Pożegnaj się z rozpraszaniem: 10 sposobów na wytrenowanie mózgu i opanowanie głębokiej pracy

Pytanie prowokujące do myślenia: _Jaką część twojego dnia pracy pochłaniają e-maile, spotkania i uciążliwe czynniki rozpraszające? Jeśli nie jesteś dumny ze swojej odpowiedzi, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostało ci niewiele miejsca na głęboką, skoncentrowaną pracę.

Niezdolność do zrobienia głębokiej pracy może wpłynąć na wydajność i zahamować rozwój kariery, niezależnie od tego, czy pracujesz w biurze, czy w domu. Jednak wraz z pokusą wielozadaniowości lub kultury "hustle/busywork" w kręgach głównego nurtu, nasza zdolność do utrzymania skupienia jest często zagrożona.

Rozważmy przypadek Cal Newport , autor bestsellerów - m.in Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World ("Zasady osiągania powodzenia w rozproszonym świecie") . Podczas gdy wielu pracowników harowało w weekendy, on zdobył tytuł doktora na MIT i opublikował cztery książki oraz liczne artykuły naukowe, a wszystko to wychodząc z pracy o 17:30.

Równoważąc to z rolą profesora informatyki na Uniwersytecie Georgetown, męża i ojca trójki dzieci, jego historia jest świadectwem mocy głębokiej pracy.

To oczywiste, że Newport jest na tropie czegoś, co może zmienić nasze podejście do pracy i życia osobistego. W tym artykule omówimy 10 zdrowych nawyków, które powinniśmy przyjąć, aby wyjść poza czynniki rozpraszające i wejść w nową erę skupienia i wydajności. 🌻

Czym jest praca głęboka i jak wpływa na wydajność?

Powracając do badań Newporta, jego teoria głosi, że prawdziwą wydajność osiąga się poprzez odłączenie się od wszystkich narzędzi komunikacyjnych i skupienie się na nieprzerwanej pracy przez dłuższy okres czasu - to jest głęboka praca dla ciebie.

Choć z praktycznego punktu widzenia może nie być możliwe całkowite uniknięcie komunikacji w zespole (np. e-maili lub spotkań), celem jest dążenie do ciągłych, wolnych od rozpraszaczy sesji pracy trwających jednorazowo 60-90 minut.

Dla kontrastu,

Newport odnosi się do

do płytkiej pracy jako zadań, które nie są wymagające poznawczo i mogą być wykonywane w sposób rozproszony. Działania te, charakteryzujące się logistyczną i rutynową naturą, tworzą "busyness" bez większego wysiłku i są łatwe do powtórzenia.

Dziś osiągnięcie doskonałości nie zależy już od powierzchownych, płytkich wysiłków. Aby pozostać konkurencyjnym i zbudować wpływowe profesjonalne lub kreatywne portfolio, osoby muszą szybko pojmować złożone koncepcje i wykorzystywać swoją wiedzę do tworzenia wyjątkowej pracy.

Na szczęście skuteczność głębokiej pracy i jej zdolność do napędzania postępów w szkole lub karierze jest poparta nauką. Ten rodzaj pracy wymaga wysokiej obecności poznawczej, która

buduje ścieżki neuronowe

w mózgu, dzięki czemu z czasem stajesz się bardziej zdolny do radzenia sobie ze złożonymi zadaniami wymagającymi krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

4 zmieniające życie korzyści płynące z głębokiej pracy w życiu zawodowym i osobistym

Praca głęboka jest wysoce skutecznym podejściem z kilku ważnych powodów - przejdźmy głębiej do niej:

