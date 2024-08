15 najlepszych programów do zarządzania przepływem pracy w 2024 roku

Biorąc chaos nowego projektu i dzieląc wszystko, co musi zostać zrobione na poszczególne zadania, tylko przenosi rzeczy z chaosu do zorganizowanego chaosu. Z drugiej strony, zrozumienie, w jaki sposób wszystkie informacje i ludzie są ze sobą połączeni oraz w jaki sposób dane przemieszczają się w ramach projektu, nazywane jest zarządzanie cyklem pracy .

A zarządzanie przepływem pracy może wygnać chaos z twoich projektów i zaprowadzić porządek. 🙏

Najlepszym sposobem, aby pomóc Tobie i Twojemu zespołowi usprawnić procesy, jest oprogramowanie do zarządzania przepływem pracy. Narzędzia te służą do zrobienia czegoś więcej niż tylko rejestrowania zadań i tworzenia harmonogramów. Pomagają one w zrozumieniu sposobu wykonania każdego kroku, przydzielaniu obowiązków, śledzeniu postępów i, co najważniejsze, automatyzacji ręcznych kroków przepływu pracy.

Korzyści płynące z wdrożenia dobrego oprogramowania do zarządzania cyklem pracy są znaczące, dlatego też istnieje wiele możliwości wyboru. Ale nie martw się - nie pozwolimy ci zgubić się w lesie workflow! Stworzyliśmy listę 15 różnych rozwiązań do zarządzania przepływem pracy.

Dla każdego narzędzia do zarządzania przepływem pracy zamieściliśmy krótkie wprowadzenie, mocne i słabe strony, koszt i oceny rzeczywistych użytkowników.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania cyklem pracy?

Jeśli jesteś nowy w tej koncepcji, najważniejszą rzeczą, którą powinieneś wiedzieć, jest to, że zarządzanie cyklem pracy jest sposobem na optymalizację procesów i realizacji zadań przy jednoczesnym skupieniu się na celach. Jest to zrobione poprzez przyjrzenie się przepływowi pracy w projekcie - stąd termin "cykl pracy"

Skuteczni liderzy wdrażają oprogramowanie do zarządzania przepływem pracy w swoich procesach biznesowych, ponieważ zwiększa wydajność teamów jednocześnie poprawiając wydajność produktu końcowego.

Kiedy już wiesz, czym jest zarządzanie cyklem pracy i jak może pomóc twojemu zespołowi, nadszedł czas, aby przyjrzeć się, co sprawia, że ten styl oprogramowanie do zarządzania projektami tak skuteczne. Wybór najlepszego oprogramowania do cyklu pracy zależy od potrzeb zespołu, takich jak automatyzacja, współpraca i zarządzanie projektami. Oto kilka funkcji, które warto wziąć pod uwagę podczas poszukiwań:

Funkcje zarządzania cyklem pracy umożliwiające wizualną mapę i modyfikację procesów biznesowych

Kluczowe funkcje definiowania i śledzenia terminów z prostymi funkcjami "przeciągnij i upuść", aby szybko przenosić iplanowanie zadań* Metryki pozwalające na śledzenie postępów w projekcie orazzarządzać wydajnością poszczególnych osób i całego teamu

Możliwość automatyzacji rutynowych zadań w celu ograniczenia ręcznych procesów (AKA: automatyzacja cyklu pracy)

Integracja z innymi narzędziami

Możliwości współpracy w Teams, które obejmują wszystkich interesariuszy i członków zespołu w jednej przestrzeni

Konfigurowalne szablony ułatwiające tworzenie niestandardowych pulpitów, śledzenie postępów i automatyzację cykli pracy

Funkcje zarządzania projektami z wszechstronną mapą zależności projektu

Jak zawsze, konkretne potrzeby użytkownika zależą od tego, jakie są jego cele projektu i jakie metodologie zarządzania projektami wykorzystujesz. Upewnij się, że nie wybierasz narzędzia ze względu na jedną jasną i błyszczącą część, wybierz rozwiązanie, które zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby. 🧰

15 najlepszych systemów oprogramowania do zarządzania cyklem pracy w 2024 roku

Istnieje wiele rozwiązań do wyboru. Wiele z tych narzędzi koncentruje się na jednym aspekcie zarządzania cyklem pracy, takim jak tworzenie diagramów, rozwój oprogramowania lub automatyzacja powtarzalnych zadań. Przeglądając każde z nich, należy mieć na uwadze swoje ogólne cele i zastanowić się, co będzie najlepszym rozwiązaniem pomoże zespołowi współpracować i wydajny.

1. ClickUp - Najlepsze do zarządzania projektami

/$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Home-view-simplified.png Uzyskaj widok "wszystko w jednym", aby lepiej przewidywać i organizować codzienną pracę, przypomnienia i wydarzenia w kalendarzu dzięki ClickUp Home https://clickup.com/signup Wypróbuj ClickUp /%cta/

Zbudowany od podstaw, aby promować wydajność i współpracę w zespole, ClickUp oferuje zarządzanie cyklem pracy w biznesie w wątek każdej funkcji i możliwości. To więcej niż narzędzie do zarządzania cyklem pracy, to hub wydajności, który łączy funkcje zwykle dostępne tylko jako oddzielne narzędzia w jednym, łatwym w użyciu interfejsie.

Dzięki ClickUp zawsze istnieje więcej niż jeden sposób na zagonienie kotów. Platforma zarządzania przepływem pracy integruje komunikację z dokumentacją, planowanie ze śledzeniem a nawet wprowadza do środowiska najnowsze narzędzia AI do generowania tekstów.

