15 najlepszych kreatywnych programów do zarządzania projektami 2024

Kreatywne projekty stanowią wyzwanie i czasami mogą wydawać się niemożliwe do zarządzania. I właśnie dlatego tak wiele Teamów polega na najlepszych kreatywnych zarządzanie projektami oprogramowanie do realizacji projektów od pomysłu do zakończenia.

Choć każdy kreatywny projekt składa się z wielu kroków, posiadanie odpowiedniego oprogramowania pomaga mieć wszystko pod kontrolą, dzięki czemu dotrzymujesz terminów, unikasz wąskich gardeł i umożliwiasz teamom zachowanie kreatywności bez zbytniego kłopotu z cyklem pracy.

Na szczęście istnieje wiele opcji, a tutaj przyjrzymy się 15 najlepszym programom do zarządzania projektami na rok 2023. Omówimy kluczowe funkcje, zalety, wady i sposób wyboru najlepszego oprogramowania do swoich potrzeb.

Czytaj dalej, aby odkryć listę potężnych narzędzi, które możesz dodać (lub zastąpić) swój obecny stos technologiczny. ⚡️

Jak różne branże wykorzystują oprogramowanie do zarządzania projektami kreatywnymi

Bądźmy szczerzy - istnieje mnóstwo różnych aplikacji do zarządzania projektami agencji, biznesów i organizacji które polegają na kreatywnej pracy. A wraz z tą pracą pojawia się potrzeba zarządzania tymi projektami. Niezależnie od tego, czy są to kreatywne reklamy, kopie, projekty, audio czy wizualizacje, teams projektowe potrzebują kreatywnego zarządzania projektami aby dotrzeć do mety.

Oto jak branża wykorzystuje to oprogramowanie, aby lepiej pracować jako zespół:

Śledzenie czasu i wydatków

Teams muszą śledzić czas spędzony nad kreatywnym projektem. Pomaga to stworzyć rejestr pieniędzy wykorzystanych na takie rzeczy jak materiały i robocizna.

Przydzielanie zadań

Przypisywanie zadań lub podzadań innym członkom zespołu ułatwia pracę nad projektem. Pozwala to na śledzenie postępów każdej osoby lub zespołu, w wyniku czego projekt przebiega sprawnie i kończy się powodzeniem.

Zarządzanie wszystko w jednym

A oprogramowanie do zarządzania projektami program oferuje możliwość utworzenia biblioteki dokumentów, aby wszystkie pliki związane z projektem były przechowywane w jednym miejscu. Ułatwia to Tobie i członkom Twojego Teams dostęp do wszystkich plików związanych z projektem dokumentów dotyczących projektu bez żadnych kłopotów.

Efektywne aktualizacje statusu

Zespoły kreatywne często muszą regularnie aktualizować swoje dane - zwłaszcza, gdy o pracę proszą klienci. Aktualizacje te można wysyłać za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości tekstowych i upewnić się, że wszyscy są na bieżąco z postępem swoich zadań i ogólnym postępem projektu.

Wpływy z wielu źródeł

Istotne jest również importowanie informacji z wielu źródeł i wykorzystywanie ich do podejmowania lepszych decyzji. Oznacza to, że można łączyć wszystkie istotne informacje z e-maili, arkuszy kalkulacyjnych, dzienników oprogramowania, dokumentów i innych, aby określić sposób działania, który jest najlepszy dla danego projektu.

Najlepsze 15 kreatywnych programów do zarządzania projektami

1. ClickUp ClickUp ma unikalny interfejs użytkownika, który sprawia, że jest bardzo wygodny w użyciu dla każdego projektu, w tym

projekty marketingowe . Platforma ta oferuje setki konfigurowalnych funkcji i ponad 15 sposobów na widok zespołu - funkcje te są kluczowe dla rozwijających się firm, ponieważ zapewniają zespołowi elastyczność, której potrzebuje w miarę skalowania.

Oprócz funkcji dostosowywania, ClickUp pozwala również tworzyć i zapisywać własne szablony do oszczędność czasu i zachować spójność procesu, a jeśli potrzebujesz pomocy w rozpoczęciu, sprawdź centrum szablonów, aby uzyskać różne gotowych do użycia szablonów .

