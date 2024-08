Darmowe szablony do zarządzania projektami

Szukasz nowych szablonów do zarządzania projektami?

Niezależnie od tego, czy śledzisz wiele projektów, czy potrzebujesz lepszego wglądu w plan projektu w procesie tworzenia, szczegóły są niezbędne. Właśnie dlatego szablony do zarządzania projektami oszczędzają zarówno menedżerom, jak i zespołom mnóstwo czasu podczas uruchamiania najnowszej koncepcji lub planu projektu.

Szablony zarządzania projektami zapobiegają rozpoczynaniu przez zespoły od zera każdego nowego projektu, usprawniają istniejące procesy i pomagają członkom myśleć bardziej proaktywnie o tym, jak wykonują swoje codzienne zadania.

Ponadto są one wyposażone w funkcje, które pozwalają zarządzać ciężkimi zadaniami. Niezależnie od tego, czy chodzi o automatyzację przepływu pracy, wstępnie zbudowane przepływy pracy, plug-and-play dokumenty procesowe lub śledzenie rezultatów projektu, organizowanie zadań i dokumentów zawsze stworzy łatwiejszy w zarządzaniu system.

Istnieją setki szablonów, które mogą uzupełnić praktycznie każdy projekt oprogramowanie do zarządzania projektami -Ale nie każdy darmowy szablon będzie pasował do każdego projektu! W tym artykule omówimy wszystko, co szablony do zarządzania projektami mogą zrobić dla Twojego zespołu, niezbędne funkcje i 15 konfigurowalnych szablonów, które usprawnią proces zarządzania projektami w ClickUp!

Czym jest szablon do zarządzania projektami?

Szablony do zarządzania projektami zostały zaprojektowane, aby pomóc zespołom zaoszczędzić czas i pracuj wydajniej dzięki gotowym przepływom pracy, widokom projektów i zadaniom, które przyspieszą wczesne etapy projektu aż do jego ukończenia.

Podobnie jak najbardziej skomplikowany Mad Lib, jaki kiedykolwiek znajdziesz, szablony zarządzania projektami ułatwiają podłączenie informacji do dostosowanych do potrzeb struktury zarządzania projektami aby Twój zespół mógł po prostu zacząć.

Przeciągnij i upuść dowolne zadanie do następnej kolumny, aby automatycznie zaktualizować jego status w widoku tablicy Kanban w ClickUp

Najlepsze szablony są również konfigurowalne, płynnie dostosowują się do bieżących procesów i stosu technologicznego oraz pomagają stworzyć ustandaryzowane podejście do wszystkich projektów w przyszłości.

Szablony te są również dość złożone, z gotowymi ramami do tworzenia zadań, harmonogramy projektów i odpowiednią dokumentację. Będziesz czerpać wiele korzyści z dalszego usprawniania i skalowania najlepszych praktyk zarządzania projektami, w tym

Zwiększona wydajność dzięki lepszej organizacji

Skuteczne zarządzanie czasem, aby pozostać na bieżąco

Spójna dokumentacja w celu dostosowania zespołów do bieżących projektów i nadania sensu wcześniejszej pracy

Lepsza współpraca między członkami zespołu, menedżerami i interesariuszami

Ale jak wygląda ta gotowa struktura planu projektu?

Cechy, których należy szukać w darmowych szablonach do zarządzania projektami

Istnieje wiele szablonów do zarządzania projektami do wyboru, ale nie wszystkie są tak samo skuteczne! Istnieje kilka kluczowych funkcji, na które należy zwrócić uwagę, aby upewnić się, że szablon doprowadzi Twój zespół do sukcesu.

Cechy te mają kluczowe znaczenie dla stworzenia właściwego planu projektu, priorytetyzacji projektu śledzenie i zarządzanie zadaniami - i mogą one przybierać różne formy!

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby dostosować przepływ pracy do swoich potrzeb

Szukając kolejnego szablonu do zarządzania projektami, zainwestuj w szablon, który zapewnia następujące funkcje (i nie tylko!):

Korzystaj z ClickUp Whiteboards, aby przydzielać zadania, oznaczać przypisanych użytkowników i robić wszystko, co potrzebne do rozpoczęcia kolejnej współpracy

Funkcje te stanowią podstawę dla wysokiej jakości szablonu do zarządzania projektami, ale mogą istnieć dodatkowe funkcje, które pasują do unikalnych procesów Twojego zespołu w celu lepszego planowania i zarządzania projektami realizacji projektu . Należy pamiętać o tych funkcjach podczas przeglądania 15 najlepszych szablonów do zarządzania projektami dla jedynego narzędzie produktywności które naprawdę potrafi wszystko - ClickUp!

