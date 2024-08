10 alternatyw Dall-E do tworzenia obrazów AI

AI zmieniła sposób tworzenia zawartości. I nie mówimy tu tylko o pisaniu.

Dzisiejsze narzędzia sztucznej inteligencji są zdolne do zrobienia wszystkiego, od pisania postów na bloga po generowanie oszałamiających dzieł sztuki w różnych stylach. 🎨

Niezależnie od tego, czy kochasz sztukę jako hobby, czy wykorzystujesz ją w swojej pracy, prawdopodobnie znasz Generatory sztuki AI . Jednym z najgłośniejszych narzędzi jest Dall-E, kreator obrazów tekst-sztuka od OpenAI, tej samej firmy, która stoi za ChatGPT.

Chociaż jest to modne narzędzie, Dall-E nie jest jedynym generatorem sztuki na bloku. Jeśli szukasz narzędzi do uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego do tworzenia sztuki, ta lista jest dla Ciebie.

Tutaj powiemy ci nieco więcej o Dall-E i na co powinieneś zwrócić uwagę podczas oceny innych generatorów sztuki AI. Następnie podzielimy się 10 najlepszymi alternatywami Dall-E i innymi narzędziami AI do procesu tworzenia zawartości artystycznej.

Czym jest Dall-E?

Dall-E to generator sztuki AI, który przyjmuje pisemne podpowiedzi i tworzy obraz na podstawie tego tekstu. Wydany przez OpenAI w 2021 roku, wykorzystuje technologię ChatGPT3 do tworzenia obrazów przy użyciu słów kluczowych.

Nazwa Dall-E łączy w sobie odniesienia do słynnego malarza Salvadora Dali i słynnego robota Disneya Wall-E. Ma to na celu wyobrażenie sobie połączenia między technologią a nowymi dziełami sztuki inspirowanymi słynnym talentem. 🤖

Dall-E to sieć neuronowa, która wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i duże modele językowe (LLM). Odnosi się do 12 miliardów parametrów podczas analizowania podpowiedzi i tworzenia obrazów.

Dall-E 2 to najnowsza wersja sieci neuronowej Narzędzia AI . Tworzy bardziej zaawansowane i fotorealistyczne obrazy w porównaniu do produktu, który został pierwotnie wydany. Wykorzystuje dwa różne modele do tworzenia obrazów i dokładniejszych odwzorowań na podstawie tekstu.

Czego należy szukać w alternatywach dla Dall-E?

Chociaż Dall-E może być jednym z najbardziej znanych generatorów obrazów AI, nie jest to jedyna opcja. Istnieje wiele innych silnych narzędzi do generowania obrazów AI, które mogą być lepiej dopasowane do twoich potrzeb.

Oto, czego należy szukać w następnym narzędziu do tworzenia grafiki AI:

User-friendly interface : Wybierz narzędzie, które jest łatwe w użyciu, niezależnie od tego, czy jesteś ekspertem, czy początkującym twórcą obrazów AI

: Wybierz narzędzie, które jest łatwe w użyciu, niezależnie od tego, czy jesteś ekspertem, czy początkującym twórcą obrazów AI Możliwości edycji : Chociaż narzędzie może stworzyć świetny obraz, to jeszcze lepiej, jeśli ma funkcje edycji, aby wprowadzić poprawki i ulepszyć projekt

: Chociaż narzędzie może stworzyć świetny obraz, to jeszcze lepiej, jeśli ma funkcje edycji, aby wprowadzić poprawki i ulepszyć projekt Konfigurowalne podpowiedzi : Podczas tworzenia podpowiedzi tekst-obraz, szukaj opcji, które pozwalają na dodanie parametrów, aby uzyskać dokładnie to, czego chcesz

: Podczas tworzenia podpowiedzi tekst-obraz, szukaj opcji, które pozwalają na dodanie parametrów, aby uzyskać dokładnie to, czego chcesz Szybkie generowanie obrazów : Nie masz czasu siedzieć cały dzień, podczas gdy narzędzie tworzy obraz. Poszukaj takiego, które przyjmuje podpowiedź tekstową i tworzy obraz w ciągu kilku sekund, a nie minut

