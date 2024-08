Zarządzanie projektami a zarządzanie zadaniami – Jaka jest różnica?

Zarządzanie projektami

i zarządzanie zadaniami .

Terminy te są często używane. Ale czy są jakieś realne różnice między zarządzaniem projektami a zarządzaniem zadaniami?

Rozważmy ten przykład.

W moim domu chcę położyć nowy kamienny chodnik prowadzący do drzwi wejściowych. Do zrobienia tego będę musiał wyczyścić ziemię, wyrównać ją, dodać kamienie, a także zrobić wiele innych rzeczy, o których nie myślę.

Nie mój prawdziwy dom

Projekt to stworzenie chodnika. Zadania są tym, co muszę zrobić do zrobienia.

Ale inne zadania obejmują gromadzenie zasobów kupowanie kamieni, szukanie łopaty i proszenie przyjaciół o pomoc. To też są zadania.

Określenie i rozważenie potrzebnych zasobów jest niezbędne do stworzenia świetnego projektu.

Projekt to nadrzędny cel, na który składa się wiele zadań: stworzenie kamiennego chodnika.

Zadania to wszystko, co musi zostać zrobione do zrobienia celu.

Zarządzanie projektami zazwyczaj obejmuje zadania.

Każdy projekt ma zwykle kilka zadań, które należy wykonać w różnych odstępach czasu. Często są to są od siebie zależne i czasami jedno zadanie nie może zostać zakończone, dopóki nie rozpocznie się kolejne.

Zarządzanie zadaniami a zarządzanie projektami w prostych słowach

Zamiast odnosić się zamiennie do zarządzania projektami i zarządzania zadaniami, spróbujmy zdefiniować różnice.

Główną różnicą między zarządzaniem projektami a zarządzaniem zadaniami jest to, że zarządzanie zadaniami odnosi się do zarządzania indywidualną pracą i osobistymi działaniami, podczas gdy zarządzanie projektami odnosi się do zarządzania pracą całych teamów i interesariuszy. Zarządzanie zadaniami jest zatem podzbiorem zarządzania projektami.

Projekty a zadania

Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo zadaniom i projektom. Projekty to fragmenty pracy z określonymi datami rozpoczęcia i zakończenia. Mają kamienie milowe i wyraźny wynik, zazwyczaj z rezultatem na końcu. Zadania to pojedyncze jednostki pracy, a wiele zadań może składać się na projekt lub może być niezależnych od projektów.

Czasami zadania niezależne od projektu niekoniecznie są tak duże.

Na przykład, jeśli jesteś sprzedawcą, prawdopodobnie musisz odpowiedzieć na wiele e-maili i wykonać kilka telefonów. Twoim zadaniem jest zadzwonienie do kolejnej osoby z listy.

Twój projekt polegałby na nawiązaniu kontaktu ze 100 osobami, które spotkałeś na ostatniej konferencji.

Do niektórych zadzwonisz (zadania), do innych wyślesz e-mail (więcej zadań) i będziesz chciał zebrać swoje materiały wspierające sprzedaż które konkretnie odnoszą się do tematyki konferencji (więcej zadań).

Projekty często angażują więcej niż jedną osobę, z kierownikiem projektu i zespołem. Każdy członek zespołu wykonuje indywidualne zadania związane z projektami. Suma zarządzania zadaniami wszystkich osób będzie stanowiła ukończony projekt . Na przykład wydania funkcji liczą się jako wiele projektów.

Jak widać, zarządzanie zadaniami jest wyraźnie częścią zarządzania projektami.

Mylisz projekty z zadaniami

Spowoduje to wiele frustracji. Na przykład, jeśli piszesz słowa "Zbuduj nowy produkt" na swojej stronie lista do zrobienia to trochę za dużo. Nie zrobisz tego w jeden dzień. Zamiast tego musisz podzielić to na mniejsze części lub zadania, a następnie podjąć działania na tych mniejszych krokach.

Jedną z metod, która jest naprawdę świetna w oddzielaniu projektów i zadań jest Gotowe do zrobienia Metodologia. Naprawdę pomaga oddzielić to, co zajmuje dużo czasu, od tego, co jest łatwiejsze do zrobienia w kilku krokach.

Stworzyliśmy dodatkowe zasoby, które pomogą ci w podstawach zarządzania projektami:

Najlepsze metodologie zarządzania projektami

Zasady zarządzania projektami

Umiejętności zarządzania projektami potrzebne kierownikom projektów

Sprawdź nasze_ **Słownik zarządzania projektami więcej terminów związanych z zarządzaniem projektami!