15 darmowych szablonów do zarządzania projektami dla kierowników projektów

Skorzystaj z powyższych funkcji, aby uwzględnić potrzeby swojego zespołu i typowy projekt wymagania, aby określić zarządzanie projektem szablon, który będzie dla Ciebie najlepszy! Dzięki 15 konfigurowalnym i darmowym szablonom zarządzania projektami wymienionym poniżej, z pewnością znajdziesz idealny szablon dla każdego przypadku użycia.

1. Szablon do zarządzania projektami od ClickUp

Szablon do zarządzania projektami od ClickUp

Brak planowania jest równoznaczny z planowaniem porażki w zarządzaniu projektami Szablon zarządzania projektami od ClickUp upraszcza to potężne wyzwanie dzięki wyznaczonemu i wstępnie zbudowanemu Przestrzeń do zarządzania pracą w zorganizowane foldery podzielone przez faza projektu . Jeśli jesteś zupełnie nowy w zarządzaniu projektami, ten szablon może wydawać się nieco przytłaczający, ale jesteśmy tutaj, aby podzielić ten kompleksowy zasób, abyś mógł:

Wizualizować i śledzić zasoby projektu

Przydzielać, zarządzać iustalać priorytety zadań z wieloma widokami przepływu pracy

Synchronizacja z interesariuszami i praca z zespołem bez wysiłku

I jeszcze więcej! Ten darmowy szablon do zarządzania projektami to kompleksowe rozwiązanie z elastyczną listą i funkcją Kanban Widok tablicy aby podłączyć informacje o zadaniu w celu natychmiastowego śledzenia postępów. Ponadto dostępnych jest sześć niestandardowych statusów zadań aby przekazać, czy dowolny elementy akcji są w toku, otwarte lub wykonane.

Produktywność jest naprawdę istotna dzięki dodatkowym elementom tego szablonu ClickApps ! Dostęp do siedmiu kluczowych funkcji poprzez przeglądanie lub otwieranie zadań, w tym:

Śledzenie czasu

Priorytety

Tagi

Pola niestandardowe

Ostrzeżenia o zależnościach

Wielu przypisanych

Synchronizacja wiadomości e-mail

I więcej - niezależnie od używanego planu cenowego! Pobierz ten szablon

2. Szablon planu zarządzania projektem wysokiego poziomu od ClickUp

Szablon planu zarządzania projektem wysokiego poziomu od ClickUp

Szablon Szablon planu zarządzania projektem wysokiego poziomu od ClickUp służy do definiowania i śledzenia długoterminowych celów zespołu, kluczowych wskaźników wydajności i produktu końcowego z lotu ptaka.

Ten przyjazny dla początkujących szablon do zarządzania projektami jest nieco prostszy niż pierwszy szablon do zarządzania projektami, ale nadal ma dużą siłę przebicia dzięki widokowi listy. Dzięki trzem niestandardowym statusom i pięciu wstępnie ustawionym polom niestandardowym dla etapów, zatwierdzeń i postępów w kierunku ukończenia, menedżerowie mogą wizualizować kompleksowe sprawdzenie pulsu na status projektu nawet na pierwszy rzut oka.

Pięć elastycznych widoków to miejsce, w którym ten szablon do zarządzania projektami na wysokim poziomie naprawdę błyszczy - w tym gotowe do użycia Rezultaty Widok listy, wiele Tablica Kanban s, szczegółowy harmonogram projektu i oczywiście przewodnik Getting Started Guide, aby przyspieszyć proces konfiguracji. Pobierz ten szablon

3. Szablon osi czasu zarządzania projektem od ClickUp

Szablon osi czasu zarządzania projektem od ClickUp

A dla wszystkich naszych menedżerów projektów wizualnych, szablon Project Timeline Whiteboard Template by ClickUp będzie Twoim nowym narzędziem! Zarządzanie projektami za pomocą tablicy jest w modzie - i nie bez powodu! Korzystając z tego wysoce wizualnego i opartego na współpracy narzędzia, można szybko wykreślić główne działania projektu według etapu i tygodnia, aby pomóc zespołowi pozostać na dobrej drodze.

Plus, Tablice ClickUp są jedynymi oprogramowanie do tablic cyfrowych z możliwością pobrania dowolnego tekstu, kształtu lub notatki i przekształcenia go bezpośrednio w zadanie, które można wykonać. Oznacza to, że możesz działać zgodnie z przepływem pracy z tablicy bez konieczności ponownego aktualizowania statusów lub klikania z dala od pracy.

