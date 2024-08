Przetestowaliśmy 15 najlepszych programów HR dla zespołów People w 2024 roku

Co otrzymamy, gdy połączymy zasoby ludzkie (HR) z potęgą nowoczesności? oprogramowanie do zarządzania projektami ? Oprogramowanie zaprojektowane do usprawnić wdrażanie , świadczenia, listy płac i procesy związane z nowymi pracownikami. 🙌🏼

Oprogramowanie HR jest niezbędne dla firm każdej wielkości, zwłaszcza tych, które koncentrują się na rozwoju i stawiają swoich pracowników na pierwszym miejscu!

Stworzyliśmy listę 15 najlepszych programów HR dla Twojego biznesu, w tym kluczowe funkcje, zalety, wady, ceny, opinie klientów i oceny użytkowników. Dodatkowo, zagłębiliśmy się w najczęściej zadawane pytania i kategorie oprogramowania HR, aby pomóc Ci w poszukiwaniach.

Czego należy szukać w oprogramowaniu HR?

Oprogramowanie HR pomaga liderom i członkom zespołu dostosować się do celów firmy, zarządzać świadczeniami pracowniczymi, usprawniać codzienne procesy i bardziej efektywnie dystrybuować swój czas. W wielu przypadkach oprogramowanie to jest również wykorzystywane przez pracowników do zarządzania ich kartami czasu pracy, składania wniosków, widoku ważnych informacji podatkowych i płacowych oraz wielu innych.

Oprogramowanie HR powinno być na tyle elastyczne, aby nadążać za rosnącą liczbą pracowników i zmianami strukturalnymi w firmie, bez konieczności inwestowania w kolejne narzędzie do zrobienia tego, co do niego należy. Funkcje, na które należy zwrócić uwagę w następnym oprogramowaniu HR, obejmują:

Wdrażanie nowych pracowników

Zarządzanie listą płac

Dostęp do praktyk i zasad firmy

Śledzenie czasu spędzonego na zadaniach i godzin podlegających rozliczeniu

Planowanie zadań między pracownikami

Zarządzanie świadczeniami pracowniczymi i wnioskowanie o ich wykorzystanie

Śledzenie kandydatów w procesie rekrutacji

Zarządzaj recenzjami pracowników iCele HR Cechy, które sprawiają, że oprogramowanie HR jest tak cenne, nie ograniczają się do tej listy. Narzędzia do zarządzania zadaniami, śledzenia postępów, planowania projektów i współpracy z zespołem sprawią, że każdy dzień będzie nieco łatwiejszy i będzie działał płynniej dzięki idealnemu oprogramowaniu HR.

15 najlepszych narzędzi oprogramowania HR

Zrobiliśmy naszą pracę domową, aby zebrać listę 15 najlepszych alternatyw oprogramowania HR dla każdej kategorii, w tym ich zalety, kluczowe funkcje, opinie klientów, oceny użytkowników i ceny.

1. ClickUp #### Kategoria: Najlepsze oprogramowanie HR

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb ClickUp to jedyna platforma wydajności typu "wszystko w jednym", która jest wystarczająco wydajna, aby zapewnić rozwiązania typu "od ściany do ściany" dla Teams każdej wielkości i z każdej branży. Z setkom funkcji, które można dostosować do własnych potrzeb i ponad 1000 integracji , ClickUp może scentralizować Twoją pracę w różnych aplikacjach w obszar roboczy do współpracy- idealne rozwiązanie dla Teams HR zarządzanie danymi pracowników, czasem i celami.

Niezależnie od tego, czy usprawniasz proces rekrutacji, wdrażasz nowych pracowników, czy śledzisz ich postępy w realizacji celów, elastyczna platforma ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz, aby uprościć i zoptymalizować długotrwałe procesy HR.

Funkcje HR ClickUp

Wiele widoków

Ponad 15 sposobów na wizualizację cyklu pracy zadań i projektów w ClickUp, w tym kilka kluczowych widoków, które pokocha Twój zespół HR:

Widok tabeli umożliwiający zarządzanie danymi jak w arkuszu kalkulacyjnym

Widok listy z wieloma opcjami sortowania, filtrowania i grupowania

Widok formularza umożliwiający przekształcanie odpowiedzi, próśb i opinii pracowników bezpośrednio w zadania, które można wykonać

Widok kalendarza do zarządzania harmonogramami, czasem wolnym, codziennymi agendami i wirtualnymi spotkaniami

Widok obciążenia pracą do zarządzania obciążeniem zespołu

Automatyzacja procesów HR

Istnieje ponad 100 sposobów na automatyzacja procesów HR w ClickUp, aby Twój zespół mógł skupić się na tym, co najważniejsze - na Twoich pracownikach! Automatyzacja w ClickUp mogą wyzwalać dane powstania zadania, przypisywać zadania, wypełniać i przypisywać komentarze, zmieniać statusy zadań i nie tylko.

