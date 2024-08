10 technik wizualizacji, aby osiągnąć swoje cele

Niezależnie od tego, czy jesteś dyrektorem zarządzającym, czy rozpoczynasz swoją karierę zawodową w roli początkującego, ustawienie celów jest kluczem do ciągłego rozwoju.

Cele stanowią podstawę codziennych zadań, zapewniają mapę drogową do powodzenia i tworzą ramy do nauki - ale za ustawieniem celów kryje się szereg strategicznych procesów, które zapewniają osiągnięcie najlepszych wyników.

Jednym z naszych ulubionych sposobów na osiągnięcie celów jest wykorzystanie różnych technik wizualizacji. W rzeczywistości wizualizacja jest popularna wśród ludzi na szczycie swojej gry - od sportowców olimpijskich po przedsiębiorców.

W tym artykule omówimy, czym jest wizualizacja i jakie są jej zalety. Ponadto udostępnimy 10 naszych ulubionych technik wizualizacji, aby zacząć. ✨

Czym jest wizualizacja?

Wizualizacja to czynność i praktyka tworzenia mentalnego obrazu swoich celów. Wyobrażając sobie, jak dane wydarzenie będzie wyglądać, możesz pracować wstecz i tworzyć mniejsze kroki, które pomogą ci urzeczywistnić ten cel.

Twórz cele SMART w ClickUp z wieloma sposobami śledzenia postępów i osiągania celów

Pomyśl o tym jak o treningu mentalnym. Technika ta polega na rozważaniu pozytywnych wyników i wyobrażaniu sobie, co trzeba zrobić, aby je osiągnąć. Opanowanie tego procesu wymaga jednak czegoś więcej niż codziennej afirmacji lub pozytywnego dialogu mentalnego. Techniki wizualizacji wzmacniają te praktyki, angażując wszystkie pięć zmysłów i zapewniając narzędzia do tworzenia możliwych do wykonania zadań .

Wizualizacja jest powiązana z prawo przyciągania jest filozofią, która wierzy, że pozytywne myśli przynoszą pozytywne rezultaty. Oznacza to, że wizualizacja powinna być zawsze pozytywnym ćwiczeniem. 🧲

Chcesz wyobrazić sobie pozytywne wyniki dla swoich celów. Wyobraź sobie, jak wyglądałaby rozmowa kwalifikacyjna w sprawie wymarzonej pracy lub jak czułbyś się, gdybyś otrzymał promocję, nad którą pracowałeś. Niezależnie od tego, czy planujesz swoje życie osobiste, czy cele zawodowe w pracy wizualizacja może pomóc w osiągnięciu marzeń.

Korzyści z używania technik wizualizacji

Moc wizualizacji jest niezrównana. Od neuronaukowców po profesjonalnych sportowców i dyrektorów generalnych, wszelkiego rodzaju wysoce wydajni i spełnieni ludzie przypisują te techniki jako część swojego powodzenia. 🏆

Oto niektóre z wielu korzyści płynących z technik wizualizacji:

Przejrzystsze podejmowanie decyzji : Tworząc mentalny obraz swoich celów, możesz podejmować lepsze decyzje, aby je osiągnąć. Będziesz w stanie podzielić cele na mniejsze, osiągalne zadania i dostosować się do zmieniającego się otoczenia

Tworząc mentalny obraz swoich celów, możesz podejmować lepsze decyzje, aby je osiągnąć. Będziesz w stanie podzielić cele na mniejsze, osiągalne zadania i dostosować się do zmieniającego się otoczenia Poprawa zdrowia psychicznego : Wizualizacja skupia się na pozytywnych rezultatach. Zmniejsza to niepokój, stres i rozprasza uwagę, dzięki czemu można skupić się na tym, co jest potrzebne do spotkania się z celami

Wizualizacja skupia się na pozytywnych rezultatach. Zmniejsza to niepokój, stres i rozprasza uwagę, dzięki czemu można skupić się na tym, co jest potrzebne do spotkania się z celami Zwiększona pewność siebie: Widzenie siebie w sytuacji powodzenia buduje poczucie własnej wartości i sprawia, że cele wydają się osiągalne

