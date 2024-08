Darmowe szablony śledzenia postępów projektu do zarządzania projektami

Stworzenie mapy drogowej projektu to tylko połowa sukcesu - prawdziwa praca zaczyna się po ustawieniu planu w ruchu!

Nie ma nic gorszego niż wkładanie serca i duszy w przygotowanie projektu, tylko po to, by patrzeć, jak rozpada się on z powodu słabej realizacji. Dlatego tak ważne jest skuteczne śledzenie projektów w zarządzaniu projektami! Ale łatwiej powiedzieć niż zrobić.

Nie chodzi tylko o nadzorowanie zakończonego projektu mapa drogowa projektu , zarządzasz członkami zespołu, zadaniami, zależnościami , interesariusze, zasoby, budżet i inne. 😵‍💫

Nawet doświadczeni kierownicy projektów potrzebują wszelkiej pomocy na tym froncie i dlatego szablony do śledzenia projektów oszczędzają czas (i życie), jeśli chodzi o dostarczanie wysokiej jakości projektów z łatwością i wydajnością.

Tak jak nie ma dwóch takich samych projektów lub teamów, tak każdy szablon narzędzia do śledzenia projektów ma swój własny, unikalny charakter. Pod wieloma względami jest to dobra rzecz! Zapewnia to, że istnieje szablon dla każdego. Wyzwanie polega na znalezieniu tego, który jest odpowiedni dla Ciebie.

Funkcje, cena, oprogramowanie, branża i wymagania to czynniki decydujące o wyborze szablonu do śledzenia projektów. Na szczęście wzięliśmy to wszystko pod uwagę podczas tworzenia tej listy!

Dowiedz się więcej o zaletach i podstawowych cechach najlepszych szablonów do śledzenia projektów i uzyskaj dostęp do 11 najlepszych przykładów dla każdego zespołu.

Czym jest szablon do śledzenia postępów projektu?

Nawet dla doświadczonych kierowników projektów, szablony do zarządzania projektami są niezbędne, aby zaoszczędzić cenny czas bez poświęcania integralności projektu.

Szablon do śledzenia projektu to gotowy plan, który pomaga menedżerom skutecznie nadzorować cykl pracy i postęp projektu. Najlepsze szablony uzupełniają oprogramowanie do zarządzania projektami i pomagają zespołom w pełni je wykorzystać dzięki niestandardowym funkcjom, takim jak statusy zadań, automatyzacja cyklu pracy , pulpity i wiele widoków, aby upewnić się, że wszystko zostało zakończone zgodnie z planem.

Wizualizuj swoje oś czasu projektu z ponad 15 widokami w ClickUp, w tym Lista, Tablica i Kalendarz

Wiele zależy od tego, czy projekt przebiega sprawnie. Zwłaszcza jeśli chodzi o ostateczną elementy listy kontrolnej i szybko zbliżające się terminy, łatwo jest dopuścić do tego, by niektóre rzeczy umknęły uwadze.

Chociaż jest to powszechne wśród wszystkich projektów, może to być również wyrok śmierci dla pierwotnej osi czasu. Strategie kompresji harmonogramu, takie jak szybkie śledzenie i rozbijanie projektów może pomóc nadrobić część straconego czasu, ale różni się w zależności od przypadku i nigdy nie powinno być pierwszą deską ratunku. 😳

Właśnie dlatego osoby zarządzające projektami poświęcają tak wiele energii na tworzenie i usprawnianie procesów śledzenia projektów. Rzecz w tym, że może to być niezwykle czasochłonne

Szablony są najlepszym rozwiązaniem tego wyzwania - ale jakich funkcji należy szukać przed pobraniem następnego szablonu śledzenia projektu?

Niezbędne funkcje w szablonie do śledzenia postępów projektu

Wielkość zespołu, budżet, stos technologiczny i złożoność projektu ostatecznie określą, który szablon do śledzenia postępów projektu będzie najbardziej odpowiedni. Ale kilka podstawowych cech zapewni, że uzyskasz największy zwrot z inwestycji. 💸

Wiele widoków : Niezależnie od tego, czy jest toWykres Gantta, lista, kalendarz lub tablica Kanban, wiele widoków pomaga kierownikom projektów wizualizować ich oś czasu, zadania i cykle pracy w najbardziej wydajny sposób.

