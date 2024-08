Ponad 10 najlepszych alternatyw i konkurentów Clockify 2024

Czas rozpocząć pracę nad zarządzanie czasem jest zawsze właśnie teraz. Ale do zrobienia jest pomiar wydajności? Czy jest to pomiar wydajności zespołu, czasu spędzonego na projektach, czy rzeczywistych minut pracy?

Dla wielu organizacji jest to miejsce, w którym online oprogramowanie do śledzenia czasu staje się niezbędne, a jednym z najpopularniejszych narzędzi jest Clockify. Jednak nie wszyscy są fanami tego narzędzia, przez co wielu pyta jakie są alternatywy dla Clockify do rozważenia?

Na szczęście trafiłeś na najlepszą listę prezentującą alternatywy dla Clockify. Analizujemy i analizujemy podstawowe narzędzia do śledzenia czasu, które musisz znać w 2023 roku i później.

Zanim jednak przejdziemy do ponad 10 najlepszych alternatyw dla Clockify, przyjrzyjmy się bliżej Clockify i dlaczego niektórzy rozważają zmianę.

Czym jest Clockify?

Śledzenie czasu w Clockify Clockify to aplikacja do śledzenia czasu pracy, która pozwala śledzić pracę wykonywaną przy różnych projektach, niezależnie od tego, czy chodzi o godziny pracy, cotygodniowe działania w karcie czasu pracy, czy też zegar z udostępnianego urządzenia.

To narzędzie do śledzenia czasu online nie ma limitu liczby użytkowników w aplikacji i zapewnia solidny plan Free Forever Plan. Clockify oferuje szczegółowe raportowanie czasu wykorzystanego na różnych projektach, dzięki czemu każdy dokładnie wie, kto co robił i jak długo.

Plusy

Solidny, darmowy plan

Każdy, kto ma uprawnienia, może wyświetlać szczegółowe raporty i bezpośrednio załączać faktury

Proste wdrożenie, manewrowanie i śledzenie wydajności

Wady

Niektórzy użytkownicy raportują, że oprogramowanie często się "zacina"

Dostępne wsparcie jest ograniczone

Funkcje mogą być ograniczone w planie Free

Ceny

**Free

Podstawowy : 3,99 USD za użytkownika miesięcznie

: 3,99 USD za użytkownika miesięcznie Standard : 5,49 USD za użytkownika miesięcznie

: 5,49 USD za użytkownika miesięcznie Pro : $7.99 za użytkownika miesięcznie

: $7.99 za użytkownika miesięcznie Enterprise: 11,99 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje

Ponad 10 najlepszych alternatyw dla Clockify

Łatwe śledzenie czasu i połączenie z dziennikami do zadań lub podzadań ClickUp to narzędzie do śledzenia czasu w projektach z mnóstwem dynamicznych funkcji, dzięki czemu jest to jedna z najlepszych alternatyw dla Clockify na rynku. Na początek, ClickUp pozwala użytkownikom na śledzenie czasu z dowolnego miejsca za pośrednictwem dowolnego urządzenia - wszystko w nieinwazyjnym wyskakującym okienku lub za pośrednictwem rozszerzenia przeglądarki Chrome.

Możliwe jest również rejestrowanie czasu w podróży lub uruchamianie i zatrzymywanie timerów z dowolnego urządzenia w celu uzyskania najdokładniejszego zarejestrowanego czasu. Z łatwością zminimalizuj lub rozwiń narzędzie do śledzenia czasu, aby uzyskać więcej szczegółów, przypisać do zadania lub podzadania lub przypisać do określonych użytkowników w ClickUp.

Śledzenie rozliczanych minut w ClickUp jest łatwe do rejestrowania i oddelegowane do użytkowników

Co najlepsze, możesz zsynchronizować wszystkie swoje karty czasu pracy z innych aplikacji, z których mogłeś korzystać wcześniej w ClickUp. Ułatwia to zestawienie całego czasu zainwestowanego w dowolny projekt w przeszłości lub obecnie, dzięki czemu nie tracisz niczego podczas obliczania tego wszystkiego. Długa lista integracji ClickUp oznacza, że masz do dyspozycji narzędzie wydajności które można zsynchronizować z obecnymi systemami, aby nie tracić czasu na przenoszenie danych między systemami. Dodatkowo, ClickUp umożliwia użytkownikom tworzenie szczegółowych raportów dotyczących śledzenia czasu w celu pomiaru szacowanego czasu, kart czasu pracy i raportowania czasu.

