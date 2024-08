10 najlepszych programów do oceny wydajności pracowników w 2024 roku

Oceny wyników pracowników są ważne zarówno dla firm, jak i dla pracowników. Stanowią one okazję dla menedżerów do przekazywania pracownikom konstruktywnych informacji zwrotnych, które pokazują im, w jaki sposób ich praca przyczynia się do realizacji celów firmy i pomaga im w rozwoju zawodowym.

Oceny wyników pozwalają również firmom na ustawienie wyczyszczonych oczekiwań dotyczących wydajności i uznanie osiągnięć pracowników w celu wzmocnienia kultury doceniania.

Chcesz usprawnić procesy oceny wyników w swojej firmie? Rozważ wypróbowanie oprogramowania do oceny wyników. Zapoznaj się z listą najlepszych opcji oprogramowania do oceny wydajności pracowników dostępnych dla Teams w 2024 roku.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do oceny wydajności?

Szukając odpowiedniego oprogramowania do oceny wydajności, należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak:

Przyjazność dla użytkownika : Potrzebujesz platformy, po której zarówno menedżerowie, jak i pracownicy będą mogli łatwo się poruszać

Opcje niestandardowe : Poszukaj oprogramowania do oceny wydajności, które możesz dostosować do unikalnych wskaźników wydajności i celów swojej organizacji

Możliwości integracji : Poszukaj oprogramowania, które płynnie integruje się z innymi narzędziami używanymi przez twoją organizację, takimi jak zarządzanie projektami lub systemy HR, aby wyeliminować potrzebę ręcznego przesyłania danych

Solidne funkcje raportowania i analizy: Harvest danych opartych na spostrzeżeniach, które ujawniają trendy, mocne strony i obszary dopoprawy wśród pracowników ## 10 najlepszych programów do oceny wydajności do wykorzystania w 2024 roku

Ponad 15 widoków ClickUp zapewnia organizacjom rozwiązanie dla każdego zespołu

ClickUp jest wyjątkowym rozwiązaniem, ponieważ jest niezwykle wszechstronny. Nie jest to oprogramowanie do oceny wydajności pracowników, ale jest na tyle potężne i wszechstronne, że może być używane jako oprogramowanie do oceny wydajności przez specjalistów ds. zasobów ludzkich (HR) w firmach dowolnej wielkości i typu.

ClickUp może być używany jako potężny Oprogramowanie HR które pomaga przeprowadzać, analizować i wdrażać lepsze oceny wydajności pracowników. Wiele firm korzysta z ClickUp jako oprogramowania do zarządzania wydajnością, w rzeczywistości jest to szablon oceny wydajności jest jednym z najczęściej pobieranych szablonów na platformie.

ClickUp oferuje wiele szablonów Free Performance Review ułatwiając rozpoczęcie ustawiania procesów oceny wydajności i niestandardowego dostosowywania ich do potrzeb zespołu.

ClickUp najlepsze funkcje

Limity ClickUp

Mnogość funkcji i duża wszechstronność dostarczana przez platformę może prowadzić do trudności w nauce

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,500+ recenzji)

2. PerformYard

przez PerformYard PerformYard to popularne narzędzie do oceny wydajności pracowników, które umożliwia firmom tworzenie i administrowanie ocenami wydajności. Oferuje również zarządzanie celami, regularne informacje zwrotne i przeprowadzanie ankiet zaangażowania.

Oprogramowanie koncentruje się na ocenie wydajności, ale oferuje dodatkowe funkcje ukierunkowane na poprawę zaangażowania pracowników. Jest to elastyczna i łatwa w użyciu platforma dla specjalistów HR.

