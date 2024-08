Darmowe szablony i formularze HR usprawniające procesy HR w 2024 roku

The Dział zasobów ludzkich jest niezbędny do poprawy doświadczenia i wydajności każdego pracownika w ramach Business.

Ze względu na szeroki zakres obowiązków, jednym ze sposobów, aby praca nie stała się przytłaczająca, jest usprawnienie procesu HR od początku do końca. Od śledzenia osobistych zadań do wdrażanie nowych pracowników szablony HR pomagają teamom zwiększyć wydajność.

Istnieją nieskończone możliwości tego, co można osiągnąć za pomocą szablonów HR. Przygotowaliśmy listę 11 szablonów kadrowych, które pozwolą ci być na bieżąco z obowiązkami, jednocześnie tworząc bezpieczne i przyjemne środowisko pracy dla wszystkich pracowników! ClickUp dla Teams HR

Co to jest szablon HR?

Szablon HR to wstępnie sformatowany dokument zaprojektowany, aby pomóc specjalistom HR w szybkim tworzeniu dokumentów, takich jak opisy stanowisk, oceny wyników , umów i innych zadań związanych z zasobami ludzkimi.

Szablony pozwalają zaoszczędzić czas, zapewniają dokładny format i dostarczają wskazówek podczas wykonywania standardowych czynności związanych z zasobami ludzkimi. Dzięki wysokiej jakości szablonom, organizacje mogą zmaksymalizować wydajność swoich działań HR, jednocześnie oszczędzając czas na zadania administracyjne.

11 Free Szablonów HR dla Teams ds. zasobów ludzkich

1. Szablon SOP HR ClickUp

Skorzystaj z szablonu HR SOP Tablica ClickUp, aby uporządkować i ustalić swoje zadania HR

An SOP (standardowa procedura operacyjna) to zestaw instrukcji średniego i wysokiego poziomu, które dokumentują, w jaki sposób organizacja lub zespół powinien realizować określone zadania. SOP zapewniają osiągnięcie wydajności, spójności, niezawodności i stałej jakości w każdym procesie HR.

Jeśli masz problem z tworzeniem zrównoważonych procesów HR dla pracowników, to Szablon SOP HR ClickUp jest odpowiedzią na Twoje pytania. Ten szablon dokumentu HR jest tutaj, aby pomóc Ci zachować porządek i ustalić zadania do wykonania, zapewniając, że Twój personel jest nie tylko dobrze wyszkolony, ale pozostaje zmotywowany przez cały czas.

Dodaj szablon do obszaru roboczego i uzyskaj dostęp do dwóch statusów i sześciu widoków, w tym Rekrutacja, Ocena wyników, Szkolenie , Offboarding i Onboarding do zarządzania moją pracą . Pobierz ten szablon

2. Szablon HR działań korygujących ClickUp

Szablon planu działań naprawczych ClickUp pomaga zorganizować trudne dyskusje i punkty rozmów z zespołem

Plan działań naprawczych zawiera szczegółowe informacje na temat każdego kroku w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Ale kiedy zajmujesz się złożonymi problemami, sprawy mogą się skomplikować!

Plan Szablon działań naprawczych ClickUp jest w pełni wyposażony, aby pomóc Ci działać szybko i skutecznie. Posiada przewodnik obejmujący kluczowe wydarzenia, w tym:

Obszary do poprawy : Zidentyfikuj pola wokół swoich operacji biznesowych lub wydajności zespołu, które wymagają zmian i uwagi

: Zidentyfikuj pola wokół swoich operacji biznesowych lub wydajności zespołu, które wymagają zmian i uwagi Problemy i przyczyny źródłowe : Zdefiniowanie wyzwań, blokad i źródeł wsparcia

: Zdefiniowanie wyzwań, blokad i źródeł wsparcia Możliwe rozwiązania : Lista wszystkich możliwych rozwiązań w celu wprowadzenia zmian na lepsze

: Lista wszystkich możliwych rozwiązań w celu wprowadzenia zmian na lepsze Miara powodzenia : Zdefiniuj swoje powodzenie, czylimierzalny za pomocą kluczowych wskaźników wydajności (KPI) lub metryk korzystnych dla zespołu i ogólnych operacji

: Zdefiniuj swoje powodzenie, czylimierzalny za pomocą kluczowych wskaźników wydajności (KPI) lub metryk korzystnych dla zespołu i ogólnych operacji Właściciele zadań : Przypisz członków zespołu do każdego zadania, aby wykonać kolejne kroki i podjąć działania następcze