: Nie masz czasu siedzieć cały dzień, podczas gdy narzędzie tworzy obraz. Poszukaj takiego, które przyjmuje podpowiedź tekstową i tworzy obraz w ciągu kilku sekund, a nie minut Prawa do użytkowania : Jeśli planujesz wykorzystać te obrazy do celów komercyjnych, upewnij się, że sprawdziłeś prawa do obrazu, aby uniknąć problemów prawnych

: Jeśli planujesz wykorzystać te obrazy do celów komercyjnych, upewnij się, że sprawdziłeś prawa do obrazu, aby uniknąć problemów prawnych Różne style graficzne: Poszukaj generatorów tekstu na obraz, które oferują niestandardowe motywy i różne style graficzne do tworzenia realistycznych obrazów

10 najlepszych alternatyw dla Dall-E do wykorzystania w 2024 roku

Szukasz najlepszych generatorów obrazów AI? Te 10 alternatyw dla Dall-E to fantastyczny sposób na tworzenie wysokiej jakości obrazów i grafiki cyfrowej. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz projektów do udostępniania w mediach społecznościowych, infografik na blogu, czy zdjęć w stylu portretowym, istnieje narzędzie, które spełni twoje cele. ✨

1. Midjourney

przez Midjourney Od momentu wejścia na stronę, Midjourney jest hipnotyzująca. Linie kodu błyszczą przed twoimi oczami, wciągając cię do tworzenia oszałamiających cyfrowych dzieł sztuki w ciągu kilku sekund. Wprowadź podpowiedź, a za kilka sekund otrzymasz cyfrowe arcydzieło. 🖼️

Najlepsze funkcje Midjourney

Parametry Stylize pozwalają precyzyjnie dostosować projekty, aby wygenerowane obrazy były dokładnie takie, jak chcesz

Precyzyjne dostrajanie projektów za pomocą niestandardowych ustawień, aby wygenerowane obrazy były dokładnie takie, jak chcesz

Model AI oferuje funkcję remiksu, która pozwala połączyć dwa obrazy w jeden projekt

Waga obrazu, współczynnik proporcji i parametry kafelków zapewniają kontrolę nad obrazami

Limity Midjourney

Narzędzie nie może generować obrazów ze słowami, które mają sens - cały tekst kończy się mieszanką liter

Niektórzy użytkownicy zauważyli, że dłonie i zęby mają tendencję do deformowania się na wygenerowanych obrazach

Ceny Midjourney

Podstawowy : $10/miesiąc

: $10/miesiąc Standard : $30/miesiąc

: $30/miesiąc Pro : $60/miesiąc

: $60/miesiąc Mega: $120/miesiąc

Midjourney oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (70+ recenzji)

: 4.4/5 (70+ recenzji) Capterra: N/A

2. Fotor

przez Fotor Fotor jest generatorem i edytorem obrazów AI zaprojektowanym tak, aby czyszczenie i ulepszanie zdjęć było dziecinnie proste. Użyj funkcji generowania tekstu na obraz, aby stworzyć nowy projekt od podstaw lub prześlij istniejący obraz, aby natychmiast go ulepszyć. Korzystaj z wbudowanych narzędzi do zmiany tła, usuwania obiektów lub dodawania filtrów. 👀

Najlepsze funkcje Fotor

Filtry i efekty ułatwiają tworzenie obrazów w określonych stylach, takich jak zdjęcia w stylu vintage lub anime

Użyj generatora czcionek, aby dodać tekst pasujący do stylu obrazu

Dziesiątki szablonów pozwalają tworzyć kolaże, kolorować zdjęcia i tworzyć stylowe projekty do udostępniania na różnych platformach

Użyj skrótów, aby poprawić zdjęcie lub usunąć tło jednym kliknięciem

Limity Fotor

Niektórzy użytkownicy zauważyli brak funkcji takich jak historia edycji i nakładanie warstw

Interfejs użytkownika nie jest zbyt intuicyjny i może być podatny na błędy oraz wolno się ładować

Cennik Fotor

Podstawowy : Free

: Free Pro : $8.99/miesiąc

: $8.99/miesiąc Pro+: $19.99/miesiąc

Oceny i recenzje Fotor

G2 : 4.2/5 (200+ recenzji)

: 4.2/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (80+ recenzji)

3. Artguru AI

przez Artguru Artguru pobiera tekst i tworzy obrazy w kilka sekund. Prześlij zdjęcie i wybierz styl, taki jak punk lub sztuka klasyczna, aby wygenerować stylizowany obraz. Szukasz inspiracji? Przejrzyj katalog obrazów, klikając sekcje "Eksploruj" lub "Trendy".