A ponieważ praca jest już tak uporządkowana na tablicy, ten szablon osi czasu projektu jest idealnym zasobem, który można mieć pod ręką na spotkaniach z interesariuszami i prezentacjach, aby uniknąć ryzyka związanego z projektem. Pobierz ten szablon

4. Szablon kierownika projektu od ClickUp

Szablon kierownika projektu od ClickUp

Choć poprzednie szablony do zarządzania projektami są bardzo wartościowe, przed ich pełnym wykorzystaniem konieczne jest solidne zrozumienie najlepszych praktyk i podstaw zarządzania projektami. Szablon Szablon kierownika projektu od ClickUp jest tutaj, aby pomóc Ci osiągnąć tę wiedzę.

To ClickUp Doc szablon zapewnia ramy dla eseju Statement of Purpose (SOP) dla osób ubiegających się o wyższe stopnie naukowe, takie jak MBA lub MSc. Programy te mają kluczowe znaczenie dla pokrycia podstaw i szczegółów zarządzania projektami, a ten darmowy szablon jest idealnym odskocznią do podkreślenia kwalifikacji, unikalnych umiejętności i doświadczenia, które już posiadasz, aby pomóc Ci odnieść sukces w takich programach. Pobierz ten szablon

5. Szablon harmonogramu projektu od ClickUp

Szablon harmonogramu projektu od ClickUp

Opracowanie harmonogramu projektu dla zespołu może być trudnym zadaniem - zwłaszcza w przypadku bardziej złożonych projektów wielofunkcyjny zespół s. The Szablon harmonogramu zarządzania projektem przez ClickUp upraszcza to zadanie dzięki sformatowanej liście, która dzieli wszystko od fazy projektu do potencjalnych wąskich gardeł.

Chociaż jest to szablon listy, nie jest to jedyny widok projektu, który można znaleźć w obszarze roboczym. Zobaczysz także wstępnie zbudowany widok tabeli do oceny ryzyka lub kwestii związanych z projektem, harmonogram projektu wykorzystujący oś czasu i widok Gantta oraz tablicę Kanban do wizualizacji statusów poszczególnych zadań.

Korzystając z tablicy Kanban z widokiem Board w ClickUp, będziesz mieć również natychmiastowy dostęp do kluczowych informacji za pomocą Custom Fields, dzięki czemu poznasz dokładny status projektu tak, jak go zaprojektowałeś. Tak więc, patrząc na ogólny obraz swoich zadań, możesz również szybko uzyskać szczegółowe informacje, takie jak współpracownicy, poziom ryzyka, tempo postępu i inne. Pobierz ten szablon

6. Szablon karty projektu od ClickUp

Szablon karty projektu od ClickUp

A karta projektu to krótki, formalny dokument, który opisuje cały projekt i jest tworzony podczas tworzenia planu projektu. Odgrywa on ważną rolę w definiowaniu zakres projektu , rezultaty, kluczowi gracze, budżet i praca do wykonania.

To Szablon karty projektu od ClickUp ułatwia to dzięki szczegółowemu konspektowi zastosowanemu bezpośrednio w dokumencie ClickUp. We wstępnie sformatowanych sekcjach i tabelach zostaniesz poproszony o wypełnienie wszystkich informacji potrzebnych do uruchomienia projektu. Pobierz ten szablon

7. Szablon blokowania harmonogramu od ClickUp

Szablon blokowania harmonogramu przez ClickUp

Jako kierownik projektu potrzebujesz łatwych, ale funkcjonalnych strategii śledzenia statusu projektu i osi czasu, aby wiedzieć, nad jakim zadaniem musi pracować każdy członek zespołu i ile czasu pozostało, aby dotrzymać harmonogramu. Jednym z najlepszych sposobów na osiągnięcie tego celu jest blokowanie czasu!

Użyj tego Szablon blokowania harmonogramu przez ClickUp aby pomóc Ci w monitorowaniu przeszłych, bieżących i nadchodzących wydarzeń. Stosując ten szablon listy w swoim obszarze roboczym, natychmiast uzyskasz dostęp do czterech niestandardowych statusów, pięciu pól niestandardowych i aż siedmiu widoków projektu, w tym:

Widok listy dla nadchodzących działań

Widok formularza dla żądań planowania

Widoki kalendarza miesięcznego, dziennego i tygodniowego dla optymalnego zarządzania czasem

I jeszcze więcej! Pobierz ten szablon

8. Szablon raportu o stanie zarządzania projektem od ClickUp

Szablon raportu o stanie zarządzania projektem przez ClickUp

Szablon Szablon raportu o stanie zarządzania projektem przez ClickUp zapewni, że interesariusze będą dobrze poinformowani, a projekty wykonawcze będą na bieżąco dzięki siedmiu elastycznym widokom roboczym, 11 polom niestandardowym, czterem niestandardowym statusom i nie tylko.

