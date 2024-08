10 darmowych szablonów planów sprzedaży dla skutecznej strategii sprzedaży

Każdy zespół sprzedaży chce zdobywać więcej leadów i zamykać więcej transakcji. Ale jak to osiągnąć? Oczywiście z solidnym planem sprzedaży!

Plan sprzedaży daje zespołowi sposób na skupienie się na celach, jednocześnie podejmując tylko niezbędne kroki, aby je osiągnąć. Zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby wygrać, co oznacza, że często jest to kompleksowy przewodnik - a to wymaga czasu.

Zgadujemy, że już teraz brakuje ci czasu. ⏲️

Na szczęście tworzenie planu nie musi być skomplikowane - dzięki odpowiedniemu szablonowi możesz uprościć ten proces.

Właśnie dlatego udostępniamy listę najlepszych szablonów planów sprzedaży. Te szablony strategii sprzedaży są nie tylko całkowicie bezpłatne, ale także pozwolą zaoszczędzić czas, dzięki czemu możesz szybciej zacząć zamykać transakcje. ⚡

Co to jest plan sprzedaży i po co go tworzyć?

Plan sprzedaży to mapa drogowa skutecznej sprzedaży. Pomyśl o nim w ten sam sposób, w jaki biznesplan wyznacza strategię dla Twojej firmy lub plan marketingowy określa, w jaki sposób znajdziesz, dotrzesz i obsłużysz swoich idealnych klientów.

Dobry plan sprzedaży określa cele sprzedażowe , cele i działania sprzedażowe. Uwzględnia grupę docelową, markę, produkty, usługi i potrzeby - a także obejmuje taktyki i strategie sprzedaży, których będziesz używać do zamykania transakcji, a także wskaźniki, których będziesz używać do mierzenia sukcesu.

Plan sprzedaży to praktyczny plan, który określa, kto jest odpowiedzialny za co, jakie zasoby będą potrzebne i jakie są ogólne cele, do których dążysz. Bez niego zespół sprzedaży będzie czuł się zagubiony i będzie miał trudności z nawiązaniem kontaktu z bazą klientów.

Jednak dzięki strategicznemu planowi sprzedaży kierownik sprzedaży i cały zespół będą dokładnie wiedzieć, co próbujesz osiągnąć i jakie kroki są potrzebne, aby to osiągnąć. 📚

Jak wybrać najlepszy szablon planu sprzedaży

Istnieje tak wiele różnych szablonów planów sprzedaży. Niektóre są przeznaczone dla konkretnych niszowych odbiorców, podczas gdy inne są bardziej ogólne i łatwiejsze do dostosowania. Skąd wiedzieć, który szablon jest odpowiedni dla Ciebie?

Jeśli zastanawiasz się nad skorzystaniem z szablonu planu sprzedaży, weź pod uwagę następujące kwestie:

Łatwość użycia: Czy szablon jest łatwy w użyciu? Czy każdy wstruktura zespołu i procesu planowania sprzedaży będzie w stanie w pełni go zrozumieć?

Czy szablon jest łatwy w użyciu? Czy każdy wstruktura zespołu i procesu planowania sprzedaży będzie w stanie w pełni go zrozumieć? Dostosowanie: Czy mogę spersonalizować szablon, aby pasował do moich celów sprzedażowych?

Współpraca: Czy mój zespół sprzedaży może wspólnie pracować nad tym szablonem?

Czy mój zespół sprzedaży może wspólnie pracować nad tym szablonem? Integracja: Czy podczas tworzenia planu sprzedaży mogę zintegrować ten szablon z innymi aspektami potoku sprzedaży lub przepływu pracy, takimi jak zarządzanie zadaniami?

Czy podczas tworzenia planu sprzedaży mogę zintegrować ten szablon z innymi aspektami potoku sprzedaży lub przepływu pracy, takimi jak zarządzanie zadaniami? Sztuczna inteligencja: Czy mogę użyć wbudowanego szablonuNarzędzie do pisania AI lubnarzędzie do copywritingu aby pomóc mi wypełnić szablon? Czy istnieją funkcje automatyzacji, które przyspieszają proces?

