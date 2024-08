15 najlepszych narzędzi do zarządzania czasem dostępnych w 2024 roku

Czas. Najcenniejszy zasób ze wszystkich, a jednak ten, którym nie potrafimy efektywnie zarządzać.

Nie zrozum nas źle. Wiemy, jak kuszące jest odkładanie żmudnych i wymagających zadań na później. Wiemy też, jak wielu z nas woli rozpocząć dzień od lżejszych lub mniej stresujących czynności.

Dlatego musimy ci to powiedzieć - bez względu na wszystko techniki zarządzania czasem niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie zadaniami, czy też o wykonywanie w pierwszej kolejności czynności wymagających skupienia, potrzebujesz odpowiedniego narzędzia do zarządzania czasem.

Podsumowując, zarządzanie zadaniami równa się zarządzanie czasem. I najlepsze narzędzia do zarządzania projektami umożliwiają oszczędzać czas na wszystkich zadaniach dzięki funkcjom takim jak planowanie, blokowanie czasu, alokacja zasobów i szacowany czas.

W szczególności, oprogramowanie do zarządzania czasem pozwala maksymalnie wykorzystać swój harmonogram, maksymalizując czas zespołu na projekty. Ale oprogramowanie do zarządzania czasem nie służy tylko do dotrzymywania terminów, zmniejszania stresu i bycia bardziej produktywnym .

Oprogramowanie do zarządzania czasem umożliwia śledzenie czasu zadań i projektów, dzięki czemu istnieje większa odpowiedzialność za wykonaną pracę - tworząc bardziej sprawiedliwe miejsce pracy. Jeśli więc brzmi to dokładnie tak, jak tego potrzebujesz, czytaj dalej, aby zobaczyć, kto znalazł się na naszej liście najlepszych programów do zarządzania czasem.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania czasem?

Zakres i wszechstronność

Niektóre narzędzia do zarządzania czasem oferują tylko jedną funkcjonalność, taką jak śledzenie czasu w różnych projektach. Jeśli jednak potrzebujesz czegoś więcej niż monitorowania czasu podczas zarządzania zadaniami, opłaca się korzystać z platformy do zarządzania czasem z szerszym zakresem funkcji, które mogą:

Zarządzać zasobami - w tym pracownikami i materiałami, takimi jak oprogramowanie lub materiały eksploatacyjne

Porównywać czas we wszystkich projektach z szerszym zespołem

Możliwości monitorowania czasu w trybie offline

Wyświetlanie wydajności i możliwości zespołów w polach niestandardowych w widokach tabeli lub listy

Aktualizacje nieplanowanych i zaległych zadań

Widoki zwinnego obciążenia pracą, aby zobaczyć liczbę ukończonych zadań, szacowany czas i punkty scrum

ClickUp Workload View zapewnia wgląd w metryki projektu, aby być o krok do przodu

Integracje i rozszerzalność

Jeśli potrzebujesz zintegrować oprogramowanie do zarządzania czasem z innymi narzędziami do zarządzania projektami, z których już korzystasz, zawęża to twoje możliwości. Wśród alternatywnych rozwiązań należy szukać czegoś, co spełni wszystkie wymagania związane z zarządzaniem czasem - lub narzędzia, które łatwo integruje się z innymi narzędziami do zarządzania czasem.

Na koniec wybierz aplikację do zarządzania czasem ze szczegółowymi szablonami, które dają przewagę na starcie. Wdrożenie nowego oprogramowania do śledzenia czasu może być przytłaczające, ale z pomocą aplikacji do zarządzania czasem i szablony blokujące czas , od samego początku skupiasz się na efektywności i wydajności.

Projekt wizualny i interaktywny

Oczywiście, atrakcyjne wizualnie oprogramowanie do śledzenia czasu pracy jest atrakcyjne dla użytkowników. Ale to nie jedyny element układanki doświadczenia użytkownika.

Sposób interakcji z narzędziami do zarządzania czasem decyduje o ich użyteczności i wartości dodanej. Musi być jasny i prosty - a ostatecznie intuicyjny. Wskazówki wizualne po prostu pozwalają nam pracować szybciej.

A dzięki łatwej do zrozumienia koordynacji kolorów w zarządzaniu czasem i dokładnemu śledzeniu czasu, wszystko jest łatwiejsze niezbędne do szybszej i mądrzejszej pracy .

Użyj widoku obciążenia ClickUp, aby zobaczyć, kto jest do przodu lub do tyłu i łatwo przeciągać i upuszczać zadania w celu realokacji zasobów

15 najlepszych programów do zarządzania czasem dostępnych w 2024 roku

1. ActiveCollab - najlepsze do zarządzania zadaniami

Via ActiveCollab ActiveCollab to oprogramowanie do zarządzania zespołem z możliwością zarządzania czasem. Ta aplikacja do zarządzania czasem pozwala zespołom śledzić godziny pracy klienta według projektu, klienta, typu zadania lub osoby przypisanej. ActiveCollab oferuje również funkcje umożliwiające sprawdzenie szacowanego i śledzonego czasu w projektach, co jest świetnym dodatkiem dla kierownika projektu, który stara się zakres projektów .

Z łatwością zarządzaj projektami, otrzymuj dokładne raporty ze śledzenia czasu i korzystaj z funkcji zarządzania zadaniami oraz widoków, aby zobaczyć ukończoną lub trwającą pracę.

Najlepsze cechy ActiveCollab

Stoper projektu : ActiveCollab ma zintegrowany zegarek, który użytkownicy mogą wyłączać, wstrzymywać i wyłączać, aby śledzić czas w całych projektach lub określonych zadaniach. Następnie użytkownicy mogą polegać na zapisach czasu, aby wystawiać faktury klientom

: ActiveCollab ma zintegrowany zegarek, który użytkownicy mogą wyłączać, wstrzymywać i wyłączać, aby śledzić czas w całych projektach lub określonych zadaniach. Następnie użytkownicy mogą polegać na zapisach czasu, aby wystawiać faktury klientom Automatyczny przełącznik : Śledzenie czasu zadań z wielu projektów tego samego dnia i płynne przełączanie się między nimi

: Śledzenie czasu zadań z wielu projektów tego samego dnia i płynne przełączanie się między nimi Przegląd tygodniowy : ActiveCollab zapewnia przeglądprojektów i zadań w których zespoły spędzają czas każdego tygodnia

: ActiveCollab zapewnia przeglądprojektów i zadań w których zespoły spędzają czas każdego tygodnia Filtrowanie arkuszy czasu : Filtrowanie rekordów czasu według różnych kryteriów, takich jak projekt, klient lub cesjonariusz

: Filtrowanie rekordów czasu według różnych kryteriów, takich jak projekt, klient lub cesjonariusz Szacowany a śledzony czas : Porównanie szacowanego czasu z czasem, jaki członkowie zespołu poświęcili na wykonanie zadań