Ten przyjazny dla początkujących raport o stanie projektu szablon został stworzony, aby pomóc w lepszym nadzorowaniu wielu projektów jednocześnie, dzięki czemu można szybko pobrać kluczowe wnioski z dowolnego projektu z dowolnego widoku. A dzięki tak wielu polom niestandardowym, które umożliwiają dołączanie ważnych informacji do każdego zadania, można szybko filtrować, sortować i lokalizować elementy działań lub takie rzeczy, jak alokacja zasobów i budżetowanie projektu we wszystkim z łatwością. Pobierz ten szablon

9. Szablon do zarządzania projektami Agile Scrum od ClickUp

Szablon do zarządzania projektami Agile Scrum od ClickUp

Czasami może się wydawać, że zespoły Agile pracują przez całą dobę, aby iterować, iterować i jeszcze raz iterować. Wymaga to mnóstwa planowania strategicznego, potężnego narzędzia do zarządzania projektami oraz Szablon zarządzania Agile Scrum od ClickUp aby mieć pewność, że za każdym razem wszystko pójdzie gładko!

Ten potwór szablonu stosuje wyznaczoną przestrzeń dla Agile Scrum zespoły, aby znaleźć rozwiązania i ustandaryzować dostarczanie swoich produktów - w tym backlogging, planowanie sprintów, standupy, przeglądy i retrospektywy, abyś mógł zrealizować wszystkie fazy projektu.

Ten szablon planowania projektu rozpoczyna się od ustrukturyzowanej tablicy ClickUp Whiteboard, aby zmapować przepływy użytkowników i przepływy pracy zespołu. Od tego momentu możesz rozpocząć tworzenie, delegowanie i śledzenie zadań przy użyciu 30 załadowanych statusów zadań! Nie wspominając o tym, że będziesz mieć również dostęp do 13 aplikacji ClickApps do punktów sprintu, śledzenia czasu, priorytetów, limitów pracy w toku, szacunków czasowych, zależności, pól niestandardowych i wielu innych. Pobierz ten szablon

10. Szablon do śledzenia spotkań w ramach zarządzania projektami od ClickUp

Szablon do śledzenia spotkań w ramach zarządzania projektami od ClickUp

Protokoły ze spotkań są niezwykle pomocne w zapamiętywaniu kolejnych kroków i kluczowych wniosków, ale śledzenie spotkań na elastycznej liście zapewnia płynniejsze planowanie i fazę przygotowań podczas zarządzania wszelkimi wnioskami projektowymi. Szablon Project Management Meeting Tracker Template by ClickUp jest idealny do śledzenia ważnych spotkań, takich jak kwartalne przeglądy, cotygodniowe spotkania 1-1, spotkania rozpoczynające projekt i wiele innych. Pobierz ten szablon

11. Szablon dla kreatywnych i projektantów od ClickUp

Szablon kreatywny i projektowy od ClickUp

Zarządzanie projektami kreatywnymi i projektowymi to miejsce, w którym sprawy zaczynają się nieco komplikować!

Szczegóły projektu zmieniają się, a zespoły projektowe lub kreatywne muszą zmierzyć się z wieloma rundami informacji zwrotnych, aby upewnić się, że interesariusze są zadowoleni z wyników. A ponieważ żądania projektowe można interpretować na tysiąc różnych sposobów - zmiany mogą czasami być nieco ekstremalne.

The Szablon kreatywny i projektowy od ClickUp to obowiązkowy folder dla wszystkich zespołów kreatywnych.

Ten szablon kreatywny i projektowy zaczyna się od wspólnej tablicy ClickUp Whiteboard i prowadzi przez cały proces twórczy z gotowymi kompleksowymi przepływami pracy do dokumentowania i wykonywania wszelkiego rodzaju żądań. Pobierz ten szablon

12. Szablon do zarządzania projektami budżetowymi od ClickUp

Szablon do zarządzania projektami budżetowymi od ClickUp

W zarządzaniu projektami określenie budżetu projektu ma kluczowe znaczenie dla powodzenia każdego projektu.

Szablony budżetów projektów mogą pomóc kierownikowi projektu analizować wydatki, dokonywać strategicznych alokacji zasobów decyzje i identyfikować ryzyko podczas zarządzania wieloma projektami! Dlatego tak ważne jest posiadanie zasobów takich jak Szablon do zarządzania projektami z budżetem od ClickUp przydatny dla każdej nowej koncepcji.

