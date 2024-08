Zawsze aktualna lista 50 najlepszych narzędzi AI w 2024 roku

Chcesz urozmaicić dyskusję przy niedzielnym obiedzie? Wystarczy poruszyć temat AI. 😜

Codzienne korzystanie z oprogramowania AI w celu zwiększenia produktywności jest co najmniej gorącym tematem. Ale podobnie jak najnowszy wirusowy taniec TikTok - wszyscy to robią, nawet jeśli nie są jeszcze gotowi, aby się do tego przyznać.

Teraz nie chodzi o to, czy używasz oprogramowania AI, ale jakiego oprogramowania.

Nowe aplikacje AI pojawiają się w tempie szybszym niż można sobie wyobrazić, ale nie każde narzędzie przyniesie takie same korzyści, jakich możesz potrzebować. Zamiast przeglądać strony wyników z typowej wyszukiwarki, skorzystaj z tej zawsze aktualnej listy oprogramowania AI, aby uzyskać maksymalną wydajność.

Przedstawiamy 50 najlepszych narzędzi sztucznej inteligencji dla każdego przypadku użycia, w tym pisania treści, podsumowywania, kodowania, generowania obrazów, obsługi klienta, rekrutacji, sporządzania notatek i innych. Porównaj kluczowe funkcje, ograniczenia i ceny, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie. ⚡️

Czym są narzędzia AI i ich funkcje?

Narzędzia sztucznej inteligencji wykorzystują uczenie maszynowe do generowania odpowiedzi lub wykonywania podstawowych zadań w oparciu o wprowadzone kryteria. Odpowiedzi te mogą obejmować (i nie ograniczają się do) podsumowywanie lub tworzenie długich lub krótkich treści, edycję lub projektowanie obrazów, wideo i edycję, transkrypcję audio, sprawdzanie linii kodu i wiele więcej.

Pomimo wszystkiego, w co Odyseja kosmiczna: 2001 kazała ci wierzyć, sztuczna inteligencja uzupełnia nasze umiejętności i mocne strony, ale nie może ich całkowicie powielić (przepraszam, Dave). W rzeczywistości prawdopodobnie już korzystałeś z tej technologii, nawet nie zdając sobie z tego sprawy.

Aplikacje tłumaczące, oprogramowanie do mapowania, usługi streamingowe, narzędzia do e-mail marketingu , witryny handlu elektronicznego i platformy mediów społecznościowych wykorzystywały już jakąś formę sztucznej inteligencji, aby wzbogacić nasze doświadczenia o wyselekcjonowane kanały, reklamy i sugestie.

Ale dzięki ostatnim aktualizacjom OpenAI każdy może korzystać z jego API, aby zbudować narzędzie do najbardziej specyficznych i niszowych przypadków użycia. Dla rozwijających się firm i profesjonalistów w każdej dziedzinie może to być niezwykle korzystne, zwłaszcza w przypadku znalezienia rozwiązań dla całej firmy hacki na produktywność .

Korzyści z używania oprogramowania do uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w celu zwiększenia produktywności Zarządzanie projektami i sztuczna inteligencja idą w parze. Jeśli nie są ci obce zautomatyzowane przepływy pracy lub korekty gramatyczne i składniowe, to wdrożenie oprogramowania AI będzie naturalnym kolejnym krokiem. Oto kilka z nieskończonych sposobów, w jakie sztuczna inteligencja może znacząco zwiększyć codzienny wpływ:

Użyj ClickUp AI do generowania postów na blogu w ClickUp Docs z podpowiedziami opartymi na rolach, aby dodać szczegóły i inne ważne aspekty

Kreatywne generowanie treści : Od wielu wariantów projektowych po animowane filmy wideoNarzędzie do tworzenia treści AI generuje dowolny rodzaj mediów, w tym niemal natychmiastowe prototypy i modele produktów. Narzędzia AI do copywritingu mogą być pomocne w znalezieniu inspiracji, przezwyciężeniu blokady pisarskiej i osiągnięciu istotnego punktu wyjścia dla każdego kreatywnego projektu.

: Od wielu wariantów projektowych po animowane filmy wideoNarzędzie do tworzenia treści AI generuje dowolny rodzaj mediów, w tym niemal natychmiastowe prototypy i modele produktów. Narzędzia AI do copywritingu mogą być pomocne w znalezieniu inspiracji, przezwyciężeniu blokady pisarskiej i osiągnięciu istotnego punktu wyjścia dla każdego kreatywnego projektu. Wykrywanie i korekta błędów : Narzędzia te są przeznaczone do skanowania kopii, plików audio lub wideo w poszukiwaniu nie tylko literówek, ale także do identyfikowania nieuczciwych działań w sprawozdaniach finansowych, szkodliwych treści w audio lub wideo lub wąskich gardeł w codziennym przepływie pracy.

: Narzędzia te są przeznaczone do skanowania kopii, plików audio lub wideo w poszukiwaniu nie tylko literówek, ale także do identyfikowania nieuczciwych działań w sprawozdaniach finansowych, szkodliwych treści w audio lub wideo lub wąskich gardeł w codziennym przepływie pracy. Analiza danych i przewidywanie : W przypadku pracy, która wymaga poprawek, oprogramowanie sztucznej inteligencji może sprawdzać dane i badania w celu przewidywania szerokiego zakresu trendów. Dzięki walidacji krzyżowej innych źródeł, rozpoznawaniu wzorców i systemom opartym na regułach, narzędzia te mogą odkrywać potencjalne trendy rynkowe, zachowania klientów, konserwację sprzętu i nie tylko, aby szybciej podejmować świadome decyzje.

: W przypadku pracy, która wymaga poprawek, oprogramowanie sztucznej inteligencji może sprawdzać dane i badania w celu przewidywania szerokiego zakresu trendów. Dzięki walidacji krzyżowej innych źródeł, rozpoznawaniu wzorców i systemom opartym na regułach, narzędzia te mogą odkrywać potencjalne trendy rynkowe, zachowania klientów, konserwację sprzętu i nie tylko, aby szybciej podejmować świadome decyzje. Usprawniona komunikacja: Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) w sztucznej inteligencji ułatwia jasną komunikację między dowolnymi osobami dzięki podsumowaniom dokumentów i automatyzacji zadań opartej na języku w różnych językach lub w głosie konkretnej marki.

50 najlepszych narzędzi i oprogramowania AI dostępnych obecnie w 2024 roku

Najważniejszym wnioskiem jest to, że sztuczna inteligencja uzupełnia procesy biznesowe - nie zastępuje ich.

Narzędzia sztucznej inteligencji są tak potężne, jak osoba, która z nich korzysta, dlatego ważne jest, aby przeprowadzić badania przed wprowadzeniem ich do zespołu lub przepływu pracy. Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc, przedstawiając wszystko, co musisz wiedzieć o 50 najlepszych narzędziach i oprogramowaniu zwiększającym produktywność.

Aby ułatwić poruszanie się po naszej liście, pogrupowaliśmy narzędzia według następujących kategorii:

Najlepsze narzędzia AI do pisania i tworzenia treści

Najlepsze narzędzia AI do kodowaniaNajlepsze narzędzia AI do spotkań które są podzielone na kategorie według przypadków użycia i zawierają linki i opisy produktów!

Najlepsze narzędzia AI do pisania i tworzenia treści Narzędzia AI dla asystentów pisania są prawdopodobnie pierwszym rodzajem aplikacji, które przychodzą na myśl, gdy myślisz o oprogramowaniu AI - oczywiście oprócz wszystkiego innego, co mogłeś zobaczyć w filmie science fiction 😉

Poniższe narzędzia AI są na tyle elastyczne, że mogą być używane przez każdego, ale są bardziej dostosowane do pisarzy, marketerów i projektantów, aby tworzyć angażujące i pouczające treści. Od zadawania prostych pytań po tworzenie wiadomości e-mail w ramach kampanii, Narzędzia AI do copywritingu mają wszystkie cechy osobistego ghostwritera.

Zadawaj ClickUp Brain ogólne pytania, szczegółowe informacje o swoim obszarze roboczym lub o tym, jak korzystać z ClickUp Brain

ClickUp jest jedynym oprogramowanie zwiększające produktywność wystarczająco wydajne, aby połączyć całą pracę z różnych aplikacji w jedno scentralizowane centrum robocze. Z setkami elastycznych funkcji zarządzania projektami dzięki ogromnej bibliotece szablonów i szeregowi integracji, ClickUp od dawna jest idealnym miejscem dla zespołów, które chcą usprawnić i zarządzać każdym calem swojej pracy.

Teraz ClickUp posuwa się jeszcze dalej, wprowadzając na rynek następujące rozwiązania ClickUp Brain : Zbiór konwersacyjnych, kontekstowych i opartych na rolach funkcji AI dostępnych wszędzie w ClickUp.

Skorzystaj z AI Knowledge Manager, AI Project Manager i AI Writer for Work, aby zaoszczędzić czas i uzyskać kontekstowe informacje o swoim obszarze roboczym. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy organizacyjnej, czy pierwszego szkicu, ClickUp Brain pomoże Ci pracować szybciej nad każdym zadaniem!

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje kopie, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

ClickUp Brain to jedyne oparte na rolach rozwiązanie AI z podpowiedzi poparte badaniami aby pomóc Ci szybciej osiągnąć najlepsze wyniki. A jego moc ożywa w Dokumenty ClickUp . Po prostu wybierz swoją rolę, wybierz przypadek użycia, a ClickUp Brain zajmie się tym!

Najlepsze cechy ClickUp

Ograniczenia ClickUp

ClickUp jest wyposażony w setki potężnych funkcji, których opanowanie może zająć trochę czasu. Na szczęście ClickUp oferujewebinaria, wsparcie i dokumenty pomocy aby ułatwić wdrożenie

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne za pośrednictwem aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

ClickUp oferuje bezpłatną wersję próbną, aby dać każdemu możliwość przetestowania ClickUp AI, niezależnie od tego, czy jesteś nowym użytkownikiem, czy korzystasz z darmowego planu Forever. Kiedy będziesz gotowy, aby się zaangażować, możesz dodać ClickUp AI do dowolnego płatnego obszaru roboczego za jedyne 5 USD za członka miesięcznie. ⚡️

Oprócz tej korzyści, ClickUp oferuje również garść bogatych w funkcje planów cenowych :

Free Forever Plan : Nieograniczona liczba bezpłatnych członków planu, karta kredytowa nie jest wymagana

: Nieograniczona liczba bezpłatnych członków planu, karta kredytowa nie jest wymagana Unlimited Plan : 7 USD na członka, miesięcznie

: 7 USD na członka, miesięcznie Business Plan : 12 USD za członka, miesięcznie

: 12 USD za członka, miesięcznie Plan Enterprise: Skontaktuj się z ClickUp, aby uzyskać niestandardowe opcje cenowe *ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

2. ChatGPT

przez ChatGPT Bądźmy szczerzy - wiemy, że y know ChatGPT .