: Porównanie szacowanego czasu z czasem, jaki członkowie zespołu poświęcili na wykonanie zadań Stawki godzinowe: Zdefiniuj stawki godzinowe dla każdego członka zespołu lub roli. Jest to koszt godzinowy dla członków zespołu, który różni się od stawek rachunków pobieranych od klientów

Ograniczenia ActiveCollab

ActiveCollab ma ograniczone możliwości integracji

Brak elastyczności w dostosowywaniu interfejsu

Raporty mogłyby być bardziej szczegółowe i konfigurowalne

Ceny ActiveCollab

Plus : 9,5 USD za trzech użytkowników miesięcznie

: 9,5 USD za trzech użytkowników miesięcznie Pro : 8 USD za użytkownika miesięcznie

: 8 USD za użytkownika miesięcznie Pro+Get Paid: 11,75 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje ActiveCollab

G2 : 4.3/5 (86 recenzji)

: 4.3/5 (86 recenzji) Capterra: 4.5/5 (392 recenzji)

2. Harvest - najlepsze rozwiązanie do uproszczonego śledzenia czasu pracy

Via Żniwa Harvest to narzędzie do zarządzania czasem z silnym powiązaniem z fakturowaniem i płatnościami. Niemniej jednak integruje się z narzędziami do innych celów, aby utrzymać projekty na czas i prawidłowo rozliczać.

To narzędzie do śledzenia czasu jest wyposażone we wszystkie funkcje potrzebne do śledzenia wydatków, zarządzania budżetami projektów i utrzymywania zespołu w ruchu jak dobrze naoliwiona maszyna dzięki sprytnym kartom czasu pracy. Harvest upraszcza rozliczanie i zarządzanie projektami dla freelancerów i małych firm, dzięki czemu zespoły mogą pracować wydajniej.

Najlepsze cechy Harvest

Wiele środowisk : Harvest pozwala użytkownikom rejestrować czas z poziomu przeglądarki, komputera stacjonarnego i urządzeń mobilnych

: Harvest pozwala użytkownikom rejestrować czas z poziomu przeglądarki, komputera stacjonarnego i urządzeń mobilnych Przypomnienia : Automatyzacja przypomnień aby zespoły śledziły czas regularnie i konsekwentnie.

: Automatyzacja przypomnień aby zespoły śledziły czas regularnie i konsekwentnie. Raporty wizualne : Harvest oferuje różne raporty, które umożliwiają wizualną analizę śledzonych projektów i czasu zadań

: Harvest oferuje różne raporty, które umożliwiają wizualną analizę śledzonych projektów i czasu zadań Aktualizacje budżetu : Narzędzie aktualizuje budżety projektów, gdy zespoły rejestrują spędzony czas

: Narzędzie aktualizuje budżety projektów, gdy zespoły rejestrują spędzony czas Raportowanie wydajności : Dzięki raportom pokazującym wydajność zespołu, menedżerowie sprawdzają, którzy członkowie zespołu są przepracowani lub niewykorzystani

: Dzięki raportom pokazującym wydajność zespołu, menedżerowie sprawdzają, którzy członkowie zespołu są przepracowani lub niewykorzystani Eksport : Obsługuje eksport danych do zewnętrznego oprogramowania raportującego

: Obsługuje eksport danych do zewnętrznego oprogramowania raportującego Fakturowanie : Tworzenie i wysyłanie faktur do klientów na podstawie zarejestrowanego czasu pracy członków zespołu

: Tworzenie i wysyłanie faktur do klientów na podstawie zarejestrowanego czasu pracy członków zespołu Zintegrowane płatności online : Dzięki integracji z platformami płatności online, takimi jak PayPal i Stripe, Harvest usprawnia pobieranie płatności

: Dzięki integracji z platformami płatności online, takimi jak PayPal i Stripe, Harvest usprawnia pobieranie płatności Uproszczona księgowość: Oprogramowanie kopiuje faktury i płatności z Harvest do platform księgowych, takich jak QuickBooks

Ograniczenia Harvest

Narzędzie koncentruje się na firmach, które rozliczają wielu klientów za godziny pracy spędzone nad ich projektami. Oznacza to, że zespoły z innych rodzajów firm muszą dokonać pewnych obejść, aby dostosować Harvest do swoich potrzeb

Dostosowywanie, raportowanie i integracje są ograniczone w porównaniu do wymagań użytkowników

Ceny Harvest

Free Forever : 0 USD dla jednego użytkownika i maksymalnie dwóch projektów

: 0 USD dla jednego użytkownika i maksymalnie dwóch projektów Pro: $10.80 za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Harvest

G2 : 4.3/5 (776 recenzji)

: 4.3/5 (776 recenzji) Capterra: 4.6/5 (541 recenzji)

3. ClickUp - Najlepszy do śledzenia czasu projektu

Wyświetlanie śledzonego czasu w zadaniach i lokalizacjach w celu uzyskania uproszczonego wglądu w ogólne postępy zespołu

ClickUp to znacznie więcej niż oprogramowanie do zarządzania projektami . Śledzenie czasu projektu ClickUp pozwala skupić się na pracy, a nie na śledzeniu czasu. Łatwe ustawianie w ClickUp i zrozumieć, w jaki sposób wykorzystujesz swój czas - mówimy o zaawansowanym rozwiązaniu do zarządzania pracą!

Ale jest jeszcze coś, w czym zarządzanie czasem w ClickUp pomaga - blokowanie czasu. Na platformie ClickUp użytkownicy mogą planować dni pracy w partiach zadań i promować pracę w trybie głębokiego zaangażowania, aby wykonać swoje zadania.

ClickUp działa jako scentralizowane centrum dokumentacji, alokacji zasobów i zarządzania pracownikami śledzenie czasu pracy agencji na konkretnych zadaniach. Zapobiega to przeskakiwaniu zespołu z aplikacji do zarządzania czasem, aby komunikować się z członkami zespołu, zarządzać zadaniami i śledzić czas ukończonej pracy.

Szybko przekonasz się, dlaczego ClickUp jest tak wszechstronny dla zespołów poszukujących lepszego zarządzania czasem. Heck, ClickUp jest już Rozwiązanie nr 1 do zarządzania projektami i Produkt nr 1 do współpracy i zwiększania produktywności na liście najlepszego oprogramowania G2 2024.

Śledź czas spędzony na zadaniach dzięki funkcjom śledzenia czasu projektu ClickUp

Najlepsze funkcje ClickUp

Śledzenie czasu z wielu środowisk : Rejestruj czas w dowolnym miejscu - w aplikacji komputerowej, mobilnej lub Chrome - i połącz go z zadaniami ClickUp

: Rejestruj czas w dowolnym miejscu - w aplikacji komputerowej, mobilnej lub Chrome - i połącz go z zadaniami ClickUp Globalny licznik czasu : Nie martw się o rozpoczynanie i zatrzymywanie rejestracji czasu w tym samym środowisku. Globalny licznik czasu ClickUp umożliwia przełączanie środowisk bez przerywania nagrywania.