Komenda nad bezlitosnymi rozpraszaczami: Badania wskazują że odzyskanie pełnego skupienia i rozpędu po przerwie może wymagać więcej niż 20 minut. Głęboka praca pomaga wyeliminować lub zminimalizować zewnętrzne rozrywki, takie jak media społecznościowe, e-maile i losowe rozrywki. Ponieważ w pełni zanurzasz się w wykonywanym zadaniu, wydajność i jakość twojej pracy wzrasta Zwiększony apetyt na złożone zadania: Poprzez konsekwentną praktykę, głęboka praca wzmacnia zdolność mózgu do radzenia sobie z trudnymi tematami i skomplikowanymi cyklami pracy. W wyniku tego jesteś lepiej przygotowany do uczenia się nowych umiejętności, przetwarzania informacji i tworzenia wyjątkowych produktów pracować szybciej Wysokowartościowe wyniki: Rozszerzenie poprzedniej korzyści, głęboka praca pomaga dać z siebie sto procent przy wykonywaniu zadań, czego wynikiem są wysokowydajne wyniki. Załóżmy, że koncentrujesz się przez pięć godzin z rzędu, aby wymyślić solidny projekt strategię sprzedaży . Teraz wyobraź sobie wykonanie tego samego zadania w 12-godzinnym okresie zakłóconym przez komunikację lub pracę administratora - twoja wydajność może nie być tak dobra, ponieważ twój mózg byłby zbyt nasycony lub pobudzony do zrobienia pomysłu Lepsza samoocena i dyscyplina **Marnowanie czasu na płytką pracę, zwłaszcza rozpraszanie uwagi, wyzwala efekt domina. Czujesz się zepsuty z powodu braku celów i braku rozpędu w życiu. Głęboka praca, z drugiej strony, stawia cię na ścieżce do osiągnięć, które poprawia zdrowie psychiczne i ożywia ducha

Jak wypracować głęboką rutynę pracy: 10 technik, które zapewniają

Głęboka praca stała się trudną umiejętnością do zdobycia z powodu naszego wysoce zdigitalizowanego życia. Trudno jest uwolnić się od paplaniny smartfonów, e-maili i powiadomień, co prowadzi do tego, że przez cały czas przebywamy w rozproszonym świecie, do tego stopnia, że nawet niewielka praca poznawcza nas wyczerpuje.

Jak

Cal Newport podkreśla

"Zdolność do wykonywania głębokiej pracy staje się coraz rzadsza dokładnie w tym samym czasie, w którym staje się coraz bardziej wartościowa w naszej gospodarce. W konsekwencji, nieliczni, którzy kultywują tę umiejętność, a następnie czynią z niej rdzeń swojego życia zawodowego, będą prosperować

A więc, do zrobienia tej ważnej umiejętności życiowej? Trzy sposoby:

Religijne podążanie za najlepszymi praktykami głębokiej pracy: Nie możesz tutaj iść na skróty - istnieje kilka ustalonych technik (omówionych poniżej), które pomagają zaszczepić magię głębokiej pracy w codziennym życiu i musisz podjąć świadomy wysiłek, aby ich przestrzegać Znajdź cyfrowe narzędzie do zwiększania wydajności : Możesz walczyć z cyfrowymi rozpraszaczami za pomocą aplikacji zwiększających wydajność (takich jakClickUp). Aplikacje te mają wbudowane rozwiązania, takie jak śledzenie czasu i zadań w celu zapewnienia koncentracji bez rozpraszania uwagi Bądź cierpliwy: Twój apetyt na głęboką pracę nie rozwinie się w ciągu jednego dnia czy tygodnia. Szanuj to, jak działa ludzki mózg, pozostań konsekwentny w swoich praktykach i pozwól, aby te ścieżki neuronowe stopniowo się wzmacniały

Przyjrzyjmy się teraz 10 złotym sposobom, które pozwolą ci rozpocząć misję głębokiej pracy! 😊

1. Ustal priorytety zadań

Badanie przeprowadzone przez Harvard Business Review wykazało, że przeciętny pracownik marnuje do

41% godzin pracy

na zadania o niskiej wartości, nie znajdując czasu na pracę, która ma znaczenie.

Nauczenie się ustalania priorytetów to podstawa, niezależnie od tego, czy pracujemy samodzielnie, czy w zespole. Filozofia polega na tym, że wielozadaniowość ma malejące zyski, które mogą wyzwalać niską wydajność. Aby rozpocząć głęboką pracę, musisz:

Rozpoznać zadania o dużym wpływie w ciągu dnia

Ustalić priorytety tych zadań

Oddelegowane lub odłożone na później zadania o niskiej wartości

Ustalanie priorytetów zapewnia, że głęboka sesja pracy jest laserowo skoncentrowana na tym, co naprawdę ważne - i możesz to łatwo zrobić za pomocą ClickUp!