Stwórz idealną kanwę dla pomysłów i cykli pracy zespołu dzięki ClickUp Whiteboards

Kluczowe funkcje

ClickUp Notepad : Jest to ekskluzywna funkcja oprogramowania, w której można utworzyć projekt oparty na tekście. Może być używana przez firmy, które są obecne w Internecie i muszą angażować swoją bazę klientów

: Jest to ekskluzywna funkcja oprogramowania, w której można utworzyć projekt oparty na tekście. Może być używana przez firmy, które są obecne w Internecie i muszą angażować swoją bazę klientów Mapy myśli ClickUp : Tworzenie map myśli wymaga szczególnych umiejętności, a ludzie w twoim zespole wiele skorzystają z tej funkcji. Umożliwia ona użytkownikom budowanie obecności online poprzez publikowanie pomysłów, myśli lub procesów zamiast używania samych słów

ClickUp Docs : Funkcja ta umożliwia utworzenie projektu i przypisanie go do innego członka zespołu. Oprogramowanie pomoże uporządkować dokumenty, aby użytkownicy mogli je łatwo znaleźć

: Funkcja ta umożliwia utworzenie projektu i przypisanie go do innego członka zespołu. Oprogramowanie pomoże uporządkować dokumenty, aby użytkownicy mogli je łatwo znaleźć ClickUp Formularze : Formularze ClickUp pomagają tworzyć formularze online dla Twojej firmy. Formularze online mają różne pola, w których użytkownicy mogą wprowadzać wymagane informacje. Pola te stają się następnie częścią bazy danych i są dostępne dla członków Twojego zespołu

: Formularze ClickUp pomagają tworzyć formularze online dla Twojej firmy. Formularze online mają różne pola, w których użytkownicy mogą wprowadzać wymagane informacje. Pola te stają się następnie częścią bazy danych i są dostępne dla członków Twojego zespołu Tablice ClickUp : Ta funkcja jest podobna do map myśli, ale najlepiej używać jej w ustawieniu zespołowym. Jest tonarzędzie do wspólnego zarządzania projektami gdzie można dodawać notatki i udostępniać swoje pomysły innym członkom zespołu

Zalety

W pełni konfigurowalna platforma

Niestandardowe statusy i niestandardowe pola

Gotowe do użycia szablony i opcja zapisywania własnych szablonów (sprawdź teszablony briefów kreatywnych!)

ponad 1000 integracji

Aplikacja mobilna

Konsekwencje

Limit widoków ClickUp w aplikacji mobilnej

Krzywa uczenia się ze względu na liczbę dostępnych funkcji

Cena

Free Forever Plan : Najlepszy do użytku osobistego

: Najlepszy do użytku osobistego Unlimited Plan : Najlepszy dla małego zespołu. Będziesz musiał płacić miesięczną subskrypcję w wysokości $$$a za każdego członka

: Najlepszy dla małego zespołu. Będziesz musiał płacić miesięczną subskrypcję w wysokości $$$a za każdego członka Business Plan: Najlepszy dla średnich firm. Miesięczna subskrypcja w wysokości $12 za członka jest wymagana do rozpoczęcia korzystania z usługi

Oceny

Ocena G2 : 4,7 na 5 gwiazdek

4,7 na 5 gwiazdek Ocena Capterra : 4,7 na 5 gwiazdek

2. Paymo

Paymo to oparta na chmurze aplikacja do tworzenia wspólnych tablic. Jest to idealne rozwiązanie dla osób szukających aplikacji z nieograniczoną pamięcią masową, wysokiej jakości prezentacjami i zwiększoną wydajnością, ponieważ wspiera przechowywanie danych w chmurze.

przez Paymo

Kluczowe funkcje

Śledzenie czasu : Możesz śledzić czas spędzony na konkretnych zadaniach, korzystając z narzędzia Paymo's time tracker

: Możesz śledzić czas spędzony na konkretnych zadaniach, korzystając z narzędzia Paymo's time tracker Planowanie i tworzenie harmonogramów : Istnieją różne metody planowania spotkań, wydarzeń i innych zadań

: Istnieją różne metody planowania spotkań, wydarzeń i innych zadań Współpraca w Teams : Tablicę można udostępniać za pomocą Dropbox, Box.com, Google Drive lub OneDrive

: Tablicę można udostępniać za pomocą Dropbox, Box.com, Google Drive lub OneDrive Niestandardowe: Dostawca wielojęzycznego interfejsu i globalnego wsparcia

Zalety

Współpraca w czasie rzeczywistym

Potężne narzędzie do śledzenia czasu pracy

Oparte na chmurze

Konsekwencje

Interfejs użytkownika nie jest tak intuicyjny, jak w przypadku innych narzędzi z tej listy

Wyższa krzywa uczenia się do przyjęcia

Cena

Free :