Niezależnie od tego, czy poprosiłeś go o opowiedzenie ci dowcipu z ciekawości, czy też użyłeś go do napisania przemówienia przyjaciela na próbną kolację (yikes), ChatGPT jest jednym z najbardziej dostępnych i łatwych w użyciu chatbotów w Internecie.

To narzędzie do pisania wykorzystuje sztuczną inteligencję do tworzenia praktycznie wszystkiego. Pozwala na prowadzenie konwersacji, wyjaśnianie złożonych tematów, pomoc w badaniach i tworzenie treści dowolnego rodzaju - a nawet generowanie kodu. Jego interfejs jest prosty w stylu "to, co widzisz, jest tym, co dostajesz", ale pod powierzchnią wiele się dzieje, dzięki czemu ChatGPT jest tak wszechstronny i użyteczny.

Najlepsze cechy ChatGPT

Intuicyjny i minimalistyczny interfejs użytkownika, który może być szybko opanowany przez każdego użytkownika

Naturalny język i możliwości inżynierii podpowiedzi dla dwukierunkowej konwersacji

ChatGPT obsługuje ponad 50 języków, w tym angielski, francuski, holenderski, hiszpański, włoski i japoński

Posiada rozległą bazę wiedzy obejmującą wiele branż i tematów

Ograniczenia ChatGPT

Jego odpowiedzi nie zawsze są całkowicie dokładne i często są ogólne lub formalne ChatGPT brakuje dużo kreatywności i dbałości o szczegóły, które ludzie z natury mają

Darmowa wersja może czasami wydawać się wadliwa i może ulegać awariom lub opóźnieniom z powodu problemów z siecią

Może zostać zmuszony do zaakceptowania błędnych odpowiedzi, co może wpłynąć na ważność jego przyszłych odpowiedzi

Ceny ChatGPT

Darmowy

Plus: $20 miesięcznie

3. Jasper

przez Jasza Jeśli szukasz bardziej spójnych i angażujących odpowiedzi z narzędzia do pisania AI, Jasper może być najlepszym wyborem. Jasper specjalizuje się w tworzeniu długich treści, takich jak artykuły na blogu, skrypty, konspekty i inne.

Najlepsze cechy Jasper

Szybkie tworzenie szczegółowych zarysów we własnym głosie, a nawet umożliwienie Jasper wypełnienia reszty stamtąd

Łatwy w nawigacji interfejs użytkownika

Możliwość dostosowania odpowiedzi do dowolnego tonu, w tym profesjonalnego, akademickiego lub technicznego

Funkcja czatu umożliwia szybkie generowanie pomysłów własnym głosem

Ograniczenia Jasper

Pisanie długich tekstów może być trudne i nawet treść Jasper będzie wymagać dodatkowego przeczytania pod kątem edycji, dokładności i tonu

Ograniczona bezpłatna wersja próbna może utrudnić podjęcie decyzji o wartości narzędzia w stosie technologicznym przed przejściem na płatny plan

Ceny Jasper

Kreator: 49 USD miesięcznie za jednego użytkownika, rozliczane rocznie

49 USD miesięcznie za jednego użytkownika, rozliczane rocznie Zespoły: 125 USD miesięcznie za trzech użytkowników, rozliczane rocznie

125 USD miesięcznie za trzech użytkowników, rozliczane rocznie Biznes: Kontakt w sprawie cen

4. GrammarlyGO

przez GrammarlyGO GrammarlyGo to Narzędzie do tworzenia treści oparte na sztucznej inteligencji Grammarly do burzy mózgów, tworzenia konspektów, redagowania, a nawet nadawania starym pracom nowego życia.

Podobnie jak większość konkurencyjnych programów do pisania opartych na sztucznej inteligencji, GrammarlyGo umożliwia wprowadzanie własnych kryteriów generowania treści, ale to, co jest wyjątkowe w tym narzędziu, to wbudowana funkcja sugestii do dalszej modyfikacji pracy. W pewnym sensie możesz więc podpowiedzieć GrammarlyGo, a on może podpowiedzieć ci z powrotem. 😅

Najlepsze funkcje GrammarlyGO

Tworzenie treści w kilka sekund przy użyciu własnych unikalnych podpowiedzi lub jednej z sugestii Grammarly

Określenie stopnia formalności i tonu, aby dostosować treść do swojego pisanego głosu

Wbudowany wykrywacz plagiatu zapewniający właściwą atrybucję i oryginalność

Może być używany z innymi narzędziami do pracy, w tym Microsoft Word i innymi aplikacjami opartymi na przeglądarce, takimi jak Dokumenty Google, Dokumenty ClickUp, LinkedIn i inne

Ograniczenia GrammarlyGO

GrammarlyGO obsługuje obecnie tylko język angielski

Użytkownik jest ograniczony do wstępnie ustalonej liczby podpowiedzi miesięcznie w zależności od planu cenowego

Ponieważ oferuje tylko ogólną pomoc w pisaniu, narzędzie to może nie być najbardziej niezawodną opcją dla wysoce wyspecjalizowanych lub technicznych dziedzin

Ceny GrammarlyGO

Darmowy

Premium: 12 USD miesięcznie do użytku indywidualnego

12 USD miesięcznie do użytku indywidualnego Biznes: $15 na członka, na miesiąc dla zespołów

5. Copy.ai

przez Copy.aiCopy.ai to narzędzie do pisania wspomagane przez sztuczną inteligencję do tworzenia praktycznie każdego rodzaju treści. Jego zaawansowany model językowy AI nadaje się do bardziej kreatywnych i unikalnych treści niż jego konkurenci, co czyni go narzędziem do wszystkiego, od postów w mediach społecznościowych po opisy produktów.

Najlepsze cechy Copy.ai

Technologia uczenia maszynowego do tworzenia bezbłędnych, kreatywnych treści

AI copywriter jest znany z generowania szerszego zakresu treści w porównaniu do innych narzędzi sztucznej inteligencji

Jego interfejs jest prosty i łatwy w użyciu, zapewniając płynne wrażenia użytkownika

Może dostarczać sugestie generowane przez sztuczną inteligencję, jeśli cierpisz na blokadę pisarską

Ograniczenia Copy.ai

Poziom usług Copy.ai często waha się między GPT-3 a GPT-4

Nie oferuje najbardziej pomocnych zasobów obsługi klienta

Ceny Copy.ai

Darmowy: Do 2000 słów miesięcznie

Do 2000 słów miesięcznie Pro: 49 USD miesięcznie, z nieograniczoną liczbą słów (ograniczone do 1 użytkownika)

49 USD miesięcznie, z nieograniczoną liczbą słów (ograniczone do 1 użytkownika) Enterprise: Skontaktuj się z Copy.ai w sprawie cen

6. Wordtune

przez Wordtune Jeśli szukasz asystenta pisania AI bez wszystkich dzwonków i gwizdków, wypróbuj Wordtune. To narzędzie ma swobodne i proste podejście do interfejsu użytkownika, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co najważniejsze - oszczędzając czas i nie przekraczając budżetu podczas tworzenia idealnej treści.

Najlepsze funkcje Wordtune

Wordtune integruje się z popularnymi narzędziami pracy, takimi jak Microsoft Word, iOS i Google Chrome, zapewniając jeszcze szybszą edycję i pisanie

Funkcja synonimów pomaga znaleźć nowe sposoby wypowiadania różnych słów i fraz

Możliwość łatwego przekształcania treści wideo w pisemne blogi za pomocą funkcji podsumowania YouTube

Ograniczenia Wordtune

Wordtune nie posiada bardziej zaawansowanych funkcji, w tym dodatkowych funkcji ustawień głosowych i szablonów

Funkcja przeformułowania czasami zmienia znaczenie oryginalnego tekstu

Ceny Wordtune

Bezpłatnie : 0 USD z 10 iteracjami dziennie

: 0 USD z 10 iteracjami dziennie Premium : 9,99 USD miesięcznie z nieograniczonym tworzeniem treści dla jednego użytkownika

: 9,99 USD miesięcznie z nieograniczonym tworzeniem treści dla jednego użytkownika Premium dla zespołów: Niestandardowe ceny dla zespołów twórców treści

Sprawdź te_ Wordtune alternatywy !

7. Writesonic

przez Writesonic Marketerzy - to narzędzie zostało stworzone z myślą o Was. 🗣️ Writesonic specjalizuje się w tworzeniu blogów, reklam, e-maili i stron internetowych zoptymalizowanych pod kątem wyszukiwania od samego początku. Narzędzie to działa w oparciu o model GPT-4 OpenAI i oferuje również chatbota o nazwie Chatsonic, który wypełnia luki pozostawione przez ChatGPT. ☕️

Najlepsze cechy Writesonic

Płatne plany Writesonic wykorzystują ulepszoną technologię GPT-4

Możliwość zmiany przeznaczenia treści na platformach mediów społecznościowych dzięki integracji z Twitterem i LinkedIn

Zaawansowane funkcje, w tym polecenia głosowe i wykrywanie plagiatu

Ograniczenia Writesonic

Bezpłatny okres próbny jest ograniczony do jednego użytkownika i liczby słów

Writesonic działa w oparciu o system kredytowy, który wymaga wcześniejszego zaplanowania strategii, aby upewnić się, że otrzymasz wszystkie potrzebne treści

Ceny Writesonic

Darmowy okres próbny : Dla pierwszych 10 000 słów

: Dla pierwszych 10 000 słów Pro: Zaczyna się od $12.67 miesięcznie

Zaczyna się od $12.67 miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

8. Rytr

przez Rytr Nie daj się zwieść brandingowi Comic Sans Rytr tworzy angażujące, zoptymalizowane pod kątem SEO treści w ciągu kilku sekund, wykorzystując swoje solidne możliwości uczenia maszynowego. Możesz użyć tego potężnego Narzędzie do pisania AI do sprawdzania tekstów akademickich i profesjonalnych pod kątem błędów przed upływem ważnego terminu lub tworzenia nowych wersji roboczych dowolnego rodzaju.

