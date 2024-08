11 najlepszych programów do badania zaangażowania pracowników i nie tylko w 2024 roku

Witamy w przyszłości zaangażowania w miejscu pracy. Minęły już czasy bezinteresownych pracowników zamkniętych w swoich boksach, z utęsknieniem czekających na nadejście piątku. W dzisiejszym krajobrazie korporacyjnym organizacje rozumieją znaczenie zaangażowania pracowników jako katalizatora powodzenia.

A Badanie Gallupa wykazało, że "zaangażowanie pracowników w USA odnotowało pierwszy roczny spadek od dekady - z 36% zaangażowanych pracowników w 2020 r. do 34% w 2021 r."

Co więc możesz zrobić, aby utrzymać zaangażowanie swojego zespołu?

Na szczęście technologia otworzyła niesamowite możliwości wspierania zaangażowania pracowników. Od ankiet Pulsu, które rejestrują cenne spostrzeżenia, po interaktywne platformy, które rozpalają ducha zespołu, sfera zaangażowania pracowników rozkwitła w cyfrowym ogrodzie możliwości.

W tym artykule omówimy 11 najbardziej niezwykłych opcji oprogramowania do angażowania pracowników. Zanurzmy się!

Jakie funkcje należy sprawdzić w oprogramowaniu angażującym pracowników?

Wybierając odpowiednie oprogramowanie do angażowania pracowników, trzeba wziąć pod uwagę wiele kwestii. Ale bez obaw!

Mamy dla Ciebie prostą listę kontrolną tego, czego należy szukać. Bez skomplikowanego żargonu, tylko proste wskazówki, które pomogą Ci znaleźć idealne oprogramowanie dla potrzeb Twojej organizacji.

Należy pamiętać o następujących kwestiach:

Bezproblemowa integracja : Upewnij się, że oprogramowanie angażujące pracowników, na które się zdecydujesz, będzie dobrze współgrać z istniejącymi systemami i narzędziami. Potrzebujesz oprogramowania, które będzie płynnie współpracować z Twoim obecnym oprogramowaniem HR i innymi narzędziami komunikacja kanały.

: Upewnij się, że oprogramowanie angażujące pracowników, na które się zdecydujesz, będzie dobrze współgrać z istniejącymi systemami i narzędziami. Potrzebujesz oprogramowania, które będzie płynnie współpracować z Twoim obecnym oprogramowaniem HR i innymi narzędziami komunikacja kanały. Aktywne dane : Dane pracowników są najlepszym przyjacielem w zwiększaniu zaangażowania. Poszukaj narzędzi do angażowania pracowników, które zapewniają solidne funkcje analityczne i raportowania. Dane pomogą ci wizualizować wyniki ankiet, odkrywać trendy i podejmować decyzje oparte na danych.

: Dane pracowników są najlepszym przyjacielem w zwiększaniu zaangażowania. Poszukaj narzędzi do angażowania pracowników, które zapewniają solidne funkcje analityczne i raportowania. Dane pomogą ci wizualizować wyniki ankiet, odkrywać trendy i podejmować decyzje oparte na danych. Przyjazny dla użytkownika interfejs: Kto nie lubi łatwej nawigacji? Idealne oprogramowanie do angażowania pracowników powinno mieć responsywne i łatwe w użyciu pulpity. Zwróć uwagę na platformy, które stawiają na prostotę bez poświęcania funkcji.

11 najlepszych programów do angażowania pracowników w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy jesteś liderem zespołu, czy specjalistą ds. zasobów ludzkich z gorącym pragnieniem zrewolucjonizowania obszaru roboczego, ta lista jest dla Ciebie! Pomoże ci ona wybrać najlepsze oprogramowanie do angażowania pracowników, które przekształci twoją organizację w hub wydajności, współpracy i, co najważniejsze, satysfakcji pracowników.

1.