Najlepsze funkcje PerformYard

Łatwe ustalanie hierarchii i przypisywanie recenzentów

Potężny i wszechstronny moduł ustawienia celów

Nowoczesny interfejs użytkownika

Łatwo konfigurowalny

Limity PerformYard

Mógłby oferować lepszą integrację z bardziej popularnymi narzędziami do zarządzania zespołem i HR

Ceny PerformYard

Kontakt w sprawie wyceny

PerformYard oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (660+ recenzji)

: 4.7/5 (660+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (90 recenzji)

3. Connecteam

przez Connecteam Świetnie nadaje się dla mniejszych zespołów i zespołów zdalnych, Connecteam zajmuje się zarządzaniem wydajnością, ale jego głównym celem jest zaangażowanie pracowników.

Jest to aplikacja mobilna, która pomaga teamom poprawić komunikację, usprawnić procesy i zwiększyć zaangażowanie pracowników zaoszczędzić czas .

Connecteam najlepsze funkcje

Wydajne i niedrogie oprogramowanie do oceny wydajności

Komunikacja w Teams i materiały szkoleniowe są obfite i łatwe do znalezienia

Niestandardowa obsługa klienta

Ograniczenia Connecteam

Moduł planowania w aplikacji jest nieco trudny w użyciu i integracji z innymi popularnymi aplikacjami kalendarza w porównaniu do innych programów do oceny wydajności

Ceny Connecteam

**Free

Podstawowy: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Ekspert: $99/miesiąc za użytkownika

Connecteam oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (39 recenzji)

: 4.3/5 (39 recenzji) Capterra: 4.8/5 (290 recenzji)

4. BambooHR

Via BambooHR BambooHR to jeden z najbardziej znanych i rozbudowanych systemów HR wykorzystywanych przez małe i średnie firmy do zatrudniania, oceny wydajności i wielu innych celów. Posiada funkcje zarządzania wydajnością, ale obejmuje również ważne funkcje HR, takie jak zintegrowana lista płac, śledzenie kandydatów , narzędzia onboardingowe, śledzenie urlopów i inne.

Jest to jedno z najpopularniejszych narzędzi dla firm, które chcą wyposażyć swoje zespoły HR w kompleksowe rozwiązanie HR.

Najlepsze funkcje BambooHR

Świetne funkcje śledzenia czasu i urlopów

Potężne i konfigurowalne moduły wdrażania pracowników

Łatwe do tworzenia schematy organizacyjne

Funkcje związane z wydajnością pracowników, w tym proces oceny wydajności

Limity BambooHR

Ponieważ platforma jest w dużej mierze rozwiązaniem HR typu "wszystko w jednym", nie skupia się zbytnio na funkcjach oceny wyników, choć takowe istnieją.

Ceny BambooHR

Kontakt w sprawie cen

BambooHR oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 1 440 opinii)

4,5/5 (ponad 1 440 opinii) Capterra: 4,6/5 (ponad 2 500 opinii)

5. Eloomi

przez Eloomi Eloomi to platforma do zarządzania nauczaniem i doświadczeniami edukacyjnymi, która służy również jako system zarządzania wydajnością. Chociaż jest przeznaczona głównie dla szkolenia pracowników i rozwój umiejętności , może również służyć jako oprogramowanie do oceny wydajności.

Pomaga menedżerom tworzyć zautomatyzowane ścieżki rozwoju i optymalizuje spotkania 1-1, sugerując punkty do omówienia i elementy działań. To sprawia, że jest to świetne rozwiązanie do oceny wydajności pracowników.

Najlepsze funkcje Eloomi

Solidne i bardzo intuicyjne

informacje zwrotne 360

Analiza luk kompetencyjnych i rekomendowane kursy

Zaawansowana analiza ludzi i danych

Limity Eloomi

Dość limitowane opcje integracji w porównaniu do innych programów do zarządzania wydajnością pracowników

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z niestandardowymi cyklami pracy

Ceny Eloomi

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Eloomi

G2: 4.7/5 (31 recenzji)

4.7/5 (31 recenzji) Capterra: 4.4/5 (90 opinii)

6. Culture Amp

via Culture Amp Culture Amp to świeża, solidna platforma doświadczeń pracowników z podejściem opartym na kulturze. Dzięki funkcjom takim jak przewidywanie rotacji, gotowe ankiety, zaangażowanie pracowników i potężna analityka, pozwala pracodawcom budować głębokie i znaczące zrozumienie swoich pracowników.