Arkusz czasu pracy w ClickUp można dostosować do własnych potrzeb

Funkcje śledzenia czasu w ClickUp

Notatki i etykiety : Kategoryzacja, etykiety i adnotacje dotyczące śledzenia czasu w ClickUp

: Kategoryzacja, etykiety i adnotacje dotyczące śledzenia czasu w ClickUp Sortowanie i filtrowanie : Śledzenie czasu według daty, statusu, etykiet i osób przypisanych

: Śledzenie czasu według daty, statusu, etykiet i osób przypisanych Podsumowanie : Uzyskaj łączną sumę całego czasu spędzonego na zadaniach lub podzadaniach

: Uzyskaj łączną sumę całego czasu spędzonego na zadaniach lub podzadaniach Billable : Wyznacz zarejestrowany czas jako rozliczalne minuty do śledzenia wydatków

: Wyznacz zarejestrowany czas jako rozliczalne minuty do śledzenia wydatków Buduj niestandardowe raporty : Twórz szczegółowe raporty lub arkusze czasu i niestandardowo dostosowuj je do swoich potrzeb

: Twórz szczegółowe raporty lub arkusze czasu i niestandardowo dostosowuj je do swoich potrzeb rozszerzenie do Chrome ClickUp Time Tracking : Śledzenie czasu na pulpicie lub urządzeniu mobilnym, lub śledzenie przez przeglądarkę internetową, aby połączyć czas z dowolnym zadaniem lub podzadaniem

: Śledzenie czasu na pulpicie lub urządzeniu mobilnym, lub śledzenie przez przeglądarkę internetową, aby połączyć czas z dowolnym zadaniem lub podzadaniem Szablony bloków czasowych &szablony kart czasu pracy Cennik

Free

Unlimited : 7 USD miesięcznie za użytkownika

: 7 USD miesięcznie za użytkownika Business : 12 USD miesięcznie na użytkownika

: 12 USD miesięcznie na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie szczegółów

Oceny i recenzje

2. TMetric

Via TMetric Inny śledzenie czasu narzędziem, które znalazło się na naszej liście alternatyw Clockify jest TMetric. Ten potężny system pozwala na wykonywanie wszystkich funkcji śledzenia czasu pracy których potrzebujesz, nie płacąc ani grosza. Możesz monitorować dane, które obejmują

Zafakturowany czas

Czas spędzony na różnych projektach (Greatfunkcja dla freelancerów!)

Płatny czas wolny

Statystyki zarządzania zespołem

Jeśli chcesz uzyskać wgląd w to, jak czas jest spędzany w organizacji, którą zarządzasz, istnieje niewiele produktów, które robią to tak dobrze, jak TMetric.

Cennik

Free : 0 USD miesięcznie

: 0 USD miesięcznie Profesjonalny : $5 miesięcznie

: $5 miesięcznie Business: $7 miesięcznie

Oceny i recenzje

3. Harvest

Via Harvest Pracownicy korzystający z Aplikacja do śledzenia czasu pracy Harvest mogą wprowadzić cały swój tydzień pracy w jednej turze lub mogą śledzić czas w miarę upływu czasu. To, co jest dla nich najłatwiejsze i ma największy sens w oparciu o to, co próbują osiągnąć, jest tym, do czego powinni dążyć.

Ponadto Harvest oferuje kilka innych funkcji, o których warto wiedzieć, w tym:

Prognoza: Siostrzana aplikacja umożliwiająca pracodawcom zaplanowanie całego tygodnia pracownika z wyprzedzeniem

Automatyczne przypomnienia o złożeniu karty czasu pracy

Łatwa integracja z innymi narzędziami, takimi jak Quickbooks, Kalendarz Google i Slack

Cennik

Free

Pro: 12 USD za licencję miesięcznie

Ocena i recenzje

Sprawdź te Alternatywy dla Harvest !

4. Zastosowanie

Via ZastosujApploye to oprogramowanie do śledzenia czasu, które oferuje możliwości monitorowania pracowników . Dostarcza szeroki zakres funkcji, które umożliwiają maksymalne wykorzystanie limitu czasu, śledzenie bieżących zadań, generowanie faktur do rozliczania klientów i obliczanie godzin rozliczeniowych pracowników. Poza tym oferuje unikalne funkcje, takie jak transmisja na żywo, natychmiastowe zrzuty ekranu, timer Pomodoro itp.