: Starter : $$$a miesięcznie

: $$$a miesięcznie Małe biuro : $$$a miesięcznie

: $$$a miesięcznie Business: $20,79 miesięcznie

Oceny

Ocena G2 : 4.6 na 5 gwiazdek

: 4.6 na 5 gwiazdek Ocena Capterra: 4.7 na 5 gwiazdek

3. Przepływ

Flow to oparty na sieci Web narzędzie komunikacyjne ze wsparciem dla notatek samoprzylepnych i podobnych typów znaczników, które usprawniają pracę w trybie Swift wizualne zarządzanie projektami na dowolnym projekcie.

przez Przepływ

Kluczowe funkcje

Etagi : Możesz dodawać różne etykiety do swoich pomysłów i udostępniać je członkom zespołu

: Możesz dodawać różne etykiety do swoich pomysłów i udostępniać je członkom zespołu Planowanie i tworzenie harmonogramów : Możesz ustawić powtarzające się wydarzenia w kalendarzu, w tym listy kontrolne, w swoich Teamsach

: Możesz ustawić powtarzające się wydarzenia w kalendarzu, w tym listy kontrolne, w swoich Teamsach Skalowanie: Przepływ przewiduje skalowanie, które będzie bardzo przydatne dla dużych Teams posiadających wiele projektów i posiada funkcję self-hosted. Pozwala to na tworzenie nowych instancji aplikacji dla każdego projektu, którym zarządzasz lub musisz zarządzać

Zalety

Świetne rozwiązanie do efektywnej organizacji zespołu

Ponad 300 konektorów do płynnej integracji z produktami Microsoft

Elastyczność bycia aplikacją online lub hybrydową w celu dostosowania do potrzeb w zakresie funkcji

Wady

Brak scentralizowanego orkiestratora, który pomagałby w scentralizowanym wdrażaniu i monitorowaniu

Cena

Flow Basic : Miesięczna subskrypcja w wysokości 6 USD za użytkownika

: Miesięczna subskrypcja w wysokości 6 USD za użytkownika Flow Plus : Miesięczna subskrypcja w wysokości 8 USD za użytkownika

: Miesięczna subskrypcja w wysokości 8 USD za użytkownika Flow Pro: Miesięczna opłata za subskrypcję w wysokości 10 USD za użytkownika

Oceny

Ocena G2: 4,3 na 5 gwiazdek

4,3 na 5 gwiazdek Ocena Capterra: 4,6 na 5 gwiazdek

4. Asana

Asana to doskonała aplikacja do zarządzania projektami z usprawnionym i prostym interfejsem, który pozwala tworzyć zadania, listy rzeczy do zrobienia i projekty, przypisywać je do kogokolwiek i śledzić ich postępy.

przez Asana

Kluczowe funkcje

Konfigurowalne pulpity : Potężne pulpity do monitorowania postępów, ułatwiające dostrzeżenie obszarów wymagających skupienia i poprawy.

: Potężne pulpity do monitorowania postępów, ułatwiające dostrzeżenie obszarów wymagających skupienia i poprawy. Tryb skupienia i indywidualne listy zadań: Przypisywanie zadań i śledzenie postępów w jednym miejscu. Łatwe filtrowanie listy zadań pod kątem terminowości lub ważności oraz szybkie dodawanie i przeskakiwanie między funkcjami i osobami przypisanymi.

Przypisywanie zadań i śledzenie postępów w jednym miejscu. Łatwe filtrowanie listy zadań pod kątem terminowości lub ważności oraz szybkie dodawanie i przeskakiwanie między funkcjami i osobami przypisanymi. Priorytetyzacja: Priorytetyzuj zadania za pomocą funkcji przeciągnij i upuść lub użyj etykiet, aby usprawnić swój postęp.

Zalety

Łatwy w użyciu

Integruje się z Kalendarzem Google i Gmailem

Konfigurowalny, z łatwym do przeszukiwania interfejsem

Dostępna darmowa wersja próbna

Wady

Ograniczenie do zadań, rzeczy do zrobienia i projektów

Brak scentralizowanego systemu śledzenia

Ceny

Podstawowa : Jest Free i nadaje się dla początkujących

: Jest Free i nadaje się dla początkujących Premium : Pobiera miesięczną opłatę za subskrypcję w wysokości 10$ za użytkownika lub 13,49$ przy rozliczeniu rocznym

: Pobiera miesięczną opłatę za subskrypcję w wysokości 10$ za użytkownika lub 13,49$ przy rozliczeniu rocznym Business: Odpowiednia dla Teams i firm potrzebujących zarządzać pracą w różnych inicjatywach. Opłata za miesięczną subskrypcję wynosi $24,99 za użytkownika lub $30,49 przy rozliczeniu rocznym

Oceny

Ocena G2: 4,3 na 5 gwiazdek

4,3 na 5 gwiazdek Ocena Capterra: 4,4 na 5 gwiazdek

Bonus: Zobacz jak_ Asana porównuje się do Monday.com !

