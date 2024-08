Zarządzanie projektami przez freelancerów: Korzyści, wskazówki i wyzwania

Chcesz zrobić krok naprzód w karierze lub przygotować się do pierwszej samodzielnej pracy związanej z zarządzaniem projektami? To świetne miejsce, aby zacząć. 🏁

Z solidną strategią i odpowiednim podejściem zarządzanie projektami narzędzia, ty też możesz zostać doświadczonym kierownikiem projektu, być swoim własnym szefem i zarządzać każdym projektem, który pojawi się na twojej drodze jak prawdziwy profesjonalista.

Co to jest zarządzanie projektami freelancerskimi?

Zacznijmy od podstaw.

Freelance Project Manager to niezależny profesjonalista, który oferuje usługi zarządzania projektami. Z ich silną umiejętności zarządzania i umiejętności rozwiązywania problemów, pomagają Business nadzorować cały projekt od początku do końca, koordynować różne Teams i strony w kierunku wspólnego celu i zapewnić, że wszystkie wymagania projektu są spełnione na czas.

Tym, co odróżnia ich od tradycyjnych kierowników projektów, jest ich tryb zatrudnienia. Niektórzy niezależni kierownicy projektów pracują samodzielnie dla różnych klientów na podstawie umów. Tymczasem inni freelancerzy mogą współpracować z podmiotem zewnętrznym, takim jak agencja lub platforma, w celu pośredniczenia w ich pracy z klientami.

Korzyści z zarządzania projektami przez freelancerów

Zanim przejdziemy do przyszłych wyzwań, porozmawiajmy o tym, co jest w tym dla ciebie. Dlaczego w ogóle powinieneś rozważyć zostanie niezależnym kierownikiem projektu?

Podobnie jak w przypadku wszystkich ścieżek kariery, wszystko sprowadza się do znalezienia takiej organizacji pracy, która "działa" dla ciebie. Zarządzanie projektami może być stresujące.

Wymaga umiejętności zarządzania kryzysowego i dużej dozy cierpliwości. Ale jeśli zależy ci na wolności, ustawieniu własnych godzin pracy i uwielbiasz zajmować się różnymi aspektami cyklu pracy w tym samym czasie, to będzie to bardzo opłacalne.

1. Elastyczność i autonomia

W ciągu ostatnich kilku lat miliony osób zrezygnowały z tradycyjnej pracy, aby szukać alternatywnych rozwiązań, które pozwolą im pracować i żyć na własnych warunkach. Freelancing i alternatywne powiązania zawodowe stają się coraz popularniejsze.

Praca freelancera na stanowisku kierownika projektu daje ci swobodę decydowania o tym, kiedy, gdzie i jak chcesz pracować. Posiadanie autonomię w swojej karierze nie tylko wzbogaca życie zawodowe, ale także ogólną jakość życia.

via Ruul

2. Niezależność finansowa

Praca jako niezależny kierownik projektów oznacza, że możesz decydować o swoich stawkach i modelu cenowym. Zazwyczaj stawki różnią się w zależności od poziomu zawodowego.

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy starszym kierownikiem projektu, ta kariera może pozwolić ci wybrać najlepszy układ i podnieść stawki zgodnie z własną sytuacją życiową.

pulpit talentów Ruul, w którym można usprawnić cykl finansowy_

3. Możliwości poszerzenia sieci kontaktów

Zarządzanie projektami jako freelancer pozwala na połączenie z większą liczbą profesjonalistów. Z pewnością będziesz mieć swoje obszary specjalizacji i "niszę" Ale jako niezależny kierownik projektu zawsze możesz zanurzyć palce w nowych branżach i rozszerzyć swoją działalność w dowolnym kierunku.

Ponieważ masz możliwość bliskiej współpracy z ludźmi na różnych pozycjach, pozwoli ci to również poszerzyć swoje horyzonty na temat rynku pracy. Kto wie, może kolejna duża zmiana w karierze jest o jedno znaczące połączenie dalej.

4. Większa różnorodność pracy

Kiedy jesteś zatrudnionym kierownikiem projektu pracującym dla określonej firmy, to zakres mojej pracy jest ograniczony do ich linii produktów/usług. W freelancerskim zarządzaniu projektami można wybrać różne projekty w różnych branżach .

Pozwala to odkrywać swoje talenty i odsetki bez ograniczeń. W miarę doskonalenia umiejętności i zdobywania doświadczenia w różnych projektach, pojawi się więcej możliwości.