Najbardziej godne uwagi funkcje Apploye to m.in:

Funkcje zdalnego monitorowania pracowników : Zrzuty ekranu, korzystanie z aplikacji i śledzenie URL.

Raportowanie i pulpit: Porównywanie na podstawie wydajności, raportowanie aktywności i czasu produktywnego, eksportowanie raportów.

Zarządzanie projektami i zadaniami: Zadaniarejestr czasu pracy, tworzenie wielu zadań w ramach projektów, budżetów projektów, dodawanie osób i uprawnień.

Cennik

Solo : $4 za użytkownika miesięcznie

: $4 za użytkownika miesięcznie Standard : $5 za użytkownika miesięcznie

: $5 za użytkownika miesięcznie Premium : $6 za użytkownika miesięcznie

: $6 za użytkownika miesięcznie Elite: $7 za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje

5. nTask

Via nTask Popularnym wyborem na tej liście alternatyw Clockify jest nTask. To narzędzie do śledzenia czasu jest jedną z bardziej imponujących opcji ze względu na jego oprogramowanie do zarządzania projektami integracja. Oferuje funkcje, których nie można uzyskać w innych programach do śledzenia czasu, a wszystko to w rozsądnej cenie.

Im więcej zapłacisz za swój plan, tym więcej funkcji będzie dla ciebie dostępnych. Niemniej jednak, niektórzy ludzie są w pełni zadowoleni z korzystania z darmowego planu tak długo, jak to możliwe.

Warto zauważyć, że niektóre z płatnych planów oferują funkcje takie jak aplikacja mobilna nTask, najprostsze karty czasu pracy dla firmy oraz integrację danych z ponad 100 różnych aplikacji do śledzenia czasu i wydatków.

Cennik

Basic Plan: Free

Free Plan Premium: $3 za użytkownika miesięcznie

$3 za użytkownika miesięcznie Business Plan: $8 za użytkownika miesięcznie

$8 za użytkownika miesięcznie Enterprise Plan: Ceny ustawione indywidualnie dla każdego przypadku

Oceny i recenzje

6. Everhour

Via Everhour Ruch pracy zdalnej jest tutaj, a jedną z najlepszych alternatyw Clockify, która opiera się na funkcjach śledzenia czasu online, jest Everhour. Zazwyczaj oprogramowanie do śledzenia czasu najlepiej sprawdza się w przypadku zespołów zdalnych, dzięki czemu mogą one skutecznie rejestrować swoje godziny pracy bez względu na to, z jakiego miejsca na świecie pracują.

Jedną rzeczą, którą niektórzy ludzie zauważyli, że nie podoba im się opcja Everhour, jest to, że nie mają aplikacji mobilnej na Androida. Ponadto, obecnie nie ma możliwości śledzenia czasu pracy w trybie offline.

Oznacza to, że niektóre śledzenia mogą wymagać zrobienia tego samego za pomocą arkuszy kalkulacyjnych Excel jeśli jest przeprowadzana w trybie offline. Mimo to istnieje kilka innych imponujących funkcji.

Śledzenie budżetu projektu

Menedżerowie mogą blokować karty czasu pracy pracowników (przydatne, gdy pracownicy zapomną się wylogować)

Łatwe planowanie zasobów tam, gdzie są potrzebne

Cennik

Plan Teams: 8,50 USD za użytkownika miesięcznie (od 5 użytkowników)

Oceny i recenzje

7. Toggl

Via Toggl Kolejnym narzędziem do śledzenia czasu jest Toggl, który jest jedną z bardziej popularnych alternatyw Clockify na naszej liście. Monitorowanie wydajności w czasie rzeczywistym jest niezbędne do zarządzania zasobami, śledzenia rozliczanych godzin, a Toggl może to zrobić.

Funkcje zarządzania zasobami pozwalają menedżerom wiedzieć, nad czym pracują ich pracownicy - czy jest to za mało, czy za dużo pracy. Oprogramowanie do śledzenia czasu pracy, takie jak Toggl pozwala kierownikom zespołów sprawdzać swoich pracowników, aby upewnić się, że mają naprawdę możliwą do opanowania ilość pracy - szczególnie w przypadku zespołów zdalnych.

Jest to najlepszy sposób na pociągnięcie całego zespołu do odpowiedzialności i uzyskanie lepszego wglądu w wydajność pracowników. Jedną z najważniejszych funkcji dla użytkowników Toggl jest identyfikacja czasu bezczynności, która działa bardziej efektywnie niż zarządzanie kartami czasu pracy.

