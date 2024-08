51 Przykłady i szablony kluczowych wskaźników wydajności (KPI)

Jak zachęcić zespół do myślenia i osiągania celów organizacyjnych? Pierwszym krokiem jest dogłębna inwentaryzacja kluczowych wskaźników wydajności (KPI).

Rzecz w tym, że wskaźniki KPI zmotywować zespół przez pierwsze kilka miesięcy, a następnie zagubiony w długich wątkach e-mailowych i ponownie odwiedzany na dzień przed ważnym spotkaniem z kierownictwem wyższego szczebla.

dobrze zaprojektowane wskaźniki KPI umożliwią zespołom rozwiązanie nieefektywności, wyeliminowanie czasochłonnych żądań oraz dostosowanie zadań i projektów do celami całej firmy . Tego właśnie chcemy dla Ciebie i Twojego zespołu, dlatego przygotowaliśmy katalog przykładów i szablonów KPI, aby odpowiedzieć na Twoje pytania:

W jakim stanie metryka staje się KPI? Kto uczestniczy w procesie opracowywania KPI? Gdzie mogę śledzić postępy KPI? Jak stymulować działania i motywować zespół do osiągania wyników?

Zajmiemy się wszystkimi powyższymi kwestiami - a nawet niektórymi - ponieważ wskaźniki KPI to sekretny sos nowoczesnej strategii biznesowej. I każdy ma odpowiednie kwalifikacje do tego zadania.

Co to jest KPI lub kluczowy wskaźnik wydajności?

Kluczowy wskaźnik wydajności lub KPI jest wymiernym wskaźnikiem wykorzystywane do monitorowania postępów w osiąganiu celów biznesowych. Mówiąc dokładniej, KPI daje wgląd w wydajność najważniejszego zasobu organizacji: ludzi.

Firmy inwestują czas, wysiłek i pieniądze, aby zatrudnić osoby rozwiązujące problemy - ludzi, którzy mają mocne strony w analizowaniu i interpretowaniu danych w celu podejmowania decyzji. Inwestycja ta nie ogranicza się do zatrudnienia pracowników działów IT i finansów. Mówi się, że siła roboczaz umiejętnościami korzystania z danych pomaga poprawić ogólną kondycję i wydajność firmy.

Oznacza to, że każdy - pracownicy pierwszej linii, menedżerowie i kierownictwo wyższego szczebla - ma wpływ na cele organizacyjne. Tak więc jako lider zespołu masz obowiązek dawać ludziom przemyślane, konkretne i skuteczne wskazówki mierzalne KPI .

Jeśli jesteś bardziej wzrokowcem, sprawdź ten vlog o ustawianiu wskaźników KPI!

Jak zdefiniować KPI

Jeśli wyniesiesz jedną rzecz z tego przewodnika, niech to będzie to: skuteczne kluczowe wskaźniki wydajności pozwalają ludziom podejmować trafne i szybkie decyzje.

Pierwszym błędem popełnianym przez firmy podczas burzy mózgów jest wysyłanie wiadomości e-mail do wszystkich liderów działów z tematem: Co zamierzasz zrobić z tymi wszystkimi naprawdę złymi wskaźnikami?

Zamiast tego firmy powinny skupić się na wskaźnikach, które mają największy wpływ na ich zrównoważony rozwój. **Koncentrując się na projektach, narzędziach i systemach, budujesz biznesową mapę drogową, aby zmaksymalizować tempo wzrostu przychodów

Oto lista kontrolna krok po kroku, która pomoże Ci rozpocząć KPI we właściwy sposób:

1. Zidentyfikuj wskaźniki biznesowe bezpośrednio związane z celami biznesowymi

Zacznijmy od podstaw, które KPI sprzedaży wyglądają inaczej niż Wskaźniki KPI produktu które różnią się od Finansowe KPI . Zadaj swojemu obszarowi bezpośrednie pytania dotyczące wskaźników wydajności, aby zrozumieć co chcą osiągnąć i jakie są ich kryteria sukcesu. Ta grupa będzie z nich korzystać wskaźniki biznesowe jako przewodnik na następny miesiąc, kwartał lub rok. Jeśli kluczowy wskaźnik wydajności nie przyczynia się do celu biznesowego to musi się udać!

