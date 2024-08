10 darmowych szablonów Mood Board w PPT, Slides i ClickUp

Dawno minęły czasy, kiedy tworzenie moodboardów DIY oznaczało gromadzenie czasopism, wycinanie zdjęć i przyklejanie ich do dużych tablic. Jasne, było to zabawne, praktyczne podejście, ale bądźmy szczerzy - bardzo szybko stało się męczące.

Obecnie cyfrowe tablice moodboard są nowym trendem. Są one nie tylko przyjemne w użyciu, ale także stanowią czystą i wolną od bałaganu cyfrową kanwę do gromadzenia i prezentowania pomysłów. ✨

A jeśli nie chcesz zaczynać od zera, szablon moodboardu daje ci przewagę. Niezależnie od tego, czy chodzi o burzę mózgów na temat brandingu, projektowanie nowego interfejsu oprogramowania, czy też przygotowanie fabuły kolejnej serii zawartości, szablony te pomogą Ci wcielić w życie Twoje kreatywne pomysły.

Aby pomóc ci w rozpoczęciu kolejnego projektu, zebraliśmy 10 najlepszych darmowych szablonów moodboardów, które mogą ci pomóc usprawnić proces twórczy . Sprawdźmy je.

Co to jest Tablica Nastrojów?

Szablon moodboardu to wstępnie zaprojektowana cyfrowa kanwa, która pomaga organizować i prezentować kreatywne pomysły. Zamiast więc zaczynać od pustej planszy, zaczynasz od struktury, która pokazuje, gdzie i jak umieścić obrazy, kolory, czcionki i inne elementy projektu.

Szablony mają kilka zalet:

Upraszczają tworzenie moodboardów, zwłaszcza jeśli jesteś początkującym, dla którego zaczynanie od zera jest przytłaczające

Przyspieszają procesproces projektowania ponieważ podstawowa struktura jest już gotowa do tworzenia moodboardów

Zapewnienie spójnej prezentacji moodboardu ze wspólnymi tematami, emocjami i narracjami

Co składa się na dobry szablon tablicy moodboard?

Dobry szablon do tworzenia moodboardów powinien być nie tylko atrakcyjny wizualnie. Powinien być również w pełni funkcjonalny. Przeanalizujmy kluczowe funkcje, które należy wziąć pod uwagę, aby wybrany szablon wzmocnił przepływ kreatywności i zwiększy wydajność :

Wyczyszczony i zorganizowany układ do skutecznego przekazywania pomysłów imapy koncepcyjne* Interfejs typu "przeciągnij i upuść" do szybkiego dodawania elementów projektu (tekstów, zdjęć itp.), zmiany ich rozmiaru i przenoszenia

Konfigurowalne tła, schematy kolorów i czcionki pasujące do klimatu projektu

Wsparcie dla różnych typów zawartości, takich jak obrazy, wideo, kształty i połączone linki

Płynna integracja ze źródłami obrazów stockowych (dla łatwego dostępu do wysokiej jakości wizualizacji) ioprogramowanie do zarządzania projektami (do nadzorowania realizacji) 🛠️

Kompatybilny z różnymi urządzeniami, dzięki czemu można uzyskać do niego dostęp i dostosowywać go w dowolnym miejscu i czasie

Narzędzia do współpracy dla teamów, które muszą wspólnie pracować nad szablonem

10 szablonów Free Mood Tablica do wykorzystania w 2024 roku

Wybór odpowiedniego szablonu oznacza znalezienie takiego, który idealnie pasuje do projektu. Mamy 10 najlepszych propozycji, które odpowiadają różnym potrzebom. Zapoznaj się z tymi darmowymi szablonami i zobacz, który z nich jest odpowiedni dla Ciebie.

1. Szablon Tablicy Nastrojów ClickUp

Zbieraj inspiracje i pomysły w jednym kolorowym miejscu

Czy pracujesz nad kreatywnym projektem, w którym musisz żonglować szczegółami, takimi jak wrażenia użytkownika, typografia i schematy kolorów? Jeśli tak, to pokochasz Szablon tablicy nastrojów ClickUp .

Szablon ten umożliwia gromadzenie inspiracji w następujących kategoriach: interfejs użytkownika, ikony, ilustracje, strona internetowa, typografia i paleta kolorów. A ponieważ jest stworzony w Tablica ClickUp można łatwo dostosować do własnych upodobań.

Ty i Twój Teams możecie współpracować wizualnie na tej samej kanwie przy użyciu pióra, zakreślacza i mapa myśli narzędzia. Można również użyć tekstu, notatek i łączników, aby dodać kontekst do pomysłów projektowych i narysować połączenia między nimi.