Zoptymalizuj swój czas i zasoby do głębokiej pracy, korzystając z szablonu tygodniowego planu ClickUp

Jako kompleksowa platforma do zarządzania pracą, ClickUp ustawia cztery oznaczone kolorami flagi - Urgent, High, Normal i Low - aby wyróżnić

priorytety na liście zadań

. Zapewniają one krystalicznie czyste dyrektywy, dzięki czemu Ty i Twój zespół wiecie, co i kiedy należy zrobić. Umieszczając elementy o wysokim priorytecie na liście zadań

Schowek na zadania

dzięki czemu są one zawsze na widoku, stanowiąc doskonały przewodnik na cały dzień.

ClickUp idzie krok dalej, oferując ponad

35+ ClickApp

niestandardowy

zarządzanie zadaniami

dla każdej potrzeby związanej z pracą. Od zadania

Automatyzacja

do obsługi żmudnych zadań administratora do

Pola niestandardowe

do śledzenia danych, umożliwia stworzenie środowiska sprzyjającego dogłębnej pracy. 🌱

2. Tworzenie osobistych rytuałów

Wielu z nas ma osobiste rytuały, takie jak poranna filiżanka kawy na dobry początek dnia. Ale co z osobistymi rytuałami do głębokiej pracy? Są to unikalne procedury zaprojektowane w celu optymalizacji skupienia i wydajności. Mogą one obejmować ustawienie określonego oświetlenia otoczenia, słuchanie uziemiającej muzyki, a nawet krótkie ćwiczenie uważności przed zagłębieniem się w głęboką pracę. 🧘

To od ciebie zależy, jak zorganizujesz swój dzień, ale ogólnie rzecz biorąc, poranki mogą być poświęcone głębokiej pracy, ponieważ twój mózg jest bardziej otwarty na wymagania poznawcze, podczas gdy popołudnia mogą być zarezerwowane na spotkania i lżejsze zadania. Być może najlepiej pracuje się z regularnymi przerwami lub podczas dłuższych nieprzerwanych sesji. Tak czy inaczej, określ, co działa dla Ciebie i zbuduj swoje rytuały.

The

Szablon tygodniowego planera ClickUp

jest świetnym narzędziem, jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z głębokim planowaniem. Jego wizualny interfejs pozwala zoptymalizować tydzień pod kątem priorytetowych zadań, spotkań, osobistych commitów i przerw, dzięki czemu można utrwalić swoje rytuały poprzez konsekwencję.

Zoptymalizuj swój czas i zasoby do głębokiej pracy, korzystając z szablonu ClickUp Weekly Planner Template

3. Zaplanuj głęboką pracę

Stworzenie realistycznego harmonogramu nasyconego głębokimi rytuałami pracy wymaga skrupulatnego planu. Zapisywanie notatek nie zadziała - musisz nauczyć się, jak organizować codzienne zadania w kalendarzu sprawnie i stosować blokady czasowe aby zarezerwować czas na dogłębną pracę. Chodzi o ustawienie nieprzerwanych bloków czasu na ważne zadania, które odbierają moc wyboru tobie lub twojemu zespołowi i dyscyplinują mózg podłączony do rozpraszania uwagi.

Dokładne rejestrowanie i śledzenie czasu spędzonego na zadaniach i projektach w ClickUp

Widok kalendarza w ClickUp

sprawia, że proces ten jest płynny i wydajny. Przez

blokowanie dedykowanych przedziałów czasowych

na zadania kognitywne, możesz zablokować niezbywalne części swojego dnia i osiągnąć

cele związane z wydajnością

przy jednoczesnym zachowaniu zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Potrzebujesz pomocy w planowaniu? Masz do wyboru

szablony blokujące czas

do wyboru!

