10 najlepszych programów do zarządzania projektami dla freelancerów 2024

Praca freelancera to w większości przypadków czysta przyjemność. Jeśli jednak nie masz systemu do zarządzania wszystkimi klientami i projektami freelancerskimi, narażasz się na wiele frustracji i, być może, niedotrzymanie terminów.

Ale to już wiesz. Właśnie dlatego jesteś na rynku dla najlepszych zarządzanie projektami oprogramowanie dla freelancerów. Na szczęście dla Ciebie, badamy 10 freelancerów oprogramowanie do zarządzania projektami dla freelancerów.

Narzędzia te mogą pomóc w zarządzaniu wieloma klientami, planowaniu projektów i śledzeniu postępów. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, wyjaśnijmy kilka kwestii:

Czego należy szukać w narzędziach do zarządzania projektami dla freelancerów?

Koszt jest jednym z najważniejszych aspektów, które należy wziąć pod uwagę przed wyborem narzędzia do zarządzania projektami zarządzanie projektami przez freelancerów narzędzie. W końcu najprawdopodobniej jesteś jednoosobową firmą i chcesz utrzymać koszty ogólne na niskim poziomie.

Nie będzie to jednak dużym problemem, ponieważ możesz uzyskać dostęp do wielu programów do zarządzania projektami za darmo.

(WSKAZÓWKA: Pierwsze narzędzie na tej liście jest darmowe i pełne niezbędnych funkcji do zarządzania projektami)

Jakość 1: Wiele widoków

Wizualizuj swoje zadania za pomocą ponad 15 widoków w ClickUp, w tym listy, tablicy i kalendarza

Potrzebujesz oprogramowania do zarządzania projektami, które ułatwi Ci planowanie Twoich zakres projektu i oś czasu. Wybrane narzędzie powinno mieć wiele widoków, takich jak Widok Kanban w ClickUp widoki kalendarza, listy i zadań, by wymienić tylko kilka z nich.

Jakość 2: Śledzenie postępów

Dzięki widżetowi Portfolio w ClickUp można uzyskać szczegółowy przegląd postępów w realizacji poszczególnych inicjatyw

Freelancerzy wiedzą, że klienci lubią widzieć postępy w realizacji projektów. Dlatego najlepiej jest korzystać z narzędzia, które ułatwia udostępnianie postępów w realizacji projektu.

Oprogramowanie do zarządzania projektami dla freelancerów powinno być wyposażone w funkcję raportowania, która umożliwia tworzenie map postępów dla wszystkich unikalnych klientów. Możliwość podzielenia ich na konkretne portfolio pomaga zachować porządek.

Jakość 3: Możliwość dostosowania i współpracy

Twórz niestandardowe pulpity w ClickUp, aby uzyskać ogólny przegląd całej swojej pracy

Bądźmy szczerzy - freelancerzy są wyjątkowi i obsługują kilka różnych rodzajów projektów. Ważne jest, aby korzystać z oprogramowania do zarządzania projektami dla freelancerów, które może być dostosowane i niestandardowe do konkretnych potrzeb.

Co ważniejsze, wybrane narzędzie musi zapewniać wsparcie dla więcej niż jednego członka, gdy zajdzie potrzeba dodania dodatkowego członka lub klienta do projektu pulpitu projektu . Ale przede wszystkim najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami dla freelancerów powinno być łatwe w ustawieniu i obsłudze.

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać, zapoznajmy się z 10 narzędziami do zarządzania projektami dla freelancerów.

10 najlepszych programów do zarządzania projektami dla freelancerów

Konwertuj swoje pomysły na zadania w ramach funkcji ClickUp Tablica

Nie bez powodu umieściliśmy ClickUp na liście najlepszych aplikacji do zarządzania projektami dla freelancerów. Po pierwsze, ClickUp oferuje darmowy plan ze wszystkimi niezbędnymi funkcjami, których możesz potrzebować jako freelancer.

ClickUp obiecuje trzy rzeczy: Planowanie, współpracę i śledzenie projektów . To poręczne oprogramowanie do zarządzania projektami zapewnia dostęp do wielu widoków, w tym Gantt, lista, kalendarz, Tablica i Box. Możesz także utworzyć bardziej spersonalizowany widok z ponad 10 widoków ClickUp.