Oto bardzo powszechne doświadczenie wśród kierowników projektów, którzy pracują samodzielnie: Pochodzą oni z określonego środowiska edukacyjnego. Ale ostatecznie zajmują się wieloma różnymi niszami, których nie wyobrażaliby sobie na studiach.

Wyzwania związane z zarządzaniem projektami przez freelancerów

Omówiliśmy już korzyści, jakie mają freelancerzy w zarządzaniu projektami i być może jesteś już przekonany. Przyjrzyjmy się teraz potencjalnym wyzwaniom, które mogą pojawić się po drodze.

1. Zgranie i koordynacja teamu

Jako niezależny kierownik projektów często jesteś odpowiedzialny za koordynację różnych teamów. Może to oznaczać konieczność dostosowania wielu stref czasowych i harmonogramów do wspólnego celu. Przy tak wielu ruchomych częściach, zgranie zespołu może stanowić wyzwanie.

Ustawienia strefy czasowej w ClickUp ułatwiają poznanie lokalizacji użytkowników w celu ułatwienia współpracy

Sekretem zdrowej "całości" są zdrowe części ze zdrowymi relacjami. Każdy członek teamu powinien znać swoją rolę i obowiązki, aby żaden szczegół nie umknął jego uwadze. Oczywiście potrzebne jest również solidne medium do interaktywnej zdalnej współpracy do zrobienia.

2. Dotrzymywanie terminów

Choć brzmi to paradoksalnie, terminy są kołem ratunkowym projektu. Każde najdrobniejsze zadanie i duży kamień milowy powinien mieć określony termin. Przy tak dużej ilości pracy do zrobienia, kierownik projektu będzie musiał śledzić terminy i upewnić się, że osoba odpowiedzialna może ich dotrzymać.

Ludzka pamięć może pomieścić tylko określoną ilość informacji. Kiedy zajmujesz się zarządzaniem projektami jako freelancer, pracując z wieloma klientami, możesz mieć trudności z dotrzymaniem dokładnych dat dla każdego produktu. Korzystanie z właściwego narzędzi i technik sortowanie różnych zadań i ich terminów ułatwia zarządzanie terminami.

3. Definiowanie celów i rezultatów

Oto ostateczny cel w zarządzaniu projektami przez freelancerów: Osiągnięcie wyników biznesowych, na które nastawieni są klienci. Ale aby to osiągnąć, należy podzielić możliwe do wykonania elementy na małe, znaczące części.

Dobrze zdefiniowane rezultaty zapewniają, że wszyscy zaangażowani są na tej samej stronie. Pomagają również zmierzyć ogólne powodzenie i przebieg prac. Pomyśl o tym jak o punktach kontrolnych podczas długiej podróży. W tym celu należy użyć narzędzie do zarządzania projektami z funkcja ustawienia i śledzenia celów .

Bądź na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów dzięki jasnym ośmiornicom czasu, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów w ClickUp

4. Organizacja płynnego cyklu pracy

Cykl pracy niezbędny do realizacji projektu - niestety - nie przepłynie sam. W tym miejscu wkracza kierownik projektu. Po ustawieniu niezbędnych kroków, tj. wyników i celów, jest to część, w której określa się jak cele zostaną osiągnięte. Przebieg działań, że tak powiem.

Każdy projekt ma unikalne wymagania i wyzwania. Jednak po opanowaniu organizację cyklu pracy można dostosować i zmienić swoje podejście do każdego scenariusza. Dla zarządzanie projektami dla freelancerów , będziesz musiał odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań, takich jak następujące:

Z jakich narzędzi będziesz korzystać?

W jaki sposób będziesz dystrybuować zadania i informować osoby przypisane?

Kto i w jaki sposób będzie śledzić postępy poszczególnych osób?

Co sprawdza się w konkretnym zespole i sytuacji, a co można poprawić?

Kiedy pojawi się problem, jak będzie przebiegał proces przekazywania informacji zwrotnych i usprawnień?

5. Unikanie rozszerzania zakresu

Oto największa zmora osób zarządzających projektami, upiorne pojęcie nawiedzające ich starannie skonstruowane plany: scope creep .

Pełzanie zakresu ma miejsce, gdy zakres projektu jest rozszerzany lub zmieniany po drodze. Wprowadza to dodatkowe obciążenie pracą dla wszystkich zaangażowanych i wymaga przesunięcia zasobów i ponownego planowania. Dość przerażające, prawda?