Najlepsze funkcje Rytr

Różne tryby pisania do generowania blogów, postów w mediach społecznościowych, opisów produktów i innych

Interfejs użytkownika jest intuicyjny i łatwy do opanowania, dzięki czemu można skupić się na tworzeniu treści JAK NAJSZYBCIEJ

Obsługuje wiele języków, dzięki czemu treści są bardziej dostępne

Funkcje sprawdzania gramatyki i pisowni wyłapujące błędy przed opublikowaniem treści

Ograniczenia Rytr

Treści z Rytr czasami wymagają dodatkowej edycji, aby wygładzić niezręczne sformułowania

Ograniczenia liczby słów w każdym planie cenowym, nawet w opcji "bez ograniczeń"

Cennik Rytr

Plan darmowy

Plan oszczędnościowy : 9 USD miesięcznie lub 90 USD rocznie

: 9 USD miesięcznie lub 90 USD rocznie Unlimited Plan: 29 USD miesięcznie lub 290 USD rocznie

bonus:_ *Narzędzia AI dla Arkuszy Google* _!**_

Najlepsze narzędzia AI do kodowania Narzędzia AI do kodowania sprawiają, że pisanie, analizowanie i debugowanie kodu jest o wiele łatwiejsze do wykonania bez rozległej wiedzy podstawowej. Ten rodzaj oprogramowania ma podobne założenie, jak wiele narzędzi do generowania treści - ale zamiast generować pisemną treść, takie narzędzia wykorzystują język naturalny do automatycznego uzupełniania całych linii kodu! Proste jak bułka z masłem. 🥧

9. GitHub Copilot

przez Github Copilot GitHub Copilot to programista par AI, który zamienia naturalną mowę w kod z automatycznie uzupełnianymi sugestiami w dziesiątkach języków, a wszystko to z poziomu edytora. Narzędzie to jest zasilane przez OpenAI Codex - inne oprogramowanie do kodowania AI - i dlatego tworzy bardziej kompletny kod niż Codex i obsługuje więcej języków programowania.

Najlepsze cechy GitHub Copilot

Wiele języków programowania, w tym Python, JavaScript, TypeScript, Go i C++

Programowanie w parach ze sztuczną inteligencją w celu generowania odpowiednich rozwiązań przy użyciu technologii uczenia maszynowego i podpowiedzi konwersacyjnych

Mnóstwo integracji z narzędziami takimi jak Visual Studio Code, JetBrains IDE i Neovim

Ograniczenia GitHub Copilot

Copilot może wymagać trochę czasu, aby nauczyć się procesów

Funkcja AI w czasie rzeczywistym tworzy kod w wolniejszym tempie niż inne podobne narzędzia

GitHub zapewnia pewną pomoc w debugowaniu, ale brakuje mu dogłębnego wsparcia

Ceny GitHub Copilot

Indywidualny : 10 USD miesięcznie

: 10 USD miesięcznie Przedsiębiorstwo: $19 za użytkownika, za miesiąc

10. aiXcoder

przez aiXcoder aiXcoder to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, zaprojektowane do rozwiązywania wszelkiego rodzaju zadań związanych z kodowaniem. Obsługuje automatyczne uzupełnianie i sugeruje odpowiednie fragmenty kodu, aby pomóc programistom zwiększyć ich produktywność, jednocześnie wykorzystując rozległą wbudowaną wiedzę programistyczną. aiXcoder zapewnia rekomendacje w czasie rzeczywistym, oceniając kontekst i składnię żądań oraz integruje się z innymi popularnymi edytorami kodu w celu zwiększenia funkcjonalności.

aiXcoder najlepsze cechy

Inteligentne uzupełnianie kodu w pełnych wierszach i wielu wierszach, które może przewidzieć następny ruch

Adaptacyjne wyszukiwanie kodu GitHub w celu znalezienia określonych linii kodu i uniknięcia wielokrotnego opracowywania

Liczne środki ochrony prywatności i bezpieczeństwa zapewniające ochronę danych

aiXcoder obsługuje kilka popularnych języków programowania, w tym Java, Python, C#, C/C++, JavaScript, TypeScript i Go

Ograniczenia aiXcoder

Ograniczona wersja bezpłatna

Sporadyczne problemy z językiem kontekstowym mogą prowadzić do niedokładnych sugestii

aiXcoder w dużym stopniu zależy od połączenia internetowego, aby działać poprawnie, co może sprawić, że jego tryb offline będzie zawodny

Ceny aiXcoder

Darmowy

Skontaktuj się z aiXcoder, aby uzyskać inne informacje o cenach

11. TabNine

przez TabNine TabNine wykorzystuje sztuczną inteligencję do tworzenia inteligentnych uzupełnień kodu dla programistów podczas pisania kodu. Analizuje komentarze w języku naturalnym, aby wygenerować odpowiednie sugestie, dzięki czemu można zwiększyć wydajność przy znacznie mniejszym ręcznym wpisywaniu. TabNine jest kompatybilny z różnymi edytorami kodu, dzięki czemu jest cennym narzędziem dla programistów w różnych językach programowania i środowiskach.

Najlepsze cechy TabNine

Autouzupełnianie i sugerowanie linii kodu

Przekształca język naturalny w bloki kodu

Możliwość lokalnego dostosowania do bazy wiedzy bez naruszania kodu

Łączy uniwersalną wiedzę, najlepsze praktyki i własny styl kodowania dla maksymalnej produktywności

Ograniczenia TabNine

W darmowym planie brakuje cennych funkcji w kluczowych funkcjach, takich jak uzupełnianie kodu w języku naturalnym i całych wierszy, nauka wzorców i wsparcie

Stroma krzywa uczenia się w opanowaniu interfejsu użytkownika TabNine i trudności w dostosowywaniu pracy bez silnej znajomości platformy

TabNine ceny

Starter : Darmowy

: Darmowy Pro : 12 USD miesięcznie za użytkownika

: 12 USD miesięcznie za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z TabNine, aby uzyskać niestandardowe ceny

12. Figstack

przez Figstack Figstack oferuje zestaw narzędzi sztucznej inteligencji, aby pomóc programistom w bardziej efektywnym zrozumieniu i dokumentowaniu kodu. Jego zakres funkcji ma na celu ułatwienie kodowania za pomocą interpretera języka naturalnego, który może zrozumieć kod w prawie każdym języku programowania. Figstack może również generować dokumentację i odpowiadać na pytania związane z kodem, aby pomóc użytkownikom w czytaniu i tworzeniu kodu bez poczucia przytłoczenia tym procesem.

Najlepsze cechy Figstack

Funkcja Explain Code firmy Figstack może zrozumieć dowolny język programowania i natychmiast przetłumaczyć kod między językami

Zapewnia pomoc w zakresie funkcjonalności kodu, aby pomóc użytkownikom wydajniej obsługiwać narzędzie

Może generować dokumentację kodu na miejscu, oszczędzając programistom krytyczny czas

Ograniczenia Figstack

Pomoc Figstack nie jest tak spójna i niezawodna, jeśli kod jest niejasny lub nie ma odpowiedniej dokumentacji

Nie zawsze odzwierciedla aktualizacje w czasie rzeczywistym, aby uwzględnić nowe wersje lub zmiany w danych, na których został przeszkolony

Cennik Figstack

Darmowa wersja próbna

Skontaktuj się z Figstack, aby uzyskać inne informacje o cenach

13. Cody by Sourcegraph

przez Cody przez Sourcegraph Co mają wspólnego narzędzie sztucznej inteligencji Sourcegraph i twój 10-letni kuzyn? Oboje nazywają się Cody. 🤓

Sourcegraph sam w sobie jest narzędziem produktywnym do wyszukiwania kodu, które pomaga programistom naprawiać, nawigować i automatyzować kod, nawet w wielu repozytoriach. Jego funkcja AI, Cody, uzupełnia tę funkcjonalność, czytając całą bazę kodu, odpowiadając na pytania i pisząc kod za Ciebie.

Najlepsze funkcje Cody

Wewnętrzny czat do szybkiego naprawiania i optymalizacji kodu przy użyciu języka konwersacji

Gotowe przepływy pracy przyspieszające pracę z Cody. Wybierz, czy potrzebujesz szczegółowego wyjaśnienia kodu, ulepszonych nazw zmiennych, tłumaczeń, podsumowań zmian czy wygenerowanych notatek

Autouzupełnianie w czasie rzeczywistym do pisania kodu w kilka sekund

Ograniczenia Cody

UX Cody nie jest najbardziej przyjazny dla użytkownika

Ceny Cody

Aplikacja Cody jest bezpłatna dla wszystkich użytkowników Sourcegraph korzystających z płatnego planu:

Plan biznesowy : 99 USD za aktywnego użytkownika miesięcznie

: 99 USD za aktywnego użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie niestandardowej wyceny

14. SpellBox

przez SpellBox SpellBox pomaga programistom stawiać jakość na pierwszym miejscu, odciążając ich od tworzenia kodu, rozwiązywania problemów i debugowania. Korzystając z prostych podpowiedzi, SpellBox uruchomi dokładnie ten kod, którego szukasz i znajdzie rozwiązania w ciągu kilku sekund, dzięki czemu nie stracisz krytycznych godzin na szukanie odpowiedzi w Internecie.

Najlepsze cechy SpellBox

Funkcje objaśniania kodu, aby uzyskać głębokie zrozumienie kodu, z którym pracujesz

Zakładki umożliwiające błyskawiczne zapisywanie i pobieranie fragmentów kodu

Dostępny również jako rozszerzenie kodu VS dla zintegrowanego doświadczenia w innych najlepszych edytorach kodowania

Generowanie kodu na podstawie podpowiedzi konwersacyjnych

Ograniczenia SpellBox

Ograniczone języki programowania - SpellBox może nie oferować funkcjonalności w mniej popularnych językach

Sporadyczne fałszywe wyniki pozytywne i negatywne

Pewne trudności ze zrozumieniem kontekstu w celu uzyskania najdokładniejszych sugestii

Ceny SpellBox

Ceny Early Bird : 40 USD za każdą roczną licencję

: 40 USD za każdą roczną licencję Regular: $65 za każdą roczną licencję

15. AskCodi

przez AskCodi Od umysłów, które przyniosły AskJarvis, pochodzi jego przyjazny dla programistów odpowiednik, AskCodi. To oprogramowanie asystenckie oferuje pakiet trzech produktów: Codi Projects, Codi Chat i Codi Workbook, źródło informacji o wszystkim, co związane z kodem. Korzystając z AskCodi, programiści mogą używać zapytań w językach takich jak angielski, niemiecki, polski i hiszpański do generowania odpowiedzi w VB Script, Python, Java, C, HTML i wielu innych.

Najlepsze cechy AskCodi

Współpraca z technologią sztucznej inteligencji Codi za pomocą interaktywnego dialogu w celu uzyskania pomocy, sugestii i wykonania zadań

Łatwe generowanie, testowanie, wyjaśnianie i dokumentowanie kodu

Możliwość organizowania kodu według języka i języka programowania

Obsługa ponad 50 języków programowania i frameworków

Dostępne również jako rozszerzenie dla wielu IDE

Ograniczenia AskCodi

Funkcjonalność AskCodi z jego integracjami jest różna. Przed zakupem upewnij się, że jest w pełni kompatybilny z Twoim stosem technologicznym

Nauczenie się i pełne zrozumienie funkcji AskCodi może wymagać dodatkowego czasu, aby efektywnie korzystać z narzędzia

Ceny AskCodi

Darmowy

Premium: 9,99 USD miesięcznie

16. BlackBox

przez BlackBox Programiści polegają na BlackBox do pisania kodu, znajdowania najlepszych fragmentów i szybszego tworzenia produktów. Zamiast opuszczać swoje środowisko programistyczne w celu wyszukania rozwiązania lub określonych funkcji, możesz zapytać BlackBox w prostych słowach, a on wypełni odpowiedź w kodzie.