Czy mogę użyć wbudowanego szablonuNarzędzie do pisania AI lubnarzędzie do copywritingu aby pomóc mi wypełnić szablon? Czy istnieją funkcje automatyzacji, które przyspieszają proces? Platforma: Któraaplikacja sprzedażowa jest ten szablon? Czy już go mam, czy powinienem w niego zainwestować? Jakie są ceny?

Zadawanie sobie tych pytań pomoże ci określić swoje potrzeby, a następnie wybrać odpowiedni szablon.

10 szablonów planów sprzedaży, które pomogą ci zamknąć następną transakcję

Teraz, gdy masz już lepsze wyobrażenie o tym, czego szukasz, sprawdźmy, co jest dostępne. Zapoznaj się z naszą starannie wyselekcjonowaną ofertą najlepszych szablonów planów sprzedaży dostępnych obecnie dla programów Microsoft Word i narzędzia wspierające sprzedaż jak ClickUp.

1. Szablon planu sprzedaży ClickUp

Twórz i organizuj zadania według zespołu, typu realizacji, priorytetu, terminów i stanu zatwierdzenia za pomocą szablonu planu sprzedaży ClickUp

Inteligentne zespoły sprzedażowe korzystają z planu sprzedaży, aby wyznaczyć drogę do sukcesu. Najlepsze zespoły sprzedażowe wykorzystują Szablon planu sprzedaży od ClickUp aby uprościć proces i upewnić się, że niczego nie pominął.

Szablon ten został zaprojektowany z całą strukturą potrzebną do stworzenia kompleksowego planu sprzedaży, który może napędzać wyniki. Użyj tego szablonu, aby ustawić SMART (konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie) cele biznesowe; zaplanować strategie i taktyki; i zorganizować wszystkie swoje pomysły sprzedażowe w jednym miejscu.

Szablon w formie listy jest podzielony na sekcje, które obejmują streszczenie, aż po konkretne taktyki i strategie. Pod nimi można uporządkować zadania i podzadania oraz zobaczyć postępy na pierwszy rzut oka. Wyświetl tytuły zadań, terminy, osoby odpowiedzialne, status zatwierdzenia i wizualny pasek postępu.

Użyj tego szablonu, jeśli chcesz skonsolidować wszystkie swoje zadania i inicjatywy sprzedażowe w jednym obszarze. Dodaj zadania i taktyki sprzedaży, a następnie oznacz członków zespołu, aby zobaczyć, co się dzieje i pociągnąć wszystkich do odpowiedzialności. ✅ Pobierz ten szablon

2. Szablon planu sprzedaży i marketingu ClickUp

Skorzystaj z szablonu sprzedaży i marketingu ClickUp, aby wyznaczyć cele i współpracować nad kampaniami

Chociaż zespoły sprzedaży i marketingu często pracują niezależnie, czasami warto współpracować nad wspólnymi celami. Z Szablon planu sprzedaży i marketingu od ClickUp dzięki temu szablonowi możesz organizować i prowadzić swoje działania sprzedażowe i marketingowe z jednego miejsca.

Nasz szablon współpracy ułatwia ustawienie sprzedaży i marketingu w jednym miejscu cele marketingowe i cele, wizualizować zadania, współpracować nad kampaniami sprzedażowymi i marketingowymi oraz śledzić wyniki w czasie rzeczywistym. Przeglądaj status swoich projektów sprzedażowych i marketingowych, dostosuj swoje plany i monitoruj kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) - wszystko z jednego widoku.

Ten system sprzedaży i szablon planu marketingowego pozwala podzielić zadania na sekcje. Przykłady w szablonie obejmują cele dotyczące przychodów, analizę konkurencji i elementy działań, ale można je dostosować dokładnie do swoich potrzeb.

