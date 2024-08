10 najlepszych narzędzi i aplikacji do zarządzania wydajnością w 2024 roku

Współcześni pracownicy szukają kariery z potencjałem rozwoju. Jednocześnie kierownictwo potrzebuje pracowników, którzy dadzą z siebie wszystko do zrobienia, aby wyprzedzić konkurencję. Regularne oceny wyników służą obu tym celom.

Oprogramowanie do zarządzania wydajnością umożliwia menedżerom ocenę wydajności pracowników i opracowanie planów poprawy, które przyspieszą ich rozwój kariery. Na rynku dostępnych jest wiele opcji, a wiele z nich wygląda bardzo podobnie. Ale do zrobienia?

Czego należy szukać w narzędziu do zarządzania wydajnością?

Kariera pracowników i kondycja firmy zależą od posiadania dokładnego i niezawodnego oprogramowania do zarządzania wydajnością. Istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze produktu dla swojej firmy.

Przyjazny dla użytkownika interfejs: System powinien być łatwy w użyciu zarówno dla menedżerów, jak i pracowników

System powinien być łatwy w użyciu zarówno dla menedżerów, jak i pracowników Możliwość dostosowania: W Businessie istnieje wiele różnych ról. Oprogramowanie, które wybierzesz, powinno być wystarczająco elastyczne, aby pomieścić wszystkie funkcje istotne dla Twojej firmy

W Businessie istnieje wiele różnych ról. Oprogramowanie, które wybierzesz, powinno być wystarczająco elastyczne, aby pomieścić wszystkie funkcje istotne dla Twojej firmy Regularne informacje zwrotne: Pracownicy potrzebują regularnych informacji zwrotnych, aby stać się swoją najlepszą wersją. Oprogramowanie powinno wspierać te kanały komunikacji

Pracownicy potrzebują regularnych informacji zwrotnych, aby stać się swoją najlepszą wersją. Oprogramowanie powinno wspierać te kanały komunikacji Plany rozwoju pracowników: Spersonalizowany plan rozwoju może mieć ogromny wpływ na ścieżkę kariery pracownika. Narzędzia, z których korzystasz, powinny umożliwiać jego tworzenie i zarządzanie nim

Spersonalizowany plan rozwoju może mieć ogromny wpływ na ścieżkę kariery pracownika. Narzędzia, z których korzystasz, powinny umożliwiać jego tworzenie i zarządzanie nim Wgląd w 360 stopni: Rówieśnicy, podwładni i menedżerowie mają wgląd w to, jak radzi sobie pracownik. Wybrane oprogramowanie powinno umożliwiać wszystkim dostawcom przekazywanie informacji zwrotnych

Rówieśnicy, podwładni i menedżerowie mają wgląd w to, jak radzi sobie pracownik. Wybrane oprogramowanie powinno umożliwiać wszystkim dostawcom przekazywanie informacji zwrotnych Metryki wydajności i kluczowe wskaźniki wydajności: Mierzenie metryk jest najdokładniejszym sposobem oceny wydajności. Wybierz program, który posiada narzędzia do pomiaru tych najważniejszych

Mierzenie metryk jest najdokładniejszym sposobem oceny wydajności. Wybierz program, który posiada narzędzia do pomiaru tych najważniejszych Integracja z innymi systemami: Zdolność do integracji z innymi istotnymi obszarami stosu technologicznego będzie miała kluczowe znaczenieusprawni cykl pracy 10 najlepszych programów do zarządzania wydajnością w 2024 roku

Aby pomóc Ci znaleźć najlepszy system zarządzania wydajnością dla Twojego biznesu, przygotowaliśmy listę niektórych z najlepszych opcji na rynku.

1. ClickUp - Najlepszy do śledzenia celów wydajnościowych

Zbuduj skuteczny system zarządzania wydajnością w ClickUp

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami z funkcjami zarządzania wydajnością. ClickUp pozwala teamom na ustawienie celów, śledzenie postępów, zarządzanie zadaniami i współpracę.

Aby poprowadzić pracownika przez jego plan rozwoju, możesz ustawić indywidualne cele i śledzić ich postępy za pomocą konfigurowalnych statusów. Następnie nadaj tym celom priorytety, aby pracownicy wiedzieli, z czym są mierzeni.