Pulpity do śledzenia HR

Idealne do śledzenia kamienie milowe projektu , cele i KPI HR , Pulpity w ClickUp zbierają całą moją pracę w natychmiastowy przegląd na wysokim poziomie. Pulpity są konfigurowalne, wysoce wizualne i zawsze gotowe na spotkanie, aby zaprezentować je interesariuszom i innym menedżerom. Ponadto, istnieje ponad 50 wariantów widżetów w pulpitach, które można utworzyć dla dowolnego scenariusza HR dotyczącego obsadzonych pozycji, czasu zatrudnienia i wydajności zespołu.

Szablony HR

To Szablon SOP HR od ClickUp to idealny zasób do wprowadzenia zespołu w procesy wykorzystujące Tablice ClickUp . Ten szablon stosuje kolorową, zorganizowaną i łatwą do edycji tabelę do wspólnej Tablicy, aby pomóc menedżerom HR w szkoleniu zespołu, ustalaniu zadań rekrutacyjnych, zarządzaniu procesami zatrudniania i nie tylko.

Usprawnij swoje procesy HR za pomocą szablonu HR SOP firmy ClickUp i Tablic

Pobierz szablon

Profesjonaliści ClickUp

Wszystkie te potężne narzędzia znajdują się na jednej dynamicznej platformie, dzięki czemu nie musisz inwestować w oddzielne produkty lub pakiet oprogramowania, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji ClickUp

Ponad 1000 integracji i setki gotowych szablonów, aby rozszerzyć i usprawnić korzystanie z ClickUp

całodobowa obsługa klienta, zasoby edukacyjne, takie jakClickUp University,webinariaorazDokumenty pomocy aby przejście było jak najbardziej płynne

Wady ClickUp

Nie zapewnia konkretnych pakietów świadczeń, ale może zarządzać danymi na bezpiecznej platformie

Dostosowanie się do bogatej listy funkcji ClickUp może wymagać nieco nauki

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7 za użytkownika, za miesiąc

: $7 za użytkownika, za miesiąc Business : 12 USD za użytkownika miesięcznie

: 12 USD za użytkownika miesięcznie Business Plus : $19 za użytkownika, za miesiąc

: $19 za użytkownika, za miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z ClickUp w celu uzyskania niestandardowych cen

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (5,030+ recenzji)

4.7/5 (5,030+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,210+ opinii)

2. Rippling

Kategoria: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania pracownikami

przez Rippling Rippling oferuje pakiet produktów upraszczających procesy HR, IT i finansowe za pomocą oprogramowania opartego na chmurze. Jego oprogramowanie HR jest przyjemne w użyciu, łatwe do nauczenia i ma mnóstwo funkcji, które obejmują od listy płac po ankiety opinii pracowników i nie tylko.

Funkcje Rippling

Raportowanie i analiza siły roboczej do śledzenia zatrudnienia, liczby pracowników i postępów w pracy

Automatyzacja cyklu pracy dla spójnych zadań

Uprawnienia i zasady oparte na rolach z niestandardowym dostępem i zatwierdzeniami

Zarządzanie zgodnością z lokalnymi, stanowymi i federalnymi zaleceniami

Zalety Rippling

Setkiszablonów dla listy płac i innych potrzeb HR, które można niestandardowo dostosować do własnych potrzeb

Stworzony do zarządzania globalną siłą roboczą dzięki zlokalizowanym funkcjom płacowym, podatkowym i zgodności

Mnóstwo integracji w celu rozszerzenia funkcji na każdą kategorię HR

Wady Rippling

Integracja wymagana do zarządzaniawynikami i recenzjami pracowników przy użyciu Rippling

Funkcja sprawdzania przeszłości poprzez Rippling jest droga

Niestandardowe ustawienia i wiele widoków są dostępne tylko dla administratora, więc większość pracowników nie będzie miała dostępu do tych funkcji

Ceny Rippling

Rippling zaczyna się od $8 za użytkownika miesięcznie, ale wszystkie plany cenowe wymagają niestandardowej wyceny od Rippling i są tworzone dla każdego zespołu w oparciu o potrzebne funkcje.

Oceny i recenzje Rippling

G2: 4.8/5 (1,470+ recenzji)

4.8/5 (1,470+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (1,840+ opinii)

Liderzy HR mają trudną pracę. Muszą znaleźć najlepsze talenty i zarządzać nimi w sposób, który przynosi firmie zyski. Właśnie dlatego liderzy HR potrzebują najlepszego oprogramowania HR! Wybrałem Rippling ze względu na przyjazny dla użytkownika interfejs i przystępną cenę. Posiada on również funkcje, których nie mają inne programy HR. Rippling pozwala mi śledzić wydajność pracowników i tworzyć niestandardowe raporty. Pomaga mi również w połączeniu z innymi liderami HR w celu dzielenia się najlepszymi praktykami, a system automatycznie śledzi urlopy i dni chorobowe oraz ułatwia widok rekordów pracowników.

Travis Lindemoen , dyrektor zarządzający, grupa nexus IT

3. Workday

Kategoria: Najlepsze dla dużych Enterprise

przez Dzień roboczy Workday łączy procesy finansowe z HR, planem i analityką, aby zapewnić wszechstronne doświadczenie dla różnych przypadków użycia. Dzięki funkcjom dostosowanym do profesjonalnych usług wykorzystujących czas rozliczeniowy, zarządzanie edukacją i operacje sprzedaży, ten pakiet oprogramowania HR pomaga średnim i dużym przedsiębiorstwom dostosować procesy, aby nadążyć za ich rozwojem.