: Nie martw się o rozpoczynanie i zatrzymywanie rejestracji czasu w tym samym środowisku. Globalny licznik czasu ClickUp umożliwia przełączanie środowisk bez przerywania nagrywania. Ręczne śledzenie i edycja : Ręczne tworzenie przeszłych wpisów czasu poprzez wskazanie zakresu dat, a także dodawanie lub odejmowanie czasu do istniejących wpisów czasu

: Ręczne tworzenie przeszłych wpisów czasu poprzez wskazanie zakresu dat, a także dodawanie lub odejmowanie czasu do istniejących wpisów czasu Notatki: Dodawanie notatek do wpisów czasu, aby szczegółowo opisać wykonaną pracę

Dodawanie notatek do wpisów czasu, aby szczegółowo opisać wykonaną pracę Etykiety: Etykietuj wpisy czasu, aby później łatwo je filtrować

Etykietuj wpisy czasu, aby później łatwo je filtrować Czas podlegający rozliczeniu : Rozróżniaj czas podlegający rozliczeniu od czasu niepodlegającego rozliczeniu, aby wiedzieć, kiedy dokładnie obciążyć klientów

: Rozróżniaj czas podlegający rozliczeniu od czasu niepodlegającego rozliczeniu, aby wiedzieć, kiedy dokładnie obciążyć klientów Sortowanie zadań według czasu : Śledzenie czasu spędzonego na zadaniach pozwala na sortowanie tych zadań według śledzonego czasu, umożliwiając wykrycie wąskich gardeł i wezwanie pomocy

: Śledzenie czasu spędzonego na zadaniach pozwala na sortowanie tych zadań według śledzonego czasu, umożliwiając wykrycie wąskich gardeł i wezwanie pomocy Integracje: Bezproblemowe importowanie czasu śledzonego w innych aplikacjach do zarządzania czasem

Bezproblemowe importowanie czasu śledzonego w innych aplikacjach do zarządzania czasem Niestandardowe raporty czasu: Karty czasu pracy ClickUp pokazują śledzony czas według zakresu dat, konkretnych dat, zadań lub członków zespołu, a także porównują wpisy czasu z szacunkami czasu - wskazując pozostały czas na zadanie

Aby w łatwy sposób zorganizować swój dzień, nie musisz szukać dalej niż Szablon blokowania harmonogramu ClickUp . Z łatwością dodawaj ważne zadania i przypomnienia oraz oczyść swój umysł z tych wszystkich nieznośnych symboli zastępczych.

Dodatkowo, po zsynchronizowaniu Kalendarza Google z ClickUp, będziesz widzieć aktualizacje w czasie rzeczywistym na obu platformach. Zmaksymalizuj swoją produktywność i zminimalizuj stres dzięki widokowi kalendarza ClickUp.

Z łatwością śledź swój czas i harmonogram dzięki szablonowi blokowania harmonogramu ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Dostosowania ClickUp mogą początkowo wydawać się przytłaczające

Nie znajdziesz wszystkich widoków ClickUp w aplikacji mobilnej (jeszcze)

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze : $0

: $0 Nieograniczony : $7 za użytkownika miesięcznie

: $7 za użytkownika miesięcznie Business : $12 za użytkownika miesięcznie

: $12 za użytkownika miesięcznie Przedsiębiorstwo: kontakt z działem sprzedaży

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (6,000+ recenzji)

Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

4. ProofHub - najlepsze rozwiązanie do zarządzania przepływem pracy

Via ProofHub ProofHub nie jest narzędziem przeznaczonym wyłącznie do zarządzania czasem. Zamiast tego jest to oprogramowanie do zarządzania projektami z funkcjami raportowania i szacowania czasu.

ProofHub usprawnia złożone przepływy pracy i poprawia współpracę zespołów dowolnej wielkości dzięki intuicyjnemu narzędziu do zarządzania projektami. Dzięki zarządzaniu zadaniami, zarządzaniu czasem i przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, ProofHub umożliwia zespołom optymalizację produktywności, utrzymanie organizacji i skuteczne dotrzymywanie terminów.

Najlepsze cechy ProofHub

Śledzenie godzin podlegających i niepodlegających rozliczeniu : Rejestrowanie czasu podlegającego i niepodlegającego rozliczeniu ręcznie lub za pomocą timerów i zapisywanie go również w kartach czasu pracy

: Rejestrowanie czasu podlegającego i niepodlegającego rozliczeniu ręcznie lub za pomocą timerów i zapisywanie go również w kartach czasu pracy Szacowanie czasu: ProofHub umożliwia priorytetyzację zadań według szacowanego czasu

ProofHub umożliwia priorytetyzację zadań według szacowanego czasu Arkusze czasu : Rejestruj czas spędzony na cotygodniowych działaniach za jednym razem. Dodatkowo, eksportuj, archiwizuj i wykonuj zaawansowane wyszukiwania w timesheetach, a także ogranicz ich widoczność dla określonych użytkowników

: Rejestruj czas spędzony na cotygodniowych działaniach za jednym razem. Dodatkowo, eksportuj, archiwizuj i wykonuj zaawansowane wyszukiwania w timesheetach, a także ogranicz ich widoczność dla określonych użytkowników Widok z lotu ptaka: Wyświetlanie wszystkich wpisów czasu wszystkich członków zespołu we wszystkich projektach

Ograniczenia ProofHub

Nie tworzy faktur za zarejestrowany czas, chyba że jest zintegrowany z FreshBooks lub QuickBooks

ProofHub nie ma zaawansowanej kontroli nad powiadomieniami, co oznacza, że niektórzy użytkownicy czują się przytłoczeni ciągłym otrzymywaniem powiadomień

Aplikacja mobilna mogłaby działać lepiej

Ceny ProofHub

Essential : 45 USD miesięcznie

: 45 USD miesięcznie Ultimate Control: $89 miesięcznie

Oceny i recenzje ProofHub

G2 : 4.5/5 (77 recenzji)

: 4.5/5 (77 recenzji) Capterra: 4.5/5 (79 recenzji)

5. Clockify - najlepsze rozwiązanie do monitorowania czasu pracowników

Via Clockify Clockify to aplikacja do śledzenia czasu pracy dla nieograniczonej liczby użytkowników i projektów za darmo na zawsze. Jego oprogramowanie do śledzenia czasu maksymalizuje produktywność, śledzi rozliczane godziny i zapewnia wgląd w nawyki w pracy z przyjaznym dla użytkownika śledzeniem dla osób indywidualnych, zespołów i firm.

Dzięki stoperowi, audytom czasu i szczegółowym raportom, Clockify usprawnia zarządzanie czasem i analizuje wydajność zespołu.