Najlepsze cechy BlackBox

BlackBox współpracuje z każdym IDE, przeglądarką internetową i bazą danych i jest dostępny w ponad 20 językach programowania

To narzędzie zostało zbudowane tak, aby działało nawet przy bardzo niskiej prędkości połączenia

Dostęp do pracy przez przeglądarkę lub aplikację BackBox na komputery stacjonarne

Przeszukuje ponad 100 milionów repozytoriów kodu w celu uzyskania bardziej precyzyjnych wyników

Ograniczenia BlackBox

Może brakować przejrzystości w zrozumieniu, w jaki sposób BlackBox doszedł do swoich wniosków, co utrudnia weryfikację jego dokładności

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że BlackBox jest podatny na stronniczość i musieli przekwalifikować model, aby uniknąć nieuczciwych wyników

Ceny BlackBox

Darmowa wersja próbna

Good Developer Plan : 0,99 USD miesięcznie

: 0,99 USD miesięcznie Awesome Developer Plan : 1,99 USD miesięcznie

: 1,99 USD miesięcznie Legendary Developer Plan: 7,99 USD miesięcznie dla maksymalnie 20 użytkowników

Najlepsze narzędzia AI dla spotkań

Czy kiedykolwiek wylogowałeś się z długiego spotkania, poszedłeś do kuchni po wodę sodową, a potem zdałeś sobie sprawę, że już zapomniałeś o kolejnych krokach? W takim razie potrzebujesz narzędzia AI do spotkań.

Najlepsze narzędzia do spotkań oparte na sztucznej inteligencji mogą transkrybować rozmowy w czasie rzeczywistym, automatycznie generować zadania, gdy są one wymieniane w dyskusji, zapewniać zaawansowane analizy i wiele więcej. Podobnie jak posiadanie osobistego administratora w kieszeni, technologia ta sprawia, że każde spotkanie jest bardziej efektywne i wykonalne. 🫱🏼‍🫲🏾

17. Szpinak

przez Spinach.io Spinach został zaprojektowany z myślą o zespołach programistycznych i oferuje poziom funkcjonalności, który sprawiłby, że inne liściaste warzywa trzęsłyby się w butach! 🥬

Podobnie jak Twój osobisty AI Scrum Master, Spinach może uruchamiać codzienne standupy, tworzyć podsumowania spotkań i zgłaszać sugestie dotyczące ticketów jednym kliknięciem myszy. To zwinne narzędzie do spotkań działa w oparciu o technologię GPT-4 i integruje się z wieloma innymi narzędziami pracy (w tym ClickUp) w celu usprawnienia procesów. Zamiast nagrań lub transkrypcji spotkań, Spinach generuje zorganizowane podsumowania, aby udokumentować blokady i zachęcić zespół do podjęcia działań.

Najlepsze cechy Spinach

Liczne integracje pomagające w planowaniu sprintów, codziennych standupach, retrospektywach sprintów i spotkaniach backlog grooming

Obsługuje wszystkie pisemne aktualizacje i podkreślenia dokonane podczas dowolnego spotkania, w tym protokoły, notatki, elementy działań i kluczowe decyzje

Sugeruje zgłoszenia błędów lub funkcji bezpośrednio do Slacka

Dostarcza uczestnikom kontekst z odpowiednich spotkań i buduje agendę za Ciebie

Ograniczenia Spinach

Brak kilku klasycznych funkcji spotkań AI, które inne narzędzia mają do dokumentowania dyskusji na dodatkowe sposoby

Ceny Spinach

Darmowy

Pro: 99 USD miesięcznie

18. Montaż

przez Montaż Sembly generuje więcej niż typowe notatki ze spotkań; generuje przydatne spostrzeżenia. To narzędzie AI ma wszystkie cechy większości popularnych aplikacji do spotkań opartych na uczeniu maszynowym, ale to, co wyróżnia Sembly na tle konkurencji, to funkcje zadań, projektów i działań, które pozwalają dostosować wnioski do listy rzeczy do zrobienia.

Najlepsze funkcje Sembly

Zautomatyzowane działania następcze z możliwością przesyłania informacji o spotkaniach do innych narzędzi do zarządzania zadaniami

Sembly może "uczestniczyć" w spotkaniu i dostarczać notatki z rozmowy w przypadku podwójnej rezerwacji

Wykorzystuje wbudowanego chatbota do generowania transkrypcji, podsumowań lub wiadomości e-mail w oparciu o tematy poruszane na dowolnym spotkaniu

Może śledzić istotne dane, takie jak wskaźniki KPI i przychody wspomniane podczas spotkań

ograniczenia #### Sembly

Chociaż Sembly oferuje pewne funkcje zarządzania zadaniami i projektami, jego funkcjonalność nie nadaje się dobrze do złożonych procesów lub przepływów pracy

Ceny Sembly

Personal : Darmowy

: Darmowy Profesjonalny : 10 USD miesięcznie

: 10 USD miesięcznie Team : 20 USD za użytkownika miesięcznie

: 20 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Dla ponad 40 użytkowników, skontaktuj się z Sembly w celu ustalenia ceny

19. Fireflies

przez Fireflies.ai Fireflies to oprogramowanie asystenta spotkań AI do robienia notatek i transkrypcji głosów w czasie rzeczywistym. Niezależnie od tego, czy jesteś w trakcie burzy mózgów, czy przesyłasz pliki z wywiadu z klientem, Fireflies może natychmiast uchwycić twoje rozmowy na piśmie.

Niezależnie od akcentu, dialektu, branży lub języka, ten asystent spotkań może wykryć nawet najmniejsze różnice w mowie w celu precyzyjnej transkrypcji za pierwszym razem.

Najlepsze funkcje Fireflies

Integracje umożliwiające połączenie Fireflies z innymi platformami konferencyjnymi, takimi jak Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Skype i inne

Bogate funkcje edycji tekstu do poprawiania, komentowania, dodawania adnotacji i formatowania transkrypcji w razie potrzeby

Inteligentne podsumowania, aby uchwycić kluczowe punkty, kolejne kroki, pytania i najważniejsze dyskusje ze spotkania

Funkcje wyszukiwania i organizowania umożliwiające wyodrębnianie słów, fraz i tematów w transkrypcjach

Transkrypcje głosowe do obsługi notatek i generowania protokołów ze spotkań

Wygodne opcje udostępniania za pośrednictwem wiadomości e-mail, łącza lub kodu QR

ograniczenia #### Fireflies

Sztuczna inteligencja czasami ma trudności z poprawną transkrypcją nietypowych, niejasnych lub technicznych słów i zwrotów

Nie zawsze wychwytuje niewerbalne wskazówki komunikacyjne, takie jak ton, wysokość i głośność

Potencjalne obawy o prywatność dotyczące środków bezpieczeństwa

Ceny Fireflies

Plan darmowy : Pozwala na przechowywanie do 800 minut na miejsce i dostęp do nieograniczonej liczby rozmów

: Pozwala na przechowywanie do 800 minut na miejsce i dostęp do nieograniczonej liczby rozmów Plan Pro : 10 USD na użytkownika, miesięcznie, jeśli rozliczane rocznie

: 10 USD na użytkownika, miesięcznie, jeśli rozliczane rocznie Business plan : $19 za użytkownika, za miesiąc, jeśli rozliczane rocznie

: $19 za użytkownika, za miesiąc, jeśli rozliczane rocznie Plan Enterprise: Skontaktuj się w celu uzyskania niestandardowej wyceny

20. Krisp

przez Krisp Czy czyjś pies wydaje się szczekać tylko wtedy, gdy jesteś w trakcie prezentacji? Jeśli ten scenariusz wydaje się zbyt znajomy - Krisp ma rozwiązanie. Krisp to pozbawiony botów asystent spotkań ze sztuczną inteligencją, najbardziej znany z dwukierunkowego wyciszania w celu usuwania odgłosów tła podczas połączenia konferencyjnego online w czasie rzeczywistym.

Podobnie jak inne narzędzia do spotkań AI, Krisp może również wychwytywać zmiany fleksji, mówcy i języka w trakcie rozmowy, aby uzyskać lepsze transkrypcje i podsumowania spotkań.

Najlepsze funkcje Krisp

Redukcja szumów tła, głosu i echa w celu uzyskania ostrzejszego i bardziej profesjonalnego brzmienia

Analiza połączeń w celu pomiaru równowagi, inkluzywności i zaangażowania podczas spotkań

Wolne od botów transkrypcje spotkań, które działają z niemal każdą aplikacją głosową, bez konieczności instalowania wtyczek

Gotowe szablony spotkań do generowania punktów do omówienia, elementów działań i nie tylko

Ograniczenia Krisp

Redukcja szumów może sprawić, że będziesz mniej świadomy swojego otoczenia. Chociaż może to zapewnić lepszy dźwięk podczas spotkań, może również stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa

Ceny słuchawek Krisp

Darmowy

Pro : 8 USD za użytkownika, za miesiąc

: 8 USD za użytkownika, za miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z Krisp, aby uzyskać niestandardowe ceny

21. tl;dv

przez tl;dv Skrót od "too long, didn't view", tl;dv to oparte na GPT narzędzie do nadrabiania zaległości w spotkaniach w ciągu kilku minut. Dzięki funkcjom transkrypcji i podsumowywania rozmów, zespoły ds. rekrutacji, sprzedaży i obsługi klienta mogą zaoszczędzić znaczną ilość czasu, korzystając z tl;dv z popularnym oprogramowaniem do spotkań, takim jak Google Meet lub Zoom.

najlepsze funkcje tl;dv

Automatyczna transkrypcja spotkań w ponad 30 językach, w tym angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, japońskim i innych

Intuicyjne narzędzia do edycji pozwalające na pobieranie krótkich klipów od inwestorów lub klientów w celu podkreślenia najlepszych momentów spotkania

Wyszukiwanie tematów omawianych podczas spotkań w całej firmie na wypadek, gdybyś był OOO lub zaspał

tl;dv integruje się z popularnymi systemami CRM i platformami współpracy, aby dostosować spotkania do przepływów pracy

ograniczenia tl;dv

Obecnie funkcje nagrywania i transkrypcji tl;dv są obsługiwane tylko przez Google Meet i Zoom. Jeśli więc korzystasz z Microsoft Teams, nie masz szczęścia

Każde spotkanie może być nagrane w ciągu trzech godzin. Jeśli osiągniesz ten limit, będziesz musiał zakończyć spotkanie i zacząć od nowa, aby kontynuować nagrywanie

Niektóre z integracji są bardziej wartościowe niż inne; upewnij się, że twój stos technologiczny jest w pełni kompatybilny z tl;dv, zanim zdecydujesz się na wszystko

ceny tl;dv

Darmowy

Pro : 20 USD za użytkownika miesięcznie

: 20 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się, aby uzyskać niestandardową wycenę

22. Otter.ai

przez WydraOtter.ai pomaga prowadzić spotkania bardziej efektywnie, dzięki czemu możesz pozostać obecny w dyskusji przez cały czas. To narzędzie do transkrypcji AI rejestruje i transkrybuje główne punkty rozmowy w miarę postępu spotkania w czasie rzeczywistym, a nawet wysyła wiadomość e-mail z kluczowymi wnioskami po zakończeniu rozmowy. Po zakończeniu spotkania możesz również użyć Otter do konwersji plików audio lub wideo na zwykły tekst, aby móc do nich wrócić w dowolnym momencie.