Jaki problem chcesz rozwiązać w swoim procesie/zespole/organizacji? Jaki rezultat chcesz osiągnąć? Jak zmierzyć sukces? Skąd będziesz wiedzieć, czy osiągnąłeś swój cel?

Bonus:_ Szablony dokumentów wymagań produktu_

2. Opracowanie jasnych i konkretnych kluczowych wskaźników wydajności

Po uzyskaniu wglądu w te wskaźniki, należy podzielić je na dwie kategorie: wskaźniki wiodące i opóźnione.

Wskaźniki wiodące poinformują ich, czy muszą zmienić lub dostosować swoją strategię , aby powrócić na ścieżkę prowadzącą do osiągnięcia pożądanego rezultatu

, aby powrócić na ścieżkę prowadzącą do osiągnięcia pożądanego rezultatu Wskaźniki opóźnione są przeciwieństwem. Te kluczowe wskaźniki wydajności określają, jak dobrze procesy i aktualizacje są wykonywane w dłuższym okresie czasu

Pro Tip: Kuszące może być użycie korporacyjnego skrótu lub puszystych słów, ale pamiętaj, że te kluczowe wskaźniki wydajności są wspólne dla całej firmy, więc muszą być jasne dla wszystkich.

3. Wprowadź KPI do zdalnego narzędzia do rejestrowania i monitorowania postępów

Powiemy to: Raporty KPI nie należą do najbardziej ekscytujących.

Jest to (prawie) codzienne zadanie wymagające czasu, aby przekształcić surowe dane w przydatne spostrzeżenia. Raporty KPI mają zazwyczaj krótki żywot po dotarciu do skrzynki odbiorczej z kilku powodów:

Raporty są nieaktualne do końca dnia, ponieważ dane zmieniają się z godziny na godzinę

Raporty w formacie PDF lub Excel wyglądają inaczej na różnych ekranach

Raporty wysyłane pocztą elektroniczną nie są bezpieczne

**Ludzie chcą mieć dostęp do wskaźników KPI na swoich smartfonach, komputerach stacjonarnych, a nawet na dużym ekranie w biurze.

51 przykładów i szablonów KPI do mierzenia postępów

W ClickUp jesteśmy wielkimi fanami wskaźników KPI i you, więc nasz zespół zabrał się do pracy i przygotował listę kluczowych wskaźników wydajności i szablonów darmowe szablony posortowane według działu lub branży.

Przykłady KPI sprzedaży

1. Koszt pozyskania klienta: Całkowity koszt pozyskania klienta (obejmuje koszty związane z procesem sprzedaży i działaniami marketingowymi) 2. Działania sprzedażowe na przedstawiciela: Całkowita liczba zadań wykonanych w danym okresie czasu 3. Współczynnik konwersji leadów na klientów: Procent potencjalnych klientów przekonwertowanych w procesie sprzedaży 4. Całkowity przychód ze sprzedaży: Całkowity przychód wygenerowany z produktów w określonym okresie 5. Długość cyklu sprzedaży: Średni czas od pierwszego kontaktu do zamknięcia transakcji

Try Szablon śledzenia prowizji ClickUp

Wstępnie ustawione pola obliczeniowe w szablonie śledzenia prowizji eliminują pracę ręczną

Przykłady operacyjnych wskaźników KPI

6. Godziny nadliczbowe: Liczba godzin przepracowanych przez pracownika poza normalnie zaplanowanymi godzinami pracy 7. Rozwinięte procesy: Liczba ulepszeń wprowadzonych do bieżącej działalności operacyjnej 8. Koszty zapasów: Łączna kwota wszystkich wydatków związanych z przechowywaniem niesprzedanych towarów 9. Wykorzystanie powierzchni biurowej: Procent powierzchni biurowej wykorzystywanej przez pracowników 10. Wykorzystanie dodatków firmowych: Procent dodatków wykorzystywanych przez pracowników

