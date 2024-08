10 najlepszych narzędzi i oprogramowania do copywritingu w 2024 roku

Czy nadal nie jesteś przekonany do korzystania z AI w codziennych zadaniach związanych z kopiowaniem?

Profesjonalni copywriterzy są przyzwyczajeni do skrupulatnego tworzenia i dopracowywania każdego słowa, co sprawia, że wahają się przed korzystaniem z narzędzi, które zapewniają te same wyniki w mgnieniu oka.

Jednak narzędzia te stają się coraz bardziej zaawansowane, dostarczając copywriterom potężnych narzędzi, które pomagają im szybko i skutecznie tworzyć wysokiej jakości zawartość. W wyniku tego narzędzia te nie tylko mogą sprawić, że kopia będzie bardziej angażująca, ale są również w stanie zwiększyć konwersje i poprawić ogólną wydajność w pracy.

Przygotowaliśmy listę 10 najlepszych narzędzi do copywritingu, które pomogą ci zoptymalizować twoje teksty pod kątem wyszukiwarek i docelowych odbiorców. Od copywritingu i edycji, przez narzędzia do optymalizacji zawartości, aż po aplikacje do zarządzania projektami z wbudowanym edytorem tekstu i funkcją robienia notatek ta kompleksowa lista najlepszych narzędzi do copywritingu pomoże ci stworzyć idealny stos technologiczny, aby usprawnić cykl pracy i pracować jak najlepiej.

Chwyć więc swój ulubiony napój, usiądź wygodnie i zanurzmy się w tych niesamowitych zasobach, które niewątpliwie podniosą Twoje umiejętności copywriterskie. ✍️⚡️

Czym są narzędzia copywriterskie?

Narzędzia do copywritingu to oprogramowanie i zasoby internetowe, które pomagają copywriterom tworzyć atrakcyjną i skuteczną zawartość dla platform takich jak strony internetowe, media społecznościowe i e-maile. Pomagają również profesjonalistom zwiększyć współczynniki konwersji, poprawić oceny w wyszukiwarkach i zwiększyć widoczność w Internecie dzięki kampaniom marketingowym dotyczącym zawartości. Oprócz pomocy w pisaniu, narzędzia te pomagają również w wyszukiwaniu słów kluczowych, optymalizacji zawartości i śledzeniu wyników.

Dostępne są różne rodzaje narzędzi copywriterskich, które pomagają copywriterom w tworzeniu skutecznej i przekonującej zawartości. Oto kilka popularnych rodzajów narzędzi copywriterskich:

Narzędzia do sprawdzania gramatyki i pisowni

8. Odpowiedź publiczna

Najlepsze do badania słów kluczowych

Zdobądź wiedzę o konsumentach, którą możesz wykorzystać do tworzenia świeżej, niezwykle użytecznej zawartości, produktów i usług dzięki AnswerThePublic

Copywriterzy używają Odpowiedz publiczności aby pomóc im zbadać i zrozumieć swoich odbiorców. Dostarcza kompleksową bazę słów kluczowych związanych z dowolnym tematem, dając copywriterom dostęp do pytań i tematów, o które już pytają ich czytelnicy.

Wyszukiwarka Answer The Public jest zasilana przez Google, Bing i Yahoo, dając copywriterom dostęp do najbardziej aktualnych danych na temat trendów wyszukiwania i zachowań konsumentów. Narzędzie zapewnia również wizualną reprezentację danych, ułatwiając identyfikację i eksplorację tematów związanych z tematem copywritera. Korzystając z tego narzędzia, copywriterzy mogą lepiej dostosować swoją zawartość do potrzeb i odsetków odbiorców.