Najlepsze cechy Otter.ai

Transkrypcje Otter synchronizują się z nagraniami i są podświetlane w tempie mówcy podczas odtwarzania

Transkrypcja zawiera wyraźne znaczniki czasu i etykiety dla różnych mówców

Można spowolnić lub przyspieszyć prędkość odtwarzania, a nawet pominąć niepotrzebne pauzy

OtterPilot automatycznie dołącza, nagrywa i transkrybuje spotkania Google Meet

Podkreślaj i komentuj transkrypcje, aby współpracować z zespołem lub przypisywać elementy działań

Mnóstwo opcji eksportu, w tym .mp3, .txt, .pdf, docx i .srt

Ograniczenia Otter.ai

Otter obsługuje tylko amerykański i brytyjski język angielski

W planie darmowym można przesłać tylko trzy transkrypcje plików audio

Wykrywanie dźwięku nie zawsze wychwytuje każde słowo lub zmianę głośników

Aby transkrypcja była w 100% dokładna, będzie wymagać edycji i dostosowań po stronie użytkownika

Cennik Otter.ai

Darmowy

Pro: 16,99 USD miesięcznie do użytku indywidualnego

16,99 USD miesięcznie do użytku indywidualnego Biznes: $30 na użytkownika, na miesiąc dla zespołów

$30 na użytkownika, na miesiąc dla zespołów Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

23. Fathom

przez Fathom Fathom to narzędzie sztucznej inteligencji dla osób i zespołów do automatyzacji pracochłonnej pracy związanej z wirtualnymi połączeniami konferencyjnymi. Niezależnie od tego, czy korzystasz z Zoom, Microsoft Teams czy Google Meet, Fathom może natychmiast wyróżnić, transkrybować, podsumować i sformatować najważniejsze wnioski.

Oferuje również szereg funkcji dostosowanych do Twojego zespołu! Fathom działa jako przeszukiwalne repozytorium rozmów w celu wyodrębnienia tematów i może łączyć kluczowe punkty spotkań w "listy odtwarzania", aby przyspieszyć procesy szkoleniowe.

Najlepsze funkcje Fathom

Automatyczne generowanie i synchronizowanie notatek z rozmów z różnymi programami CRM

Tworzenie "listy odtwarzania" najważniejszych wydarzeń ze spotkań, aby udostępniać tylko najbardziej atrakcyjne klipy

Hojny darmowy plan dla osób testujących wody ze wspólnymi funkcjami asystenta spotkań AI po raz pierwszy

Funkcje zorientowane na zespół, zapewniające bardziej wydajne i usprawnione doświadczenie sprzedażowe dla wszystkich zaangażowanych

Ograniczenia Fathom

Ograniczona kompatybilność językowa w porównaniu do innych podobnych narzędzi

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs jest początkowo przytłaczający

Ceny Fathom

Darmowy : Do użytku indywidualnego

: Do użytku indywidualnego Skontaktuj się z Fathom, aby uzyskać inne szczegóły dotyczące cen

Najlepsze narzędzia AI do projektowania obrazów

Oprogramowanie do generowania obrazów może być niezwykle pomocne Narzędzia AI dla startupów i małych firm które mogą nie mieć budżetu marketingowego na tworzenie wysokiej jakości kreatywnych zasobów. Są to również doskonałe zasoby dla projektantów, na których mogą się oprzeć w swoich własnych procesach twórczych, aby tworzyć wstępne szkice, odkrywać nowe style artystyczne i znajdować inspiracje.

Jeśli chcesz tworzyć wizualizacje danych, edytować zdjęcia lub ugruntować styl artystyczny swojej marki, te narzędzia do generowania obrazów AI są dla Ciebie.

24. Midjourney

przez Midjourney Midjourney to oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do generowania obrazów, które umożliwia użytkownikom uwolnienie kreatywności i wykorzystanie szerokiego spektrum stylów artystycznych. Wystarczy opisać swoją wizję, a bot Midjourney Discord zajmie się jej realizacją. Dzięki możliwości przekształcania podpowiedzi tekstowych w grafikę, osoby i zespoły mogą wykorzystywać generatywną sztuczną inteligencję do tworzenia wszystkiego, od szczegółowych projektów internetowych po kampanie w mediach społecznościowych.

Najlepsze cechy Midjourney

Łatwy w użyciu i angażujący interfejs użytkownika

Znacząco poprawiono jakość grafiki internetowej w tej aplikacji

Midjourney ma za sobą silną społeczność, ponieważ istnieje w ramach Discord

Ograniczenia Midjourney

Narzędzie podpowiedzi może przeskalować obrazy, ale może to spowodować utratę oryginalnego projektu

Jeśli jesteś nowy na Discordzie, Midjourney może wydawać się nieco zagmatwany

Ceny Midjourney

Darmowy okres próbny

Podstawowy plan: $10 miesięcznie

$10 miesięcznie Plan standardowy: $30 miesięcznie

$30 miesięcznie Plan Pro: 60 dolarów miesięcznie

Sprawdź te_ Midjourney alternatywy !

25. DALL-E 2

przez DALL-E 2 Opracowany przez OpenAI, DALL-E 2 to popularne narzędzie do generowania obrazów do tworzenia realistycznych i kreatywnych obrazów na podstawie podpowiedzi tekstowych. Funkcje takie jak Outpainting dają DALL-E możliwość obsługi większej gamy obrazów w różnych formatach multimedialnych, w tym realistycznych stylów artystycznych, obrazów olejnych i ilustracji.

Najlepsze cechy DALL-E 2

DALL-E 2 może tworzyć surrealistyczneSztuka generowana przez SI które są interesujące do oglądania

Interfejs użytkownika jest przyjazny dla użytkownika i ułatwia rozpoczęcie tworzenia arcydzieła

Możesz mieszać i dopasowywać różne media DALL-E 2, aby tworzyć unikalne i stylizowane obrazy

Ograniczenia DALL-E 2

Jakość nie jest spójna w każdym stylu artystycznym. Niektóre obrazy będą bardziej rozpikselowane lub rozmyte niż inne

Bardziej złożone koncepcje artystyczne AI wymagają dłuższego czasu przetwarzania

Ceny DALL-E 2

To narzędzie do generowania obrazów AI działa w oparciu o model cenowy oparty na kredytach. Każda podpowiedź tekstowa kosztuje około jednego kredytu, a kredyty można obecnie kupować w blokach po 115.

Darmowy

115 kredytów: $15

26. NightCafe

Via NightCafe NightCafe "gamifikuje" typowe podejście do generowania obrazów poprzez przyjazne wyzwania między stałymi użytkownikami, aby zbudować silniejszą społeczność. Możesz także uzyskać dostęp do różnych algorytmów sztucznej inteligencji z NightCafe, aby eksperymentować z podobnymi narzędziami, w tym DALL-E 2 i Stable Diffusion, bez opuszczania aplikacji.

Najlepsze funkcje NightCafe

NightCafe pozwala wybrać własny styl artystyczny

Dostęp do innych algorytmów uczenia maszynowego

Codzienne wyzwania artystyczne wspierające zwartą społeczność użytkowników

Ograniczenia NightCafe

Mniejszy dostęp do obsługi klienta i opcji wsparcia

Niektóre filtry są znacznie bardziej czułe niż inne podczas generowania grafiki

Ceny NightCafe

Darmowy: 5 kredytów dziennie plus bonusy za udział w wydarzeniach społecznościowych

5 kredytów dziennie plus bonusy za udział w wydarzeniach społecznościowych Początkujący AI: $5.99 za 100 kredytów miesięcznie

$5.99 za 100 kredytów miesięcznie AI Hobbyist: $9.99 za 200 kredytów miesięcznie

$9.99 za 200 kredytów miesięcznie Entuzjasta AI: 19,99$ za 500 kredytów miesięcznie

19,99$ za 500 kredytów miesięcznie Artysta AI: 49,99 USD za 1400 kredytów miesięcznie

Użytkownicy mają również możliwość zakupu dodatkowych kredytów poza subskrypcją, zaczynając od 7,99 USD za każde 100 kredytów.

27. BlueWillow

przez BlueWillow Możliwości generowania grafiki przez sztuczną inteligencję BlueWillow umożliwiają tworzenie logo marki, zasobów marketingowych i grafiki w mgnieniu oka. Narzędzie to jest dostępne za pomocą zweryfikowanego konta Discord i tworzy cztery obrazy na każdy wprowadzony opis tekstowy. Im bardziej szczegółowy opis, tym lepsze będą wyniki!

Najlepsze cechy BlueWillow

Silna społeczność Discord licząca ponad 300 milionów użytkowników

Możesz poprawić jakość wyników BlueWillow lub przetasować wyniki, aby uzyskać kolejne cztery obrazy, jeśli aplikacja nie spełni oczekiwań

Zapisywanie obrazów BlueWillow bezpośrednio na komputerze

Różne style artystyczne do tworzenia grafiki lub fotorealistycznych obrazów

Ograniczenia BlueWillow

Aby korzystać z BlueWillow, musisz mieć konto Discord

To narzędzie może być lepsze dla indywidualnych zamówień artystycznych niż profesjonalny branding lub kampanie rollingowe

Ceny BlueWillow

Darmowy

Willower : 5 USD miesięcznie

: 5 USD miesięcznie Blue Angel : $10 miesięcznie

: $10 miesięcznie Szafir: 20 USD miesięcznie

28. Bria

przez Bria Bria wykorzystuje sztuczną inteligencję do tworzenia spersonalizowanych i etycznych treści wizualnych na dużą skalę i z łatwością. Jest przeznaczony dla profesjonalnych zespołów, przedsiębiorstw, artystów i programistów, którzy potrzebują wizualnie angażujących materiałów marketingowych, zasobów mediów społecznościowych, treści reklamowych lub innych kreatywnych projektów pod słońcem.

Prawidłowo używana Bria może usprawnić proces tworzenia treści, pozwalając zespołom zaoszczędzić czas i wysiłek bez poświęcania jakości.