To narzędzie do śledzenia czasu daje liderom zespołów wgląd w to, którzy użytkownicy są obecnie bezczynni i nie korzystają z komputera. Może następnie śledzić czas poprzez użycie komputera w porównaniu do bezczynnych minut, aby zmierzyć się z całkowitą liczbą godzin podlegających rozliczeniu. Chociaż może to być nieco inwazyjne dla wewnętrznych teamów, może być idealne dla pomocy zewnętrznej gdzie dokładne śledzenie czasu jest bardziej istotne.

Cennik

Free : Do 5 użytkowników

: Do 5 użytkowników Starter : $9 za użytkownika miesięcznie

: $9 za użytkownika miesięcznie Premium : 18 USD za użytkownika miesięcznie

: 18 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Dostępny niestandardowy cennik

Oceny i recenzje

8. TSheets (Intuit Quickbooks)

Via Quickbooks TSheets, który jest teraz częścią Intuit Quickbooks, jest jedną z bardziej popularnych alternatyw Clockify do śledzenia czasu, ponieważ pozwala na przeniesienie swojego zintegrowanych danych z Clockify . Jego kluczowe funkcje pozwalają uniknąć ręcznego wprowadzania danych w celu śledzenia czasu pracy, dzięki czemu można łatwo przejść z Clockify.

Śledzenie czasu za pomocą GPS i geo-fencing to dwie funkcje TSheets, które umożliwiają pracownikom śledzenie czasu spędzonego podczas pracy w biurze, co jest przydatne dla zespołów pracujących zdalnie, które również przychodzą do biura.

Menedżerowie śledzą wydajność pracowników i akceptują dane dotyczące czasu pracy tylko w określonych granicach geograficznych (rzeczywiste biuro). Zapobiega to śledzeniu czasu pracowników w nieznanych lokalizacjach, gdy są oni proszeni o przebywanie w biurze lub w określonych godzinach pracy.

Znacznie łatwiej jest również uzyskać szczegółowy raport do zarządzania nadgodzinami i uzyskać lepszy wgląd w wydajność pracowników.

Cennik

ProAdvisor : Free (1 konto)

: Free (1 konto) Premium : $8 za użytkownika miesięcznie (plus opłata podstawowa w wysokości $20 miesięcznie)

: $8 za użytkownika miesięcznie (plus opłata podstawowa w wysokości $20 miesięcznie) Elite: $10 za użytkownika miesięcznie (plus $40 opłaty podstawowej miesięcznie)

Oceny i recenzje

9. Time Doctor

Via Time Doctor Jeśli nadal szukasz alternatywy dla Clockify, która ma wszystkie funkcje, których potrzebujesz, nie możesz się pomylić wybierając Time Doctor . Mają wszystko, czego możesz chcieć podczas śledzenia czasu, w tym:

Alerty rozpraszające uwagę pracowników

Zrzuty ekranu i monitorowanie poziomu aktywności

Opcje listy płac online

Śledzenie czasu (online i offline)

Time Doctor może pomóc uprościć listę płac i znacznie łatwiej zarządzać każdym projektem. Jeśli potrzebujesz pomocy w zarządzaniu swoimi pracownikami, nie możesz się pomylić z Time Doctor.

Cennik

Podstawowy : $70 za użytkownika rocznie

: $70 za użytkownika rocznie Standard : $100 na użytkownika rocznie

: $100 na użytkownika rocznie Premium: $200 za użytkownika rocznie

Oceny i recenzje

10. Na czas

Via Terminowo Ta aplikacja do śledzenia czasu, Timely, ma ponad 5000 niestandardowych klientów korzystających z jej szczegółowych raportów wydajności do bardzo dokładnego śledzenia czasu. Timely jest jedną z popularnych alternatyw dla Clockify, ponieważ może zmniejszyć ilość czasu spędzanego na rzeczywistym śledzeniu czasu nawet o 75%.

Pomiar wydajności pracowników, śledzenie rozliczanych godzin i inne funkcje raportowania sprawiają, że Timely jest fantastycznym narzędziem do śledzenia czasu online. Aplikacja ta monitoruje również budżety projektów poprzez szczegółowe raportowanie.