: Przypisz członków zespołu do każdego zadania, aby wykonać kolejne kroki i podjąć działania następcze Oś czasu: Planuj z wyprzedzeniem i przeznacz wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do zmian i ulepszeń Pobierz ten szablon ### 3. Szablon dokumentu HR dotyczącego procesów w firmie ClickUp

Użyj tego szablonu ClickUp Doc Template, aby jasno zdefiniować procesy HR

Wiele startupów i rozwijających się firm traci impet po powiększeniu zespołu, ponieważ zakładają, że wszystko samo się ułoży, a procedury same się opracują. Im bardziej rozwija się Business, tym bardziej skomplikowane stają się sprawy.

Liczba pracowników rośnie, Business zyskuje więcej pracy i pojawia się więcej kroków. Wszystkie te rzeczy muszą być zorganizowane w efektywny sposób.

Dokumentacja procesu daje szczegółowy opis tego, jak najlepiej wykonać proces od początku do końca. Czy jest więc lepszy sposób do zrobienia tego niż użycie szablonu, który dodatkowo upraszcza proces?

Z szablonem ClickUp Dokument Procesu Firmowego Szablon Zasobów Ludzkich możesz zarządzać projektami, wdrażać nowych pracowników i protokołować spotkania . Pomyśl o tym jak o przepisie, który pomoże ci powielić wypróbowany i przetestowany proces. Pobierz ten szablon

4. Szablon formularza kadrowego ClickUp

Łatwe zbieranie informacji i odpowiedzi w tym prostym szablonie formularza

Oceny pracownicze pomagają działom kadr sprawdzić, w jaki sposób każdy członek zespołu przyczynia się do realizacji celów firmy. Te formularze HR są oficjalnymi dokumentami używanymi do przeglądu wyników pracy członka zespołu i uzyskania jego potwierdzenia, że został oceniony.

Pomaga to we wsparciu kluczowych decyzji HR, gdy nadejdzie na to czas. Formularze Szablon formularza oceny HR ClickUp zapobiega rozpoczynaniu od nowa za każdym razem, gdy trzeba przeprowadzić ocenę pracowników w firmie.

Szablon zawiera 10 pól niestandardowych do uporządkowania kluczowych informacji, w tym Zawód Tytuł, Umiejętności Techniczne, Data Oceny, Łączna liczba przepracowanych godzin oraz Nagrody i kamienie milowe.

Dodatkowo, ten szablon formularzy HR pozwala na przechowywanie w jednym miejscu wszystkich zrobionych ocen, dzięki trzem widokom, które zawierają Formularz oceny dla każdego członka personelu i Listę ocen pracowników dla łatwego dostępu.

Dowiedz się więcej *Trendy w automatyzacji HR* aby unowocześnić obecne procesy! Pobierz ten szablon

5. Szablon skali Likerta ClickUp

Szablon ten jest często używany do pomiaru średnich preferencji, emocji, postaw i umiejętności w całej organizacji

Bez względu na to, jak pewnie czujesz się ze swoimi wskaźnikami satysfakcji pracowników, zawsze powinieneś zapytać o źródło. Każdy dział zasobów ludzkich ma różne modele przeprowadzania ankiety zaangażowania pracowników, ale jedno podejście przetrwało próbę czasu: Skala Likerta .

Ankieta ta podpowie respondentom, aby odpowiedzieli na pytanie jedną z pięciu odpowiedzi w zakresie od Silnie Nie zgadzam się do Silnie Zgadzam się. Jednakże, choć skala Likerta oferuje świetny sposób na zmierzenie satysfakcji i opinii pracowników, jej stworzenie jest czasochłonnym zadaniem.

Jeśli chcesz być bardziej szczegółowy w swojej ankiecie, nie musisz się martwić, ponieważ Szablon skali Likerta ClickUp można łatwo modyfikować.

Skala Likerta w ClickUp jest cennym zasobem dla zespołów ds. zasobów ludzkich, które chcą podejmować świadome decyzje na podstawie otrzymanych odpowiedzi. Uzyskaj duży obraz skali firmy, korzystając z sześciu niestandardowych pól i dwóch dostarczonych statusów. Pobierz ten szablon

6. Szablon urlopu macierzyńskiego ClickUp

Szablon planu urlopu macierzyńskiego ClickUp pomaga śledzić wszystkie zadania i obowiązki podczas urlopu pracownika

Okres przed, w trakcie i po urlopie macierzyńskim lub ojcowskim to bardzo pracowity czas. Ale z pomocą Szablon urlopu macierzyńskiego ClickUp , będziesz mieć do dyspozycji zależność wyposażoną w listy kontrolne, zasady i plany dyskusji w jednym!