Najlepsze funkcje Artguru

Generator awatarów i portretów AI wykonuje selfie i generuje realistyczne obrazy w oparciu o różne filtry stylu

Dołącz do społeczności Discord, aby rozmawiać z innymi twórcami, dyskutować o sztuce i czerpać inspirację

Narzędzie do usuwania tła pozwala podnieść jakość istniejącego obrazu w kilka sekund bez większego wysiłku

Użyj Photo Enhancer, aby natychmiast dostosować oświetlenie, kolor i styl w celu szybkich poprawek

Limity Artguru

Nie ma wersji offline Artguru, więc musisz mieć połączenie, aby z niej korzystać

Nie masz tak dużej kontroli nad drobnymi szczegółami, jak w przypadku prawdziwej fotografii

Ceny Artguru

Mini : $1.99/tydzień

: $1.99/tydzień Pro: $3.99/tydzień

Artguru oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Uproszczony

przez Uproszczone Simplified to aplikacja typu "wszystko w jednym AI do tworzenia zawartości narzędzie. Pełni funkcję sztuki generowanej przez AI, copywritingu i zarządzania mediami społecznościowymi w jednej przestrzeni. Wystarczy jedno kliknięcie, aby wygenerować obrazy AI i uzyskać dostęp do milionów darmowych szablonów i obrazów.

Uproszczone najlepsze funkcje

Licznenarzędzia do projektowania graficznego, w tym zestawy marki, pozwalają tworzyć obrazy pasujące do Twojego stylu, aby uzyskać spójny wygląd

Narzędzie do usuwania tła oszczędza czas podczas edycji zdjęć

Profesjonalne szablony, w tym twórcy animacji, rozszerzają możliwości niestandardowego projektowania

Magiczne narzędzie do zmiany rozmiaru pozwala natychmiast przyciąć i dostosować rozmiar obrazu do udostępniania na różnych platformach

Uproszczone limity

Ponieważ istnieje tak wiele funkcji i szablonów, trzeba się ich nauczyć

Interfejs może być zagracony, co utrudnia natychmiastowe znalezienie odpowiedniego narzędzia

Uproszczone ceny

Design Free : $0

: $0 Design Pro : $9/miesiąc

: $9/miesiąc Design Business: $15/miesiąc

Uproszczone oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (2,000+ recenzji)

: 4.6/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (100+ recenzji)

5. Starryai

przez starryai To narzędzie pobiera opisy tekstowe i wykorzystuje modele i algorytmy głębokiego uczenia się do tworzenia wspaniałych dzieł sztuki. Twórz do pięciu obrazów dziennie za darmo i ciesz się pełną własnością danych powstań. Niestandardowe style i proporcje obrazu do wykorzystania na różnych platformach.

starryai najlepsze funkcje

Ponad 1000 stylów pozwala tworzyć arcydzieła, niezależnie od tego, czy lubisz anime, realistyczne obrazy, czy coś innego

Użyj funkcji Bulk Create, aby wygenerować kilka obrazów w podobnych stylach za pomocą jednego kliknięcia

Korzystaj z aplikacji mobilnej na iOS lub Androida, aby tworzyć dane powstania w ruchu

Korzystaj z pełnych praw własności do udostępniania w wybrany sposób

starryai limits

Istnieje wiele możliwości niestandardowych podczas podpowiedzi, ale niewiele funkcji edycji

Kredyty limitują liczbę obrazów, które można utworzyć dziennie

ceny starryai

Free: Bez opłat, ale obowiązuje limit pięciu obrazów dziennie

oceny i recenzje starryai

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Hotpot.ai

przez Hotpot.ai Hotpot oferuje kolekcję generatywne AI narzędzia graficzne do tworzenia arcydzieł. Usuwaj obiekty, personalizuj dzieła sztuki i zobacz siebie jako awatara AI. Inne funkcje obejmują możliwość aktualizacji istniejących obrazów poprzez kolorowanie starych zdjęć i przywracanie uszkodzonych zdjęć. 📸

Hotpot najlepsze funkcje

Szablony dla różnych typów obrazów podzielone według platformy umożliwiają tworzenie obrazów potrzebnych do różnych celów marketingowych