Najlepsze cechy Bria

Zachęca do etycznego rozwoju sztucznej inteligencji, dzięki czemu artyści mogą zachować pełną kontrolę nad swoimi dziełami

Generator tła i re-generator obiektów, aby dostosować zawartość do ostatniego szczegółu

Możliwość dostosowania wyrazu twarzy, wyglądu i osób występujących w treści

Otwarty dostęp dla organizacji non-profit i środowisk akademickich

Ograniczenia Bria

Na początku nauka interfejsu użytkownika Bria może być nieco trudna

Może nie być kompatybilny z obecnymi systemami operacyjnymi lub stosem technologicznym, aby zapewnić w pełni usprawnione wrażenia

Płatne plany mogą być dość drogie

Cennik Bria

Starter : Darmowy

: Darmowy Basic : 99 USD miesięcznie

: 99 USD miesięcznie Pro : 290 USD miesięcznie

: 290 USD miesięcznie Ultimate: Kontakt w sprawie cen

29. Stockimg

przez Stockimg.ai Stockimg wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania profesjonalnych i wysokiej jakości obrazów w kilka sekund. Od obrazów stockowych po okładki książek, plakaty i nie tylko, Stockimg może zapewnić kreatywne rozwiązania marki dla szerokiego zakresu przypadków użycia. Podając opisy lub dane tekstowe, użytkownicy mogą łatwo uzyskać dostęp do niestandardowych obrazów, które są zgodne z ich konkretnymi wymaganiami.

Najlepsze cechy Stockimg

Stwórz własny projekt lub wybierz z galerii obrazów stockowych stworzonych przez sztuczną inteligencję do szybkiego użycia

Stockimg został zaprojektowany do generowania obrazów stockowych, okładek książek, plakatów, tapet, logo, ilustracji, ikon, a nawet interfejsu internetowego lub mobilnego

Przejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika, który jest łatwy do opanowania

Ograniczenia Stockimg

Niewiele sposobów na dostosowanie wyników generowanych przez sztuczną inteligencję

Stockimg czasami ma trudności ze zrozumieniem obrazów wymagających tekstu (np. okładek książek, grafik i plakatów) i generuje bełkotliwy tekst

Ceny Stockimg

Plan darmowy

Plan początkowy : 19 USD miesięcznie

: 19 USD miesięcznie Premium Plan : $29 miesięcznie

: $29 miesięcznie Plan Enterprise: Skontaktuj się z Stockimg w celu uzyskania informacji

Najlepsze narzędzia AI dla wideo

Podobnie jak skrzyżowanie generowania obrazu AI z oprogramowaniem asystenta pisania, narzędzia AI do wideo mają funkcje tworzenia, analizowania i ulepszania nagrań.

30. Fliki

przez Fliki Fliki konwertuje tekst na pliki audio i wideo, aby uprościć proces tworzenia filmów, podcastów lub audiobooków. Może tworzyć narrację generowaną przez sztuczną inteligencję na podstawie artykułów na blogu, skryptów lub dowolnego innego tekstu i oferuje ponad 1000 głosów w 75 językach. Fliki został zaprojektowany tak, aby był przyjazny dla użytkownika, ułatwiając generowanie treści audio i nowych filmów bez rozległych umiejętności technicznych.

Najlepsze cechy Fliki

Konwersja tekstu na mowę i tekstu na wideo w celu tworzenia głosów w szerokim zakresie tonów, języków i dialektów w celu zapewnienia precyzji

Fliki może również wykrywać wiele języków w swoich żądaniach, aby zaspokoić potrzeby globalnej publiczności

Rozbudowana biblioteka zdjęć i filmów, aby pobrać gotowe zasoby bez kłopotów prawnych

Ograniczenia Fliki

Aby uzyskać dostęp do pełnej funkcjonalności, należy wykupić jeden z najwyższych planów cenowych, ale nawet wtedy istnieją ograniczenia dotyczące funkcji i jakości

Jakość lektorów stworzonych przez sztuczną inteligencję Fliki jest niespójna i może nie być tak naturalna lub angażująca, jak w przypadku prawdziwej osoby

Ceny Fliki

Darmowy

Podstawowy (tylko audio): 6 USD miesięcznie

(tylko audio): 6 USD miesięcznie Standard : 21 USD miesięcznie

: 21 USD miesięcznie Premium: $66 miesięcznie

31. Lumen5

przez Lumen5 Lumen5 to pomocne narzędzie do tworzenia wideo, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania lub zmiany przeznaczenia angażujących filmów do celów edukacyjnych, wiadomości, rozrywki lub wszelkich potrzeb marketingowych. Edycja wideo nie jest łatwym zadaniem, ale dla małych firm bez budżetu na inwestowanie w profesjonalnych edytorów, którzy poprowadzą ich proces twórczy, Lumen5 jest prawdziwym ratunkiem. Narzędzie to jest idealne dla zespołów, które nie posiadają zaawansowanych umiejętności w zakresie produkcji wideo, ale muszą dopracować swoje treści przed ich opublikowaniem.

Najlepsze cechy Lumen5

Bez względu na doświadczenie z narzędziem lub poziom umiejętności, Lumen5 może pomóc w tworzeniu filmów w ciągu kilku minut

Natywna biblioteka multimediów ze zdjęciami, muzyką i klipami na otwartych licencjach w celu ulepszenia wideo

Rozdzielczość końcowego materiału wideo do 1080p

Mnóstwo konfigurowalnych szablonów wideo i interfejs "przeciągnij i upuść" dla maksymalnej wydajności

Automatycznie generowane i konfigurowalne podpisy lub dodawanie komentarzy do filmów w celu wspólnej edycji

Ograniczenia Lumen5

Darmowy plan ma kilka istotnych wad: istnieje ograniczona liczba szablonów dostępnych w bezpłatnym planie Lumen5, maksymalna rozdzielczość to tylko 720p, a ostateczny film będzie miał znak wodny

Kompilacja niektórych filmów trwa nieco dłużej

Ograniczone opcje dostosowywania dla bardziej złożonych koncepcji

Cennik Lumen5

Darmowy

Podstawowy: $29 miesięcznie

$29 miesięcznie Start: 79 dolarów miesięcznie

79 dolarów miesięcznie Profesjonalny: 199 USD miesięcznie

199 USD miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

32. Synthesia

przez Synthesia Synthesia to potężne narzędzie AI oparte na przeglądarce, które bez wysiłku przekształca zwykły tekst w angażujące filmy w ciągu kilku minut. Dzięki tej intuicyjnej aplikacji do tworzenia treści możesz z łatwością tworzyć profesjonalne filmy wideo dla przypadków użycia takich jak wsparcie sprzedaży i marketing, wszystkie z narracją i awatarem wygenerowanym przez sztuczną inteligencję.

Obsługuje również 120 zlokalizowanych języków dla globalnego zasięgu i zachęca do współpracy zespołowej poprzez informacje zwrotne w procesie produkcji wideo.

Najlepsze cechy Synthesia

Tworzenie treści opartych na tekście w celu przekształcenia skryptów w wysokiej jakości filmy wideo prezentowane przez realistyczne awatary AI

Lektorzy i napisy w ponad 120 językach

Wygodne funkcje nagrywania ekranu

Możliwości dostosowywania wideo do logo marki, czcionki, kolorów i innych elementów

Ograniczenia Synthesia

Edycja filmów i napisów może być czasochłonna w przypadku scen z dużą ilością dialogów

Liczba scen, które można dodać do każdego filmu, jest ograniczona poziomem planu cenowego

Ceny aplikacji Synthesia

Personal : Dla osób fizycznych, w cenie 30 USD miesięcznie

: Dla osób fizycznych, w cenie 30 USD miesięcznie Enterprise: Niestandardowy plan dla zespołów. Cena zależy od liczby stanowisk

33. DeepBrain AI

przez DeepBrain AI Studios DeepBrain AI specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań do generowania wideo i jest najczęściej używany do konwersacyjnych awatarów AI. Zamiast zatrudniać anchorów lub aktorów, aby ułatwić tworzenie filmów szkoleniowych, możesz użyć DeepBrain, aby dostosować realistyczny awatar do tożsamości i wytycznych marki.

Najlepsze cechy DeepBrain AI

Możliwość zamiany tekstu na mowę w celu konwersji skryptów na lektora i automatyczne napisy

Możliwość tworzenia filmów i awatarów na podstawie opisu tekstowego

Posiada intuicyjny interfejs użytkownika i kilka szablonów wideo, dzięki czemu podczas korzystania z aplikacji można poczuć się jak w trybie plug-and-play

Obsługuje ponad 80 języków i 100 awatarów AI

Ograniczenia DeepBrain AI

Może być bardzo drogie, zwłaszcza jeśli potrzebujesz tego typu wideo dla wielu inicjatyw

Ceny DeepBrain AI

Starter : Zaczyna się od 30 USD za 10 minut miesięcznie, do 180 USD za 60 minut miesięcznie

: Zaczyna się od 30 USD za 10 minut miesięcznie, do 180 USD za 60 minut miesięcznie Pro : Od 225 USD za 90 minut miesięcznie, do 600 USD za 240 minut miesięcznie

: Od 225 USD za 90 minut miesięcznie, do 600 USD za 240 minut miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z DeepBrain w sprawie cen

34. Runway

przez Pas startowy Runway oferuje szereg "magicznych narzędzi" sztucznej inteligencji do generowania filmów, obrazów, animacji 3D i ulepszeń audio za ułamek kosztów projektów prowadzonych przez człowieka. Niezależnie od tego, czy chcesz przekształcić istniejący obraz, usunąć niechciane obiekty, czy zmienić styl swoich filmów, Runway ma dla Ciebie rozwiązanie.

Najlepsze funkcje Runway

Podpowiedzi tekst-wideo i wideo-wideo do tworzenia lub ulepszania różnych rodzajów multimediów

Stworzony zarówno dla dużych korporacji, jak i artystów

Możliwość trenowania własnego modelu AI w celu dopasowania go do stylu marki i wytycznych tematycznych

Ograniczenia Runway

Interpretacje podpowiedzi tekstowych przez oprogramowanie oparte na chmurze nie zawsze są precyzyjne i spójne

Ceny Runway

Podstawowy : Darmowy

: Darmowy Standard : 12 USD na użytkownika, na miesiąc

: 12 USD na użytkownika, na miesiąc Pro : 28 USD na użytkownika miesięcznie

: 28 USD na użytkownika miesięcznie Nieograniczony : $76 na użytkownika, na miesiąc

: $76 na użytkownika, na miesiąc Enterprise: Skontaktuj się, aby uzyskać szczegółowe informacje o cenach

35. Pictory

przez Zdjęcie Pictory AI to oprogramowanie do tworzenia wideo oparte na sztucznej inteligencji, które upraszcza i umożliwia proces przekształcania treści pisemnych w angażujące filmy. Wykorzystuje funkcje i zasoby, w tym materiały filmowe, muzykę i lektorów, aby przekształcić długie posty na blogu lub treści pisemne w atrakcyjne wizualnie filmy za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Najlepsze cechy Pictory

Tworzenie, zapisywanie i udostępnianie treści stworzonych przez sztuczną inteligencję

Automatyczny wybór obrazów i filmów w celu znalezienia multimediów pasujących do napisanych podpowiedzi

Dostęp do ponad trzech milionów bezpłatnych materiałów wizualnych

Szybkie dostosowywanie w celu zmiany wyników Pictory zgodnie z żądaniami użytkownika

Podsumowanie długich filmów lub wyciągnięcie najważniejszych informacji w kilka sekund

Ograniczenia Pictory

Niektóre z opcji lektora brzmią bardziej robotycznie niż inne

Filmom Pictory AI może brakować oryginalności

Pictory przetwarza głównie język angielski i może mieć trudności z odpowiednim zrozumieniem innych języków

Ceny Pictory

Darmowa wersja próbna

Standard : 19 USD miesięcznie

: 19 USD miesięcznie Premium : $34 miesięcznie

: $34 miesięcznie Teams: $99 miesięcznie

Najlepsze narzędzia AI do obsługi klienta i sprzedaży

Zespoły obsługi klienta i sprzedaży mogą znaleźć wiele korzyści w korzystaniu z kombinacji narzędzi sztucznej inteligencji w swoich przepływach pracy. Być może znasz już chatboty i wirtualnych asystentów, którzy odpowiadają na najczęściej zadawane pytania i podstawowe zapytania klientów, ale istnieje wiele innych aplikacji do optymalizacji procesów za kulisami dla krytycznych ról organizacji w kontaktach z klientami.