Planuj i wizualizuj przychodzące prace za pomocą szablonu Project Request

Przykłady KPI w finansach

11. Zwrot z kapitału własnego: Miara wyników finansowych oparta na dochodzie netto podzielonym przez kapitał własny akcjonariuszy 12. Marża zysku netto: Kwota pieniędzy, jaką firma posiada po odjęciu wszystkich wydatków (odsetek, podatków, kosztów operacyjnych itp.) od całkowitego przychodu 13. Koszt sprzedanych towarów: Całkowity koszt wytworzenia produktów sprzedawanych przez firmę (z wyłączeniem kosztów sprzedaży, administracji i marketingu) 14. Stosunek zadłużenia do kapitału własnego: Stosunek łącznych zobowiązań spółki do kapitału własnego akcjonariuszy 15. Wolne przepływy pieniężne: Kwota pieniędzy pozostała po wydatkach kapitałowych

Zarządzaj rejestrami sprzedaży, przychodami, przewidywanymi przychodami i nie tylko dzięki szablonom księgowym

Przykłady marketingowych wskaźników KPI

16. Zwrot z inwestycji marketingowej: Zwrot z inwestycji marketingowej podzielony przez koszty inwestycji marketingowej 17. Współczynnik odrzuceń: Procent wiadomości e-mail, które zostały odrzucone. Dzieje się tak, gdy adres e-mail nie jest już aktywny 18. Współczynnik klikalności: Liczba osób, które kliknęły link w wiadomości e-mail w stosunku do całkowitej liczby osób, które otrzymały wiadomość e-mail 19. Organic Impressions: Liczba wyświetleń treści w kanale aktualności danej osoby 20. Liczba subskrybentów: Liczba osób, które zasubskrybowały kampanie e-mail marketingowe

Więcej informacji marketingowe wskaźniki KPI i poznaj najlepsze podejście do wyznaczania celów!

Zorganizuj planowanie kampanii, zasoby i przepływy pracy za pomocą szablonu Campaign Tracking and Analytics

Przykłady KPI dla stron internetowych

21. Stosunek ruchu do MQL (Marketing Qualified Lead): Stosunek całkowitego ruchu wygenerowanego przez platformę do liczby marketingowo kwalifikowanych potencjalnych klientów pochodzących z tego ruchu 22. Błędy indeksowania: Liczba adresów URL, które są niedostępne dla Googlebota podczas skanowania stron 23. Bounce Rate: Liczba osób, które opuściły witrynę w ciągu zaledwie kilku sekund od jej odwiedzenia 24. Użyteczność mobilna: Szybkość i wydajność strony docelowej na telefonach i kartach 25. Referral Traffic: Liczba osób odwiedzających witrynę z mediów społecznościowych

Planuj, organizuj i twórz strony za pomocą szablonu Website Development

Przykłady projektowych wskaźników KPI

26. Stopień zadowolenia klientów: Odpowiedzi informują o tym, którzy klienci są niezadowoleni i wymagają dodatkowej uwagi z Twojej strony zespołów zarządzania produktem

27. Zgodność ze standardami: Średnia liczba problemów związanych z nieprzestrzeganiem wytyczne dotyczące marki procesy lub procedury 28. Czas odpowiedzi: Średni czas potrzebny recenzentom i współpracownikom projektu na udzielenie odpowiedzi na pytania, komentarze i prośby 29. Czas cyklu produkcyjnego: Średni czas potrzebny na ukończenie projektu od początku do końca 30. Czas rewizji: Średnia liczba rund lub czas potrzebny do osiągnięcia ostatecznego projektu

Stwórz swój idealny przepływ pracy przy projektowaniu dzięki szablonowi Graphic Design

Przykłady KPI dla startupów

31. Customer Lifetime Value: Przychody, jakich firma może oczekiwać od poszczególnych kont klientów 32. Współczynnik aktywacji: Odsetek użytkowników, którzy ukończyli jakiekolwiek ważne wydarzenie w procesie wdrażania 33. Runway: Liczba miesięcy, przez które firma może działać, zanim skończą jej się pieniądze 34. Średnia długość cyklu sprzedaży: Liczba dni potrzebnych do zamknięcia transakcji 35. Miesięczne spalanie: Kwota gotówki wydana w ciągu miesiąca

Śledź i optymalizuj przepływy pracy w oparciu o przepustowość zespołu dzięki szablonowi zarządzania zadaniami

Przykłady KPI produktu

36. Net Promoter Score (NPS): Liczba wskazująca, czy użytkownicy są gotowi polecić produkt swoim znajomym, współpracownikom itp.