: Niezależnie od tego, czy jest toWykres Gantta, lista, kalendarz lub tablica Kanban, wiele widoków pomaga kierownikom projektów wizualizować ich oś czasu, zadania i cykle pracy w najbardziej wydajny sposób. Pola niestandardowe : Szczególnie w przypadku bardziej złożonych projektów, pola niestandardowe pomagają menedżerom uzyskać dostęp do ważnych informacji szybko i w dowolnym momencie. W zależności od oprogramowania do zarządzania projektami, pola niestandardowe mogą również pomóc w sortowaniu i filtrowaniu przepływu pracy, aby skuteczniej znajdować określone zadania lub grupy.

: Szczególnie w przypadku bardziej złożonych projektów, pola niestandardowe pomagają menedżerom uzyskać dostęp do ważnych informacji szybko i w dowolnym momencie. W zależności od oprogramowania do zarządzania projektami, pola niestandardowe mogą również pomóc w sortowaniu i filtrowaniu przepływu pracy, aby skuteczniej znajdować określone zadania lub grupy. Raportowanie i wgląd : Ważną częścią śledzenia projektu jest bycie na bieżąco z jego postępami. Szablon narzędzia do śledzenia projektów powinien mieć wbudowane formuły, tabele lub pulpity, aby przyspieszyć ten proces. Ponadto, natychmiastowe i niezawodnefunkcje raportowania są niezbędne podczas każdego spotkania z interesariuszami.

: Ważną częścią śledzenia projektu jest bycie na bieżąco z jego postępami. Szablon narzędzia do śledzenia projektów powinien mieć wbudowane formuły, tabele lub pulpity, aby przyspieszyć ten proces. Ponadto, natychmiastowe i niezawodnefunkcje raportowania są niezbędne podczas każdego spotkania z interesariuszami. Intuicyjność : Jaki jest sens posiadania potężnego szablonu do śledzenia projektów, jeśli nie wiesz, jak z niego korzystać? Szablon powinien być łatwy w nawigacji, ustawieniu i dystrybucji wśród zespołu.

: Jaki jest sens posiadania potężnego szablonu do śledzenia projektów, jeśli nie wiesz, jak z niego korzystać? Szablon powinien być łatwy w nawigacji, ustawieniu i dystrybucji wśród zespołu. Integracje: Integracje rozszerzają funkcje każdego oprogramowania i sprawiają, że szablon jest bardziej wartościowy. Zwłaszcza jeśli ciągle przełączasz się między zakładkami, szablon, który pozwala na wiele integracji, pomoże ci skonsolidować pracę.

Grupuj zadania na tablicy Kanban według statusu, pól niestandardowych, priorytetów i nie tylko w widoku tablicy w ClickUp

Teraz, gdy znasz już podstawy, wprowadźmy je w życie! Wykorzystaj swoją nowo zdobytą wiedzę na temat szablonów, aby przeczesać 10 najlepszych szablonów do śledzenia projektów i znaleźć idealny dla siebie. 👠

11 Free Project Progress Tracker Szablony i Przykłady

Zamiast zostawiać cię z 14 milionami wyników wyszukiwania dla szablonów śledzenia projektów, starannie wybraliśmy nasze ulubione 11 dla ClickUp, Excel i Arkuszy Google, aby zacząć wszystko od właściwej stopy. ✅

Każdy z tych 11 szablonów pomoże Twojemu projektowi dotrzymać tempa na wiele sposobów! Niezależnie od tego, czy śledzisz postępy, zasoby, budżet czy czas, te szablony powinny być Twoim pierwszym przystankiem.

Ponadto, możesz uzyskać do nich dostęp bezpośrednio z tego bloga!

1. Szablon do śledzenia projektów ClickUp

Szablon do śledzenia projektów ClickUp

The Szablon do śledzenia projektów ClickUp może być niestandardowy dla każdego rodzaju projektu, w tym dużych inicjatyw organizacyjnych lub małych projektów osobistych!

Jest to szablon przyjazny dla początkujących, zaprojektowany, aby pomóc organizować zadania, zarządzać zasobami i monitorować postępy w obszarze roboczym.

Korzystanie z funkcji śledzenia czasu w ClickUp pozwala zobaczyć, jak dobrze cały zespół radzi sobie z oczekiwaniami w dowolnym momencie cyklu życia projektu. W wyniku tego menedżerowie lub kadra kierownicza mogą łatwiej dokonywać korekt, jeśli jest to konieczne, aby zapewnić, że projekty mieszczą się w budżecie i osiągają kluczowe cele po drodze!

