Jak pisać skuteczne cele SMART w 2024 roku (z przykładami!)?

"Może obejrzę jeszcze jeden odcinek." "Zacznę nad tym pracować jutro." "Równie dobrze mogę się poddać. Nigdy się nie poprawię."

Jeśli kiedykolwiek powiedziałeś sobie którekolwiek z tych słów, wiesz, jak trudne może być osiąganie celów.

Możesz być rozproszony przez Netflix lub zdemotywowany, ponieważ twój cel uzyskania brzucha poprzez wielogodzinne śmianie się okazał się nierealny. 😢

Na szczęście możesz użyć cel ustawienie ram, takich jak SMART cele, aby wyznaczyć skuteczne cele i pozostać zmotywowanym.

ale co oznacza skrót SMART cel, i jak można go użyć do zrobienia sukcesu?

Nie martw się!

W tym artykule zbadamy, co Cele SMART czym są cele SMART, jak je pisać, kilka przykładów i najlepsze narzędzie do ustawienia celów, które pomoże Ci je osiągnąć. Omówimy również kluczowe zalety celów SMART.

gotowi, ustawienie, cele!

Co to jest cel SMART?

Jeśli myślisz, że cel SMART to po prostu super sprytny cel, który ktoś wymyślił, to nie do końca się mylisz.

Cele SMART pomagają w ustawieniu osiągalnych, dobrze przemyślanych celów. Akronim celów SMART definiuje zestaw kryteriów, które pozwalają teamom i osobom indywidualnym zachować realizm, dosłownie

SMART oznacza cele, które są:

Konkretne2. Mierzalny3. Osiągalny4. Istotny5. Ograniczony czasowo Jeśli kiedykolwiek dążyłeś do niejasnego celu bez możliwości śledzenia postępów, musisz ustawić cele SMART. Niezależnie od tego, czy jest to cel osobisty, czy cele zawodowe kryteria SMART mogą pomóc w stworzeniu realistycznego celu, ustaleniu jasnej osi czasu i zidentyfikowaniu wszelkich nieosiągniętych celów.

Bonus:_ Szablony ustawienia celu

Jak napisać cel SMART

Pamiętaj, że cele SMART to skrót od specific, measurable, attainable, relevant i time-bound goals. Aby napisać cele SMART, musisz przeanalizować wszystkie pięć elementów, aby zbudować możliwe do śledzenia, jasne cele.

Przejdźmy teraz przez każdy krok w ramach celów SMART:

1. Konkretny

Aby uniknąć ustawienia ogólnego celu, musisz stworzyć konkretny plan działania.

Wszystko, co musisz zrobić, to odpowiedzieć na wspólne pytania "w":

Co: podaj szczegółowy opis tego, co dokładnie chcesz osiągnąć

podaj szczegółowy opis tego, co dokładnie chcesz osiągnąć Kto: lista osób, które muszą być częścią twojego celu. Jest to kluczowe, jeśli pracujesz w zespole cele wydajnościowe *Kiedy: wybierz datę rozpoczęcia i datę końcową dla ustawionego celu

lista osób, które muszą być częścią twojego celu. Jest to kluczowe, jeśli pracujesz w zespole cele wydajnościowe *Kiedy: wybierz datę rozpoczęcia i datę końcową dla ustawionego celu Gdzie: jeśli dotyczy, musisz wybrać lokalizację dla swojego celu

jeśli dotyczy, musisz wybrać lokalizację dla swojego celu Dlaczego: zdefiniuj powód, dla którego chcesz osiągnąć ten konkretny cel. Powinieneś uzyskać wgląd w to, jak twój cel jest zgodny z tym, gdzie chcesz być w przyszłości

zdefiniuj powód, dla którego chcesz osiągnąć ten konkretny cel. Powinieneś uzyskać wgląd w to, jak twój cel jest zgodny z tym, gdzie chcesz być w przyszłości Co: określ wszelkie wyzwania lub wymagania, które będą miały wpływ na postęp w realizacji celu, aby wiedzieć, czy ustawiłeś osiągalny cel. Na przykład, jeśli twoim celem jesturuchomienie nowej strony internetowejale nie masz doświadczenia w tworzeniu stron internetowych, prawdopodobnie napotkasz pewne trudności

Przykładowy cel: Zwiększyć organiczny ruch na swojej stronie internetowej o 10%.

2. Mierzalny

Następnym krokiem jest podjęcie decyzji, w jaki sposób będziesz mierzyć postęp w dążeniu do celu.

Kiedy zdefiniujesz te wskaźniki, twój cel stanie się bardziej namacalny, ponieważ będziesz mógł wyraźnie zobaczyć, jak blisko jesteś jego osiągnięcia.

Dodatkowo, jeśli wyznaczyłeś sobie cel długoterminowy, możesz motywować się poprzez ustawienie kamieni milowych

**Czym są kamienie milowe?

Kamienie milowe to kluczowe osiągnięcia na osi czasu twojego celu. Na przykład, jeśli twoim celem jest uruchomienie strony zakupowej, stworzenie interfejsu użytkownika może być kamieniem milowym.

Świętowanie kamieni milowych może pomóc ci zachować motywację do osiągnięcia jeszcze większej liczby celów! 🥳

Przykład mierzalnego celu: Sprawdzaj dane analityczne co miesiąc, aby zwiększyć ruch organiczny na swojej stronie internetowej o 10% do końca pierwszego kwartału

3. Osiągalny

Teraz musisz określić, jak osiągalny jest twój cel.