Konwertuj komentarze na zadania ClickUp lub przydzielaj je zespołowi, aby błyskawicznie zamieniać myśli w elementy działania

ClickUp umożliwia czatowanie z klientami w czasie rzeczywistym na pulpicie projektu. Klienci mogą zostawiać komentarze lub przypisywać zmiany za pośrednictwem @komentarzy. W ClickUp możesz udostępniać załączniki, takie jak obrazy, dokumenty czy pliki z kodem.

Nie musisz niczego przegapić dzięki powiadomieniom w czasie rzeczywistym i centralnej platformie, na której wszystko jest łatwo dostępne i udostępniane.

Funkcje ClickUp

Priorytety do organizowania zadań według pilnych, wysokich, normalnych lub niskich priorytetów

Uprawnienia i prawa dostępu do kontrolowania, kto ma dostęp do czego

Przypisywanie komentarzy i pozostawianie adnotacji na plikach graficznych w celu lepszej współpracy

Cele ClickUp do definiowania tego, co chcesz zakończyć w określonym czasie

Mapy myśli ClickUp do burzy mózgów pomysłów na projekt i uzyskania opinii klienta

Zalety ClickUp

Mnóstwofree szablony projektów aby szybko rozpocząć pracę

WspółpracaDokumenty ClickUp do organizowania i udostępniania informacji dla wszystkich klientów

Potężne integracje z Quickbooks, Google Drive, Teams, Jira itp.

Globalna funkcja śledzenia czasu w celu pomiaru czasu spędzonego nad projektem

Poręcznyaplikacja mobilna do zarządzania projektami w podróży

Wady ClickUp

Szeroki zakres funkcji może być przytłaczający

Funkcje wyszukiwania mogłyby być szybsze (aktualizacje już wkrótce! 😉)

Cennik ClickUp

ClickUp oferuje darmowy plan bogaty w funkcje i przystępne cenowo plany premium w następujący sposób:

Unlimited : 7 USD na członka miesięcznie

: 7 USD na członka miesięcznie Business : 12 USD za członka miesięcznie

: 12 USD za członka miesięcznie Enterprise: Cena dostępna na życzenie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (5,000+ recenzji)

: 4.7/5 (5,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. Monday.com

Monday's Widok Tablicy może niestandardowo wyświetlać szczegóły kart i dzielić je na grupy

Jeśli szukasz rozwiązania do zarządzania projektami dla freelancerów, z pewnością słyszałeś o Monday . To oprogramowanie do zarządzania projektami jest solidne i często wybierane przez freelancerów z wieloma klientami lub złożonymi projektami.

Monday koncentruje się na udostępnianiu danych projektowych, współpracy i kompleksowym śledzeniu projektów.

Funkcje Monday.com

Kanban, kalendarz, widoki list i wykresów

Automatyzacja obciążenia pracą w planach premium

Prywatne tablice i dokumenty

Wysoce konfigurowalne pulpity projektów i cykle pracy

Powiadomienia o zmianie statusu zadania

Zalety Moday.com

200+szablony dla freelancerów* Aplikacje na Androida i iOS do planowania i śledzenia zadań w projektach freelancerskich

Możesz utworzyć pulpit projektu dla każdej tablicy zadań lub połączyć wiele tablic

Kamienie milowe do śledzenia postępów projektu

Zaawansowane integracje z innymi popularnymi narzędziami

Wady Moday.com

Bardzo ograniczony plan Free (tylko 3 tablice Kanban i 2 członków zespołu w planie Free)

Plany Premium są dość drogie w porównaniu do większości narzędzi, które sprawdziliśmy

Wielopoziomowe uprawnienia są dostępne tylko w planie Enterprise

Na początku może wydawać się skomplikowane

Cennik Moday.com

Monday.com ma darmowy plan i cztery inne płatne plany, jak pokazano poniżej:

Podstawowy : 8 USD miesięcznie za użytkownika

: 8 USD miesięcznie za użytkownika Standard : $10 miesięcznie na użytkownika

: $10 miesięcznie na użytkownika Pro : $16 miesięcznie na użytkownika

: $16 miesięcznie na użytkownika Plan Enterprise: Dostępny na życzenie

Moday.com oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (6,000+ recenzji)

: 4.7/5 (6,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,000+ recenzji)

Sprawdź te_ Monday.com alternatywy !

