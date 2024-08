10 inspirujących wskazówek dotyczących motywowania zespołu

Jeśli szukasz sposobów na zwiększenie motywacji i wydajności swojego zespołu, nie jesteś sam. W pewnym momencie każdy lider staje przed wyzwaniem zmotywowania swojego zespołu.

Motywacja to nie tylko premie czy wymyślne dodatki biurowe. Ma ona głębsze podłoże i kryje się za nią sprawdzona strategia.

W tym poście dowiemy się, dlaczego motywacja pracowników jest ważna, poznamy różne rodzaje motywacji i 10 praktycznych wskazówek, jak zainspirować swój zespół.

Do dzieła! 🏊

Dlaczego motywacja Teams jest ważna?

Wyobraź sobie zespół, w którym każdy członek chętnie podejmuje codzienne wyzwania - gdzie entuzjazm i motywacja są normą. To jest właśnie siła motywacji Teams.

Motywacja zespołowa tworzy pozytywną kulturę firmy, w której każdy członek zespołu odczuwa głęboko zakorzenioną potrzebę wnoszenia wkładu i doskonalenia się. ✨

Gdy Twój Teams jest zmotywowany:

Pracują szybciej, mądrzej i osiągają więcej w krótszym czasie

Zwracają większą uwagę na szczegóły i wykonują pracę wysokiej jakości

Jest bardziej prawdopodobne, że będą dobrze współpracować przy minimalnych konfliktach

Mają większą satysfakcję z pracy i są bardziej skłonni do pozostania w firmie

Pojawiają się w pracy i angażują się w relacje z innymi, z czego wynika niższa absencja

Są bardziej skłonni do podejmowania nowych wyzwań i osiągania w nich doskonałych wyników

Chcą do zrobienia dobrze dla siebie i biznesu jako całości ## Rodzaje motywacji

Istnieją dwie główne kategorie motywacji: wewnętrzna i zewnętrzna. Obie są ważne dla motywowania członków zespołu do pełnienia ich roli, rozwijania się i błyszczenia w miejscu pracy. Przyjrzyjmy się bliżej każdej z tych kategorii.

1. Motywacja wewnętrzna

Motywacja wewnętrzna pochodzi z wewnątrz - jest to osobista radość lub wyzwanie, które członek zespołu odczuwa, gdy angażuje się w jakąś czynność. Oto kilka różnych rodzajów motywacji wewnętrznej, które mogą napędzać Twój zespół:

Motywacja kompetencji: Dążenie do poprawy lub opanowania umiejętności nie dla zewnętrznych wyróżnień, ale dla osobistego rozwoju i samozadowolenia

Dążenie do poprawy lub opanowania umiejętności nie dla zewnętrznych wyróżnień, ale dla osobistego rozwoju i samozadowolenia Motywacja osiągnięć: Pochodzi z ustawienia ambitnych celów osobistych i pławienia się w chwale ich osiągnięcia

Pochodzi z ustawienia ambitnych celów osobistych i pławienia się w chwale ich osiągnięcia Motywacja twórcza: Pragnienie przejęcia inicjatywy, nieszablonowego myślenia i stworzenia czegoś nowego

Pragnienie przejęcia inicjatywy, nieszablonowego myślenia i stworzenia czegoś nowego Motywacja postawy: motywacja do działania w sposób zgodny z osobistymi przekonaniami, etyką i zasadami

motywacja do działania w sposób zgodny z osobistymi przekonaniami, etyką i zasadami Motywacja afiliacyjna: Pragnienie połączenia i współpracy z innymi oraz poczucie przynależności

2. Motywacja zewnętrzna

Motywacja zewnętrzna wynika z uzyskiwania zewnętrznych nagród lub unikania konsekwencji. Oto jak może to wyglądać w Twoim Teams:

Motywacja oparta na nagrodach: Motywacja do pracy wynikająca z zachęt, takich jak premie, prezenty, a nawet pozytywne informacje zwrotne od menedżerów lub innych członków zespołu