5. Smartsheet

Smartsheet to aplikacja typu zarządzanie zadaniami narzędzie, które pozwala organizować i współpracować nad dużymi projektami i zadaniami . Można tworzyć zadania, cykle pracy, notatki i pulpity oraz łatwo tworzyć udostępniany kalendarz aby wszystko było zsynchronizowane.

przez Smartsheet

Kluczowe funkcje

Zarządzanie zasobami projektu : Projektowanie teamów, dodawanie, zarządzanie i śledzenie członków zespołu

: Projektowanie teamów, dodawanie, zarządzanie i śledzenie członków zespołu Zintegrowana współpraca : Usprawnia współpracę między zespołami, umożliwiając im udostępnianie arkuszy, arkuszy kalkulacyjnych, dokumentów i innych plików w czasie rzeczywistym

: Usprawnia współpracę między zespołami, umożliwiając im udostępnianie arkuszy, arkuszy kalkulacyjnych, dokumentów i innych plików w czasie rzeczywistym Usprawnione centrum rozwiązań : Centrum rozwiązań pozwala zidentyfikować potrzeby związane z biznesem i pracą, aby sprawnie uzyskać dostęp do odpowiedniej pomocy i zasobów. Możesz również utworzyć swój obszar roboczy i ustawić niestandardowe szablony, aby dopasować je do swoich potrzebkreatywnego cyklu pracy Pros

Dostępność pulpitu zarządzania

Wsparcie dla zadań, list do zrobienia i notatek

Zintegrowane funkcje współpracy

Wsparcie dla kalendarza izarządzanie czasem funkcje

Łatwe udostępnianie plików współpracownikom

Konsekwencje

Komponenty wizualne mogłyby być bardziej konfigurowalne

Niektórzy uważają, że interfejs użytkownika jest trudny

Ceny

Podstawowy : Free

: Free Pro : Opłata 14 USD miesięcznie za użytek indywidualny

: Opłata 14 USD miesięcznie za użytek indywidualny Business: 25 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny

Ocena G2: 4,4 na 5 gwiazdek

4,4 na 5 gwiazdek Ocena Capterra: 4,5 na 5 gwiazdek

6. Monday.pl

Monday.com to idealna aplikacja dla projektów, które muszą być dostarczane na czas przy minimalnym zamieszaniu. Głównym celem aplikacji jest oferowanie płynnego i prostego sposobu współpracy między projektami, teamami i organizacjami.

przez Monday.com

Kluczowe funkcje

**Intuicyjny interfejs użytkownika: Aplikacja została zaprojektowana tak, aby była łatwa w użyciu, więc niezależnie od tego, czy korzystasz z pulpitu, czy urządzenia mobilnego, będziesz w stanie zsynchronizować swoje harmonogramy z kalendarzami

Priorytetyzacja zarządzania ludźmi : Możesz określić statusy VIP i inne określone grupy osób. Możesz ustawić te grupy tak, aby udostępniały tylko swoje kalendarze, co szanuje prywatność innych osób

: Możesz określić statusy VIP i inne określone grupy osób. Możesz ustawić te grupy tak, aby udostępniały tylko swoje kalendarze, co szanuje prywatność innych osób Raportowanie i analityka: Możesz wyświetlić liczbę zaakceptowanych spotkań i tych, które nie zostały zaakceptowane. Możesz także wyświetlić szczegółowe analizy dotyczące tego, kto zaakceptował daną pozycję, na którą godzinę została ona zaplanowana i kto anulował swój harmonogram

Plusy

Zintegrowana aplikacja mobilna ułatwiająca planowanie

Wsparcie dla kalendarzy społecznościowych

Ujednolicone planowanie

Wsparcie dla notatek czasowych i tekstowych

Wady

Panele pulpitu wymagają modyfikacji

Interfejs wymagany do publikowania w mediach społecznościowych

Cena

Enterprise Plan : Free

: Free Podstawowy : Pobiera miesięczną subskrypcję w wysokości $$$a za użytkownika

: Pobiera miesięczną subskrypcję w wysokości $$$a za użytkownika Standard: Opłata za miesięczną subskrypcję w wysokości 10 USD za użytkownika

Oceny

Ocena G2: 4,7 na 5 gwiazdek

4,7 na 5 gwiazdek Ocena Capterra: 4,6 na 5 gwiazdek

See how Monday porównuje do Asana !