Potraktuj ten szablon jako najlepiej strzeżony sekret zarządzania projektami. To przyjazne dla użytkownika i intuicyjne narzędzie jest idealne do śledzenia harmonogramów projektów i wielu działań, dzięki czemu można pozostać w ramach wstępnie zdefiniowanych zasobów i wymagań dla każdego projektu. Pobierz ten szablon

13. Szablon podręcznika zarządzania projektami od ClickUp

Szablon podręcznika zarządzania projektami od ClickUp

Widzieliśmy już wiele szablonów planów projektów List i Space, ale szablon Project Management Playbook Template by ClickUp ma nieco inne podejście do obsługi planów projektów! Dzięki wstępnie przygotowanemu folderowi dla obszaru roboczego, ten przyjazny dla początkujących szablon planu będzie nowym najlepszym przyjacielem kierownika projektu w zakresie standaryzacji procesu przygotowawczego dla każdego rodzaju projektu.

Opiera się on na dostosowaniu celów projektu z ogólnymi celami firmy i tradycyjnymi operacjami, aby wszyscy członkowie zespołu czuli się gotowi i wykwalifikowani do wykonywania swoich zadań. Jest to szczególnie ważne w przypadku członków zespołów wielofunkcyjnych, którzy muszą dostosować się do szeregu codziennych procesów.

Prosty szablon podręcznika projektu działa jak podręcznik i określa spójne oczekiwania oraz wprowadza bardzo potrzebną przewidywalność do codziennego harmonogramu wszystkich osób. Pobierz ten szablon

14. Szablon zarządzania projektem budowlanym od ClickUp

Szablon do zarządzania projektami budowlanymi od ClickUp

Jak każdy zespół programistów, specjaliści ds. zarządzania projektami budowlanymi mają mnóstwo na głowie, przez cały czas. W tym Szablon do zarządzania projektami budowlanymi od ClickUp został zaprojektowany dla wszystkich kierowników budowy w celu nadzorowania złożonych budów, aktualizacji, zależności i harmonogramów.

Ale to nie jedyna osoba, która skorzysta z tego szablonu! Ten szablon na poziomie Space oferuje zaawansowany zestaw funkcji, takich jak 30 statusów zadań, 14 pól niestandardowych, 11 aplikacji ClickApps i pięć widoków projektów, aby pomóc administratorom kontraktów, kreślarzom i wykonawcom usprawnić procesy planowania i harmonogramowania. Pobierz ten szablon

15. Szablon planowania projektu od ClickUp

Szablon planowania projektu ClickUp pozwala zarządzać komunikacją, postępami i realizacją, aby osiągnąć swoje cele

Szablon Szablon planowania projektu przez ClickUp wykorzystuje w pełni potencjał przestrzeni roboczej, tworząc zadania na dowolnej liście, a następnie łatwo przenosząc je na inne listy.

Szablony planowania projektów pomagają zespołom osiągać cele w ramach określonego zakresu, harmonogramu, budżetu i zasobów. Umożliwia to interesariuszom łatwe śledzenie statusu projektu za pomocą atrakcyjnych wizualnie i łatwych do zrozumienia harmonogramów projektów, dzięki czemu najlepiej planują zmiany, jednocześnie proaktywnie zarządzając ryzykiem.

Darmowy szablon planu projektu ClickUp pomaga kierownikom projektów utrzymać ich projekt na właściwym torze od początku do końca. Skorzystaj z tego szablonu, aby upewnić się, że wszyscy członkowie zespołu mają dostęp do tych samych informacji, oczekiwań, decyzji i założeń. Pobierz ten szablon

Rozpocznij planowanie projektu z darmowymi szablonami do zarządzania projektami

Każdy z tych 15 szablonów doprowadzi Twój projekt tam, gdzie powinien - ponieważ wszystkie zostały zaprojektowane przez ClickUp !

ClickUp to jedyna platforma produktywności wystarczająco potężna, aby scentralizować całą pracę w różnych aplikacjach w jednym, wspólnym obszarze roboczym. Dzięki dziesiątkom bezpłatnych funkcji zarządzania projektami, stale rosnącej Biblioteka szablonów i więcej niż 1,000 integracji clickUp może tworzyć rozwiązania dla zespołów o dowolnym zastosowaniu.

Rozpocznij pracę z dowolnym szablonem, aby zająć się kolejnym planem projektu lub przejąć kontrolę nad harmonogramem projektu, gdy zarejestruj się w ClickUp już dziś !