Widzenie siebie w sytuacji powodzenia buduje poczucie własnej wartości i sprawia, że cele wydają się osiągalne Zdrowsze nawyki i zachowania: Wyobrażając sobie, czego chcesz i jak to osiągnąć, kładziesz podwaliny pod lepsze codzienne nawyki. Oznacza to bardziej wydajną pracę, ustalanie priorytetów wysiłków i lepszą ocenę postępów

10 technik wizualizacji, aby osiągnąć swoje cele

Istnieje wiele różnych sposobów na urzeczywistnienie swoich celów. Niezależnie od tego, czy planowanie życia lub szukasz sposobów, aby wznieść swoją karierę na nowe wyżyny, oto 10 skutecznych technik wizualizacji, które możesz wypróbować już dziś. 🙌

1. Stwórz tablicę wizji

Podobnie jak oprogramowanie do planowania strategicznego tablica wizji przedstawia wizję i mapę drogową dla twoich celów. Ta prosta technika polega na stworzeniu wizualnej reprezentacji swoich marzeń. Dodaj obrazy rzeczy, których pragniesz - niezależnie od tego, czy jest to nowa praca, zestaw umiejętności, czy przejęcie.

Znajdź idealny stan dla swojego następnego projektu dzięki tej Tablicy Wizji z szablonami

Znajdź lub zrób zdjęcia związane z tym celem, tak jakbyś już go osiągnął. Może to oznaczać zrobienie sobie zdjęcia przed nową siedzibą lub prowadzenie spotkań na wysokim szczeblu. Możesz także stworzyć tablicę z funkcjami obrazującymi to, co chcesz osiągnąć. Powiedzmy, że chcesz zostać opublikowanym pisarzem - dodaj zdjęcie książki ze swoim nazwiskiem jako autora do swojej tablicy tablica wizji .

2. Stawiaj małe kroki każdego dnia

Prawdziwe życie może przeszkodzić w planowaniu celów i łatwo jest znaleźć wymówki. Odkładasz rzeczy na jutro lub masz ochotę się poddać. Być może zamiast zrobienia czegoś, rozpraszasz się, np. oglądając serial w telewizji.

Spróbuj podzielić cel na mniejsze kroki, aby pokonać te wyzwania. Przekształcając większy cel w mniejsze, wykonalne elementy, możesz świętować małe zwycięstwa po drodze. Sprawia to również, że osiągnięcie większego celu wydaje się mniej zniechęcające. 🏅

Stwórz w ClickUp listę kontrolną zadań składającą się z małych kroków, które zamierzasz wykonać, aby osiągnąć swój cel

Użyj aplikacja do codziennego planowania aby zaplanować czas na rozważenie swoich celów. Poświęć 10 minut raz lub dwa razy dziennie, aby przejrzeć swoje postępy i zastanowić się nad kolejnymi krokami. Wykorzystaj ten czas na pozytywne myślenie i skup się na tym, co robisz dobrze do zrobienia, aby osiągnąć swój cel.

3. Wykorzystaj wszystkie pięć zmysłów

Kiedy wizualizujesz swoje cele, chcesz je ożywić. Najlepszym sposobem do zrobienia tego jest włączenie wszystkich pięciu zmysłów. Te sensoryczne szczegóły sprawiają, że cel staje się realny i możliwy do osiągnięcia.

Stwórz w swoim umyśle obraz tego, jak ty i ludzie wokół ciebie będą wyglądać, gdy osiągniesz swój cel. Czy inni się uśmiechają? Czy masz na sobie swój najlepszy garnitur i stoisz w nowym biurze?

Zbuduj zakończone doświadczenie sensoryczne wokół swojego celu. Posuń się nawet do zastanawiania się:

Jak smakuje powodzenie?

Czy delektujesz się chwilą z kieliszkiem szampana?

Jakie to uczucie wziąć pierwszy łyk po włożeniu w to tyle pracy?

Następnie rozważ dźwięki, zapach i dotyk. Zadaj sobie pytania takie jak:

Czy wszyscy klaszczą i dopingują cię?

Czy nowe biurko pachnie orzechem, wiśnią lub czerwonym dębem?

Jakie to uczucie, gdy zaciskasz dłoń wokół błyszczącej statuetki nagrody?