Motywacja do pracy wynikająca z zachęt, takich jak premie, prezenty, a nawet pozytywne informacje zwrotne od menedżerów lub innych członków zespołu Motywacja oparta na strachu: Motywacja do działania wynikająca z groźby utraty pracy, degradacji lub otrzymania negatywnej informacji zwrotnej z powodu słabych wyników przed kolegami

Motywacja do działania wynikająca z groźby utraty pracy, degradacji lub otrzymania negatywnej informacji zwrotnej z powodu słabych wyników przed kolegami Motywacja oparta na władzy: Motywacja do pracy i wspinania się po szczeblach kariery w celu zdobycia władzy, wpływu i kontroli

Twórz osobiste cele w ClickUp i ustaw cele, aby śledzić swoje postępy

Zarówno motywacja wewnętrzna, jak i zewnętrzna są korzystne na wiele sposobów. Miej je na uwadze, aby upewnić się, że Twój styl zarządzania uwzględnia oba.

10 wskazówek, jak motywować swój Teams

Podczas gdy niektórzy członkowie zespołu kierują się osobistym spełnieniem i pasją, inni lepiej reagują na zewnętrzne nagrody i uznanie dla ich ciężkiej pracy.

Skorzystaj z tych 10 kroków, aby stworzyć zrównoważone i zdrowe środowisko pracy, w którym oba rodzaje motywacji są rozpoznawane i wspierane.

1. Ustaw wyczyszczone cele i udostępniaj je swojemu zespołowi

Jedną z najłatwiejszych, a zarazem najskuteczniejszych metod motywowania zespołu jest ustawienie wyczyszczonych celów zespołowych które są zgodne z krótko- i długoterminowymi wartościami lub celami firmy. Po ustaleniu szerszego obrazu, upewnij się, że każdy członek zespołu jest dobrze zaznajomiony z tymi większymi celami i rozumie, w jaki sposób przyczynia się do ich urzeczywistnienia.

Bez jasności, członkowie zespołu mogą przeoczyć pewne zadania lub nie docenić ich znaczenia. Ale kiedy członek zespołu ma jasne zrozumienie "dlaczego" tego, co robi, będzie bardziej zmotywowany do zrobienia swoich zadań. Mogą nawet dołożyć wszelkich starań, aby wykonać dobrą pracę, przybliżając biznes do zrobienia swoich celów. 🎯

Twórz cele SMART w ClickUp z wieloma sposobami śledzenia postępów i osiągania celów

Aby tworzyć cele biznesowe i zespołowe, użyj funkcji Cele SMART -konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie. Aby udostępniać je swojemu zespołowi, użyj odpowiedniego ustawienie celów i narzędzie do śledzenia celów .

Narzędzia te pozwalają na:

Niestandardoweszablony ustawienia celów aby usprawnić swoje procesy

Rozbicie większych kamieni milowych na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu cele

Bezpośrednie połączenie każdego celu z zadaniami przypisanymi do członków zespołu

Śledzenie postępów w realizacji celów i świętuj małe kamienie milowe po drodze

2. Daj członkom zespołu autonomię do zrobienia tego, co do nich należy

Główną rolą menedżera lub lidera zespołu jest ustawienie jasnych oczekiwań, zapewnienie niezbędnych narzędzi dla zespołu i zapewnienie miejsca na regularne kontrole. Kiedy to już zostanie ustalone, musisz zrobić krok w tył i pozwolić im na zrobienie tego, co do nich należy.

Burza mózgów, planowanie, strategie i usprawnianie komunikacji w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Whiteboards

Oprzyj się pokusie mikrozarządzania . Mikrozarządzanie podkopuje zaufanie, tłumi kreatywność, zwiększa stres i wypalenie zawodowe. Sprawia również, że członkowie zespołu stają się nadmiernie zależni i ogranicza rozwój aspirujących liderów zespołów. 🌱

Z drugiej strony, przyznanie członkom zespołu autonomii pokazuje, że im ufasz. Ten prosty gest zwiększa motywację zespołu i prowadzi do większe zaangażowanie .