Trzy rzeczy, które kierownicy projektów najbardziej cenią w ClickUp, to konfigurowalne szablony, Mapy myśli ClickUp oraz Automatyzacja ClickUp , aby ograniczyć powtarzające się zadania. Te funkcje i wiele innych pozwalają Tobie i Twojemu zespołowi skupić się na zrobieniu pracy w sposób spójny i wydajny.

ClickUp najlepsze funkcje:

ClickUp Brain automatyzacja powtarzalnych zadań za pomocą AI

Szeroki zakres narzędzi do automatyzacji zadań, które można łatwo ustawić i monitorować

Wiele sposobów tworzenia i zarządzania zadaniami, w tym podzadania i listy kontrolne

Spójny, przyjazny interfejs użytkownika, który jest świetny zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników

Wiele narzędzi do wizualizacji, w tym wykresy Gantta,Mapy myśli, PertCharts i wiele innych

Funkcja niestandardowego statusu pozwala użytkownikom tworzyć własne listy standardowych wartości statusu

Doskonałe narzędzia do współpracy, takie jak możliwość pozostawiania komentarzy do zadań

Integracja z innymi popularnymi narzędziami zwiększającymi wydajność, takimi jak Slack, Zoom, GitHub i nie tylko

Duża bibliotekaszablonów cyklu pracy do tworzenia własnych niestandardowych cykli pracy. SpróbujSzablon tablicy z planem pracy ClickUp aby zaplanować swój kolejny projekt.

ClickUp limit:

Możliwości jest tak wiele, że potrzeba trochę czasu, aby się ich nauczyć

Niektóre z nowych możliwości nie są jeszcze w pełni rozwinięte.

Ceny ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (6,900+ recenzji)

4.7/5 (6,900+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,600+ recenzji)

2. ProWorkflow - Dobry dla małych i średnich Teamsów

przez ProWorkflow Pierwotnie opracowany jako narzędzie do zarządzania przepływem pracy do pobrania, ProWorkflow jest obecnie zestawem narzędzi opartym na SaaS z międzynarodową publicznością. Koncentruje się na śledzeniu projektów, zadań i czasu, z rosnącymi możliwościami zarządzania kontaktami, przepływem pracy i zasobami.

Narzędzie jest przeznaczone przede wszystkim dla Businessu z małymi i średnimi Teamsami. ProWorkflow posiada rozbudowaną aplikację mobilną, dzięki czemu jest łatwy w użyciu również w podróży.

Najlepsze funkcje ProWorkflow:

Wszystko w jednym pulpicie, aby zobaczyć wszystkie trwające projekty z funkcjami "przeciągnij i upuść"

Dokładne i łatwe do wdrożenia narzędzia do zarządzania czasem

Integracja z Microsoft Teams i Outlook

Aplikacje mobilne dla systemów iOS i Android

Narzędzia do zarządzania biznesem, takie jak ofertowanie i fakturowanie

Rosnąca liczba szablonów

Limity ProWorkflow:

Zaprojektowany dla startupów, freelancerów i małych Business, ale nie dla większych Teams lub firm

Ograniczone kluczowe funkcje automatyzacji cyklu pracy

Brak integracji z wieloma popularnymi narzędziami do zwiększenia wydajności

Brak wielu popularnych narzędzi do zarządzania projektami i przepływem pracy, takich jak wykresy Gantta, tablice Kanban i mapy myśli

Poruszanie się po interfejsie użytkownika może być mylące

Do dostosowywania pól i formularzy oraz tworzenia szablonów wymagana jest droższa wersja

Brak wersji Free

Ceny ProWorkflow:

Professional: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Advanced: $30/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje ProWorkflow:

G2: 4.1/5 (35+ recenzji)

4.1/5 (35+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 240 recenzji)

3. Flokzu - Dobry do automatyzacji procesów

przez Flokzu Flokzu przedstawia się jako oprogramowanie do cyklu pracy, które zapewnia automatyzację i wdrażanie procesów. Jest przeznaczony dla użytkowników, którzy nie mają wykształcenia informatycznego, ale chcą zautomatyzować swoje procesy biznesowe i operacje, jednocześnie łącząc przepływ informacji z jednej aplikacji opartej na chmurze do drugiej.

To oprogramowanie do zarządzania cyklem pracy jest wyposażone w interfejs typu "przeciągnij i upuść". W ten sposób można łatwo modelować procesy i integrować je z innymi popularnymi narzędziami zwiększającymi wydajność. Flokzu oferuje również bibliotekę szablonów procesów. Szablony są konfigurowalne i można je edytować w celu spełnienia konkretnych potrzeb.