7. Notion

Notion to świetna aplikacja projektowa o otwartym kodzie źródłowym, która pozwala użytkownikom współpracować nad projektami i zadaniami, oferując jednocześnie łatwy w użyciu interfejs.

przez Notion

Kluczowe funkcje

Notatki oparte na ciągach znaków : Organizuj notatki według ciągów i łatwo przeszukuj całą aplikację

: Organizuj notatki według ciągów i łatwo przeszukuj całą aplikację Płynny widok Kanban : Ta funkcja przedstawia zadania, projekty i rzeczy do zrobienia w płynnym, łatwym w nawigacji układzie kart

: Ta funkcja przedstawia zadania, projekty i rzeczy do zrobienia w płynnym, łatwym w nawigacji układzie kart Wsparcie Markdown: Wsparcie dla Markdown pozwala formatować notatki za pomocą podświetlania składni i wzorców formatowania

Zalety

Działa na różnych urządzeniach

Posiada przejrzysty interfejs z wbudowanymi niestandardowymi funkcjami

Łatwy w użyciu

Wady

Formatowanie tekstu jest trudne poprzez kopiowanie/wklejanie

Ustawienie zajmuje trochę czasu, zwłaszcza współpraca w zespole

Cena

Personal : Free

: Free Personal pro : Opłata 4 USD miesięcznie za użytkownika lub 5 USD przy rozliczeniu rocznym

: Opłata 4 USD miesięcznie za użytkownika lub 5 USD przy rozliczeniu rocznym Teams : Opłata 8 USD miesięcznie za użytkownika lub 10 USD przy rozliczeniu rocznym

: Opłata 8 USD miesięcznie za użytkownika lub 10 USD przy rozliczeniu rocznym Enterprise: Opłata za subskrypcję wynosi 15 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny

Ocena G2: 4,6 na 5 gwiazdek

4,6 na 5 gwiazdek Ocena Capterra: 4,8 na 5 gwiazdek

8. nZadanie

nTask to narzędzie do zarządzania zadaniami, którego celem jest zapewnienie współpracy zespołowej i zarządzania zadaniami w jednej aplikacji. Posiada kilka funkcji, w tym listy zadań, gotowe szablony Tablic i śledzenie czasu, między innymi.

przez nTask

Kluczowe funkcje

Tablica Kanban : Wizualny sposób naśledzenie zadań za pomocą kart i przesuwania ich w różnych kolumnach

: Wizualny sposób naśledzenie zadań za pomocą kart i przesuwania ich w różnych kolumnach Zarządzanie zadaniami : Umożliwia wielu użytkownikom wspólne zakończenie zadania

: Umożliwia wielu użytkownikom wspólne zakończenie zadania Śledzenie czasu : Umożliwia śledzenie czasu spędzonego nad każdym zadaniem

: Umożliwia śledzenie czasu spędzonego nad każdym zadaniem Śledzenie problemów/błędów: Umożliwia tworzenie, zarządzanie i śledzenie problemów związanych z projektem

Zalety

Doskonała obsługa klienta i system informacji zwrotnych

Łatwy w użyciu interfejs, który pozwala na zawsze mieć kontrolę nad wszystkim * Doskonałe aplikacje mobilne umożliwiające dostęp do zadań w podróży

Możliwość prowadzenia wideokonferencji

Konsekwencje

Wymaga więcej niestandardowych opcji i formatów

Brak wtyczki do Outlooka

Cena

Premium : Idealny dla osób rozpoczynających przygodę z zarządzaniem projektami. Opłata wynosi 3$$a za użytkownika miesięcznie z 14-dniową wersją próbną premium

: Idealny dla osób rozpoczynających przygodę z zarządzaniem projektami. Opłata wynosi 3$$a za użytkownika miesięcznie z 14-dniową wersją próbną premium Business : Opłata w wysokości 8 USD za użytkownika miesięcznie z 14-dniową wersją próbną premium

: Opłata w wysokości 8 USD za użytkownika miesięcznie z 14-dniową wersją próbną premium Enterprise: Zawiera wszystkie funkcje planu Business i kosztuje 15 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny

Ocena G2: 4,4 na 5 gwiazdek

4,4 na 5 gwiazdek Ocena Capterra: 3,9 na 5 gwiazdek

9. ProProfs Projects

ProProfs Projects to doskonałe narzędzie do zarządzania projektami, które ma wystarczająco dużo funkcji, aby spełnić nawet najbardziej wymagające wymagania. Nadaje się również dla pracowników zdalnych.