Dzięki widokom na osi czasu i pulpitom, ClickUp zapewnia widoczność postępów w realizacji celów i zadań w czasie rzeczywistym. Zarówno menedżerowie, jak i pracownicy będą mieli kompleksowy przegląd poprawy wydajności.

Oprogramowanie zasoby ludzkie funkcje obejmują każdy aspekt zarządzania pracownikami, w tym rekrutację i rozwój kariery. Można korzystać z Szablon raportu wydajności ClickUp aby przedstawić ogólny postęp pracowników i projektów.

Zrozum, jak dobrze radzi sobie Twój zespół dzięki szablonowi raportu wydajności ClickUp

Najlepsze funkcje ClickUp

Solidne narzędzia do zarządzania zadaniami i współpracy

Cele ClickUp do śledzenia celów uznaniowych pracowników

Konfigurowalne cykle pracy i statusy zadań dla miesięcznego, kwartalnego i rocznego procesu oceny wyników

Integracja z różnymi aplikacjami innych firm, w tym innymi narzędziami do zarządzania wydajnością pracowników

Śledzenie czasu i możliwości raportowania w celu wsparcia postępów pracowników

Formularze ClickUp do tworzenia i wysyłaniaankiet zaangażowania pracowników limity ClickUp

Stroma początkowa krzywa uczenia się

Złożone funkcje mogą być przytłaczające dla prostych projektów

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. PerformYard - Najlepszy do śledzenia wskaźników pracowników

Via PerformYard PerformYard to oprogramowanie do zarządzania wydajnością, które usprawnia i poprawia proces oceny wydajności pracowników, ich celów i rozwoju. System pozwala menedżerom na ustawienie i śledzenie celów, kluczowych wyników (OKR) i innych ważnych wskaźników pracowniczych. Cele i postępy można monitorować zarówno na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym.

PerformYard zapewnia intuicyjny interfejs dla przełożonych do zarządzania pracownikami. Dostawca może regularnie przekazywać informacje zwrotne za pomocą notatek i przeprowadzać ustrukturyzowane kontrole i oceny wydajności.

Oprogramowanie ma na celu umożliwienie liderom prowadzenia wysokiej jakości rozmów jeden na jeden ze swoimi pracownikami. Promuje spójne kontrole przez cały rok, a nie pojedyncze roczne przeglądy.

Najlepsze funkcje PerformYard

Ustawienie celów i śledzenie celów dla osób indywidualnych i teamów

Ciągłe informacje zwrotne i przeglądy wydajności

Analityka zapewniająca wgląd w wyniki

Integracja z HRIS i innymi narzędziami

Limity PerformYard

Limit integracji

Niestandardowe opcje mogą być przytłaczające dla małych teamów

Ceny PerformYard

Zaangażowanie pracowników: 1-3 USD/miesiąc za osobę

1-3 USD/miesiąc za osobę Zarządzanie wydajnością: 5-10 USD/miesiąc za osobę

Oceny i recenzje PerformYard

G2: 4.7/5 (ponad 500 recenzji)

4.7/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.8/5 (88 recenzji)

3. Engagedly - najlepsze rozwiązanie do zarządzania talentami

Via Zaangażowany Engagedly jest wszechstronnym platforma zarządzania talentami która wzmacnia organizacje poprzez zwiększanie udziału pracowników, ich postępów i współpracy. Oprogramowanie ma na celu pomóc pracodawcom rozwinąć kulturę, która koncentruje się na rozwoju i awansie w miejscu pracy. Zachęca do spójnych dyskusji między menedżerami i pracownikami.

Platforma posiada narzędzia, które mogą zsynchronizować indywidualne cele z celami biznesowymi. Będziesz w stanie zbudować bardziej zainspirowaną i wydajną siłę roboczą. Istnieją narzędzia pomagające w skutecznym zarządzanie Teams a poszczególni pracownicy mogą śledzić swoje postępy w trakcie pracy.