Najlepsze funkcje Flokzu:

Koncentruje się na procesach biznesowych - i robi to bardzo dobrze

Integracja z większością serwisów onlinenarzędziami poprzez Zapier i usługi sieciowe

Wersja sandbox do wypróbowania niestandardowych cykli pracy bez dotykania danych na żywo

Potężne narzędzie do generowania raportów do prezentacji danych zebranych dzięki automatyzacji

Wbudowana funkcja bazy danych

Limity Flokzu:

Nie ma możliwości definiowania, przypisywania ani monitorowania przepływów pracy - tylko do zrobienia automatyzacji

Brak narzędzi do zarządzania projektami i cyklem pracy

Brakujący zespół współpraca i komunikacja narzędzia

Narzędzia bazodanowe są ograniczone

Połączenie interfejsów aplikacji (API) może być trudne dla nowicjuszy

Ceny Flokzu:

Free: 14-dniowa wersja próbna

14-dniowa wersja próbna Standard: $15/miesiąc na użytkownika

$15/miesiąc na użytkownika Premium: $21/miesiąc na użytkownika

$21/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Flokzu:

G2: 4.9/5 (25+ recenzji)

4.9/5 (25+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 70 recenzji)

4. Backlog - dobry do śledzenia błędów

przez Backlog Backlog to oprogramowanie do zarządzania projektami z wbudowanym zarządzaniem kodem i śledzeniem błędów. Platforma zapewnia firmie jedną lokalizację do przechowywania wszystkich projektów, zadań i plików. Integruje się z innymi narzędziami firmy Nulab, która rozwija, sprzedaje i wspiera Backlog.

W Backlog chodzi o to, aby zespół był na tej samej stronie. Oznacza to, że możesz współpracować z członkami zespołu, niezależnie od tego, czy są oni w firmie, czy zdalnie. Jego głównym celem jest zapewnienie przejrzystości i kontroli nad projektami, zadaniami, błędami i żądaniami.

Backlog najlepsze funkcje:

Kluczowe funkcje kompleksowej współpracy dla zespołów DevOps i innych osób w organizacji

Dobre narzędzie do raportowania i śledzenia błędów

Prosty interfejs zaprojektowany dla projektów oprogramowania

Pulpity są przydatnym narzędziem dla kierowników projektów

Przydatna integracja ze Slackiem i pocztą e-mail

Wsparcie tworzenia dokumentacji równolegle z zespołami deweloperskimi

Backlog limits:

Brakuje możliwości dla projektów poza rozwojem oprogramowania

Integracja z innymi narzędziami zwiększającymi wydajność jest ograniczona

Wykresy Gantta nie uwzględniają zależności

Wykorzystanie podzadań jest ograniczone

Brak automatyzacji cyklu pracy do obsługi rutynowych zadań

Cennik Backlog:

Free: 10 nazwanych użytkowników, 1 aktywny projekt

10 nazwanych użytkowników, 1 aktywny projekt Starter: 35 USD/miesiąc, 30 nazwanych użytkowników, 5 aktywnych projektów

35 USD/miesiąc, 30 nazwanych użytkowników, 5 aktywnych projektów Standard: 100 USD/miesiąc, nieograniczona liczba użytkowników, 100 aktywnych projektów

100 USD/miesiąc, nieograniczona liczba użytkowników, 100 aktywnych projektów Premium: 175 USD/miesiąc, nieograniczona liczba użytkowników i projektów

175 USD/miesiąc, nieograniczona liczba użytkowników i projektów Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Backlog oceny i recenzje:

G2: 4.5/5 (160+ recenzji)

4.5/5 (160+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 80 recenzji)

5. Lucidchart - Dobry do inteligentnego tworzenia diagramów

przez LucidchartLucidchart jest dostawcą platformy do tworzenia diagramów która może być używana do wizualnego przedstawiania cykli pracy w projektach. To rozwiązanie do zarządzania przepływem pracy jest opartym na współpracy narzędziem internetowym, które pozwala użytkownikom rysować reprezentacje ludzi, procesów i systemów w ramach biznesu lub zespołu.

Jest przeznaczony do użytku z systemem zarządzania przepływem pracy jako sposób na tworzenie graficznych wizualizacji przepływów pracy. Jest to świetne narzędzie dla członków zespołu, aby zobaczyć szerszy obraz swoich zadań i cykli pracy.

Najlepsze funkcje Lucidchart:

Interaktywne tworzenie diagramów procesów przepływu pracy i wizualizacja danych w jednej, opartej na współpracy platformie w celu uniknięciaprzełączania kontekstu* Oparta na chmurze, dzięki czemu wszyscy członkowie zespołu mają do niej dostęp bez względu na to, gdzie pracują

Czat w oknie edycji i współautorstwo w czasie rzeczywistym

Łatwy w użyciu, a jednocześnie potężny; nawet nowi użytkownicy mogą tworzyć złożone diagramy

Integruje się z popularnymi narzędziami do współpracy inarzędziami do dokumentacji procesów Limity Lucidchart:

Tylko do zrobienia diagramu

Brak rzeczywistych narzędzi do zarządzania projektami

Brak możliwości automatyzacji przepływu pracy dla powtarzalnych zadań

Duże, złożone diagramy mogą obciążać system

Brak szablonów dla kilku popularnych branż, takich jak edukacja i opieka zdrowotna

Ceny Lucidchart:

Free: do 3 dokumentów

do 3 dokumentów Indywidualny: $7.95/miesiąc za użytkownika

$7.95/miesiąc za użytkownika Teams: $9.00/miesiąc za użytkownika

$9.00/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Lucidchart:

G2: 4.6/5 (2,300+ recenzji)

4.6/5 (2,300+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (1,900+ recenzji)

6. Nintex - dobry do identyfikowania wąskich gardeł

przez Nintex Nintex to oprogramowanie do zarządzania cyklem pracy, które jest dostawcą rozwiązań do zarządzania zadaniami i automatyzację procesów . Wyróżnia się narzędziami do identyfikacji procesów i wąskich gardeł w celu dalszej optymalizacji lub automatyzacji, a także dostarczaniem narzędzi do przechwytywania, mapy i zarządzania procesami używanymi przez organizację. Jest przeznaczony dla procesów Business takich jak wdrażanie pracowników i wymiany danych, ale może być stosowany w projektach kreatywnych.