Funkcje Workday

Analityka i raportowanie w celu śledzenia postępu zadań HR, listy płac i świadczeń

Śledzenie czasu i zarządzanie pracownikami

Automatyzacja cyklu pracy dla usług profesjonalnych

Profesjonaliści Workday

Wiele wydajności dla firm z różnych branż

Stworzony do zarządzania procesami HR dla dużych Teams z dużą ilością danych, częstymi zmianami i tysiącami pracowników

Opcje samoobsługi za pośrednictwem osobistych portali pracowników

Wady Workday

Mało intuicyjny, trudny w nawigacji i przestarzały interfejs

Długotrwały proces wdrożenia, zwłaszcza w przypadku większych firm

Drogie i niedostępne dla małych Businessów

Cennik Workday

Skontaktuj się z Workday w sprawie wszelkich zapytań cenowych.

Oceny i recenzje Workday

G2: 4/5 (ponad 1 290 recenzji)

4/5 (ponad 1 290 recenzji) Capterra: 4.4/5 (980+ opinii)

Jako konsultant pracuję z wieloma systemami HR. Jako lider HR, moimi dwoma ulubionymi zasobami HRIS są Bamboo i Workday. Workday jest niesamowitym zasobem dla większych pracodawców z mocą obliczeniową pozwalającą z łatwością obsługiwać roczne procesy wynagrodzeń. Wybrałem Workday ze względu na łatwość obsługi i możliwość integracji z innym oprogramowaniem HR, takim jak ADP i administracja świadczeniami Tawanda Johnson lider myśli w dziedzinie ludzi i kultury, Sportowe uśmiechy 4. Gusto

Kategoria: Najlepsze dla małych Business

przez Gusto Gusto to narzędzie HR dla małych i średnich Teams do zarządzania płacami, świadczeniami pracowniczymi, ocenami wydajności i wdrażaniem pracowników . Podobnie jak Workday i Rippling, Gusto oferuje funkcje wglądu oraz czasu i obecności dla samoobsługi pracowników, ale zapewnia więcej w zakresie zatrudniania i pozyskiwanie talentów w tym ogłoszenia o pracę, prośby o opinie i szablony listów ofertowych.

funkcje #### Gusto

Pełna obsługa listy płac, w tym zgodność z przepisami, automatyzacja wypełniania deklaracji podatkowych orazpłatności dla kontrahentów* Zarządzanie pracownikami w celu nadzorowania kandydatów od momentu ich zgłoszenia do wdrożenia

Zapewniona opieka medyczna, dentystyczna, 401K, plany wizowe i wiele więcej

Zalety Gusto

Wiele szablonów dla różnych przypadków użycia, takich jak listy ofertowe, zatrudnianie i publikowanie ofert pracy

Może organizować i zarządzać wszystkimi rzeczami związanymi z płacami i świadczeniami

Świetne dla nowych Businessów i małych firm szukających swojego pierwszego oprogramowania HR

Wady Gusto

Ceny pomiędzy płatnymi planami są bardzo wysokie i nie jest oferowany żaden darmowy plan

Poznanie platformy i dostosowanie się do jej interfejsu użytkownika może zająć trochę czasu

Nie wszystkie funkcje aplikacji internetowej są dostępne w aplikacji mobilnej

cennik #### Gusto

Prosty : 40 USD miesięcznie, plus dodatkowe 6 USD za osobę, miesięcznie

: 40 USD miesięcznie, plus dodatkowe 6 USD za osobę, miesięcznie Plus : 80 USD miesięcznie plus dodatkowe 12 USD miesięcznie na osobę

: 80 USD miesięcznie plus dodatkowe 12 USD miesięcznie na osobę Premium: Skontaktuj się z Gusto, aby uzyskać wycenę

Oceny i recenzje Gusto

G2: 4.2/5 (650+ recenzji)

4.2/5 (650+ recenzji) Capterra: 5/5 (1 recenzja)

Stwierdziliśmy, że Gusto jest najlepszym oprogramowaniem HR dla naszych potrzeb i odegrało kluczową rolę w usprawnieniu naszego przepływu pracy. Gusto stawia zadowolenie pracowników na pierwszym miejscu, co jest dla nas kluczowe. Posiada łatwe w użyciu funkcje, takie jak zarządzanie wynagrodzeniami, wdrażanie pracowników i portal samoobsługowy. Obejmuje również zarządzanie czasem wolnym i świadczeniami, co jest ważne w małym biznesie, aby zapewnić, że w ramach naszego niewielkiego personelu zadania te są nadal obsługiwane profesjonalnie

Anthony Martin , założyciel i dyrektor generalny, Choice Mutual

5. BambooHR

Kategoria: Najlepsza opcja samoobsługi dla pracowników

przez BambooHR BambooHR to trifecta oprogramowania kadrowo-płacowego, świadczeń i danych pracowniczych, które koncentruje się na osobistym doświadczeniu pracownika w dostępie do powiązanych z nim zadań. Stworzony dla małych i średnich firm, BambooHR pomaga zespołom skupić się na utrzymaniu pracowników dzięki narzędziu, które pozwala członkom łatwo korzystać z ich świadczeń, zbierać opinie, ustawić cele wydajności i nie tylko.