Chociaż wszystkie te funkcje są świetne, nie jest to nawet najlepsza część. Funkcje zarządzania projektami w ClickUp zapewniają płynne przechodzenie od jednego projektu do drugiego burzy mózgów do ich realizacji, a wszystko to przy jednoczesnym śledzeniu postępów. ⏳

Ten szablon jest idealny dla projektantów graficznych, specjalistów UI/UX i teamów produktowych, którzy chcą usprawnić swój kreatywny cykl pracy, jednocześnie utrzymując wszystkich interesariuszy na tej samej stronie.

2. Szablon Tablicy Wizji ClickUp

Szablon Tablicy Wizji ClickUp pozwala płynnie rejestrować, ustalać priorytety i śledzić pomysły na produkty

Jeśli kiedykolwiek czułeś się zagubiony w organizowaniu wielu pomysłów podczas planowania nowych produktów biznesowych lub modernizacji istniejących, Szablon Tablicy Wizji ClickUp jest tutaj, aby wyczyścić mgłę.

Został zaprojektowany tak, aby umożliwić Ci uchwycenie wszystkich pomysłów na produkt w jednej przestrzeni i ocenę, które z nich warto wdrożyć i w jakiej kolejności. Oznacza to, że dla każdego pomysłu na produkt będziesz w stanie przemyśleć następujące kwestie:

Produkt: Twoja nazwa produktu i to, do zrobienia czego służy

Twoja nazwa produktu i to, do zrobienia czego służy Wizja: wpływ, jaki chcesz osiągnąć dzięki produktowi

wpływ, jaki chcesz osiągnąć dzięki produktowi Grupa docelowa: Dla kogo przeznaczony jest produkt

Dla kogo przeznaczony jest produkt Potrzeby: jaki problem rozwiązuje twój produkt dla grupy docelowej

jaki problem rozwiązuje twój produkt dla grupy docelowej Cele biznesowe: W jaki sposób produkt przyniesie korzyści twojemu biznesowi

A dzięki wszechstronnym widokom szablonu organizacja staje się dziecinnie prosta:

Dowiedz się, jak korzystać z szablonu, korzystając ze szczegółów przedstawionych w widoku Zacznij tutaj

Przechowuj wszystkie pomysły na produkty w widokuTablica Wizji* Zbieraj pomysły na produkty od swojego zespołu za pomocą Formularza Wizji Produktu

Skoncentruj się na najważniejszych pomysłach na produkt dzięki widokowi Priorytety

Dla kogo przeznaczony jest ten szablon? Teams produktowe i przedsiębiorcy, którzy chcą usprawnić swoją pracę proces rozwoju produktu poprzez zorganizowaną ideację, wyczyszczoną komunikację celów produktu i strategicznej realizacji.

3. Szablon do tablicy ClickUp Vision

Znajdź idealny stan dla swojego następnego projektu dzięki szablonowi Tablicy Wizji

Opierając się na poprzednim szablonie, ten Szablon Tablicy ClickUp Vision przenosi wspólne sesje burzy mózgów na wyższy poziom dzięki aplikacji szablon interaktywnej Tablicy .

To Funkcja tablicy interaktywnej polega na kreatywnych, praktycznych interakcjach w czasie rzeczywistym, dzięki czemu Ty i Twój zespół możecie kształtować i udoskonalać swoją wizję produktu. Projektanci mogą z łatwością wykorzystać ją do zainspirowania się pomysłami na wystrój sklepu, próbkami tekstur, różnymi układami, kolażem, a nawet do stworzenia przestrzeni do zdjęć produktów.

Możesz wizualnie uporządkować i zorganizować pomysły na produkty za pomocą zdjęć, ilustracji i notatek - tworząc mapę drogową, którą każdy może zrozumieć na pierwszy rzut oka. 🗺️

Chcesz zapewnić owocną sesję burzy mózgów ? Użycie Dokumenty ClickUp aby określić i udostępniać cele sesji z wyprzedzeniem. W ten sposób każdy członek zespołu jest gotowy, uzbrojony w spostrzeżenia i pomysły - co z kolei zwiększa wydajność sesji.

4. Szablon Storyboard ClickUp

Zbuduj i zwizualizuj strukturę i przepływ swojej historii za pomocą szablonu Storyboard Template od ClickUp

Niezależnie od tego, czy jesteś filmowcem, pisarzem, czy właścicielem firmy, który chce poprawić jakość obsługi klienta, Szablon Storyboard ClickUp jest pomocnym narzędziem do strukturyzacji kreatywnych cykli pracy. Dostarcza on dedykowaną kanwę, na której można wizualizować swoje pomysły i dzielić je na jasne i wyraźne sceny lub kroki.