przez Projekt ProProfs

Kluczowe funkcje

Listy zadań : Wizualny sposób śledzenia zadań z kodowaniem kolorami reprezentującymi ich status

: Wizualny sposób śledzenia zadań z kodowaniem kolorami reprezentującymi ich status Zarządzanie zadaniami : Obejmuje solidny kalendarz projektu z terminami realizacji zadań, takich jak projekty badawcze, raportowanie i oceny

: Obejmuje solidny kalendarz projektu z terminami realizacji zadań, takich jak projekty badawcze, raportowanie i oceny Narzędzia do współpracy : Umożliwia udostępnianie zasobów Enterprise wielu Teams w celu zakończenia różnych projektów w płynny sposób

: Umożliwia udostępnianie zasobów Enterprise wielu Teams w celu zakończenia różnych projektów w płynny sposób Śledzenie kamieni milowych: Śledzi różne etapy planu i przedziały czasowe dla każdego kamienia milowego

Zalety

Łatwy w użyciu dzięki prostemu interfejsowi

Świetne funkcje raportowania

Świetny dla pracowników zdalnych

Wady

Brak funkcji niestandardowych

Brak dostępnych szablonów

Ceny

Essentials : $2 na użytkownika miesięcznie lub $480 rocznie

: $2 na użytkownika miesięcznie lub $480 rocznie Premium: $4 za użytkownika miesięcznie lub $960 rocznie

Oceny

Ocena G2: 4,4 na 5 gwiazdek

4,4 na 5 gwiazdek Ocena Capterra: 4,7 na 5 gwiazdek

10. FunctionFox

FunctionFox to solidne narzędzie do zarządzania projektami, które działa na wielu przeglądarkach internetowych i urządzeniach mobilnych. Zostało stworzone z myślą o potrzebach użytkowników, dostarczając proste, intuicyjne i przystępne cenowo narzędzia, które pomagają usprawnić ich codzienne cykle pracy.

przez FunctionFox

Kluczowe funkcje

Raporty: Zawierają różnorodne informacje, które zapewniają szczegółowy wgląd w zadania, budżety i inne obszary Twojego biznesu.

Zawierają różnorodne informacje, które zapewniają szczegółowy wgląd w zadania, budżety i inne obszary Twojego biznesu. Narzędzia do śledzenia projektów : Pomaga śledzić zadania i przeglądy.

: Pomaga śledzić zadania i przeglądy. Synchronizacja : Umożliwia synchronizację projektów, zadań i plików na wszystkich urządzeniach.

: Umożliwia synchronizację projektów, zadań i plików na wszystkich urządzeniach. Zarządzanie zadaniami : Lista zadań, która pozwala śledzić każde działanie w projekcie, oferując znacznie więcej niż tylko zarządzanie projektami, takimi jak terminy, załączniki, komentarze i notatki.

: Lista zadań, która pozwala śledzić każde działanie w projekcie, oferując znacznie więcej niż tylko zarządzanie projektami, takimi jak terminy, załączniki, komentarze i notatki. Narzędzia do współpracy: Umożliwia organizowanie wszystkich członków zespołu dla różnych projektów za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania.

Zalety

Niezawodna komunikacja

Łatwy w użyciu i integracji z innymi systemami

Wady

Nawigacja użytkownika może być myląca

Ceny

Podstawowa : Free i pozwala na maksymalnie 10 użytkowników

: Free i pozwala na maksymalnie 10 użytkowników Standard : 7,50 USD za użytkownika miesięcznie

: 7,50 USD za użytkownika miesięcznie Premium : 14,50 USD za użytkownika miesięcznie

: 14,50 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Średnio 20 USD na użytkownika miesięcznie

Oceny

Ocena G2 : 4.4 na 5 gwiazdek

: 4.4 na 5 gwiazdek Ocena Capterra: 4.5 na 5 gwiazdek

11. Hive

Hive to internetowe oprogramowanie do zarządzania projektami. Został zaprojektowany, aby pomóc ludziom w zarządzaniu projektami i zadaniami poprzez śledzenie czasu, pracy, zasobów i terminów.

przez Ul

Kluczowe funkcje

Karty akcji : **Pomaga określić działania, które należy podjąć

: **Pomaga określić działania, które należy podjąć Elastyczne widoki projektów : Pozwala organizować projekty w oparciu o rodzaj wykonywanej pracy

: Pozwala organizować projekty w oparciu o rodzaj wykonywanej pracy Zarządzanie projektami : Umożliwia przypisywanie zadań członkom zespołu, śledzenie każdego z nich