3. Trello

Via Trello Jeśli wspomnisz o tablicach kanban jakiemukolwiek freelancerowi, ich umysły natychmiast przeskoczą do Trello . To oprogramowanie do zarządzania projektami działa głównie w oparciu o tablice Kanban. Trello doskonale pasuje do freelancera, który uwielbia wizualizować projekty na tablicach.

Funkcje Trello

Tablice, listy i karty do podziału i organizacji zadań w projekcie

Automatyzacja w celu uproszczenia cyklu pracy

Szablony dla większości funkcji zarządzania projektami

Centralny pulpit do wizualizacji projektu, terminów, zadań i kamieni milowych

Wtyczki rozszerzające funkcje

Profesjonaliści Trello

Najlepsze widoki tablicy Kanban

Niezawodna funkcja przeciągnij i upuść

Wiele opcji niestandardowych

Unlimited użytkowników w Free Plan

Nieograniczona przestrzeń dyskowa

Wady Trello

Tylko 10 tablic w planie Free

Limity rozmiaru plików dla załączników

Brak możliwości przypisywania zadań innym współpracownikom w planie Free

Brak natywnego śledzenia czasu pracy

Trudne rozpoczęcie pracy

Cennik Trello

Trello oferuje darmowy Forever Plan i trzy płatne plany.

Free

Standard : 5 USD miesięcznie za użytkownika

: 5 USD miesięcznie za użytkownika Premium : 10 USD miesięcznie na użytkownika

: 10 USD miesięcznie na użytkownika Enterprise: 17,50 USD miesięcznie na użytkownika

Trello oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (13,000+ recenzji)

: 4.4/5 (13,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (22,000+ recenzji)

Sprawdź te_ Trello alternatywy !

4. Asana

Przykład Asana's funkcja kalendarza zespołu Asana to potężne oprogramowanie do zarządzania projektami, choć nie jest ono przeznaczone specjalnie dla freelancerów. To powiedziawszy, Asana jest doskonała, jeśli potrzebujesz narzędzia bez wielu dodatków do zarządzania złożonymi projektami.

Asana umożliwia wizualizację projektów w widoku tablicy, osi czasu i listy. Ta aplikacja do zarządzania projektami może również pomóc w automatyzacji pracy zarządzanie zadaniami na przykład poprzez automatyczne ustawienie terminów. Porównanie Asana vs ClickUp !

Funkcje Asany

Formularze do zgłaszania i przesyłania projektów

Cele opisujące, co i kiedy ma zostać zakończone

Zadania i podzadania do planowania całej pracy nad projektem

Kamienie milowe do wizualizacji i udostępniania postępów klientom

Sekcje do porządkowania projektów

Pulpity i niestandardowe wykresy do widoku wszystkich projektów z lotu ptaka

Kontrola uprawnień i prywatności w celu określenia, kto ma dostęp do czego

Zalety Asany

Mnóstwo funkcji w planie Free

ponad 200 integracji z potężnymi narzędziami, takimi jak Slack, Kalendarz Google, Harvest, Dropbox, Dysk Google itp

Profesjonalna, ale intuicyjna i łatwa w użyciu

Wady Asany

Płatne plany są trochę drogie

Może być przytłaczająca w użyciu

Cennik Asany

Asana ma plan Free i dwa plany płatne, jak pokazano poniżej.

Premium : 10,99 USD miesięcznie za użytkownika

: 10,99 USD miesięcznie za użytkownika Business: 24,99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Asana

G2 : 4.3/5 (9,000+ recenzji)

: 4.3/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.5 (11,000+ recenzji)

Check out these Asana alternatywy !

5. Notion

Via Notion Podczas gdy Notion może być postrzegane przede wszystkim jako narzędzie do robienia notatek , może również służyć jako aplikacja do zarządzania zadaniami dla freelancerów. Notion działa najlepiej dla freelancerów na polu kreatywnym, na przykład dla niezależnych pisarzy, ze względu na swoje funkcje notatki i dokumentacji.

Jest to również jedna z niewielu solidnych darmowych aplikacji do zarządzania projektami na tej liście.