Kreatywność rozwija się dzięki elastyczności, a ten szablon to rozumie. Możesz tasować sceny, aby dostosować przepływ historii i powielać je w zależności od długości historii. Niezależnie od tego, czy masz do czynienia ze zwięzłym procesem składającym się z trzech kroków, czy też ze złożonym procesem twórczym, ten szablon szablon storyboardu dostosowuje się do Twoich potrzeb.

Jeśli pracujesz nad filmami, filmami i grami, użyj pola każdej sceny jako repozytorium do przechwytywania szczegółów, takich jak działania, dialogi i efekty audio - tak, aby żaden szczegół nie został utracony w tłumaczeniu.

Z drugiej strony, jeśli jesteś właścicielem firmy lub częścią zespołu zajmującego się obsługą klienta, możesz użyć pudełek do przechwytywania kluczowych punktów styku, interakcji i informacji zwrotnych, aby przeanalizować swoje niestandardowe podróże klientów i poprawić niestandardowe doświadczenia klientów. 🤩

5. Szablon konspektu historii ClickUp

Zaplanuj swoją kolejną historię w bardziej zorganizowany sposób dzięki szablonowi Story Outline Template od ClickUp

Ten szablon jest dla wszystkich twórców historii. Jeśli jesteś fanem poprzedniego szablonu storyboardu, to pokochasz ten Szablon konspektu historii ClickUp jeszcze więcej.

Nie jest tajemnicą, że storytelling to nie tylko sztuka, ale także nauka. A ten szablon daje twoim historiom ustrukturyzowany kręgosłup, którego potrzebują, dzięki czemu możesz wlać swoją energię w narrację, którą tylko ty możesz opowiedzieć.

Można go używać do tworzenia konspektów rozdziałów, dzielenia ich na sceny, organizowania wątków, budowania postaci i zarządzania lokalizacjami.

Oprócz tych funkcji organizacyjnych, szablon konspektu fabuły działa również jako osobisty partner w zakresie odpowiedzialności. Za jego pomocą można ustawić terminy do zrobienia poszczególnych scen w fabule i śledzić swoje postępy za pomocą statusów, takich jak Do zrobienia, W trakcie i Zakończone.

Szablon ten jest po to, aby zapewnić, że nie tylko jesteś zorganizowany, ale także jesteś w stanie zakończyć swoje historie na czas. W końcu czas to pieniądz. 💸

6. Szablon do tworzenia map historii użytkownika ClickUp

Zbuduj i niestandardowo dostosuj mapę historii użytkownika za pomocą elastycznego i wstępnie sformatowanego szablonu tablicy w ClickUp

Czy masz trudności ze zrozumieniem, czego naprawdę potrzebują Twoi użytkownicy podczas planowania produktu? A może masz trudności z dostosowaniem zespołu do celów i priorytetów produktu? Mapowanie historii użytkownika to sprawdzona metoda wizualizacji i organizowania zadań wokół potrzeb użytkowników podczas opracowywania produktu. Jednak bez jasnej struktury może stać się chaotyczna i przytłaczająca.

Właśnie w tym miejscu Szablon mapy historii użytkownika ClickUp jest bardzo przydatny. Został on zaprojektowany, aby uprościć ten proces dla Ciebie i Twojego zespołu, pozwalając Ci skupić się na jednym produkcie lub funkcji w danym czasie.

Pomaga zagłębić się w interakcje z użytkownikami poprzez mapę person użytkowników, działań użytkowników, kroków użytkowników do zakończenia działań oraz szczegółów, których użytkownicy potrzebują, aby zakończyć każdy krok. Ułatwia to identyfikację obszarów wymagających poprawy, dzięki czemu zespół może strategicznie ukierunkować swoje wysiłki.

Jeśli jesteś częścią zespołu produktowego, którego priorytetem jest utrzymanie potrzeb użytkowników w centrum uwagi, demistyfikacja ich podróży i zrozumienie, co wymaga poprawy, to ten szablon jest dla Ciebie.

7. Szablon Tablicy Projektowej ClickUp

Planuj i realizuj swoje projekty dzięki szablonowi tablicy projektowej ClickUp

Szablon Szablon Tablicy Projektowej ClickUp jest przeznaczony dla Teams i agencji, które chcą usprawnić swoje procesy projektowe od planu do uruchomienia. 📅

Zawiera kilka ogólnych zadań dla typowych projektów jak określanie cele projektu i KPI, badania projektowe, burze mózgów i wprowadzanie produktów na rynek.