Najlepsze funkcje Clockify

Kontynuuj : Wznów rejestrowanie czasu jednym kliknięciem na stoperze

: Wznów rejestrowanie czasu jednym kliknięciem na stoperze Rejestry czasu pracy: Wczytywanie rejestrów czasu pracy z ostatniego tygodnia, wyświetlanie całkowitego czasu pracy w ciągu dnia, przesyłanie i zatwierdzanie rejestrów czasu pracy (miesięcznie lub tygodniowo) oraz ustawianie przypomnień o wymagalnych rejestrach czasu pracy i zatwierdzeniach

Wczytywanie rejestrów czasu pracy z ostatniego tygodnia, wyświetlanie całkowitego czasu pracy w ciągu dnia, przesyłanie i zatwierdzanie rejestrów czasu pracy (miesięcznie lub tygodniowo) oraz ustawianie przypomnień o wymagalnych rejestrach czasu pracy i zatwierdzeniach Kiosk: Zalogowanie i wylogowanie za pomocą osobistego kodu PIN z udostępnionego urządzenia, rejestrowanie przerw i sprawdzanie łącznej liczby godzin przepracowanych w bieżącym dniu i od początku tygodnia

Zalogowanie i wylogowanie za pomocą osobistego kodu PIN z udostępnionego urządzenia, rejestrowanie przerw i sprawdzanie łącznej liczby godzin przepracowanych w bieżącym dniu i od początku tygodnia Kalendarz: Widok kalendarza Clockify pokazuje dostępny czas w ciągu dnia i umożliwia blokowanie godzin dla określonych działań. Umożliwia także porównywanie zaplanowanego czasu ze śledzonym, edycję tego ostatniego i dodawanie wydarzeń z Kalendarza Google lub Outlooka

Widok kalendarza Clockify pokazuje dostępny czas w ciągu dnia i umożliwia blokowanie godzin dla określonych działań. Umożliwia także porównywanie zaplanowanego czasu ze śledzonym, edycję tego ostatniego i dodawanie wydarzeń z Kalendarza Google lub Outlooka Raporty : Sprawdź, którzy członkowie zespołu nie zarejestrowali wystarczającej liczby godzin, mieli wolne lub pracowali w nadgodzinach

: Sprawdź, którzy członkowie zespołu nie zarejestrowali wystarczającej liczby godzin, mieli wolne lub pracowali w nadgodzinach Szacunki: Definiowanie szacunków czasowych, śledzenie postępów projektów i zadań oraz przewidywanie nadwyżek projektów na podstawie szacunków i zarejestrowanego czasu

Definiowanie szacunków czasowych, śledzenie postępów projektów i zadań oraz przewidywanie nadwyżek projektów na podstawie szacunków i zarejestrowanego czasu Planowanie : Wyświetlaj pojemność zespołów i odkrywaj, kto jest w pełni zarezerwowany, przepełniony i dostępny (kiedy i na jak długo). Dodatkowo można porównać zaplanowany czas z czasem śledzonym

: Wyświetlaj pojemność zespołów i odkrywaj, kto jest w pełni zarezerwowany, przepełniony i dostępny (kiedy i na jak długo). Dodatkowo można porównać zaplanowany czas z czasem śledzonym Czas wolny : Sprawdź dostępne dni i godziny pracy członków zespołu ze względu na święta lub wolne. Twórz zasady dotyczące czasu wolnego, a także żądaj i zatwierdzaj urlopy

: Sprawdź dostępne dni i godziny pracy członków zespołu ze względu na święta lub wolne. Twórz zasady dotyczące czasu wolnego, a także żądaj i zatwierdzaj urlopy Fakturowanie: Ustawiaj stawki godzinowe dla każdego użytkownika, oznaczaj wpisy czasu jako podlegające rozliczeniu, a następnie wystawiaj, wysyłaj i zarządzaj fakturami na podstawie śledzonego czasu i stawek godzinowych.

Ograniczenia Clockify

Niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy z niedokładnością podczas integracji narzędzia z oprogramowaniem innych firm

Kilka funkcji Clockify nie jest wystarczająco intuicyjnych w użyciu bez czytania dokumentacji, która jeszcze nie istnieje

Oprogramowanie ma ograniczone opcje dostosowywania w porównaniu do rozwiązań konkurencji

Ceny Clockify

Darmowy : $0

: $0 Podstawowy : $3.99 za użytkownika miesięcznie

: $3.99 za użytkownika miesięcznie Standard : 5,49 USD za użytkownika miesięcznie

: 5,49 USD za użytkownika miesięcznie Pro : 7,99 USD za użytkownika miesięcznie

: 7,99 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: 11,99 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Clockify

G2 : 4.5/5 (140 recenzji)

: 4.5/5 (140 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 4000 recenzji)

6. Toggl Track - najlepszy do użytku indywidualnego

Śledź czas i uzyskaj wgląd w nawyki związane z pracą dzięki Toggl Toggl Track to oprogramowanie do zarządzania czasem dla freelancerów, solopreneurów, małych i dużych zespołów. W końcu wszyscy oni muszą śledzić projekty, mierzyć rentowność, zarządzać obciążeniem pracą i dokładnie rozliczać się z klientami.

Najlepsze cechy Toggl Track

Widok kalendarza : Widok kalendarza Toggl integruje się z Kalendarzem Google i Outlookiem

: Widok kalendarza Toggl integruje się z Kalendarzem Google i Outlookiem Śledzenie offline : Rejestruj czas offline i synchronizuj go później

: Rejestruj czas offline i synchronizuj go później Auto-track : Śledź aktywność aplikacji i przeglądarki prywatnie i zdecyduj, czy użyć tych dzienników w kartach czasu pracy

: Śledź aktywność aplikacji i przeglądarki prywatnie i zdecyduj, czy użyć tych dzienników w kartach czasu pracy API i webhooki : Polegaj na API i webhookach Toggl Track, aby projektować niestandardowe raporty lub pulpity nawigacyjne

: Polegaj na API i webhookach Toggl Track, aby projektować niestandardowe raporty lub pulpity nawigacyjne Zapisane raporty : Udostępniaj dynamiczne permalinki klientom, aby mogli sprawdzać określone raporty na żywo, jeśli chcą

: Udostępniaj dynamiczne permalinki klientom, aby mogli sprawdzać określone raporty na żywo, jeśli chcą Zaplanuj raporty : Zdefiniuj raporty, które chcesz regularnie otrzymywać w swojej skrzynce odbiorczej

: Zdefiniuj raporty, które chcesz regularnie otrzymywać w swojej skrzynce odbiorczej Szacunki i budżety projektów : Określ szacunki (w godzinach) i budżet na projekt. Następnie sprawdzaj, jak rzeczywista praca wypada w porównaniu z tymi szacunkami, monitoruj status budżetu i otrzymuj powiadomienia, gdy projekt zbliża się do szacowanego końca

: Określ szacunki (w godzinach) i budżet na projekt. Następnie sprawdzaj, jak rzeczywista praca wypada w porównaniu z tymi szacunkami, monitoruj status budżetu i otrzymuj powiadomienia, gdy projekt zbliża się do szacowanego końca Przypomnienia dla zespołu: Zautomatyzuj przypomnienia e-mail, aby ostrzec członków zespołu, gdy zarejestrują mniej godzin niż ich dzienne lub tygodniowe cele

