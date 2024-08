11 darmowych szablonów do zarządzania zadaniami w ClickUp i Excel

Zarządzanie projektami to skomplikowana sprawa. Trzeba zebrać odpowiedni zespół, zaplanować skuteczną strategię i znaleźć odpowiednie narzędzia.

Jednak nawet jeśli wszystkie te elementy są na swoim miejscu, wszystko może pójść nie tak.

Winowajca? Słabe zarządzanie zadaniami. Bez odpowiedniej organizacji na poziomie zadań, nawet najlepsze plany mogą nie spełnić oczekiwań.

W tym miejscu z pomocą przychodzą szablony do zarządzania zadaniami. Zapewniają one łatwy sposób organizowania i priorytetyzować zadania upewniając się, że nic nie stanie na drodze do perfekcji w zarządzaniu projektami.

Od prostych dziennych planerów zadań po kompleksowe tablice kanban w każdym razie, istnieje szablon, który idealnie pasuje do przepływu pracy Twojego zespołu. W tym artykule przedstawimy 11 naszych ulubionych darmowych szablonów do zarządzania zadaniami, które pomogą usprawnić przepływ pracy i zoptymalizować produktywność. Zaczynajmy więc!

Co to jest szablon do zarządzania zadaniami?

Szablon do zarządzania zadaniami to dokument, który umożliwia osobom lub zespołom planowanie, ustalanie priorytetów i śledzenie określonych zadań. Szablony zazwyczaj zawierają takie funkcje, jak terminy, osoby przydzielone i procent ukończenia, aby pomóc ci zachować porządek i być na bieżąco z projektami.

Szablony zarządzania zadaniami zazwyczaj zawierają również wiele widoków. Przykładowo, mogą one zawierać widok tablicy kanban, dzięki czemu zespoły mogą łatwo wizualizować, jak daleko w przepływie pracy znajduje się każde zadanie. Dodatkowo, mogą one zawierać wykres Gantta, dzięki czemu zespoły mogą zobaczyć nadchodzące daty ukończenia i odpowiednio zaplanować swoje dni i tygodnie.

Wizualizuj zadania, projekty i przepływy pracy w najlepszy dla siebie sposób dzięki ponad 15 konfigurowalnym widokom ClickUp

W przeciwieństwie do szablon zarządzania projektem który koncentruje się na szerszych wynikach i celach biznesowych, szablon zarządzania zadaniami to skoncentrowany na konkretnych zadaniach które składają się na te większe projekty. Z tego powodu szablony zarządzania zadaniami są zaprojektowane tak, aby ostatecznie pomóc zespołom w wykonaniu każdego zadania, które zostało im przydzielone.

Co składa się na dobry szablon do zarządzania zadaniami?

Dobry szablon do zarządzania zadaniami jest zorganizowany i pozwala ludziom szybko znaleźć to, czego potrzebują, bez rozpraszania się bałaganem. Można to osiągnąć dzięki inteligentnemu projektowi i wielu opcjom widoku, które podkreślają różne części dokumentu.

Szablon powinien być również elastyczny i umożliwiać dostosowanie go do indywidualnych potrzeb. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy planujesz projekt obejmujący całą firmę, czy tylko swój najbardziej produktywny wtorek, ten szablon może pomóc w osiągnięciu celów.

Wreszcie, powinien być wygodny. Nikt nie chce spędzać mnóstwa czasu na wypełnianiu dokumentu planowania. Dobry szablon powinien umożliwiać inteligentne importowanie danych z dowolnego miejsca oprogramowanie do zarządzania zadaniami którego używasz.

W ten sposób możesz poświęcić mniej czasu na optymalizację szablonu, a więcej na pracę, relaks lub po prostu bycie sobą.

11 darmowych szablonów do zarządzania zadaniami

Jeśli szukasz darmowego i doskonałego sposobu na śledzenie wszystkich swoich zadań i projektów, sprawdź te 11 darmowych szablonów do zarządzania zadaniami z ClickUp i Excel.

1. Szablon do zarządzania zadaniami ClickUp

Uporządkuj wszystkie swoje zadania w jednym miejscu dzięki temu szablonowi

Lepsze zarządzanie zadaniami to coś, co przydałoby się każdemu zespołowi. Nawet jeśli uważasz, że Twój zespół już wykonuje dobrą pracę, zawsze jest miejsce na lepszą pracę zespołową, synergię i zarządzanie czasem.

