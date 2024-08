10 najlepszych narzędzi i oprogramowania do komunikacji w miejscu pracy w 2024 roku

Komunikacja wewnętrzna jest integralną częścią operacji w miejscu pracy. Od najwyższego kierownictwa po szeregowych pracowników, rozpowszechnianie istotnych informacji pomaga budować zdrowe środowisko pracy i utrzymywać zaangażowanie pracowników.

Choć istnieją nieuniknione bariery, takie jak bariery środowiskowe i osobiste, których wynikiem jest słaba komunikacja, pokonanie tych barier jest kluczem do poprawy komunikacji wewnętrznej i współpracy zespołowej .

A w świetle pandemii dostępnych jest więcej narzędzi komunikacyjnych niż kiedykolwiek wcześniej, aby złagodzić wyzwania związane z zdalnych i hybrydowych środowisk pracy i usprawnić komunikację w miejscu pracy, a my jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci poznać najlepsze narzędzia do komunikacji w miejscu pracy, abyś mógł dokonać właściwego wyboru dla swojego zespołu.

Przeanalizowaliśmy różne narzędzia komunikacyjne i oprogramowanie, które mogą zwiększyć wydajność, usprawnić współpracę i połączyć rozproszone Teams. Czytaj dalej, aby poznać nasze 10 najlepszych rekomendacji dla najlepszych dostępnych obecnie narzędzi do komunikacji w miejscu pracy!

Korzyści z używania narzędzi i oprogramowania do komunikacji w miejscu pracy

"Większość głównych kosztów związanych z prowadzeniem biznesu to koszty nieruchomości, takie jak czynsz i podatki. Wraz z pandemią, która umożliwiła pracę z domu, zmniejszyło to i zmieniło budżety na inwestycje o większej wartości dodanej, takie jak narzędzia komunikacji wewnętrznej." -Carter Seuthe, Jeśli więc również rozważasz zainwestowanie w komunikację i narzędzia zaangażowania pracowników to jesteś na właściwym tropie! Oprócz zapewnienia hybrydowym i zdalnym teamom sposobu na utrzymanie połączenia, narzędzia do komunikacji biznesowej przynoszą również korzyści całej organizacji. Oto kilka kluczowych korzyści z wdrożenia tych nowoczesnych narzędzi:

Usprawnienie komunikacji pod jednym dachem

Menedżerowie i liderzy zespołów mogą na bieżąco śledzić postępy w pracy, pracowników cele komunikacyjne i zadań projektowych łatwiej poprzez wdrożenie jednego narzędzia lub platformy centrum wiedzy.

Łatwo jest zgubić informacje w natłoku danych, informacji i zadań, więc narzędzia do komunikacji w zespole zapewniają punkt kompleksowej obsługi umożliwiający śledzenie wszystkiego, co trzeba wiedzieć o zadaniu.

Bezpieczna komunikacja Business

"Coraz więcej firm polega na technologii - i nie bez powodu. Jednak firmy te muszą również dokładnie przeanalizować te aplikacje, aby uniknąć utraty lub naruszenia danych. Bezpieczeństwo danych powinno być jedną z najważniejszych inwestycji organizacji, aby uniknąć konsekwencji prawnych i / lub konsekwencji." -Mark Pierce, CEO_ Colorado LLC Attorney Mając to na uwadze, wybór narzędzi do komunikacji zespołowej ma kluczowe znaczenie dla firm. Organizacje mogą lepiej chronić komunikację biznesową i wrażliwe dane dzięki odpowiednim narzędziom do komunikacji wewnętrznej bezpieczeństwo end-to-end .

Lepsza współpraca, wydajność i zaangażowanie pracowników

"Liderzy często uważają zaangażowanie pracowników za jedno z najtrudniejszych zadań w utrzymaniu organizacji. Wydajność pracowników w dużym stopniu zależy od tego, czy czują się oni wartościowi i zaangażowani, więc upewnienie się, że są zaangażowani i na bieżąco informowani jest tym, na czym powinni skupić się wysoce skuteczni menedżerowie." -Tom Golubovich, Head of Marketing & Media Relations, Ninja Transfers Umieszczenie komunikacji z pracownikami w centrum każdej organizacji jest integralną częścią utrzymania ich zaangażowania i wydajności na najwyższym poziomie. Korzystając z narzędzi komunikacji wewnętrznej, umożliwiasz pracownikom konsekwentne pozostawanie na tej samej stronie i bycie produktywnym, skutecznym i wydajnym nawet podczas pracy z domu.