Funkcje Notion

Możliwość tworzenia notatek i dokumentacji

Widoki tablicy, listy i kalendarza do wizualizacji projektów

Osadzanie bogatej zawartości podczas planowania zadań w narzędziu do zarządzania projektami

Filtry umożliwiające szybki dostęp do zadań i projektów

Współpraca w czasie rzeczywistym

Powiadomienia o zmianach statusu, zakończonych zadaniach i komentarzach

Zalety Notion

Wiele szablonów społecznościowych ułatwiających rozpoczęcie pracy

Prosty interfejs użytkownika

Bezpieczeństwo dzięki zgodności z SOC2 i jednokrotnemu logowaniu SAML

Szczegółowe poziomy ról i uprawnień

Eksport obszaru roboczego, w tym projektów, zadań i innych szczegółów

Wady Notion

Ograniczone funkcje zarządzania projektami i zadaniami

Drogie plany premium

Notion pricing

Notion posiada plan Free i trzy plany Premium, które przedstawiają się następująco:

Plus : 8 USD miesięcznie za użytkownika

: 8 USD miesięcznie za użytkownika Business : 15 USD miesięcznie za użytkownika

: 15 USD miesięcznie za użytkownika Enterprise: ceny dostępne na żądanie

Notion oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (1,000+ recenzji)

: 4.6/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,000+ reviews)

Sprawdź te_ Notion alternatives !

6. Ul

Via UlHive to aplikacja do zarządzania projektami, jeśli szukasz narzędzia do zarządzania zadaniami i spotkaniami w jednym. To narzędzie do zarządzania projektami jest również świetne do korzystania z niestandardowych szablonów i szczegółowych funkcji śledzenia czasu.

funkcje #### Hive

Wiele widoków (Gantt, tabela, kalendarz, kanban, portfolio) do planowania i wizualizacji projektu

Szablony do zarządzania projektami

Śledzenie czasu pracy

Notatki do współpracy

Udostępniane formularze do zbierania i przesyłania zgłoszeń projektów

Kalendarz w aplikacji

Zalety Hive

Potężne integracje z wiodącymi w branży narzędziami

Natywne czaty w czasie rzeczywistym

Nieograniczone projekty

Nieograniczone notatki ze wspólnych spotkań

Niestandardowe emotikony w aplikacji do zarządzania projektami

Wady Hive

Niektórzy raportujązarządzanie projektami mobilnymi aplikacja jest powolna

Użytkownicy mogą uznać ją za nieco kosztowną jak na swoje potrzeby

Ceny Hive

Hive jest dostępny w trzech planach; jednym darmowym i dwóch płatnych.

Solo : $0

: $0 Teams : $12 miesięcznie za użytkownika

: $12 miesięcznie za użytkownika Enterprise: Ceny dostępne tylko na żądanie

Hive oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (400+ recenzji)

: 4.6/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (100+ recenzji)

Bonus: Oprogramowanie do śledzenia czasu dla freelancerów !

7. Todoist

Via TodoistTodoist to popularna aplikacja do tworzenia list rzeczy do zrobienia dla zadań osobistych i służbowych. Jako menedżer zadań, Todoist rozwija się w kierunku prostoty, organizacji i zapewnienia, że jesteś na szczycie wszystkich swoich niezależnych prac w celu zakończonego zarządzania projektami.

Ponadto Todoist upraszcza wprowadzanie zadań dzięki funkcji analizowania języka naturalnego i powtarzających się zadań. Na przykład, jeśli wpiszesz "jutro zakończone zadanie XYZ", Todoist rozpozna jutrzejszą datę i ustawi przypomnienie o powiadomieniu.

Co więcej, wszystkie zadania są automatycznie sortowane na odpowiednie kategorie (dzisiejsze, nadchodzące lub niestandardowy widok filtra), aby odciążyć umysł. W ten sposób aplikacja wyświetla tylko to, na czym powinieneś się teraz skupić.

Możesz również zaprosić klientów i innych współpracowników aby omówić projekt w komentarzach i udostępniać pulpit projektu lub poszczególne zadania.

