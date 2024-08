Harvest vs Toggl: Porównanie 2024 (funkcje, ceny)

_Ustaw scenę dla bitwy wieków

prawdziwe starcie

Porównanie Harvest vs Toggl - najlepsze narzędzie do śledzenia czasu! 🕵️‍♀️ ...⏰

Oba te narzędzia mają podobne funkcje śledzenia czasu, takie jak karty czasu pracy , raportowania i szacunków.

Zostały one również uruchomione mniej więcej w tym samym czasie i mają swoje ustawienie lojalnych użytkowników.

To trudna konkurencja. 💪

Dobrze dla nich.

Ale dla ciebie?

Oznacza to zamieszanie i mnóstwo badań.

Nie martw się. Zajmiemy się Tobą.

W tym artykule przedstawimy szczegółowe informacje na temat Porównanie Harvest vs Toggl obejmujące ich kluczowe funkcje i szczegóły dotyczące cen. Zasugerujemy również potężną alternatywę możesz użyć już dziś.

Najpierw przeprowadzimy cię przez kluczowe funkcje Harvest i Toggl, aby wyjaśnić, co oferuje każde narzędzie. Zapraszam do przejdź do porównania .

Co to jest Harvest?

Nie kieruj się nazwą. Harvest nie ma nic do zrobienia z rolnictwem. 😛 Harvest to aplikacja do śledzenia czasu pracy która umożliwia śledzenie czasu pracy i zbieranie danych dotyczących zadań, projektów i zespołów. Aplikacja wspiera również funkcje takie jak karty czasu pracy i fakturowanie.

Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z nich Kluczowe funkcje Harvesta :

1. Elastyczna karta czasu pracy

Idealnie byłoby, gdyby Twój zespół uruchamiał swoje timery, zabierał się do zrobienia czegoś i zatrzymywał je, gdy tylko zrobione.

Ale co, jeśli zapomną uruchomić swoje timery 😱?

Byłoby to sprzeczne z całą ideą korzystania z oprogramowania do śledzenia czasu i straciłbyś kluczowe dane dotyczące czasu.

Na szczęście Harvest pozwala wypełnić kartę czasu pracy na raz pod koniec dnia pracy.

Ponadto zespół może uzyskać dostęp do swoich timerów na telefonach, pulpitach i przeglądarkach. W ten sposób jest mało prawdopodobne, że zapomną o odmierzaniu czasu swojej pracy.

2. Wizualne raportowanie projektów

Dane związane z czasem mogą pomóc w usprawnieniu pracy, zarządzaniu zasobami i zwiększeniu wydajności zespołu.

Ale rozproszone, niezorganizowane dane mogą tylko przyprawić o pulsujący ból głowy. 🤕

Dzięki Harvest możesz przekształcić karty czasu pracy swojego zespołu w wizualne wykresy. Harvest obsługuje również wizualne wykresy na żywo, które pomagają trzymać się budżetów zespołu i kosztów wewnętrznych.

3. Niestandardowa integracja z API

Jeśli chcesz zintegrować swoje ulubione aplikacje z oprogramowaniem do śledzenia czasu, Harvest ma odpowiednie rozwiązanie.

Możesz zintegrować swoją aplikację tylko z przyciskiem timera Harvest lub z pełnym widżetem timera Harvest.

Ale to nie wszystko.

API Harvest umożliwia również tworzenie niestandardowych integracji, które wykraczają poza śledzenie czasu. Możesz zintegrować aplikację z wpisem czasu, raportowaniem, fakturą itp. z dowolną aplikacją za pomocą jej API.

Przyjrzeliśmy się potężnym funkcjom Harveta. Zobaczmy, co ma do zaoferowania Toggl.

Powiązane:_ **Klockify kontra Toggl & Alternatywy Clockify !

Co to jest Toggl?

Toggl Track jest drugim pretendentem w naszym zestawieniu najlepszych narzędzi do śledzenia czasu. 💪

Toggl Track pomaga mierzyć ilość czasu spędzonego na wykonywaniu zadań i dostarcza informacji na temat współpracy w zespole.

Notatka: Toggl oferuje dwa inne produkty oprócz Toggl Track, w tym Toggl Plan (do zarządzania projektami) i Toggl Hire (do rekrutacji). W tym artykule skupimy się na Toggl Track.

Przyjrzyjmy się kluczowym funkcjom Toggl Track:

1. Pulpity zespołów i projektów

Jeśli jesteś odpowiedzialny za projekt lub kierujesz zespołem, dobrze znasz zadania takie jak prognoza oś czasu, budżetowanie itp.

Wszyscy możemy się zgodzić, że zadania te są bardzo czasochłonne.

Nie martw się.