Każde zadanie w procesie projektowania można przypisać członkowi zespołu, ustawić jego priorytet i dodać termin. Ponadto można organizować i śledzić zadania według:

Scen projektowania: Briefing, branding, projektowanie, marketing, dzień premiery i informacje zwrotne

Briefing, branding, projektowanie, marketing, dzień premiery i informacje zwrotne Status zatwierdzenia: Oczekujące, zatwierdzone i poprawione

Oczekujące, zatwierdzone i poprawione Typ poprawki: Brak, drobna poprawka i poważna poprawka

Cechą wyróżniającą ten szablon są elastyczne widoki, które zaspokajają następujące potrzeby różne style pracy i preferencje wizualizacji:

Podsumowanie projektu : Lista wszystkich zadań projektowych

: Lista wszystkich zadań projektowych Proces projektowania : Widok Tablicy zadań pogrupowanych według ich scen projektowych

: Widok Tablicy zadań pogrupowanych według ich scen projektowych Według priorytetu: Wizualizacja zadania wedługpoziomy priorytetówz pilnymi i o wysokim priorytecie na górze

Wizualizacja zadania wedługpoziomy priorytetówz pilnymi i o wysokim priorytecie na górze Według statusu: Widok Tablicy do aktualizacji statusu zadania i wizualizacji postępu

Widok Tablicy do aktualizacji statusu zadania i wizualizacji postępu Rewizje: Lista zadań, które wymagają rewizji

Lista zadań, które wymagają rewizji Oś czasu: Wizualny układ czasu trwania i terminów zadań

Jeśli chcesz utrzymać swoje projekty - niezależnie od tego, czy jest to projekt graficzny, projekt strony internetowej, projekt aplikacji itp tablica pomysłów jest tym, czego potrzebujesz, aby to osiągnąć.

8. Szablon inspirującej tablicy nastrojów od Template.net

przez szablon.net

Jeśli szukasz moodboardu, który zmotywuje Cię do osiągnięcia celów osobistych i zawodowych, to ten szablon może być tym, czego potrzebujesz. Jest bardzo elastyczny, więc możesz dodawać cytaty, kolaże zdjęć lub emoji, które cię uszczęśliwiają i inspirują.

Tablica inspiracji jest dostępna do pobrania w różnych formatach, takich jak Microsoft Word, Dokumenty Google i Adobe Illustrator.

Możesz także edytować ją bezpośrednio na stronie szablon.net, która zawiera rozszerzoną bibliotekę zdjęć stockowych, ilustracji, naklejek i ramek. A jeśli chcesz uczynić go jeszcze bardziej osobistym, możesz przesłać własne obrazy.

9. Szablon do prezentacji Tablica nastrojów autorstwa Beautiful.ai

via Beautiful.ai

Jeśli jesteś projektantem wnętrz, stylistą mody lub fotografem, który chce zorganizować i zaprezentować swoje pomysły swojemu zespołowi lub klientom, szablon Mood Tablica Presentation firmy Beautiful.ai jest idealnym narzędziem do tego zadania.

Ta tablica moodboard do projektowania wnętrz wyróżnia się prostą i przejrzystą organizacją. Jest on podzielony na kluczowe sekcje, które pomagają przekazać wizję projektu:

Tło: Zdefiniuj projekt, jego cel i klienta. Zapewnia to kontekst i gwarantuje, że wszyscy otrzymają szerszy obraz

Zdefiniuj projekt, jego cel i klienta. Zapewnia to kontekst i gwarantuje, że wszyscy otrzymają szerszy obraz Kolory: Zaprezentuj wybraną paletę kolorów, aby ustawić nastrój i styl projektu

Zaprezentuj wybraną paletę kolorów, aby ustawić nastrój i styl projektu Zdjęcia: Dołącz zdjęcia, które są zgodne z wizją projektu, niezależnie od tego, czy pochodzą od klienta, czy z twoich badań

Możesz łatwo dostosować ten szablon w Beautiful.ai do innych potrzeb przypadki użycia takich jak moodboardy modowe i ślubne. Gdy będziesz gotowy do udostępniania, wyeksportuj je do formatów takich jak PowerPoint, JPG i PDF.