Dostępne są również lepsze funkcje 1-1, śledzenie celów i opinie z wielu źródeł. Dzięki doskonałym funkcjom śledzenia celów, zarządzanie wydajnością jest proste, łatwe i płynne we wszystkich zespołach.

Najlepsze funkcje Culture Amp

Autorefleksje i informacje zwrotne od rówieśników dla ulepszonych przeglądów wydajności

Automatyczna synchronizacja z oprogramowaniem i systemami HR (BambooHR, Workday, Personio, Namely itp.)

Bogata biblioteka szablonów ankiet do angażowania pracowników lub śledzenia ich wydajności

Ograniczenia Culture Amp

Nieco stroma krzywa uczenia się w porównaniu do innych programów do zarządzania wydajnością na tej liście

Niewystarczająca kompatybilność i opcje niestandardowe

Brak wersji próbnej Free

Ceny Culture Amp

Kontakt w sprawie cen

Culture Amp oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (576 recenzji)

4.6/5 (576 recenzji) Capterra: 4.7/5 (74 recenzje)

7. Workhuman

przez Workhuman

Workhuman to firma zarządzająca kapitałem ludzkim z ponad 20-letnim doświadczeniem na tym polu. Ich rozwiązania opierają się na rozwiązaniach z zakresu uznania społecznego, umożliwiając pracownikom wzajemne ocenianie i nagradzanie się, aby pomóc stworzyć silniejszą kulturę i poprawić retencję.

Ich funkcje oceny wydajności są międzykulturowe, a zatem skalowalne, z opcjami dla ponad 30 różnych języków.

Najlepsze funkcje Workhuman

Rozwiązanie do analizy społecznościowej oparte na AI w systemie zarządzania wydajnością

Integracja z popularnymi narzędziami Business, takimi jak Microsoft Teams, Slack, Yammer

Otwarte API pozwala na płynną integrację z wieloma systemami

Limity Workhuman

Brak kadr i płacintegracje oprogramowania* Drogie dla małych firm

Cennik Workhuman

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Workhuman

G2: 4.3/5 (68 recenzji)

4.3/5 (68 recenzji) Capterra: 4.2/5 (4 opinie)

8. Cornerstone

przez Kamień węgielny Cornerstone to platforma oparta na umiejętnościach, która umożliwia nowe sposoby pracy. To narzędzie do zarządzania wydajnością obejmuje zarządzanie wydajnością, zarządzanie nauką, rekrutację, onboarding, rozwój pracowników i inne.

Jako oprogramowanie do oceny wydajności pracowników, Cornerstone posiada wysoce konfigurowalne funkcje i jest doskonałym rozwiązaniem do częstych rozmów, ankiet i przeglądów. Proces oceny można zautomatyzować i zintegrować z celami i ocenami kompetencji.

Pracodawcy mogą łatwo zidentyfikować luki w umiejętnościach za pomocą 180- i 360-stopniowej informacji zwrotnej i samooceny. Zarządzanie sukcesją narzędzia są również dostępne.

Najlepsze funkcje Cornerstone

Intuicyjny interfejs administratora

Wygodne listy kontrolne

Ankiety zaangażowania Puls

Limity Cornerstone

Onboarding jest skomplikowany

Niektórzy recenzenci narzekają na obsługę klienta

Ceny Cornerstone

Kontakt w sprawie cen

Cornerstone oceny i recenzje

G2: 3.9/5 (115 recenzji)

3.9/5 (115 recenzji) Capterra: 4.1/5 (35 recenzji)

9. ClearCompany

przez ClearCompany ClearCompany to kompleksowe rozwiązanie HR z solidnymi narzędziami do oceny wydajności. Zostało zaprojektowane w celu automatyzacji, poprawy i usprawnienia procesu oceny poprzez przeprowadzanie lepszych ocen, uproszczenie cyklu oceny, zwiększenie rozwoju pracowników i uzyskanie lepszych informacji zwrotnych.