Najlepsze funkcje

Wyszukiwanie według tematu, marki lub wydajności produktu

Możliwość wyszukiwania według kraju i języka

Filtry pytań, przyimków, porównań, alfabetyczne i powiązane

Metryki obejmujące liczbę wyszukiwań, trudność, koszt kliknięcia i płatną trudność

Limity

Interfejs jest czasami zbyt zajęty

Ceny

Free

Indywidualny : 9 USD miesięcznie

: 9 USD miesięcznie Pro : $99 miesięcznie

: $99 miesięcznie Ekspert: $199 miesięcznie

Oceny i opinie klientów

G2: 4,4 na 5 (26 recenzji)

4,4 na 5 (26 recenzji) Capterra: 4,5 na 5 (11 opinii)

9. Buzzsumo

Najlepszy do tworzenia zawartości

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do trendów na całym świecie i odkryj najskuteczniejszą zawartość dzięki BuzzSumo

Buzzsumo pomaga tworzyć zawartość, która trafia do odbiorców. Platforma szybko identyfikuje, jakie treści są popularne w Twojej branży i pozwala tworzyć treści, które będą miały maksymalny wpływ.

Korzystanie z Buzzsumo ułatwia copywriting, ponieważ można szybko zidentyfikować popularne tematy i tworzyć zawartość odpowiednią dla odbiorców. Oferuje potężną analitykę, która pomaga zrozumieć, które treści osiągają najlepsze wyniki, a które wymagają więcej pracy. Dodatkowo, możesz znaleźć influencerów i innych twórców zawartości, którzy mogą pomóc w promocji Twojej pracy.

Najlepsze funkcje

Analizator zawartości: Odkryj najbardziej angażującą zawartość w różnych krajach, tematach i innych czynnikach

Odkryj najbardziej angażującą zawartość w różnych krajach, tematach i innych czynnikach Analizator pytań: Skanowanie milionów postów na forach i znajdowanie niestandardowych pytań klientów

Skanowanie milionów postów na forach i znajdowanie niestandardowych pytań klientów Analizator linków zwrotnych: Łatwe śledzenie popularności adresów URL i domen

Łatwe śledzenie popularności adresów URL i domen Funkcja trendów: Znajdowanie kreatywnych pomysłów na zawartość, które można wykorzystać w newsach i wydarzeniach

Limity

Brak możliwości sugerowania zawartości

Brak opcji optymalizacji

Ceny

Podstawowy : 119 USD miesięcznie

: 119 USD miesięcznie Tworzenie zawartości : 249 USD miesięcznie

: 249 USD miesięcznie PR i komunikacja : 249 USD miesięcznie

: 249 USD miesięcznie Suite : 399 USD miesięcznie

: 399 USD miesięcznie Enterprise: $999 miesięcznie

Oceny i recenzje klientów

G2: 4,5 na 5 (95 recenzji)

4,5 na 5 (95 recenzji) Capterra: 4,5 na 5 (141 opinii)

10. Copyscape

Najlepszy do wykrywania plagiatu

przez Marketing oparty na wynikachCopyscape można wykorzystać do upewnienia się, że każda tworzona zawartość jest unikalna i oryginalna. Jest to narzędzie do wykrywania plagiatu online, które sprawdza plagiat na dowolnej stronie internetowej, blogu lub dokumencie.

Jego działanie polega na wyszukiwaniu podobnej zawartości w sieci i podświetlaniu wszelkich potencjalnych dopasowań. Daje to copywriterom możliwość łatwej identyfikacji zawartości, która została już wykorzystana przez kogoś innego. Dzięki Copyscape copywriterzy mogą mieć pewność, że tworzona przez nich zawartość jest w pełni oryginalna.

Copyscape może być również używany do ochrony zawartości przed plagiatem. Copywriterzy mogą dodać odznakę Copyscape do swojej zawartości, co pokaże, że jest ona chroniona. Jeśli ktokolwiek spróbuje skopiować zawartość, zostanie ostrzeżony, że jest ona chroniona przez Copyscape.

Najlepsze funkcje

Kopiowanie i wklejanie zawartości offline w celu jej sprawdzenia

Dzięki funkcji wyszukiwania wsadowego można sprawdzić do 10 000 stron jednocześnie

Śledzenie instancji plagiatu i twoich odpowiedzi (tylko zawartość online)

Opłacanie i śledzenie wyszukiwania za pomocą innych kont Copyscape

Limity

NieNarzędzie do wykrywania AI Cennik

Copyscape Premium: 19,95 USD miesięcznie za maksymalnie 10 stron

Oceny i recenzje klientów

G2: 4,5 na 5 (25 recenzji)

