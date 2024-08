10 najlepszych narzędzi AI dla zespołów sprzedażowych w 2023 roku

Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe zrobiły ogromny krok naprzód. Technologia AI kiedyś wydawała się niewiarygodnym źródłem pomocy, ale teraz jest potężnym sposobem dla przedstawicieli handlowych na automatyzację zadań, uzyskiwanie cennych spostrzeżeń i osiąganie lepszych wyników.

Obecnie nie brakuje asystentów sprzedaży AI, ale w które z nich warto zainwestować? Zrobiliśmy badania, aby przedstawić Ci ten ekspercki przewodnik po najlepszych narzędziach sprzedaży AI dla teamów w 2023 roku.

Zanurzmy się w nim.

Czego należy szukać w narzędziach AI dla sprzedaży?

Nie wszystkie narzędzia AI do sprzedaży są zbudowane tak samo. Niektóre są przeznaczone dla dużych Enterprise, podczas gdy inne są bardziej odpowiednie dla nowych startupów. Niektóre narzędzia koncentrują się na zarządzaniu potokiem sprzedaży i wydajnością, podczas gdy inne wykorzystują ChatGPT, aby ułatwić tworzenie e-maili sprzedażowych.

Rozważając różne narzędzia sprzedażowe AI, warto pomyśleć o:

Funkcje: Czy ma funkcje, których potrzebujesz? Czy oferuje coś wyjątkowego?

Łatwe śledzenie statusów, zamknięć i terminów, budżetów, wielkości kont i nie tylko w konfigurowalnym CRM w ClickUp

Dzięki temu możesz stworzyć krótką listę

aplikacje sprzedażowe

które faktycznie spełniają Twoje potrzeby. Następnie przetestuj kilka z nich i skorzystaj z darmowych wersji próbnych i Free Planów, aby poczuć, jak działają. Wkrótce będziesz mieć zestaw najlepszych narzędzi sprzedażowych, które idealnie pasują do twoich potrzeb

cele sprzedażowe

,

oKR-y sprzedaży

i styl pracy. 🧰

10 najlepszych narzędzi AI dla sprzedaży w 2023 roku

Przy tak wielu narzędziach AI do sprzedaży trudno jest wiedzieć, które z nich wziąć pod uwagę w pierwszej kolejności. Zapoznaj się z naszą listą najlepszych

Narzędzia AI

dla zespołów sprzedażowych i odkryj narzędzie do każdego celu - od systemów zarządzania relacjami z klientami (CRM) po wirtualnych asystentów AI.

1. ClickUp

ClickUp AI pozwala zespołom sprzedażowym być bardziej pewnymi siebie w komunikacji poprzez sprawdzanie, skracanie lub redagowanie kopii e-maili

Jeśli chodzi o narzędzia asystenta sprzedaży AI, które zapewniają wszystko w jednym miejscu, ClickUp jest najlepszą opcją.

Funkcje sprzedażowe ClickUp

oznaczają, że możesz prowadzić całą swoją działalność z jednego centralnego huba.

Zadbaj o swoje operacje sprzedażowe od początku do końca dzięki CRM, śledzeniu leadów, zarządzaniu pipeline'em sprzedaży, współpracy przy transakcjach, niestandardowemu onboardingowi i nie tylko. Wszystko to do zrobienia w hubie wydajności i zarządzania projektami, jakim jest ClickUp.

Uprość cykl pracy swojego zespołu sprzedażowego dzięki

ClickUp AI

. Nasze narzędzie oparte na sztucznej inteligencji oszczędza czas dzięki natychmiastowo generowanym podsumowaniom i elementom działań. Pisz bardziej skuteczne e-maile sprzedażowe dzięki naszemu narzędziu do pisania AI i korzystaj z naszej inteligencji AI, aby czerpać świeże pomysły na kolejną kampanię sprzedażową. ✨

ClickUp najlepsze funkcje:

Przenieś cały lejek sprzedażowy i proces do jednej, łatwej w użyciu platformy

Użyj Automatyzacja ClickUp aby pomóc w czasochłonnych, powtarzalnych zadaniach i automatycznie przydzielać zadania w oparciu o proces cyklu sprzedaży

Wyzwalacz aktualizacji statusu i powiadamianie zespołu sprzedaży o tym, na czym należy się skupić w następnej kolejności

Zorganizuj osobistą i zespołową listę do zrobienia i zachowaj wydajność dzięki wbudowanym zadaniom

Zarządzanie zespołem sprzedaży i zasobami

Zbieraj odpowiedzi i kwalifikuj potencjalnych klientów za pomocą Formularze ClickUp