ClickUp

Powitaj nowych pracowników w dobrym stylu dzięki szablonowi General Employee Onboarding firmy ClickUp

ClickUp to jedna z najlepszych ofert oprogramowania do angażowania pracowników, oferująca kluczowe funkcje do

zatrudniania, wdrażania i rozwijania pracowników

. Dostarcza wielu

Szablonów HR

w tym ankiety zaangażowania pracowników,

standardowe procedury operacyjne (SOP)

, przeglądy wydajności, plany działania i inne.

Oprócz bycia gwiazdą

Oprogramowanie HR i angażujące pracowników

, ClickUp to zakończone narzędzie do zarządzania projektami, w którym można wchodzić w interakcje i współpracować z resztą zespołu w dowolnym miejscu i czasie.

ClickUp najlepsze funkcje

Platforma All-in-one: ClickUp to scentralizowany hub dla wszystkich Twoich projektów zarządzanie Teams potrzeb. Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie projektami, śledzenie zadań, udostępnianie dokumentów czy zdalna współpraca clickUp łączy wszystko w jednym, intuicyjnym interfejsie - koniec z przeskakiwaniem między różnymi narzędziami

ClickUp to scentralizowany hub dla wszystkich Twoich projektów zarządzanie Teams potrzeb. Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie projektami, śledzenie zadań, udostępnianie dokumentów czy zdalna współpraca clickUp łączy wszystko w jednym, intuicyjnym interfejsie - koniec z przeskakiwaniem między różnymi narzędziami Szablon planu działania : ClickUp posiada szablon planu działania w zakresie zaangażowania pracowników który pomaga zidentyfikować i rozwiązać problemy pracowników lub podwoić strategie mające na celu poprawę zaangażowania w miejscu pracy

: ClickUp posiada szablon planu działania w zakresie zaangażowania pracowników który pomaga zidentyfikować i rozwiązać problemy pracowników lub podwoić strategie mające na celu poprawę zaangażowania w miejscu pracy Szablon ankiety: Dzięki ClickUp możesz stworzyć ankiety zaangażowania pracowników i uzyskać przydatne informacje zwrotne od pracowników, które mogą pomóc w poprawie ogólnego doświadczenia pracowników

Dzięki ClickUp możesz stworzyć ankiety zaangażowania pracowników i uzyskać przydatne informacje zwrotne od pracowników, które mogą pomóc w poprawie ogólnego doświadczenia pracowników Obszary robocze : ClickUp pozwala tworzyć, dołączać i przełączać się między wieloma obszarami roboczymi z unikalnymi przypadkami użycia Teams. Obszary robocze są najwyższym poziomem interfejsu użytkownika Hierarchia pamięci masowej ClickUp. Obszary robocze składają się z przestrzeni zawierających foldery wypełnione listami zadań

: ClickUp pozwala tworzyć, dołączać i przełączać się między wieloma obszarami roboczymi z unikalnymi przypadkami użycia Teams. Obszary robocze są najwyższym poziomem interfejsu użytkownika Hierarchia pamięci masowej ClickUp. Obszary robocze składają się z przestrzeni zawierających foldery wypełnione listami zadań Widoki : Oferta 15+ konfigurowalnych widoków takich jak listy, tablice, kalendarze i inne, ClickUp pozwala wizualizować zadania, projekty i cykle pracy w preferowanym formacie Wypróbuj szablony HR ClickUp Limity ClickUp

Niektóre widoki nie są dostępne na urządzeniach mobilnych

Nie wszystkie funkcje angażowania pracowników są dostępne w planie Free

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Dostępny niestandardowy cennik - jeśli potrzebujesz oprogramowania, aby utrzymać zaangażowanie pracowników, skontaktuj się z nami Sprzedaż ClickUp aby pomóc w ustawieniu, gdy będziesz gotowy.

ClickUp oceny klientów

G2 : 4.7/5 (6,700+ recenzji)

: 4.7/5 (6,700+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 600 recenzji)

2. WorkTango

via WorkTango WorkTango, dawniej nazywana Kazoo, to kompleksowa platforma do angażowania, inspirowania i zatrzymywania pracowników. Platforma jest łatwa w nawigacji i można ją dostosować do potrzeb zespołu.