Funkcje BambooHR

Raportowanie dotyczące zarządzania firmą, rozwoju, utrzymania i satysfakcji pracowników

Wiele osobistych i publicznych kalendarzy do obliczania czasu wolnego i widoku osób nieobecnych w danym dniu

Wbudowane pakiety wdrożeniowe, w tym podpisy elektroniczne

Zalety BambooHR

Ta firma praktykuje to, co głosi, stawiając pracowników na pierwszym miejscu i nadając priorytet równowadze między życiem zawodowym a prywatnym

Tworzy przestrzeń dla zespołów HR, rekruterów i menedżerów do współpracy nad nowymi kandydatami

Wiele funkcji umożliwiających pracownikom śledzenie swoich wyników poprzez oceny, informacje zwrotne, cele i szkolenia

Wady BambooHR

Przestarzały interfejs użytkownika i UX

Ograniczone wskaźniki w funkcji raportowania

Brak wbudowanej funkcji planowania

Ceny BambooHR

Wszystkie ceny BambooHR są niestandardowe i dostępne na żądanie.

Oceny i recenzje BambooHR

G2: 4,4/5 (ponad 1 210 opinii)

4,4/5 (ponad 1 210 opinii) Capterra: 4,6/5 (ponad 1 920 opinii)

Oprogramowanie BambooHR jest łatwe w użyciu i jest jedną z najlepszych opcji HRIS dla małych i średnich firm. BambooHR jest przyjazny zarówno dla specjalistów HRIS, jak i pracowników. Cykle pracy można dostosowywać, a funkcja raportowania jest prosta. BambooHR sprawia, że wdrażanie nowych pracowników jest przyjemne i pomaga im zaangażować się w życie firmy od pierwszego dnia. Jedną z moich ulubionych funkcji jest możliwość tworzenia cykli pracy między działami. W naszym przypadku uprościło to proces wdrażania nowych pracowników, usprawniając komunikację między działem HR a działem IT

Brittney Simpson menedżer operacyjny ds. zasobów ludzkich, Walker Miller Energy Services

6. Mianowicie

Kategoria: Najlepsze oprogramowanie HR dla średnich teamów

przez Mianowicie Namely to oprogramowanie kadrowe dla średnich firm, które pozwala utrzymać kontrolę nad procesami płacowymi, zarządzać świadczeniami i śledzić czas pracy.

Funkcje Namely

Funkcje nagradzania i uznawania domotywować pracowników* Funkcje e-podpisu i e-weryfikacji usprawniające procesy onboardingu

Mnóstwo integracji z opcją tworzenia własnych za pośrednictwem API

Same plusy

Bardzo łatwy widok czasu pracy i odcinków wypłat dla pracowników za pośrednictwem ich osobistych portali

Prosty interfejs naśladujący wiele kanałów platform mediów społecznościowych

Zaprojektowany dla średnich firm zatrudniających od 25 do 1000 pracowników

Mianowicie wady

Brak zaawansowanych i intuicyjnych funkcji raportowania i wydajności pracowników

Platforma ma trudności z zarządzaniem danymi dla większych firm i jest prawie wyłącznie przeznaczona dla średnich Teams

Raportowanie czasu pracy może być trudne do zarządzania dla pracowników godzinowych

Mianowicie ceny

Wszystkie informacje dotyczące cen Namely są dostępne wyłącznie na żądanie.

Namely oceny i recenzje

G2: 3.9/5 (270+ recenzji)

3.9/5 (270+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 410 recenzji)

Używamy Namely do zarządzania ludźmi od czterech lat i jest to przełomowe rozwiązanie. Nigdy nie zdawałem sobie sprawy, jak wielką różnicę może zrobić posiadanie wszystkich informacji o pracownikach w jednym centralnym miejscu. Jest to nie tylko wygodne, ale także znacznie ułatwia śledzenie postępów i wydajności wszystkich pracowników. A ponieważ Namely integruje się z innymi platformami oprogramowania, mogę połączyć go z naszymi systemami płac i świadczeń. Ogólnie rzecz biorąc, Namely to ogromna pomoc w utrzymaniu organizacji i sprawnego działania mojego biznesu Antreas Koutis kierownik administracyjny, Finansista 7. Oracle

Kategoria: Najlepsze dla funkcji specyficznych dla branży

przez Oracle Oracle oferuje pakiet aplikacji opartych na chmurze dla przedsiębiorstw do zarządzania wszystkim, od planowania zasobów po zawartość, obsługę klienta, procesy łańcucha dostaw i wiele innych. Wśród kilku produktów znajduje się Oracle Fusion Cloud HCM-AKA, oprogramowanie HR do zarządzania kapitałem ludzkim.