Baza zdjęć stockowych AI ułatwia udostępnianie obrazów na potrzeby komercyjne

Dziesiątki narzędzi ułatwiających wprowadzanie zmian w danych powstania obrazu

Narzędzia Device MockUps i Graphics są idealne dla programistów, którzy chcą dodać artystyczne projekty do swoich produktów

Limity Hotpot

Niestandardowe możliwości są ograniczone w porównaniu do innych narzędzi do tworzenia grafiki

Po utworzeniu obrazu nie można wprowadzać żadnych zmian

Ceny Hotpot

Na podstawie kredytów: Różne funkcje i ustawienia wymagają różnych ilości kredytów, więc ceny zależą od tego, do czego dokładnie używasz narzędzia

Hotpot oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

7. Synthesia

przez Synthesia Synthesia różni się od większości narzędzi na tej liście, ponieważ pobiera tekst i zamienia go w wideo, a nie tylko obrazy. Dzięki głosom AI w ponad 120 językach, łatwo jest dotrzeć do odbiorców bez względu na to, gdzie się znajdują. Łatwe w użyciu narzędzia do edycji nie wymagają doświadczenia ani umiejętności, więc nawet początkujący członkowie zespołu mogą wskoczyć, aby wprowadzić zmiany. 🤩

Synthesia - najlepsze funkcje

Wybór spośród ponad 140 awatarów reprezentujących markę lub głos w materiałach wideo

Narzędzie zastępuje nudne prezentacje i teksty, tworząc bardziej angażujące i pouczające podejście

Tworzenie scenariusza, niestandardowe wideo, współpraca w czasie rzeczywistym i pobieranie w jednej przestrzeni

Dzięki prostemu edytorowi slajdów nie musisz być profesjonalistą, aby korzystać z tego narzędzia

Limity Synthesia

Niektóre plany ograniczają liczbę wideo, które można utworzyć

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że poziom jakości jest niższy niż profesjonalny, co czyni go przydatnym tylko w niektórych sytuacjach

Ceny Synthesia

Personal : $30/miesiąc

: $30/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Synthesia oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (900+ recenzji)

: 4.8/5 (900+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (60+ recenzji)

8. Gencraft

przez Gencraft Weź kilka słów i przekształć je w obrazy i wideo za pomocą Gencraft. Generuj nowe pomysły, dodając kilka słów kluczowych i zobacz, co stworzy generator obrazów. Zbuduj spójne obrazy marki, podpowiedź narzędziu, aby włączyło głos marki i stylizację do obrazów.

Najlepsze funkcje Gencraft

Style takie jak streetwear, kosmiczny i luksusowy pozwalają generować obrazy o pożądanym klimacie

Tworzenie obrazów zajmuje 30 sekund lub mniej

Jeśli nie jesteś pewien, co chcesz stworzyć, wpisz kilka słów kluczowych, a narzędzie podsunie Ci pomysły

Limity Gencraft

Nieopłacający subskrybenci nie mogą wykorzystywać obrazów do celów komercyjnych

Obrazy są przechowywane tylko przez 30 dni dla użytkowników kont Free

Ceny Gencraft

Starter : $3.99/tydzień

: $3.99/tydzień Pro: $9.99/tydzień

Gencraft oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

9. Visme

przez VismeVisme to narzędzie AI do tworzenia zawartości, które generuje wszystko, od prezentacji i wykresów danych po obrazy. Użyj go do szybkiego tworzenia markowych obrazów, takich jak grafiki i wideo w mediach społecznościowych. Wykorzystaj je jako narzędzie do Narzędzie marketingowe AI do dodawania grafiki do prezentacji marketingowych lub dokumentów wewnętrznych dla Teams. 🙌

Najlepsze funkcje Visme

Biblioteka obrazów zawiera miliony unikalnych grafik i zdjęć

Wyszukiwanie według przypadku użycia, aby zawęzić bibliotekę obrazów do swoich potrzeb

Współpraca w czasie rzeczywistym z zespołem projektowym w celu uzyskania opinii i generowania pomysłów na nowe grafiki

Narzędzie oferuje również wbudowany kalendarz zawartości i interaktywne projekty

Limity Visme

Użytkownicy stwierdzili, że błędy w układach były trudne do naprawienia

Krzywa uczenia się jest stroma, w tym nauka poruszania się po interfejsie

Ceny Visme

Podstawowy : Free

: Free Starter : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Pro : $59/miesiąc

: $59/miesiąc Dla Teams: niestandardowy cennik

Visme oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (300+ recenzji)

: 4.5/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (600+ recenzji)

10. DeepAI

przez DeepAI DeepAI oferuje zestaw narzędzi do tworzenia obrazów i pobudzania kreatywności, niezależnie od tego, czy jesteś menedżerem produktu artysta lub specjalista ds. marketingu. Przeglądaj bibliotekę obrazów AI w poszukiwaniu inspiracji lub prześlij własny projekt i dokonaj edycji za pomocą funkcji AI.