Menedżerowie sprzedaży mogą wizualizować całe procesy sprzedaży, nadzorować przedstawicieli handlowych i śledzić potencjalnych klientów w jednym miejscu - w różnych typach widoków, takich jak widok tablicy, widok tabeli i widok listy

Dostosuj swoje doświadczenie dzięki kodowaniu kolorami, niestandardowym statusom, wielu widokom i nie tylko

Użyj Zadania ClickUp aby zachować porządek i współpracować w zespole dzięki komentarzom w czasie rzeczywistym i wbudowanemu czatowi

Usprawnij swoje procesy dzięki szablony raportowania sprzedaży i szablony wycen

Limity ClickUp:

ClickUp AI jest stosunkowo nowy, więc dodatkowe funkcje będą dodawane z czasem

Przy tak wielu funkcjach i niestandardowych opcjach, niektórym użytkownikom może zająć trochę czasu, aby w pełni wykorzystać te funkcje

Ceny ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje:

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. 6sense

przez

6sense

6sense Revenue AI™ for Sales to oferta firmy programistycznej dla zespołów sprzedażowych, które chcą mieć w jednym miejscu informacje o potencjalnych klientach. Platforma sprzedaży B2B wykorzystuje uczenie maszynowe AI w celu usprawnienia cyklu pracy, zwiększenia możliwości sprzedaży i wykorzystania wglądu w dane w celu ustalenia priorytetów, które konta należy realizować w pierwszej kolejności. ▶️

6sense najlepsze funkcje:

Priorytetyzacja kont w oparciu o sygnały intencji zakupowych

Wysokiej jakości dane o kontach

Możliwość segmentacji danych na odpowiednie grupy

Limity 6sense:

Integracja z Systemy CRM poza kilkoma wybranymi, niektórzy użytkownicy raportują

Niektórzy użytkownicy wzmiankują, że platforma jest powolna w użyciu, co wpływa na doświadczenie użytkownika

6sense pricing:

Free

Teams: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Wzrost: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

6sense oceny i recenzje:

G2: 4.5/5 (100+ recenzji)

4.5/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 10 recenzji)

3. Pipedrive

przez

Pipedrive

Pipedrive

to platforma CRM zaprojektowana specjalnie dla specjalistów ds. sprzedaży. Pozwala ona członkom zespołu na wizualizację całego procesu sprzedaży i niestandardowe dostosowanie go do swoich potrzeb. Segmentuj leady, przeglądaj poprzednie interakcje z klientami, używaj formularzy internetowych do generowania kwalifikowanych leadów i przeglądaj prognozy sprzedaży. Skorzystaj z narzędzia asystenta sprzedaży AI Pipedrive, aby zwiększyć wydajność sprzedaży i podejmować bardziej strategiczne decyzje.

Najlepsze funkcje Pipedrive:

Łatwe ustawienie przypomnień o kontaktach z potencjalnymi klientami

Niestandardowe pipeline'y dopasowane do kampanii sprzedażowych

Wbudowany asystent sprzedaży AI, który podpowie ci kolejne kroki

Limity Pipedrive:

Dla użytkowników nietechnicznych ustawienia i pierwsze doświadczenia mogą wydawać się przytłaczające

Niektórzy użytkownicy raportują, że proces wprowadzania danych może wydawać się powtarzalny

Ceny Pipedrive:

Essential: $14.90/miesiąc za użytkownika

$14.90/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $27.90/miesiąc za użytkownika

$27.90/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $49.90/miesiąc na użytkownika

$49.90/miesiąc na użytkownika Power: $64.90/miesiąc na użytkownika

$64.90/miesiąc na użytkownika Enterprise: $99/miesiąc na użytkownika

Pipedrive oceny i recenzje:

G2: 4.2/5 (1,000+ recenzji)

4.2/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 2 000 recenzji)

4. Outplay

przez

Rozgrywka

Outplay jest narzędziem sprzedażowym opartym na AI, przeznaczonym dla teamów, które chcą osiągnąć powodzenie w sprzedaży wychodzącej poprzez rozmowy telefoniczne, e-maile i SMS-y. Platforma pełni funkcję inteligencji konwersacji, automatyzacji sprzedaży, wielokanałowego zasięgu, analizy sprzedaży i śledzenia potencjalnych klientów w jednym miejscu. 📞

Najlepsze funkcje Outplay:

Szybkie wysyłanie e-maili i SMS-ów za pomocą gotowych, konfigurowalnych szablonów

Szybkie wprowadzanie aktualizacji dzięki funkcjom edycji zbiorczej

Integruje się z wiodącymi narzędziami CRM do sprzedaży, aby zapewnić ogólny przegląd postępów

Limity Outplay:

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby oprogramowanie miało bardziej szczegółowe funkcje analityczne i raportowania

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że przejście na platformę może wymagać stromej krzywej uczenia się

Ceny Outplay:

Free

Growth: $79/miesiąc za użytkownika

$79/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Outplay oceny i recenzje:

G2: 4.5/5 (200+ recenzji)

4.5/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 50 recenzji)

5. Seamless AI

przez

Seamless.ai

Oprogramowanie sprzedażowe Seamless AI zapewnia nowoczesnym teamom sprzedażowym dane, których potrzebują, aby zacząć dzwonić i przedstawiać się właściwym osobom. To narzędzie do sprzedaży dostarcza zweryfikowane adresy e-mail, numery telefonów komórkowych i bezpośrednie połączenia do kluczowych klientów. Przedstawiciele ds. rozwoju sprzedaży mogą to wykorzystać, aby zaoszczędzić czas na ręcznym wyszukiwaniu i poprawić wyniki, docierając do właściwych kontaktów. 👤

Najlepsze funkcje Seamless AI:

Duża baza wysokiej jakości danych kontaktowych

Wyszukiwanie i filtrowanie w celu znalezienia odpowiednich potencjalnych klientów do kampanii sprzedażowej

Oszczędność czasu dzięki importowaniu danych bezpośrednio do systemu CRM

Bezproblemowe limity AI:

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że czasami dane nie są tak dokładne, jak chcieli, co wymaga dodatkowych kroków weryfikacji

Podczas gdy niektórzy użytkownicy mogą docenić wbudowaną grywalizację, inni użytkownicy chcieliby mieć możliwość jej wyłączenia

Ceny Seamless AI:

Free

Podstawowy: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Pro: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Seamless AI:

G2: 4.2/5 (ponad 1000 recenzji)

4.2/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 3.8/5 (ponad 100 recenzji)

6. Drift

przez

Dryf

Drift to oparta na AI inteligentna konwersacyjna platforma sprzedaży i zaangażowania klientów. To oprogramowanie sprzedażowe i narzędzie chatbot pozwala sprzedawcom nadawać klientom priorytety i personalizować niestandardowe doświadczenia klientów dzięki funkcjom takim jak wyniki zaangażowania, wyniki sprzedaży w przeszłości i sygnały zakupowe. Otrzymuj powiadomienia o zaangażowaniu w czasie rzeczywistym i angażuj się w czat na żywo z potencjalnymi klientami, gdy przeglądają Twoją witrynę. 🤖

Drift najlepsze funkcje:

Generowanie potencjalnych klientów bezpośrednio z witryny za pomocą czatu na żywo

Wykorzystaj spostrzeżenia, aby skontaktować się z potencjalnymi klientami, gdy są najbardziej zainteresowani

Śledzenie postępów i analizowanie powodzenia interakcji sprzedażowych

Drift limit:

Struktura cenowa Drift sprawia, że jest on poza zasięgiem zespołów sprzedażowych z ograniczonym budżetem

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że niestandardowi klienci nie chcieli angażować się w czat oparty na AI

Ceny Drift:

Premium: $2,500/miesiąc

$2,500/miesiąc Zaawansowane: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Drift oceny i recenzje:

G2: 4.4/5 (1,000+ recenzji)

4.4/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

7. LeadIQ

przez

LeadIQ

LeadIQ to oparta na sztucznej inteligencji platforma sprzedażowa zaprojektowana, aby pomóc specjalistom ds. sprzedaży zaplanować spotkania z wysokiej jakości potencjalnymi klientami. Odkrywaj dane potencjalnych klientów, śledź wyzwalacze sprzedaży i komponuj spersonalizowane wiadomości, aby zwiększyć liczbę spotkań. 📈

Najlepsze funkcje LeadIQ:

Szybkie tworzenie list sprzedażowych z bogatymi w dane profilami kontaktów

Sprawdzanie poprawności danych dzięki wbudowanej funkcji walidacji danych

Pobieranie danych z LinkedIn do LeadIQ w celu poszukiwania klientów

Limity LeadIQ:

Niektórzy użytkownicy żałują, że nie ma opcji masowego eksportu danych klientów

Niektórzy użytkownicy raportują, że jakość leadów nie jest tak wysoka, jak oczekiwali

Ceny LeadIQ:

Free

Essential: $39/miesiąc na użytkownika

$39/miesiąc na użytkownika Pro: $79/miesiąc za użytkownika

$79/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

LeadIQ oceny i recenzje:

G2: 4.3/5 (300+ recenzji)

4.3/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 20 recenzji)