Funkcje Oracle

Cyfrowy asystent pomagający w zarządzaniu świadczeniami, prognozowaniu siły roboczej i strategicznym planowaniu firmy

Rozwój kariery izarządzanie wydajnością funkcje, w tym listy kontrolne i moduły

Wstępnie zbudowane i niestandardoweWskaźniki KPI HR i pulpity

Profesjonaliści Oracle

Lokalizacje płac dla globalnej siły roboczej rozciągającej się od Meksyku po Chiny

Funkcje specyficzne dla branży zapewniające dostosowane do potrzeb oprogramowanie HR

To oprogramowanie zostało stworzone, aby pomóc firmom w skalowaniu i wdrażaniu praktyk Agile w procesach HR

Wady Oracle

Większość wad wynika z faktu, że Oracle jest tak dużym oprogramowaniem. Ustawienie i krzywa uczenia się mogą być bardzo czasochłonne

Wiele różnych aplikacji w każdym produkcie szybko staje się kosztowne

Interfejs wydaje się przestarzały i nie jest intuicyjny

Ceny Oracle

Skontaktuj się z działem sprzedaży Oracle, aby uzyskać szczegółowe informacje o cenach.

Oceny i recenzje Oracle

G2: 3,7/5 (ponad 100 recenzji)

3,7/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 50 recenzji)

8. HR360

Kategoria: Najlepsze dla zasobów zgodności

Via HR360 HR360 to cyfrowy zasób do zarządzania ludźmi. Pomaga firmom śledzić informacje o pracownikach, dane dotyczące wydajności i zgodności z przepisami HR.

funkcje #### HR360

Automatyzacja opisów stanowisk ikreator pytań na rozmowę kwalifikacyjną* Kalkulator kosztów pracowniczych i narzędzie do porównywania wynagrodzeń

Biblioteka interaktywnych przewodników, aby dostosować się do zgodności z przepisami HR i najlepszych praktyk pracowniczych

Profesjonaliści HR360

Dodatkowe aplikacje rozszerzające jego funkcje

Pełna biblioteka online wszystkich przepisów federalnych i stanowych

Ponad 500 szablonów formularzy do pobrania

HR360 wady

To oprogramowanie wymaga oddzielnych aplikacji, aby uzyskać dostęp do jego funkcji

Narzędzie to jest pomocne dla zespołów HR, ale mniej wartościowe dla pracowników z różnych działów

Nie jest to najlepsza opcja dla średnich i dużych Teams

Ceny HR360

Skontaktuj się z HR360, aby uzyskać wszystkie informacje o cenach.

HR360 oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (2 opinie)

Wybrałem HR360, ponieważ oferuje kompleksowy zestaw funkcji HR, w tym portal samoobsługowy dla pracowników, moduł onboardingu i system zarządzania wydajnością. HR360 jest również wysoce konfigurowalny, dzięki czemu można go niestandardowo dostosować do konkretnych potrzeb mojego biznesu. Dodatkowo, cena jest konkurencyjna w porównaniu do innych programów HR. Ogólnie rzecz biorąc, HR360 to najlepsze oprogramowanie HR dla mojego biznesu

Tracey Beveridge dyrektor ds. zasobów ludzkich, Kontrole personelu

9. Clockify

Kategoria: Najlepsze do zarządzania wnioskami o czas wolny pracowników

przez ClockifyClockify to oprogramowanie do śledzenia czasu pracy które zespoły HR mogą wykorzystywać do kategoryzowania i śledzenia postępów pracowników w trakcie dni roboczych. Clockify daje działowi HR wgląd w wydajność pracowników, bieżące projekty i ogólną aktywność. Daje również pracownikom prywatny kalendarz pracy, w którym mogą wnioskować o płatny czas wolny na przyszłe daty lub wnioski o dzień wolny. Po stronie administratora, dział HR i menedżerowie mają dostęp do rocznej osi czasu z zatwierdzonymi i oczekującymi wnioskami.

Funkcje Clockify

Wiele funkcji rejestracji czasu pracy umożliwiających wprowadzanie godzin, oznaczanie czasu podlegającego rozliczeniu, ustawienie stopera i nadzorowanie karty czasu pracy

Faktury tworzone na podstawie śledzenia czasu, wydatków i ocen godzinowych

Wiele widoków do nadzorowania czasu wolnego, harmonogramów projektów, zespołu i postępów

Zalety Clockify

Przydatne do śledzenia izarządzanie obciążeniem pracą zespołu* Pomaga pracownikom przejąć pełną własność i odpowiedzialność za ich godziny pracy i czas wolny

Niektóre funkcje zarządzania projektami, w tym kamienie milowe i przypisane zadania

Wady Clockify

Brak wielu kluczowych funkcji HR do zarządzania świadczeniami, portalami pracowniczymi i zatrudnianiem

Ograniczone funkcje automatyzacji śledzenia czasu

Clockify byłoby pomocne dla niektórych działów, ale nie dla wszystkich, co nie jest idealne dla oprogramowania HR

Ceny Clockify

Podstawowy : 3,99 USD za użytkownika, za miesiąc

: 3,99 USD za użytkownika, za miesiąc Standard : 5,49 USD za użytkownika miesięcznie

: 5,49 USD za użytkownika miesięcznie Pro : 7,99 USD za użytkownika miesięcznie

: 7,99 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: 11,99 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Clockify

G2: 4,5/5 (ponad 130 recenzji)

4,5/5 (ponad 130 recenzji) Capterra: 4.7/5 (4,290+ recenzji)

Oprócz zarządzania wydajnością, dział HR może efektywnie dystrybuować zadania, śledzić postępy i odpowiadać na potrzeby wszystkich w odpowiednim czasie dzięki Clockify. Mogą również korzystać z raportów Clockify, aby określić, kto może być przepracowany i pomóc liderom zespołów w dystrybucji zadań i projektów. Dane Clockify dotyczące śledzenia czasu pomagają również działom HR dowiedzieć się więcej o nawykach pracy ich pracowników, zwłaszcza jeśli firma polega na zdalnym/hybrydowym systemie pracy

Boris Vesovic autor i badacz wydajności w COING (twórca Clockify)

Sprawdź te_ narzędzia do pracy hybrydowej !

