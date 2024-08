Design Project Management: Kompleksowy przewodnik dla zespołów projektowych

Jeśli chcesz opisać codzienność kierownika projektu w mniej niż 30 sekund, po prostu obejrzyj ten odcinek Friends, w którym Ross przenosi swoją nową kanapę na górę. Znasz to: "Pivot! Pivot! Pivooooooooot!"

To trochę dramatyczne. Ale skuteczne zarządzanie projektami wymaga wysokiego poziomu elastyczności - oprócz szczegółowego procesu składania wniosków, jasnych oś czasu i otwartej współpracy od początku do końca. Dzieje się tak dlatego, że właściwe plan projektu jest często czynnikiem decydującym o tym, czy projekt się powiedzie, czy nie. 😯

Ale stworzenie własnego planu ataku to nie spacer po parku - zarządzanie projektami jest jednym z najtrudniejszych do opanowania, wymagającym niemal ciągłego strumienia wiedzy i umiejętności wielofunkcyjnej współpracy między klientami, innymi działami, członkami Teams lub wszystkimi powyższymi.

Co więcej, Twoje żądania projektowe rzadko będą dotyczyć tego samego zakres projektu . Jednego dnia możesz tworzyć logo, a następnego przeprojektowywać całą stronę internetową! Zanurza swoje palce w prawie każdym aspekcie biznesu, a my jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci zrozumieć to wszystko. 🤓

Niezależnie od tego, czy usprawniasz swój obecny proces zarządzania projektami, czy zaczynasz od zera - ten przewodnik jest dla Ciebie. Podzieliliśmy podstawowe elementy zarządzania projektami i podsumowaliśmy 10 najważniejszych wskazówek, które pomogą liderom zespołów projektowych odnieść sukces.

Czym jest zarządzanie projektami?

**Zarządzanie projektami projektowymi to proces zarządzania projektami projektowymi, tworzenia i oddelegowania zadań, nadzorowania zasobów i śledzenia projektu aż do jego zakończenia

Niezależnie od tego, czy jest to inny członek organizacji, czy klient, zarządzanie projektami rozpoczyna się od prośby - coś w rodzaju mini kreatywnego zlecenia z innych działów lub Business.

Stamtąd żądanie jest często podłączane do brief projektowy aby pokierować kolejnymi krokami projektów, czyli gdzie kreatywne zarządzanie projektami wchodzi w grę.

Celem nie jest tylko ugruntowanie cyklów pracy związanych z projektowaniem graficznym lub utrzymanie zespołu na właściwych torach -Głównym celem właściwego zarządzania projektami projektowymi jest wypełnienie luki komunikacyjnej pomiędzy zespołem projektowym i wnioskodawca, niezależnie od tego, czy jest to klient, czy wewnętrzny interesariusz.

Dodawanie adnotacji lub przypisywanie komentarzy do plików projektowych usprawnia komunikację i współpracę z wewnętrznym zespołem, klientami lub partnerami agencyjnymi

Ponadto, wiele zleceń projektowych wymaga więcej niż jednego produktu na projekt, co prowadzi do wielu rund informacji zwrotnych i ciągłej pracy zespołowej w celu dostarczenia zasobów zgodnie z oczekiwaniami zleceniodawcy. Dobrym tego przykładem jest kampania reklamowa lub marketingowa składająca się z wielu zasobów projektowych od teamów kreatywnych, z których każdy jest odpowiedzialny za inny produkt.

Wymaga to nadzorowania przez kierownika projektu wielu osi czasu, cykli pracy i zatwierdzeń, aby zapewnić, że całość projekt został zakończony bez nieprzewidzianych opóźnień.

Brzmi jak zbyt wielu kucharzy w kuchni, co? Właśnie dlatego odpowiedni proces zarządzania projektami jest tak ważnym narzędziem!

Dlaczego zarządzanie projektami jest ważne?