Platforma Nintex wyróżnia się upraszczaniem złożonych procesów dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, umożliwiając Teams automatyzację cykli pracy przy niewielkim lub zerowym doświadczeniu w kodowaniu. Umożliwia użytkownikom tworzenie, zarządzanie i optymalizację aplikacji do automatyzacji procesów w różnych działach, w tym HR, operacyjnym i obsługi klienta, usprawniając przyziemne zadania i uwalniając cenny czas.

Najlepsze funkcje Nintex:

Duża biblioteka szablonów cyklu pracy

Zawiera narzędzia do zarządzania dokumentami, w tym interaktywne zatwierdzenia i podpisy cyfrowe

Zarówno automatyzacja w chmurze do połączenia danych, jak i automatyzacja powtarzalnych zadań

Analityka cyklu pracy możliwości oceny, jak dobrze przebiega automatyzacja

Narzędzia do dokumentowania na każdym kroku

Limity Nintex:

Koncentruje się wyłącznie na automatyzacji procesów i zawiera tylko kilka funkcji, które można znaleźć w pełni funkcjonalnym oprogramowaniu do cyklu pracy

Brak narzędzi do zarządzania projektami i współpracy

Złożone cykle pracy są trudne do diagramowania i automatyzacji

Brak możliwości korzystania z piaskownicy

Każda funkcja jest licencjonowana oddzielnie i płatna osobno

Ceny są przeznaczone dla większych firm

Cennik Nintex:

Pro: $15,000 do $35,000/rok za moduł

$15,000 do $35,000/rok za moduł Premium: od 30 000 do 60 000 USD rocznie za moduł

od 30 000 do 60 000 USD rocznie za moduł Niestandardowe: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Nintex:

G2: 4.2/5 (690+ recenzji)

4.2/5 (690+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 1 900 opinii)

7. Kissflow - Dobry do niestandardowego cyklu pracy procesów

przez Kissflow Kissflow to platforma programistyczna typu low-code/no-code przeznaczona do zarządzania procesami biznesowymi. Może być używana do tworzenia aplikacji biznesowych i automatyzacji zadań. Twórcy określają swoje oprogramowanie jako platformę roboczą, ponieważ zawiera ona nie tylko narzędzia programistyczne, ale także tablice do wizualizacji i śledzenia projektów, narzędzia do współpracy i analityki.

Kissflow wyróżnia się w zatłoczonej przestrzeni zarządzania cyklem pracy i automatyzacji dzięki intuicyjnemu projektowi i skupieniu się na zwiększaniu wydajności procesów biznesowych. Jej siła tkwi we wszechstronności, oferując szeroki zakres funkcji, od zarządzania projektami po automatyzację procesów, a wszystko to w ramach jednego, przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Platforma ta jest szczególnie korzystna dla organizacji, które chcą usprawnić swoje działania bez konieczności inwestowania dużych środków w infrastrukturę IT lub wyspecjalizowany personel. Oferując zestaw narzędzi zaprojektowanych do współpracy, śledzenia i analizy, Kissflow umożliwia Teams utrzymanie przejrzystości postępów w projektach i identyfikację obszarów wymagających poprawy, wspierając kulturę ciągłej optymalizacji i innowacji.

Najlepsze funkcje Kissflow:

Przyjazny dla użytkownika interfejs zorientowany na użytkowników Business, a nie specjalistów IT lub oprogramowania

Możliwość tworzenia niestandardowych cykli pracy dla własnych potrzeb

Aplikacja mobilna dla systemów iOS i Android

Wbudowana analityka i raportowanie do pomiaru wydajności procesów

Kompleksowy system zarządzania dokumentami

Niski kod pozwala na programowanie w razie potrzeby

Limity Kissflow:

Narzędzia do zarządzania projektami i współpracy są uproszczone

Integracja z innymi platformami jest ograniczona

Formuły i złożona logika dla pól są limitowane

Brak możliwości informowania użytkowników o zmianach wprowadzonych przez innych użytkowników

Złożona automatyzacja cyklu pracy jest trudna do wdrożenia

Cennik Kissflow:

Mały Business: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Korporacja: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kissflow oceny i recenzje:

G2: 4.2/5 (520+ recenzji)

4.2/5 (520+ recenzji) Capterra: 3.9/5 (35+ opinii)

Check out these **Alternatywy dla Kissflow !

8. HighGear - dobre rozwiązanie dla rozwiązań bez kodu

przez HighGear HighGear to bezkodowy cykl pracy oprogramowanie do automatyzacji platforma, która zapewnia zarządzanie cyklem pracy w skali przedsiębiorstwa w systemie zaprojektowanym dla codziennych użytkowników biznesowych. Jest to elastyczny, szybki i potężny zestaw narzędzi, który zapewnia automatyzację prostych i złożonych procesów biznesowych. Oprócz automatyzacji cyklu pracy, zawiera narzędzia do zarządzania zadaniami, zarządzania zasobami cyfrowymi i raportowania.

HighGear wyróżnia się w przestrzeni zarządzania przepływem pracy na poziomie Enterprise dzięki swojej konstrukcji bez kodu, dostarczając kompleksowy zestaw narzędzi do automatyzacji procesów biznesowych użytkownikom nietechnicznym. Przyjazny dla użytkownika interfejs platformy i obszerna lista funkcji sprawiają, że jest to idealny wybór dla organizacji, które chcą zautomatyzować kompleksowe cykle pracy bez zależności od drogich zasobów IT lub wymagającej specjalistycznej wiedzy.