Zespoły, które chcą przenieść zarządzanie zadaniami na wyższy poziom, mogą skorzystać z aplikacji Szablon zarządzania zadaniami ClickUp jest idealnym rozwiązaniem. Szablon ten posiada wszystkie funkcje, których potrzebujesz, aby pozostać zorganizowanym i na bieżąco z zadaniami, które pomogą Ci wykonać wszystko, co chcesz cele projektu nad którymi pracujesz.

Szablon ten zawiera wstępnie utworzone pola niestandardowe, dzięki czemu na pierwszy rzut oka widać, kto jest odpowiedzialny za dane zadanie i kiedy spodziewa się, że zostanie ono wykonane. Ponadto organizuje zadania projektowe w trzy główne listy- Zadania , Pomysły i zaległości - dzięki czemu można elastycznie znaleźć informacje, których szukasz.

Ale prawdziwa moc tego szablonu leży w jego wielu widokach. Dane wprowadzone do tego szablonu są automatycznie porządkowane według priorytetu, działu lub statusu zadania. W ten sposób możesz łatwo korzystać z tego dokumentu w dowolny sposób, który jest najbardziej przydatny dla Ciebie i Twojego zespołu.

Szablon do zarządzania zadaniami ClickUp jest idealny dla zespołów każdej wielkości, które chcą pozostać zorganizowane, a jednocześnie radząc sobie z obciążeniem pracą . Zacznij już dziś, korzystając z poniższego linku! Pobierz ten szablon

2. Szablon ClickUp Zarządzanie zadaniami według działów

Zobacz, nad czym obecnie pracuje każdy zespół

Czy masz trudności z utrzymaniem porządku, jeśli chodzi o inicjatywy międzydziałowe?

Podczas pracy z wieloma działami lub zespołami nad jednym celem, utrzymanie porządku może wymagać wiele pracy, ale nasz szablon Szablon zarządzania zadaniami według działów od ClickUp może Ci w tym pomóc.

Szablon ten organizuje wszystkie zadania w oparciu o dział odpowiedzialny za ich wykonanie. Możesz nie tylko zobaczyć, które zadania są w toku, ale także uzyskać informacje, takie jak daty zakończenia, poziomy priorytetów lub procent ukończenia.

Nigdy więcej nie otrzymasz wiadomości z pytaniem, kto jest odpowiedzialny za jakie zadanie i kiedy można się go spodziewać. Ten dokument daje każdemu widok z lotu ptaka na to, co dzieje się w całym zespole projektowym.

Czy nie nadszedł czas, aby Twój dział otrzymał bardzo potrzebną pomoc organizacyjną? Pobierz ten szablon już dziś, aby rozpocząć pracę. Pobierz ten szablon

3. Szablon ClickUp Zarządzanie zadaniami według priorytetów

Sortuj wszystkie zadania w widoku listy według priorytetu, aby wiedzieć, gdzie znajduje się każde zadanie i co wymaga uwagi w pierwszej kolejności

W każdej organizacji wykonuje się setki lub tysiące zadań jednocześnie.

Niektóre z nich będą nieuchronnie ważniejsze od innych. Na przykład dodanie biografii pracowników do witryny internetowej może być miłym akcentem, ale jest mniej ważne niż sfinalizowanie wprowadzenia nowego produktu.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój zespół pracuje nad najważniejszymi zadaniami, pobierz kopię aplikacji Szablon ClickUp do zarządzania zadaniami według priorytetów . Szablon ten umożliwia wyświetlanie wszystkich otwartych zadań dla zespołu uporządkowanych według poziomu priorytetu.

Dzięki temu widokowi możesz upewnić się, że członkowie zespołu zawsze w pierwszej kolejności nadają priorytet zadaniom o największym znaczeniu. W ten sposób Ty lub członkowie Twojego zespołu możecie proaktywnie unikać wąskich gardeł i realizować ważne projekty na czas. Pobierz ten szablon

4. Szablon tablicy zarządzania zadaniami ClickUp

Łatwe zarządzanie zadaniami w zespole i korzystanie z niestandardowych widoków, takich jak widok tablicy, w celu bardziej efektywnego delegowania pracy

Czy wiele Twoich zadań wymaga współpracy?

Jeśli tak, to Szablon tablicy zarządzania zadaniami ClickUp został stworzony dla Ciebie. Ten szablon ma klasyczny wygląd tablicy kanban, ułatwiając zespołom wizualizację tego, na jakim etapie przepływu pracy znajduje się każde zadanie.