Mówiąc delikatnie, zarządzanie projektami może być trudne. Sprawy mogą szybko nabrać pikanterii, ponieważ każde żądanie jest tak wyjątkowe. Wiele procesów zarządzania projektami zazwyczaj opiera się na podobnej strukturze - z wyjątkiem kilku drobnych zmian.

Jednak w kreatywnym świecie prawdopodobnie będziesz żonglować kilkoma mniejszymi projektami na jedno zamówienie lub regularnie zmieniać swoje podejście, aby dostosować się do klientów z różnych branż.

Przykład szczegółowego przepływu pracy zatwierdzania projektu zbudowanego w ClickUp Mind Maps

W tym przypadku lepiej jest myśleć o planie zarządzania projektami jak o zderzakach na torze do kręgli - utrzymuje on cały zespół na właściwym kursie, pozostawiając jednocześnie mnóstwo miejsca na eksplorację po drodze. 🎳

Posiadanie proces projektowania daje zespołowi projektowemu poczucie kierunku, nawet jeśli żądanie jest nieco niejasne. Ale to nie tylko korzyść dla teamu!

Właściwy proces zarządzania projektami daje klientowi spokój ducha, kładąc podwaliny pod otwarte i uczciwe powiązania w pracy. Pozwoli im krytycznie myśleć o tym, o co proszą, jak przekazywać konstruktywne informacje zwrotne i komunikować koncepcje, które już przewidzieli dla projektu.

Pomaga to projektantom uzyskać wszystko, czego potrzebują od klienta na wczesnym etapie, dzięki czemu nie ma żadnych niespodzianek ani rozczarowań po drodze.

Rysuj połączenia i łącz ze sobą obiekty, aby tworzyć mapy drogowe lub cykle pracy na podstawie swoich pomysłów wraz z zespołem w ClickUp Whiteboards

Zarządzanie projektami to podstawa procesu projektowego

Kierownik projektu zawsze stąpa po cienkiej linii, aby zespół projektowy i klient byli zadowoleni. Chodzi o to, aby upewnić się, że obie strony są na tej samej stronie i czują, że mogą mówić otwarcie. W końcu wszyscy dążycie do tego samego celu!

Należy pamiętać, że nakreślenie idealnego procesu to tylko połowa sukcesu. Bez odpowiedniego oprogramowania do zarządzania projektami, nie będziesz w stanie czerpać takich samych korzyści i nie będziesz w stanie postępować tak skutecznie. Narzędzia do zarządzania projektami zostały zaprojektowane w celu usprawnienia procesów i rozszerzenia ich funkcji o:

Zarządzać obciążeniem zespołu pracą i zapewnić równomierną dystrybucję zadań

i zapewnić równomierną dystrybucję zadań Śledzenie postępów na poziomie makro i mikro, z korzyścią dla zespołu i interesariuszy

na poziomie makro i mikro, z korzyścią dla zespołu i interesariuszy Burza mózgów i współpraca nad koncepcjami projektowymi

nad koncepcjami projektowymi wizualizować i łatwo prezentować pracę podczas spotkań

i łatwo prezentować pracę podczas spotkań Automatyzacja rutynowych zadań

I jeszcze więcej!

Każde oprogramowanie do zarządzania projektami ma swoją własną niszę - niezależnie od tego, czy specjalizuje się w konkretnych metodologiach zarządzania projektami, jako narzędzie do projektowania stron internetowych wspiera różne techniki tworzenia pomysłów oferuje szeroki zakres szablonów cyklu pracy i tak dalej - więc na pewno znajdziesz taki, który najlepiej służy Twojemu zespołowi, jeśli jeszcze nie masz go w swoim stosie technologicznym.

Podczas przeglądania tego przewodnika, zanotuj w myślach kluczowe funkcje, które zostały tutaj wzmiankowane, a które będą przydatne w przypadku konkretnych potrzeb i przypadków użycia twojego zespołu.

