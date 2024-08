10 Alternatywy i konkurenci Taskade w 2024 r

Szukasz alternatywnych narzędzi AI do zarządzania zadaniami, które zastąpią Taskade? Nie szukaj dalej!

W tym artykule przedstawimy 10 świetnych alternatyw dla Taskade, które pomogą ci usprawnić zarządzanie zadaniami i zwiększyć wydajność.

Niezależnie od tego, czy szukasz zaawansowanych funkcji, lepszych opcji niestandardowych, czy bardziej przyjaznego dla użytkownika projektu, mamy dla Ciebie wszystko. Zanurzmy się w naszym ulubionym oprogramowaniu do zarządzania zadaniami i alternatywach Taskade z 2024 roku!

Czego należy szukać w alternatywach dla Taskade?

Jeśli szukasz alternatywy dla Taskade, zwróć uwagę na przyjazne interfejsy użytkownika do zarządzania zadaniami z wiele integracji i automatyzacji. Poszukaj również narzędzi, które pozwalają na automatyzację powtarzalnych zadań i utrzymanie porządku. Narzędzia do tworzenia konspektów , funkcje zarządzania zadaniami i integracje z AI również powinny znaleźć się na szczycie listy, jeśli chcesz zmaksymalizować wydajność, gdy z łatwością podejmujesz się wielu projektów.

Oto klucze oprogramowanie do zarządzania projektami funkcje, na które należy zwrócić uwagę, rozważając alternatywy Taskade:

Interfejs : Wyczyszczony i intuicyjny interfejs użytkownika, który zapewnia bezproblemowe doświadczenie dla kierowników projektów i liderów zespołów do zarządzania zadaniami

: Wyczyszczony i intuicyjny interfejs użytkownika, który zapewnia bezproblemowe doświadczenie dla kierowników projektów i liderów zespołów do zarządzania zadaniami Krzywa uczenia się : Przyjazny dla użytkownika program z łatwymi do zrozumienia samouczkami dla początkujących lub doświadczonych kierowników projektów

: Przyjazny dla użytkownika program z łatwymi do zrozumienia samouczkami dla początkujących lub doświadczonych kierowników projektów Czat i narzędzia do współpracy : Dzisiejszy szybko zmieniający się świat wymaga wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji w czasie rzeczywistym, aby zarządzać projektami między działami i zespołami

: Dzisiejszy szybko zmieniający się świat wymaga wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji w czasie rzeczywistym, aby zarządzać projektami między działami i zespołami Zarządzanie projektami : Solidne możliwości zarządzania projektami, w tym wykresy Gantta

: Solidne możliwości zarządzania projektami, w tym wykresy Gantta Integracje i automatyzacja : Kompatybilność z innymi narzędziami, z których korzysta Twój Teams, umożliwiająca płynneautomatyzacja cyklu pracy organizowanie zadań i list zadań

: Kompatybilność z innymi narzędziami, z których korzysta Twój Teams, umożliwiająca płynneautomatyzacja cyklu pracy organizowanie zadań i list zadań Integrated AI: Bezproblemowa integracja AI do podsumowywania i generowania elementów działań, ponieważ może to zarówno zaoszczędzić czas, jak i pokazaćjak być bardziej wydajnym (punkty bonusowe, jeśli program zawiera równieżGenerator zawartości AI!)

Badając alternatywy dla Taskade, pamiętaj o powyższych funkcjach, aby pomóc Ci znaleźć najlepsze narzędzie lub oprogramowanie do zarządzania projektami.

10 najlepszych alternatyw dla Taskade do wykorzystania w 2024 roku

Zapoznajmy się z 10 najlepszymi płatnymi i darmowymi alternatywami Taskade, które mogą pomóc w usprawnieniu zarządzania zadaniami. ✅

Użyj ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

ClickUp otrzymuje wielką złotą gwiazdę, jeśli chodzi o oprogramowanie do zarządzania zadaniami i projektami. 🌟

Oferuje kompleksowy zestaw funkcji, automatyzacji i integracji, które pomagają zarządzać zadaniami i ustalać ich priorytety. ClickUp ułatwia usprawnienie cyklu pracy w wielu projektach.

Jego AI narzędzie do zarządzania projektami sprawi, że zaniemówisz! ClickUp AI dostarcza natywne kreatory AI dla niemal każdej funkcji, jaką można sobie wyobrazić.

Jego Szablon do zarządzania zadaniami zawiera sześć widoków, dzięki czemu można szybko uzyskać dostęp do potrzebnych informacji. Ponadto, można łatwo oddelegować zadania dla A+ priorytetyzacji projektów .

ClickUp znajduje się na szczycie naszej listy alternatyw Taskade dzięki rozszerzeniu zadań i priorytetów zarządzanie zasobami możliwości, zaawansowane narzędzia AI i niestandardowe recenzje klientów. Wysokie oceny na G2 i tysiące pozytywnych recenzji na wielu stronach pokazują, że jest to jedna z najlepszych alternatyw dla Taskade.

Najlepsze funkcje ClickUp

Śledzenie czasu projektu z dowolnego urządzenia ułatwia liderom zespołów i kierownikom projektów dokładne śledzenie czasu - niezależnie od tego, czy odbywa się to za pośrednictwem platformy, czy naszego rozszerzenia Chrome

ponad 50 automatyzacji zadań dzięki integracjom, które pozwalają usprawnić cykl pracy i zautomatyzować powtarzające się zadania za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść" w celu uporządkowania projektów

Zaawansowane funkcje AI pomagające w podsumowywaniu, generowaniu zawartości i szybszej pracy nad notatkami, zakończonymi zadaniami lub zarządzaniem powtarzającymi się zadaniami

Narzędzie do współpracy zespołowej w czasie rzeczywistym i asynchronicznej z czatem i cyfrowymi tablicami do mapowania zależności zadań, burzy mózgów na temat wprowadzania produktów na rynek lub tworzenia cykli pracy dla członków zespołu

Free Forever Plan jest wyposażony w funkcje do zarządzania złożonymi projektami (i nie zobaczysz wielu z nich za darmo na tej liście)

Limity ClickUp

Ze względu na wszystkie funkcje i szczegółowe niestandardowe ustawienia, niektórzy mogą mieć trudności z nauką obsługi aplikacji

Nie wszystkie widoki są dostępne na urządzeniach mobilnych

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited Plan : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Business Plan : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Plan Business Plus: $19/miesiąc na użytkownika

$19/miesiąc na użytkownika Enterprise Plan:Kontakt w sprawie cen *ClickUp AI: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (8,256+ recenzji)

4.7/5 (8,256+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,734+ opinii)

2. TickTick

Via TickTick Zaprojektowany z myślą o freelancerach i małych Business, TickTick jest przyjazny dla użytkownika oprogramowanie do zarządzania zadaniami które mogą pomóc w zarządzaniu zadaniami dla siebie i swojego zespołu.

Jego intuicyjny interfejs ułatwia planowanie, zarządzanie zadaniami i śledzenie postępów, dzięki czemu można skutecznie zarządzać projektami osobistymi lub zespołowymi.

Ustalaj priorytety, współpracuj i zarządzaj pracą swojego zespołu za pomocą narzędzi, takich jak przypomnienia o lokalizacji, alerty, statystyki wydajności, funkcje głosowe i inne. Dodatkowo, otrzymujesz Pomo timer i maszynę z białym szumem, aby zwiększyć swoją wydajność!

TickTick to doskonała alternatywa dla Taskade dla freelancerów, małych Businessów i osób, które chcą zarządzać osobistymi zadaniami. Jeśli wypróbowałeś już to oprogramowanie do zarządzania projektami, zapoznaj się z naszą listą najlepszych aplikacji do tego celu Alternatywy dla TickTick .

Najlepsze funkcje TickTick

Super przyjazny, konfigurowalny interfejs użytkownika z elastycznymi widokami i menedżerem zadań

Płynna integracja z popularnymi aplikacjami, takimi jak Kalendarz Google, Trello, Microsoft To Do i Siri

Narzędzia do współpracy zespołowej ułatwiające udostępnianie list wszystkim członkom zespołu

Obszerna biblioteka pomocy, w tym przewodnik dla początkujących użytkowników, z doskonałą nawigacją i łatwymi do wykonania instrukcjami

Limity TickTick

Limit integracji

Nie jest przeznaczony dla dużych firm lub korporacji

Brak natywnych narzędzi AI w narzędziu do zarządzania projektami

Cennik TickTick

Free

Premium: 27 USD/miesiąc na rok

TickTick oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (86+ recenzji)

4.5/5 (86+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 101 recenzji) porównanie TickTick i Todoist !

3. Notion

przez Notion Spotkaj się z Notion, wszechstronnym oprogramowaniem do zarządzania zadaniami i projektami. Notion to oparte na chmurze oprogramowanie do współpracy zespołowej. Umożliwia ono zarządzanie projektami członków zespołu przy jednoczesnym przydzielaniu zadań, śledzeniu postępów w projektach i wyszczególnianiu priorytetów zadań.

Solidne rozwiązanie do zarządzania projektami może również obsługiwać wszystkie notatki, bazy danych i wiki - co jest świetną opcją dla zdalnych teamów. 📚

Notion AI, dostępny jako dodatek do Notion, umożliwia dostęp do pełnych możliwości AI wewnątrz aplikacji. Może tworzyć podsumowania, udostępniać wnioski ze spotkań, generować kolejne kroki z notatek ze spotkań i bez wysiłku komponować tekst. I wiele więcej! 🤖

Niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem projektu, freelancerem, małym zespołem czy firmą na poziomie Enterprise, Notion dostosowuje się do Twoich potrzeb, zapewniając wyjątkowe funkcje zarządzania projektami.

Użytkownicy uwielbiają możliwość tworzenia i przypisywania zadań, ustawienia terminów i kamieni milowych oraz śledzenia kluczowych szczegółów. Jeśli szukasz płatnych lub darmowych alternatyw dla Taskade z potężnymi funkcjami AI, sprawdź to oprogramowanie do zarządzania zadaniami!

Notion najlepsze funkcje

Tworzenie, przypisywanie i ustalanie priorytetów zadań ułatwia zarządzanie wieloma projektami

Zarządzanie terminami zadań dla terminów i kamieni milowych

Elastyczny interfejs oprogramowania do zarządzania zadaniami umożliwiający zarządzanie projektami na pierwszy rzut oka

W pełni zintegrowany dodatek Notion AI

Limity Notion

Stroma krzywa uczenia się w porównaniu do niektórych programów do zarządzania zadaniami

Sporadyczne opóźnienia na całej platformie

Ograniczone opcje formatu

Notion ceny

Free

Plus : $8/miesiąc na użytkownika

: $8/miesiąc na użytkownika Business: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny Notion AI: Dodaj do dowolnego płatnego planu za $8/miesiąc na członka

Notion oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (4,726+ recenzji)

4.7/5 (4,726+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,760+ recenzji)

Check out these Notion alternatives !

4. Coda

przez Coda Jeśli szukasz solidnego narzędzia do zarządzania projektami i platformy, która może sprostać różnym wymaganiom związanym z zarządzaniem zadaniami, rozważ Coda.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz prostej listy do zrobienia, czy złożonej tablicy zadań do zarządzania projektami w całej organizacji, Coda dostosowuje się i ewoluuje wraz z Twoimi potrzebami. Umożliwia połączenie z tysiącami aplikacji na wielu platformach, dodając nieskończone możliwości do dokumentów.

Chcesz poczuć się jak w dokumencie? Coda wygląda jak dokument, ale działa jak aplikacja!

Coda nie ma jeszcze natywnej AI, ale jest w drodze! Coda AI jest obecnie w fazie beta i może pomóc we wszystkim, od podsumowań i podkreśleń po generowanie danych i skład tekstu.

Jeśli szukasz elastycznych, opartych na współpracy alternatyw dla Taskade, które zarządzają zespołem projektów i skalować w miarę rozwoju, Coda może być doskonałą opcją jako narzędzie do zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje Coda

Wiele niestandardowych opcji w oprogramowaniu do zarządzania zadaniami

Doskonałe funkcje współpracy i proste opcje ustawienia priorytetów zadań

Zaawansowana automatyzacja

Płynna integracja danych i połączenie z innymi narzędziami, aby przynieść korzyści wszystkim członkom zespołu, a nawet zespołom zdalnym

Limity Coda

Ograniczone możliwości mobilne jak na narzędzie do zarządzania projektami

Problemy z formatem przy dużych eksportach

Długi czas ładowania dużych projektów

Ceny Coda

Free

Pro : $10/miesiąc za dokument Doc Maker

: $10/miesiąc za dokument Doc Maker Teams: $30/miesiąc za Doc Maker

$30/miesiąc za Doc Maker Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Coda oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (395+ recenzji)

4.7/5 (395+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (89+ opinii)

Check out these Alternatywy dla kodowania !

5. Fibery

przez Fibery Fibery to narzędzie do zarządzania pracą, które kładzie duży nacisk na strukturę i połączenia.

Jego funkcje zarządzania projektami obejmują szablony, takie jak 1-3-5 Focus do organizowania pracy, Advanced Workflow do złożonych przejść zadań i Daily Check-Ins do usprawnionej komunikacji z menedżerami projektów.

Jego integracja z narzędziami AI, Fibery AI, ma wszystkie funkcje potrzebne członkom zespołu do tworzenia przestrzeni, automatyzacji powtarzalnych zadań, burzy mózgów, notatek i poprawy pisania.

Fibery integruje się z wieloma narzędziami, takimi jak Slack, GitLab, GitHub i Jira. Warto się jej przyjrzeć, jeśli szukasz płatnej lub darmowej alternatywy dla Taskade.

Najlepsze funkcje Fibery

Responsywny i pomocny zespół

Wszechstronny program z dużą elastycznością

Łatwa automatyzacja bez użycia kodu

Integracja z AI dla większej wydajności

Limity Fibery

W całości oparte na sieci (brak aplikacji mobilnej)

Brak powtarzających się zadań (ale istnieją obejścia)

Brak natywnej integracji z kalendarzem

Ceny Fibery

Solo: Free na zawsze

Free na zawsze Standard : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Pro: $17/miesiąc na użytkownika

Fibery oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (107+ recenzji)

4.8/5 (107+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 15 recenzji)

6. Nuclino

Via Nuclino Szukasz alternatywy dla Taskade, która jest lekka jak piórko? Nie szukaj dalej niż Nuclino! 🕊️

To narzędzie do zarządzania zadaniami polega na współpracy, określaniu najważniejszych zadań, burzy mózgów i robieniu notatek w jednym uporządkowanym pakiecie.

Intuicyjny interfejs użytkownika sprawia, że śledzenie zadań jest bardzo proste, a jego współpraca w czasie rzeczywistym funkcje pozwalają wszystkim być na bieżąco. 🤝

Nuclino zapewnia porządek dzięki Tablica Kanban widoki i zagnieżdżone listy, które pomogą ci być na bieżąco z zadaniami. Przygotuj się na usprawnienie pracy i zwiększenie wydajności dzięki Nuclino!

Jego AI, Sidekick, jest dostępny jako opcjonalny płatny dodatek do płatnych planów lub w ograniczonym zakresie w darmowym planie. Sidekick może pomóc w burzy mózgów, przygotowaniu zawartości, przekształceniu notatek w podsumowania i wiele więcej.

Nuclino może być dobrą alternatywą dla Taskade, jeśli nie przeszkadza ci brak dostępu mobilnego.

Nuclino najlepsze funkcje

Bardzo łatwa i intuicyjna obsługa dzięki prostym widokom, takim jak widok tablicy Kanban

Narzędzia do zarządzania AI dostępne jako dodatek

Mapy myśli schemat plików i folderów

Współpraca w czasie rzeczywistym w celu napisania opisu zadania lub oddelegowania ważnych zadań innym osobom

Limity Nuclino

Brak aplikacji mobilnej

Nie jest to idealne rozwiązanie dla dużych firm lub Enterprise Business

Limit integracji

Ceny Nuclino

Free

Standard : $5/miesiąc na użytkownika

: $5/miesiąc na użytkownika Premium: $10/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Nuclino

G2: 4.7/5 (ponad 20 recenzji)

4.7/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 58 recenzji)

Bonus: sprawdź top_ 10 Nuclino Alternatywy i konkurenci

7. Any.do zrobienia

przez Any.do zrobienia Any.do to dedykowane oprogramowanie do zarządzania zadaniami. Dostarcza angażujący, dynamiczny i zabawny sposób na zarządzanie wieloma zadaniami i organizowanie codziennych czynności. 📆

Zadania można dodawać za pomocą głosu, integracji lub rozszerzenia. Możesz też je wpisać! Zachowaj koncentrację dzięki trybowi skupienia i oznaczaj zadania jako zakończone za pomocą satysfakcjonującego przesunięcia lub kliknięcia w tej aplikacji zwinne zarządzanie projektami narzędzie.

Intuicyjna funkcja "przeciągnij i upuść" pozwala łatwo przenosić zadania między kategoriami i listami. Ponadto możesz edytować i zarządzać zadaniami w podróży, dostosowując tytuły, listy, przypomnienia, notatki i załączniki.

Interfejs Any.do do zrobienia jest tak wciągający, że aż chce się coś zrobić. Menedżer zadań to dobra alternatywa dla Taskade, która jest prosta, zabawna i wydajna.

Najlepsze funkcje Any.do zrobienia

Prosty, przejrzysty wygląd w porównaniu do innych programów do zarządzania zadaniami

Funkcja synchronizacji pozwala użytkownikom pracować na wielu urządzeniach

Widok tablicy Kanban we wszystkich wersjach

Limity Any.do zrobienia

Ograniczone integracje

Ograniczone funkcje klasyfikacji

Brak zaawansowanych funkcji

Cennik Any.do zrobienia

Personal: Free Forever Plan

Free Forever Plan Premium : $3/miesiąc za użytkownika

: $3/miesiąc za użytkownika Teams: $5/miesiąc za użytkownika

Any.do zrobienia oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (193+ recenzji)

4.1/5 (193+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (138+ opinii)

8. Todoist

przez Todoist Popularna lista rzeczy do zrobienia i oprogramowanie do zarządzania zadaniami Todoist chce, abyś był super wydajny i czuł się spokojniejszy. 🧘

Szybko twórz zadania, śledź postępy, ustawiaj priorytety i współpracuj z innymi w elastycznym środowisku. Todoist można zintegrować z kalendarzem, asystentem głosowym i ponad 70 innymi narzędziami.

W chwili pisania tego tekstu Todoist nie oferuje żadnych ulubionych narzędzi, które integrują najnowszą technologię AI. Jeśli nie potrzebujesz pełnego zestawu narzędzi AI w swoim programie, może to być dobra alternatywa dla Taskade do zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje Todoist

Promocja poczucia spełnienia

Doskonałe zdolności przetwarzania języka

Sugeruje strategie wydajności pomagające w naucejak pracować szybciej* Elastyczny i przejrzysty interfejs

Limity Todoist

Ograniczona możliwość dodawania szczegółów zadania

Przypomnienia niedostępne w wersji Free

Podwyższona krzywa uczenia się

Cennik Todoist

Free

Pro : $4/miesiąc za użytkownika

: $4/miesiąc za użytkownika Business: $6/miesiąc za użytkownika

Todoist oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (758+ recenzji)

4.4/5 (758+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (2,252+ opinii)

Check out these Todoist alternatywy !

9. Microsoft do zrobienia

przez Microsoft Microsoft Do zrobienia to aplikacja do zarządzania zadaniami i narzędzie do współpracy, które bezbłędnie łączy się z innymi aplikacjami w ekosystemie Microsoft.

Ta łatwa w użyciu platforma doskonale nadaje się do przechwytywania, organizowania i udostępniania codziennych przypomnień, list do zrobienia i list zadań.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz swoim życiem osobistym, zadaniami w pracy, czy innymi istotnymi zadaniami, Microsoft Do zrobienia może być przyzwoitym, kompleksowym rozwiązaniem.

Dzięki aplikacjom komputerowym i mobilnym możesz prowadzić swoją codzienną listę kontrolną z dowolnego miejsca.

Intuicyjny interfejs aplikacji Microsoft Do zrobienia pozwala podzielić zadania na łatwe do wykonania kroki. Możesz łatwo ustawić terminy i przypomnienia, dzięki czemu zawsze będziesz zorganizowany i na bieżąco. Microsoft do zrobienia nie oferuje żadnej z najnowszych technologii AI zwiększających wydajność i efektywność. Do zrobienia jest jednak integracja z AI Zapiera. Jeśli pracujesz z wieloma aplikacjami Microsoftu, ta może być dobrą alternatywą dla Taskade.

Najlepsze funkcje Microsoft do zrobienia

Świetnie współpracuje z Outlookiem i innymi usługami M365

Łatwy w użyciu, prosty i przyjazny interfejs użytkownika

Niezawodne przypomnienia

Dobre funkcje współpracy

Limity Microsoft do zrobienia

Brak wersji Free

Ograniczone opcje niestandardowe

Cennik Microsoft do zrobienia

Podstawowy: $6/miesiąc za użytkownika

$6/miesiąc za użytkownika Standard : $12.50/miesiąc na użytkownika

: $12.50/miesiąc na użytkownika Premium: 22 USD/miesiąc na użytkownika

22 USD/miesiąc na użytkownika Apps for Business: $8.25/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje aplikacji Microsoft do zrobienia

G2: 4.4/5 (61+ recenzji)

4.4/5 (61+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (2,783+ recenzji)

10. Praca zespołowa

przez Praca zespołowa Teamwork to oprogramowanie do zarządzania projektami stworzone specjalnie do pracy z klientem. Pomaga zarządzać listami zadań, projektami, klientami i freelancerami w zespole.

Niezależnie od tego, czy żonglujesz indywidualnymi zadaniami, czy zarządzasz projektami zespołowymi, Teamwork może pomóc w łatwym śledzeniu postępów projektu. Jest to doskonała alternatywa dla Taskade i świetne narzędzie do zarządzania zadaniami.

Zaawansowane funkcje współpracy w czasie rzeczywistym pozwalają użytkownikom na bliższą i bardziej wydajną pracę, zwłaszcza w przypadku pracy ze zdalnymi zespołami.

Praca zespołowa pozwala przydzielać zadania i tworzyć podzadania. Oprogramowanie do zarządzania projektami i zadaniami płynnie integruje przypisywanie zadań, śledzenie postępów i czasu w celu usprawnienia cyklu pracy i zwiększenia wydajności.

Etykiety i pola niestandardowe umożliwiają kategoryzowanie i filtrowanie informacji zgodnie z potrzebami biznesowymi.

Użytkownicy uwielbiają fakt, że pomimo rozbudowanych funkcji, aplikacja jest nadal prosta i łatwa w użyciu. Sprawdź ją, jeśli szukasz darmowej alternatywy dla Taskade, ale nie potrzebujesz najnowszej technologii AI.

Najlepsze funkcje Teamwork

Free to addklientów do oprogramowania do zarządzania zadaniami w celu współpracy w ujednoliconym obszarze roboczym

Śledzenie projektów wewnętrznych i zewnętrznych

Pozwala powiązać konkretne zadania i godziny pracy z klientami w celu lepszej komunikacji w zespole

Niestandardowe przypomnienia i raporty e-mail przyspieszające procesy biznesowe

Limity pracy zespołowej

Stroma krzywa uczenia się w porównaniu z innymi programami do zarządzania zadaniami na liście

Funkcje czatu mogą wydawać się nieco limitujące

Ceny Teamwork

Free Forever

Starter : $5.99/miesiąc na użytkownika

: $5.99/miesiąc na użytkownika Dostarczanie: $9.99/miesiąc na użytkownika

$9.99/miesiąc na użytkownika Grow: $19.99/miesiąc na użytkownika

Skala: Kontakt w sprawie cen

Teamwork oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (1,037+ recenzji)

4.4/5 (1,037+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (827+ opinii)

Check out these Alternatywy dla pracy zespołowej !

Zadaniowe alternatywy dla każdego, aby pracować mądrzej

Krótko mówiąc, znalezienie ulubionych narzędzi, które zastąpią Taskade, może być poważną decyzją, ale warto ją podjąć, jeśli dzięki temu Twój zespół będzie miał pełną kontrolę nad cyklem pracy nad projektem! 🎉

Zbadaliśmy 10 najlepszych alternatywnych narzędzi Taskade, które możesz teraz zdobyć - od potężnych aplikacji, takich jak ClickUp, po niszowe perełki, takie jak TickTick i Nuclino - każdy znajdzie coś dla siebie.

Dzięki szerokiej gamie funkcji, Narzędzia AI do zarządzania projektami przyjazne interfejsy użytkownika i sprawna współpraca sprawiają, że masz duży wybór, jeśli chodzi o najlepsze alternatywy dla Taskade!

Wybierz więc to, co odpowiada potrzebom twojego zespołu. 🎵

Gotowy, aby przenieść zarządzanie projektami i zadaniami na wyższy poziom? Rozpocznij bezpłatną wersję próbną ClickUp już dziś i użyj Zadania ClickUp aby odkryć bardziej wydajny sposób pracy. Lub sprawdź plan Free Forever, bez żadnych ciągów.