Ograniczenia Toggl Track

Krzywa uczenia się jest nieco stroma

Użytkownicy niezaznajomieni z narzędziami do zarządzania czasem twierdzą, że czują się przytłoczeni raportem Toggl Track

Proces logowania nie jest tak prosty, jak oczekiwano, zmuszając użytkowników do wybierania produktu do śledzenia czasu z oferty Toggl za każdym razem

Ceny Toggl Track

Bezpłatnie : 0 USD dla maksymalnie pięciu użytkowników

: 0 USD dla maksymalnie pięciu użytkowników Starter : $9 za użytkownika miesięcznie

: $9 za użytkownika miesięcznie Premium : $18 za użytkownika miesięcznie

: $18 za użytkownika miesięcznie Enterprise: skontaktuj się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Toggl Track

G2 : 4.6/5 (1,000+ recenzji)

: 4.6/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

7. Scoro - najlepsze rozwiązanie do zarządzania biznesem

Via Scoro Scoro łączy w sobie zarządzanie czasem, projektami, sprzedażą, relacjami z klientami i finansami. Jest to produkt skoncentrowany na podkreślaniu wartości przepracowanych godzin.

To narzędzie działa jak ujednolicone oprogramowanie do zarządzania biznesem z zaawansowanym zarządzaniem czasem, planowaniem zadań i niestandardowymi funkcjami raportowania. Niezależnie od tego, czy chodzi o kierowników projektów, czy liderów zespołów ds. sprzedaży, operacji lub finansów, Scoro działa jako przyjazna dla użytkownika platforma dla wszystkich.

Najlepsze cechy Scoro

Proste opcje udostępniania : Scoro zapewniawspółdzielone kalendarze, karty czasu pracy i wbudowany moduł śledzenia czasu pracy

: Scoro zapewniawspółdzielone kalendarze, karty czasu pracy i wbudowany moduł śledzenia czasu pracy Godziny podlegające i niepodlegające rozliczeniu : Rozróżnianie godzin podlegających i niepodlegających rozliczeniu z zasobami zewnętrznymi, takimi jak agencje lub klienci

: Rozróżnianie godzin podlegających i niepodlegających rozliczeniu z zasobami zewnętrznymi, takimi jak agencje lub klienci Wydajność zespołu: Zrozumienie, kto w zespole ma za mało lub za dużo przydzielonej pracy, aby zwiększyć odpowiedzialność między zespołami

Ograniczenia Scoro

Niektórzy użytkownicy skarżą się, że aplikacja do zarządzania czasem Scoro ładuje się zbyt długo

Inni wspominają, że elementy interfejsu użytkownika tymczasowo znikają

Często kalendarz wymaga odświeżenia, aby wyświetlić dokładne dane

Ceny Scoro

Essential : 26 USD za użytkownika miesięcznie

: 26 USD za użytkownika miesięcznie Standard : $37 za użytkownika miesięcznie

: $37 za użytkownika miesięcznie Pro : $63 za użytkownika miesięcznie

: $63 za użytkownika miesięcznie Ultimate: skontaktuj się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Scoro

G2 : 4.5/5 (375 recenzji)

: 4.5/5 (375 recenzji) Capterra: 4.6/5 (216 recenzji)

8. AdaptiveWork by Planview - najlepsze rozwiązanie do zarządzania pracą w przedsiębiorstwie

AdaptiveWork by Planview

Dawniej Clarizen, AdaptiveWork firmy Planview to oprogramowanie do zarządzania projektami ściśle powiązane z zarządzaniem finansami. Dlatego też narzędzie to koncentruje się na kosztach pracy i łączeniu finansów projektu z jego wydajnością.

Najlepsze cechy AdaptiveWork

Śledzenie budżetu w czasie rzeczywistym : Ustalanie budżetów, definiowanie stawek godzinowych według roli, użytkownika lub projektu, śledzenie czasu i monitorowanie aktualizacji budżetu w czasie rzeczywistym.

: Ustalanie budżetów, definiowanie stawek godzinowych według roli, użytkownika lub projektu, śledzenie czasu i monitorowanie aktualizacji budżetu w czasie rzeczywistym. Integracje : Rejestruj czas podlegający i niepodlegający rozliczeniu oraz przesyłaj czas z Microsoft Teams lub Slack

: Rejestruj czas podlegający i niepodlegający rozliczeniu oraz przesyłaj czas z Microsoft Teams lub Slack Analiza trendów wykorzystania: Porównując godziny podlegające rozliczeniu z godzinami niepodlegającymi rozliczeniu, Planview AdaptiveWork umożliwia identyfikację wykorzystania członków zespołu.

Ograniczenia AdaptiveWork

Konfiguracja narzędzia może być trudna

Wydaje się, że zasoby do nauki korzystania z AdaptiveWork są ograniczone

Ceny AdaptiveWork

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Oceny i recenzje Planview AdaptiveWork

G2 : 4.2/5 (529 recenzji)

: 4.2/5 (529 recenzji) Capterra: 4.2/5 (172 recenzje)

9. TimeCamp - najlepsze rozwiązanie do automatycznego śledzenia czasu pracy

Via TimeCamp TimeCamp to oprogramowanie do zarządzania czasem pracy z możliwościami, które obejmują śledzenie produktywności, raportowanie obecności i zatwierdzanie kart czasu pracy, a także budżetowanie projektów, fakturowanie i rozliczanie. Narzędzie to zwiększa produktywność dzięki automatycznemu śledzeniu, niestandardowym raportom i funkcjom zarządzania projektami.

Usprawnia rozliczenia i integruje się z popularnymi aplikacjami, optymalizując obciążenie pracą dla firm i osób prywatnych.

Najlepsze cechy TimeCamp

Wydajność zespołu : Uzyskaj raport z procentem czasu, jaki każdy członek zespołu spędza w aplikacjach i na stronach internetowych

: Uzyskaj raport z procentem czasu, jaki każdy członek zespołu spędza w aplikacjach i na stronach internetowych Rentowność projektu : TimeCamp udostępnia raport do sprawdzania kosztów projektów i tego, czy projekty są bliskie przekroczenia budżetu

: TimeCamp udostępnia raport do sprawdzania kosztów projektów i tego, czy projekty są bliskie przekroczenia budżetu Produktywność : Inny raport TimeCamp pokazuje całkowity czas pracy i całkowity czas projektu na członka zespołu

: Inny raport TimeCamp pokazuje całkowity czas pracy i całkowity czas projektu na członka zespołu Automatyczne śledzenie czasu: TimeCamp automatycznie wykrywa aktywność użytkownika i śledzi czas spędzony w aplikacjach i witrynach internetowych, skanując ich adresy URL i porównując je z predefiniowanymi słowami kluczowymi dotyczącymi zadań i projektów. Następnie przypisuje śledzony czas do odpowiednich zadań lub projektów