Zwłaszcza w przypadku zarządzania projektami przez freelancerów, jako osoby pracujące samodzielnie z różnymi klientami, odpowiedzialność za zapobieganie "scope creep" spada na kierownika projektu. Musisz starannie skonstruować deklaracje zakresu i jasno komunikować się z interesariuszami i klientami przez cały czas trwania projektu, upewniając się, że wszystko jest dobrze zdefiniowane i ustrukturyzowane.

Oczywiście nie wszystkie z nich muszą być bezpośrednio zaangażowane w cały projekt. Nadal jednak należy zachować przejrzystość oraz informować ich na bieżąco i utrzymywać ich odsetki. Równoważenie i priorytetyzowanie wymagań i informacji zwrotnych od interesariuszy jest integralną częścią powodzenia w zarządzaniu projektami freelancerskimi.

7. Rozproszone narzędzia i dokumenty

Mówi się, że potrzeba wioski, aby wychować dziecko. Aby "wychować" dziecko w projekcie, potrzeba całej wioski dokumentów, folderów, danych, narzędzi i platform. Przy tak wielu konkurujących ze sobą platformach cyfrowych nawigacja między zakładkami i oprogramowaniem może przyprawiać o zawrót głowy.

Gdzie podziała się lista klientów? A co z tym zawartość kalendarza ? A co z harmonogramem spotkań i tymi połączonymi Google Meet? Twój biedny komputer znowu wydaje ten głośny dźwięk wentylatora, prawda?

Wybierając platformę do zarządzania projektami z wiele integracji , możesz usprawnić cały cykl pracy w jednym miejscu i skrócić czas spędzany na bezmyślnym przechodzeniu między zakładkami.

Bonus:_ Oprogramowanie do śledzenia czasu dla freelancerów

Wskazówki dotyczące powodzenia w zarządzaniu projektami freelancerskimi

Zarządzanie projektami nie jest nauką o rakietach, o ile jesteś gotów włożyć w to pracę. Z odpowiednimi narzędziami i wskazówkami w rękawie, każdy projekt będzie na dobrej drodze do powodzenia.

1. Użyj a

RACI Chart koordynacja teamów

Jednym ze sposobów na zapewnienie zgodności między zespołami jest zdefiniowanie roli i obowiązków każdego członka, a do tego można użyć wykresu Schemat RACI (lub matryca RACI) do tego celu.

RACI to skrót od Responsible, Accountable (Odpowiedzialny, Odpowiedzialny), Konsultant i Informator - różne poziomy odpowiedzialności w zespole.

Role RACI w widoku tablicy ClickUp poprzez Alladdine Djaidani Użyj ClickUp'a Funkcja Tablica aby utworzyć własny wykres RACI lub użyć funkcji gotowego szablonu RACI aby wizualnie nakreślić różne działania w ramach projektu, określić zakres odpowiedzialności poszczególnych Teams i szybciej rozpocząć pracę.

Sprawdź te_ szablony freelancer !

2. Śledzenie terminów za pomocą kalendarzy

Wiele terminów i wiele projektów? Żaden problem. Korzystając z Free narzędzia do zarządzania projektami takie jak ClickUp mogą pomóc w łatwym sortowaniu wielu aspektów projektu - lub wielu aspektów wielu projektów!

Każdemu zadaniu można przypisać termin realizacji i użyć Widok kalendarza ClickUp do wizualizacji i zarządzania terminami. Korzystając z filtrów i trybów widoku, nawigacja po terminach będzie łatwa jak bułka z masłem. Możesz nawet planować i uruchamiać spotkania dzięki integracji z Kalendarzem Google i Zoom. Wszystko w jednym miejscu!

Organizuj projekty, planuj oś czasu i wizualizuj pracę swojego zespołu w elastycznym kalendarzu, dzięki któremu wszyscy są na tej samej stronie.

3. Zarządzaj zadaniami za pomocą wykresu Gantta lub tablicy Kanban

Planowanie i zarządzanie zadaniami to podstawa zarządzania projektami freelancerów. Osoby zarządzające projektami muszą wybrać odpowiednią metodę dla zarządzania zadaniami aby upewnić się, że wszystko idzie gładko i ustawić projekt na powodzenie.

Obecnie najpopularniejszymi metodami organizowania zadań jako kierownik projektu są Wykresy Gantta i tablice Kanban . Każde narzędzie ma swoje unikalne zalety i zastosowania, ale ostateczna decyzja zależy od tego, czego potrzebujesz.

Użyj widoku wykresu Gantta w ClickUp, aby zaplanować zadania , śledzić postępy projektu, zarządzać terminami i radzić sobie z wąskimi gardłami.