10 najlepszych narzędzi do komunikacji w miejscu pracy dla Teams w 2024 roku

Jeśli chodzi o narzędzia komunikacyjne, platformy te są obecnie zasilane przez zarządzanie zadaniami, komunikatory internetowe, współpraca nad dokumentami narzędzia, wirtualne spotkania, czat grupowy i funkcje połączeń wideo.

Skąd więc wiedzieć, które z nich jest do zrobienia? Oto zestawienie 10 najlepszych narzędzi do komunikacji wewnętrznej, wraz z ich najlepszymi funkcjami, limitami, cenami i recenzjami, aby dać ci wgląd, którego potrzebujesz, aby wybrać odpowiednie dla swojego zespołu i organizacji!

1. ClickUp

Monitoruj aktualizacje projektów, zarządzaj cyklami pracy i współpracuj z zespołem, a wszystko to z obszaru roboczego ClickUp ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami i narzędzie zwiększające wydajność, które ma na celu usprawnienie cyklu pracy i komunikację w zespole poprzez przeniesienie całej pracy w jedno scentralizowane miejsce.

Dzięki setkom funkcji i w pełni konfigurowalnej platformie, Teams każdej wielkości z różnych branż mogą planować, zarządzać i śledzić swoje projekty i komunikację w ramach tej samej platformy.

A ponieważ ClickUp posiada funkcje komunikacji zespołowej z wykrywaniem współpracy, zespoły mogą płynnie współpracować w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie, umożliwiając utrzymywanie zdalnych teamów w zgodzie i połączenie przez cały czas. Użyj Cyfrowe tablice ClickUp do burzy mózgów i sesji planowania strategii oraz Dokumenty ClickUp do przechowywania pomysłów, procedur SOP i wielu innych.

Posiada nawet funkcję wbudowaną funkcję przesyłania wiadomości , widok Czat, do przesyłania wiadomości błyskawicznych, aby prowadzić rozmowy równolegle z pracą. A jeśli potrzebujesz innego sposobu na komunikację ze swoim zespołem, możesz skorzystać z wbudowanego w aplikację rejestratora ekranu, Clip by ClickUp, który umożliwia tworzenie i wysyłanie wiadomości wideo w ClickUp.

Udostępnianie nagrań ekranu w celu precyzyjnego przekazania wiadomości bez konieczności wysyłania e-maili lub organizowania osobistych spotkań Wypróbuj Clip by ClickUp A jeśli szukasz bardziej wydajnego sposobu na zarządzania e-mailami clickUp oferuje funkcję Email in ClickUp, która umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail bez opuszczania platformy. Wystarczy zintegrować najczęściej używane aplikacje e-mail z ClickUp, takie jak Gmail, Outlook lub Front, i zacząć odpowiadać na wiadomości e-mail w ramach zadań ClickUp. 📧

Wysyłaj i odbieraj wiadomości e-mail w ClickUp, aby usprawnić zarządzanie e-mailamiWypróbuj e-mail w ClickUp Funkcje i możliwości ClickUp ułatwiają pracę i komunikację z teamami bez konieczności przeskakiwania z jednej platformy na drugą, co czyni go jednym z najlepszych rozwiązań do komunikacji i obsługi poczty e-mail narzędzi do zarządzania projektami dzisiaj.