Funkcje Todoist

Ocena priorytetów dla wszystkich zadań w wielu projektach

Podzadania ułatwiające planowanie i sprawdzanie postępu prac

Szablony projektów

Rozszerzenia i widżety rozszerzające funkcje Todoist

Przypomnienia o zadaniach, w których liczy się czas

Powiadomienia, gdy współpracownicy skomentują, zakończą zadanie lub zostawią komentarz

Tablice w stylu Kanban i widoki kalendarza

Przekazywanie e-maili do Todoist jako zadań

Historia aktywności do śledzenia postępu prac

Zalety Todoist

Integracja z ponad 70 narzędziami

Rekomendacje dotyczące wydajności oparte na mocnych stronach i cechach

Ulubione do szybkiego dostępu do ważnych zadań i projektów

Etykiety i filtry do szybkiego wyszukiwania

Motywy z ponad 10 kolorami pasującymi do Twojej osobowości i stylu

Wady Todoist

Limitowana wersja Free (maksymalnie 5 użytkowników na projekt)

Powiadomienia mogą być powtarzalne i irytujące

Musisz zapłacić, aby uzyskać dostęp do ról użytkowników

Cennik Todoist

Todoist ma trzy plany:

Free

Pro : 4 USD miesięcznie za użytkownika

: 4 USD miesięcznie za użytkownika Business: 6 USD miesięcznie za użytkownika

Todoist oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (700+ recenzji)

: 4.4/5 (700+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (1,900+ recenzji)

Sprawdź te_ Todoist alternatywy !

8. Basecamp

Via BasecampBasecamp to narzędzie online do współpracy i zarządzania projektami. Jest to jedyne narzędzie bez darmowego planu na tej liście. Płatne plany posiadają jednak podstawowe funkcje zarządzania projektami, których freelancerzy potrzebują.

Dla większości freelancerów Basecamp jest scentralizowany, łatwy w użyciu i wspiera wiele integracji.

Funkcje Basecamp

Jednostronicowy pulpit dla wszystkich projektów, harmonogramów i zadań

Wiadomości i czaty w czasie rzeczywistym ułatwiające komunikację z klientami i innymi współpracownikami

Zadania do wykonania wraz z terminami i przypomnieniami o powiadomieniach

Widoki Kanban do szybkiego wizualizowania wielu projektów

Wsparcie dla plików w chmurze dla Notion, Dropbox i nie tylko

Zalety Basecamp

Bogactwo funkcji

Brak limitów przestrzeni dyskowej

Codzienne e-maile podsumowujące postęp prac nad projektem

Wady Basecamp

Brak wersji Free

Limit integracji

Przechodzenie z jednego produktu do drugiego jest dość gorączkowe, aby zakończyć zadania

Basecamp ceny

Basecamp kosztuje 11 USD miesięcznie za użytkownika

Basecamp oceny i recenzje

G2 : 4.1/5 (5,000+ recenzji)

: 4.1/5 (5,000+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (14,000+ recenzji)

Sprawdź te_ **Alternatywy Basecamp !

9. nTask

przez nTask Jedną z rzeczy, które mogą przyciągnąć Cię do nTask jako freelancera, są przystępne cenowo płatne plany, zaczynające się od zaledwie $3. Nawet jeśli wybierzesz plan Free, nTask dostarczy ci wielu niezbędnych funkcji do zarządzania zadaniami. Niestety, w porównaniu do innych aplikacji do zarządzania projektami na tej liście, nTask nie posiada tablic Kanban w planie Free.

nTask jest łatwy w użyciu do zrobienia niezależnych projektów, a płatne plany nie ograniczają liczby członków zespołu, których można dodać.

Funkcje nTask

Przeciąganie i upuszczanie tablic kanban

Gotowe szablony tablic kanban ułatwiające planowanie i wizualizację projektów

Ocena priorytetów i statusy zadań

Wiele osób przypisanych i współpracowników do zadań

Komentowanie zadań

Podzadania i zależności między zadaniami

Czat Teams do komunikacji w czasie rzeczywistym z klientami

Automatyczny timer do śledzenia czasu trwania zadania

Agenda spotkania i dyskusja, aby szybko uchwycić instrukcje klienta

Zalety nTask

Kompleksowe zadania i narzędzia do zarządzania projektami do zarządzania projektami

Format listy kontrolnej do zarządzania zadaniami do wykonania

Łatwe ustawienie i użytkowanie

Solidne raportowanie postępu prac

nTask wady

Free Plan nie posiada tablicy kanban

Czasami ładuje się powoli, nawet przy silnym połączeniu internetowym

Ceny nTask

nTask ma darmowy plan i trzy inne plany premium.