8. Apollo

przez

Apollo

Apollo to kompleksowe narzędzie sprzedaży AI, które oddaje dane kontaktowe w ręce zespołu sprzedaży. Znajduj dane, prowadź kampanie docierania do potencjalnych klientów i korzystaj z cykli pracy, aby usprawnić obsługę i zamknąć więcej transakcji. 🤝

Najlepsze funkcje Apollo:

Źródło danych kontaktowych i dzielenie ich na kategorie w celu prowadzenia ukierunkowanych kampanii informacyjnych

Śledzenie odpowiedzi, odrzuceń i rezygnacji z subskrypcji z kampanii e-mailowych

Integracja z narzędziem CRM dla sprzedaży w celu zapewnienia nieprzerwanego i usprawnionego cyklu pracy

Limity Apollo:

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że automatyczne raportowanie nie rozróżnia niedostarczonych e-maili od e-maili z odpowiedziami

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że limity eksportowania i wysyłania e-maili mogą wydawać się restrykcyjne

Ceny Apollo:

Free

Podstawowy: $49/miesiąc na użytkownika

$49/miesiąc na użytkownika Profesjonalny: $79/miesiąc za użytkownika

$79/miesiąc za użytkownika Organizacja: $99/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Apollo:

G2: 4.8/5 (5,000+ recenzji)

4.8/5 (5,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 300 recenzji)

9. Cieplej

przez

Warmer.ai

Warmer to narzędzie do pisania e-maili oparte na sztucznej inteligencji. Zespoły sprzedaży i marketingu mogą używać Warmer do szybkiego tworzenia i wysyłania spersonalizowanych ciepłych lub zimnych e-maili do potencjalnych klientów dzięki procesowi opartemu na AI, który uwzględnia cel e-maila i wgląd w dane potencjalnego klienta. ✉️

Najlepsze funkcje Warmer:

Szybsze wysyłanie spersonalizowanych e-maili

Napisane przez AI e-maile o bardzo osobistym charakterze

Wgląd w dane ze strony internetowej lub profilu LinkedIn potencjalnego klienta

Cieplejsze limity:

Warmer koncentruje się na personalizacji e-maili, więc użytkownicy, którzy chcą bardziej ogólnego narzędzia do pisania AI, mogą wybrać inne narzędzie

Niektórzy użytkownicy mogą preferować miesięczny model cenowy w porównaniu do systemu opartego na kredytach

Ceny Warmer:

Free

Dostępne plany płatne

Warmer oceny i recenzje:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Freshsales

przez

Freshworks

Freshsales to narzędzie Salesforce od firmy programistycznej Freshworks. Platforma ta jest kompleksowym rozwiązaniem, które daje zespołom sprzedażowym narzędzia do szybszego zamykania większej liczby transakcji i zapewnienia bardziej spójnej sprzedaży. Kluczowe funkcje obejmują wgląd i kontekst klienta, wielokanałowy zasięg, narzędzia do automatyzacji sprzedaży i scoring kontaktów z asystentem sprzedaży Freddy AI. ⚒️

Najlepsze funkcje Freshsales:

Lead scoring oparty na algorytmach i spostrzeżeniach opartych na AI

Zarządzanie sprzedażą, baza danych kontaktów i e-mail marketing w jednym miejscu

Uproszczenie cyklu pracy dzięki gotowym szablonom e-maili sprzedażowych

Limity Freshsales:

Niektórzy użytkownicy życzyliby sobie więcej funkcji automatyzacji działań sprzedażowych

Znalezienie i wyeksportowanie danych CRM może być wyzwaniem, raportują niektórzy użytkownicy

Ceny Freshsales:

Free

Growth: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Pro: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Enterprise: $69/miesiąc za użytkownika

Freshsales oceny i recenzje:

G2: 4.5/5 (1,000+ recenzji)

4.5/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

Osiągaj więcej powodzeń dzięki narzędziom AI do sprzedaży

Dostępnych jest nieskończenie wiele narzędzi AI wspomagających sprzedaż, ale dla menedżerów sprzedaży tylko niektóre z nich są warte inwestycji. Skorzystaj z tego przewodnika, aby znaleźć narzędzia AI do sprzedaży, które pomogą Ci zwiększyć generowanie leadów i uzyskać dostęp do informacji opartych na danych, aby zamknąć więcej transakcji.

Jeśli szukasz jednego miejsca, w którym możesz zrobić to wszystko, uczyń ClickUp swoją kolejną inwestycją. Nasze funkcje sztucznej inteligencji i sprzedaży oznaczają, że możesz uruchomić wszystko z jednego centralnego huba z zarządzaniem pipeline'em sprzedaży, śledzeniem leadów, zarządzaniem zespołem sprzedaży i nie tylko.