Podczas gdy ustawienie super trudnego celu (jak np stretch cel ) może pomóc ci osiągnąć jeszcze lepsze wyniki, ale może cię zdemotywować, jeśli nie uda ci się go osiągnąć.

Zamiast tego powinieneś pomyśleć o nowych umiejętnościach, zmianie nastawienia, oprogramowanie do ustawiania celów sprzęt, kursy itp., będziesz potrzebował, aby osiągnąć swój cel.

Jeśli okaże się, że brakuje ci jakiejś umiejętności lub certyfikatu, musisz określić, jak je zdobyć.

Pamiętaj jednak o swoich ograniczeniach finansowych i czasowych

Przykład osiągalnego celu: Aby rozwinąć swój biznes online, prawdopodobnie będziesz musiał zatrudnić programistów stron internetowych. Ale musisz także zdecydować, czy możesz sobie pozwolić na opłacenie tych programistów. 💰

4. Istotne

Ustawienie istotnych celów pomaga zapewnić, że ustawisz dobry cel, który faktycznie ma sens dla twojej przyszłości.

Jeśli ustawisz cele SMART, które nie są zgodne z twoim rozwojem kariery lub długoterminowym celem osobistym, prawdopodobnie poczujesz się dość "meh", gdy je osiągniesz.

Na przykład, jeśli widzisz siebie prowadzącego własny internetowy biznes detaliczny w ciągu najbliższych kilku miesięcy, powinieneś ustawić cele, aby wziąć udział w kursach sprzedaży i marketingu.

Ale zamiast tego, jeśli postawisz sobie za cel uczęszczanie na kursy komedii stand-up przez następne trzy miesiące...

Po zakończeniu wszystkich tych kursów nie będziesz czuł się bliżej swojego ostatecznego celu.

*Przykład celu: Bazując na danych, że ruch organiczny na twojej stronie wzrósł o 8% w zeszłym kwartale, sensowne jest ustawienie celu zwiększenia ruchu organicznego o 10% w tym kwartale.

5. Określony w czasie

Cele powinny mieć termin realizacji.

Bez tego, twoje cele będą rozciągać się w nieskończoność i dalej, wraz z tobą prokrastynacja !

Na przykład, aby stworzyć realistyczną oś czasu dla biznesu online, należy wziąć pod uwagę takie rzeczy jak:

Czy muszę zrekrutować członków zespołu?

Czy muszę wynająć przestrzeń?

Jakie dokumenty administracyjne muszę złożyć?

Jak długo potrwa pozyskanie dostawców?

Przykład celów związanych z czasem: Zwiększenie ruchu organicznego w witrynie o 10% do końca pierwszego kwartału

Po udzieleniu odpowiedzi na te pytania będziesz wiedział, ile czasu potrzebujesz na osiągnięcie celu.

Bonus:_ SMART HR Goals

Korzyści z pisania celów SMART

Oto dwie fantastyczne korzyści płynące z używania celów SMART:

1. Cele SMART mogą poprawić samorozwój

Ramy ustawiania celów, takie jak Cele SMART pomagają nam psychologicznie. Zanim ustawimy cel SMART, musimy zrozumieć nasze podstawowe wartości i upewnić się, że ustawiony przez nas cel jest zgodny z tymi wartościami. W ten sposób mamy większe szanse na osiągnięcie korzyści z naszych celów w dłuższej perspektywie.

Dodatkowo, gdy ustawimy plan działania SMART cel, musimy zaakceptować nasze możliwości i ustawić realistyczne oczekiwania wobec siebie.

Na przykład, jeśli chcesz zostać starszym menedżerem ds. marketingu, musisz upewnić się, że posiadasz wymagane certyfikaty, aby nie znaleźć się w sytuacji takiej jak ta:

Ale kiedy już uda nam się osiągnąć powodzenie, czujemy się bardziej pewni siebie i zmotywowani do ustawienia i osiągnięcia kolejnych celów!

2. Cele SMART są łatwe w realizacji

Kryteria celów SMART są bardzo łatwe do zrozumienia i nie potrzebujesz mnóstwa szkoleń ani drogich narzędzi do wyznaczania celów, aby wprowadzić je w życie.

Dlatego jest to doskonały proces ustawienia celów dla osób indywidualnych i teamów każdej wielkości.

Na przykład, możesz zrównać swoje cele osobiste z celami celami zarządzania projektami & Wskaźniki KPI do śledzenia postępów bez wydawania fortuny.

Let's Get Smart About It!

Struktura SMART polega na stworzeniu planu strategicznego, który pomoże ci skupić się na osiągalnych celach.

Chociaż system celów SMART może pomóc w ustaleniu praktycznych celów osobistych i zawodowych, posiadanie narzędzia do ustawienia celów, takiego jak ClickUp, może znacznie ułatwić ten proces.

Dzięki funkcjom takim jak Priorytety , Foldery celów i mnóstwo Integracje nie będziesz musiał tracić czasu na ręczne dokumentowanie i śledzenie celów.

Bądź inteligentny i wskocz na ClickUp za darmo już dziś aby osiągnąć cele SMART, które są tak dobre, jak trenujesz swoje ciało! 🥊