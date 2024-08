12 najlepszych aplikacji do blokowania czasu w 2024 roku (ceny, kluczowe funkcje, oceny)

W erze cyfrowej zarządzanie czasem ma kluczowe znaczenie.

Niezależnie od tego, czy jesteś zapracowanym profesjonalistą, wielozadaniowym studentem, czy sumiennym freelancerem, efektywne zarządzanie czasem może oznaczać różnicę między zwykłym radzeniem sobie a prawdziwym doskonaleniem. Jedną z metod, która zyskuje na popularności, jest blokowanie czasu.

Technika ta polega na podzieleniu dnia na bloki czasowe, z których każdy poświęcony jest konkretnemu zadaniu lub czynności. Jest to prosty, ale skuteczny sposób na zorganizowanie dnia, zminimalizowanie czynników rozpraszających i zwiększenie wydajności.

Ale do zrobienia - jak wdrożyć blokowanie czasu?

W tym artykule omówimy 12 najlepszych aplikacji do blokowania czasu, które pomogą ci przejąć kontrolę nad czasem i wydajnością w 2024 roku!

Co to jest blokowanie czasu i dlaczego warto z niego korzystać?

Blokowanie czasu polega na podzieleniu całego dnia na bloki czasowe. Pomysł polega na zrobieniu określonego zadania w określonym bloku czasowym i ukończeniu go w tym czasie.

Jednak podczas definiowania bloków czasowych należy również wziąć pod uwagę złożoność wykonywanych zadań. Dzięki temu bloki czasowe będą realistyczne, a ty będziesz mógł skupić się na jednym zadaniu w danym czasie.

Metodę blokowania można wykorzystać do zarządzania płytką pracą, która nie wymaga dużej uwagi, ale nadal jest ważna, np. odpowiadanie na e-maile.

Aplikacje do blokowania czasu są warte wypróbowania, ale która z nich kwalifikuje się jako najlepsza?

Przekonajmy się.

Co wyróżnia najlepszą aplikację do blokowania czasu?

Doskonała aplikacja do blokowania czasu w kalendarzu:

Wyświetla kalendarz i zadania w jednym miejscu

Posiada opcję "przeciągnij i upuść" do przenoszenia zadań do kalendarza i blokowania czasu

Ma prosty interfejs, który pozwala szybko tworzyć listy do zrobienia

Wsparciegrupowanie zadań do grupowania podobnych zadań

Umożliwia tworzenie tematów dnia, co pozwala skupić się tylko na jednym zadaniu dziennie

Zapobiegawielozadaniowość i przełączanie kontekstu dla lepszej koncentracji

Integruje się z Twoimaktualną aplikacją kalendarza i narzędzia do zarządzania projektami Teraz, gdy już wiesz, na jakich funkcjach się skupić, przyjrzyjmy się najlepszym aplikacjom do blokowania czasu i temu, co oferują.

12 najlepszych aplikacji do blokowania czasu w 2024 roku

1. ClickUp

Organizuj i dodawaj notatki do rozpoczęcia zadania z ClickUp Project Time Tracking ClickUp jest jednym z najwyżej ocenianych zarządzanie zadaniami i aplikacje zwiększające wydajność używane przez wydajne Teams na całym świecie.

ClickUp wykracza poza typową aplikację do blokowania czasu. Jest to najlepsza aplikacja do planowania, która umożliwia przeciąganie i upuszczanie zadań w celu blokowania czasu w kalendarzu. Możesz także tworzyć bloki czasowe za pomocą szacowanego czasu, śledzenia czasu itp.

Zobaczmy, co można zrobić za pomocą tego narzędzia do zarządzania projektami.

Z Natywne śledzenie czasu w ClickUp , możesz łatwo śledzić czas poświęcony na zadania i skupić się na głębokiej pracy.

Dodatkowo planista blokujący czas posiada Global Timer do uruchamiania lub zatrzymywania czasu z dowolnego urządzenia i przeskakiwania między różnymi zadaniami.

A jeśli zapomnisz nacisnąć przycisk start, nie martw się. Dzięki ClickUp możesz również ręcznie rejestrować czas.

Możesz nawet sortować pracę według spędzonego czasu, dodawać notatki do wpisów czasu i stosować etykiety, aby kategoryzować czas spędzony na różnych zadaniach.

Dzięki ClickUp możesz wykorzystać Szablon blokowania czasu ClickUp do planowania zadań i zrobienia wszystkiego, co jest do zrobienia.