Przeglądaj zadania pod tymi kategoriami, aby zobaczyć na pierwszy rzut oka, czy są jakieś przeszkody, kiedy zadanie jest należne i kto jest za nie odpowiedzialny.

Dodaj ten szablon do swojej kolekcji, jeśli chcesz lepiej współpracować z zespołem marketingowym - zwłaszcza w zakresie przygotowywania zasobów do rozmów sprzedażowych lub programów informacyjnych. 📞 Pobierz ten szablon

3. Szablon przewodnika po strategii sprzedaży ClickUp

Szablon przewodnika po strategii sprzedaży ClickUp może pomóc w określeniu właściwego sposobu promowania produktu, odpowiadając na wstępnie zdefiniowane pytania

Przed zaplanowaniem taktyki sprzedaży należy najpierw zdecydować, jakie są ogólne cele. W tym celu należy Szablon przewodnika po strategii sprzedaży od ClickUp to źródło informacji, które pomoże Ci określić Twoje podejście.

Ten szablon procesu sprzedaży wyjaśnia korzyści płynące z posiadania dobrze zdefiniowanego podejścia i zapewnia centralne miejsce do tworzenia, przeglądania i przechowywania własnego. Każdy członek zespołu może następnie uzyskać dostęp do przewodnika po strategii sprzedaży, aby pomóc mu zrozumieć, co należy zrobić podczas poszukiwania i zamykania transakcji.

Nasz szablon celów i strategii sprzedaży jest przedstawiony w formacie dokumentu. Niektóre sekcje i nagłówki pozwalają podzielić przewodnik na różne obszary, ułatwiając jego czytanie i zrozumienie.

Skorzystaj z podpowiedzi, aby wypełnić własne szczegóły przewodnika strategicznego, takie jak rynek docelowy, strategie sprzedaży i sposób monitorowania postępów.

Skorzystaj z tego szablonu przewodnika po strategii sprzedaży, aby stworzyć zasób dla swojego zespołu. Niech będzie to jedyne miejsce, w którym Twoi przedstawiciele handlowi znajdą wszystko, co muszą wiedzieć, aby zrealizować skuteczny plan sprzedaży. 📝 Pobierz ten szablon

4. Szablon potoku sprzedaży ClickUp

Śledź swoich potencjalnych klientów i transakcje, stosując spójne ramy kwalifikacji transakcji i proces transakcji w celu zwiększenia sprzedaży.

Strategie sprzedaży są niezbędne dla każdego świetnego zespołu sprzedaży, ale poza tym potrzebny jest sposób rejestrowania i monitorowania określonych zadań lub inicjatyw. To właśnie tutaj znajduje się Szablon Sales Pipeline od ClickUp przydaje się niezależnie od tego, czy potrzebujesz wizualizacji prognozowania sprzedaży, czy konkretnych celów sprzedażowych.

Ten szablon Sales Pipeline zapewnia jedno miejsce do przechowywania wszystkich codziennych zadań związanych ze sprzedażą. Dzięki temu szablonowi łatwo jest realizować cele sprzedażowe, śledzić potencjalnych klientów, mapować każdy etap procesu sprzedaży i organizować wszystkie zadania w jednym miejscu.

Możesz wyświetlić tytuł zadania, osobę przypisaną, status, termin wykonania, poziom złożoności, datę rozpoczęcia i dział - lub dostosować doświadczenie za pomocą własnych pól niestandardowych. Pobierz ten szablon

5. Szablon KPI sprzedaży ClickUp

Wskaźniki KPI sprzedaży są niezbędne do pomiaru sukcesu strategii sprzedaży.

Z Szablon KPI sprzedaży ClickUp ty i Twój zespół możecie tworzyć i zarządzać celami związanymi z inicjatywami sprzedażowymi. Natychmiast zobacz, co jest w toku i kiedy jest to wymagane, wraz z poziomem wpływu zadania.

Pozwala to zidentyfikować zadania o wysokim priorytecie, na których należy się skupić i szybko reagować, jeśli wygląda na to, że pojawiła się przeszkoda.