Dzięki tym elementom, które harmonijnie ze sobą współpracują, powodzenie w zarządzaniu kolejnym projektem od początku do końca stanie się łatwiejsze, co w rezultacie zwiększy ogólną wydajność dla wszystkich zaangażowanych w ten proces. ✨

Pro tip: Użyj tego szablonu jako punktu wyjścia do stworzenia wielu trackerów dla powtarzalnych projektów! Pozwoli to zaoszczędzić czas po zakończeniu projektu spotkania inauguracyjne aby zacząć działać. Pobierz ten szablon

2. ClickUp Agency Client Health Tracker by Zenpilot

Bądź na bieżąco z potrzebami klientów i zwiększaj ich zadowolenie dzięki temu niestandardowemu szablonowi od ZenPilot i ClickUp

Jeśli jesteś właścicielem agencji lub kierownikiem projektu, który chce przenieść satysfakcję klienta na wyższy poziom, szablon ClickUp Agency Client Health Tracker od ZenPilot jest idealnym rozwiązaniem. Ten w pełni niestandardowy szablon został zaprojektowany, aby pomóc Ci wyprzedzić potrzeby klientów, zwiększyć ich zadowolenie i usprawnić operacje - wszystko w jednej wygodnej lokalizacji.

Dzięki ClickUp Agency Client Health Tracker można łatwo śledzić stan relacji z klientami, zarządzać szczegółami konta i wiele więcej. Szablon jest zakończony konfigurowalnymi polami, które pozwalają na dodanie szczegółowych informacji o każdym kliencie, w tym jego danych kontaktowych i wszelkich zaległych zadań lub problemów, które należy rozwiązać.

Jest to niezbędne narzędzie dla każdej agencji lub kierownika projektu, który chce poprawić zadowolenie swoich klientów i wyprzedzić ich potrzeby. Pobierz ten szablon

3. Szablon wykresu Gantta do śledzenia projektów ClickUp

Widok dowolnego harmonogramu projektu na wykresie Gantta w ClickUp

Większość osób zarządzających projektami preferuje szablon Wykres Gantta do śledzenia projektów . Wykresy Gantta zapewniają łatwą do zrozumienia wizualną reprezentację zasobów projektu, zadań, kamienie milowe i oś czasu.

Szablon ClickUp w widoku Gantt udostępnia te narzędzia - i nie tylko - aby być na bieżąco z postępem i status projektów :

Pasek boczny widoku Gantt : Rozwiń pasek boczny, aby wyświetlić oś czasu zaplanowanych zadań i podzadań z dowolnej przestrzeni, folderu lub listy w obszarze roboczym

: Rozwiń pasek boczny, aby wyświetlić oś czasu zaplanowanych zadań i podzadań z dowolnej przestrzeni, folderu lub listy w obszarze roboczym Zależności : Rysuj linie między zadaniami, aby automatycznie ustawić i wizualizować zależności

: Rysuj linie między zadaniami, aby automatycznie ustawić i wizualizować zależności Rescheduling : Przesuń całą Przestrzeń, Folder lub Listę na wykresie, aby zmienić daty rozpoczęcia i zakończenia wszystkich znajdujących się tam zadań

: Przesuń całą Przestrzeń, Folder lub Listę na wykresie, aby zmienić daty rozpoczęcia i zakończenia wszystkich znajdujących się tam zadań Schemat kolorów : Łatwa identyfikacja statusu zadania za pomocą kolorowych wskaźników

: Łatwa identyfikacja statusu zadania za pomocą kolorowych wskaźników Edycja zbiorcza: Wprowadzaj duże zmiany zbiorczo bez opuszczania widoku Gantt

Ten szablon jest idealny dla menedżerów, którzy chcą darmowego, intuicyjnego wykresu Gantta, aby pomóc aktualizować i śledzić swoje projekty - bez spędzania godzin na przeprojektowywaniu całego harmonogramu! Pobierz ten szablon

4. Szablon Tablicy Kanban do śledzenia projektów ClickUp

Monitoruj fazy projektu na tablicy ClickUp

Jeśli Tablice Kanban są szybsze, dodaj widok Tablicy z szablonu ClickUp Project Tracker, aby śledzić scenę swoich projektów i zadań! Ta perspektywa pomaga zobaczyć, gdzie zadania się piętrzą i czy trzeba dostosować cykl pracy członków zespołu.