Metodologie zarządzania projektami

Nie ma dwóch takich samych projektów, więc nie ma jednego uniwersalnego podejścia do zarządzania projektami. Zrozumienie czterech głównych metodologii zarządzania projektami pomoże ci stworzyć lepsze podstawy dla twojego zespołu lub klientów, gdy zaczynasz od zera.

Metodologia kaskadowa

Metodologia metodologia wodospadu podąża za liniowym procesem z wyraźnymi fazami. Najlepiej sprawdza się w przypadku projektów o zdefiniowanych wymaganiach i oczekiwaniach od samego początku, w których pracujesz w ramach ustalonej osi czasu.

Metodologia Agile

The metodologia zwinna koncentruje się na iteracyjnych cyklach - dzieląc komponenty projektu na mniejsze zadania, które są zakończone w możliwych do zarządzania kawałkach czasu, zazwyczaj 4-6 tygodni. Metoda ta promuje współpracę między wszystkimi zainteresowanymi stronami i jest najlepsza, gdy zakres projektu może się zmieniać w czasie.

Metodologia Kanban

Metodologia Kanban opiera się na wizualizacji cyklu pracy - ograniczając liczbę zadań, nad którymi pracujesz w każdej fazie, aby upewnić się, że nie bierzesz na siebie więcej, niż jesteś w stanie obsłużyć. Ten styl dobrze sprawdza się w przypadku teamów, które polegają na zadaniach lub plikach projektowych przechodzących przez wiele rąk, zanim zostaną zakończone.

Metodologia Scrum

Metodologia Scrum to połączenie podejścia kaskadowego i zwinnego, idealne dla Teams ze złożonymi projektami, które wymagają krótszych odpraw w celu określenia priorytetów między terminami. Dostarcza również więcej struktury niż tradycyjne metody zwinne, jednocześnie utrzymując zespół na tyle elastyczny, by mógł radzić sobie ze zmianami.

Fazy cyklu pracy w zarządzaniu projektami

Choć każdy projekt może być wyjątkowy, najlepszym sposobem na jego realizację jest podzielenie go na kluczowe fazy zarządzania projektami - od burzy mózgów, poprzez realizację projektu . Pokażemy Ci. 🤓

Faza 1: Burza mózgów

Projekt zazwyczaj zaczyna się od zapytania - nie mylić z mapą drogową! Zapytanie obejmuje tylko podstawy projektu, więc jest mniej gwiazdą północną, a bardziej trampoliną do procesu zarządzania projektami. To właśnie ustawia podwaliny pod brief projektowy i skąd bierze się kreatywność zespołu.

Widok formularza w ClickUp pozwala tworzyć łatwe do udostępniania i angażujące ankiety do zbierania wniosków projektowych, nowych pomysłów i informacji zwrotnych Kreatywne briefy zagłębia się w szczegóły wniosku, przedstawiając wstępne wymagania projektu, cele i potencjalne przeszkody. Powinien koncentrować się na kto, co, gdzie, dlaczego i jak projektu, skupiając się na żądaniu i jego ogólnym celu.

Mając gotowy brief projektowy, Teams może rozpocząć burzę mózgów, rysować makiety i współpracować nad sposobami spełnienia żądania. Jest to najlepiej zrobione w zespole sesja burzy mózgów z wykorzystaniem sprawdzonych technik inspirowania kreatywności w ramach struktury określonej w briefie.

Twoja kreatywność narzędzie do zarządzania projektami przyda się już tutaj - zwłaszcza narzędzia wizualne, takie jak tablica cyfrowa oprogramowanie do tworzenia szkieletów, szkicowania nowych koncepcji i współpracy nad mood board wraz z Teams.