Najlepsze funkcje HighGear:

Narzędzie do automatyzacji procesów bez użycia kodu, przeznaczone dla menedżerów, twórców technicznych i analityków biznesowych do tworzenia, zarządzania i wdrażania aplikacji do cyklu pracy klasy Enterprise

Bezkodowe środowisko programistyczne umożliwia szybkie tworzenie aplikacji

Nie poświęca mocy obliczeniowej na rzecz łatwości użytkowania

Bezpieczeństwo klasy Enterprise

Limity HighGear:

Koncentruje się na automatyzacji procesów i brakuje mu narzędzi do zarządzania projektamioptymalizacja cyklu pracy* Współpraca i zarządzanie zadaniami są ograniczone

Ponieważ wspiera automatyzację procesów na poziomie Enterprise, czasami może być przytłaczająca

Ceny mogą być drogie dla mniejszych firm

Cennik HighGear:

Teams: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Dział: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Business: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Globalny: Kontakt w sprawie wyceny

HighGear oceny i recenzje:

G2: N/A

N/A Capterra: 5.0/5 (ponad 20 opinii)

9. Workato - dobre dla teamów z sektora Enterprise

przez Workato Workato to platforma do automatyzacji procesów biznesowych na poziomie Enterprise, która zapewnia niekodowany interfejs do tworzenia tego, co nazywają "przepisami" w celu automatyzacji cyklu pracy. Użytkownicy mogą zdefiniować, jakie działania użytkownika lub zmiany danych wyzwalają działanie, a następnie jaki przepis należy uruchomić w odpowiedzi.

Siła Workato leży w jego potężnym interfejsie do tworzenia receptur, zaprojektowanym zarówno dla użytkowników technicznych, jak i nietechnicznych, umożliwiając im szybkie tworzenie złożonych cykli pracy, które w przeciwnym razie wymagałyby specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia. Dodatkowo, szerokie możliwości integracyjne Workato sprawiają, że jest to idealne narzędzie dla firm, które chcą usprawnić swoje operacje i stworzyć spójne środowisko pracy poprzez konsolidację różnych platform i usług w jednym systemie.

Najlepsze funkcje Workato:

Integracja z większością oprogramowania Business i narzędzi danych

Bezpieczeństwo i zarządzanie na poziomie Enterprise

Przyjazny dla użytkownika i intuicyjny interfejs

Elastyczność w konstruowaniu automatyzacji cyklu pracy

Limity Workato:

Potężne możliwości, ale także stroma krzywa uczenia się

Brak narzędzi do planowania, współpracy lub zarządzania projektami

Ceny za zadania nie są wyczyszczone

Debugowanie receptury może być trudne

Ograniczone narzędzia do debugowania

Cennik Workato:

Kontakt w sprawie cennika

Oceny i recenzje Workato:

G2: 4.7/5 (320+ recenzji)

4.7/5 (320+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (45+ recenzji)

10. Cflow - Dobry do przekształcania arkuszy kalkulacyjnych w cykle pracy

przez Cflow Cflow to niekodowana platforma zaprojektowana do obsługi bieżących procesów biznesowych wykorzystujących e-mail i arkusze kalkulacyjne oraz przekształcania ich w zautomatyzowane cykle pracy. Została zaprojektowana tak, aby skalować się wraz z rozwojem biznesu, zapewniając cyfrową transformację teraz i w przyszłości.

Jest to interfejs typu "przeciągnij i upuść", który umożliwia łatwe tworzenie cykli pracy i obejmuje wsparcie dla urządzeń mobilnych.

Cflow wyróżnia się na tle innych narzędzi do automatyzacji przepływu pracy, koncentrując się na usprawnieniu procesów biznesowych poprzez eliminację zarządzania danymi w formie papierowej, wykorzystując nowoczesne technologie do cyfryzacji operacji. Dzięki funkcjom takim jak generowanie dokumentów, dynamiczne zarządzanie zadaniami i szczegółowe raportowanie, Cflow umożliwia organizacjom optymalizację cyklu pracy i stworzenie kompleksowego środowiska bez papieru, redukując błędy i czas przetwarzania w celu zwiększenia wydajności.

Najlepsze funkcje Cflow:

Zaawansowany silnik reguł pozwala na łatwe ustawienia złożonych cykli pracy

Kreator formularzy typu "przeciągnij i upuść" do łatwego przechwytywania danych wejściowych użytkownika dla dowolnego cyklu pracy

Łatwe dodawanie routingu i powiadomień do przepływów pracy, dzięki czemu wszyscy, których to dotyczy, są na bieżąco

Większość aspektów każdego przepływu pracy można niestandardowo dostosować do konkretnych potrzeb

Raportowanie i analizy zapewniają spójne i stałe informacje zwrotne na temat działania zautomatyzowanych cykli pracy

Najlepsze w swojej klasie zabezpieczenia i szyfrowanie chroniące dane użytkowników

Limity Cflow:

Koncentracja na biznesowych cyklach pracy, a nie na automatyzacji projektów

Limit narzędzi do zarządzania projektami i współpracy

Cykle pracy mogą działać wolno, gdy mamy do czynienia z dużą ilością danych

Rozszerzenie możliwości sprawia, że początkowa nauka interfejsu jest zniechęcająca

Istniejąca biblioteka szablonów obejmuje tylko automatyzację procesów biznesowych