10. Compt

Kategoria: Najlepsze do zarządzania stypendiami pracowników

przez Compt Compt to platforma stypendiów pracowniczych, która daje pracownikom swobodę wyboru korzyści związanych ze stylem życia wspieranych przez ich firmę. Pomocne dla zespołów HR zarządzających świadczeniami pracowniczymi, oprogramowanie Compt jest konfigurowalne, zgodne z IRS i może stanowić wsparcie dla globalnych zespołów.

Funkcje Compt

Wiele kategorii świadczeń umożliwiających nagradzanie pracowników za pomocą materiałów biurowych, zajęć zdrowotnych i odnowy biologicznej, żywności i świadczeń rozwojowych

Szczegółowa funkcja premii do wynagradzania pracowników podczas kamieni milowych kariery

Zalety Compt

Nowoczesne podejście do świadczeń pracowniczych, z których każdy członek zespołu może i chce korzystać

Świetny sposób na okazanie uznania pracownikom zdalnym i globalnym

Wady Compt

Brak innych kluczowych funkcji HR do zatrudniania, retencji, analizy i śledzenia wyników

Koncentruje się tylko na stypendiach i dodatkach, a nie na pełnych planach świadczeń

Ceny Compt

Skontaktuj się z Compt, aby uzyskać wszystkie informacje o cenach.

Oceny i recenzje Compt

G2: 4.9/5 (ponad 20 recenzji)

4.9/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: N/A

Ponieważ przyszłość pracy zmierza w kierunku hybrydowych i w pełni zdalnych środowisk pracy, zespoły HR przechodzą kategoryczną zmianę w sposobie dostarczania dodatków korporacyjnych. Dodatki te tradycyjnie obejmowały podstawowe elementy, takie jak opieka zdrowotna i świadczenia emerytalne, a teraz obejmują takie korzyści, jak darmowe lunche zespołowe i grupowe zajęcia fitness. Compt umożliwia Teams tworzenie kategorii stypendiów, takich jak "zdrowie i dobre samopoczucie" lub "rodzina" Następnie pracownicy wybierają usługi w tych kategoriach i otrzymują zwrot kosztów, przesyłając paragony za pośrednictwem aplikacji Compt lub integracji

Lauren Schneider , Sr. PR Manager w Compt

11. Skryba

Kategoria: Najlepsze do udostępniania materiałów szkoleniowych

przez Skryba Scribe to przydatne narzędzie HR do dokumentowania procesów. Narzędzie automatycznie generuje wizualne przewodniki krok po kroku z tekstem i zrzutami ekranu z adnotacjami. Teams mogą tworzyć SOP w kilka sekund, a następnie udostępniać lub osadzać Scribe w dowolnej bazie wiedzy, aby usprawnić procesy wdrażania, szkolenia i wdrażania narzędzi .

funkcje #### Scribe

Automatyzacja dokumentacji, która rejestruje procesy za pośrednictwem przeglądarki

Niestandardowe instrukcje krok po kroku z adnotacjami, tekstem, redakcjami i brandingiem

Łatwe opcje udostępniania poprzez PDF, osadzanie, URL lub dodatkowe opcje eksportu

Zalety Scribe

Jest to pomocne narzędzie do szybkiego pokazywania i uczenia nowych członków zespołu, jak postępować zgodnie ze standardowymi procesami firmy

Byłoby to świetne narzędzie do wykorzystania jako dodatek do obecnego stosu technologii w różnych działach

Scribe bardzo dobrze spełnia swoją podstawową funkcję, zawierając zrzuty ekranu i instrukcje w zautomatyzowanych przewodnikach krok po kroku

Wady Scribe

Scribe przenosi transkrypcję na wyższy poziom, ale nie będzie samodzielnym oprogramowaniem HR z pełnym zakresem usług

Będziesz zależny od integracji, aby w pełni wykorzystać Scribe

Brak narzędzi do śledzenia czasu, zarządzania świadczeniami lub wydajnością pracowników, aby dostosować Scribe do procesów HR

Ceny Scribe

Podstawowy : Free

: Free Pro : $29 za użytkownika, za miesiąc

: $29 za użytkownika, za miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z Scribe w celu uzyskania niestandardowych cen

Oceny i recenzje Scribe

G2: 5/5 (ponad 50 recenzji)

5/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 5/5 (5 recenzji)

Każdy użytkownik może tworzyć i udostępniać nieograniczoną liczbę Scribe'ów (przewodników krok po kroku). Można je łatwo tworzyć, powielać i personalizować dla każdego pracownika. Scribes żyją w łatwym do zorganizowania obszarze roboczym, ale także osadzają się w dowolnej bazie wiedzy, wiki lub CMS.