Być może zrobiliśmy tam kilka skoków, ale masz pomysł. 🤓

Włączając wszystkie pięć zmysłów do procesu wizualizacji, możesz naprawdę poczuć ten moment. Zainspiruje cię to do włożenia wysiłku w przeniesienie tych wyimaginowanych chwil do prawdziwego świata.

4. Ułóż mapę powodzenia

Mapa powodzenia to narzędzie, które pomaga wizualizować każdy krok na drodze do celu. Potraktuj ją jako mapę skarbów swoich zawodowych marzeń. Użyj jej, aby nakreślić poszczególne zadania, które musisz wykonać, aby osiągnąć swój cel końcowy.

Użyj widoku osi czasu w ClickUp, aby stworzyć mapę swojego planu na powodzenie

Upewnij się, że każdy krok jest wykonalny i mierzalny. Uporządkuj zadania w kolejności chronologicznej i nanieś je na oś czasu, aby zachować harmonogram. W ten sposób będzie mniej prawdopodobne, że się rozproszysz lub zboczysz z kursu. 🗺️

5. Naszkicuj swoje cele

Jeśli jesteś osobą kreatywną, zamień pomysły w sztukę, rysując swoje cele. Ta kreatywna technika wizualizacji sprawia, że planowanie celów staje się przyjemniejsze, poprawiając nastrój.

Wykorzystaj swoją kreatywność i naszkicuj swoje cele na Tablicy ClickUp

Stwórz cyfrowe wersje swoich celów za pomocą narzędzia wizualnego, takiego jak Tablice ClickUp . Użyj tego tablica cyfrowa oprogramowanie do rysowania wstępnych szkiców mapy drogowej celów. Dodawaj wstępne makiety elementów projektu i odwołuj się do tablicy każdego dnia, aby wizualizować swoje cele przed zanurzeniem się w głębokiej pracy.

Alternatywnie, użyj medium artystycznego do wizualizacji, takiego jak akwarele, aby namalować eteryczną wizję swoich celów zawodowych.

Po zrobieniu swojego dzieła, umieść je w miejscu, w którym będziesz je widzieć każdego dnia. Poświęć trochę czasu na podziwianie swojej pracy i wizualizację tego, jak możesz przekształcić to dzieło sztuki w rzeczywistość.

6. Poszukaj zasobów

W większości przypadków twoje cele będą wiązały się z rozwojem osobistym. Aby dotrzeć tam, gdzie chcesz być, prawdopodobnie będziesz musiał nauczyć się nowych umiejętności, rozwinąć nowe nawyki i dostosować się do wyzwań. Wizualizacja zasobów potrzebnych do zbudowania tych umiejętności może ułatwić ten proces.

Rozważ poproszenie kogoś o bycie twoim mentorem. Inną opcją jest wzięcie udziału w szkoleniu lub zajęciach, aby rozwinąć umiejętności, które są integralną częścią spotkania z celem. Chodzi o to, aby skupić się na rozwoju i wbudować go w swój proces.

Zasoby to nie tylko duże elementy. Codzienne rzeczy, takie jak fiszki, mogą pomóc w wizualizacji celów.

Użyj widoku Kanban w ClickUp dla cyfrowych flashcards

Notuj zachowania i nawyki, które chcesz wzmacniać każdego dnia. Rano spójrz na swoje fiszki i zwizualizuj sobie, w jaki sposób osiągniesz swoje cele, zanim zrobisz cokolwiek innego. 🛠️

7. Włącz próby mentalne

Próba mentalna jest popularną techniką wizualizacji wśród sportowców olimpijskich. Światowej sławy narciarz Mikaela Shiffrin wizualizuje cały swój wyścig, zanim jeszcze wejdzie do bramki. Na nagraniach wideo można zobaczyć ją na szczycie stoku, z zamkniętymi oczami, poruszającą ciałem, gdy symuluje zjazd w dół stoku.

Ta praktyka wizualizacji polega na mentalnym wyobrażaniu sobie, jak szczegółowo zakończony jest twój cel. Przejdź przez różne zadania i kroki w swojej głowie, wyobrażając sobie, jak reagujesz na przeszkody. Wyobraź sobie, jak to wygląda i jak się czujesz po wykonaniu pracy i osiągnięciu powodzenia.