Dzięki WorkTango można uzyskać dostęp do narzędzi umożliwiających świętowanie osiągnięć pracowników, słuchanie i rozwiązywanie ich obaw oraz ustawienie jasnych priorytetów dla zespołu .

Najlepsze funkcje WorkTango

Ankiety i spostrzeżenia pracowników

Narzędzie uznawania, motywowania i nagradzania pracowników

Cele i ciągła informacja zwrotna dla rozwoju i powodzenia pracowników

Integracja z ulubionymi platformami HR i narzędziami do współpracy

Limity WorkTango

Użytkownicy naprawdę chcieli otrzymać dokument podsumowujący po zakończeniu ankiet, aby uzyskać więcej przydatnych informacji

Nieco ograniczone dla zespołów HR, które potrzebują bardziej solidnego narzędzia narzędzie do zarządzania wydajnością z funkcjami hubu wiedzy

Cennik WorkTango

Skontaktuj się z WorkTango w sprawie cen.

Oceny klientów WorkTango

G2 : 4.5/5 (500+ opinii)

: 4.5/5 (500+ opinii) Capterra: 4.9/5 (120+ opinii)

3. Nektar

via

Nektar

Nectar to platforma uznawania pracowników, która wykorzystuje zachęty pieniężne i społeczne w celu poprawy retencji pracowników. Aplikacja pomaga zespołom rozpoznawać godną pochwały pracę, wspierać społeczność, promować

podstawowe wartości

i odbierać nagrody.

Nectar koncentruje się na podnoszeniu morale pracowników i budowaniu połączonego zdalnego zespołu, co prowadzi do zmniejszenia rotacji pracowników. Wykorzystuje również grywalizację, aby zaangażować pracowników, zachęcając ich do wykrzykiwania swoich kolegów i ułatwiając niestandardowe wyzwania, takie jak działania wellness, ankiety zwrotne i inne.

Najlepsze funkcje Nectar

Łatwa integracja z systemem informacji o zasobach ludzkich (HRIS)

Analityka pokazuje, jak często pracownicy otrzymują lub otrzymują wyróżnienia

Automatyzacja rocznic pracy w celu zwiększenia kultury firmy i doświadczenia pracowników

Zaplanowane urodziny dla lepszej komunikacji z pracownikami

Dostępna wersja próbna Free

Ograniczenia Nectar

Ograniczona lub zakończona niedostępność w niektórych krajach

Sporadyczne powolne generowanie raportów

Limit natywnych integracji

Ceny Nectar

Standard : 2,75 USD/miesiąc za użytkownika

: 2,75 USD/miesiąc za użytkownika Plus: $4/miesiąc na użytkownika

Niestandardowe oceny klientów Nectar

G2 : 4.7/5 (3300+ recenzji)

: 4.7/5 (3300+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (280+ opinii)

4. Awardco

via

Awardco

Podobnie jak Nectar, Awardco wierzy, że przyznawanie nagród w miejscu pracy zapewni szczęśliwsze środowisko dla pracowników i zachęci ich do zrobienia jak najlepszej pracy. Platforma oferuje program motywacyjny, w którym pracownicy mogą wymieniać otrzymane punkty na dowolny element prezentu od Amazon.

Najlepsze funkcje Awardco

Funkcja Recognize do chwalenia współpracowników

Automatyzacja świętowania kamieni milowych w celu zwiększenia zaangażowania pracowników

Konta wydatków na styl życia, aby zaangażować pracowników bardziej wartościowymi prezentami

Integracja systemu zaangażowania pracowników z kluczowymi narzędziami, takimi jak Slack, Microsoft Teams, Workday i inne

Uznanie offline za pomocą kodów nagród do realizacji

Limity Awardco

Niektórzy użytkownicy uznali interfejs użytkownika za skomplikowany

Brak funkcji archiwizacji umożliwiającej gromadzenie przydatnych informacji

Teams HR w podróży będą tęsknić za brakiem wersji mobilnej

Cennik Awardco

Skontaktuj się z Awardco w sprawie cen.