37. Support Ticket Escalations: Liczba zgłoszeń przeniesionych do menedżera obsługi klienta wyższego poziomu w celu ich rozwiązania 38. Wskaźnik satysfakcji klienta (CSAT): Wskaźnik ogólnego doświadczenia klienta z produktem, usługą lub pracownikiem firmy 39. Velocity: Całkowita liczba wykonanych testów ręcznych i automatycznych 40. Daily Active User: Liczba aktywnych użytkowników dziennie

Organizuj i przechowuj wszystkie raporty za pomocą Bug and Szablon śledzenia błędów

Przykłady SaaS KPI

42. Wskaźnik wzrostu miesięcznych przychodów cyklicznych (MRR) z miesiąca na miesiąc: Procentowy wzrost lub spadek MRR netto z miesiąca na miesiąc 43. Roczny przychód cykliczny (ARR): Przewidywana kwota rocznych przychodów uzyskanych od klientów 44. Współczynnik rezygnacji: Wskaźnik procentowy, przy którym klienci opuszczają firmę w danym okresie 45. Opracowane procesy: Liczba ulepszeń wprowadzonych do bieżących procesów operacyjnych 46. Lead Velocity Rate: Całkowita liczba przeprowadzonych testów manualnych i automatycznych

Korzystaj z dwupoziomowego przepływu pracy szablonu obsługi klienta z zespołem wsparcia pierwszej linii i drugim zespołem do eskalacji

Przykłady KPI dla zasobów ludzkich

47. Współczynnik konwersji rekrutacji: Odsetek kandydatów, którzy zostali zatrudnieni w stosunku do całkowitej liczby rozpatrzonych aplikacji ( śledzenie za pomocą ATS !) 48. Cost Per Hire: Całkowity koszt zatrudnienia każdego pracownika (w tym koszty zatrudnienia, szkolenia lub wdrożenia i inne) KPI HR ) 49. Średnie koszty szkoleń: Kwota pieniędzy wydana na szkolenia i rozwój pracowników

50. Wskaźnik absencji: Odsetek pracowników nieobecnych w danym okresie 51. Współczynnik rotacji pracowników: Odsetek pracowników, którzy opuścili firmę

Zorganizuj podróż i komunikację każdego kandydata za pomocą szablonu Hiring Candidates
Po zebraniu i zmierzeniu danych należy przedstawić je w łatwym do zrozumienia formacie. W tym miejscu z pomocą przychodzi kompleksowe rozwiązanie, takie jak ClickUp, które zapewnia najlepsze narzędzia do wizualizacji!

Jak mierzyć KPI w ClickUp

Mając gotowe kluczowe wskaźniki wydajności i szablony do śledzenia, następnym krokiem jest skompilowanie ich w rozwiązaniu cyfrowym, takim jak ClickUp!

ClickUp to platforma produktywności typu "wszystko w jednym", w ramach której zespoły mogą wspólnie planować, organizować i współpracować nad zadaniami, dokumentami, czatem, celami, tablicami i nie tylko. Łatwe do dostosowania za pomocą zaledwie kilku kliknięć, ClickUp pozwala zespołom wszystkich typów i rozmiarów dostarczać pracę bardziej efektywnie, zwiększając produktywność na nowy poziom!