TimeCamp automatycznie wykrywa aktywność użytkownika i śledzi czas spędzony w aplikacjach i witrynach internetowych, skanując ich adresy URL i porównując je z predefiniowanymi słowami kluczowymi dotyczącymi zadań i projektów. Następnie przypisuje śledzony czas do odpowiednich zadań lub projektów Śledzenie bezczynności: Aplikacja automatycznie przełącza się w tryb bezczynności i śledzi czas bezczynności, gdy użytkownik nie pracuje

Aplikacja automatycznie przełącza się w tryb bezczynności i śledzi czas bezczynności, gdy użytkownik nie pracuje Inteligentny timesheets : TimeCamp automatyzuje proces zatwierdzania timesheetów lub powiadamia osoby zatwierdzające, gdy muszą podjąć działanie. Narzędzie obsługuje również odpowiadanie członkom zespołu na ich karty czasu pracy, gdy muszą poprawić wpisy dotyczące czasu pracy

: TimeCamp automatyzuje proces zatwierdzania timesheetów lub powiadamia osoby zatwierdzające, gdy muszą podjąć działanie. Narzędzie obsługuje również odpowiadanie członkom zespołu na ich karty czasu pracy, gdy muszą poprawić wpisy dotyczące czasu pracy Śledzenie obecności: Zaloguj się i wyjdź, poproś o urlop i nieobecność oraz śledź nadgodziny

Ograniczenia TimeCamp

Niektórzy użytkownicy zgłaszali, że nauka korzystania z narzędzia zajmuje zbyt dużo czasu

Inni wspomnieli, że TimeCamp nie jest w stanie dostosować interfejsu do swoich potrzeb

Brak możliwości eksportu danych w formatach innych niż CSV

Ceny TimeCamp

Darmowy : $0

: $0 Podstawowy : $7.99 za użytkownika miesięcznie

: $7.99 za użytkownika miesięcznie Pro : $10.99 za użytkownika miesięcznie

: $10.99 za użytkownika miesięcznie Enterprise: skontaktuj się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje TimeCamp

G2 : 4.7/5 (191 recenzji)

: 4.7/5 (191 recenzji) Capterra: 4.7/5 (582 recenzji)

10. DeskTime - najlepszy do analizy produktywności

przez DeskTime DeskTime to wszechstronna aplikacja do śledzenia czasu pracy z dodatkowymi funkcjami zarządzania pracownikami. Narzędzie działa jak automatyczne centrum śledzenia czasu w celu optymalizacji produktywności.

Ponadto DeskTime zapewnia przydatne funkcje, takie jak zrzuty ekranu pulpitu, oprogramowanie do zarządzania zadaniami, monitorowanie wykorzystania strony internetowej i szczegółowe raporty czasu. Użytkownicy zwykle korzystają z DeskTime, aby pomóc swojej firmie i zespołom zmaksymalizować wydajność dzięki głębszemu wglądowi w to, jak spędzają godziny pracy.

Najlepsze funkcje DeskTime

Automatyczne śledzenie : Śledzenie czasu DeskTime rozpoczyna rejestrowanie czasu, gdy użytkownik włącza komputer i zatrzymuje się, gdy użytkownik wyłącza komputer

: Śledzenie czasu DeskTime rozpoczyna rejestrowanie czasu, gdy użytkownik włącza komputer i zatrzymuje się, gdy użytkownik wyłącza komputer Śledzenie adresów URL i aplikacji : Monitorowanie korzystania ze stron internetowych i aplikacji przez członków zespołu

: Monitorowanie korzystania ze stron internetowych i aplikacji przez członków zespołu Śledzenie dokumentów : Śledzenie czasu spędzonego w aplikacjachtakich jak Word, Excel lub Photoshop, a także konkretnych dokumentów lub plików w tych aplikacjach

: Śledzenie czasu spędzonego w aplikacjachtakich jak Word, Excel lub Photoshop, a także konkretnych dokumentów lub plików w tych aplikacjach Obliczanie kosztów : Zdefiniuj stawkę godzinową każdego członka zespołu, a DeskTime automatycznie obliczy koszty projektu na podstawie zarejestrowanego czasu projektu

: Zdefiniuj stawkę godzinową każdego członka zespołu, a DeskTime automatycznie obliczy koszty projektu na podstawie zarejestrowanego czasu projektu Czasomierz Pomodoro : DeskTime ma wbudowany licznik Pomodoro, który przypomina pracownikom o robieniu przerw co 52, 60 lub 90 minut

: DeskTime ma wbudowany licznik Pomodoro, który przypomina pracownikom o robieniu przerw co 52, 60 lub 90 minut Kalendarz nieobecności pracowników : Zaplanuj czas wolny w kalendarzu w DeskTime

: Zaplanuj czas wolny w kalendarzu w DeskTime Planowanie zmian pracowników : Zaplanuj zmiany zespołu i uzyskaj przegląd dziennych, tygodniowych i miesięcznych zmian w celu optymalizacji zatrudnienia

: Zaplanuj zmiany zespołu i uzyskaj przegląd dziennych, tygodniowych i miesięcznych zmian w celu optymalizacji zatrudnienia Niestandardowe raporty: Generuj raporty z analizą produktywności lub listą stron internetowych używanych przez członków zespołu. Następnie udostępniaj te raporty lub eksportuj je do CSV

Ograniczenia DeskTime

Przydałoby się więcej powiadomień tekstowych dla pracowników

Użytkownicy wspominali o niedokładnościach w śledzonym czasie i trudnościach ze śledzeniem adresów URL i aplikacji

Czasami oprogramowanie przestaje działać, gdy użytkownicy są na określonych stronach internetowych lub w aplikacjach

Ceny DeskTime

Darmowy : $0 tylko dla jednego użytkownika

: $0 tylko dla jednego użytkownika Pro : $6.42 za użytkownika miesięcznie

: $6.42 za użytkownika miesięcznie Premium : $9.17 za użytkownika miesięcznie

: $9.17 za użytkownika miesięcznie Enterprise: 18,33 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje DeskTime

G2 : 4.6/5 (175 recenzji)

: 4.6/5 (175 recenzji) Capterra: 4.5/5 (484 recenzji)

11. Asana - najlepsze rozwiązanie do współpracy zespołowej i zarządzania projektami

Via AsanaAsana to jedna z najpopularniejszych aplikacji do zarządzania projektami, która integruje się z narzędziami do zarządzania czasem. Narzędzie to współpracuje również z aplikacjami innych firm, takimi jak Harvest, w celu wsparcia śledzenia czasu.

Narzędzia do zarządzania czasem Asany zapewniają wgląd w wydajność zespołu i sprawiają, że harmonogramy projektów łatwe do oszacowania. Narzędzie to oferuje również takie funkcje, jak zarządzanie zadaniami, monitorowanie wykorzystania strony internetowej i szczegółowe raporty. Użytkownicy lubią Asanę, ponieważ pozwala ona zespołom lepiej współpracować i maksymalizować produktywność.