36. SecondBrain (wcześniej MagicChat)

przez SecondBrain.fyi SecondBrain, wcześniej znany jako MagicChat, pomaga budować boty podobne do ChatGPT z rozległą wiedzą na temat Twojej firmy lub produktu, aby wspierać Twoje wysiłki w zakresie sprzedaży i obsługi klienta. Korzystając z różnych treści, stron internetowych, plików i dokumentów, możesz szkolić swojego bota, jak zapewnić wsparcie w czasie rzeczywistym użytkownikom, którzy odwiedzają Twoją witrynę z pytaniami dotyczącymi Twoich usług.

Najlepsze cechy SecondBrain

Trenuj swojego chatbota za pomocą różnych zasobów edukacyjnych i osadzaj go na swojej stronie za pomocą prostego widżetu czatu

Twój chatbot może być szkolony ze źródeł napisanych w ponad 90 językach

Umożliwia szybkie i dokładne odpowiedzi na bezpośrednie pytania klientów

Możliwość tworzenia wielu botów jednocześnie, w zależności od planu cenowego

Ograniczenia SecondBrain

Darmowy plan ogranicza cię do stworzenia jednego chatbota

Jakość odpowiedzi bota jest całkowicie zależna od ilości danych, z których może się uczyć

Cennik SecondBrain

Starter: $0

$0 Hobby: $19 miesięcznie

$19 miesięcznie Moc: $49 miesięcznie

$49 miesięcznie Pro: 99 dolarów miesięcznie

37. Chatfuel AI

przez Chatfuel Oprogramowanie Chatfuel wprowadziło własną funkcję AI, aby uprościć proces tworzenia botów dla różnych platform komunikacyjnych. Bez rozległego doświadczenia w kodowaniu można łatwo budować kompetentne boty, które angażują się w kontakt z klientami za pomocą odpowiedzi generowanych przez sztuczną inteligencję i języka naturalnego. Całkiem fajnie, prawda?

Najlepsze cechy Chatfuel AI

Stworzony przy użyciu technologii GPT-4 OpenAI w celu uzyskania dokładniejszych wyników

Działa na większości popularnych platform komunikacyjnych, w tym Facebook Messenger, Instagram, Telegram i stronie internetowej Twojej firmy

Łatwa konfiguracja umożliwiająca szybkie rozpoczęcie korzystania z narzędzia

Ograniczenia Chatfuel AI

Istnieją pewne ograniczenia dotyczące opisów firm i wiedzy, których można użyć do szkolenia Chatfuel AI

Liczba wiadomości AI wysyłanych przez bota każdego miesiąca zależy od planu cenowego

Ceny Chatfuel AI

Start : 29 USD miesięcznie

: 29 USD miesięcznie Wzrost : 79 USD miesięcznie

: 79 USD miesięcznie Pro : $149 miesięcznie

: $149 miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

38. Second Nature

przez Druga natura Second Nature AI to rozwiązanie SaaS, które oferuje oprogramowanie szkoleniowe w zakresie sprzedaży wykorzystujące konwersacyjną sztuczną inteligencję do naśladowania wzorców mowy prawdziwych klientów. Zapewnia wciągające symulacje sprzedaży w języku naturalnym, umożliwiając przedstawicielom handlowym doskonalenie umiejętności i prowadzenie lepszych rozmów z klientami.

Najlepsze cechy Second Nature

Przechowuje raporty i analizy szkoleń sprzedażowych, aby zmierzyć sukces symulacji

Ocena oparta na sztucznej inteligencji i certyfikaty sprzedaży w celu grywalizacji doświadczenia szkoleniowego

Różne rodzaje sytuacji szkoleniowych, aby symulować rzeczywiste scenariusze lub te najważniejsze dla Twojej firmy

Ograniczenia Second Nature

Niektórzy użytkownicy uważają, że aklimatyzacja do zrobotyzowanych szkoleń może zająć trochę czasu

Ograniczona kompatybilność językowa dla osób nieanglojęzycznych

Ceny Second Nature

Skontaktuj się z Second Nature, aby uzyskać wszystkie informacje o cenach

39. Kustomer

przez Kustomer Kustomer to platforma obsługi klienta z wbudowaną funkcją sztucznej inteligencji do optymalizacji obsługi klienta. Automatyzując odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i chatboty, Kustomer usprawnia interakcje z klientami i pozwala firmom świadczyć usługi 24/7. Dzięki analityce predykcyjnej Kustomer może przewidywać czas oczekiwania, wykrywać ton i zapewniać spersonalizowane rekomendacje w celu poprawy ogólnej obsługi klienta.

Najlepsze funkcje Kustomer

Wdrażanie niestandardowych botów na czatach, platformach społecznościowych i aplikacjach do przesyłania wiadomości w celu automatyzacji powtarzających się żądań usług

Wykorzystanie samouczących się modeli AI do rekomendowania najlepszych odpowiedzi w oparciu o dane historyczne

Wykrywanie intencji i tonu w celu określenia, jak czują się klienci na podstawie ich tekstu

Identyfikowanie języka klientów i kierowanie ich do rodzimego agenta lub przetłumaczonej wiadomości

Ograniczenia Kustomer

Kustomer jest skierowany do dużych firm i przedsiębiorstw; może być drogi dla mniejszych i średnich firm

Ceny Kustomer

Enterprise : 89 USD za użytkownika miesięcznie

: 89 USD za użytkownika miesięcznie Ultimate: 139 USD za użytkownika miesięcznie

Funkcja AI w Kustomer jest oferowana jako dodatek do płatnych planów w cenie od 15 USD miesięcznie.

40. AutoResponder

przez AutoResponder AutoResponder łączy się z najlepszymi aplikacjami do przesyłania wiadomości, aby wysyłać automatyczne odpowiedzi na czacie do klientów. Możesz użyć ChatGPT, GPT-4 lub Dialogflow AI do przetwarzania wiadomości z serwera WWW i tworzenia dowolnej liczby niestandardowych reguł i wiadomości. Nawet poza biurem. 👋🏻

AutoResponder najlepsze cechy

Idealny dla firm z globalną bazą klientów, którzy komunikują się głównie za pośrednictwem komunikatorów mobilnych, takich jak WhatsApp

Tworzy automatyczne odpowiedzi dla najlepszych aplikacji, w tym Facebook Messenger, Telegram, Instagram, WhatsApp i innych

Ograniczenia AutoResponder

Nie jest tak skuteczny dla większych firm z różnymi sposobami łączenia się z klientami

Nie jest to sposób na nawiązanie znaczących kontaktów z potencjalnymi klientami

Ceny usługi AutoResponder

AutoResponder można pobrać bezpłatnie.

41. MagicForm

przez MagicForm MagicForm to oparta na sztucznej inteligencji platforma konwersacyjna, która zwiększa zaangażowanie klientów i konwersje poprzez generowanie spersonalizowanych, podobnych do ludzkich odpowiedzi na zapytania klientów.

Najlepsze cechy MagicForm

MagicForm natychmiast uczy się wszystkiego, co musi wiedzieć o Twojej firmie, aby samodzielnie pomagać klientom

Narzędzie badawcze wykorzystuje uczenie maszynowe, aby umożliwić ulepszanie MagicForm w miarę korzystania z niego

Rozumie i "mówi" w ponad 30 językach

Zautomatyzowane działania następcze, odpowiedzi 24/7 i spersonalizowane pytania w celu poprawy obsługi klienta

Ograniczenia MagicForm

Ograniczony bezpłatny plan z tylko 50 rozmowami miesięcznie

Drogie płatne plany - nie idealne dla mniejszych firm

Ceny MagicForm

Starter : Darmowy

: Darmowy Pro : $99 miesięcznie

: $99 miesięcznie Enterprise: 249 USD miesięcznie

42. Conversica

przez Conversica Conversica to narzędzie do obsługi klienta oparte na sztucznej inteligencji, które wykorzystuje "cyfrowych asystentów przychodów" do obsługi trudnych rozmów. To dwukierunkowe narzędzie do konwersacji ma na celu zwiększenie przychodów poprzez łączenie się z większą liczbą potencjalnych klientów i śledzenie każdego punktu kontaktu.

Najlepsze cechy Conversica

Conversica została zaprojektowana do budowania relacji z nowymi klientami przy użyciu starannie opracowanych person do prowadzenia konwersacji

Ma na celu poprawę retencji pracowników poprzez obsługę rozmów na szczycie ścieżki, dzięki czemu zespół może skupić się na transakcjach w dalszej części potoku

Kwalifikuje klientów MQL przed przekazaniem ich do działu sprzedaży

Uzupełnia procesy generowania popytu, aby wcześnie angażować potencjalnych klientów za pomocą spersonalizowanych działań

Ograniczenia Conversica

Narzędzie to zawiera wiele funkcji, przez co jego interfejs użytkownika jest początkowo nieco trudny w użyciu

Ceny Conversica

Skontaktuj się z Conversica, aby uzyskać wszystkie informacje o cenach

43. Candide

przez Kandyd Dawniej Looti AI, Candide podnosi poziom CRM dzięki funkcjom umożliwiającym znalezienie idealnych odbiorców i kandydatów firmy dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu do generowania leadów.