Toggl Track może ci w tym pomóc. 😎

Z pomocą projektów i pulpitów zespołu Toggl, będziesz mógł spojrzeć na łatwe do odczytania dane wizualne. Ta funkcja pozwala dostrzec problemy w projektach i sprawdzić swój zespół w podróży.

2. Wbudowany timer Promodoro

Jeśli przeszukiwałeś internet w poszukiwaniu systemu zarządzania czasem , prawdopodobnie natknąłeś się na Technika Pomodoro . Metoda ta dzieli czas pracy na 25-minutowe sprinty.

Niezależnie od tego, czy korzystasz już z tej techniki, czy też chcesz z nią poeksperymentować, Toggl ma dla Ciebie rozwiązanie.

Toggl ma wbudowany timer Pomodoro w rozszerzeniu do przeglądarki i aplikacji komputerowej.

Funkcja Pomodoro nie jest jednak dostępna w aplikacji mobilnej Toggl.

Tak, to wielka szkoda. 😐

3. Stawki do rozliczenia

Toggl umożliwia przypisywanie stawek rozliczeniowych według obszaru roboczego, członka zespołu, projektu lub członka projektu.

Funkcja taka jak przypisywanie stawek do rozliczenia z łatwością pomoże ci wystawiać rachunki klientom, a nawet płacić freelancerom, którzy mają z tobą umowy godzinowe!

Nie jesteś pewien, czy Toggl jest odpowiednim narzędziem **dla Ciebie?

Sprawdź te_ Alternatywne opcje Toggl .

Niech rozpocznie się starcie!

Harvest vs Toggl: Szczegółowe porównanie

Teraz, gdy omówiliśmy kluczowe funkcje zarówno Harvest, jak i Toggl, zdasz sobie sprawę, że mają one wiele podobieństw, takich jak śledzenie czasu i dostarczanie wizualnych raportów czasowych.

Teraz pewnie zastanawiasz się: _Czy to nie powinna być bitwa najlepszych?

Nie martw się. Wkrótce wyłonimy zwycięzcę. 🥇

Dowiedzmy się, czym różnią się od siebie Harvest i Toggl.

1. Śledzenie czasu

Ponieważ zarówno Harvest, jak i Toggl są narzędziami do śledzenia czasu, od tego powinniśmy zacząć.

A. Harvest

Dzięki Harvest możesz:

Używać timera do śledzenia godzin pracy

Ręcznie wprowadzać wszystkie godziny pracy do karty czasu pracy

Zbiorczo wprowadzać dane dotyczące czasu pracy za cały tydzień

Jeśli jesteś zapominalski, ta funkcja może uratować ci życie.

Ale wyobraź sobie ręczną pracę, którą musiałbyś wykonać, aby wypełnić kartę czasu pracy po długim dniu w pracy. 😟

B. Toggl

Główną różnicą między Toggl i Harvest są możliwości Toggl w zakresie śledzenia czasu. Toggl wyprzedza Harvest ze względu na funkcję śledzenia czasu. Toggl pozwala na śledzenie czasu ręcznie i automatycznie.

Oto jak działa automatyczny tracker Toggl:

Za każdym razem, gdy otwierasz określone oprogramowanie lub wpisujesz określone słowa kluczowe, wyzwalasz automatyczny timer. Możesz dostosować te wyzwalacze w zależności od używanego oprogramowania.

Tablica wyników: Harvest: 0, Toggl: 1 👀

2. Raportowanie

Tworzenie użytecznych raportów z zebranych danych czasowych jest oczywistym kolejnym krokiem po śledzeniu czasu.

Zarówno Harvest, jak i Toggl mają funkcje raportowania, ale przyjrzyjmy się, czym się różnią.

A. Harvest

Harvest automatycznie tworzy szeroki zakres wizualnych raportów dla projektów i teamów.

Dzięki tym raportom możesz:

Śledzić postępy w realizacji projektu

Śledzenie obciążenia pracą zespołu

Zagłębić się w schematy pracy członków zespołu

Możesz eksportować te raporty jako pliki Excel, CSV lub PDF.

Brzmi odsetki? Zobaczmy, co Toggl ma dla nas w zanadrzu.

B. Toggl

Toggl oferuje podsumowanie, szczegółowy raport i raport tygodniowy. Możesz wybrać poziom szczegółowości, który chcesz zobaczyć i tworzyć proste raporty CSV lub PDF.

Te funkcje raportowania mogą być ograniczone, ale Toggl ma dodatkowe funkcje, takie jak audyty czasu, zaokrąglanie czasu i zapisywanie raportów.

Ale nie wszystkie są świetne w krainie czarów Toggl. Te fajne funkcje są dostępne tylko w płatnym planie Toggl, który wkrótce okaże się niezbyt ekonomiczny.

Harvest dostaje tutaj punkty!

