy myślą o zarządzaniu czasem i projektami za pomocą ClickUp

dwa pozytywne cytaty od zweryfikowanych użytkowników ClickUp na temat ich doświadczeń z oprogramowaniem | Wyrafinowana, bogata w funkcje aplikacja do zwiększania wydajności | Sposób na organizację życia | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | "ClickUp to najbardziej bogate w funkcje narzędzie do zwiększania wydajności, z jakim się spotkałem. Dosłownie wszystko, czego można chcieć od narzędzia P - tablice, listy, kalendarze, funkcje szacowane, śledzenie czasu - ma to wszystko. Posiada wsparcie dla wielu platform, a także świetne aplikacje na iOS i Androida. Wsparcie integracji jest również zakończone - możesz importować zadania z innych narzędzi, takich jak Asana, Todoist lub Jira, a także połączyć ClickUp z Gmailem, kalendarzem, by wymienić tylko kilka. Jest również stale ulepszany." - Dushyant P., /href/https://www.g2.com/products/clickup/reviews/clickup-review-6769805G2 Review/%href/ | "Najlepszą częścią ClickUp jest jego wszechstronność. Mogę zorganizować moją pracę, mój poboczny biznes i życie osobiste. Mogę zrealizować każdy cel, jaki sobie postawię. Integracja z kalendarzem jest fenomenalna, więc wszystko jest zsynchronizowane. I uwielbiam to, że w większości przypadków nie muszę korzystać z żadnej innej aplikacji. CU potrafi wszystko." - Kevin T., /href/https://www.g2.com/products/clickup/reviews/clickup-review-6732712G2 Review/%href/ |

Dlaczego warto wybrać ClickUp zamiast Clockify i Toggl?

ClickUp jest idealnym Clockify i Alternatywa dla Toggl za potężne, wbudowane narzędzia, które centralizują każdy rodzaj pracy. Teams łączą się, aby zarządzać zadaniami, dokumentami, celami, pomysłami i nie tylko, bez konieczności zmiany zakładek.

ClickUp pozwala efektywnie organizować i wykonywać zadania, prowadząc do zwiększenia wydajności i rozwoju biznesu w dłuższej perspektywie.

Plusy, to wszystko do zrobienia za darmo . 💸

Jeśli szukasz kolejnego narzędzia do śledzenia czasu, które zjednoczy zespół, zwiększy wydajność i sprawi, że codzienne obowiązki staną się przyjemnością, wypróbuj ClickUp . ⏲