Dzięki konfigurowalnemu kalendarzowi ClickUp możesz stworzyć harmonogram, który jest zgodny z Twoim rytmem dnia, zapewniając, że zawsze jesteś zsynchronizowany z zadaniami. Inne korzyści związane z planowaniem obejmują:

Szacowany czas prognoza czasu dostawy

Niestandardowe statusy do śledzenia postępu zadania

Zależności irelacje aby zaplanować zadania zespołu w logicznej kolejności

Etykiety zadań aby poprawić widoczność i dostępność elementów działań

4. Śledzenie sposobu spędzania czasu

Czas jest twoją najcenniejszą walutą, a kompleksowe zrozumienie jego alokacji pomoże ci ustalić priorytety i skupić się na zadaniach przynoszących wysokie zyski . Zacznij od notowania, jak spędzasz każdą godzinę lub wysiłku wymaganego do wykonania zadań. Wkrótce wyłonią się wzorce, podkreślające godziny, w których koncentrujesz się najbardziej i te, w których masz tendencję do odpuszczania. Wykorzystaj te dane, aby zrestrukturyzować swój dzień i wygospodarować czas na głęboką pracę w godzinach najwyższej wydajności. ⏳

Śledzenie czasu w projektach ClickUp

może być tutaj Twoim wirtuozerskim asystentem. Umożliwia ona rejestrowanie godzin pracy, ustawienie szacowanego czasu, zapisywanie ważnych notatek, a nawet tworzenie szczegółowych kart czasu pracy i raportów, bez względu na to, gdzie się znajdujesz.

Dokładne rejestrowanie i śledzenie czasu pracy spędzonego nad projektami w ClickUp

Z

Bezpłatna aplikacja ClickUp

lub

Rozszerzenie Chrome

można rejestrować czas z pulpitu, telefonu komórkowego lub przeglądarki internetowej - wszystko zsynchronizowane do perfekcji. Funkcja ta nie tylko pomaga śledzić postępy w pracy, ale także precyzyjnie zarządzać czasem czy

strategie doskonalenia procesów

.

5. Limit przełączania kontekstu Przełączanie kontekstu odnosi się do radzenia sobie z ciągłym przepływem niepowiązanych ze sobą zadań, wiadomości i e-maili w ciągu dnia. Jest to notoryczny zabójca wydajności, który odbija się na wydajności poznawczej pracownika, a nawet

obniżając ich IQ . Sytuacja jest jeszcze gorsza, jeśli musisz przechodzić między różnymi aplikacjami, aby obsłużyć te zadania - spowalniają one i zmniejszają wydajność urządzenia.🪫

Rozwiązanie? Staraj się zakończyć jedno zadanie z głębokim skupieniem, zanim przejdziesz do następnego - wycisz Slacka, komunikuj się asynchronicznie lub korzystaj z niestandardowych powiadomień. Jeśli przerwa jest nieunikniona, zanotuj, gdzie skończyłeś, aby przejście było płynniejsze.

Jako punkt kompleksowej obsługi rozwiązanie do zarządzania zadaniami i projektami clickUp jest Twoim strategicznym sprzymierzeńcem w walce z przełączaniem kontekstu, pomagając Ci zachować skupić się na głębokiej pracy . Zamiast żonglować wieloma aplikacjami, możesz zarządzać całym cyklem pracy na tej platformie.

ClickUp łączy Teams w celu planowania, śledzenia i współpracy nad dowolnym projektem - wszystko w jednym miejscu Tworzenie widoków prywatnych w ClickUp, aby zaprojektować spersonalizowane wyświetlanie zadań wyłącznie dla Twoich oczu. Dzięki możliwości grupowania, sortowania i filtrowania zadań oraz ustawienia niestandardowych powiadomień, można zminimalizować zakłócenia spowodowane ciągłym przełączaniem kontekstu. Dodatkowo, platforma zapewnia dostosowany do potrzeb użytkownika Pasek boczny Ulubione z dostępem za pomocą jednego kliknięcia, pozwalający na zakładkę często odwiedzanych obszarów roboczych.

Dla tych, którzy korzystają z wielu aplikacji, ClickUp oferuje natywne i niestandardowe integracje w celu scentralizowania pracy i skrócenia czasu buforowania. Połączenie z ponad 1000 aplikacji w tym e-mail, spotkania i narzędzia marketingowe, bez pisania kodu!