8. Ćwicz afirmacje

Afirmacje to potężna technika wizualizacji, która koncentruje się na opisywaniu celu tak, jakbyś już go osiągnął. Kluczem jest tutaj pozytywne nastawienie i nie myślenie zbyt wiele o wyzwaniach lub trudnościach typu "co by było gdyby".

W tej technice pozytywnej wizualizacji chodzi o to, by cele wydawały się realistyczne. Zapisz swoje afirmacje i odwołuj się do nich każdego dnia. 💪

Oto kilka przykładów afirmacji, które możesz wykorzystać jako inspirację:

Jestem odnoszącym powodzenia partnerem w światowej klasy firmie prawniczej, pracującym nad sprawami, które mają znaczenie dla mojej społeczności

Cieszę się, że mogę zrównoważyć życie zawodowe z rodzinnym, ponieważ kieruję zespołem programistów zajmujących się najnowocześniejszymi technologiami medycznymi

Zarządzam wydajnym zespołem przyjaznych, innowacyjnych osób. Badamy kultury i podróżujemy po całym świecie, aby odkrywać artefakty, które pozwalają nam lepiej zrozumieć naszą cywilizację

9. Medytować

Kiedy aktywnie wizualizujesz swoje cele, spędzasz dużo czasu myśląc o przyszłości. Jednocześnie ważne jest, aby docenić chwilę obecną i to, w jaki sposób twoje dzisiejsze wysiłki mogą doprowadzić cię tam, gdzie chcesz być jutro.

W tym miejscu pojawia się medytacja. Neuronauka wykazała połączenia między medytacją a aktywacją podświadomości. Technika ta może pomóc skupić się na celach i wyciszyć rozpraszające bodźce.

Do zrobienia medytacji samodzielnie lub podążaj za wizualizacją prowadzoną przez profesjonalistę. Znajdź ciche miejsce i usiądź wygodnie. Możesz położyć się lub usiąść i wybrać uspokajającą playlistę, jeśli pomoże ci to znaleźć swoje centrum.

Podczas sesji bierz głębokie oddechy i wymyślaj mentalne obrazy, które mają połączenie z twoimi celami. Na przykład, jeśli chcesz dostać promocję, wyobraź sobie siebie w narożnym biurze pracujesz z klientami o których marzyłeś.

Możesz także wypróbować obrazowanie sterowane. Jest to technika, w której słowa i muzyka są wykorzystywane do tworzenia optymistycznych scenariuszy związanych z celami.

10. Pisz w codziennym dzienniku

Jednym z najbardziej pomocnych ćwiczeń wizualizacyjnych jest prowadzenie dziennika. Zmusza ono do refleksji nad postępami każdego dnia. Ponadto tworzy mapę drogową i narzędzie odniesienia, do którego można się odwoływać w miarę osiągania małych zwycięstw.

ClickUp Docs umożliwia bogaty format i polecenia / ukośnik aby pracować wydajniej

Użycie Dokumenty ClickUp do codziennego zapisywania tego, co zostało osiągnięte, nad czym pracujesz i co jest do zrobienia w następnej kolejności. Automatycznie twórz zadania na podstawie swoich wpisów i planuj je do zrobienia na swojej liście.

Proces prowadzenia dziennika może być kreatywny lub sztywny. W przypadku kreatywnego podejścia, weź pod uwagę swoje emocje i zapisz swój wymarzony cel. Jeśli wolisz sztywny styl, trzymaj się listy zadań, które zostały zakończone i działań, które musisz podjąć w następnej kolejności. 📓

Jak śledzić swoje cele wizualizacyjne

Istnieje wiele różnych sposobów śledzenia celów wizualizacji. Od technik wizualizacji danych i aplikacje do śledzenia celów do pisemnych podsumowań i oś czasu, możliwości są nieograniczone. Oto kilka sposobów na monitorowanie postępów podczas wizualizacji celów. 🌻