Widok tablicy ułatwia również współpracę z innymi interesariuszami i dodawanie notatek lub opisów do każdego zadania. Ponadto jest on w pełni konfigurowalny, dzięki czemu można go dostosować do własnego przepływu pracy.

Wystarczy kilka naciśnięć klawiszy, aby dodać terminy, osoby przydzielone i opisy do każdego zadania, aby utrzymać porządek i postęp w projektach.

Możesz także dodać oczekiwany czas ukończenia, aby ludzie mogli wykonywać zadania w oparciu o czas, jaki pozostał im w ciągu dnia. Pomaga to w szybszej realizacji projektów i utrzymaniu wszystkich na zadaniu. Pobierz ten szablon

5. Szablon kalendarza zarządzania zadaniami ClickUp

Przeglądaj swoje zadania w widoku kalendarza miesięcznego, aby zaplanować swoje priorytety

Czy masz trudności z zapamiętaniem, na jaki dzień przypadają określone zadania? Czy zarządzanie czasem to umiejętność, której po prostu nie potrafisz opanować?

Jeśli tak, to potrzebujesz Szablon kalendarza zarządzania zadaniami ClickUp . Szablon ten pozwala na planowanie zadań w formacie kalendarza, dzięki czemu można łatwo sprawdzić, kiedy każde zadanie ma zostać wykonane.

Ten widok sprawia, że zarządzanie obciążeniem pracą członków zespołu i rezultatami znacznie łatwiejsze, pozwalając na szybsze ukończenie projektu. Pomaga również menedżerom wcześnie wykryć potencjalne wąskie gardła, na przykład jeśli kilka głównych zadań ma zostać ukończonych tego samego dnia.

Widok kalendarza pozwala również na bardziej efektywne planowanie własnego harmonogramu. Jeśli wiesz, że projekt A ma zakończyć się pod koniec miesiąca, możesz upewnić się, że wszystko jest na swoim miejscu, aby projekt B mógł rozpocząć się po jego zakończeniu.

Najlepsze jest to, że jeśli jesteś już w ekosystemie ClickUp, Twoje informacje mogą zostać automatycznie zaimportowane do tego poręcznego formularza kalendarza. Pobierz ten szablon

6. ClickUp Prosty szablon do zarządzania zadaniami

Uprość zarządzanie zadaniami dzięki temu doskonałemu szablonowi

Dla wielu z nas utrzymywanie się na szczycie naszych zadań jest pełnoetatowym obowiązkiem, który zajmuje znacznie więcej czasu, niż byśmy chcieli.

Nie chodzi tylko o pracę. Wszyscy musimy pamiętać o spotkaniach, urodzinach i wielu innych rzeczach.

Jeśli spędzasz zbyt dużo czasu na pamiętaniu, co powinieneś dziś zrobić, powinieneś rozważyć wypróbowanie aplikacji ClickUp Prosty szablon do zarządzania zadaniami .

Ten szablon ułatwia stworzenie kompleksowego i intuicyjnego systemu organizacyjnego, który śledzi codzienne zadania i cele .

Oferuje on różne widoki, takie jak widok listy, widok tablicy i widok dokumentu, aby zapewnić elastyczność w strukturyzowaniu zadań w sposób, który najlepiej pasuje do Twojego przepływu pracy.

Szablon ten zawiera również zaawansowane opcje dostosowywania, które umożliwiają dodawanie pól, ustalanie priorytetów zadań, a nawet konfigurowanie przypomnień. Dzięki szablonowi do zarządzania zadaniami ClickUp możesz łatwo uporządkować swój dzień i być na bieżąco z tym, co należy zrobić - bez względu na to, jak duże lub małe może to być zadanie. Pobierz ten szablon

7. Szablon zarządzania zadaniami ClickUp Status

Uporządkuj swój dzień za pomocą tego prostego szablonu do zarządzania zadaniami statusowymi

Wyobraź sobie taką sytuację: Masz listę zadań do wykonania, ale nie wiesz, co już zostało zrobione, a co jeszcze trzeba zrobić. Co gorsza, wydaje się, że lista stale się wydłuża, bez względu na to, jak bardzo starasz się ją ograniczyć.