Najlepsze funkcje

W pełni konfigurowalna platforma : Możliwość niestandardowego dostosowania każdej części ClickUp do potrzeb Twojego zespołu i biznesu

: Możliwość niestandardowego dostosowania każdej części ClickUp do potrzeb Twojego zespołu i biznesu 15+ niestandardowe widoki: Wybierz spośród ponad 15 sposobów widoku mojej pracy, w tym widok czatu

niestandardowe widoki: Wybierz spośród ponad 15 sposobów widoku mojej pracy, w tym widok czatu Widok czatu : Wysyłaj wiadomości błyskawiczne do swojego zespołu i prowadź rozmowy równolegle do swojej pracy

: Email w ClickUp: Zarządzaj całą komunikacją e-mail w jednym miejscu, bez potrzeby korzystania z dodatkowych programów i oprogramowania. Wysyłaj wiadomości firmowe, zadania, zadania, informacje i krytyczne wiadomości w ClickUp bez konieczności zmiany zakładek

Zarządzaj całą komunikacją e-mail w jednym miejscu, bez potrzeby korzystania z dodatkowych programów i oprogramowania. Wysyłaj wiadomości firmowe, zadania, zadania, informacje i krytyczne wiadomości w ClickUp bez konieczności zmiany zakładek Tablice : Twórz pomoce wizualne na wirtualne spotkania i twórz mapy projektów i pomysłów, aby komunikować plany swoim Teamsom

: Twórz pomoce wizualne na wirtualne spotkania i twórz mapy projektów i pomysłów, aby komunikować plany swoim Teamsom Osoby obserwujące : Gdy ktoś zostanie przypisany jako osoba obserwująca, automatycznie otrzyma powiadomienia o aktualizacjach zadania - eliminując potrzebę ręcznego śledzenia

: Gdy ktoś zostanie przypisany jako osoba obserwująca, automatycznie otrzyma powiadomienia o aktualizacjach zadania - eliminując potrzebę ręcznego śledzenia Przypisane komentarze i wzmianki: Twórz elementy działań w ramach zadania i przypisuj je innym lub nawet sobie, a także korzystaj z funkcji wzmianek, aby zwrócić ich uwagę na elementy w ramach zadań lub widoku czatu

Limity

Oprogramowanie nie ma wbudowanej funkcji połączeń wideo do zrobienia wirtualnych spotkań. Posiada jednak kilka integracji aplikacji z oprogramowaniem do zrobienia połączeń wideo, takich jakIntegracja z Zoom która pozwala na rozpoczęcie spotkania w ramach zadania ClickUp za pomocą przycisku spotkania Zoom lub polecenia /zoom slash

Cennik

Free Forever

Unlimited : 7 USD na członka miesięcznie

: 7 USD na członka miesięcznie Business : 12 USD za członka miesięcznie

: 12 USD za członka miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Niestandardowe oceny i recenzje

G2 : 4.7 na 5 (5 732 opinii) Top 50 wydajności zarządzania produktem

: 4.7 na 5 (5 732 opinii) Capterra : 4.7 na 5 (3 553 opinii) Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami i zadaniami Wypróbuj ClickUp za Free ### 2. Slack

: 4.7 na 5 (3 553 opinii)

via Slack Slack to platforma do komunikacji i przesyłania wiadomości błyskawicznych, na której Teams mogą łączyć się w elastyczne i płynne formy komunikacji i współpracy.

Ustawienie Slacka zostało zaprojektowane w taki sposób, aby zespoły w zespołach były łatwo dostępne i identyfikowalne, z "kanałami" w sercu interfejsu użytkownika. Podobnie jak Discord, Slack wykorzystuje kanały, dzięki czemu Teams mogą skutecznie oddzielać rozmowy i dyskusje według projektów lub tematów, co zapewnia bardziej zorganizowany sposób przechowywania i śledzenia rozmów.

Najlepsze funkcje

Kanały: Organizuje rozmowy w dedykowane przestrzenie

Organizuje rozmowy w dedykowane przestrzenie Huddle: W ramach kanałów, Slack pozwala na rozmowę w Slack Huddle, która umożliwia komunikację za pośrednictwem połączenia audio lub wideo

W ramach kanałów, Slack pozwala na rozmowę w Slack Huddle, która umożliwia komunikację za pośrednictwem połączenia audio lub wideo Integracje aplikacji: Integracja Slacka z różnymi narzędziami i oprogramowaniem, takimi jak ClickUp, Google Drive, Zoom, Loom, Kalendarz Google, Microsoft Teams i wiele innych