Możesz zmniejszyć ilość wysiłku i czasu, który musisz poświęcić na obliczanie takich rzeczy i przejść do następnej rzeczy. Dodatkowo, raporty, które wychodzą z Timely, ułatwiają sprawdzenie, jak każda minuta jest spędzana, dzięki czemu zawsze wiesz, jak śledzić to, co robisz.

Ceny

Build : 20 USD miesięcznie (w cenie 100 SMS-ów miesięcznie)

: 20 USD miesięcznie (w cenie 100 SMS-ów miesięcznie) Elevate : $30 miesięcznie (200 SMS miesięcznie wliczone w cenę)

: $30 miesięcznie (200 SMS miesięcznie wliczone w cenę) Innovate: 35 USD miesięcznie (300 SMS-ów miesięcznie w cenie)

Oceny i recenzje

11. Timecamp

Via Timecamp Teams zdalne i pracownicy niezależni są zachęcani do sprawdzenia Timecamp. Pozwala on na blokowanie czasu do zrobienia w sposób, w jaki nigdy wcześniej nie można było tego zrobić. Oto kilka rzeczy, o których powinieneś wiedzieć, jeśli chodzi o Timecamp:

Można z niego korzystać zarówno w Internecie, jak i za pośrednictwem aplikacji

Karty czasu pracy mogą być w razie potrzeby automatycznie zatwierdzane

Klienci mogą otrzymywać informacje o postępach w realizacji projektu w czasie rzeczywistym

Cennik

Free Forever Plan

Podstawowy : 6,30 USD za użytkownika miesięcznie

: 6,30 USD za użytkownika miesięcznie Pro : $9 za użytkownika miesięcznie

: $9 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji

Oceny i recenzje

Check out these *alternatywy *_TimeCamp !

Dlaczego ludzie odchodzą od Clockify?

Clockify zachował pierwsze miejsce dla wielu użytkowników w tej przestrzeni, ale brakuje mu pewnych funkcji, które sprawiły, że ludzie szukają lepszych opcji. Clockify ma solidny Free Plan i dobrze radzi sobie ze śledzeniem czasu, ale ma pewne niedociągnięcia w innych obszarach.

Na przykład, konserwacja platformy i przestoje powodują przerwy w świadczeniu usług, które są naprawdę trudne do obejścia lub odzyskania ważnego czasu zegarowego. W przypadku mniejszych firm i grup nie stanowi to większego problemu. Jednak może to być trudne, jeśli pracujesz z wieloma pracownikami i napotkasz awarię lub będziesz musiał odświeżyć stronę, aby timer pokazał prawidłowy przydzielony czas.

Chociaż jest przydatny do podstawowych potrzeb, nie posiada solidna współpraca który gromadzi czas wielu użytkowników w jednym projekcie. Brakuje też jakiegokolwiek dostępu umożliwiającego użytkownikom pracę nad więcej niż jednym zadaniem bez zmiany nazwy zadania lub użytkownika.

Raporty Clockify są szczegółowe, ale mogą wymagać więcej ręcznej pracy niż oczekiwano

Clockify zmaga się również z jakimkolwiek rodzajem automatyzacji śledzenia czasu, która wie, kiedy czas nakłada się na różne wpisy. Oznacza to więcej ręcznego śledzenia czasu i edytowania kart czasu pracy lub raportów.

Użytkownicy wykonują pracochłonne zadania, takie jak przenoszenie tygodniowych kart czasu pracy w każdym tygodniu, podczas gdy innym trudno jest podzielić projekty zamiast klientów.

Biorąc to wszystko pod uwagę, Clockify jest świetnym narzędziem w swojej najprostszej formie - śledzenia czasu. Jeśli jednak nie jesteś małym biznesem lub potrzebujesz zintegrować śledzenie czasu z zarządzanie zadaniami lub oprogramowanie do zarządzania projektami, alternatywy z naszej listy, takie jak ClickUp, są najlepszym rozwiązaniem.

Wybierz alternatywę Clockify, która współpracuje z narzędziami zwiększającymi wydajność

Ogólnie rzecz biorąc, istnieje wiele opcji do wyboru, jeśli chodzi o alternatywy dla Clockify. Wiele z nich jest niezwykle przydatnych i dostarcza więcej korzyści niż aplikacja Clockify mogłaby kiedykolwiek zaoferować.

Jeśli jesteś gotowy, aby przejść do kolejnej rzeczy po Clockify, możesz rozważyć narzędzie takie jak ClickUp, które nie tylko śledzi czas, ale także integruje się z twoimi projektami. Wypróbuj ClickUp już dziś