Jeśli brzmi to znajomo, to potrzebujesz Szablon do zarządzania zadaniami statusowymi od ClickUp . Ten szablon utrzymuje codzienne zadania na łatwej do przeglądania tablicy kanban. Z łatwością zobaczysz, co zacząłeś, co skończyłeś i co jeszcze musisz zrobić.

Co więcej, jeśli masz już skonfigurowane zadania w ClickUp, szablon ten nie będzie wymagał ponownego wprowadzania danych. Wystarczy dodać widok, a ClickUp zaimportuje wszystkie dane z istniejących zadań.

Dzięki temu szablonowi możesz z łatwością rozróżnić zadania typu "muszę to zrobić" i "chcę to zrobić", aby nigdy nie zapomnieć o niczym, co absolutnie musi się dzisiaj wydarzyć. Pobierz ten szablon już dziś i spraw, by dezorganizacja stała się przeszłością. Pobierz ten szablon

8. Szablon do codziennego zarządzania zadaniami ClickUp

Zorganizowanie i produktywność dzięki codziennemu planowi z wykorzystaniem szablonu do zarządzania zadaniami ClickUp

Czy kiedykolwiek marzyłeś o bardziej efektywnym planowaniu swoich dni i tygodni? Szablon Szablon do codziennego zarządzania zadaniami ClickUp został zaprojektowany specjalnie z myślą o tym.

Zamiast ciągle biegać tam i z powrotem między papierowym planerem, notatkami do zrobienia i kalendarzem, możesz scentralizować wszystko w tym łatwym w użyciu dziennym harmonogramie. Użyj go, aby zaplanować i skoordynować swoje godziny z miejscami na każde nowe zadanie, wydarzenie lub spotkanie w ciągu dnia.

Ponadto, dzięki łatwemu do przeglądania formatowi, możesz krytycznie przeanalizować swoje zobowiązania czasowe i zdecydować, czy masz zbyt wiele do zrobienia, aby wypełnić wszystkie swoje zobowiązania. Ten planer jest również niezbędny, aby pomóc ci pamiętać o wszystkich drobiazgach.

Nigdy więcej nie stracisz snu z powodu przegapienia wizyty u lekarza lub zapomnienia o urodzinach przyjaciela. Mając już zapisane te wydarzenia, możesz obudzić się, sprawdzić swój planner i skończyć wszystko na czas. Twój planner może również śledzić inne dokumenty, które utrzymują Twoje życie w porządku.

Na przykład, możesz dołączyć link do swojego dokument zarządzania zadaniami e-mail więc możesz kliknąć tam w czasie, który przeznaczyłeś na odpowiadanie na e-maile. Ponadto, Twój planer nie musi być przeznaczony tylko do poważnych zadań i spotkań.

Może on również pomóc ci znaleźć czas na hobby i nawyki, które lubisz robić. Na przykład, użyj swojego planera, aby uwzględnić czas na codzienne ćwiczenia, praktyki medytacyjne lub po prostu terapeutyczną kąpiel w wannie.

Ten szablon zawiera również zaawansowane opcje dostosowywania, takie jak powtarzające się zadania i określone terminy, co pozwala z łatwością zaplanować dzień. Oznacza to mniej czasu na planowanie, a więcej na działanie. Jeśli więc chcesz wycisnąć więcej z każdego dnia, ten szablon jest dokładnie tym, czego potrzebujesz. Zacznij korzystać z poniższego linku. Pobierz ten szablon

9. Szablon listy zadań projektu ClickUp

Widok listy zadań ClickUp, które są powiązane z metryką North Star

The Szablon listy zadań ClickUp zapewnia zorganizowaną platformę do śledzenia wszystkich zadań w jednym miejscu. Szablon ten można łatwo dostosować do konkretnego przepływu pracy, dzięki czemu wyświetla on nie tylko kompleksową listę zadań, ale także postępy w realizacji każdego z nich.

Wystarczy rzut oka, aby zrozumieć, kto jest odpowiedzialny za jakie zadanie i kiedy ma ono zostać ukończone. Ten szablon kategoryzuje zadania na Action Items, Ideas i Backlog, ułatwiając nawigację po zadaniach. Szablon zapewnia również wiele opcji przeglądania, umożliwiając organizowanie zadań według priorytetu, działu lub statusu zadania.