Zminimalizuj liczbę kliknięć, grupując i sortując Tablicę projektu, aby wyświetlić osoby przypisane, terminy, priorytety i nie tylko. Aby uzyskać dodatkowy poziom struktury i organizacji, włącz panele pływackie i limity WIP (pracy w toku):

Swimlanes organizują zadania w rzędy w oparciu o drugie pole

organizują zadania w rzędy w oparciu o drugie pole WIP Limits automatycznie pokazuje, kiedy jesteś poniżej, blisko, na lub powyżej obciążenia

sprawdź_ najlepsze oprogramowanie do zarządzania zadaniami ! Pobierz ten szablon

5. Szablon śledzenia projektu kampanii ClickUp

Szablon śledzenia projektu kampanii ClickUp

Podczas prowadzenia projektów kampanii ważne jest śledzenie wszystkich szczegółów. Jednym z najskuteczniejszych sposobów do zrobienia tego jest stworzenie połączonego systemu i kategoryzacja różnych rodzajów produktów dostarczanych w ramach kampanii.

W ClickUp możesz tworzyć Foldery i Listy, aby wesprzeć różne cykle pracy zespołu (Marketing, Design, Finanse i Social) pracujących nad tą samą kampanią. 🤝

The Szablon śledzenia projektu kampanii ClickUp zapewnia narzędzia usprawniające procesy i optymalizujące planowanie i realizację kampanii. Szablon zawiera różne widoki do śledzenia projektów, w tym:

Źródło sieci, Kampanie w toku, Koszty i Metryki konwersji widoki list

Widok tablicy Kanban ze statusem kampanii

Widok osi czasu kampanii

Widok kalendarza kampanii

Pro tip: Dodaj Formularze ClickUp do swojego zestawu narzędzi marketingowych i scentralizuj żądania kampanii z jednego Formularza! Pobierz ten szablon

6. Szablon do śledzenia projektów kampanii politycznych ClickUp

Szablon do śledzenia projektów kampanii politycznych ClickUp

Organizowanie kampanii politycznych wymaga staranności planowania projektu dobrze zdefiniowana strategia i zespół zaangażowanych osób, które wprowadzą kampanię w życie.

Pierwszym krokiem do zorganizowania powodzenia kampanii politycznej jest opracowanie skutecznej platformy, która nakreśli cele i zadania kandydata. Następnie można ustawić centralne centrum dowodzenia z personelem komunikacyjnym, zasobami finansowymi i innymi niezbędnymi członkami personelu.

Wpisz: centrum dowodzenia Szablon do śledzenia projektów kampanii politycznych ClickUp !

Przedstawiliśmy już podstawowe i niezbędne kroki, które należy wykonać, aby ubiegać się o stanowisko polityczne. Zaoszczędź czas i skup się na ważniejszych rzeczach dzięki temu łatwemu w użyciu i kompleksowemu szablonowi Listy!

Zapoznaj się z przewodnikiem Getting Started, aby uzyskać szybki lub szczegółowy przegląd sposobu korzystania z szablonu. ⚡️ Pobierz ten szablon

7. Szablon śledzenia produkcji ClickUp

Szablon do śledzenia produkcji ClickUp

The Szablon do śledzenia produkcji ClickUp służy jako mapa drogowa dla wszystkich zaangażowanych członków zespołu i partnerów, dając każdemu jasny widok na etapy przedprodukcyjne, produkcyjne i postprodukcyjne projektu wideo.

Jeśli nie masz jeszcze ustandaryzowanego procesu produkcji wideo, jest to idealny szablon, który odciąży cię od śledzenia projektu. Jeśli kluczowa osoba opuści projekt i będziesz musiał przejąć jej pracę, będziesz spokojny wiedząc, że wszystkie informacje o jej zadaniach są przechowywane w ClickUp!

Szablon zawiera popularne widoki ClickUp - Listę, Tablicę Kanban i Kalendarz - ale na tym nie koniec. Dodaj inne darmowe widoki w ClickUp, takie jak wykres Gantta lub Tablica, aby zwiększyć wydajność swojego zespołu!

Dowiedz się, jak stworzyć **Kalendarz zarządzania projektami ! Pobierz ten szablon

8. Szablon śledzenia programu ClickUp

Szablon ClickUp Program Tracker

The Szablon śledzenia programu ClickUp służy jako pojedyncze źródło prawdy do śledzenia postępów każdego projektu w programie. Niezależnie od tego, czy plany programu obejmują kilka miesięcy (czy nawet lat), centralizacja Teams, procesów i wiedzy w ClickUp sprawia, że śledzenie projektów jest dziecinnie proste. 🍃

Dodatkowo, może to być ponownie wykorzystane jako szablon do zarządzania zadaniami do śledzenia przydziałów budżetowych i innych szczegółów finansowych związanych z każdym programem.