Zwiększa to również pewność siebie i zaangażowanie zespołu. Kiedy członkowie Teams przejmują własność swoich zadań, są naturalnie zmotywowani do osiągania lepszych wyników, podejmowania wyzwań i poszukiwania kreatywnych rozwiązań.

3. Elastyczne harmonogramy pracy

Biorąc pod uwagę, że 80% pracowników priorytetowo traktuje elastyczne harmonogramy podczas poszukiwania pracy, to wyczyszczone elastyczne harmonogramy pracy są tutaj na stałe.

Są one nie tylko powszechne, ale także stanowią ważny współpracownik w zwiększaniu motywacji zespołu. Według badania Cisco, 82% pracowników czuje się szczęśliwszych i bardziej zmotywowanych do pracy w zespole dzięki możliwości pracy hybrydowej, ponieważ poprawia ona równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Wdrażanie elastycznych harmonogramów pracy jest jednak do zrobienia, głównie w zakresie koordynacji. Jest to miejsce, w którym inwestowanie w oprogramowanie do współpracy zespołowej pomaga utrzymać wszystkich na tej samej stronie.

Współpracuj z klientami lub wewnętrznymi zespołami bardziej efektywnie dzięki wirtualnym Tablicom, aby pobudzać innowacje

Te narzędzia usprawniają zarządzanie projektami i zarządzanie zespołem -ułatwienie do zrobienia niezależnie od różnych lokalizacji i godzin pracy:

Koordynacja zadań wśród członków zespołu

Ustawienie priorytetów dla poszczególnych zadań

Zarządzanie terminami aby zapewnić, że projekty zostaną zakończone zgodnie z harmonogramem

Monitorowanie postępu projektu w miarę zakończonych zadań

Narzędzie do współpracy takie jak ClickUp oferuje free szablony do zarządzania projektami , w tym szablon mapy drogowej projektu który można niestandardowo dostosować do potrzeb zespołu. 🛠️

4. Zachęcaj do otwartej i częstej komunikacji

Zmotywowane Teams rozwijają się dzięki otwartej i regularnej komunikacja w zespole . Gdy członkowie Teams mogą swobodnie dzielić się pomysłami, zadawać pytania i wyrażać swoje obawy, czują się docenieni i wysłuchani. W wyniku tego jest mniej nieporozumień, większe zaangażowanie zespołu i ogólny wzrost wydajności.

Należy jednak uważać na długie spotkania bez jasno określonego celu lub agendy. Zmniejszają one motywację i wydajność zespołu, zwłaszcza gdy nie prowadzą do podjęcia konkretnych kroków.

Aby zachować właściwą równowagę, zawsze upewnij się, że spotkania mają jasny agenda spotkania . Przed ustawieniem jednego z nich, zadaj sobie pytanie: "Czy jest to konieczne?" Często okaże się, że to, co zamierzałeś omówić na spotkaniu, można rozwiązać za pomocą szybkiego czatu lub e-maila. 📩

ClickUp pozwala współpracować nad pomysłami i tworzyć oszałamiające dokumenty lub wiki z zagnieżdżonymi stronami i niestandardowymi opcjami formatu dla map drogowych, baz wiedzy i nie tylko

Ułatw sobie pracę, korzystając z narzędzia do współpracy z wbudowanymi funkcjami umożliwiającymi efektywną komunikację:

Czat do komunikacji w czasie rzeczywistym między członkami Teams

Komentarze do szybkiego odpowiadania na pytania i oferowania opinii

Nagrywanie głosu udostępnianie złożonych odpowiedzi z dźwiękiem

Klipy ekranowe dla dostawców kontekstu wizualnego i interaktywnych wyjaśnień

5. Równomierne obciążenie pracą członków zespołu

Równoważenie obciążenia pracą (AKA zarządzanie obciążeniami pracą ) jest kluczem do motywacji zespołu. Gdy zadania są równomiernie rozłożone, zespół czuje się wartościowy, a wypalenie zawodowe jest mniej prawdopodobne.