Użyj ClickUp Whiteboards, aby przypisać zadania, etykiety osobom przypisanym i wszystko, co jest potrzebne do rozpoczęcia kolejnej współpracy

PORADA PRO Zachowaj swoje pomysły razem i działaj szybciej, gdy przeprowadzasz burzę mózgów na cyfrowej tablicy ClickUp! Tablice w ClickUp są równie kreatywne, co oparte na współpracy, z kursorami na żywo do szkicowania, edytowania i prezentowania koncepcji zespołowi bez nakładania się, są idealnym źródłem do błyskawicznego rejestrowania pomysłów. Dodatkowo, dostęp do setek szablonów specyficznych dla Tablic dla wszystkiego, od tablice wizji do plany działania aby dostosować Teams do bezpośrednich celów, oczekiwań i nie tylko.

Po zebraniu najlepszych pomysłów może nadejść czas na udostępnianie ich klientowi. Jeśli korzystasz z narzędzia do współpracy z tablicą, możesz po prostu zaprezentować swoje płótno podczas wstępnego spotkania, aby przekazać swoje projekty we właściwy i najbardziej efektywny sposób.

Pierwsze spotkanie ma kluczowe znaczenie. W ten sposób kierownicy projektów mogą ustawić oczekiwania dotyczące bieżącej komunikacji, jeśli chodzi o ton, częstotliwość i kanały między zespołem a klientem.

Jest to również pierwsza okazja dla klienta do przekazania informacji zwrotnej i pierwsza okazja dla zespołu do jej zastosowania - dwa czynniki, które będą odgrywać kluczową rolę w dalszym powiązaniu pracy. Klient może mieć już wizję produktu końcowego.

Teraz do projektantów należy wykorzystanie narzędzi, które mają przed sobą (tj. zapytania, Frontu i wstępnych pomysłów), aby wskazać tę koncepcję i wprowadzić ją w życie.

Udostępnianie briefu projektowego publicznie lub prywatnie za pomocą prostego linku w ClickUp Docs

Ponadto bardzo ważne jest, aby ilość pracy wymagana do zakończenia projektu była zgodna z budżetem i oczekiwaniami klienta. Może to wymagać pewnych zmian, aby obie strony były zadowolone.

Jednak ustawienie jasnych granic zawodowych na wczesnym etapie zapewni, że członkowie i klienci pozostaną na tej samej stronie co do tego, co może zostać zakończone przy użyciu dostępnych zasobów. A kiedy twój zespół i interesariusze są zgodni, nadszedł czas, aby stworzyć plan projektu!

Faza 2: Planowanie i przygotowanie projektu

Dokładna scena planowania ustawia zespół na powodzenie całego projektu. To tutaj możesz ocenić swoją koncepcję projektu pod kątem potencjalnych wąskich gardeł lub niepowodzeń i odpowiednio przygotować się przed kontynuowaniem.

Informacje te są niezbędne do skonstruowania projektu mapa drogowa projektu i ewentualną listę zadań! I mówimy tu o każdym zadaniu związanym z projektem, a nie tylko o tych skupionych wokół samego projektowania. Szczegółowa główna lista najważniejszych zadań ujawni dodatkowe informacje, takie jak zależności między zadaniami i poinformuje o przyszłych terminach.

Widok osi czasu w ClickUp daje widok zasobów i zadań z lotu ptaka

Stamtąd można rozpocząć planowanie rutynowych spotkań, ocenę zasobów i ustawienie przybliżonego harmonogramu oś czasu projektu . W tym momencie Twoja mapa drogowa nabiera już kształtu i wkrótce będziesz gotowy, aby zdjąć swój projekt z tablicy!

Mając plan projektu na wysokim poziomie, możesz skupić się na szczegółach, aby zidentyfikować kamienie milowe projektu i główne terminy, a także rozpocząć przypisywanie zadań w celu zbudowania cyklu pracy! Po przypisaniu zadań, ustawieniu kamieni milowych i utworzeniu terminów, będziesz gotowy do przejścia do następnej fazy.