Najlepsze funkcje Asana

Wbudowany licznik czasu : Wbudowany zegar Asany to Harvest, który umożliwia członkom zespołuautomatyczne rejestrowanie czasu lub ręcznie na dowolnym zadaniu bez opuszczania Asany

: Wbudowany zegar Asany to Harvest, który umożliwia członkom zespołuautomatyczne rejestrowanie czasu lub ręcznie na dowolnym zadaniu bez opuszczania Asany Szacowany czas według osoby lub grupy : Łatwy podgląd szacowanego czasu projektu lub zadania według grupy lub poszczególnych osób

: Łatwy podgląd szacowanego czasu projektu lub zadania według grupy lub poszczególnych osób Pola niestandardowe do zarządzania czasem: Dodaj niestandardowe pola do pulpitu śledzenia czasu, aby spersonalizować raporty

Ograniczenia Asana

Zrozumienie interfejsu i przyzwyczajenie się do poruszania się po narzędziu zajmuje trochę czasu dla początkujących

Funkcja wyszukiwania mogłaby być bardziej efektywna

Wskaźnik postępu w zadaniach sprawiłby, że narzędzia Asany do zarządzania czasem byłyby bardziej pomocne

Cennik Asany

Podstawowy : $0

: $0 Premium : $10.99 za użytkownika miesięcznie

: $10.99 za użytkownika miesięcznie Business : $24.99 za użytkownika miesięcznie

: $24.99 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Asana

G2 : 4.3/5 (9,000+ recenzji)

: 4.3/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (11,000+ recenzji)

12. Sunsama - najlepsza do zarządzania codziennymi zadaniami

Przez Sunsama

Sunsama to cyfrowy planer dzienny, który łatwo integruje się z ulubionym oprogramowaniem do zarządzania projektami, takim jak ClickUp, Asana, Notion i Jira. Narzędzie to jest kompleksową platformą zaprojektowaną w celu usprawnienia i uproszczenia zarządzania pracą zespołów.

Ponadto Susama umożliwia członkom zespołu przypisywanie zadań, śledzenie postępów, konfigurowanie harmonogramów projektów i łatwą współpracę z innymi użytkownikami. Większość użytkowników wybiera Susama ze względu na łatwość łączenia się z popularnymi aplikacjami w celu zapewnienia spójnego dostępu.

Sunsama najlepsze cechy

Ujednolicony widok dzienny : Dodawanie zadań z narzędzi do zarządzania projektami i czasem, takich jak ClickUp i Asana, wiadomości e-mail z Gmaila i Outlooka oraz spotkań z zewnętrznego kalendarza do jednego dziennego harmonogramu

: Dodawanie zadań z narzędzi do zarządzania projektami i czasem, takich jak ClickUp i Asana, wiadomości e-mail z Gmaila i Outlooka oraz spotkań z zewnętrznego kalendarza do jednego dziennego harmonogramu Dzienne cele i timeboxing: : Ustaw czas pracy nad każdym zadaniem dziennie i zaplanuj ten czas w kalendarzu

: Ustaw czas pracy nad każdym zadaniem dziennie i zaplanuj ten czas w kalendarzu Natywne integracje : Sunsama automatycznie aktualizuje zadania zaimportowane z narzędzi innych firm za każdym razem, gdy użytkownicy je zaznaczają. Synchronizuje się również dwukierunkowo z kalendarzami Google i Outlook oraz konwertuje wiadomości Slack oraz e-maile Gmail i Outlook na zadania

: Sunsama automatycznie aktualizuje zadania zaimportowane z narzędzi innych firm za każdym razem, gdy użytkownicy je zaznaczają. Synchronizuje się również dwukierunkowo z kalendarzami Google i Outlook oraz konwertuje wiadomości Slack oraz e-maile Gmail i Outlook na zadania Skróty klawiaturowe: Interakcja z Sunsama za pomocą klawiatury

Ograniczenia Sunsama

Sunsama pobiera opłaty za nieaktywnych użytkowników i użytkowników, których konta nie zostały jeszcze aktywowane

Podczas konfiguracji narzędzie wyświetla wyskakujące okienka, które mogą wydawać się nieco przypadkowe

Niektórzy użytkownicy uważają, że nie jest to idealne rozwiązanie do współpracy z członkami zespołu przy dużych projektach

Cennik Sunsama

Cena Sunsama wynosi 16 USD za użytkownika miesięcznie.

Oceny i recenzje Sunsama

G2 : 4.5/5 (14 recenzji)

: 4.5/5 (14 recenzji) Capterra: 4.6/5 (17 recenzji)

13. Calendar.com - najlepszy do tworzenia harmonogramów

Przez Calendar.com Calendar.com jest dokładnie tym, co sugeruje nazwa - kalendarzem online. Jest to platforma kalendarza online pozwala użytkownikom organizować i planować swoje działania. Dodatkowo, Calendar.com posiada inne funkcje, takie jak współdzielone kalendarze, śledzenie produktywności, przypomnienia o wydarzeniach, spotkania online i inne pomocne narzędzia do zarządzania czasem. Jeśli szukasz narzędzia do zarządzania czasem, które koncentruje się na życiu osobistym i kalendarzu pracy, ta aplikacja może być właśnie dla Ciebie!

Użyj Calendar.com, aby lepiej zsynchronizować się z Kalendarzami Google, Outlookiem i innymi aplikacjami innych firm, aby uniknąć przeskakiwania między aplikacjami kalendarza.

Najlepsze funkcje Calendar.com

Planowanie : Dostosuj strony planowania wydarzeń i spotkań online, określając dostępne przedziały czasowe. Udostępniaj niestandardowe linki do tych stron, a zarezerwowane godziny pojawią się w kalendarzu aplikacji

: Dostosuj strony planowania wydarzeń i spotkań online, określając dostępne przedziały czasowe. Udostępniaj niestandardowe linki do tych stron, a zarezerwowane godziny pojawią się w kalendarzu aplikacji Analityka : Uzyskaj wizualny raport na temat rozkładu spotkań biurowych, spotkań podczas lunchu i innych rodzajów wydarzeń

: Uzyskaj wizualny raport na temat rozkładu spotkań biurowych, spotkań podczas lunchu i innych rodzajów wydarzeń Znajdź czas: Sprawdź, kiedy wielu członków zespołu jest zajętych i zaplanuj z nimi spotkania, gdy wszyscy są dostępni

Ograniczenia Calendar.com

Śledzenie jest nieco mylące, jeśli użytkownik ma wiele kont

Integracje są ograniczone

Niektóre funkcje sprawiają, że użytkownicy oczekują bardziej zaawansowanych funkcji

Cennik Calendar.com

Podstawowy : $0

: $0 Standard : $20 za użytkownika miesięcznie

: $20 za użytkownika miesięcznie Pro: $24 za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Calendar.com

G2 : 4.7/5 (60 recenzji)

: 4.7/5 (60 recenzji) Capterra: 5/5 (1 recenzja)

14. Praca zespołowa - najlepsza do zarządzania wieloma projektami

Via Praca zespołowaTeamwork to oprogramowanie do zarządzania projektami z ulepszonymi funkcjami śledzenia czasu pracy, odpowiednimi dla agencji zarządzających klientami lub zewnętrznymi współpracownikami i wykonawcami. Wykorzystując funkcje śledzenia czasu w Teamwork, firmy identyfikują, które konta, zadania i usługi są najbardziej korzystne dla ich wyników finansowych.