Szablon ten jest idealny dla zespołów i osób, które dążą do wydajności i zorganizowanego zarządzania zadaniami. Jego integracja z ClickUp oznacza brak powielania wprowadzanych danych, co pozwala zaoszczędzić cenny czas. Szablon listy zadań ClickUp to doskonałe narzędzie do śledzenia zadań i skutecznego osiągania celów projektu. Pobierz ten szablon

10. Szablon organizatora zadań programu Microsoft Excel

Przez Vertex42

Niektórzy ludzie muszą pozostać zorganizowani, ale nie chcą wprowadzać do swojego życia zupełnie nowego systemu. Korzystają już z dziesięciu różnych platform i nie są zainteresowani jedenastą.

Dla tych osób, to Szablon śledzenia zadań Microsoft z Excela to świetna opcja. Umożliwia on utworzenie kompleksowej listy zadań do wykonania, a wszystko to w znanym środowisku programu Excel.

Ten szablon Excel jest świetną opcją dla każdego, kto dobrze radzi sobie z programem Excel i nie chce inwestować czasu w bardziej kompleksowy system zarządzania zadaniami. Nie jest on może ładny, ale zawiera wszystkie podstawowe elementy, takie jak konfigurowalna lista zadań, terminy i procent realizacji. Jest nawet miejsce na notatki, w którym można upuścić ważne linki, daty rozpoczęcia lub budżet projektu. Co więcej, ten szablon śledzenia zadań można łatwo dostosować do własnych potrzeb. Niezależnie od tego, czy śledzenie zadań dla pojedynczego projektu lub całej organizacji, ten dokument może pomóc Ci być o krok do przodu.

Jeśli więc chcesz zarządzać swoimi zadaniami w ekosystemie Office, szablon śledzenia zadań programu Excel jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Pobierz ten szablon

11. Szablon dziennego menedżera zadań programu Excel

Za pośrednictwem szablonów Microsoft

Utrzymywanie się na bieżąco każdego dnia jest umiejętnością samą w sobie. Wielu z nas ma mnóstwo bieżących zadań, które wymagają naszej uwagi, więc śledzenie ich wszystkich i wykonywanie ich na czas wymaga odrobiny organizacji.

Jeśli szukasz po prostu łatwego sposobu na zorganizowanie swoich dni, nie szukaj dalej niż szablon Szablon codziennego zarządzania zadaniami w programie Microsoft Excel . Ten szablon listy zadań projektowych umożliwia przeglądanie i organizowanie codziennych zadań w prostym, czytelnym formacie. W ten sposób można śledzić terminy i ustalać priorytety lista rzeczy do zrobienia aby nic nie umknęło uwadze.

Kolejną przydatną sztuczką tego darmowego szablonu jest to, że automatycznie podświetla on wszystkie zadania, które mają zostać wykonane dzisiaj. Te wyróżnione wpisy są łatwe do zauważenia, więc nigdy nie przegapisz niczego, co należy zrobić jak najszybciej. Ta funkcja może nie mieć większego znaczenia, jeśli twoje życie jest dość zrelaksowane (na szczęście), ale może uratować ci życie, jeśli liczba zadań wydaje się rosnąć.

Nie jesteś pewien, czy szablony Excel do zarządzania zadaniami są dla Ciebie odpowiednie? W takim razie zapoznaj się z naszym przewodnikiem po Alternatywy dla programu Excel aby znaleźć coś dla siebie. Pobierz ten szablon

Zarządzaj zadaniami projektu za pomocą szablonów śledzenia zadań

Szablony do zarządzania zadaniami to świetny sposób na utrzymanie porządku i zapewnienie realizacji zadań z dużym wyprzedzeniem. Niezależnie od rodzaju zespołu projektowego, prawdopodobnie istnieje szablon do zarządzania zadaniami, który pomoże usprawnić przepływ pracy, zarządzać zadaniami projektowymi i zoptymalizować produktywność.

Jeśli Twoja firma szuka łatwego sposobu na usprawnienie zarządzania zadaniami w swoich przepływach pracy, nie szukaj dalej niż ClickUp funkcje zarządzania zadaniami pozwalają na więcej niż tylko dostęp do naszych gotowych szablonów.

Możesz również użyć ClickApps aby dostosować swoje doświadczenie, dodać tagi i podzadania, a nawet usprawnić współpracę dzięki wątkom komentarzy w czasie rzeczywistym.

Dzięki ClickUp zarządzanie zadaniami nie musi być już takie... zadaniowe. Przekonaj się, jaką różnicę może zrobić dla Twojej firmy odrobina organizacji dzięki zapisując się na darmowe konto dzisiaj.

Szczęśliwego organizowania! 🎉