Jak więc zadbać o równowagę w obciążeniu pracą? Regularnie przeglądaj obciążenia pracą. Pozwala to na wczesne wykrycie nierównowagi, zanim stanie się ona poważnym problemem. 👀

Wizualizuj, ile pracy jest przypisane do poszczególnych współpracowników, a także do każdego z zespołów dzięki widokowi obciążenia pracą w ClickUp

Wybrane narzędzie do współpracy powinno mieć funkcję taką jak Widok obciążenia pracą do wizualizacji zadań przypisanych do członków zespołu i zarządzania redystrybucją. Usprawnia to pracę i pomaga w podejmowaniu strategicznych decyzji przy określaniu właściwego czasu na pozyskanie nowych klientów, oddelegowanie nowych zadań lub zainicjowanie nowych projektów.

Idealne narzędzie powinno również posiadać funkcję automatyzacji do obsługi powtarzalnych zadań. Pomaga to członkom Teams zwolnić czas, aby skupić się na podstawowych obowiązkach.

6. Przekazywanie i otrzymywanie informacji zwrotnych od zespołu

Konstruktywna informacja zwrotna, jeśli jest przekazywana z uwagą i jasnością, może również zwiększyć motywację.

Dlaczego? Ponieważ pokazuje, że inwestujesz w ich rozwój. Kierując członków zespołu w stronę lepszych wyników, wyrażasz wiarę w ich możliwości. W wyniku tego będą oni naturalnie chcieli sprostać wyzwaniu. 🏆

Z drugiej strony, otwarcie się na informacje zwrotne od zespołu jest równie ważna. Gdy członkowie Teams mogą swobodnie dzielić się swoimi przemyśleniami, czują się bardziej połączeni ze swoją rolą i misją firmy. Ponadto, wartość i wdrażanie ich wkładu pokazuje zaufanie i szacunek, co zwiększa morale zespołu i promuje kulturę współpracy w firmie.

7. Doceniaj i nagradzaj wkład zespołu

Znany pisarz i wykładowca Dale Carnegie powiedział to najlepiej: "Ludzie pracują dla pieniędzy, ale robią więcej dla uznania, pochwał i nagród"

Wysiłki Twojego zespołu, duże lub małe, są kołami zębatymi obracającymi machinę Twojego biznesu. Uznanie tych wysiłków za pomocą pozytywnych informacji zwrotnych, takich jak proste "dziękuję" lub "dobra robota", to coś więcej niż tylko dobre samopoczucie - to popycha ich do zrobienia więcej i lepiej. 🙌

Widok czatu przechowuje wszystkie komentarze w ClickUp, aby szybko rozpoznać zespół lub znaleźć dowolną rozmowę

Nie wierz nam na słowo: Według badania przeprowadzone przez Harvard Business Review liderzy w najniższych 10% pod względem uznania mieli pracowników z 27% zaangażowaniem, podczas gdy ci w najlepszych 10% osiągnęli 69% zaangażowania.

Ale dlaczego poprzestawać na słowach? Namacalne nagrody, takie jak premia, prezent lub dzień wolny, jeszcze bardziej zwiększają motywację pracowników. Pokazują, co jest osiągalne i zwracają uwagę na tych, którzy to osiągają. Buduje to zdrową rywalizację i zachęca innych członków zespołu do zrobienia kroku naprzód.