Tabela wyników: Harvest: 1, Toggl: 1

3. Kompatybilność platformy

Zanim wybierzesz aplikację do śledzenia czasu, najpierw sprawdź, na jakich platformach jest ona dostępna.

A. Harvest

Dzięki aplikacji mobilnej i aplikacji internetowej, Harvest umożliwia śledzenie czasu w podróży.

Aplikację Harvest można zainstalować na urządzeniach Mac, Windows, iPhone i Android. Harvest nie oferuje jednak aplikacji dla systemu operacyjnego Linux.

Biorąc pod uwagę, że Linux jest jednym z najszerzej wspieranych systemów operacyjnych, może to powodować pewne problemy.

Ale chwileczkę. Jest jeszcze gorzej. Harvest nie ma również aplikacji na iPada!

użytkownicy iPadów zostali pozostawieni w tyle:

B. Toggl

Toggl, z drugiej strony, oferuje aplikacje dla systemów operacyjnych Windows, Mac i Linux. Posiada również aplikację na urządzenia z systemem Android i iOS.

Ponieważ Toggl jest wszechstronny pod względem kompatybilności platform, zajmuje tutaj pozycję lidera.

Tabela wyników: Harvest: 1, Toggl: 2 👀

4. Szacowany czas

Oprócz zwiększenia wydajności, dane śledzenia czasu dają wgląd, który pomaga w projektowaniu oś czasu projektu.

Szacowany czas pomaga zespołowi w ustaleniu tempa pracy. Mogą również dać klientom wyobrażenie o tym, jak i kiedy wykonasz projekt.

A. Harvest

Harvest wspiera zarówno szacowany czas, jak i koszty. Można je tworzyć dla dowolnego projektu w ramach planu Free.

Harvest umożliwia również załączenie plików do kosztorysu przed wysłaniem go do klienta.

B. Toggl

Toggl pozwala przewidywać szacowany czas i ustawić alerty, ale za korzystanie z niego trzeba zapłacić.

Zgadza się. Nawet tak prosta funkcja jak szacowany czas nie jest zawarta w darmowym planie Toggl.

Tabela wyników: Harvest: 2, Toggl: 2 👀

Wygląda na to, że to będzie trzymający w napięciu finał. 😰

5. Ceny

Bądźmy szczerzy. Cena produktu może zawrzeć lub zerwać transakcję.

Sprawdźmy, który z dwóch pretendentów wygra bitwę cenową.

A. Harvest

Harvest ma dwie opcje cenowe:

Free Plan Jedna licencja Dwa projekty

Plan Pro ($12/użytkownika na miesiąc) Nieograniczona liczba licencji Unlimited projekty



W ramach darmowego planu możesz korzystać z Harvest tylko w przypadku dwóch projektów. Plan płatny oferuje nieograniczoną liczbę projektów, ale kosztuje aż 12$ za użytkownika!

B. Toggl

Toggl ma trzy opcje cenowe:

Free Plan: Do pięciu użytkowników Wykrywanie czasu bezczynności, timer Pomodoro i więcej

Starter Plan ($10/ użytkownika na miesiąc) Wszystkie funkcje Free Planu Stawki rozliczeniowe, zaokrąglanie czasu, szacowany czas i więcej

Premium Plan ($20/użytkownika miesięcznie) Wszystkie funkcje planu startowego Przypomnienia o śledzeniu czasu, zaplanowane raporty, pulpity projektów i nie tylko

($20/użytkownika miesięcznie)

Darmowy plan Toggl ma ograniczone funkcje, a płatne plany są co najmniej drogie.

Zastanawiasz się, gdzie jest teraz tablica wyników? 🤔

Niestety, jest remis.

Zróbmy krok wstecz i porównajmy dwa narzędzia do śledzenia czasu po raz ostatni.

Harvest i Toggl mogą mieć podobne funkcje, ale Harvest ma ograniczone natywne integracje i nie jest kompatybilny ze wszystkimi platformami.

Z drugiej strony, Toggl nie zapewnia dogłębnej analizy zespołu lub raportowania projektów . Większość przydatnych funkcji, w tym szacowany czas i zaokrąglanie czasu, nie jest dostępna w planie Free.

Wreszcie, jeśli chodzi o ceny, oba narzędzia są po prostu nierozsądne. Podczas gdy oba narzędzia mają darmowy plan z ograniczonymi zastosowaniami, ich płatne plany są drogie.

Bez paniki! Mamy rozwiązanie twojego zamieszania związanego z Toggl vs. Harvest.

Jakie jest najlepsze narzędzie do śledzenia czasu pracy?

Odpowiedź jest prosta. To ClickUp !

ClickUp jest jedną z następujących aplikacji najwyżej ocenianych wydajność i narzędzia do zarządzania projektami używane przez wydajne Teams w małych i dużych firmach.