Łatwe śledzenie czasu i harmonogramu dzięki szablonowi blokowania harmonogramu ClickUp

Spotkanie Widżety ClickUp do śledzenia czasu pracy . Można ich użyć do zbudowania własnego pulpitu blokującego czas. Widżety te obejmują szacowany czas, śledzenie czasu, raportowanie czasu i karty czasu pracy.

Widżety te obejmują:

A. Szacowany czas Ustaw szacowany czas dla zadań, aby członkowie zespołu mogli blokować wymagane godziny w swoich kalendarzach.

B. Śledzenie czasu

Sprawdzanie, czy zarejestrowany czas jest zgodny z szacowanym czasem. Pomaga to w tworzeniu bardziej realistycznych bloków czasowych dla przyszłych zadań.

C. Raportowanie czasu

Zobacz szacowany czas i śledzenie czasu, aby szybko porównać, czy Twój zespół może pracować w ramach zdefiniowanych bloków czasowych.

D. Karta czasu pracy

Widok śledzenia czasu dla danego tygodnia, miesiąca lub ustawienie niestandardowego zakresu. Możesz również wyświetlić całkowity czas spędzony w wybranym zakresie czasowym.

Sprawdź te_ szablony arkuszy czasu !

Cennik ClickUp *Free Forever Plan (najlepszy do użytku osobistego)

Unlimited Plan (najlepszy dla małych Teams ($7/członka miesięcznie))

(najlepszy dla małych Teams ($7/członka miesięcznie)) Business Plan (najlepszy dla średniej wielkości teamów ($12/członka miesięcznie))

(najlepszy dla średniej wielkości teamów ($12/członka miesięcznie)) ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny klientów ClickUp

G2 : 4.7/5 (3,300+ recenzji)

: 4.7/5 (3,300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,275+ recenzji)

2. Clockify

przez Clockify Clockify to dobra aplikacja kalendarza do głębokiej pracy. Można w niej rejestrować zadania, spotkania, wydarzenia itp. oraz używać time trackera do śledzenia zadań i czas ich trwania.

Trudno jest jednak edytować czas trwania zadania, jeśli zapomni się uruchomić lub zatrzymać timer.

Kluczowe funkcje Clockify

Kalendarz do wizualnego śledzenia czasu i rejestrowania działań

Time tracker, który działa jak stoper

Karta czasu pracy do rejestrowania cotygodniowych działań

Generowanie faktur na podstawie śledzonego czasu i stawek godzinowych

Ceny Clockify

Rozszerzenie do przeglądarki lub aplikację (Android, iOS) można pobrać za darmo.

Oceny klientów Clockify

G2 : 4.4/5 (80+ recenzji)

: 4.4/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,570+ recenzji)

Sprawdź te_ alternatywy Clockify !

3. HourStack

przez GodzinaStos Dzięki aplikacji do śledzenia czasu HourStack możesz blokować czas na dzień lub tydzień. Możesz nawet przenosić zadania, aby pracować nad nimi później.

W aplikacji brakuje jednak funkcji pulpitu do monitorowania czasu pracy zespołu. Będziesz musiał wyeksportować dane, aby utworzyć wykresy.

Kluczowe funkcje HourStack

Time tracker uruchamiany bezpośrednio z kalendarza

Indywidualne i zespołowe widoki kalendarza

Wykresy czasu i wizualizacje pozwalające uzyskać wgląd w sytuację

Wiele obszarów roboczych do oddzielnego zarządzania czasem klienta lub zespołu

Cennik HourStack

Zaczyna się od 12 USD/użytkownika miesięcznie.

Niestandardowe oceny klientów HourStack

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.8/5 (10+ opinii)

4. Sunsama

przez SłońcesamaSunsama to aplikacja do codziennego planowania i zarządzania czasem która sprawia, że blokowanie czasu staje się bezbolesne. W aplikacji można przeciągać i upuszczać zadania z ulubionych aplikacji, a nawet używać aplikacji jako wzmacniacza koncentracji.

Sunsama pełni funkcję dwukierunkową integrację z ClickUp dzięki czemu możesz przeglądać i wprowadzać zmiany we wszystkich swoich zadaniach ClickUp bezpośrednio z Sunsama i odwrotnie!

Kluczowe funkcje Sunsama

Przenoszenie niedokończonych zadań na następny dzień

Blokowanie czasu na zadania w innych aplikacjach zwiększających wydajność, takich jak ClickUp, Trello czy Asana

Śledzenie codziennych postępów zespołu

Synchronizacja z kalendarzem Google lub Outlook

Cennik Sunsama

Zaczyna się od 16 USD miesięcznie.