Dostosuj i zapisz prywatną wersję tego szablonu dla osób, które chcą zapoznać się z polityką i procesem urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego w Twojej firmie. Gdy będą gotowi podzielić się ekscytującymi wiadomościami ze swoim przełożonym, będą mogli współpracować z zespołem nad planem działania dotyczącym zastępstw.

Szablon ten jest również potężnym zasobem, który można przechowywać wewnętrznie w dziale kadr. Skorzystaj z dedykowanych sekcji na Szczegóły, Budżet i Działanie Elementy, aby dostosować się do ważnych dat i przypomnień. W mgnieniu oka tygodnie mogą minąć bardzo szybko. Udokumentuj swój cykl pracy w szablonie ClickUp, aby być o trzy kroki do przodu i powitać pracowników po urlopie bez stresu! Pobierz ten szablon

7. Szablon notatki dotyczącej polityki kadrowej ClickUp

Skorzystaj z tego szablonu notatki dotyczącej polityki, aby w przejrzysty sposób śledzić i organizować każdą politykę, niezależnie od tego, czy zaczynasz nową, czy wprowadzasz zmiany

Business posiada formularze HR, podręczniki i polityki, aby zapewnić prawidłową dokumentację. Gdy zasady ulegają zmianie lub dodawane są nowe, zadaniem działu kadr jest powiadomienie wszystkich Teams o zmianach.

Pierwszym krokiem jest napisanie notatki dotyczącej zaktualizowanej polityki.

Chociaż notatkę dotyczącą polityki można napisać samodzielnie, szablony dokumentów HR znacznie ułatwiają zadanie formatowania notatki. Wszystko, co musisz zrobić, to dodać zawartość do szablonu notatki dotyczącej polityki, która jest dokładnie tym, co Szablon notatki dotyczącej polityki ClickUp jest stworzony dla.

Szablon ClickUp Policy Memo pełni funkcję dwóch dokumentów: Policy Memo i Getting Started Guide. Zastosuj szablon ClickUp Policy Memo do swojego obszaru roboczego i edytuj go w ciągu kilku sekund, aby upewnić się, że nikt z Twoich pracowników nie przegapi aktualizacji. Pobierz ten szablon Bonus: Sprawdź 10 Free Memo szablonów w Word i ClickUp

8. Szablon planu zatrudnienia ClickUp

Skorzystaj z tego szablonu, aby lepiej zrozumieć różne typy pracowników, których potrzebuje Twój Business, aby osiągnąć wyznaczone cele

Dział HR korzysta z planów kadrowych w celu identyfikacji dodawania/redukcji pracowników i wymaganych umiejętności. Kroki stosowane przy tworzeniu planu kadrowego pomagają zespołom HR zadawać właściwe pytania i podejmować świadome decyzje dotyczące obecnego i pożądanego stanu firmy.

Specjaliści HR korzystają z planów kadrowych podczas cykli budżetowych w celu planowania i alokacji środków. Plany te nie są jednak ograniczone tylko do tej funkcji, ponieważ mogą być wykorzystywane za każdym razem, gdy zachodzi poważna potrzeba dostosowanie do siły roboczej. Doskonały plan zatrudnienia pomaga specjalistom ds. zasobów ludzkich zdecydować, jakiego rodzaju wiedzy specjalistycznej powinni szukać u nowych kandydatów, a także Szablon planu zatrudnienia ClickUp ułatwia ten proces. Pobierz ten szablon

9. Szablon wniosku o czas wolny ClickUp

Jeśli potrzebujesz lepszego sposobu na śledzenie wniosków o wolne wśród swojego zespołu, wypróbuj ten szablon ClickUp

Czas wolny jest niezbędny dla pracowników i zapewnia, że pozostają oni zmotywowani i wypoczęci, aby kontynuować realizację celów firmy. Wiele Business prowadzi harmonogram zatwierdzania czasu wolnego dla swoich członków. Pomaga to utrzymać niezbędną siłę roboczą, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie Businessu w dowolnym momencie.

Jako specjalista ds. kadr z pewnością spotkałeś się z wieloma prośbami pracowników o czas wolny lub urlop. Wątki e-mail mogą łatwo stać się przytłaczające. Ale po co akceptować prośby o czas wolny za pośrednictwem służbowego e-maila, skoro istnieje łatwiejsza i bardziej wydajna alternatywa?