8. Inwestuj w rozwój zawodowy swojego teamu

Kiedy priorytetowo traktujesz rozwój swojego zespołu, pokazuje to, że wierzysz w jego potencjał i widzisz z nim przyszłość. Pracownicy, którzy widzą zaangażowanie firmy w ich rozwój, są bardziej skłonni do pozytywnego nastawienia, pozostania w firmie i doskonalenia się w swojej roli. 💪 Rozważać szkolenie zespołu w zakresie umiejętności twardych i miękkich poprzez warsztaty, webinaria, kursy online, a nawet sesje mentorskie. Kiedy członkowie Teams zdobywają nowe umiejętności, chętnie je stosują. Nie tylko stają się bardziej kompetentni - są bardziej zaangażowani i entuzjastyczni.

Zostań swoim własnym Ekspertem w obszarze roboczym dzięki setkom kursów, szkoleń i webinariów, aby stać się jeszcze bardziej wydajnym z ClickUp

W miarę jak Twój zespół podnosi kwalifikacje i rozwija się, Twój Business czerpie korzyści z bardziej wykwalifikowanych i elastycznych pracowników.

9. Stwórz przyjazną i wygodną przestrzeń roboczą dla swojego zespołu

Wygodny obszar roboczy to nie tylko estetyka - to jeden z ważniejszych czynników motywujących. Pomyśl o tym: Gdzie byłbyś bardziej wydajny i tworzył swoją najlepszą pracę? W ciasnej, ciemnej przestrzeni czy przewiewnej, dobrze oświetlonej?

Zacznij od podstaw. Dostarcz ergonomiczne meble ze wsparciem krzeseł i dużą przestrzenią na biurku. W ten sposób priorytetowo traktujesz dobre samopoczucie swojego zespołu, jednocześnie zapewniając, że mogą skupić się na zadaniach, a nie na bólu pleców.

Oświetlenie ma kluczowe znaczenie. Wykorzystaj naturalne światło - poprawia ono nastrój i zwiększa poziom energii. Dodaj zieleń, taką jak rośliny domowe, dla lepszej jakości powietrza i przyjemnej atmosfery.

Jedzenie ma znaczenie. Oferowanie bezpłatnej kawy, napojów lub przekąsek może wiele zmienić. Krótka przerwa na kawę lub przekąskę może naładować zespół energią, sprzyjając pozytywnemu i zmotywowanemu środowisku pracy. ☕

10. Zaangażuj się w działania budujące zespół Działania związane z budowaniem zespołu promują koleżeństwo i motywują członków zespołu. Kiedy członkowie Teams współpracują poza swoimi zwykłymi zadaniami, nawiązują więzi w wyjątkowy sposób. Poznają się na poziomie osobistym i są bardziej zmotywowani do współpracy w godzinach pracy.

Jak się do tego zabrać? Rozważ działania, które są zgodne z odsetkami twojego zespołu. Może to być klub książki, wieczór ciekawostek, a nawet wirtualne pokoje ucieczki dla zdalnych teamów. Kluczem jest wybranie czegoś, co każdemu sprawi przyjemność i w czym będzie mógł uczestniczyć. 🤩

Sprawdź te_ Narzędzia do budowania zespołu !

Motywuj swój Teams do współpracy i rozwoju Businessu

Nie ma wątpliwości, że wiedza o tym, jak motywować zespół, może zwiększyć jego wydajność i zatrzymać pracowników. Wypróbuj te strategie, aby znaleźć te, które najlepiej pasują do twojego zespołu i udoskonalaj je w razie potrzeby. Z czasem przekształcisz swój zespół w zmotywowaną grupę o wysokiej wydajności.

Jeśli jesteś gotowy na krok naprzód i usprawnienie swoich strategii motywacyjnych, nie szukaj dalej niż ClickUp.

Nasza kompleksowa platforma pomoże ci uprościć śledzenie celów, komunikację w zespole i współpracę. Wykorzystaj ją, aby zrównoważyć obciążenia pracą i usprawnić zbieranie informacji zwrotnych oraz realizację zadań. 🤸

Co najlepsze, nic nie kosztuje i integruje się ze wszystkimi ulubionymi narzędziami i aplikacjami. Zapisz się na darmowy plan ClickUp i wznieś swój Business na nowe wyżyny!