Najlepsze funkcje Engagedly

Ustawienie i dostosowanie celów pracowników

Informacje zwrotne i uznanie w czasie rzeczywistym

Narzędzia do nauki i rozwoju

Oceny kompetencji i śledzenie umiejętności

Limity Engagedly

Interfejs mógłby wymagać pewnych ulepszeń

Ograniczone opcje integracji

Ceny Engagedly

Począwszy od 5000 USD rocznie

Oceny i recenzje Engagedly

G2: 4.4/5 (ponad 400 recenzji)

4.4/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.6/5 (76 recenzji)

4. Workhuman Conversations - najlepsze rozwiązanie do zarządzania operacjami

przez Workhuman Workhuman Conversations jest częścią Workhuman oprogramowanie do zarządzania operacjami suite. Koncentruje się on na zapewnianiu pracownikom ciągłych informacji zwrotnych i uznania oraz umożliwia szczere dyskusje między pracownikami, pozwalając im na wyrażanie uznania i przekazywanie informacji zwrotnych.

Oprogramowanie zachęca pracowników do wzajemnego chwalenia swojej pracy i upoważnia menedżerów do doceniania tych, którzy przekraczają swoje cele.

Pomysł polega na zwiększeniu morale i zaangażowania poprzez częste pochwały i pozytywną kulturę. Oprogramowanie integruje się z innymi aplikacjami, dzięki czemu można wchodzić w interakcje z innymi pracownikami bez opuszczania głównej aplikacji do pracy.

Najlepsze funkcje Workhuman Conversations

Ciągłe rozmowy na temat wydajności

Społecznościowe uznanie i nagrody

Wgląd w wyniki zespołu i indywidualne

Integracja z innymi aplikacjamiplatformami komunikacyjnymi Limity Workhuman Conversations

Ograniczone opcje niestandardowe

Ceny mogą być zbyt wysokie dla małych firm

Ceny Workhuman Conversations

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Oceny i recenzje Workhuman Conversations

G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

4.5/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.2/5 (4 recenzje)

5. Bamboo HR - najlepsze rozwiązanie do zarządzania zasobami ludzkimi

Via Bamboo HR Bamboo HR to kompleksowa platforma do zarządzania zasobami ludzkimi. Usprawnia zarządzanie danymi pracowników, dokumentacją i ocenami wydajności. Oprogramowanie oferuje narzędzia do typowych zadań HR, takich jak wdrażanie, zarządzanie świadczeniami i listy płac.

Podstawowa platforma ma funkcje śledzenia kandydatów i ustawienia celów pracowników. Dzięki niestandardowym formularzom i intuicyjnemu interfejsowi łatwo jest rozpocząć pracę z podstawowym oprogramowaniem.

Jeśli chodzi o zarządzanie wydajnością, Bamboo HR pozwala na ankiety zwrotne, oceny umiejętności i ciągły coaching. Każdy z tych elementów połączony jest bezpośrednio z profilem pracownika na szerszej platformie. Ułatwia to śledzenie postępów w pracy planu poprawy wydajności .

Najlepsze funkcje Bamboo HR

Scentralizowana baza danych pracowników

Funkcje samoobsługi pracowników

Konfigurowalne raportowanie i analizy

Przepływy pracy związane z wdrażaniem i wycofywaniem pracowników

Limity Bamboo HR

Sporadyczne problemy z wydajnością

Zaawansowane funkcje wymagają dodatkowych ustawień

Ceny Bamboo HR

Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać ceny

Oceny i recenzje Bamboo HR

G2: 4,4/5 (ponad 1 500 recenzji)

4,4/5 (ponad 1 500 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 2500 recenzji)

6. Lattice - najlepsze rozwiązanie do oceny wydajności

Via Kratownica Lattice to oprogramowanie do oceny wydajności do wsparcia rozwoju zespołu. Posiada funkcje ułatwiające ustawienie celów, przekazywanie informacji zwrotnych i przeglądów zarówno dla menedżera, jak i pracownika.

Cykle pracy są konfigurowalne, dzięki czemu łatwo jest skonfigurować cykle przeglądu i pytania zwrotne. Menedżerowie mogą łatwo tworzyć OKR dla pracowników i przekazywać im informacje zwrotne. Funkcja regularnych przeglądów wydajności napędza rozwój pracowników.

Ciągły rozwój jest niezbędny w trakcie postępów pracowników. Lattice pozwala menedżerom na ciągły coaching, a pracownicy mogą w każdej chwili poprosić o informację zwrotną lub ją przekazać.

Funkcje takie jak anonimowe pochwały i śledzenie czasu rzeczywistego zachęcają interesariuszy do zaangażowania i przekazywania informacji zwrotnych.