Niestandardowe oceny klientów Sunsama

G2 : 4.8/5 (5+ recenzji)

: 4.8/5 (5+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (10+ recenzji)

5. TimeCamp

przez TimeCamp TimeCamp to darmowa aplikacja do blokowania czasu, której można używać do śledzenia wydajności i tworzenia szacowanego czasu.

Jednak trudno jest ręcznie dostosować śledzenie czasu, jeśli zapomnisz zatrzymać timer. 🙊 ⏲

Kluczowe funkcje TimeCamp

Śledzenie wydajności w celu uzyskania wglądu w spędzony czas

Karta czasu pracy do dodawania, dostosowywania i usuwania wpisów czasowych

W pełni zautomatyzowany time tracker, w tymkalkulator nadgodzin* Niestandardowe raportowanie czasu pracy

Cennik TimeCamp

TimeCamp posiada plan Free. Płatny zaczyna się od 7 USD/użytkownika miesięcznie.

TimeCamp niestandardowe oceny klientów

G2 : 4.7/5 (170+ recenzji)

: 4.7/5 (170+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (530+ opinii)

Sprawdź te_ alternatywy TimeCamp !

6. Planyway

przez Planyway Already use Trello do zarządzania zadaniami ?

Następnie możesz wizualizować swoje karty Trello na stronie Planyway kalendarz.

Z poziomu tego kalendarza można blokować czasowo swoje sloty na zadania w Trello i śledzić czas.

Aplikacja nie działa jednak w trybie offline.

Kluczowe funkcje Planyway

Ustawienie szacowanego czasu dla zadań

Porównanie szacowanego i faktycznie spędzonego czasu

Karta czasu pracy do rejestrowania czasu spędzonego na zadaniach Trello

Połączenie wydarzeń z Google i Outlook

Cennik Planyway

Posiada plan Free. Płatne plany zaczynają się od 3,50 USD za użytkownika miesięcznie.

Niestandardowe oceny klientów Planyway

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.5/5 (290+ opinii)

7. TimeBloc

przez TimeBloc TimeBloc to prosta aplikacja zapewniająca wydajność z podstawowymi funkcjami blokowania czasu i planowania.

Jest ona dostępna zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i iOS.

Jednak ten program do blokowania czasu zbyt często się zawiesza.

Kluczowe funkcje TimeBloc

Oś czasu do blokowania dnia na wiele wydarzeń

Automatyczna synchronizacja wydarzeń z kalendarza

Raz utworzona rutyna zostaje zintegrowana z osią czasu

Statystyki wizualne do śledzenia postępów

Cennik TimeBloc

Aplikacja ma wersję Free. Jej wersja premium zaczyna się od 19,99 USD.

Oceny niestandardowe TimeBloc

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

8. Kalendarz Google

przez Kalendarz Google Można użyć Kalendarza Google aby zaplanować bloki czasowe bezpośrednio w kalendarzu.

Możesz nawet utworzyć udostępniany kalendarz blokowania czasu z członkami zespołu.

Trudno jest jednak zintegrować różne adresy e-mail w tej aplikacji.

Kluczowe funkcje Kalendarza Google

Wiele widoków, takich jak dzień, tydzień i miesiąc

Wydarzenia z Gmaila są dodawane automatycznie

Sugestie dotyczące wpisów w kalendarzu, takie jak tytuły wydarzeń, osoby i miejsca

Widok harmonogramu wraz z obrazami i mapami

Cennik Kalendarza Google

Jest to darmowa aplikacja kalendarza (Android, iOS). Jest również dostępna jako część obszaru roboczego Google, kosztując $5/użytkownika miesięcznie.

Kalendarz Google - niestandardowe oceny klientów

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (1,150+ recenzji)

9. TickTick

przez TickTick TickTick to kolejna aplikacja zwiększająca wydajność z funkcjami planowania i zarządzania zadaniami.

Za jej pomocą można notować pomysły lub nieoczekiwane zadania i blokować czas na priorytety.

TickTick może jednak czasami nie synchronizować ważnych zadań i danych.

Compare TickTick Vs Todoist !