Rozwiązywanie problemów ze złożonymi cyklami pracy może stanowić wyzwanie

Ceny Cflow:

Free: 14-dniowa wersja próbna

14-dniowa wersja próbna Happy: $12/miesiąc na użytkownika

$12/miesiąc na użytkownika Joy: $16/miesiąc na użytkownika

$16/miesiąc na użytkownika Bliss: $22/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Cflow:

G2: 5/5 (50+ recenzji)

5/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.9./5 (ponad 20 recenzji)

11. Pipedrive - Dobry do automatyzacji cykli pracy w sprzedaży

przez Pipedrive Pipedrive to system oprogramowania do zarządzania powiązaniami z klientami (CRM), który zarządza i automatyzuje cykl pracy sprzedaży. Zapewnia funkcje CRM, których oczekujesz, wraz z budowaniem cykli pracy sprzedaży i automatyzacją powtarzalnych zadań administracyjnych. Został zaprojektowany, aby pomóc zespołom sprzedażowym każdej wielkości kontrolować złożone procesy sprzedaży. Pipedrive oferuje również podejście do sprzedaży oparte na działaniach, aby przeprowadzić sprzedawców przez proces znajdowania, pielęgnowania i zamykania sprzedaży.

Siła Pipedrive polega na automatyzacji procesu sprzedaży, dzięki czemu Business może skoncentrować się na zamykaniu transakcji, zamiast poświęcać czas na zadania administracyjne. Dzięki funkcjom takim jak integracja z pocztą e-mail, ocena potencjalnych klientów i przypomnienia o działaniach, Pipedrive umożliwia organizacjom usprawnienie cyklu pracy sprzedaży i efektywne zarządzanie relacjami z klientami.

Najlepsze funkcje Pipedrive:

Wirtualny asystent sprzedaży sugeruje spersonalizowane wskazówki i pomysły w celu poprawy wydajności podczas pracy

Automatyzacja powtarzalnych zadań sprzedażowych

Otwarte API do połączenia z innymi narzędziami

Użytkownicy mogą ustawić prostą logikę warunkową i działania, aby automatycznie przenieść sprzedaż przez proces

Świetna integracja zudostępnianie kalendarzy i e-mail

Limity Pipedrive:

Nie jest to pełne narzędzie do zarządzania cyklem pracy; Pipedrive zajmuje się tylko zarządzaniem procesem sprzedaży

Brak narzędzi do wizualizacji cyklu pracy

Wprowadzanie danych może stać się powtarzalne

Niestandardowe raportowanie jest ograniczone

Automatyzacja cyklu pracy nie jest tak wydajna jak w innych systemach CRM

Ceny Pipedrive:

Free: 14-dniowa wersja próbna

14-dniowa wersja próbna Essential: $21.90/miesiąc za użytkownika

$21.90/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $37.90/miesiąc na użytkownika

$37.90/miesiąc na użytkownika Profesjonalny: $59.90/miesiąc za użytkownika

$59.90/miesiąc za użytkownika Power: $74.90/miesiąc na użytkownika

$74.90/miesiąc na użytkownika Enterprise: $119/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Pipedrive:

G2: 4.2/5 (1,600+ recenzji)

4.2/5 (1,600+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 2 800 recenzji)

12. Process Street - Dobry do śledzenia procesów przepływu pracy

przez Ulica procesu Process Street to kolejna automatyzacja procesów biznesowych (BPA) narzędzie, które pozwala użytkownikom tworzyć zautomatyzowane cykle pracy bez pisania jakiegokolwiek oprogramowania. Pozwala ono użytkownikom bez specjalistycznej wiedzy informatycznej tworzyć przepływy pracy, uruchamiać wiele instancji każdego z nich oraz śledzić postępy i udostępniać wyniki innym. Oferuje prosty interfejs bez kodu, stworzony dla środowiska zespołowego, w którym użytkownicy mogą współpracować podczas tworzenia i uruchamiania przepływów pracy.

Process Street wyróżnia się możliwością usprawnienia powtarzalnych procesów i standaryzacji zakończonych zadań, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla organizacji, które chcą zautomatyzować swoje przepływy pracy. Dzięki funkcjom takim jak pola formularzy, logika warunkowa i integracja z innymi popularnymi platformami oprogramowania, Process Street umożliwia zespołom bardziej wydajną i skuteczną pracę poprzez redukcję błędów i opóźnień.

Najlepsze funkcje Process Street:

Zaprojektowany do większej współpracy niż większość narzędzi BPA, wspiera pracę zespołową z kanałami aktywności do zrobienia, aby udostępniać, kto co zrobił

Możliwość ustawienia grup użytkowników w celu łatwiejszego zarządzania uprawnieniami i kontrolą dostępu

Atrakcyjny i wydajny wygląd cykli pracy z bogatymi materiałami multimedialnymi, takimi jak audio i wideo

Kompleksowa integracja z innymi aplikacjami

Potężny i intuicyjnynarzędzia do tworzenia formularzy* Rozbudowana biblioteka szablonów obejmująca zadania biznesowe, HR i marketingowe

Ograniczenia Process Street:

Nie jest to pełny system oprogramowania do zarządzania przepływem pracy, brakuje mu wielu narzędzi do zarządzania projektami i tworzenia przepływów pracy

Niektóre z bardziej zaawansowanych cykli pracy wymagają aplikacji innych firm

Obszary robocze i kontrola procesów mogą być przytłaczające

Ustawienia cyklu pracy mogą być mylące dla nowych użytkowników

Cennik Process Street:

Free: 14-dniowa wersja próbna

14-dniowa wersja próbna Startup: $100/miesiąc, limit do 5 użytkowników

$100/miesiąc, limit do 5 użytkowników Pro: 415 USD/miesiąc

415 USD/miesiąc Enterprise: $1,660/miesiąc

Process Street oceny i recenzje:

G2 4.6/5 (350+ recenzji)

4.6/5 (350+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 2,800 recenzji)

13. Integrify - dobre dla użytkowników bez wiedzy programistycznej

przez Integrify Integrify umożliwia szybką automatyzację dowolnego procesu biznesowego bez użycia kodu. Dostarcza użytkownikom kreator procesów, projektant formularzy, portal usługowy i możliwości raportowania w jednym, spójnym interfejsie użytkownika. Integruje się również z najpopularniejszymi rozwiązaniami Business narzędziami zwiększającymi wydajność .

Integrify dostarcza użytkownikom intuicyjny interfejs typu "przeciągnij i upuść", który pozwala na łatwe tworzenie niestandardowych cykli pracy bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej.

Integrify wyróżnia się niestandardowymi opcjami rozszerzenia, zapewniając dostawcom elastyczność w projektowaniu i wdrażaniu cykli pracy dostosowanych do ich konkretnych potrzeb biznesowych.

Najlepsze funkcje Integrify:

Przyjazny dla użytkownika interfejs sprawia, że automatyzacja procesów jest prosta i intuicyjna

Potężne narzędzia bez kodowania sprawiają, że automatyzacja procesów jest łatwa dla nowych użytkowników

Zawiera samoobsługowy moduł wsparcia użytkownika

Kompleksowe raportowanie

Potężne możliwości niestandardowego raportowania

Limity Integrify:

Nie jest to pełny system zarządzania przepływem pracy, brakuje mu wielu narzędzi do zarządzania projektami i tworzenia przepływów pracy

Stylizacja formularzy jest ograniczona

Powiadomienia są trudne do ustawienia i brakuje im możliwości kopiowania i ponownego wykorzystania

Brak szablonów

Wymaga nadmiarowego wprowadzania informacji w bardziej złożonych cyklach pracy

Liczba funkcji i opcji może być przytłaczająca

Ceny Integrify:

Wszystkie wersje: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Integrify:

G2: 4.4/5 (30+ recenzji)

4.4/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 20 recenzji)

14. ProcessMaker - Dobry dla zaawansowanych użytkowników

przez ProcesProducent Jak sama nazwa wskazuje, ProcessMaker pomaga użytkownikom tworzyć narzędzia do automatyzacji procesów. Jest to rozwiązanie niskokodowe, które wykorzystuje interfejs wizualny dla większości kroków, ale pozwala bardziej zaawansowanym użytkownikom na dodanie kilku linii oprogramowania w razie potrzeby.

Oferuje użytkownikom intuicyjny i przyjazny dla użytkownika kreator cykli pracy, który umożliwia tworzenie zautomatyzowanych przepływów pracy bez konieczności rozszerzenia znajomości języków programowania, dzięki czemu jest idealny dla firm, które chcą szybko zautomatyzować swoje procesy.

ProcessMaker wyróżnia się potężnymi narzędziami do tworzenia formularzy, umożliwiając użytkownikom projektowanie niestandardowych formularzy za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść". Funkcje takie jak analityka i raportowanie w czasie rzeczywistym, możliwości integracji i zaawansowane projektowanie formularzy sprawiają, że ProcessMaker jest doskonałą opcją dla organizacji, które chcą usprawnić swoje procesy i zwiększyć wydajność.

Najlepsze funkcje ProcessMaker:

Kompleksowe narzędzie wizualne do modelowania procesów

Unikalna możliwość uzyskiwania informacji zwrotnych od użytkowników za pośrednictwem poczty e-mail dzięki zintegrowanym formularzom

Zaawansowane monitorowanie aktywności Business z powiadomieniami

Wsparcie dla osadzania automatyzacji we własnych aplikacjach

Narzędzie do skanowania i przechowywania dokumentów

Limity ProcessMaker:

Nie jest to zakończone oprogramowanie workflow ani narzędzie do automatyzacji przepływu pracy, brakuje mu wielu narzędzi do zarządzania projektami i wizualizacji procesów

Wyszukiwanie mogłoby zostać ulepszone

Niestandardowe możliwości tworzenia formularzy są ograniczone

Wymaga nieco wiedzy specjalistycznej do kodowania, ponieważ jest to low-code, a nie no-code

Ceny ProcessMaker:

Platforma low-code, Standard: $1,495/miesiąc plus opłaty za użytkownika

$1,495/miesiąc plus opłaty za użytkownika Platforma low-code, Enterprise: $2,479/miesiąc plus opłaty za użytkownika

$2,479/miesiąc plus opłaty za użytkownika Inne moduły i pakiety: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje ProcessMaker:

G2: 4.3/5 (270+ recenzji)

4.3/5 (270+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (175+ opinii)

15. Camunda - dobra do orkiestracji procesów

przez Camunda Camunda określa siebie jako firmę zajmującą się "orkiestracją procesów" Dostarcza narzędzia do orkiestracji złożonych przepływów procesów między urządzeniami, systemami i ludźmi. Została zaprojektowana przez programistów dla programistów i nie jest zorientowana na użytkowników Business.

Pomimo krzywej uczenia się, Camunda oferuje użytkownikom zaawansowaną platformę do automatyzacji cyklu pracy, która jest niezwykle elastyczna i potężna.