Najlepsze funkcje Lattice

Ciągłe zarządzanie wydajnością

opinie i przeglądy 360 stopni

Śledzenie i dostosowywanie celów

Rozwój umiejętności i plany rozwoju

Limity Lattice

Interfejs użytkownika może być nieintuicyjny

Limit integracji narzędzi

Ceny Lattice

Zaangażowanie: $4/miesiąc za osobę

$4/miesiąc za osobę Rozwój: $4/miesiąc za osobę

$4/miesiąc za osobę Zarządzanie wydajnością: $8/miesiąc za osobę

$8/miesiąc za osobę OKR i cele: 8 USD/miesiąc za osobę

8 USD/miesiąc za osobę Zarządzanie wydajnością oraz OKR i cele: 11 USD/miesiąc za osobę

11 USD/miesiąc za osobę Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje Lattice

G2: 4.7/5 (3,500+ recenzji)

4.7/5 (3,500+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

7. Leapsome - najlepsze rozwiązanie dla ludzi

Via Leapsome Menedżerowie często zmagają się z rozdrobnionymi systemami i ręcznymi procesami, które utrudniają zarządzanie wydajnością. Kiedy tak się dzieje, dochodzi do braku zaangażowania pracowników, wysokiej rotacji personelu i niewykorzystanego potencjału.

Leapsome to platforma wspierająca ludzi, która ma na celu rozwiązanie tego problemu. Zapewnia kompleksowe rozwiązanie, poprawiając kulturę pracy w organizacji poprzez dostarczanie wglądów pracowniczych i zwiększanie zaangażowania.

Kluczowe funkcje Leapsome umożliwiają przekazywanie istotnych informacji zwrotnych, które koncentrują się na rozwoju pracowników. Jego procesy są skalowalne, aby obsłużyć firmy dowolnej wielkości, zapewniając jednocześnie spójne doświadczenia pracowników.

Elastyczne, modułowe systemy pozwalają na złożenie cyklu pracy, który robi dokładnie to, czego potrzebujesz i nic więcej. Niezależnie od tego, które elementy wybierzesz, wszystkie będą połączone z doskonałym rozwiązaniem analitycznym.

Najlepsze funkcje Leapsome

Oceny wydajności i informacje zwrotne

Ankiety pracownicze i narzędzia zaangażowania

Funkcje uczenia się i rozwoju

Konfigurowalne cykle i szablony ocen

Limity Leapsome

Na platformie występują sporadyczne usterki

Ograniczone opcje integracji

Ceny Leapsome

Począwszy od 8 USD/miesiąc za osobę

Oceny i recenzje Leapsome

G2: 4.8/5 (ponad 1250 recenzji)

4.8/5 (ponad 1250 recenzji) Capterra: 4.7/5 (58 recenzji)

8. Grove HR - najlepsze rozwiązanie do automatyzacji zadań HR

Via Grove HR Grove HR to kompleksowe rozwiązanie Oprogramowanie HR rozwiązanie, które może zautomatyzować ręczne zadania dla całego Business. Centralizuje podstawowe funkcje HR, takie jak onboarding, i płynnie zarządza danymi pracowników. Pracownicy mogą łatwo poprosić o wolne lub uzyskać dostęp do recenzji.

Menedżerowie mają dostęp do kompleksowego zestawu narzędzi do zarządzania wydajnością. Mogą ustawić i monitorować cele dla pracowników w oparciu o zautomatyzowane przeglądy wydajności. Platforma ułatwia planowanie tych przeglądów i śledzenie ich wyników.

Będziesz w stanie uzyskać znaczący wgląd w wydajność pracowników dzięki 360-stopniowej informacji zwrotnej. Rówieśnicy, podwładni i menedżerowie mogą dostarczać poufne recenzje wydajności pracownika, dzięki czemu można uzyskać pełny formularz.

Najlepsze funkcje Grove HR

Ustawienie celów i śledzenie wydajności

Funkcje informacji zwrotnej i uznania

Planowanie rozwoju pracowników

Konfigurowalne wskaźniki wydajności

Limity Grove HR

Ograniczone funkcje raportowania

Trudna nawigacja ze względu na skomplikowany interfejs

Ceny Grove HR

Essentials: Od 3 USD/miesiąc za osobę

Od 3 USD/miesiąc za osobę Perform: Od $4/miesiąc za osobę

Od $4/miesiąc za osobę Engage: Od 6 USD/miesiąc za osobę

Oceny i recenzje Grove HR

G2: 4.5/5 (69 opinii)

Capterra: 4.4/5 (67 opinii)

9. PeopleGoal - Najlepszy dla rozwoju pracowników

Via PeopleGoal PeopleGoal to system zarządzania wydajnością, który łączy procesy HR w jednym prostym rozwiązaniu. Twój Business może automatyzację cykli pracy i stymulować rozwój pracowników w przystępnej cenie.