Kluczowe funkcje TickTick

Wiele widoków kalendarza dla zadań dziennych i miesięcznych

Inteligentne analizowanie dat w celu dodawania zadań jako przypomnień

Opcja ustawienia czasu trwania dla czasochłonnych zadań

Timer Pomodoro do pracy w odstępach czasu

Cennik TickTick

Jest to darmowa aplikacja do zarządzania zadaniami. Wersja premium kosztuje 2,79 USD/miesiąc.

Oceny klientów TickTick

G2 : 4.6/5 (50+ recenzji)

: 4.6/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 60 recenzji)

Wypróbuj te TickTick alternatywy !

10. Fantastyczny

via Fantastyczny Fantastical to aplikacja do tworzenia list zadań na iOS z funkcją blokowania czasu.

Można jej używać z Kalendarzem Apple na iPadzie lub iPhonie, aby planować zadania i inne ważne wydarzenia. Możesz również tworzyć przypomnienia dla wydarzeń z blokiem czasowym.

Co nie jest tak fantastyczne w tej aplikacji kalendarza? Wersja Free oferuje ograniczone funkcje.

Kluczowe funkcje Fantastical

Wiele widoków na dzień, tydzień, miesiąc lub rok

Ustawienia kalendarzy do grupowania wielu kalendarzy i list zadań razem

Szablony bloków czasowych do planowania częstych wydarzeń

Możesz sprawdzić dostępność kontaktów i zablokować czas, który będzie odpowiedni dla wszystkich

Fantastyczne ceny

Jest to darmowa aplikacja do tworzenia list.

Niestandardowe oceny klientów Fantastical

G2 : 4.6/5 (5+ recenzji)

: 4.6/5 (5+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (10+ recenzji)

11. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara

przez Zgodnie z ruchem wskazówek zegara Clockwise to darmowa aplikacja kalendarza, która działa jako Rozszerzenie Chrome .

Można go używać do planowania spotkań, zarządzania pracą w różnych strefach czasowych i rozwiązywania konfliktów czasowych.

Czasami jednak ta aplikacja do blokowania czasu ma tendencję do duplikowania wydarzeń z kalendarza.

kluczowe funkcje #### Clockwise

Free bloki nieprzerwanego czasu z autopilotem

Przenoszenie elastycznych spotkań na najmniej uciążliwy czas

Automatyczne tworzenie czasu skupienia na każdy tydzień

Mierz postępy za pomocą analizy czasu i przeglądaj e-maile

Cennik zgodny z ruchem wskazówek zegara

Clockwise oferuje plan Free. Płatne zaczynają się od 5 USD/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Clockwise

G2 : 4.8/5 (20+ recenzji)

: 4.8/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 50 recenzji)

12. Plan

przez Plan Plan to dobra aplikacja do zarządzania zadaniami, która działa również jako lista do zrobienia .

Można ją nawet zsynchronizować z kalendarzami Google i Outlook.

Jeśli jednak korzystasz już z menedżera zadań, będziesz musiał przenieść każde zadanie ręcznie.

Teraz wyobraź sobie, że masz ponad 100 zadań do zrobienia. 🥴

Kto jeszcze ma lepszy plan?

kluczowe funkcje #### Plan

Kalendarz do dodawania agend i blokowania czasu

Przeciągnij i upuść widok osi czasu

Kanał Teams do organizowania rozmów roboczych

Integracja z Jira, Zendesk, Salesforce i GitHub

Plan cenowy

Dostępny jest plan Free, a plan płatny zaczyna się od $5/użytkownika miesięcznie.

Ocena klientów planu

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

Blokowanie czasu: Najlepsza technika zarządzania czasem

Wszystkie aplikacje do blokowania wymienione na tej liście mogą pomóc w zarządzaniu codziennym harmonogramem.

Niektóre z nich świetnie radzą sobie ze śledzeniem czasu. Inne aplikacje do blokowania mogą integrować wiele kalendarzy w jednej aplikacji.

ClickUp potrafi to wszystko!

Niezależnie od tego, czy szukasz aplikacji do kalendarza, zakończonego menedżera zadań, czy doskonałej aplikacji do blokowania czasu z darmowym planem, ClickUp jest wszystkim, czego potrzebujesz.

Ta najlepsza aplikacja do blokowania czasu oferuje Natywne śledzenie czasu, aby śledzić każdą minutę spędzoną w pracy, widok kalendarza, aby dostosować harmonogram, oraz daty rozpoczęcia i zakończenia, aby stworzyć jasne ramy czasowe.

Co cię powstrzymuje? Dołącz do ClickUp za darmo już dziś!