Oto dlaczego warto zespoły uwielbiają korzystać z ClickUp jako centrum śledzenia celów i pulpitu nawigacyjnego KPI:

Dopasuj zadania i działania związane ze wskaźnikami KPI do celów w ClickUp

Wizualizacja procentowego postępu dla każdego celu w jednym widoku Cele w ClickUp to kontenery wysokiego poziomu podzielone na mniejsze cele. Po podjęciu działania na celu, kliknij jego nazwę, aby zaktualizować swoje postępy. W zależności od używanego typu, cel będzie miał różne opcje śledzenia:

Liczba : Utwórz zakres liczb i śledź wzrosty lub spadki między nimi

: Utwórz zakres liczb i śledź wzrosty lub spadki między nimi Prawda/Fałsz : Użyj pola wyboru Ukończono/Nie ukończono, aby oznaczyć, że cel został ukończony

: Użyj pola wyboru Ukończono/Nie ukończono, aby oznaczyć, że cel został ukończony Waluta : Ustaw cel pieniężny i śledź wszelkie wzrosty lub spadki

: Ustaw cel pieniężny i śledź wszelkie wzrosty lub spadki Zadanie: Śledź ukończenie pojedynczego zadania lub całej listy. (Apojawia się w szczegółach zadania z nazwą dołączonego celu!)

Wykorzystaj raportowanie KPI za pomocą ClickUp Dashboards

Udostępniaj pulpity nawigacyjne ClickUp określonym osobom, zespołom i gościom za pomocą publicznego lub prywatnego łącza Pulpity nawigacyjne w ClickUp zastąpią cotygodniowe raporty piętrzące się w skrzynce odbiorczej menedżera. Tworzenie, wyświetlanie i interakcja z jednego źródła prawdy ze wszystkimi wskaźnikami KPI z przodu i na środku.

I nie musisz być naukowcem zajmującym się danymi lub grafikiem, aby tworzyć pulpity nawigacyjne w ClickUp! Dzięki funkcji "przeciągnij i upuść" możesz organizować pulpity nawigacyjne, aby wizualizować pracę w obszarze roboczym w dowolny sposób.

Utwórz pulpit nawigacyjny od podstaw lub skorzystaj z szablonu ClickUp

KPI FAQs

Jakie są korzyści ze śledzenia wskaźników KPI w zespole?

Wskaźniki KPI pomagają zdefiniować jasne i wymierne kryteria sukcesu, umożliwiając zespołom pracę nad konkretnymi celami przy jednoczesnym ciągłym mierzeniu ich postępów. Zapewnia to zespołom poczucie kierunku, skupienia i celu, co może prowadzić do zwiększenia zaangażowania i motywacji.

Jak wybrać wskaźniki KPI dla zespołu?

Wybór odpowiednich wskaźników KPI będzie zależał od celu, celów i zadań zespołu. Chociaż nie ma jednego uniwersalnego podejścia, zespół może zidentyfikować KPI, biorąc pod uwagę swoje cele i zadania, analizując wcześniejsze wyniki i biorąc pod uwagę czynniki zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na ich wyniki.

Co powinienem zrobić, jeśli mój zespół nie osiąga celów KPI?

Jeśli twój zespół nie osiąga celów KPI, powinieneś najpierw spróbować zidentyfikować główną przyczynę problemu . Może to wymagać zapewnienia dodatkowych szkoleń, zasobów i wsparcia dla członków zespołu. Ponadto należy dokonać przeglądu i rewizji wskaźników KPI, aby upewnić się, że są one osiągalne, istotne i realistyczne.

Śledź swoje liczby z pewnością w ClickUp

Gdzie zespół osiąga, przekracza lub nie osiąga postępów w zakresie wskaźników KPI? Z Oprogramowanie KPI w scentralizowanej lokalizacji znajdują się harmonogramy i raporty KPI, dzięki czemu każdy może szybko pobrać dane i zrozumieć, gdzie się znajduje i gdzie powinien się znajdować.

Łatwo jest zagubić się w danych na wiele godzin, aby wygenerować jednostronicowy raport KPI. To stary sposób na produktywność.

Właściwy Oprogramowanie KPI uprości proces raportowania i da ci więcej czasu na skupienie się na strategicznych dyskusjach i działaniach.

Podążaj za falą wzrostu, a jeśli potrzebujesz niezawodnego narzędzia do nawigacji, ClickUp Cię wesprze! Zacznij śledzić KPI w ClickUp