**PORADA PRO Jeśli korzystasz z Tablic w ClickUp, możesz po prostu przekonwertować kształty ze swojej tablicy na wykonalne zadania i zacząć działać zgodnie z cyklem pracy w ciągu kilku sekund. Funkcje takie jak wiele osób przypisanych osoby obserwujące, przypisane komentarze oraz niestandardowe statusy zadań zapewnią większą widoczność postępu zadania od samego początku i utrzymają członków w pętli w miarę postępu projektu.

Faza 3: Ustawienie planu w ruchu

Czas na ekscytującą część - jesteś gotowy do wykonania! W tym momencie będziesz chciał po prostu zacząć, a odpowiedni plan znacznie to ułatwi.

Twoja mapa drogowa jest zasadniczo planem projektu, ale gdy zespół działa zgodnie z nią, widoki projektu, takie jak Wykresy Gantta , Tablice Kanban i kalendarze pomogą menedżerom nadzorować oś czasu w czasie rzeczywistym i z dowolnego poziomu. Mogą również pomóc w przewidywaniu ważnych wydarzeń w projekcie, takich jak kamienie milowe i nadchodzące spotkania z interesariuszami!

Użyj widoku wykresu Gantta w ClickUp, aby zaplanować zadania , śledzić postępy projektu, zarządzać terminami i radzić sobie z wąskimi gardłami.

Upewnij się, że konsekwentnie kontaktujesz się z klientami i organizujesz wystarczającą liczbę spotkań z zespołem i zewnętrznymi interesariuszami, aby informować wszystkich o wszelkich istotnych zmianach. Regularne spotkania z zespołem nie powinny zabierać ważnego czasu na projektowanie, ale cotygodniowy 10-minutowy blok na kontakt z bazą zapewni ci spokój ducha podczas raportowania interesariuszom.

Faza 4: Śledzenie zmian

W miarę postępu prac nad projektem, będziesz mieć co najmniej jedną dużą rundę informacji zwrotnych od klienta. W idealnej sytuacji odprawy po drodze zapewniły, że nie ma tu większych niespodzianek, a zmiany są niewielkie! Wciąż jednak ważne jest, aby pozostawić wystarczająco dużo czasu na odpowiednie poprawki jako środek ostrożności.

Podczas gdy idea informacji zwrotnej i wielu iteracji może wydawać się nieco szarą strefą w harmonogramie, istnieje mnóstwo sposobów, aby pozostać na dobrej drodze i wyprzedzić krzywą, gdy zbliża się ostateczny termin:

Automatyzacja zadań aby wyeliminować zajętą pracę z talerza zespołu

Trzymanie udostępnianego folderu projektów pod ręką, aby odwoływać się do wcześniejszych prac, przechowywać bieżące projekty i ogólnie przechowywać ważne prace razem

Stworzenie ustandaryzowanej metody nazywania i eksportowania swojej pracy, aby nigdy nie tracić czasu na szukanie zasobów

PORADA PRO ClickUp Pulpity dają menedżerom konfigurowalny widok z lotu ptaka na stan ich projektu, aby zapewnić najwyższą wydajność. Możesz śledzić postępy w kierunku zakończenia projektu poprzez liczbę osiągniętych Kamieni Milowych, obliczać czas spędzony na zadaniach, przeglądać obciążenie pracą swojego zespołu i wiele więcej! Dzięki temu nigdy nie będziesz zaskoczony harmonogramem projektu.

Faza 5: Zamknięcie i podsumowanie projektu

Projekt może zbliżać się do zamknięcia, ale to jeszcze nie koniec! Zwłaszcza jeśli chodzi o relacje z klientem.

Na tej scenie przekazujesz zatwierdzone rezultaty po raz ostatni klientowi lub interesariuszom i upewnienie się, że spełniłeś ich oczekiwania od góry do dołu. Jako kierownik projektu, jest to również czas na podwójne sprawdzenie, czy każde zadanie jest oznaczone jako zakończone i czy wewnętrzne kopie lub zasoby są odpowiednio nazwane i skategoryzowane.