Ten szablon KPI sprzedaży zawiera:

Niestandardowe statusy: Twórz zadania z niestandardowymi statusami, takimi jak Otwarte i Ukończone, aby śledzić postępy każdego KPI

Pola niestandardowe: Wykorzystaj 15 różnych niestandardowych atrybutów, takich jak próby sprzedaży dodatkowej, wartość ofert, koszt produktu, liczba ofert według jednostki, przychody ze sprzedaży powtarzalnej, aby zapisać istotne informacje KPI i łatwo wizualizować dane dotyczące wydajności

Niestandardowe widoki: Otwórz 4 różne widoki w różnych konfiguracjach ClickUp, takie jak raport tygodniowy, raport miesięczny, miesięczna tablica przychodów i przewodnik dla początkujących, aby wszystkie informacje były łatwo dostępne i uporządkowane

Zarządzanie projektami: Usprawnij śledzenie KPI dzięki tagowaniu, ostrzeżeniom o zależnościach, wiadomościom e-mail i nie tylko

Ten szablon zapewnia prosty sposób sprawdzania, które zadania są ukończone lub w toku, dzięki czemu można monitorować postępy projektu i osiągać kluczowe wskaźniki sprzedaży. 📈 Pobierz ten szablon

6. Szablon strategii sprzedaży ClickUp B2B

Szablon strategii sprzedaży ClickUp B2B prowadzi przez proces tworzenia skutecznego planu i listy celów dla zespołu sprzedaży

Chociaż w dzisiejszych czasach nie ma ogromnej różnicy w sposobie, w jaki sprzedajemy klientom biznesowym (B2B) lub biznesowym (B2C), nadal przydatne jest posiadanie konkretnych szablonów dla niszowych potrzeb. Jeśli prowadzisz sprzedaż w przestrzeni B2B, potrzebujesz Szablon strategii sprzedaży B2B od ClickUp .

Podobnie jak nasz pierwszy szablon planu sprzedaży, ten szablon zapewnia miejsce na komunikowanie celów sprzedaży i przychodów, ale wprowadza także inne obszary, takie jak badania rynku, analiza interesariuszy, relacje z klientami, persona kupującego i punkty bólu klientów.

Ten szablon w stylu dokumentu jest wysoce konfigurowalny, dzięki czemu można go dopasować do stylu marki i podejścia do sprzedaży. Wypełnij każdą sekcję i skorzystaj z dostarczonych podpowiedzi, aby jeszcze szybciej ukończyć dokument strategii sprzedaży B2B.

Dodaj ten szablon do swojej kolekcji, jeśli pracujesz w sprzedaży B2B i chcesz podejść do swojego procesu w bardziej zorganizowany sposób. Skorzystaj z szablonu, aby zbudować solidną strategię sprzedaży, a następnie podziel się nią z resztą zespołu sprzedaży, aby wiedzieli, jak realizować cele sprzedażowe i firmowe. 🎯 Pobierz ten szablon

7. Szablon rozmowy sprzedażowej ClickUp

Szablon połączeń sprzedażowych oferuje potok połączeń sprzedażowych, który pomaga konwertować potencjalnych klientów na klientów.

Szablon połączeń sprzedażowych ClickUp został zaprojektowany w celu usprawnienia procesu sprzedaży, od śledzenia kontaktów i połączeń po zarządzanie szansami sprzedaży.

Szablon zawiera niestandardowe statusy do tworzenia unikalnych przepływów pracy, zapewniając, że każde połączenie i interakcja z klientem są uwzględniane. Zapewnia również łatwy w użyciu CRM sprzedaży do zarządzania i śledzenia potencjalnych klientów, wizualizacji szans sprzedaży w lejku sprzedaży i organizowania wszystkich kontaktów.