➡️ Wypróbuj integrację ClickUp ze Slackiem

Limity

Wiadomości, pliki i konwersacje starsze niż 90 dni są ukryte w ramach planu Free

Cennik

Free

Pro : 7,25 USD miesięcznie

: 7,25 USD miesięcznie Business : 12,50 USD miesięcznie

: 12,50 USD miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.5 na 5 (30 942 opinii) 50 najlepszych produktów do pracy zdalnej

: 4.5 na 5 (30 942 opinii) Capterra 4,7 na 5 (22 843 opinii)



3. Microsoft Teams

przez Microsoft Teams

Jeśli chodzi o pracę hybrydową dla nowoczesnych pracowników, Microsoft Teams stał się ważnym narzędziem komunikacyjnym dla potrzeb połączeń wideo, czatów grupowych i narzędzi komunikacji wewnętrznej.

Microsoft Teams umożliwia organizowanie spotkań w dowolnym czasie i miejscu, a jego funkcje spotkań, w tym tryb Together i dynamiczny widok zespołu, sprawiają, że zdalne spotkania i webinaria są tak bliskie i interaktywne, jak to tylko możliwe.

Jako narzędzie komunikacyjne, Microsoft Teams pomaga połączyć pracowników zdalnych dzięki łatwym w nawigacji funkcjom czatu i współpracy, w tym kanałom i kanałom udostępnianym, a także tworzyć oddzielne pokoje zespołów oraz odbierać i odbierać połączenia telefoniczne za pośrednictwem programu.

Najlepsze funkcje

*Microsoft Office*)

Cennik

Free

Nitro : 9,85 USD miesięcznie

: 9,85 USD miesięcznie Nitro Classic : 4,92 USD miesięcznie

: 4,92 USD miesięcznie Server Boost : 4,99 USD miesięcznie

: 4,99 USD miesięcznie Nitro Basic: 2,95 USD miesięcznie

Oceny i recenzje klientów

Capterra: 4.7 na 5 (240 recenzji)

9. ProofHub

przez Proofhub ProofHub to projekt typu "wszystko w jednym oprogramowanie do planowania które umożliwia członkom zespołu planowanie, współpracę, organizację i realizację projektów.

W czasach, gdy narzędzia do komunikacji zespołowej bombardują rynek, ProofHub zapewnia funkcje planowania projektów i komunikacji zespołowej w jednym, z łatwym do zrozumienia interfejsem użytkownika do zrobienia dyskusji zespołowych, ogłaszania i udostępniania wiadomości firmowych.

Najlepsze funkcje

Integracja aplikacji z Dropbox, Microsoft Outlook, Kalendarzem Google i Dyskiem

Tablice Kanban i wykresy Gantta do efektywnego zarządzania projektami i organizacji

ProofHub dostarcza centralne centrum powiadomień dla ogłoszeń w całej firmie dla łatwiejszej komunikacji z pracownikami

Limity

Ze względu na brak narzędzi do budżetowania, oprogramowanie to nie jest zalecane dla menedżerów, którzy chcą skutecznie zarządzać swoim budżetem w ramach jednej aplikacji

Ceny

Ultimate Control : 99 USD miesięcznie za nieograniczoną liczbę projektów, nieograniczoną liczbę użytkowników i 100 GB przestrzeni dyskowej

: 99 USD miesięcznie za nieograniczoną liczbę projektów, nieograniczoną liczbę użytkowników i 100 GB przestrzeni dyskowej Essential: 50 USD miesięcznie za 40 projektów, nieograniczoną liczbę użytkowników i 15 GB przestrzeni dyskowej

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.5 na 5 (74 opinie)

: 4.5 na 5 (74 opinie) Capterra: 4.5 na 5 (76 recenzji)

10. Troop Messenger

przez TroopMessenger Troop Messenger to rozwiązanie komunikacyjne, które umożliwia wysyłanie wiadomości błyskawicznych, prowadzenie rozmów audio i wideo, czat grupowy, udostępnianie plików i zdalne udostępnianie ekranu.