Premium : 3 USD miesięcznie za użytkownika

: 3 USD miesięcznie za użytkownika Business : 8 USD miesięcznie za użytkownika

: 8 USD miesięcznie za użytkownika Enterprise: Dostępne na żądanie

nTask oceny i recenzje

Przez TickTickTickTick to lista kontrolna, menedżer zadań i aplikacja do zrobienia listy rzeczy do zrobienia. To narzędzie do zarządzania zadaniami może być proste, ale może działać idealnie dla freelancerów z kilkoma stałymi klientami.

Prosty interfejs aplikacji przekłada się na szybkie rozpoczęcie pracy nad projektami bez żadnych skrupułów i opóźnień. Kalendarz TickTick jest jedną z najmocniejszych stron aplikacji. Kalendarz można przeglądać w pięciu różnych trybach, na przykład dziennym, tygodniowym i miesięcznym, w zależności od tego, co nam odpowiada.

Możesz również udostępniać sprawdzone elementy i listy do zrobienia klientom i innym współpracownikom za pomocą jednego kliknięcia. Jeśli chodzi o narzędzia do zarządzania projektami, TickTick lepiej sprawdza się jako aplikacja do tworzenia list rzeczy do zrobienia.

Funkcje TickTick

Etykiety do kategoryzowania zadań w projekcie według klienta lub tematu

Niestandardowe przypomnienia dla wszystkich zadań i projektów

Synchronizacja na ponad 10 platformach, w tym

Wprowadzanie głosowe (dla zadań do wykonania)

Przekształcanie e-maili klientów w zadania za pomocą kilku kliknięć

Organizowanie zadań w folderach, listach, kontrolach i elementach zadań

Timer Pomodoro doutrzymać koncentrację na projekcie Zalety TickTick

Płatna wersja jest stosunkowo przystępna cenowo w porównaniu do większości narzędzi na tej liście

Wciągający i łatwy w użyciu interfejs

Możliwość planowania powtarzających się zadań może odciążyć użytkownika

Niestandardowe filtry ipoziomy priorytetów niestandardowe

Funkcja białego szumu zwiększająca skupienie nawet wtedy, gdypraca na stronie głównej* Lista i historia aktywności, podsumowanie i statystyki w celu określenia postępu

Parsuje daty w języku naturalnym

TickTick cons

Irytujące wyskakujące okienka w wersji Free

Niestandardowe opcje zarządzania projektami są ograniczone

Prostota TickTick poświęca solidność wymaganą dla oprogramowania do zarządzania projektami, szczególnie w przypadku pracy z wieloma projektami lub klientami

Ceny TickTick

TickTick oferuje plan Free i Premium w cenie od $27,99 rocznie.

TickTick oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (30+ recenzji)

: 4.5/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (80+ recenzji)

ClickUp: Jedyne narzędzie do zarządzania projektami dla freelancerów, jakiego kiedykolwiek będziesz potrzebować

Jako freelancer potrzebujesz czegoś prostego, ale solidnego, aby poradzić sobie z zadaniami i obciążeniem pracą, które wiążą się z byciem freelancerem. Chcesz również zwiększyć swoją wydajność i zachować zdrową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym .

ClickUp może zrobić krok, aby stać się niezawodnym partnerem dla wszystkich prac freelancerów .

Łatwe udostępnianie aktualizacji, połączonych wiadomości i reakcji przy jednoczesnej konsolidacji ważnych rozmów dzięki widokowi czatu w ClickUp

Przykładowo, freelancerzy docenią ClickUp Docs i natywną integrację ClickUp z Google Drive, Gmail i Slack. Z kolei niezależni programiści docenią łatwość integracji ClickUp z takimi aplikacjami jak Jira i Slack inne narzędzia deweloperskie .

ClickUp zapewnia dostęp do wszystkich funkcji potrzebnych do zarządzania klientami, projektami i niezliczonymi innymi zadaniami freelancera. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś .