10 najlepszych aplikacji i narzędzi do zarządzania zadaniami w 2024 roku

Czujesz się przytłoczony wieloma zadaniami, zbliżającymi się terminami, zdezorganizowanymi myślami i porozrzucanymi notatkami? Być może potrzebujesz aplikacji do tworzenia konspektów. Pozwalają one uporządkować myśli, notatki i zadania, dzięki czemu życie staje się bardziej wydajne i bezstresowe.

Ale czym właściwie jest aplikacja do tworzenia konspektów? Mówiąc najprościej, jest to narzędzie, które strukturyzuje i upraszcza proces sporządzania notatek i planowania zadań, pomagając podzielić złożone myśli, długie notatki badawcze i duże zadania na małe i łatwe do zarządzania części. ✨

Obecnie dostępnych jest wiele aplikacji do tworzenia konspektów, więc znalezienie odpowiedniej może być żmudne i czasochłonne. Ale nie martw się! Zawęziliśmy listę 10 najlepszych aplikacji do tworzenia konspektów, obejmujących różne potrzeby i przypadki użycia. Niezależnie od tego, czy jesteś zapracowanym profesjonalistą, właścicielem firmy, pisarzem, badaczem czy freelancerem, znajdziesz narzędzie dla siebie.

Czego należy szukać w aplikacji Outliner?

Wybór odpowiedniej aplikacji do tworzenia konspektów wymaga dokładnego przeglądu jej funkcji. Weź pod uwagę te kluczowe czynniki:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Aplikacja do tworzenia konspektów powinna być łatwa w nawigacji, aby organizowanie myśli, notatek i planów było proste. Jeśli aplikacja wydaje się skomplikowana, poszukaj obszernej dokumentacji i responsywnej obsługi klienta, która cię poprowadzi

Aplikacja do tworzenia konspektów powinna być łatwa w nawigacji, aby organizowanie myśli, notatek i planów było proste. Jeśli aplikacja wydaje się skomplikowana, poszukaj obszernej dokumentacji i responsywnej obsługi klienta, która cię poprowadzi Działa w podróży: Wybierz aplikację Outliner, która jest dostępna gdziekolwiek jesteś, gotowa do przechwytywania twoich myśli w dowolnym momencie. Upewnij się, że działa ona w Internecie, na pulpicie i na urządzeniach mobilnych, a w razie potrzeby oferuje rozszerzenie Chrome

Wybierz aplikację Outliner, która jest dostępna gdziekolwiek jesteś, gotowa do przechwytywania twoich myśli w dowolnym momencie. Upewnij się, że działa ona w Internecie, na pulpicie i na urządzeniach mobilnych, a w razie potrzeby oferuje rozszerzenie Chrome Integracja z innymi aplikacjami: Aplikacja Outliner powinna być połączona z innymi aplikacjami, z których korzystasz na co dzień, takimi jak e-mail, kalendarz, pamięć masowa w chmurze lub narzędzia do zarządzania projektami. Pozwoli to zachowaćzarządzanie cyklem pracy płynne i wydajne

Aplikacja Outliner powinna być połączona z innymi aplikacjami, z których korzystasz na co dzień, takimi jak e-mail, kalendarz, pamięć masowa w chmurze lub narzędzia do zarządzania projektami. Pozwoli to zachowaćzarządzanie cyklem pracy płynne i wydajne Przyjazny dla zespołu: Jeśli jesteś częścią zespołu, wybierz aplikację zwspółpracę w czasie rzeczywistym funkcje, aby wszyscy byli na bieżąco. A jeśli twój zespół się powiększa, upewnij się, że aplikacja łatwo się skaluje, aby dostosować się do wzrostu

Jeśli jesteś częścią zespołu, wybierz aplikację zwspółpracę w czasie rzeczywistym funkcje, aby wszyscy byli na bieżąco. A jeśli twój zespół się powiększa, upewnij się, że aplikacja łatwo się skaluje, aby dostosować się do wzrostu Opcje dostosowywania: Aplikacja Outliner powinna być dostosowywana do twoich upodobań, z funkcjami takimi jak formaty i kolory, wiele widoków i niestandardowe ustawienia wyświetlania (np. motywy, tryb ciemny itp.)

10 najlepszych narzędzi do tworzenia konspektów w 2024 roku

Po dokładnych badaniach i testach, wybraliśmy 10 najlepszych aplikacji do tworzenia konspektów na rynku i podkreśliliśmy ich unikalne funkcje, ograniczenia i oceny użytkowników. Rzućmy okiem.

Rysuj połączenia i łącz ze sobą obiekty, aby tworzyć mapy drogowe lub cykle pracy na podstawie swoich pomysłów wraz z zespołem w ClickUp Whiteboards

ClickUp to wszechstronna platforma wydajności wyposażona w funkcje, które sprawiają, że tworzenie notatek i zadań jest łatwe i przyjemne! Użyj Zadania ClickUp , Mapy myśli, Tablice lub Dokumenty jako płótna dla Twojej kreatywności. Hierarchia ClickUp'a to elastyczna i konfigurowalna struktura organizacyjna, która umożliwia użytkownikom efektywne zarządzanie projektami, zadaniami i zespołami. Mapy myśli ClickUp dzielą skomplikowane pomysły na małe fragmenty, które można uporządkować w sensownej kolejności. A jeśli masz już istniejące projekty w ClickUp lub chcesz zaplanować jeden od podstaw, mapy myśli zapewniają wizualny przegląd dla lepszego planowania i organizacji. Tablice ClickUp są jeszcze bardziej elastyczne, pozwalając na swobodny przepływ pomysłów dzięki funkcjom takim jak notatki, pióro i zakreślacze. Przesyłaj obrazy, osadzaj połączone ze sobą elementy i pobieraj inne zadania ClickUp, dokumenty i mapy myśli, aby uzyskać bardziej rozbudowany plan. Ponadto, przenoszenie tych elementów jest dziecinnie proste, dzięki czemu idealnie nadaje się do trawienia złożonych myśli, burzy mózgów i tworzenia planów projektów .

Jeśli kiedykolwiek używałeś Notion pokochasz Dokumenty ClickUp jeszcze więcej. Twórz nieskończoną liczbę stron i podstron w dokumencie, rób notatki i obrysowuj dokumenty za pomocą wypunktowanych list, tabel, list kontrolnych i nie tylko. A jeśli jesteś wzrokowcem, dostępne są niestandardowe opcje stylizacji tekstu i kodowania kolorami różnych sekcji. 🤩

A co najlepsze? Wszystkie te przestrzenie są wyposażone w narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym do pracy z zespołem. Wystarczy kilka kliknięć, aby przekształcić dowolny element mapy myśli, Tablicy lub Dokumentu w zadanie, przypisać je członkom zespołu i ustawić terminy.

Jeśli nie wiesz od czego zacząć, nie martw się. ClickUp's biblioteka ponad 1000 szablonów zawiera wszystko, czego potrzebujesz do codziennego planowania, zarządzania rozwoju projektów i oś czasu projektu i śledzenie postępów za pomocą raportowanie statusu projektu .

ClickUp najlepsze funkcje

Platforma jest dostępna przez Internet i na wszystkich urządzeniach stacjonarnych i mobilnych, ze wsparciem dla trybu ciemnego i pracy offline

Skróty klawiaturowe i menu poleceń / ukośników ułatwiają nawigację po obszarze roboczym, przesyłanie zawartości i stosowanie odpowiednich formatów tekstu

Rozbudowana funkcja zarządzania projektami z niestandardowymi polami i statusami, wieloma widokami (np. Lista, Kanban, Kalendarz, Gantt itp.), Przypomnieniami i automatyzacją do planowania zadań i śledzenia postępów

Posiadanatywne integracje z ponad 100 aplikacjami, w tym z Gmailem, Kalendarzem Google, Dyskiem Google, OneDrive i Dropbox

Opcje eksportu dla ClickUp Docs obejmują PDF, HTML, Markdown i drukowanie

ClickUp AI jest dostępna w całym obszarze roboczym, pomagając w podsumowywaniu notatek, burzy mózgów, ulepszaniu pisanej zawartości, a nawet generowaniu zadań z bloków tekstu 🤖

Kompleksowa baza wiedzy, samouczki wideo, webinaria i posty na blogu pomagają rozpocząć pracę i w pełni wykorzystać dostępne funkcje

Limity ClickUp

Przy tak wielu funkcjach, niektórzy nowi użytkownicy uważają ClickUp za przytłaczający

Nie wszystkie widoki są dostępne w aplikacji mobilnej (jeszcze!)

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,200+ recenzji)

: 4.7/5 (8,200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ recenzji)

2. OmniOutliner

przez OmniOutliner OmniOutliner to narzędzie do tworzenia konspektów do organizowania informacji i planowania prostych projektów za pomocą wypunktowań. Twórz konspekty z wieloma warstwami, dzięki czemu łatwiej dostrzec połączenia między różnymi elementami. Dodawaj notatki i załączaj obrazy, pliki audio, wideo i PDF do dowolnego elementu konspektu.

Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, pisarzem, czy też zarządzasz małym zespołem, OmniOutliner to przydatna aplikacja do zarządzania projektami, która pozwala utrzymać dobrą strukturę pomysłów i zadań oraz łatwo nimi zarządzać.

Najlepsze funkcje OmniOutliner

Ukrycie pasków narzędzi i pasków bocznych podczas tworzenia konspektów w trybie "bez rozpraszania uwagi"

Filtrowanie konspektów, aby wyświetlać tylko wiersze zawierające określone słowo kluczowe

Ustawienie niestandardowych skrótów klawiaturowych do poruszania się po obszarze roboczym i uzyskiwania dostępu do różnych funkcji

Śledzenie liczby wierszy, słów i znaków w konspekcie za pomocą paska informacji u dołu dokumentu

Eksportowanie konspektów do wielu formatów, w tym zwykłego tekstu, HTML, RTF, Microsoft Word, Excel i PowerPoint

Wsparcie dla ponad 10 języków, w tym angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, holenderskiego i włoskiego

Limity OmniOutliner

Brak aplikacji internetowej

Dostępny tylko na urządzeniach Mac i iOS

Brak planu Free (tylko 14-dniowa wersja próbna)

Drogie płatne plany

Cennik OmniOutliner

Essentials (Mac) : $19.99 (płatność jednorazowa)

: $19.99 (płatność jednorazowa) Pro (Mac): $99.99 (płatność jednorazowa)

$99.99 (płatność jednorazowa) Essentials (iPhone i iPad): $19.99 (płatność jednorazowa)

$19.99 (płatność jednorazowa) Pro (iPhone i iPad): $49.99 (płatność jednorazowa)

$49.99 (płatność jednorazowa) Subskrypcja Pro (Mac, iPhone i iPad): 4,99 USD/miesiąc

OmniOutliner oceny i recenzje

G2: Brak recenzji

Brak recenzji Capterra: Brak recenzji

3. Scrivener

przez Scrivener Scrivener jest wszechstronnym narzędzie do pisania do tworzenia konspektów i opracowywania długich formularzy. Umożliwia ono dzielenie tekstu na małe fragmenty i tasowanie ich w trakcie pisania.

Chcesz porównać różne części swojej pracy, aby zapewnić spójność? Natywny edytor umożliwia widok do czterech dokumentów obok siebie.

Ponadto z łatwością łączy powiązane dokumenty w kolekcje, ułatwiając ich przeglądanie. Funkcje te sprawiają, że Scrivener jest idealnym narzędziem dla autorów, powieściopisarzy, badaczy, dziennikarzy i scenarzystów.

Najlepsze funkcje programu Scrivener

Odblokuj wszystkie funkcje za pomocą jednorazowej płatności 💰

Skorzystaj z narzędzia do tworzenia konspektów, aby uzyskać uporządkowany przegląd rękopisu, przejrzeć liczbę słów i inne metadane oraz zreorganizować sekcje w razie potrzeby

Ustawienie celów pisania dla całego dokumentu lub określonych sekcji i monitorowanie liczby słów i znaków podczas pisania

Przełączanie na tryb pełnoekranowy w celu zablokowania rozpraszających elementów i skupienia się na pisaniu

Tworzenie niestandardowych szablonów z niestandardowymi ikonami do pracy nad nowymi sekcjami projektu

Eksportowanie ukończonej pracy do Microsoft Word, PDF, Final Draft, EPUB lub Kindle

Limity Scrivenera

Dostępny tylko na Windows, macOS i iOS

Brak aplikacji internetowej

Stroma krzywa uczenia się

Brak planu Free (tylko 30-dniowa wersja próbna)

Ceny aplikacji Scrivener

Scrivener dla Windows: $59.99

$59.99 Scrivener dla komputerów Mac: $59.99

$59.99 Scrivener dla iOS: $23.99

Notatka: Dla każdej platformy należy zakupić osobną licencję.

Oceny i recenzje programu Scrivener

G2: 4.5/5 (81 recenzji)

4.5/5 (81 recenzji) Capterra: 4.7/5 (188 recenzji)

4. Dynalist

przez Dynamika Dynalist to intuicyjne narzędzie do robienia notatek, które organizuje myśli i zadania za pomocą wypunktowanych list. Umożliwia tworzenie nieskończonej liczby zagnieżdżonych list, zwijanie i rozwijanie list w celu skupienia się na konkretnym pomyśle w danym momencie, a także korzystanie z etykiet i kodów kolorów w celu organizacji.

Dodatkowo, narzędzia wyszukiwania i filtrowania sprawiają, że znalezienie konkretnych informacji jest dziecinnie proste. Jeśli jesteś "myślącym kulą", który chce zarządzać swoimi notatkami, burzą mózgów i śledzić proste listy rzeczy do zrobienia, Dynalist jest aplikacją dla Ciebie.

Najlepsze funkcje Dynalist

Hojny plan Free, który pozwala tworzyć nieograniczoną liczbę elementów i dokumentów

Dostępność przez Internet, pulpit (Mac, Windows, Linux) i urządzenia mobilne (Android i iOS)

Szybkie przekształcanie wypunktowań w listy kontrolne lub listy numerowane

Dodawanie notatek do każdego punktora w celu uzyskania dodatkowego kontekstu

Tworzenie niestandardowych skrótów klawiaturowych do nawigacji, formatowania tekstu i akcji wyszukiwania

Synchronizuj daty w Dynalist z Kalendarzem Google poprzez natywną integrację 📅

Wsparcie dla elastycznych uprawnień udostępniania i wspólnej edycji z zespołem

Limity Dynalist

Limit przesyłanych plików do 50 MB

Brak wbudowanych funkcji sprawdzania pisowni i gramatyki

Opcje eksportu są ograniczone do OPML, zwykłego tekstu i sformatowanego tekstu w porównaniu do innych narzędzi do tworzenia konspektów

Cennik Dynalist

Free plan

Pro: $9.99/miesiąc

Dynalist oceny i recenzje

G2: 4.9/5 (4 recenzje)

4.9/5 (4 recenzje) Capterra: 4.7/5 (34 opinie)

5. Taskade

przez TaskadeTaskade to narzędzie wydajności które łączy w sobie notatki, zarządzanie zadaniami i komunikację w zespole w jednym, łatwym w użyciu interfejsie, dzięki czemu jest idealny dla osób indywidualnych i małych Teams, które chcą usprawnić swój cykl pracy.

Taskade umożliwia elastyczne wyświetlanie notatek i zadań w postaci list, tablic (Kanban), map myśli i schematów organizacyjnych, co pozwala wizualizować informacje w preferowanym stylu.

Najlepsze funkcje Taskade

Intuicyjny interfejs i elastyczny zespół wsparcia klienta

Dostęp do Taskade za pośrednictwem aplikacji internetowej i na głównych platformach, w tym Windows, MacOS, Linux, iOS i Android

Tworzenie wielu obszarów roboczych dla różnych zespołów, z podprzestrzeniami dla konkretnych projektów w ramach tych zespołów

Tworzenie listy zadań, przypisywanie elementów do zespołu, ustawienie terminów i śledzenie postępów

Współpracuj ze swoim zespołem za pośrednictwem komentarzy, czatu i połączeń wideo

Korzystanie z ponad 500 szablonów Taksade do różnych zastosowań, w tym bullet journals, planowanie wydarzeń, lista kontrolna przeglądu zespołu i analiza SWOT

Limity Taskade

Brak możliwości pracy offline

Niewiele integracji

Free Plan ogranicza dostęp do integracji

Cennik Taskade

Free Plan

Starter: $8/miesiąc (maks. 3 użytkowników)

$8/miesiąc (maks. 3 użytkowników) Plus: $16/miesiąc (maks. 5 użytkowników)

$16/miesiąc (maks. 5 użytkowników) Pro: $19/miesiąc (maks. 10 użytkowników)

$19/miesiąc (maks. 10 użytkowników) Business: $49/miesiąc (maks. 25 użytkowników)

$49/miesiąc (maks. 25 użytkowników) Ultimate: $99/miesiąc (maks. 50 użytkowników)

$99/miesiąc (maks. 50 użytkowników) Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Taskade oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (28 recenzji)

4.7/5 (28 recenzji) Capterra: 4.7/5 (46 opinii)

6. MindNode

przez MindNode MindNode to narzędzie do tworzenia map myśli do wizualnego przechwytywania i organizowania pomysłów. Idealnie nadaje się do burzy mózgów, notatek i planowania prostych projektów - zacznij od centralnego pomysłu i rozgałęź się z powiązanymi pomysłami.

Kolorowe i żywe mapy myśli sprawiają, że proces ten jest intuicyjny i przyjemny. Chociaż jest to świetne rozwiązanie do użytku osobistego, może nie być najlepszym wyborem do ustawień profesjonalnych i związanych z biznesem.

Najlepsze funkcje MindNode

Dostępna na wszystkich urządzeniach Apple, w tym Mac, iPhone, iPad, a nawet Apple Watch

Dodawanie obrazów i połączonych elementów do gałęzi mapy myśli

Praca nad konkretnymi branchami w danym czasie dzięki trybowi skupienia

Przekształcanie węzłów mapy myśli w zadania

Synchronizacja z AppleAplikacja przypomnienia do pilnowania terminów zadań i odhaczania ich po zrobieniu ✔️

Eksportowanie map myśli do plików zwykłych tekstów, DOCX, PDF, obrazów, Markdown i RTF

Limity MindNode

Brak wsparcia dla urządzeń z systemem Windows i Android

Kluczowe funkcje są zablokowane w planie Free

Ograniczone opcje motywów

Ceny MindNode

Free Plan

Plus: $2.49/miesiąc

Oceny i recenzje MindNode

G2: 4.2/5 (32 recenzje)

4.2/5 (32 recenzje) Capterra: 4.8/5 (15 recenzji)

7. Workflowy

przez WorkflowyWorkflowy to minimalistyczne oprogramowanie do tworzenia konspektów, które utrzymuje notatki, zadania do wykonania, pomysły i inne elementy w jednej nieskończonej przestrzeni za pomocą wypunktowanych list. Zoom do dowolnego punktu, traktując go jak własny dokument, dzięki czemu obszar roboczy jest uporządkowany i skoncentrowany.

Jest to świetne rozwiązanie dla osób, które preferują prostą i nieskomplikowaną organizację. Jednak jego prostota może nie odpowiadać każdemu - jeśli wolisz mieć oddzielne foldery lub potrzebujesz zaawansowanych funkcji zespołowych, możesz chcieć poznać inne potężne narzędzia.

Najlepsze funkcje Workflowy

Działa w przeglądarce internetowej, na komputerach stacjonarnych (Windows, MacOS i Linux) i urządzeniach mobilnych (Android i iOS)

Nawigacja po przestrzeni za pomocą breadcrumbs i skrótów klawiaturowych

Zwijanie wypunktowań w celu skupienia się na określonych sekcjach strony

Używanie etykiet z hashtagami do oznaczania punktorów (czyli stron) w celu łatwiejszej organizacji i wyszukiwania

Przełączanie z widoku wypunktowanej listy do widokuTablica Kanban do zarządzania prostymi zadaniami

Aktualizacja wielu kopii strony poprzez edycję w jednej instancji

Limity Workflowy

Niewiele integracji

Ograniczone opcje formatu

Free Plan jest ograniczony do 250 pocisków miesięcznie

Cennik Workflowy

Free plan

Pro: $4.99/miesiąc

Oceny i recenzje Workflowy

G2: 4.4/5 (22 recenzje)

4.4/5 (22 recenzje) Capterra: 4.6/5 (10 recenzji)

xTiles

przez xTiles xTiles to oparte na kafelkach narzędzie do zarządzania zadaniami i notatkami. Zamiast zwykłej listy lub hierarchii, otrzymujesz konfigurowalną siatkę wypełnioną ruchomymi kafelkami o zmiennym rozmiarze. Każdy kafelek zawiera notatki, obrazy i zadania, ułatwiając organizowanie informacji.

Dodatkowo, kodowanie kolorami kafelków ułatwia organizację i nawigację. Jest to świetne rozwiązanie dla studentów, freelancerów i kreatywnych teamów, którzy potrzebują prostego i estetycznego sposobu na organizowanie myśli, zarządzanie zasobami i planowanie projektów.

xTiles najlepsze funkcje

Minimalna krzywa uczenia się dla początkujących

Dostępność przez Internet, a także na urządzeniach z systemem Windows, Android, MacOS i iOS

Interfejs typu "przeciągnij i upuść" ułatwia organizację kafelków

Integruje się z Unsplash, dostarczając ogromną bibliotekę obrazów do pracy

Menu poleceń / ukośnik ułatwia wykonywanie czynności, takich jak dodawanie zadania, przesyłanie pliku lub tworzenie tabeli

Szablony obejmują szeroki zakres kategorii, takich jak wydajność, burza mózgów, planowanie tygodniowe i samodoskonalenie

xTiles limits

Nie obsługuje złożonych projektów

Free Plan jest ograniczony do 1000 bloków (tj. tekstu, zdjęć, wideo, połączonych itp.)

Opcje eksportu są ograniczone do Markdown, PDF i PNG

Ceny xTiles

Free plan

Personal Pro: $10/miesiąc

$10/miesiąc Teams: $10/miesiąc za członka

xTiles oceny i recenzje

G2: 5.0/5 (10 opinii)

5.0/5 (10 opinii) Capterra: 4.9/5 (11 opinii)

9. Checkvist

przez Checkvist Checkvist to oprogramowanie do zarządzania zadaniami którego priorytetem jest minimalistyczny interfejs i nawigacja oparta na klawiaturze. Wszystkie funkcje można wykonywać bez konieczności przełączania się między klawiaturą a myszą, dzięki czemu notatki, pomysły i plany są bardzo łatwe do zapisania. Jest to idealne rozwiązanie dla entuzjastów klawiatury szukających prostego narzędzia do robienia notatek i zarządzania zadaniami, aby zwiększyć swoją organizację i wydajność.