Oceny niestandardowe Awardco

G2 : 4.8/5 (1300+ opinii)

: 4.8/5 (1300+ opinii) Capterra: 4.9/5 (3800+ opinii)

5. 15five

via 15Five 15five określa siebie jako oprogramowanie do ciągłego zarządzania wydajnością . Dzięki odpowiednim funkcjom, takim jak 360-stopniowe przeglądy wydajności, śledzenie OKR, 1 na 1 i oceny Pulsu, platforma buduje wydajnych menedżerów, zaangażowanych pracowników i wysokowydajne firmy.

Dzięki aplikacji można również budować pozytywną kulturę firmy, wykorzystując ją do przekazywania szczerych informacji zwrotnych na temat wydajności pracowników, przeprowadzania ankiet dotyczących cyklu życia, uzyskiwania dostępu do analiz zaangażowania i nie tylko.

15 pięć najlepszych funkcji

Szablony oceny wydajności

Wgląd w zaangażowanie pracowników

Ankiety pracownicze

opinie pracowników 360 stopni

Integracje Slack, Teams i Google

Przybijanie piątki w celu wzajemnego uznawania i doceniania ciągłych informacji zwrotnych

OKR (cele i kluczowe wyniki) szkolenie z zarządzania wydajnością

15 pięć limitów

Niektórzy użytkownicy zgłosili niestandardowe obawy dotyczące obsługi klienta w porównaniu z innymi narzędziami do angażowania pracowników

Recenzenci życzyli sobie funkcji kamieni milowych

Brak historii lub listy kontrolnej zakończonych zadań

15five pricing

Angażowanie: $4/miesiąc na użytkownika

$4/miesiąc na użytkownika Perform: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Focus: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Całkowita platforma: $14/miesiąc na użytkownika

15five oceny niestandardowe klientów

G2 : 4.6/5 (1700+ recenzji)

: 4.6/5 (1700+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (870+ recenzji)

6. Bonusly

via

Bonusly

Bonusly to aplikacja do angażowania pracowników, która zapewnia dostawcom uznanie i nagrody, zarówno publiczne, jak i prywatne.

Platforma zmniejsza tarcia w zespole i przyczynia się do zdrowej kultury miejsca pracy, usprawniając wszystkie pochwały menedżerów i współpracowników w jeden prosty system uznawania pracowników. Bonusly pomaga również zespołom HR w ustawieniu standardów zarządzania wysoką wydajnością dla innych pracowników.

Najlepsze funkcje Bonusly

Miesięczne dodatki

Bonus feed dla lepszego doświadczenia pracowników

Znaczące nagrody dla pracowników Karty podarunkowe, gotówka, darowizny na cele charytatywne i nie tylko

Interfejs pomaga utrzymać zaangażowanie pracowników

Integracja z usługą Slack, Okta, BambooHR i nie tylko

Limity Bonusly

Ograniczone opcje wymiany punktów

Brak opcji darmowego oprogramowania do angażowania pracowników

Skomplikowana funkcja punktów, która tworzy stromą krzywą uczenia się - potencjalnie szkodząc doświadczeniu pracowników

Cennik Bonusly

Plan podstawowy : 2,70 USD/miesiąc za użytkownika

: 2,70 USD/miesiąc za użytkownika Pro plan : $4.50/miesiąc na użytkownika

: $4.50/miesiąc na użytkownika Niestandardowy: Może być zbudowany, aby dopasować się do Twoich potrzeb

Oceny klientów Bonusly

G2 : 4.8/5 (1900+ recenzji)

: 4.8/5 (1900+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 1500 recenzji)

7. Fond

via

Fond

Niedawno przejęty przez Reward Gateway, Fond jest doskonałym narzędziem do wyróżniania pracowników i nagradzania ich ciężkiej pracy. To angażujące pracowników rozwiązanie pozwala współpracownikom udostępniać pozytywne opinie, uzyskiwać dostęp do ekskluzywnych rabatów korporacyjnych i

śledzenie trendów pracowniczych

.