10. Tablica nastrojów marki - szablon PowerPoint autorstwa 24Slides

przez 24Slides

Kiedy rozpoczynasz tworzenie marki rebranding projekt, posiadanie jasnego kierunku wizualnego jest kluczem. Ten szablon właśnie do tego służy. Możesz dodać wizualizacje, takie jak palety kolorów, zdjęcia i unikalne ilustracje, aby pokazać swojemu zespołowi, jak będzie wyglądać Twoja nowa marka.

Aby pobudzić przepływ kreatywności, szablon zawiera przykłady takie jak "Vintage Life", "The Cinema", "The Rainbow" i "Ocean", które mogą zainspirować do rebrandingu.

Jeśli jesteś już zaznajomiony z obsługą programu Microsoft PowerPoint, z łatwością dostosujesz ten szablon do swoich potrzeb.

Tablica najlepszych praktyk

Stworzenie skutecznej tablicy nastrojów wymaga czegoś więcej niż tylko zebrania i uporządkowania wizualizacji. Obejmuje ono przemyślaną selekcję i strategiczne projektowanie. Aby pomóc ci stworzyć wyróżniające się moodboardy, oto kilka najlepszych praktyk do rozważenia:

1. Zacznij od wyczyszczonej koncepcji: Zanim zaczniesz, dobrze zrozum, co chcesz przekazać za pomocą moodboardu. Może to być wizja projektu, osobowość marki, estetyka projektu lub fabuła.

2. Zdefiniuj elementy kształtujące: Zidentyfikuj podstawowe elementy, które będą kształtować twój moodboard. Mogą to być obrazy, palety kolorów, typografia, tekstury, wzory, a nawet notatki tekstowe. Elementy te powinny oddawać nastrój, atmosferę i styl, który starasz się projektować.

3. Wybierz logiczną strukturę: Zorganizuj swoją tablicę nastrojów w sposób, który ma sens dla odbiorcy i jest zgodny z celami. Możesz pogrupować elementy według koloru, materiału, motywu lub innej kategorii. Kluczem jest upewnienie się, że moodboard ma logiczną strukturę i jest łatwy do zrozumienia.

4. Nadaj priorytet wysokiej jakości zdjęciom: Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości i jakości premium sprawią, że twój moodboard będzie wyglądał bardziej profesjonalnie i efektownie. Niska jakość lub piksele mogą odwracać uwagę od wizji.

5. Spójność: Chociaż moodboard może zawierać różnorodne elementy, powinien istnieć motyw lub estetyka, która łączy wszystko razem. Pomaga to stworzyć spójną narrację wizualną i sprawia, że moodboard jest bardziej efektywny.

6. Uwzględnij miejsce na elastyczność: Jedną z największych zalet moodboardów jest ich zdolność do ewolucji. W miarę rozwoju pomysłów lub projektów może być konieczne dostosowanie moodboardu. Upewnij się więc, że twoja tablica jest elastyczna i może pomieścić zmiany.

7. Skorzystaj z szablonu moodboardu: Jeśli nie wiesz od czego zacząć, skorzystanie z szablonu moodboardu może znacznie uprościć cały proces. Dostarcza on uporządkowanego punktu wyjścia i pozwala zaoszczędzić czas.

8. Współpracuj: Jeśli w projekt zaangażowany jest zespół, upewnij się, że wszyscy jego członkowie wnieśli swój wkład. Zapewni to różnorodność perspektyw i pomysłów oraz może zwiększyć ogólną skuteczność moodboardu.

9. Zachowaj koncentrację: Upewnij się, że twój moodboard nie jest zbyt zagracony. Chociaż chcesz zaprezentować różnorodne elementy i pomysły, unikaj dodawania zbyt dużej ilości, która stanie się przytłaczająca i odwróci uwagę od głównej koncepcji.

Pamiętaj, że dobrze wykonany moodboard nie tylko inspiruje i informuje, ale także zapewnia wizualny kierunek i cel, który pomaga skierować każdy kreatywny projekt w stronę powodzenia.

Ożyw swoją wizję dzięki mood boardom

Tablice nastroju są pomocne w organizowaniu i wizualizowaniu pomysłów, myśli i planów. Wybór odpowiedniej makiety dla projektu zwiększa kreatywność i wydajność zespołu.

Chcesz jeszcze bardziej zwiększyć swoją wydajność i ożywić własną wizję moodboardu? Szablony moodboardów ClickUp, które płynnie integrują się z funkcjami zarządzania projektami, zostały zaprojektowane właśnie w tym celu. 🦾

Więcej niż moodboardy, Rozbudowana (i darmowa) biblioteka szablonów ClickUp obejmuje szeroki zakres procesów biznesowych, dzięki czemu można zoptymalizować wszystkie aspekty cyklu pracy. Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby rozpocząć!