: Umożliwia przypisywanie zadań członkom zespołu, śledzenie każdego z nich Śledzenie czasu : Śledzenie czasu spędzonego nad każdym zadaniem

: Śledzenie czasu spędzonego nad każdym zadaniem Śledzenie zasobów : Kompleksowe narzędzie do zarządzania zasobami

: Kompleksowe narzędzie do zarządzania zasobami Menedżer załączników: Organizuj i zarządzaj różnymi typami załączników, które możesz wykorzystać w swoim projekcie

Zalety

Ponad 50 natywnych integracji

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Nieograniczone zadania

Konsekwencje

Ograniczona funkcja mobilna

Brak możliwości tworzenia zależnych zadań

Cena

Hive Solo : Free i pozwala na maksymalnie 2 użytkowników

: Free i pozwala na maksymalnie 2 użytkowników Hive Teams : 16 USD za użytkownika miesięcznie lub 12 USD przy rozliczeniu rocznym za nieograniczoną liczbę użytkowników

: 16 USD za użytkownika miesięcznie lub 12 USD przy rozliczeniu rocznym za nieograniczoną liczbę użytkowników Hive Enterprise: 25 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny

Ocena G2 : 4.6 na 5 gwiazdek

: 4.6 na 5 gwiazdek Ocena Capterra: 4.5 na 5 gwiazdek

12. Planview Clarizen

Planview Clarizen to oprogramowanie do zarządzania projektami, które umożliwia zarządzanie projektami, zadaniami i czasem na trzy sposoby: według projektu, zespołu i czasu.

przez Planview Clarizen

Kluczowe funkcje

Integracja z Salesforce : Integruje się z Salesforce, dzięki czemu można używać oprogramowania do zarządzania zespołem Salesforce

: Integruje się z Salesforce, dzięki czemu można używać oprogramowania do zarządzania zespołem Salesforce Planowanie : Tworzy harmonogram dla projektu, zadania lub czasu

: Tworzy harmonogram dla projektu, zadania lub czasu Zarządzanie zadaniami : Tworzenie zadań i przypisywanie ich do członków zespołu

: Tworzenie zadań i przypisywanie ich do członków zespołu Śledzenie czasu: Śledzenie czasu spędzonego nad każdym zadaniem

Zalety

Prosta konstrukcja i łatwy w użyciu interfejs

Elastyczna funkcja śledzenia czasu pracy

opcja uwierzytelniania 2-czynnikowego

Wysoce konfigurowalny panel administratora

Wady

Limit funkcji mobilnych

Może działać wolniej

Cena

Enterprise plan : $45 za użytkownika miesięcznie

: $45 za użytkownika miesięcznie Unlimited plan: $60 za użytkownika miesięcznie

Oceny

Ocena G2 : 4.2 na 5 gwiazdek

: 4.2 na 5 gwiazdek Ocena Capterra: 4.2 na 5 gwiazdek

13. Ziflow

Ziflow to narzędzie online, które pozwala administratorom zarządzać użytkownikami, pocztą e-mail i zadaniami na trzy sposoby: według użytkownika, projektu i zadania. Administrator może tworzyć niestandardowe pola, aby zbierać szczegóły potrzebne do powodzenia w zarządzaniu kontami użytkowników, e-mailami i zadaniami. Zespół administracyjny może również przeglądać szczegółowe informacje o projekcie na swoim koncie Ziflow, uzyskując dostęp do pulpitu; pulpit pomaga w wielu widokach, takich jak oś czasu wydarzeń.

przez Ziflow

Kluczowe funkcje

Scentralizowane zarządzanie zasobami: Obejmuje CRM dla zasobów, załączników, plików i kontaktów

Automatyzacja cyklu pracy: Automatyzacja zgody e-mail, logowania online, podpisu i zatwierdzania podpisu

Formularze przyjęć: Rejestrowanie i przechowywanie danych odwiedzającego; przechwytywanie wymagań, pomysłów i opinii

Scentralizowana współpraca i przegląd: Zadania związane z zarządzaniem fakturami i recenzjami są automatycznie tworzone, podpisywane i zapisywane

Zalety

Elastyczne zarządzanie użytkownikami

Szeroki zakres kształtów adnotacji, proofing wideo

Wygodny interfejs

Konsekwencje

Niektóre raportowania problemów z wyświetlaniem notatek i pobieraniem plików PDF

Wymagany dłuższy czas ładowania

Cena

Personal : Free

: Free Starter : 18 USD za użytkownika miesięcznie

: 18 USD za użytkownika miesięcznie Business : $45 za użytkownika miesięcznie

: $45 za użytkownika miesięcznie Enterprise: $60 za użytkownika miesięcznie

Oceny

Ocena G2: 4,5 na 5 gwiazdek

4,5 na 5 gwiazdek Ocena Capterra: 4,7 na 5 gwiazdek

14. Avaza

Avaza to narzędzie do księgowości i zarządzania projektami, które łączy te dwa pola, aby pomóc w szybszym zakończeniu zadań.

przez Avaza

Kluczowe funkcje

Pulpity postępu projektu : Wizualizuje lokalizację projektu, status zadań i wykresy kosztów.