Lauren Funaro redaktor ds. zawartości w Scribe

12. Evergreen

Kategoria: Najlepsze do nagradzania zespołu

przez Evergreen Evergreen to narzędzie HR, które opiera się na pozytywnym nastawieniu. Jego podstawowe funkcje motywują pracowników i utrzymują zdrowe morale w miejscu pracy poprzez wzajemne uznanie. Dodatkowo, im bardziej doceniasz swój zespół, tym więcej drzew Evergreen zasadzi w Twoim imieniu - tak zdrowe! 🌎

Funkcje Evergreen

Śledzenie osiągnięć swoich i swojego zespołu na podstawie liczby przyznanych osiągnięć i liczby zasadzonych drzew

Wiele integracji, w tym Microsoft Teams i Slack

Zalety Evergreen

Za każdym razem, gdy odwdzięczasz się swoim pracownikom, odwdzięczasz się także naszej planecie

To oprogramowanie jest zdrowe i całkowicie oparte na pozytywnym wzmocnieniu

Wady Evergreen

Jest to fajne narzędzie do zaoferowania swojemu zespołowi, ale jeśli próbujesz uszczypnąć grosze, nie jest to konieczne

Brak krytycznych funkcji oprogramowania HR, w tym świadczeń, listy płac, wydajności i zarządzania talentami

Ceny Evergreen

2,99 USD za użytkownika miesięcznie - to wszystko! Łatwe i przyjemne.

Evergreen oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (50+ recenzji)

4.7/5 (50+ recenzji) Capterra: N/A

Evergreen to jedyna aplikacja typu peer-to-peer, która pozwala zespołom docenić dobrze zrobione zadanie, jednocześnie sadząc drzewa dla naszej planety. Dla najlepszej pozytywnej kultury zespołu. Moje ulubione funkcje to publiczne wyróżnianie peer-to-peer w Slack lub MS Teams, świetna analityka i fakt, że wartości firmy są widoczne w codziennych operacjach_.

Teemu Puuska współzałożyciel Evergreen

13. DeskTime

Kategoria: Najlepsze do śledzenia czasu pracowników w pracy

przez DeskTime DeskTime automatycznie śledzi czas spędzony przy komputerze, rejestrując przybycie, wyjście i czas spędzony na projektach lub zadaniach. Menedżerowie mogą zobaczyć, gdzie trafia czas ich zespołu i daje pracownikom dowód ich czasu spędzonego w pracy. Podczas gdy wiele narzędzi HR na tej liście oferuje szyk funkcji czasu i obecności, główną funkcją DeskTime jest szczegółowe rozliczanie czasu spędzonego przez pracowników w pracy i tego, co zostało w tym czasie osiągnięte.

Funkcje DeskTime

Kalkulacja kosztów w celu przypisania stawek godzinowych do obliczeń płacowych

Planowanie zmian w celu równomiernej dystrybucji czasu zespołu i umożliwienia pracownikom wnioskowania o konkretne zmiany

Narzędzia do rezerwacji, które pozwalają członkom zespołu rezerwować biurka, sale spotkań, przestrzenie parkingowe lub sprzęt biurowy

Kalendarz nieobecności do śledzenia czasu wolnego

Zalety DeskTime

DeskTime ma kilka funkcji śledzenia czasu, aby promować zdrową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym

Wsparcie dla strategii blokowania czasu, takich jak technika Pomodoro

Świetne rozwiązanie dla małych firm i freelancerów

Wady DeskTime

Tak duża widoczność czasu członka zespołu może prowadzić do mikrozarządzania i braku zaufania między pracownikami a menedżerami

Jest to głównie narzędzie do śledzenia czasu, które w pewnym stopniu łączy się z funkcjami oprogramowania HR

Interfejs użytkownika jest bardzo przestarzały

Ceny DeskTime

Pro : $7 za użytkownika, za miesiąc

: $7 za użytkownika, za miesiąc Premium : $10 za użytkownika, za miesiąc

: $10 za użytkownika, za miesiąc Enterprise: $20 za użytkownika, za miesiąc

DeskTime oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (140+ recenzji)

4.5/5 (140+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (340+ recenzji)

DeskTime to automatyczny time tracker i system zarządzania pracownikami, który pomaga planować zasoby zespołu, nadzorować obciążenia pracą, zapobiegać wypaleniu zawodowemu i wiele więcej. Jest przyjazny dla pracodawców i pracowników, oferując zarówno rozwiązania do zarządzania zespołem, jak i funkcje zapewniające zdrową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym

Liva Spandega , Content Marketer w DeskTime

14. 15five

Kategoria: Najlepsze do zarządzania wydajnością

przez 15five 15five to oprogramowanie HR, które koncentruje się na zarządzaniu wydajnością i wspieraniu pracowników. Wspiera cztery produkty nazwane od problemów, które mają rozwiązać: Engage, Perform, Focus i Transform.