Camunda wyróżnia się możliwością automatyzacji złożonych cykli pracy, które obejmują wiele systemów i stron, dzięki czemu jest idealna dla przedsiębiorstw, które chcą usprawnić swoje procesy w różnych działach i zespołach. Dzięki funkcjom takim jak modelowanie procesów, projektowanie formularzy i zarządzanie zadaniami, Camunda umożliwia organizacjom usprawnienie ich działalności i osiągnięcie lepszej wydajności.

Najlepsze funkcje Camunda:

Wykorzystuje popularne języki programowania, w tym Java, Węzeł, Python i C#, do tworzenia automatyzacji

Rozbudowana dokumentacja dla deweloperów

Kompleksowe monitorowanie i raportowanie

Niski narzut tworzy szybkie automatyzacje, które łatwo się skalują

Limity Camunda:

Nie jest to zakończone oprogramowanie workflow ani narzędzie do automatyzacji przepływu pracy, brakuje mu wielu narzędzi do zarządzania projektami i wizualizacji procesów

Brak narzędzi graficznych lub możliwości podglądu cyklu pracy

Interfejs użytkownika jest ograniczony

Złożone narzędzie, które nie jest łatwe do zrozumienia lub użycia przez użytkowników biznesowych

Ceny Camunda:

Free: do pięciu użytkowników

do pięciu użytkowników Profesjonalny: $49/miesiąc dla 10 użytkowników

$49/miesiąc dla 10 użytkowników Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Camunda oceny i recenzje:

G2: 4.4/5 (75+ recenzji)

4.4/5 (75+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 10 recenzji)

Korzyści z używania narzędzia do zarządzania cyklem pracy

Jak wynika z opisów tych najlepszych systemów do zarządzania cyklem pracy, oferują one szeroki zakres funkcji i możliwości, które mogą poprawić efektywność, usprawnić procesy i zwiększyć wydajność dla Business. Niektóre korzyści płynące z korzystania z narzędzia do zarządzania cyklem pracy obejmują:

Usprawnione procesy: zautomatyzowane cykle pracyzadania są zakończone szybciej i dokładniej, redukując błędy i opóźnienia.

zautomatyzowane cykle pracyzadania są zakończone szybciej i dokładniej, redukując błędy i opóźnienia. Scentralizowane dane: Narzędzia do zarządzania cyklem pracy tworzą scentralizowaną lokalizację dla wszystkich danych, ułatwiając dostęp i śledzenie informacji.

Narzędzia do zarządzania cyklem pracy tworzą scentralizowaną lokalizację dla wszystkich danych, ułatwiając dostęp i śledzenie informacji. Usprawniona współpraca: Systemy do zarządzania cyklami pracy pozwalają Teamsom na bardziej efektywną współpracę poprzez dostarczenie platformy, na której mogą wspólnie pracować nad zadaniami i otrzymywać aktualizacje w czasie rzeczywistym.

Systemy do zarządzania cyklami pracy pozwalają Teamsom na bardziej efektywną współpracę poprzez dostarczenie platformy, na której mogą wspólnie pracować nad zadaniami i otrzymywać aktualizacje w czasie rzeczywistym. Zwiększona wydajność: Dzięki automatyzacji powtarzalnych i czasochłonnych zadań, pracownicy mają więcej czasu na skupienie się na innych ważnych zadaniach, co prowadzi do zwiększenia wydajności.

Dzięki automatyzacji powtarzalnych i czasochłonnych zadań, pracownicy mają więcej czasu na skupienie się na innych ważnych zadaniach, co prowadzi do zwiększenia wydajności. Zwiększona widoczność: Narzędzia do zarządzania cyklami pracy zapewniają widoczność postępu zadań i procesów w czasie rzeczywistym, umożliwiając menedżerom identyfikację obszarów wymagających poprawy i wprowadzanie zmian w razie potrzeby.

Narzędzia do zarządzania cyklami pracy zapewniają widoczność postępu zadań i procesów w czasie rzeczywistym, umożliwiając menedżerom identyfikację obszarów wymagających poprawy i wprowadzanie zmian w razie potrzeby. Skalowalność:business rośnie, systemy zarządzania cyklem pracy mogą być łatwo skalowane, aby dostosować się do wzrostu obciążenia pracą i użytkowników bez uszczerbku dla wydajności.

Optymalizacja systemu zarządzania projektami w zakresie cyklu pracy

Zrozumienie i optymalizacja cyklu pracy w firmie nie jest prostym zadaniem. Ciągłe monitorowanie pracowników i procesów za pomocą e-maili, arkuszy kalkulacyjnych i różnych programów jest uciążliwe. Nadszedł czas, aby zająć się przepływami pracy i je usprawnić. Ale jak widać, większość oprogramowanie do automatyzacji procesów biznesowych tak naprawdę nie zajmuje się działaniami wykraczającymi poza przenoszenie danych z jednego programu do drugiego.

Właśnie dlatego tak wiele Teams liczy na ClickUp jako preferowane oprogramowanie do zarządzania przepływem pracy. Zapewniamy zarządzanie przepływem pracy, w tym potężne narzędzia do automatyzacji, w ramach kompleksowego narzędzia do współpracy i zarządzania projektami.

To najlepszy sposób, aby przekonać się, dlaczego ClickUp jest hubem wydajności, którego potrzebujesz, zapisać się na bezpłatną wersję próbną i zacznij dobrze zarządzać cyklem pracy. ✔️