Ostatnia scena procesu zarządzania projektami może być wykorzystana do kontaktu z klientem i zastanowienia się nad ogólnym doświadczeniem. Wykorzystaj to jako okazję do wyciągnięcia wniosków z niepowodzeń.

czy była jakaś część procesu projektowania, która nie poszła zgodnie z planem?

Ten szablon retrospektywy projektu ocenia ogólne powodzenie lub niepowodzenie projektu, jednocześnie identyfikując ulepszenia, aby zapobiec przyszłym błędom

Poświęć czas na zastanowienie się, co działało dobrze, a co nie. Ułatw ten proces swojemu zespołowi projektowemu dzięki szablonowi Szablon Retrospektywy Projektu ClickUp . Pomoże ci to uniknąć powtarzania tych samych błędów i ostatecznie pomoże ci stać się lepszym kierownikiem projektu.

Dodatkowo, twój klient to doceni - i prawdopodobnie wróci do twojego zespołu przy innych projektach w przyszłości!

10 wskazówek dla kierowników projektów graficznych

Tak więc, przedstawiliśmy elementy napędzające każdą fazę zarządzania projektami - ale najlepiej strzeżone sekrety zarządzania projektami projektowymi leżą w szczegółach!

Przed następnym spotkaniem inauguracyjnym zapoznaj się z tymi wypróbowanymi i prawdziwymi sztuczkami branżowymi, aby Twoje wysiłki miały jeszcze większy wpływ na zespół.

1. Stale iteruj swoje formularze zapytań projektowych

Podejmując się większej liczby projektów, zastanów się nad sposobami wydobycia odpowiednich informacji od klientów już na samym początku. Omów podstawy, ale także doprecyzuj, zadawaj pytania i korzystaj z opinii poprzednich klientów oraz własnego doświadczenia, aby udoskonalić proces przyjmowania zgłoszeń.

Usprawnij wewnętrzne żądania dla zespołów projektowych lub IT, aby zebrać dokładne informacje potrzebne w formularzach Widok formularza w ClickUp sprawi, że będzie to proste, łatwe i gotowe do prezentacji z prostym URL do udostępniania klientom. Po zakończeniu formularz automatycznie zamieni się w zadanie ClickUp, dzięki czemu zespół nie będzie tracił czasu na przeglądanie, burzę mózgów i tworzenie strategii projektu.

2. Zaangażuj cały Teams na Tablicy

Zanim rozważysz sprowadzenie klienta, upewnij się, że cały zespół jest połączony i zgadza się z ostatecznymi zasobami. Poproś zespół o wewnętrzny przegląd ostatecznego projektu, aby wyrazić wszelkie obawy w ostatniej chwili i dopracować drobne szczegóły, które robią różnicę dla klienta.

3. Zdefiniowanie jasnych celów projektu

Bez względu na rodzaj celów projektu lub oczekiwań, już na pierwszym spotkaniu należy uniknąć nieporozumień i niezręcznych rozmów z klientem. Najlepszym sposobem do zrobienia tego jest przyjście przygotowanym z notatki ze spotkania lub szczegółowe cele projektu, aby utrzymać rozmowę na właściwym torze.

4. Wykorzystaj narzędzia do współpracy

Silosy to śmierć każdego świetnego projektu. Zachęcaj swój zespół do współpracy i częstej komunikacji. Ale rozumiemy - problem zwykle wraca do rzeczy, które gubią się w e-mailach.

Widok czatu przechowuje wszystkie komentarze w ClickUp, aby szybko znaleźć dowolną rozmowę

Nie musi tak być. Narzędzia takie jak Widok czatu w ClickUp scentralizuje wszystkie rozmowy dotyczące projektu i obejmie każdego członka zespołu bez presji zewnętrznych interesariuszy obserwujących każdy Twój ruch.