6. Używaj technik zwiększających wydajność

Wyobraź sobie techniki wydajności jako osobisty zestaw narzędzi do pokonywania prokrastynacji i maksymalizowania głębokiego potencjału pracy. 🧰

Oto kilka popularnych technik, które warto poznać:

Pomodoro timer : Pracuj przez 25 minut, a następnie zrób 5-minutową przerwę, aby osiągnąć skoncentrowane powodzenie. To prosty, ale skuteczny sposób na utrzymanie koncentracji i uniknięcie wypalenia. Najnowocześniejsze interwały Pomodoro oparte na AI w ClickUp może pomóc ci pozostać skupionym i osiągnąć więcej w krótszych sesjach pracy

Eisenhower Box : Użyj tegowykres matrycy do ustalania priorytetów zadań w oparciu o ich pilność i ważność

system Getting Things Done ( GTD ): Jest to metoda organizowania i zarządzania zadaniami, projektami i informacjami w sposób, który zmniejsza bałagan umysłowy i możliwościzwiększa wydajność . Oto nasz szczegółowy przewodnik do opanowania metodologii GTD * Metoda Kanban : Wizualizacja pracy na tablicy z kolumnami reprezentującymi różne scena do zakończenia

( ): możliwościzwiększa wydajność . Oto nasz szczegółowy przewodnik do opanowania metodologii GTD * Metoda Kanban : Wizualizacja pracy na tablicy z kolumnami reprezentującymi różne scena do zakończenia Zasada dwóch minut : Jeśli wykonanie zadania zajmuje mniej niż dwie minuty, zrób to natychmiast. Ta zasada zmniejsza nagromadzenie małych zadań i uwalnia przestrzeń mentalną

: Jeśli wykonanie zadania zajmuje mniej niż dwie minuty, zrób to natychmiast. Ta zasada zmniejsza nagromadzenie małych zadań i uwalnia przestrzeń mentalną Zjedz żabę: Rozpocznij swój dzień od zajęcia się najtrudniejszym lub najmniej przyjemnym zadaniem w pierwszej kolejności - co można porównać do zjedzenia żaby. Ta technika zapewnia, że nie zwlekasz z wykonaniem ważnej pracy

Utrzymaj koncentrację swojego zespołu, budując elastyczny system Kanban do wizualizacji pracy i usprawnienia zarządzania projektami w ClickUp

Potrzebujesz wsparcia? Możesz znaleźć różne szablony wydajności na ClickUp - są one oparte na sprawdzonych w boju praktykach wydajności i mogą pomóc Ci zorganizować codzienne procesy dla całego Teams.

7. Minimalizacja rozpraszania uwagi

W świecie nasyconym powiadomieniami, połączeniami i bezmyślnym przewijaniem mediów społecznościowych, rozpraszanie uwagi jest arcy-nemezis głębokiej pracy. Rozwiązanie jest podobne do tego, co robisz z przełączaniem kontekstu - ustaw jasne granice, aby stworzyć strefę wolną od rozpraszaczy w pracy.

Wyłączenie nieistotnych powiadomień, ustanowienie dedykowanego obszaru roboczego i informowanie o potrzebie nieprzerwanego skupienia to twoja broń. Odkryliśmy również, że zaplanowanie określonych godzin sprawdzania poczty e-mail i mediów społecznościowych ogranicza zewnętrzne bodźce w okresach głębokiej pracy.

Jeśli zauważysz, że impulsywnie sięgasz po rozpraszacze, możesz chcieć zbadać post dopaminowy aby "zresetować" mózg - wymaga to ograniczenia ekspozycji na bodźce (takie jak sprawdzanie aktualizacji statusu w mediach społecznościowych), które wyzwalają produkcję neuroprzekaźnika dopaminy, czyli substancji chemicznej odpowiedzialnej za dobre samopoczucie. Z biegiem czasu mózg powinien regulować produkcję dopaminy, pomagając ci kontrolować impulsy. 🧠

8. Miej informacje pod ręką

Głęboka praca często wymaga nawiązywania połączeń i szukania innowacyjnych rozwiązań bez ograniczeń wynikających z ustrukturyzowanych spotkań. Oznacza to, że musisz mieć wszystkie istotne informacje na wyciągnięcie ręki, niezależnie od tego, czy są to dokumentacja projektu lub plany działania, dzięki czemu nie tracisz czasu na szukanie tego, czego potrzebujesz.