: Wizualizuje lokalizację projektu, status zadań i wykresy kosztów. Budżetowanie projektu : Organizowanie i śledzenie budżetu według projektu, klienta, lokalizacji i osoby.

: Organizowanie i śledzenie budżetu według projektu, klienta, lokalizacji i osoby. Karta czasu pracy i rozliczenia: Rejestruje czas spędzony nad projektami wraz z rozliczeniami i fakturowaniem.

Zalety

Automatyzacja procesów

Generuje faktury na podstawie szacunków i monitoruje wydatki związane z projektem

Zintegrowane narzędzia do zarządzania projektami i współpracy

Konsekwencje

Brak terminów realizacji zadań podrzędnych

Cena

Free Plan : $0

: $0 Plan startowy : $9 za użytkownika miesięcznie

: $9 za użytkownika miesięcznie Podstawowy plan : $19 za użytkownika miesięcznie

: $19 za użytkownika miesięcznie Business plan: $39 za użytkownika miesięcznie

Oceny

Ocena G2 : 4.5 na 5 gwiazdek

: 4.5 na 5 gwiazdek Ocena Capterra: 4.6 na 5 gwiazdek

15. RedBooth

RedBooth to oprogramowanie do zarządzania projektami, które umożliwia tworzenie i zarządzanie projektami z dowolnego urządzenia. Jest wysoce skalowalne i łatwe w użyciu. Pozwala również na dodawanie komend głosowych w celu uzyskania pomocy kontekstowej.

przez RedBooth

Kluczowe funkcje

API : Integruje się z innymi usługami, takimi jak Dropbox i Dokumenty Google

: Współpraca przy edycji: Udostępnianie plików i arkuszy kalkulacyjnych przez innych członków

Udostępnianie plików i arkuszy kalkulacyjnych przez innych członków Metodyki zwinne : Bogato konfigurowalny i zintegrowany z oprogramowaniem Agile Methodologies

: Bogato konfigurowalny i zintegrowany z oprogramowaniem Agile Methodologies Czat/wiadomości: Wysyłanie i odbieranie plików, e-maili i wiadomości wideo

Plusy

Udostępnianie wirtualnych obszarów roboczych

Zaawansowane narzędzia do raportowania

Udostępnianie prywatnej chmury

Konsekwencje

Problemy z raportowaniem mogą być trudne do śledzenia obciążenia na pracownika

Niektórzy użytkownicy uważają pulpit za mylący

Ceny

Podstawowy plan : $13 za użytkownika miesięcznie

: $13 za użytkownika miesięcznie Business plan : $30 za użytkownika miesięcznie

: $30 za użytkownika miesięcznie Enterprise plan: $60 za użytkownika miesięcznie

Oceny

Ocena G2 : 4.4 na 5 gwiazdek

: 4.4 na 5 gwiazdek Ocena Capterra: 4.4 na 5 gwiazdek

Zaprojektuj moje życie zawodowe z ClickUp

Oprogramowanie do zarządzania projektami jest niezbędnym narzędziem dla każdego biznesu, ponieważ większość projektów ma długi harmonogram i musi być zarządzana wydajnie i automatycznie.

W związku z tym idealne oprogramowanie do zarządzania projektami musi posiadać wszystkie nowoczesne i niezbędne funkcje, które umożliwiają bezbłędne zarządzanie projektem bez konieczności inwestowania zbyt dużego wysiłku.

A kiedy współpracujesz i zarządzasz projektem kreatywnym teamem projektantów , copywriterów i tak dalej, będziesz potrzebował potężnego i elastycznego narzędzia do zarządzania projektami, które może dostosować się do ich preferencji dotyczących cyklu pracy i zapewnić im konfigurowalne funkcje, których będą potrzebować, aby ich kreatywne soki mogły płynąć!

W takim przypadku ClickUp jest najlepszym wyborem - ciesz się eleganckim interfejsem użytkownika, uzyskaj dostęp do setek zaawansowanych funkcji, szablonów i wielu innych! 🎨👩‍🎨