Wykresy Gantta przedstawiają widok wszystkich zadań i działań na osi czasu i idealnie pokazywałyby szczegóły, takie jak zależności i kamienie milowe . Widok z poziomym paskiem pomaga wizualizować postęp i daje dobry przegląd oś czasu projektu .

Z kolei tablice Kanban umożliwiają grupowanie zadań w kolumnach według ich statusów. Domyślne opcje to "do zrobienia", "w trakcie" i "zrobione", ale można je zmieniać i dostosowywać do własnych potrzeb. Tablice Kanban są szczególnie przydatne w podejściu Scrum, ponieważ ułatwiają przeglądanie tego, co zostało zrobione i co należy zrobić.

4. Podziel cele na kamienie milowe projektu

W zarządzaniu projektami freelancerskimi jesteś odpowiedzialny za śledzenie tego, dokąd zmierzasz i jaki jest twój aktualny status. Świetnym sposobem na śledzenie postępów jest korzystanie z kamienie milowe projektu . Zwłaszcza jeśli otrzymujesz wynagrodzenie za kamień milowy, jest to niezbędne do utrzymania biznesu.

Kamienie milowe projektu można ustawić zgodnie z fazami cyklu produktu. Na przykład, faza ideacji i burzy mózgów byłaby kamieniem milowym pierwszym, praca nad prototypem byłaby kamieniem milowym drugim, testowanie prototypu i zbieranie informacji zwrotnych byłoby kamieniem milowym trzecim, a scena uruchomienia i promocji byłaby kamieniem milowym czwartym.

Wyświetlanie relacji między zadaniami i kamieniami milowymi w widoku Gantt w ClickUp

Alternatywnie można ustawić OKR i wyniki biznesowe jako kamienie milowe. Na przykład dotarcie do określonej grupy docelowej lub wygenerowanie takiego a takiego przychodu.

5. Ustawienie planu komunikacji dla interesariuszy

Niezależnie od tego, czy są oni bezpośrednio zaangażowani w projekt, czy pośrednio dotknięci jego wynikami, angażowanie interesariuszy jest podstawowym obowiązkiem w zarządzaniu projektami. Aby zachować przejrzystość i utrzymać ich zaangażowanie, należy ustawić plan komunikacji.

Dla każdego interesariusza należy opracować inny plan komunikacji podejście do komunikacji . Korzystając z funkcji takiej jak np Niestandardowe prawa dostępu ClickUp pozwalają zarządzać tym, kto widzi jakie dokumenty i zapewniają bezpieczeństwo poufnych informacji.

Opcje zdalnej współpracy ClickUp pozwalają również na przeprowadzanie wewnętrznych interesariuszy przez statusy projektów i umożliwiają im komentować bezpośrednio na temat odpowiednich materiałów. Kolejną pomocną funkcją są integracje, które poruszymy za chwilę.

6. Wybierz narzędzie do zarządzania projektami z natywnymi integracjami

Narzędzie do zarządzania projektami typu "wszystko w jednym" powinno w jak największym stopniu eliminować przechodzenie między aplikacjami i zakładkami. Natywne integracje ClickUp umożliwiają właśnie to - płynną integrację różnych aplikacji i narzędzi w jednym miejscu. Ale także odblokowanie różnych działań. Dzięki znaczącej automatyzacji i funkcjom nawigacja w cyklu projektu staje się znacznie łatwiejsza.

Zarządzanie projektami freelancerskimi z odpowiednimi narzędziami

Praca jako niezależny kierownik projektu może być wyzwaniem, ponieważ zarządzasz różnymi projektami jednocześnie. Jednak dzięki odpowiednim narzędziom, takim jak ClickUp , darmowego oprogramowania do zarządzania projektami, będziesz wyposażony we wszystko, czego potrzebujesz, aby stać się doświadczonym kierownikiem projektu.

ClickUp oferuje setki konfigurowalnych funkcji, które pomogą ci w zarządzaniu projektami każdego rodzaju i stworzeniu funkcjonalnych systemów, które umożliwią ci oddelegowanie pracy, śledzenie postępów projektu i promowanie płynnej współpracy i zarządzania zespołem w celu zapewnienia powodzenia zakończenia projektu.

W połączeniu z Ruul jako partner w zakresie zgodności z przepisami i finansów, założenie i powodzenie w rozwoju biznesu freelancera staje się łatwe dzięki kilku kliknięciom.

Guest Writer:

Bilge Özensoy _jest byłym aspirującym naukowcem i freelancerem, obecnie zajmującym się całą zawartością, badającym potencjał nowych mediów pod okiem Ruula