# Do zrobienia potrzebujesz oprogramowania do zarządzania projektami lub zadaniami?

Bez względu na wielkość projektu, prawdopodobnie wciąż masz kilka przypomnień przyklejonych do notatek post-it. Nadszedł czas, aby zaktualizować swój stos technologiczny o narzędzie do zarządzania zadaniami lub narzędzie do zarządzania projektami.

Do czego służy oprogramowanie do zrobienia zadania? Oprogramowanie do zarządzania zadaniami pomaga przechowywać listy do zrobienia i inne notatki w jednym miejscu. Oprogramowanie takie jak to pomoże ci szybciej zrobić zadania, gdy rozpoczynasz nowy projekt.

Za pomocą tego oprogramowania można tworzyć listy zadań, grupować zadania i planować ich zakończenie. Pomagają one w wykonaniu jednego zadania przed rozpoczęciem kolejnego. W większości przypadków nie ma konkretnych zależności między zadaniami.

Popularne aplikacje do zarządzania zadaniami obejmują Todoist lub Any.do zrobienia . Są to proste aplikacje, które kierują się zadaniami. Często są one uszeregowane według pilności, a przypomnienia można ustawić często.

Do czego służy oprogramowanie do zarządzania projektami?

Z drugiej strony, oprogramowanie do zarządzania projektami jest przeznaczone do koordynowania projektów i zazwyczaj zapewnia wszystkie funkcje, które oferuje oprogramowanie do zarządzania zadaniami.

Są to narzędzia do zarządzania projektami to przede wszystkim współpraca , koordynację i planowanie projektów. Oprogramowanie do zarządzania projektami ma podzadania, komentarze, załączniki i opisy zadań, które szczegółowo określają, kiedy projekt powinien zostać zrobiony.

Często wymaga to solidnego widok czasu lub wykres Gantta aby zobaczyć, jak wszystkie projekty układają się względem siebie.

Oprogramowanie do zarządzania projektami pomaga kierownikom projektów tworzyć szacowany czas , śledzenie pracy członków zespołu i raportowanie projektu. Większość programów do zarządzania zadaniami po prostu tego nie posiada. Zadania zazwyczaj nie są tak pilne lub tak zaangażowane, by uwzględniać w nich szacowany czas.

Bonus:_ Alternatywy zadań !

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami jest również oprogramowaniem do zarządzania zadaniami

Pomiędzy pracą a życiem osobistym niekoniecznie muszą istnieć czyste przerwy.

Tak, istnieje równowaga, ale przygotowanie recitalu tanecznego dzieci może nakładać się na kolejny telefon od klienta. Może się też zdarzyć, że będziesz musiał złożyć zamówienie w Amazonie, pisząc kolejny artykuł projekt .

Widzisz, co mam na myśli?

Najlepsze oprogramowanie łączy w sobie zarówno zarządzanie zadaniami, jak i projektami. Masz narzędzia do zrobienia jednego i drugiego z prostotą, aby nie przytłoczyć jednego drugim. Powinieneś znaleźć oprogramowanie, które jest przyjemne w użyciu - niezależnie od tego, czy chodzi o zadania czy projekty, osobiste czy zawodowe.

FYI, That's Why We Created ClickUp (FYI, dlatego stworzyliśmy ClickUp)

Tak, ClickUp jest naprawdę platforma wydajności którą można wykorzystać zarówno do zadań osobistych, jak i projektów zawodowych. Jest to pytanie, które od początku napędzało naszego CEO, Zeba Evansa. Pyta on:

"Dlaczego moje życie zawodowe i życie poza pracą nie mogą być w tym samym miejscu, ale podzielone na tyle, by się nie mieszały?"

dlaczego nie mogę mieć wszystkiego na jednej prostej i pięknej platformie?

oto pytania, które sobie zadawałem. I to jest właśnie sedno misji ClickUp

nie jesteśmy tu tylko po to, aby rozwiązać problem zarządzania projektami. Zebraliśmy się, aby rozwiązać większe problemy."

To ambitny cel, aby rozwiązać ogromny problem rozdzielania zadań i projektów. Ale właśnie dlatego ClickUp jest darmowy i łatwy w użyciu.

ClickUp posiada wszystkie funkcje zarządzania zadaniami, które pomogą Ci ukończyć zadania, takie jak:

Ale ma również potężne funkcje zarządzania projektami, których potrzebujesz do zrobienia rzeczy w pracy, takich jak:

W ClickUp stworzyliśmy odpowiednie oprogramowanie do zarządzania projektami, aby rozwiązać problemy osobiste i zawodowe. Czy dołączysz do nas, aby tak się stało? Najprostszym sposobem do zrobienia tego jest wypróbowanie ClickUp. Zarejestruj się już dziś!