ClickUp jest solidnym narzędziem do zarządzania wiedzą, ułatwiającym głębokie sesje pracy. Możesz przechowywać dowolny rodzaj informacji w Dokumenty ClickUp -wszystkie łatwo dostępne poprzez Universal Search.

Łatwe wyszukiwanie we wszystkich zadaniach, dokumentach i projektach w ClickUp, aby przejść do swojej pracy

Jeśli pracujesz nad czymś kreatywnym lub analitycznym, platforma oferuje również Tablice i Mapy myśli aby pomóc Ci naszkicować koncepcje, robić szybkie notatki i z łatwością tworzyć wizualne reprezentacje swoich myśli.

9. Utrzymanie dobrego samopoczucia fizycznego

Twoje zdrowie fizyczne i wydajność pracy są ze sobą powiązane. Nadaj priorytet temu pierwszemu, aby poprawić to drugie.

Oto, czego możesz spróbować, aby zbudować swój napęd do głębokiej pracy:

Rozważ włączenie krótkiego treningu do porannej rutyny, aby rozpocząć dzień z większą jasnością umysłu

Zadbaj o odpowiednie nawodnienie, aby utrzymać optymalną funkcję mózgu (trzymaj butelkę z wodą w pobliżu)

Włącz krótkie ćwiczenia rozciągające lub oddechowe w ciągu dnia pracy, aby odmłodzić ciało i umysł

Rób regularne krótkie przerwy, aby uzupełnić poziom energii

Odżywiaj swoje ciało zdrową żywnością i zapewnij mu odpoczynek, którego potrzebuje. Nie chodzi tu tylko o dobre samopoczucie, ale o optymalizację wydajności organizmu w celu kultywowania głębokiego nawyku pracy

10. Ustawienie i śledzenie celów

Ustawienie celów to pièce de résistance głębokiej pracy. Nie wystarczy życzyć sobie wydajności - trzeba do niej aktywnie dążyć, wyznaczając sobie cele i obiektywnie je mierząc.

Przed przystąpieniem do ćwiczenia pracy głębokiej należy jasno określić te cztery aspekty:

Określ swoje cele : Co chcesz do zrobienia? Bądź tak precyzyjny, jak to tylko możliwe Ustawienie terminów: Działają one jako bardzo potrzebny bodziec do rozpoczęcia i pozostania na dobrej drodze Monitoruj postęp: Jak zmierzysz swoje powodzenie? Regularnie sprawdzaj, jak daleko zaszedłeś i jak daleko musisz jeszcze zajść Świętuj zwycięstwa: Nie zapomnij nagradzać się za małe zwycięstwa po drodze

Bądź na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów dzięki jasnym ośmiornicom czasu, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów

Na szczęście wszystko to jest możliwe i niezwykle wydajne dzięki Cele ClickUp sprawiając, że podróż do osobistych i zawodowych osiągnięć staje się płynna i satysfakcjonująca. 🏆

Pozwala na uporządkowanie celów w łatwych w użyciu folderach. Niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie cykli sprintów, OKR lub głębokie kamienie milowe mojej pracy można tworzyć foldery, aby każdy cel miał swoją dedykowaną przestrzeń.

Orchestrate Deep Work Symphony With ClickUp

Opanowanie głębokiej pracy jest jak nauka gry na instrumencie - wymaga czasu, cierpliwości i praktyki. Teraz, gdy masz już narzędzia i melodię - czas grać!

Na szczęście, ClickUp jest twoją nutą, upraszczając notatki wydajności. Dzięki intuicyjnym opcjom zarządzania zadaniami i czasem, głęboka praca staje się melodyjną podróżą, w której wysiłek harmonizuje z celami!

Idź dalej i zarejestruj się w ClickUp -i pokaż światu swoje arcydzieło! 🎼