Ponieważ kultura firmy różni się w zależności od biznesu, aplikacje tworzące platformę można dostosować do konkretnych potrzeb. Aplikacje te obejmują śledzenie celów , oceny wyników, OKR, informacje zwrotne 360 i inne.

Jeśli chodzi o wydajność, PeopleGoal dostosowuje cele indywidualne, zespołowe i firmowe. Dostarcza bezstronną informację zwrotną 360 dla samoświadomości. Po przeprowadzeniu oceny wyników można tworzyć plany rozwoju osobistego, które uwzględniają cele pracowników i firmy.

Aby zwiększyć zaangażowanie, można tworzyć ankiety w celu zebrania opinii pracowników. Niestandardowe pytania pozwolą ci zebrać informacje unikalne dla twojej branży lub biznesu. Promocja długoterminowego zaangażowania pracowników dzięki narzędziom ułatwiającym planowanie ścieżki kariery.

Najlepsze funkcje PeopleGoal

Konfigurowalne cykle pracy zarządzania wydajnością

Śledzenie i dostosowywanie celów pracowników

Informacje zwrotne i uznanie w czasie rzeczywistym

Plany rozwoju pracowników i ścieżki edukacyjne

Limity PeopleGoal

Ograniczone opcje szablonów w porównaniu do innych narzędzi do zarządzania wydajnością

Początkowe ustawienia wymagają pewnych wskazówek

Ceny PeopleGoal

Od 4 USD/miesiąc za osobę

Oceny i recenzje PeopleGoal

G2: 4.7/5 (14 recenzji)

4.7/5 (14 recenzji) Capterra: 4.6/5 (20 opinii)

10. Actus - najlepszy pod względem zaangażowania pracowników

Via Actus Actus to kolejne oprogramowanie HR, którego podstawą jest zarządzanie wydajnością i zaangażowanie pracowników. Jego główną funkcją jest możliwość ułatwienia ustawienia i dostosowania celów. Działa to na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym, pomagając w dostosowaniu celów wszystkich pracowników.

Oprogramowanie podkreśla znaczenie zarówno tradycyjnych corocznych przeglądów, jak i częstszych odpraw. Posiada narzędzia ułatwiające obie te czynności, zachęcając do konstruktywnych rozmów między menedżerami i pracownikami na temat ich mocnych i słabych stron.

Podejście integracyjne oprogramowania ułatwia zbieranie informacji zwrotnych od rówieśników, podwładnych lub menedżerów pracownika.

Oprogramowanie integruje się z innymi produktami HR, aby zapewnić bardziej wszechstronne rozwiązanie.

Najlepsze funkcje Actus

Zarządzanie wydajnością i narzędzia oceny

Ocena kompetencji i planowanie rozwoju

Integracja z systemami HR

Konfigurowalne raportowanie i analizy

Limity Actus

Prymitywny interfejs wymagający modernizacji

Ceny mogą być zbyt wysokie dla mniejszych organizacji

Ceny Actus

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Oceny i recenzje Actus

G2: 4.6/5 (13 recenzji)

4.6/5 (13 recenzji) Capterra: 4,7/5 (58 opinii)

Priorytetowe zaangażowanie pracowników dzięki systemowi zarządzania wydajnością

Business rozwija się, gdy pracownicy rozumieją swoje obowiązki, otrzymują obiektywne informacje zwrotne i widzą przed sobą możliwości rozwoju swojej kariery. Odpowiednie oprogramowanie do zarządzania wydajnością i narzędzia organizacyjne pomagają menedżerom oceniać wydajność w ciągu roku, dzięki czemu Teams mogą czerpać korzyści z danych.

Wszechstronne szablony, narzędzia programowe i tabele ClickUp mogą stanowić podstawę nowych planów zarządzania wydajnością do końca 2024 roku i później.

Załóż darmowe konto już dziś

i uzyskaj dostęp do ClickUp

zasoby zarządzania pracownikami

!