Dzięki Fond można również używać nagród za usługi do śledzenia rocznic pracy i zwiększania zaangażowania pracowników.

Najlepsze funkcje Fond

Rabaty korporacyjne

Analiza wyników

Uznanie społeczne

Nagrody za usługi

Punkty premiowe

Wysoce konfigurowalny

Udostępnianie rodzinne

Integracje i rozszerzenia

ograniczenia #### Fond

Istnieją limitowane opcje wymiany punktów

Konwersja między punktami a pieniędzmi nie była intuicyjna dla niektórych użytkowników

Administratorzy twierdzą, że proces ustawienia zajmował sporo czasu

Brak wersji Free utrudnia przetestowanie przed zakupem

Korzystne ceny

Skontaktuj się z Fond w sprawie cen.

Oceny niestandardowe Fond

G2 : 4.7/5 (2500+ recenzji)

: 4.7/5 (2500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (200+ recenzji)

8. Culture Amp

via

Culture Amp

Culture Amp to najlepsza platforma do angażowania pracowników, oferująca różne funkcje, takie jak 1 na 1 i śledzenie OKR, które pomagają lepiej zrozumieć nastroje pracowników, śledzić postępy i wprowadzać optymalne zmiany w firmie.

Dzięki Culture Amp możesz zbudować program zaangażowania pracowników kładący nacisk na dobre samopoczucie zespołu i spersonalizowaną naukę.

Najlepsze funkcje Culture Amp

Przewidywanie rotacji pracowników

Gotowe do użycia szablony ankiet

Śledzenie celów/OKR

Trener umiejętności

rozmowy 1 na 1 między menedżerami i liderami teamów

Zaawansowana analityka

Informacje zwrotne z wielu źródeł - opinie współpracowników, menedżerów i autorefleksja

Integracje

Ograniczenia Culture Amp

Użytkownicy stwierdzili, że poruszanie się po strukturze cenowej jest trudne

Culture Amp wymaga od użytkowników ponownego logowania za każdym razem, gdy otwierają aplikację

Niektórym użytkownikom nie podobał się interfejs użytkownika sekcji recenzji i modułów szkoleniowych

Funkcja Shoutouts na Slacku była dla niektórych nieco skomplikowana

Niektórzy recenzenci odkryli, że aplikacja spowalniała działanie strony internetowej

Ceny Culture Amp

Skontaktuj się z zespołem Culture Amp w sprawie cen.

Oceny klientów Culture Amp

G2 : 4.6/5 (300+ recenzji)

: 4.6/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (70+ recenzji

9. Outback Teams Building

via

Outback Team Building

Outback Team Building to korporacyjna firma zajmująca się team building i tra i firma ningowa dla wirtualnych i osobistych grup roboczych. Organizacja nie jest faktyczną aplikacją angażującą pracowników, ale oferuje ponad 60 rozwiązań szkoleniowych dla Teams i jest polecana przez ponad 14 000 grup w całej Ameryce Północnej.

Jeśli nie masz pewności, od czego zacząć angażowanie pracowników, Outback Teams Building oferuje bezpłatną sesję konsultacyjną, która pomoże Ci podjąć decyzję.

Najlepsze funkcje Outback Team Building

Wirtualnie i osobiście działania związane z budowaniem zespołu

Grupowe programy szkoleniowe i rozwojowe

Free przewodniki zaangażowania pracowników

Aplikacja mobilna dla systemów iOS i Android

Tabela wyników w czasie rzeczywistym dla gier/wyzwań integracyjnych

Outback Team Building ograniczenia

Brak przejrzystości cen utrudnia ocenę stosunku kosztów do korzyści

Cennik Outback Team Building

Skontaktuj się z Outback Team Building w sprawie cen.