Najlepsze funkcje

Szyfrowanie end-to-end, dzięki czemu rozmowy służbowe są bezpieczne

Funkcja okna wypalenia pozwala na czat incognito dla bardziej prywatnych rozmów

Oprócz połączeń głosowych, możesz także wysyłać wiadomości audio, tak jak w przypadku zwykłych wiadomości telefonicznych lub komunikatora Facebook

Limity

Różnica między Troop Messenger w porównaniu do niektórych na tej liście polega na tym, że skupia się on głównie na komunikacji członków zespołu, a nie na zarządzaniu projektami

Ceny

Premium : $25 za użytkownika/miesiąc

: $25 za użytkownika/miesiąc Enterprise : $5 za użytkownika/miesiąc

: $5 za użytkownika/miesiąc Superior: $9 za użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.6 na 5 (71 recenzji)

: 4.6 na 5 (71 recenzji) Capterra: 4.8 na 5 (15 recenzji)

Co wyróżnia dobre oprogramowanie do komunikacji w miejscu pracy?

Szukając narzędzi do komunikacji, celem powinno być znalezienie takich, które odpowiadają rosnącym potrzebom, oferują elastyczność i bezpieczeństwo oraz są opłacalne.

"Innowacje technologiczne wiążą się z dużymi kosztami. Menedżerowie muszą znaleźć równowagę między kosztami a korzyściami i dokładnie ocenić zwrot z inwestycji, które mają wpływ na ogromną część działalności firmy." -Shawn Plummer, CEO, The Annuity Expert Oto kilka kluczowych funkcji, o których należy pamiętać podczas poszukiwania narzędzi do komunikacji wewnętrznej:

Funkcje współpracy

Integracje z aplikacjami

Zarządzanie projektami i zadaniami

Konferencje głosowe i wideo

Wiadomości bezpośrednie i grupowe

Udostępnianie plików

Lista mailingowa Teams

Szyfrowanie i funkcje bezpieczeństwa

"Naruszenia danych i incydenty cybernetyczne są jednymi z najbardziej rozpowszechnionych przypadków prawnych w ostatnich latach. Organizacje powinny mieć najwyższy priorytet w korzystaniu z aplikacji i programów, które stawiają cyberbezpieczeństwo ponad wszystko inne, aby nie narażać wrażliwych danych i informacji." -Amy De La Fuente, dyrektor ds. publicznych, Bosco Legal Services

Dbaj o wydajność i połączenie zdalnych teamów dzięki ClickUp

Niezależnie od funkcji, korzyści i budżetu, jakim dysponujesz przy wyborze najlepszego oprogramowania do komunikacji w miejscu pracy, powinieneś być w stanie dokładnie ocenić potrzeby swojej organizacji, a zwłaszcza swoich pracowników.

Najlepsze oprogramowanie do komunikacji wewnętrznej powinno zapewniać wsparcie dla pracy zdalnej i sprawić, że komunikację asynchroniczną , udostępnianie wiedzy i współpraca tak łatwa i płynna, jak to tylko możliwe, od najwyższego kierownictwa do poziomu pracowników.

Narzędzia zapewniające wydajność typu "wszystko w jednym", takie jak ClickUp, to doskonałe narzędzie do zarządzania projektami i komunikacji dla całej organizacji. Jest ono wyposażone w tysiące funkcji do współpracy i komunikacji, aby zapewnić Twoim Teams to, czego potrzebują do prowadzenia dyskusji grupowych, monitorowania przebiegu projektów i współpracy nad planami i projektami w czasie rzeczywistym, gdziekolwiek się znajdują.

ClickUp można wypróbować za darmo - połącz swoje rozproszone Teams, usprawnij komunikację międzyfunkcyjną i przenieś całą swoją pracę w jedno miejsce już dziś! ---

Guest Writer:

Roman Shvydun _jest niezależnym pisarzem. Pisze artykuły informacyjne na temat marketingu, biznesu, wydajności, kultury pracy itp. W ciągu ponad 10 lat doświadczenia w tworzeniu zawartości, jego artykuły pomogły wielu przedsiębiorcom rozwinąć ich biznesy