4,5 na 5 (25 recenzji) Capterra: 4,8 na 5 (70 opinii)

Korzyści z narzędzi do copywritingu

Główne powody, dla których warto korzystać z narzędzi do copywritingu to:

Poprawa wydajności : Narzędzia te pozwalają na bardziej wydajną pracę, otwierając więcej czasu na skupienie się na bardziej kluczowych zadaniach copywritingu, takich jak różnicowanie i badania, orazzaoszczędzić czas na żmudnych zadaniach, takich jak badanie słów kluczowych, optymalizacja zawartości i śledzenie wyników

: Narzędzia te pozwalają na bardziej wydajną pracę, otwierając więcej czasu na skupienie się na bardziej kluczowych zadaniach copywritingu, takich jak różnicowanie i badania, orazzaoszczędzić czas na żmudnych zadaniach, takich jak badanie słów kluczowych, optymalizacja zawartości i śledzenie wyników Zwiększona kreatywność : Narzędzia do copywritingu mogą pomóc pokonać blok pisarski i generować pomysły, aby utrzymać przepływ kreatywnych soków

: Narzędzia do copywritingu mogą pomóc pokonać blok pisarski i generować pomysły, aby utrzymać przepływ kreatywnych soków Spójny branding : Wiele narzędzi do copywritingu oferuje szablony, które pozwalają zachować spójny ton marki, styl, przekaz i cykl pracy

Dokładna gramatyka i pisownia : Nawet doświadczonycopywriterzy nie są niezawodni, jeśli chodzi o gramatykę i ortografię. Narzędzia copywriterskie zapewniają kolejną warstwę bezpieczeństwa, wyłapując te niefortunne błędy

: Nawet doświadczonycopywriterzy nie są niezawodni, jeśli chodzi o gramatykę i ortografię. Narzędzia copywriterskie zapewniają kolejną warstwę bezpieczeństwa, wyłapując te niefortunne błędy Ulepszenia czytelności : Poprawiając czytelność tekstu, narzędzia te mogą pomóc zapewnić, że zawartość pozostanie jasna, zwięzła i angażująca dla czytelnika

: Poprawiając czytelność tekstu, narzędzia te mogą pomóc zapewnić, że zawartość pozostanie jasna, zwięzła i angażująca dla czytelnika Uproszczona organizacja zawartości : Trudno jest śledzić wszystkie swoje zadania związane z kopiowaniem i odbijać się między projektami. Narzędzia te pomagają utrzymać porządek i zapewniają łatwy dostęp do notatek, blogów, wiki, SOP i innych dokumentów copywriterskich

: Trudno jest śledzić wszystkie swoje zadania związane z kopiowaniem i odbijać się między projektami. Narzędzia te pomagają utrzymać porządek i zapewniają łatwy dostęp do notatek, blogów, wiki, SOP i innych dokumentów copywriterskich Optymalizacja SEO: Pisanie dobrych tekstów jest wystarczająco trudne. Te narzędzia mogą pomóc w optymalizacji SEO i automatyzacji zadań, aby upewnić się, że kopia jest zoptymalizowana pod kątem wyszukiwarek

Usprawnij pisanie zawartości i zoptymalizuj procesy dzięki narzędziom do copywritingu

Ostatecznie, każdy copywriter, który chce poprawić swoje umiejętności, usprawnić cykl pracy i tworzyć angażującą i skuteczną zawartość, musi zapoznać się z dziesięcioma najlepszymi narzędziami do copywritingu powyżej. Do zrobienia dokładnego researchu, edycji i optymalizacji oraz analizy wyników można użyć tych narzędzi, aby upewnić się, że kopia osiąga swoje cele.

Dodatkowo, możesz użyć ClickUp, aby usprawnić całą operację i uczynić ją płynną. Od pomysłu, burzy mózgów, pisania, edytowania, recenzowania i publikowania, ClickUp pomoże Ci zorganizować każdą część procesu.

Guest Writer:

Ben Pines _jest specjalistą od content marketingu z ponad 15-letnim doświadczeniem. Wierzy w transformacyjną moc słów i pasjonuje się pomaganiem osobom na tym polu w doskonaleniu ich rzemiosła