Outback Team Building oceny klientów

G2 : Niedostępne

: Niedostępne Capterra: Niedostępne

10. SalesScreen

via

SalesScreen

SalesScreen to jedno z wiodących rozwiązań angażujących pracowników, dedykowane specjalnie dla zespołów sprzedażowych. Oprogramowanie wykorzystuje grywalizację i ciągłe informacje zwrotne, aby docenić ciężką pracę, zaszczepić odpowiedzialność i zwiększyć wydajność.

Najlepsze funkcje SalesScreen

Narzędzia do wizualizacji danych do śledzenia osiągnięć indywidualnych i zespołowych

Wskaźniki KPI

Monety i odznaki do nagradzania pracowników

Automatyzacja planowania, przewodniki po sesjach 1:1 i karty wyników

Okrzyki, by świętować zwycięstwa i zwiększać zaangażowanie

Funkcje grywalizacji, takie jak tabele wyników i turnieje Teams vs. Teams

Limity SalesScreen

Brak wersji Free

Niektórzy użytkownicy uznali interfejs użytkownika za skomplikowany

Zbudowany specjalnie dla zespołów sprzedażowych, więc może nie być odpowiednią aplikacją dla każdego

Niewielka biblioteka szablonów konkursów i obrazów

Brak prywatnego czatu zespołowego

Cennik SalesScreen

Skontaktuj się z SalesScreen w sprawie cen.

Oceny SalesScreen

G2 : 4.8/5 (150+ recenzji)

: 4.8/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (30+ recenzji)

11. Karma bot

przez Karma bot

Karma to popularne i łatwe w użyciu narzędzie do angażowania pracowników, które funkcjonuje natywnie w Slack. Koncentrując się na wzajemnym uznaniu i nagrodach, Karma pomaga promować pozytywne zachowania i budować kulturę zespołu w obszarze roboczym.

Najlepsze funkcje Karma

Uznanie ciężkiej pracy współpracownika jest łatwe, bezpośrednie i interaktywne dzięki Karma. Użytkownicy mogą przyznawać swoim kolegom "punkty Karmy" za dobre uczynki na Slacku, które można wykorzystać do odebrania drobnych nagród

Menedżerowie mają dostęp do analiz i raportowania w celu śledzenia wydajności zespołu

Karma pomaga stworzyć przejrzystą kulturę pracy z otwartą komunikacją w celu uzyskania informacji zwrotnych i sugestii

Umożliwia niestandardowe dostosowanie systemu nagród i raportowania wydajności

Integruje się z innymi narzędziami, takimi jak Trello, Jira i GitHub, zapewniając płynne działanie

Limity Karma

Opinie użytkowników sugerują, że narzędzie jest w dużym stopniu zależne od Slacka, co może ograniczać korzystanie z Karmy tylko do użytkowników Slacka

Brak wsparcia dla zaangażowania w czasie rzeczywistym lub ankiet dotyczących satysfakcji pracowników

Ceny Karma

Karma ma darmowy plan, a płatne plany zaczynają się od $30/obszar roboczy miesięcznie.

Oceny Karma

G2 : 4.9/5 (30+ recenzji)

: 4.9/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3 recenzje)

ClickUp - Twoje najlepsze narzędzie do angażowania pracowników

ClickUp to holistyczne rozwiązanie do angażowania pracowników. Dzięki kluczowym funkcjom i przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, aplikacja uwzględnia cały cykl życia pracownika, przekształcając sposób, w jaki

teams współpracują

, komunikują się i osiągają swoje cele.

Płynnie łączy również zarządzanie projektami, śledzenie zadań,

komunikację z pracownikami

zarządzanie talentami, współpraca i

udostępnianie dokumentów

eliminując potrzebę korzystania z wielu narzędzi.

Gotowy do przekształcenia swojej strategii zaangażowania i uwolnienia pełnego potencjału swojego zespołu?

Zaadoptuj ClickUp jako system zaangażowania pracowników już dziś

!