The Szablon wniosku o czas wolny ClickUp to świetny przykład tego, jak łatwo można uprościć procesy administracyjne. Pozwala przekierować wszystkich pracowników wnioskujących o czas wolny do wybranej lokalizacji, umożliwiając uzyskanie wszystkich informacji potrzebnych do oceny, zatwierdzenia lub odrzucenia wniosków. Pobierz ten szablon

10. Szablon planu działań rekrutacyjnych ClickUp HR

Ten szablon pomaga teamom w tworzeniu map lub śledzeniu potencjalnych kandydatów do rekrutacji wraz ze szczegółowymi informacjami o tym, jak i kiedy się z nimi skontaktować

Plan działań rekrutacyjnych to podejście mające na celu rozpoczęcie procesu rekrutacji na pełnych obrotach. Jest to procedura, której należy przestrzegać podczas rekrutacji nowych partnerów i pracowników. Strategia ta pomaga w lokalizacji potencjalnych pracowników, którzy mogą wnieść znaczący wkład do organizacji.

Pomaga również określić, kiedy i w jaki sposób skontaktujesz się z potencjalnymi kandydatami.

Strategia Szablon planu działań rekrutacyjnych ClickUp jest doskonałym narzędziem do przeniesienia planu działań rekrutacyjnych na wyższy poziom. Ten szablon jest nieco bardziej zaawansowany niż inne szablony na liście, ale jest wyposażony w zasoby potrzebne do uzyskania największej wartości.

Pięć niestandardowych statusów szablonu informuje o tym, czy kandydat jest dobrze dopasowany i jaki jest jego postęp w rekrutacji. Będziesz także mógł sprawdzić, czy proces jest nadal w toku, wstrzymany lub zakończony. Pobierz ten szablon

11. Szablon pulpitu KPI programu Excel autorstwa Someka

przez Someka

Szablon Excel KPI Dashboard by Someka jest idealny dla specjalistów HR, którzy potrzebują prostego, kompleksowego narzędzia do śledzenia, wizualizacji i prezentacji najważniejszych wskaźników.

Ten dynamiczny, wstępnie zbudowany pulpit zapewnia w czasie rzeczywistym migawkę kluczowych punktów danych, takich jak wskaźnik rotacji pracowników, czas obsadzania pozycji, skuteczność szkoleń i wiele innych. Jest łatwy w użyciu, z prostymi instrukcjami, opcjami dostosowywania i kompatybilnością z większością wersji programu Excel.

Dzięki konfigurowalnym wykresom i grafom, ten pulpit nawigacyjny pozwala zagłębić się w dane HR, wizualizować trendy w czasie i prezentować wskaźniki HR w przejrzystym, strawnym formacie. To sprawia, że jest on nieoceniony przy podejmowaniu strategicznych decyzji, prezentowaniu postępów kierownictwu wyższego szczebla i zapewnianiu ciągłego doskonalenia procesów HR! Pobierz ten szablon

Czego szukać w szablonie HR

Każdy z tych szablonów HR może pomóc Twojemu zespołowi zachować porządek i zapewnić, że wszyscy są na tej samej stronie. Upewniliśmy się, że każdy z tych szablonów ClickUp ma te kluczowe funkcje, których należy szukać w szablonie HR:

Kompatybilność z istniejącym oprogramowaniem i sprzętem. Możliwość niestandardowego dostosowania szablonów do różnych typów dokumentów. Wyczyszczone instrukcje ułatwiające wypełnienie i zrozumienie zawartości dokumentu. Skalowalność umożliwiająca łatwe dodawanie kolejnych informacji lub sekcji w miarę potrzeb. Regularne aktualizacje zapewniające, że szablony są zgodne z wszelkimi zmianami w standardach lub wymaganiach branżowych.

Sprawdź te_ Oprogramowanie do zarządzania pracownikami !

Rozpocznij pracę z łatwymi w użyciu szablonami HR

W miarę jak Business dostosowuje strategię i zasady, aby pozostać konkurencyjnym, zmiany te nie powinny zakłócać wydajności pracowników. Dzięki ClickUp zespoły ds. zasobów ludzkich mogą ułatwić bezproblemowe korzystanie z każdego rodzaju procesu.

Powodzenie w zarządzaniu ludźmi zaczyna się od centralnego huba do połączenia z pracownikami i działami. ClickUp pomaga być zorganizowanym i proaktywnym w każdej sytuacji. Pobierz niezbędne szablony i rozpocznij pracę już dziś.