Zastanawiasz się, w jaki sposób oprogramowanie do zarządzania projektami może pokonać narzędzia do śledzenia czasu w ich własnej grze?

ClickUp nie jest zwykłym narzędziem do zarządzania projektami. Ma lepsze zarządzanie czasem funkcji i jest bardziej przystępna cenowo niż Harvest i Toggl.

Oto niektóre z funkcji śledzenia czasu:

1. Śledzenie czasu z dowolnego miejsca dzięki Natywne śledzenie czasu ClickUp to przede wszystkim śledzenie czasu w podróży, bez wysiłku.

Dzięki aplikacji komputerowej ClickUp Native Time Tracking możesz rejestrować swój czas pracy z pulpitu, telefonu komórkowego lub przeglądarki internetowej za pomocą darmowego rozszerzenia Chrome.

Możesz również pożegnać się z opóźnieniami i problemami z synchronizacją. 👋

Globalny timer ClickUp jest tutaj, aby Ci pomóc!

Dzięki globalnemu timerowi możesz uruchamiać i zatrzymywać czas z dowolnego urządzenia, a nawet przeskakiwać między zadaniami.

Korzystanie ze skrótu Global Timer w ClickUp do śledzenia czasu na zadaniu z listy

2. Dodawanie kluczowych szczegółów do wpisów czasu

Zapomnij o losowych wpisach czasu, które nie mają żadnego sensu.

Dodatkowe funkcje ClickUp do zarządzania zespołem mogą sprawić, że Twoje wpisy czasu i raportowanie będą bardziej wydajne.

Oto jak to zrobić:

Notatki: dodawaj notatki do każdego wpisu czasu pracy, aby uzyskać bardziej przejrzysty dziennik pracy

dodawaj notatki do każdego wpisu czasu pracy, aby uzyskać bardziej przejrzysty dziennik pracy Etykiety: dodawaj etykiety do wpisów czasu pracy w swoim zespoleObszary robocze aby usprawnić śledzenie podobnego czasu

dodawaj etykiety do wpisów czasu pracy w swoim zespoleObszary robocze aby usprawnić śledzenie podobnego czasu Billable: oznacza czas jako godziny do rozliczenia, aby śledzić czas na potrzeby fakturowania i raportowania wewnętrznego

Uzyskaj szczegółowe zestawienie śledzonego czasu swojego zespołu i dodawaj notatki w Arkuszach Czasu ClickUp

3. Uzyskaj przegląd swojego zespołu dzięki Pulpity Pulpity w ClickUp obejmują

kilka różnych widżetów dzięki którym można uzyskać szczegółowy raport dotyczący zespołu lub projektu.

Z Widżety do śledzenia czasu można

Zobaczyć całkowity czas śledzony przez każdego członka zespołu

Filtrować i grupować wpisy czasu według różnych właściwości

Wyświetlanie skumulowanych dzienników śledzenia czasu dla każdego członka zespołu, aby wiedzieć, ile czasu spędzają na różnych zadaniach

Widok czasu śledzonego ręcznie i automatycznie

Eksportuj dane, aby uzyskać jeszcze więcej informacji

Kliknij nazwę członka zespołu, aby rozwinąć wpis w celu uzyskania bardziej szczegółowego zestawienia czasu w ClickUp's Time Sheets

Teraz są to solidne funkcje, które mogą dać szansę każdej innej aplikacji do śledzenia czasu.

Ale niesamowitość ClickUp nie kończy się na tym! 😎

**ClickUp to znacznie więcej niż tylko rozwiązanie do śledzenia czasu pracy

Oto lista bardziej przydatnych funkcji zarządzania projektami ClickUp, których nie możesz przegapić:

Zwycięzcą konkursu na najlepsze rozwiązanie do śledzenia czasu jest ClickUp!

Nie ma wątpliwości, że Harvest i Toggl to dobre narzędzia do śledzenia czasu.

Oba mają jednak znaczące limity, a nie o taką rywalizację nam chodzi.

Niewiele integracji i ograniczona kompatybilność z platformami to nie są rzeczy, z którymi powinieneś mieć do czynienia. Zwłaszcza, gdy wiąże się to z wysoką ceną. 💰

ClickUp, z drugiej strony, nie tylko nadrabia te wady, ale ma więcej funkcji niż oba te narzędzia razem wzięte!

Umożliwia zarządzanie czasem, zarządzanie projektami , wykresy, pulpity i wszystkie inne kluczowe funkcje w jednej platformie.

Ostatnią wisienką na torcie jest to, że Free Forever Plan ClickUp'a jest bogaty w funkcje, oprócz wsparcia nieograniczonej liczby zadań i nieograniczonej liczby użytkowników! Pobierz ClickUp za darmo już dziś aby poznać zwycięzcę dzisiejszego battle royale śledzenia czasu! 👑