Najlepsze funkcje DeepAI

Szybkie tworzenie obrazu poprzez wprowadzenie podpowiedzi tekstowej, wybranie stylu i naciśnięcie przycisku generowania

Użyj edytora obrazów, aby szybko poprawić zdjęcie

Używaj funkcji superrozdzielczości i stabilnej dyfuzji do tworzenia niestandardowych obrazów

Przeszukiwanie społeczności w celu znalezienia inspiracji i projektów stworzonych przez innych użytkowników

Limity DeepAI

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że narzędzie często generowało rozmazane obrazy

Może być wadliwe i powolne

Ceny DeepAI

Pay As You Go: Zakup kredytów od $5 do $1,000

Zakup kredytów od $5 do $1,000 Zostań DeepAI Pro: $$$a 4,99/miesiąc z limitami kredytowymi

Oceny i recenzje DeepAI

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

Inne narzędzia AI

Podczas gdy te alternatywy Dall-E ułatwiają generowanie obrazów, kompleksowe narzędzia do zarządzania projektami takie jak ClickUp AI oferują zestaw funkcji AI do usprawnić cały proces projektowania . Od tworzenia wygenerowanych przez AI podpisów do obrazów po automatyczne przydzielanie zadań zespołowi projektowemu, jest to narzędzie typu "wszystko w jednym". 💪

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Użyj ClickUp, aby usprawnić zarządzanie zadaniami, przyspieszyć pisanie zawartości i zwiększyć wydajność dzięki integracjom, a wszystko to za pomocą AI. ClickUp AI zawiera setki funkcji dla niezliczonych przypadków użycia. Twórz wszystko, od tekstów sprzedażowych i e-maili marketingowych po posty w mediach społecznościowych i opisy produktów w o połowę krótszym czasie. ⏲️

Tablica ClickUp to scentralizowany, wizualny hub do wspólnego przekształcania pomysłów zespołu w skoordynowane działania

Oprócz tworzenia zawartości, możesz automatycznie przydzielać zadania i ustawiać harmonogramy, aby być na bieżąco z postępem projektu. Współpracuj w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi do burzy mózgów, takich jak Widoki Tablicy i nie tylko.

ClickUp najlepsze funkcje

Pobudzenie kreatywności dzięki podpowiedziom generującym pomysły na ulepszeniaProjektowanie UX, burze mózgów lub planowanie wydarzeń

Podsumuj zadania, komentarze i wątki w ciągu kilku sekund, aby wygenerować kluczowe wnioski

Zaprojektowany dla teamów biznesowych,współpraca w czasie rzeczywistym sprawia, że proces projektowania jest bardziej kreatywny i efektywny

Różne widoki pozwalają wizualizować proces projektowania w sposób, który ma dla Ciebie największy sens

Projektowanie, śledzenie testów i ocena postępów dla wszystkich kampanii projektowych w jednej przestrzeni

Limity ClickUp

ClickUp AI jest obecnie dostępny tylko w aplikacji internetowej, ale w przygotowaniu jest wersja mobilna

Jest trochę krzywej uczenia się po prostu dlatego, że jest tak wiele funkcji

Ceny ClickUp:

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (8,745+ recenzji)

Capterra: 4.7/5 (3,795+ opinii)

Wykorzystaj AI, aby krok po kroku usprawnić swoje procesy

Dzięki tym alternatywom Dall-E generowanie obrazów z tekstu jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Oszczędność czasu i zwiększ kreatywność, korzystając z jednego z tych narzędzi do budowania marki, docierania do odbiorców i marketingu.

A jeśli potrzebujesz bardziej wszechstronnego narzędzia, nie ma lepszego niż ClickUp. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij korzystać z AI, aby usprawnić wszystkie swoje procesy i poczuć się jak artysta w pracy. 🙌