Porada dla profesjonalistów: Bądź na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów dzięki jasnym ośmiornicom czasu, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów z Cele w ClickUp ! Pobierz ten szablon

9. Szablon do śledzenia i analizy kampanii ClickUp

Szablon do śledzenia i analizy kampanii ClickUp

Śledzenie analityki kampanii jest istotną częścią zrozumienia powodzenia każdego cyfrowego wysiłku marketingowego. Śledząc i analizując dane, marketerzy mogą identyfikować wzorce, dostrzegać możliwości i podejmować świadome decyzje dotyczące tego, na czym skupić swoje wysiłki. 🔎

A dzięki narzędziu takiemu jak Szablon do śledzenia i analizy kampanii ClickUp dzięki temu szablonowi masz dostęp do informacji pozwalających mierzyć skuteczność kampanii w różnych kanałach i na różnych platformach. Ten rodzaj danych pozwala określić, które obszary osiągają dobre wyniki i odpowiednio dostosować strategię.

Każdy widok w tym szablonie do zarządzania projektami zapewnia inną wizualizację kampanie marketingowe :

Widok Tablicy : Wizualizuj cykle pracy kampanii za pomocą tablic Kanban, które można grupować według statusu, priorytetów lub kanału marketingowego

: Wizualizuj cykle pracy kampanii za pomocą tablic Kanban, które można grupować według statusu, priorytetów lub kanału marketingowego Widok listy : Zarządzanie kampaniami na liście z niestandardowymi statusami, polami niestandardowymi, osobami przypisanymi i nie tylko

: Zarządzanie kampaniami na liście z niestandardowymi statusami, polami niestandardowymi, osobami przypisanymi i nie tylko Widok osi czasu : Zobacz swoje kampanie marketingowe na regulowanej osi czasu ze szczegółami zadań

: Zobacz swoje kampanie marketingowe na regulowanej osi czasu ze szczegółami zadań Widok kalendarza: Harmonogramoś czasu kampanii marketingowych w kalendarzu z zadaniami typu "przeciągnij i upuść Pobierz ten szablon ### 10. Szablon narzędzia do śledzenia projektów w programie Excel

przez Microsoft Excel Jeśli szukasz prostych szablonów do zarządzania projektami, skorzystaj z tego darmowego arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, aby zorganizować zespół projektowy, budżet projektu i daty projektu. Następnie ustaw procent powyżej/poniżej, aby uruchomić wbudowany kalkulator.

Szablon nie pozostawia zbyt wiele przestrzeni na szczegóły projektu lub listę rzeczy do zrobienia. Rozważ użycie szablonu ClickUp, aby śledzić zadania projektu od początku do końca!

Check out the top **Alternatywy dla Excela dla zarządzania projektami. Pobierz ten szablon

11. Szablon do śledzenia projektów w Arkuszach Google

przez Obszar roboczy Google

Try a raportowanie statusu projektu szablon w Arkusze Google do monitorowania różnych projektów w jednym czasie. Szablon zawiera dobrze zorganizowany format do przechwytywania szczegółów projektu, wyników i danych finansowych.

Dostarcza również oznaczone kolorami komórki odzwierciedlające status projektu, dzięki czemu można je łatwo kopiować i wklejać bez poświęcania zbyt wiele czasu na projektowanie! Pobierz ten szablon Related: **Szablony arkuszy czasu

Bądź na bieżąco dzięki szablonom śledzenia postępów w projekcie

Wyobraź sobie szablon narzędzia do śledzenia postępów projektu jako foremkę do ciastek, a oprogramowanie do zarządzania projektami jako wałek do ciasta - szablon nakłada się na platformę do zarządzania projektami i pomaga projektowi nabrać kształtu. 🍪

Jednak nie wszystkie szablony do śledzenia projektów mają taką samą wartość, funkcje i elastyczność.

Zamiast zadowalać się szablonem, który jest wystarczająco dobry, wybierz taki, który gwarantuje wszystko do zrobienia absolutnie bez żadnych kosztów . AKA, wybierz szablon wg ClickUp . 🙂

ClickUp to jedyne oprogramowanie do zarządzania projektami na tyle potężne, aby scentralizować całą pracę w różnych aplikacjach i śledzić projekty pod każdym kątem. Dzięki bogatemu ustawieniu konfigurowalnych funkcji , ponad 1000 integracji i ogromna liczba Biblioteka szablonów dla każdego przypadku użycia, ClickUp jest idealnym rozwiązaniem dla Teams każdej wielkości i branży. Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby z łatwością zacząć śledzenie swoich projektów. 🏆