ClearCompany zawiera szablony ocen, które przenoszą punkt ciężkości z rankingu i konserwatywnej oceny na rozwój i potencjał pracowników. Cykl pracy, formaty i skale są niestandardowe, a gotowe szablony sprawiają, że proces jest szybszy i bardziej wydajny.

Najlepsze funkcje ClearCompany

Szablony dla wszystkich standardowych formatów ocen

Przyjazne dla urządzeń mobilnych i wielojęzyczne oprogramowanie do oceny wyników

Doskonałe narzędzia do planowania celów

Gotowe raportowanie

Limity ClearCompany

Raportowanie jest ograniczone i wymaga pewnych prac porządkowych

Niestandardowa obsługa klienta

Nieco powolna integracja i wdrażanie

Cennik ClearCompany

Skontaktuj się z ClearCompany, aby uzyskać wycenę

Oceny i recenzje ClearCompany

G2: 4.6/5 (286 opinii)

4.6/5 (286 opinii) Capterra: 4.4/5 (311 opinii)

10. Lattice

via Kratownica Lattice to solidna platforma sukcesu ludzi, która pomaga pracodawcom przeprowadzać oceny wyników, ustawiać cele i przeprowadzać ankiety. Jej funkcje umożliwiają wszystkim zaangażowanym stronom tworzenie i uczestniczenie we wszystkich standardowych formatach przeglądów, z szybkimi i płynnymi cyklami od przeglądów opartych na projektach do przeglądów 360 stopni.

To oprogramowanie do oceny wydajności pomaga przyspieszyć proces, podkreślając kontekst z aktualizacji i opinii rówieśników, a także umożliwia wprowadzanie zmian w połowie cyklu.

Najlepsze funkcje Lattice

Automatyczne reguły, wbudowane notatki i etykiety oraz gotowe szablony

Płynna integracja z ponad 20 narzędziami HR i zwiększającymi wydajność

Przejrzyste ceny

Jedna z najlepszych opcji oprogramowania do zarządzania wydajnością dla rozwijających się Enterprise i Teams HR

Limity Lattice

Złożona nawigacja i UX, które można by ulepszyć

Ceny Lattice

Zarządzanie wydajnością + OKR i cele : $11/miesiąc za użytkownika

: $11/miesiąc za użytkownika Zaangażowanie : +$4/miesiąc za użytkownika

: +$4/miesiąc za użytkownika Wzrost : +$4/miesiąc za użytkownika

: +$4/miesiąc za użytkownika Wynagrodzenie: +$6/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Lattice

G2: 4.7/5 (3,701+ recenzji)

4.7/5 (3,701+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (108 recenzji)

Znajdź najlepszą platformę do zarządzania wydajnością dla swojego teamu

Każda firma ma unikalny proces oceny wyników. Dlatego tak ważne jest znalezienie oprogramowania, które najlepiej odpowiada potrzebom zespołu. Najlepsze oprogramowanie do zarządzania wydajnością automatyzuje najważniejsze zadania, oszczędzając czas i wysiłek zarówno pracowników, jak i pracodawców.

ClickUp jest jednym z najbardziej polecanych rozwiązań do zarządzania wydajnością na rynku. Pozwala ono na automatyzację procesów rozwoju pracowników, oceny ich wydajności i upewnienie się, że proces oceny pracowników przebiega płynnie przez cały czas.

Jeśli nadal szukasz odpowiedniego narzędzia do zarządzania wydajnością i zarządzania talentami dla swojego biznesu, wypróbuj ClickUp. Jest on całkowicie darmowy, łatwy do automatyzacji i zawiera dziesiątki gotowych szablonów usprawniających proces zarządzania wydajnością. Załóż darmowe konto ClickUp już dziś jeśli chcesz oceniać wydajność pracowników z łatwością i pełną przejrzystością.