Pozwala to na dokładniejsze budżetowanie i większe oszczędności. Ponadto funkcje te zapewniają wgląd w produktywność i efektywność zespołu, co może pomóc w identyfikacji obszarów wymagających poprawy.

Najlepsze cechy pracy zespołowej

Raport czasu : Weryfikacja czasu pracy zespołu z podziałem na godziny podlegające, niepodlegające i podlegające rozliczeniu.

: Weryfikacja czasu pracy zespołu z podziałem na godziny podlegające, niepodlegające i podlegające rozliczeniu. Karty czasu pracy z bogatą zawartością : Teamwork umożliwia dodawanie opisów i tagów do kart czasu pracy, a także wskazywanie, czy zarejestrowany czas jest rozliczany, czy nie

: Teamwork umożliwia dodawanie opisów i tagów do kart czasu pracy, a także wskazywanie, czy zarejestrowany czas jest rozliczany, czy nie Raporty danych historycznych: Łatwiejsze planowanie czasu pracy dzięki danym historycznym w celu ulepszenia szacunków czasu pracy w nadchodzących projektach

Ograniczenia Teamwork

Aplikacja mobilna jest ograniczona w porównaniu z jej desktopowym odpowiednikiem

Funkcja śledzenia mogłaby być bardziej przyjazna dla użytkownika i usprawniona

Funkcja raportowania nie jest tak rozbudowana jak w innych aplikacjach

Cennik Teamwork

Free Forever : 0 USD dla maksymalnie pięciu użytkowników

: 0 USD dla maksymalnie pięciu użytkowników Starter : 5,99 USD za użytkownika miesięcznie

: 5,99 USD za użytkownika miesięcznie Deliver : $9.99 za użytkownika miesięcznie

: $9.99 za użytkownika miesięcznie Grow : 19,99 USD za użytkownika miesięcznie

: 19,99 USD za użytkownika miesięcznie Skala: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Teamwork

G2 : 4.4/5 (1,000+ recenzji)

: 4.4/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (798 recenzji)

15. Replicon - najlepsze rozwiązanie do zarządzania pracownikami

Via Replicon Replicon opracował dwa pakiety produktów, które obejmują zarządzanie czasem: Śledzenie czasu projektu oraz Rejestracja czasu pracy.

Najlepsze cechy Replicon

Inteligentne raportowanie czasu pracy : Replicon opiera się na sztucznej inteligencji, aby generować karty czasu pracy gotowe do zatwierdzenia. Technologia automatycznie rejestruje czas z aplikacji używanych przez członków zespołu, takich jak Slack, Teams i Zoom

: Replicon opiera się na sztucznej inteligencji, aby generować karty czasu pracy gotowe do zatwierdzenia. Technologia automatycznie rejestruje czas z aplikacji używanych przez członków zespołu, takich jak Slack, Teams i Zoom Monitorowanie w czasie rzeczywistym : Wyświetlanie postępów w projekcie, ukończonych zadań, szacowanego czasu na ukończenie pozostałych prac orazwykorzystanie zasobów i poziomy wydajności w czasie rzeczywistym

: Wyświetlanie postępów w projekcie, ukończonych zadań, szacowanego czasu na ukończenie pozostałych prac orazwykorzystanie zasobów i poziomy wydajności w czasie rzeczywistym Niestandardowe zasady dotyczące urlopów : Twórz regionalne zasady dotyczące urlopów dla globalnych pracowników, definiując zasady naliczania urlopów, resetowania i dat wejścia w życie

: Twórz regionalne zasady dotyczące urlopów dla globalnych pracowników, definiując zasady naliczania urlopów, resetowania i dat wejścia w życie Współdzielone widoki kalendarza: Zespoły wspólnie planują swoje urlopy i uzyskują przegląd urlopów wszystkich pracowników za pośrednictwem współdzielonego kalendarza

Zespoły wspólnie planują swoje urlopy i uzyskują przegląd urlopów wszystkich pracowników za pośrednictwem współdzielonego kalendarza Wielopoziomowe zatwierdzenia : Projektowanie wielopoziomowych przepływów pracy zatwierdzania i reguł walidacji dla przeglądów kart czasu pracy

: Projektowanie wielopoziomowych przepływów pracy zatwierdzania i reguł walidacji dla przeglądów kart czasu pracy Wchodzenie i wychodzenie z biura z wykorzystaniem sztucznej inteligencji : Zamykanie i wychodzenie z biura za pośrednictwem samoobsługowych kiosków z funkcją rozpoznawania twarzy i komendami głosowymi na tabletach z systemem iOS

: Zamykanie i wychodzenie z biura za pośrednictwem samoobsługowych kiosków z funkcją rozpoznawania twarzy i komendami głosowymi na tabletach z systemem iOS Zgodność z przepisami dla pracowników na całym świecie: Pakiet do zarządzania czasem Replicon ma wbudowaną bibliotekę zgodności z ustawowymi przepisami dotyczącymi wynagrodzeń i pracy. Dzięki temu oprogramowanie automatycznie konwertuje zarejestrowany czas na dane płacowe brutto, przestrzegając zasad i polityki płacowej, szczegółów zmiany i profili pracowników

Ograniczenia Replicon

Niektóre funkcje raportowania mogłyby być łatwiejsze w użyciu

Integracje mogłyby wymagać pewnych ulepszeń lub dalszych zasobów szkoleniowych

Funkcje aplikacji mobilnej są ograniczone

Ceny Replicon

Śledzenie czasu projektu : 12 USD miesięcznie

: 12 USD miesięcznie Czas pracy i obecność: $6 miesięcznie

Oceny i recenzje Replicon

G2 : 4.3/5 (658 recenzji)

: 4.3/5 (658 recenzji) Capterra: 4.5/5 (444 recenzji)

Zawęź swój wybór narzędzi do zarządzania czasem

Funkcje narzędzia do zarządzania czasem ClickUp zaspokoją potrzeby każdego zespołu. Jeśli potrzebujesz niezwykle wydajnego narzędzia do śledzenia czasu, poszukaj takiego, które oferuje firmom pełną widoczność ich projektów, zadań i kont.

ClickUp pozwala zespołom zidentyfikować konkretne obszary przepływu pracy, dzięki czemu liderzy zespołów mogą lepiej zarządzać i optymalizować produktywność zespołu. Spostrzeżenia uzyskane dzięki śledzeniu czasu w ClickUp pozwalają firmom określić, które konta, zadania i usługi są najbardziej opłacalne, aby zwiększyć wzrost - dosłownie pomagając zamienić czas na pieniądze.

Wypróbuj ClickUp- całkowicie za darmo -aby przekonać się, dlaczego tak wiele firm polega na ClickUp we wszystkich swoich potrzebach związanych z zarządzaniem pracą.