15five funkcje

Zarządzanie i planowanie odpraw, spotkań 1-1, ocen i przeglądów z poziomu oprogramowania

Cele i OKR śledzenie na pulpicie na żywo

15five pros

Silna społeczność wiodących specjalistów HR, na której można oprzeć się w celu uzyskania wskazówek i strategii

Menedżerowie HR mogą nadzorować postępy pracowników za pomocą OKRCele SMART 15five cons

Ograniczone możliwości niestandardowe platformy

Brak funkcji zarządzania świadczeniami i płacami

Ceny 15five

Engage : 4 USD za użytkownika miesięcznie

: 4 USD za użytkownika miesięcznie Perform : 8 USD za użytkownika miesięcznie

: 8 USD za użytkownika miesięcznie Focus : 8 USD za użytkownika, miesięcznie

: 8 USD za użytkownika, miesięcznie Total Platform: $14 za użytkownika, za miesiąc

15five oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (1,720+ recenzji)

4.6/5 (1,720+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (850+ recenzji)

15. Trakstar

Kategoria: Najlepsze do przekazywania opinii

przez Trakstar Trakstar to oprogramowanie HR do zarządzania wydajnością dla menedżerów, umożliwiające ocenę postępów i celów pracowników poprzez stałe i bezpośrednie informacje zwrotne.

Funkcje Trakstar

informacje zwrotne 360 stopni poprzezciągła pętla sprzężenia zwrotnego dla odpowiedzialności pracowników

Funkcja celów do ustawienia celów SMART, celów, osiągnięć i śledzenia postępów

Raportowanie i pulpity nawigacyjne

Zalety Trakstar

Wiele sposobów śledzenia postępów HR poprzez kandydatów, oferty pracy, cele i analizy

Śledzenie całego cyklu życia pracownika, w tym zarządzanie nauką i wydajnością

Wady Trakstar

Brak funkcji dotyczących świadczeń i płac

Będziesz polegać na wielu produktach, aby rozwiązać różne codzienne procesy HR

Ceny Trakstar

Skontaktuj się z Trakstar, aby uzyskać niestandardową wycenę.

Oceny i recenzje Trakstar

G2: 4.3/5 (ponad 220 recenzji)

4.3/5 (ponad 220 recenzji) Capterra: 4.4/5 (280+ opinii)

Korzyści z oprogramowania HR

Teraz, gdy dowiedziałeś się już o najlepszych narzędziach HR na rynku, poświęć chwilę na zrozumienie korzyści płynących z korzystania z oprogramowania HR dla swojego zespołu.

Korzyści z oprogramowania HR obejmują:

Zwiększone bezpieczeństwo danych pracowników

Zoptymalizowane procesy HR

Większa organizacja

Ulepszony onboarding

Minimalizacja błędów w śledzeniu pracowników

Rodzaje oprogramowania HR

Aby stworzyć węższe doświadczenie dostosowane do różnych przypadków użycia, większość narzędzi HR można podzielić na kilka typów oprogramowania.

Systemy zarządzania zasobami ludzkimi (HRMS), systemy informacji o zasobach ludzkich (HRIS) i zarządzanie kapitałem ludzkim (HCM) odnoszą się do kategorii oprogramowania HR, która zazwyczaj obejmuje pakiet produktów, które współpracują ze sobą w celu realizacji poszczególnych funkcji HR, takich jak lista płac, świadczenia i wdrażanie pracowników.

Core HR i HR administration software również podlegają pod parasol HRMS, HCM i HRIS, więc jeśli widzisz te terminy używane do opisania potencjalnego narzędzia HR, nie musisz się martwić - jesteś na właściwym tropie. 🚗💨

Jeśli struktura Twojej firmy łączy procesy HR z pozyskiwaniem talentów, możesz również skorzystać z systemów zarządzania talentami, aby usprawnić cykl pracy. Narzędzia te zawierają funkcje, które pomagają teamom skupić się na rekrutacji nowych kandydatów, zarządzaniu wynikami pracowników, zapewnianiu możliwości nauki i rozwoju oraz nadzorowaniu wynagrodzeń.

Wybierz najlepsze oprogramowanie HR dla swojego teamu

Ale jaki rodzaj oprogramowania HR będzie najbardziej odpowiedni dla Twojego zespołu i przyniesie najwięcej korzyści dla Twojej organizacji? Oprogramowanie do zrobienia wszystkiego, takie jak ClickUp!

ClickUp, który zajął pierwsze miejsce na tej liście jako najlepsze oprogramowanie HR i jest szeroko stosowany przez zespoły z różnych branż, jest jedynym elastycznym i wystarczająco wydajnym narzędziem, aby zapewnić kompleksowe rozwiązania dla całej firmy. Jest ono wyposażone w setki funkcji usprawniających procesy HR związane z wdrażaniem, ocenami wyników, wnioskami pracowników, rozwojem talentów i nie tylko. 🤯

Ponadto ClickUp jest tak potężny, jak i opłacalny. Dostęp do nieograniczonej liczby zadań i członków, ClickUp Docs, Tablic, 100 MB przestrzeni dyskowej i mnóstwa gotowych szablonów HR na stronie ClickUp's Free Forever Plan . Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij tworzyć procesy HR, które naprawdę stawiają ludzi na pierwszym miejscu. 🏆