Ustaw się na powodzenie z narzędziem do zarządzania projektami

To, co sprawia, że wizualizacja jest skomplikowana, to fakt, że łatwo się rozproszyć lub zniechęcić. Korzystanie z narzędzia do zarządzania projektami może pomóc ci pozostać na dobrej drodze do powodzenia. Cele ClickUp ułatwia tworzenie, planowanie i śledzenie celów. Niezależnie od tego, czy jest to zmieniające życie osiągnięcie, którego osiągnięcie zajmie rok, czy mniejszy kwartalny cel w biurze, pomoże ci to do zrobienia. ✍️

Użyj funkcji tworzenia folderów do przechowywania wielu celów w jednym miejscu. Tutaj możesz śledzić karty wyników, cele i kluczowe wyniki. Podziel je dla różnych pracowników, jeśli jesteś menedżerem, lub utwórz segmenty dla swoich osobistych celów.

Wybieraj spośród różnych typów celów, aby mierzyć według waluty, procentów, liczb i prawdziwych lub fałszywych celów

Dzięki celom pieniężnym, liczbowym i prawdziwym/fałszywym możesz śledzić mniejsze kroki na drodze do głównego celu. Użyj narzędzi do wizualizacji danych, takich jak histogramy, mapy cieplne, wykresy słupkowe, wykresy słupkowe i wykresy kołowe, aby jeszcze bardziej zwizualizować swoje powodzenie.

Twórz pola niestandardowe i przypisuj terminy realizacji zadań, aby być na bieżąco z postępami w realizacji celu. Możesz ustawić zadania do codziennego prowadzenia dziennika, stworzyć mapę drogową celów i przechowywać zasoby edukacyjne - wszystko w jednej przestrzeni.

Zacznij od celów SMART Ustawienie celów jest trudne. Często cele są niejasne lub zbyt szczegółowe. Co więcej, nie ma jasnej ścieżki, więc trudno jest stworzyć mniejsze kroki do osiągnięcia ogólnego celu. Właśnie w tym miejscu pojawiają się cele SMART.

przez ClickUp

Koncepcja Cele SMART opiera się na akronimie, który określa zestaw kryteriów do tworzenia rzeczywistych, możliwych do zrealizowania celów. Skrót ten oznacza:

Konkretny

Mierzalny

Osiągalny

Istotny

Określony w czasie

Technika ta polega na tworzeniu jasnych, realistycznych celów, które można zmierzyć i załączyć do osi czasu. Nie tylko twoje oczekiwania są jasne, ale także droga do spotkania twoich celów.

Aby napisać cel SMART, użyj Szablon SMART celów ClickUp . Szablon ten pozwala opracować cel, wizualizować postępy i organizować zadania w łatwych do zarządzania krokach, aby ustawić się na powodzenie. 🤩

Skorzystaj z szablonu SMART Goals firmy ClickUp, aby zorganizować je w łatwy do zarządzania system, który będzie wsparciem w codziennym podejściu do ustawienia celów i ich realizacji

Zacznij od stworzenia konkretnego celu i zastanów się, kto, co, gdzie, kiedy i dlaczego odegra rolę w jego osiągnięciu. Następnie opracuj kryteria, dzięki którym postęp w realizacji celu będzie mierzalny.

Upewnij się, że twój cel jest osiągalny i istotny, ocena zasobów i dlaczego ten cel jest dla ciebie ważny. Na koniec, stwórz oś czasu, aby osiągnąć swój cel i bądź odpowiedzialny za cały proces.

Wizualizuj powodzenie i osiągaj swoje cele dzięki ClickUp

Użyj technik wizualizacji, aby zbliżyć się do swoich celów i wyeliminować czynniki rozpraszające. Dzięki tym 10 technikom możesz korzystać z kreatywnych procesów lub podejść zorientowanych na harmonogram, aby dotrzeć tam, gdzie chcesz. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij tworzyć i śledzić swoje cele. Korzystaj z funkcji celów, aby tworzyć procesy do wizualizacji. Korzystaj z szablonów, aby tworzyć cele, które można wykorzystać w działaniu, i wykorzystuj dane do monitorowania powodzenia. Zautomatyzuj tworzenie zadań, aby być na bieżąco z łatwymi do zarządzania krokami, które prowadzą do celu, który zwizualizowałeś. ✨