5. Unikaj nadmiernej komunikacji

Istnieje cienka granica, której należy się trzymać! Nadmiernie komunikatywni menedżerowie bardzo szybko wydzielają atmosferę "mikrozarządzania", nawet jeśli mają dobre intencje. Niestandardowe statusy zadań zapewniają menedżerom widoczność postępu poszczególnych zadań i eliminują potrzebę codziennych odpraw.

6. Pola niestandardowe są Twoim przyjacielem

Dodaj więcej informacji do każdego spojrzenia, aby uniknąć przekopywania się przez pulę zadań w celu znalezienia aktualizacji, której szukasz. A jeśli używasz Pola niestandardowe w ClickUp można nawet śledzić rozliczany czas, notatki, iteracje i aktualizacje bez opuszczania listy.

Błyskawiczne wyszukiwanie dokładnych liczb za pomocą prostych lub zaawansowanych formuł w niestandardowych polach ClickUp

Możesz nawet filtrować i grupować zadania w oparciu o pola niestandardowe, aby przeczesywać zadania w ciągu kilku sekund i pracować bardziej wydajnie.

7. Bądź elastyczny

Postaraj się dać sobie więcej czasu niż myślisz. Ten czas buforowy uspokoi umysł zespołu i pozwoli utrzymać projekty na czas, nawet gdy pojawią się nieoczekiwane wyzwania.

8. Szanuj granice swojego teamu

Nie rezerwuj spotkań ponad czas przeznaczony na skupienie się zespołu i nie ulegaj wszystkim prośbom klienta o dodatkowe spotkanie w ostatniej chwili. Pomoże to również zespołowi znaleźć zdrową równowagę między pracą a życiem prywatnym i doprowadzi do bardziej pozytywnego nastawienia do projektu.

9. Priorytet dla kreatywności i struktury

Zarządzanie projektami to ciągłe balansowanie! Nadanie projektantom jasnych parametrów do pracy zapewni, że będą oni kierować swoją kreatywność w najbardziej wydajny sposób.

10. Uzyskaj informacje zwrotne od teamu

Podobnie jak w przypadku retrospektywy zespołu, zapytaj projektantów, co poszło dobrze, a co spowodowało problemy, abyś mógł poprawić ich doświadczenie w pracy. Poznaj ich umiejętności, style pracy, preferowane kanały komunikacji i mocne strony.

Zrozumienie na pierwszy rzut oka, kto w Twoim zespole jest niedociążony lub przepracowany, dzięki czemu możesz łatwo zmienić przydział zasobów

Nie bój się zrobić kolejnej ankiety - może to zabrzmieć trochę tandetnie, ale twój zespół naprawdę to doceni. Ankieta Widok obciążenia pracą w ClickUp da ci wyobrażenie o tym, kto jest przepracowany, kto ma dodatkową przepustowość i gdzie znajduje się twój zespół w swoim ogólnym obciążeniu pracą!

Oprogramowanie do zarządzania projektami

Najlepszy sposób, aby pomóc kierownikom projektów odnieść sukces w każdym projekcie? zacznij od odpowiednich kreatywnych narzędzi do zarządzania projektami!

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp jest jedynym narzędziem do zarządzania projektami na tyle potężnym, aby połączyć całą Twoją pracę w jedną, dynamiczną platformę opartą na współpracy. Z tysiącami konfigurowalnych szablonów setki oprogramowanie do zarządzania projektami funkcji i ponad 1,000 integracji jest idealnym rozwiązaniem dla każdego zespołu projektowego na dowolnej scenie procesu zarządzania projektami.

Skorzystaj z profesjonalnych wskazówek notatek w tym artykule i usprawnij proces zarządzania projektami, gdy zapisz się do Free Forever Plan ClickUp -lub aktualizacja listy funkcji za jedyne $$$a 7!