Dzięki dodatkowym funkcjom, takim jak szablon SOP rozmów telefonicznych, specjaliści ds. sprzedaży mogą wzmocnić swoje zespoły, aby każda rozmowa się liczyła i zamykała więcej transakcji. Szablon rozmów telefonicznych ClickUp to wszechstronne rozwiązanie dla zespołów sprzedażowych, pomagające we wszystkim, od codziennych rozmów telefonicznych po długoterminowe prognozowanie sprzedaży. Pobierz ten szablon

8. Szablon planu sprzedaży Word według Business News Daily

Przez Business News Daily

Jesteśmy wielkimi zwolennikami korzystania z

ClickUp

jako miejsce, w którym można przechowywać wszystko, co dotyczy przepływu pracy sprzedaży, ale jeśli jesteś ograniczony do korzystania z Microsoft Word lub Dokumentów Google, ten szablon jest świetną opcją.

Ten szablon sprzedaży

szablon biznesplanu

zawiera sekcje na streszczenie, misję, klientów docelowych, cele sprzedażowe, benchmarki i inne. Każda sekcja zawiera przydatne podpowiedzi, które pomogą ci w wypełnieniu nowego planu sprzedaży.

Skorzystaj z tego szablonu, jeśli jesteś przywiązany do korzystania z programu Microsoft Word i potrzebujesz kompleksowego przewodnika na temat tworzenia własnego planu sprzedaży lub strategii sprzedaży. 📄

Pobierz ten szablon

9. Szablon planu sprzedaży Word by TemplateLab

Przez TemplateLab

Jeśli potrzebujesz darmowego szablonu planu sprzedaży lub chcesz wybrać jedną z wielu opcji, ta kolekcja szablonów Word od TemplateLab jest dobrym miejscem, aby to zrobić.

Dostępna jest szeroka gama opcji, w tym plany procesów sprzedaży, plany generowania leadów, plany działań sprzedażowych i inne

szablony raportów sprzedaży

. Każdy szablon współpracuje z programem Microsoft Word, a jego wygląd można dostosować do własnej marki lub celów sprzedażowych.

Skorzystaj z tego zasobu, jeśli wolisz zobaczyć szereg szablonów na jednej stronie lub jeśli nie masz pewności, czego dokładnie szukasz, dopóki tego nie zobaczysz. Możesz łatwo ustawić swoje cele sprzedażowe i kroki potrzebne do ich osiągnięcia. 📃

Skuteczne strategie sprzedaży muszą być zintegrowane z innymi zespołami, takimi jak dział marketingu, aby zapewnić, że cele sprzedaży są jasne i ewentualnie zgodne z ogólną strategią marketingową. Wybierz konkretne cele sprzedażowe, ustal cele dotyczące przychodów i opisz wszystko szczegółowo za pomocą tych szablonów planowania sprzedaży i procesu sprzedaży w programie Word.

Pobierz ten szablon

10. Szablon planu sprzedaży Excel od Spreadsheet.com

Przez Spreadsheet.com

Szablon planu sprzedaży Excel firmy Spreadsheet.com to kompleksowe i przyjazne dla użytkownika narzędzie zaprojektowane, aby pomóc firmom w opracowywaniu skutecznych strategii sprzedaży i zarządzaniu ich działaniami sprzedażowymi.

Szablon ten został opracowany w celu zapewnienia ustrukturyzowanych ram planowania sprzedaży, umożliwiając organizacjom wyznaczanie jasnych celów, śledzenie wyników i optymalizację procesów sprzedaży.

Pobierz ten szablon

Osiągaj cele sprzedażowe z darmowymi szablonami planów sprzedaży

Strategiczny plan sprzedaży ułatwia osiąganie celów. Daj swojemu zespołowi wskazówki i wsparcie, którego potrzebują, korzystając z dobrze przygotowanego darmowego szablonu planu sprzedaży.

Jeśli rozważasz wprowadzenie jeszcze większych ulepszeń w sposobie pracy,

wypróbuj ClickUp za darmo

. Mamy nie tylko niesamowite szablony procesów sprzedaży: Nasz zakres funkcji i

Narzędzia AI dla sprzedaży

ułatwiają optymalizację i prowadzenie całego lejka sprzedaży i systemu CRM z jednego miejsca. ✨