Najlepsze funkcje Checkvist

Możliwość korzystania z nieograniczonej liczby list w ramach planu Free Plan i łatwego przejścia na przystępne cenowo plany płatne

Możliwość dodawania zadań przez e-mail

Przypisywanie zadań do członków zespołu, ustawienie priorytetów i terminów oraz śledzenieharmonogram projektu* Wyszukiwanie kluczowych informacji i szczegółów za pomocą rozbudowanej funkcji wyszukiwania i filtrów

Integruje się z Dropbox, Kalendarzem Google, Jira i Zapier

Posiada responsywny i pomocny zespół obsługi klienta

Limity Checkvist

Brak aplikacji komputerowej

Brak kluczowych funkcji w aplikacji mobilnej

Brak przypomnień o zaplanowanych zadaniach

Cennik Checkvist

Free plan

Pro: 3,90 USD/miesiąc za osobę

3,90 USD/miesiąc za osobę Pro team: $6.90/miesiąc na osobę

Checkvist oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (3 recenzje)

4.2/5 (3 recenzje) Capterra: 4.9/5 (53 opinie)

10. Roam Research

przez Roam ResearchRoam Research (podobna do Workflowy) to aplikacja do robienia notatek, która nie opiera się na konwencjonalnych obszarach roboczych i folderach. Większość użytkowników organizuje swoje cykle pracy za pomocą Metoda PARA (Projects, Area, Resources, and Archives) .

Wyróżniającą się funkcją Roam jest dwukierunkowe połączenie punktów wypunktowanych (tzw. bloków). Oznacza to po prostu, że po utworzeniu linku z bloku A do bloku B, Roam automatycznie generuje kolejny link z powrotem z bloku B do bloku A.

Tworzy to sieć wzajemnie połączonych pomysłów ułatwiających nawigację. To idealne rozwiązanie narzędzie do złożonych badań wśród pracowników akademickich, inżynierów i specjalistów technicznych - ponieważ pomaga w zapamiętywaniu, zachęca do krytycznego myślenia i ułatwia głębsze zrozumienie.

Najlepsze funkcje Roam Research

Dostęp do Roam za pośrednictwem przeglądarki internetowej, systemów Android, Windows, iOS, MacOS i Linux

Zwijanie punktorów w celu skupienia się na różnych sekcjach notatek

Etykiety dla lepszej organizacji i możliwości wyszukiwania notatek

Widok mapy notatek i sposobu ich połączenia za pomocą funkcji przeglądu wykresów

Zapisywanie codziennych przemyśleń i pomysłów za pomocą codziennych notatek

Ograniczenia Roam Research

Brak planu Free Plan

Brak natywnych integracji

Ograniczone funkcje formatu i współpracy

Cennik Roam Research

Pro: $15/miesiąc

$15/miesiąc Wierzący: $500/5 lat

Oceny i recenzje Roam Research

G2: Brak recenzji

Brak recenzji Capterra: 4.3/5 (16 recenzji)

Wybierz najlepszą aplikację do tworzenia konspektów, aby przekształcić chaos w przejrzystość

Oto 10 najlepszych aplikacji do tworzenia konspektów, które pomogą ci uporządkować pomysły, notatki i zadania, aby zwiększyć wydajność osobistą i zespołową. Jeśli nadal nie masz pewności, wypróbuj je, aby zobaczyć, które z nich najlepiej sprawdzają się w twoim przypadku. A jeśli szukasz elastycznego outlinera w chmurze z rozszerzeniem funkcji zarządzania projektami, to zdecydowanie powinieneś sprawdzić ClickUp. Zapisz się na Free Forever Plan ClickUp aby rozpocząć! 🌻