Najlepsze funkcje Candide

Candide grupuje i analizuje dane, aby zidentyfikować grupę docelową

Wiele filtrów pomagających szybciej znaleźć idealnych kandydatów do pracy

Oczyszczanie CRM z niezakwalifikowanych leadów w kilka sekund

Wbudowane czyszczenie danych zapewniające płynne działanie aplikacji

Ograniczenia Candide

Candide jest bardziej nastawiony na użytkowników korporacyjnych niż osoby prywatne lub małe firmy

Jego nowsze funkcje koncentrują się bardziej na ogólnej pomocy wirtualnej niż wsparciu CRM

To narzędzie jest wciąż w fazie beta i testowania

Ceny Candide

Podstawowy : Tylko bezpłatna wersja próbna

: Tylko bezpłatna wersja próbna Efficient: 8 USD miesięcznie

44. WARMER.ai

przez Warmer.ai WARMER to zautomatyzowany program do pisania wiadomości e-mail, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania spersonalizowanych wiadomości e-mail opartych na sprzedaży. Korzystając z prostych podpowiedzi, aby dowiedzieć się więcej o celu i odbiorcach, WARMER został zaprojektowany tak, aby uzyskać wyższe odpowiedzi szybciej niż kiedykolwiek.

Najlepsze cechy WARMER.ai

Prosty interfejs użytkownika do szybkiej nauki platformy

WARMER analizuje LinkedIn, strony internetowe i CSV, aby dowiedzieć się więcej o potencjalnych klientach i pisać spersonalizowane wiadomości e-mail

Może przetwarzać listy wielu osób i nadal dostarczać wysokiej jakości wiadomości

Ograniczenia WARMER.ai

Płatne plany są drogie

WARMER.ai ceny

Skontaktuj się z WARMER.ai, aby uzyskać wszystkie szczegóły dotyczące cen

Najlepsze narzędzia AI dla HR i rekrutacji

Zespoły HR i rekrutacyjne zanurzają swoje palce w prawie każdym dziale w całej organizacji. Chociaż z pewnością mogą skorzystać z wielu narzędzi już wymienionych na tej liście, istnieje również mnóstwo narzędzi AI stworzonych specjalnie dla tych zespołów.

45. Paradox

przez Paradoks Paradox.ai to oprogramowanie AI do rekrutacji i zasobów ludzkich do automatyzacji zadań w procesie rekrutacji, takich jak sprawdzanie kandydatów, planowanie rozmów kwalifikacyjnych i wdrażanie. Dzięki konwersacyjnemu asystentowi AI Olivia, Paradox.ai pomaga firmom pozyskiwać najlepszych kandydatów, poprawiać konwersje i udzielać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Oferuje funkcje takie jak integracja z aplikacjami mobilnymi, zautomatyzowany screening i zarządzanie doświadczeniem w celu zwiększenia wydajności HR i rekrutacji.

Najlepsze funkcje Paradox

Dwukierunkowe wiadomości tekstowe i czat 24/7 do angażowania kandydatów na ich warunkach

Zautomatyzowana weryfikacja kandydatów, aby połączyć cię z najlepszymi potencjalnymi członkami zespołu

Zarządzanie wydarzeniami i harmonogramem w celu usprawnienia procesu rozmów kwalifikacyjnych i wdrażania pracowników

Oceny mobilne zmniejszające krótkoterminową rotację pracowników

Ograniczenia Paradox

Niektóre zatwierdzenia między firmą a Paradox podczas testowania potencjalnych pracowników

Paradox oferuje szereg integracji, ale nie są one tak wartościowe i płynne jak jego własna platforma

Ceny Paradox

Skontaktuj się z Paradox, aby uzyskać wszystkie informacje o cenach

46. Textio

przez Tekst Textio to narzędzie do pozyskiwania talentów oparte na sztucznej inteligencji, które koncentruje się na generowaniu opisów stanowisk i wskazówek dotyczących oceny wydajności, aby wyeliminować uprzedzenia z procesu rekrutacji i zbudować bardziej zróżnicowaną siłę roboczą.

Najlepsze cechy Textio

Automatyczne sugestie dotyczące optymalizacji ofert pracy, wiadomości e-mail, kampanii w mediach społecznościowych i nie tylko w oparciu o analizy danych

Funkcje pomagające menedżerom pisać uczciwe i przydatne informacje zwrotne

Szczegółowe raporty dotyczące jakości informacji zwrotnych na temat wydajności, uporządkowane według grup demograficznych i zespołów

Integracja z popularnymi narzędziami HR w celu zapewnienia ciągłych wskazówek na innych platformach

Ograniczenia Textio

Nie wszystkie integracje są równie wydajne - przed wprowadzeniem kolejnego narzędzia do swoich procesów należy upewnić się, że obecny stos technologiczny jest zgodny z Textio

Lepsze rozwiązanie dla średnich firm niż małych przedsiębiorstw lub użytkowników indywidualnych

Ceny Textio

Skontaktuj się z Textio, aby uzyskać wszystkie informacje o cenach

47. HiredScore

przez HiredScore HiredScore to narzędzie do orkiestracji talentów, które wykorzystuje sztuczną inteligencję, głęboką integrację i automatyzację do dostarczania praktycznych rekomendacji zespołom rekrutacyjnym. Wykorzystuje historyczne dane zespołu i świadomość aktualnej sytuacji, aby automatycznie dostosować cele do najważniejszych priorytetów w danym momencie. Jego sugestie obejmują cały proces rekrutacji, aby pomóc w produktywności rekruterów, wewnętrznej retencji, różnorodności i integracji, odkrywaniu talentów i nie tylko.

Najlepsze cechy HiredScore

Rozszerzenie badań przesiewowych w celu zidentyfikowania najlepszych kandydatów i złagodzenia uprzedzeń w procesie rekrutacji

Przeszukuje przeszłość ATS, CRM, pracowników, VMS i zewnętrzne bazy danych, aby przedstawić uczciwe sugestie dla każdej roli

Ograniczenia HiredScore

Nie jest tak skuteczny w językach innych niż angielski

Może się wolno ładować

Ceny HiredScore

Skontaktuj się z HiredScore, aby uzyskać wszystkie informacje o cenach

48. Juicebox (PeopleGPT)

przez Juicebox PeopleGPT by Juicebox to oparta na sztucznej inteligencji wyszukiwarka do zadań związanych z pozyskiwaniem talentów, takich jak rekrutacja, odkrywanie klientów, badania i inne. PeopleGPT wykorzystuje model GPT-4 AI, aby zrozumieć i pozyskać profile LinkedIn w celu zidentyfikowania najlepszych kandydatów.

Najlepsze funkcje PeopleGPT

PeopleGPT tworzy własną strategię wyszukiwania kandydatów za pomocą zasobów, takich jak lista podobnych firm, z których można pozyskiwać, lokalizacje kandydatów, odpowiednie stanowiska i inne

Możesz przyjrzeć się bliżej parametrom użytym do wygenerowania odpowiedzi i bezpośrednio je dostosować

Kontaktuj się z kandydatami za pośrednictwem poczty e-mail bezpośrednio z platformy PeopleGPT dzięki automatycznie generowanym i spersonalizowanym wiadomościom

Ograniczenia PeopleGPT

Jego funkcje wspierają zespoły ds. pozyskiwania talentów w procesie wyszukiwania kandydatów, ale nie mogą pomóc w przeprowadzeniu ich przez proces rekrutacji

Ceny PeopleGPT

Skontaktuj się z PeopleGPT, aby uzyskać wszystkie informacje o cenach

49. Atrakcyjność

przez Attract.ai Zgodnie z podobnym założeniem jak PeopleGPT, Attract to oparta na sztucznej inteligencji platforma do wyszukiwania i angażowania talentów, zaprojektowana w celu rozszerzenia możliwości zespołu HR w zakresie przyciągania talentów i zarządzania nimi.

Najlepsze cechy Attract

Narzędzia do zarządzania procesami pozyskiwania talentów w celu wzmocnienia marki pracodawcy i stworzenia bardziej zapadających w pamięć doświadczeń dla kandydatów

Zautomatyzowane sugestie dotyczące przyciągania, rozwijania i zatrzymywania talentów

Wykorzystuje sztuczną inteligencję do optymalizacji ofert pracy i przeprowadzania przeglądów CV

Ograniczenia Attract

Attract lepiej nadaje się dla większych firm niż dla małych firm lub osób prywatnych

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs użytkownika jest trudny w nawigacji

Ceny Attract

Skontaktuj się z Attract, aby uzyskać wszystkie informacje o cenach

50. Effy

przez Effy Effy to zarządzanie wydajnością oprogramowanie do stymulowania wzrostu i rozwoju w organizacjach. Wykorzystuje technologię AI, aby ułatwić 360-stopniową informację zwrotną, spotkania jeden na jeden, przeglądy i plany rozwoju z gotowymi do użycia szablonami dla zoptymalizowanego doświadczenia użytkownika.

Najlepsze cechy Effy

Analizy i spostrzeżenia generowane przez sztuczną inteligencję dla lepszego zrozumienia ocen wydajności

Ponad 20 gotowych szablonów kwestionariuszy do zbierania informacji zwrotnych

Możliwość przeprowadzania procesów oceny bezpośrednio z aplikacji Slack lub Microsoft Teams

Ograniczenia Effy

Drogie płatne plany sprawiają, że Effy jest niedostępne dla mniejszych firm

Odblokowanie niektórych funkcji analitycznych i raportowania wymaga integracji

Ceny Effy

Darmowy

Pro : 540 USD za roczny dostęp

: 540 USD za roczny dostęp Enterprise: Skontaktuj się z Effy w sprawie cen

Przejmij kontrolę nad własnymi innowacjami dzięki najlepszym narzędziom sztucznej inteligencji

Nie możesz się pomylić, inwestując w którekolwiek z tych narzędzi sztucznej inteligencji.

Niemniej jednak, łatwo jest przytłoczyć swoje procesy (i portfel) zbyt dużą liczbą aplikacji, aby dokonać pozytywnej zmiany w swoim dniu.

Bez względu na to, ile narzędzi AI wprowadzisz do swojego przepływu pracy, nigdy nie zastąpią one wsparcia i wkładu własnego ani żadnego innego członka zespołu. Nasza rada? Zamiast obciążać swój stos technologiczny każdym najlepszym narzędziem, zainwestuj swój budżet i czas w jedną aplikację, która z pewnością podniesie Twoją produktywność - ClickUp.

ClickUp to jedyne oparte na rolach rozwiązanie AI z regularnie optymalizowanymi i popartymi badaniami podpowiedziami wbudowanymi bezpośrednio w platformę. Dzięki możliwości podsumowywania wątków komentarzy z dowolnego miejsca w przestrzeni roboczej, dostosowywania treści do konkretnego przypadku użycia i tłumaczenia tekstu w ponad 10 językach, ClickUp Brain jest najlepszym źródłem informacji dla każdego zespołu.

Nawet przy wszystkich funkcjach, które ClickUp już oferuje, na horyzoncie jest jeszcze więcej! To dopiero początek dla ClickUp Brain, a dzięki bezpłatnemu okresowi próbnemu każdy ma okazję go doświadczyć. Wypróbuj ClickUp AI już dziś