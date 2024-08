10 najlepszych narzędzi do tworzenia treści AI w 2024 roku

Wokół danych powstania AI jest wiele szumu, ale prawdopodobnie nadal jesteś nieco sceptyczny wobec korzystania z AI narzędzia do tworzenia zawartości .

Co jeśli jakość zawartości generowanej przez AI nie spełnia standardów? Co jeśli zawartość AI nie pasuje do twojego tonu i stylu? Prawda jest taka, że wszystko sprowadza się do tego, w jaki sposób korzystasz z narzędzi, aby uzyskać najlepsze wyniki i wybrać odpowiednie dla swoich przypadków użycia.

Narzędzia AI do tworzenia treści mogą wielokrotnie zwiększyć wydajność zespołu ds. treści i pomóc w zwiększyć wydajność produkcji zawartości aby sprostać rosnącym wymaganiom. Największym dylematem jest jednak znalezienie odpowiedniego narzędzia, które spełni Twoje potrzeby.

Zaufaj nam, gdy już znajdziesz odpowiednie narzędzia AI do tworzenia treści, które dodasz do swojego arsenału, nigdy nie pomyślisz o powrocie do konwencjonalnych sposobów tworzenia zawartości. Według State of AI in the Enterprise Report (Raport o stanie AI w przedsiębiorstwach) 94% liderów biznesu uważa, że AI ma kluczowe znaczenie dla powodzenia. Teamsy zajmujące się tworzeniem treści mogą spodziewać się zwiększenia wydajności, w zależności od tego, jak głęboko są w stanie osadzić AI w danych powstania, a zwrot z tej inwestycji jest natychmiast widoczny i imponujący.

Jeśli więc szukasz narzędzia AI do tworzenia treści, które spełni wszystkie Twoje oczekiwania i zwiększy szybkość i wydajność tworzenia treści bez uszczerbku dla jakości, ten przewodnik jest właśnie dla Ciebie.

Czym są narzędzia AI do tworzenia treści?

Narzędzia AI do tworzenia treści wykorzystują technologię sztucznej inteligencji do generowania pisemnej lub wizualnej zawartości na podstawie podpowiedzi tekstowych. Mogą one tworzyć zawartość podobną do artykułów, posty w mediach społecznościowych , opisy produktów, a nawet wideo bez konieczności interwencji człowieka.

W szczególności te narzędzia AI do tworzenia treści są szkolone przy użyciu algorytmów przetwarzania języka naturalnego i uczenia maszynowego w celu analizy danych i generowania odpowiedniej i angażującej zawartości.

Celem wielu z tych narzędzi jest zminimalizowanie czasu, wysiłku i zasobów poświęconych na tworzenie treści.

Korzyści z narzędzi AI do tworzenia zawartości

Narzędzia AI do tworzenia treści powoli stają się niezbędnymi zasobami dla twórców treści i właścicieli firm. AI pisarzy może zwiększyć wydajność i pomóc Teams w przezwyciężaniu bloków kreatywnych.

Oto kilka korzyści płynących z narzędzi AI do tworzenia treści, których z pewnością będziesz świadkiem:

Oszczędność czasu : AI content creation (tworzenie treści przy użyciu AI)narzędzia mogą zaoszczędzić godziny na badaniach i danych powstania zawartości

: AI content creation (tworzenie treści przy użyciu AI)narzędzia mogą zaoszczędzić godziny na badaniach i danych powstania zawartości Obniżenie kosztów : Narzędzia AI do tworzenia treści pozwalają tworzyć zawartość przy użyciu mniejszej ilości zasobów, oszczędzając w ten sposób pieniądze i zasoby na produkcję treści

: Narzędzia AI do tworzenia treści pozwalają tworzyć zawartość przy użyciu mniejszej ilości zasobów, oszczędzając w ten sposób pieniądze i zasoby na produkcję treści Pomaga przy różnych formatach zawartości : W przeciwieństwie do tradycyjnychoprogramowanie do edycji tekstunarzędzia AI mogą pomóc w tworzeniu zawartości różnego rodzaju, w tym blogów, artykułów, kopii stron internetowych, niestandardowego generowania obrazów na podstawie podpowiedzi tekstowych itp.

: W przeciwieństwie do tradycyjnychoprogramowanie do edycji tekstunarzędzia AI mogą pomóc w tworzeniu zawartości różnego rodzaju, w tym blogów, artykułów, kopii stron internetowych, niestandardowego generowania obrazów na podstawie podpowiedzi tekstowych itp. Zapewnia spójność : Narzędzia AI prawdopodobnie zapewnią stałą jakość wyników, o ile dane wejściowe do narzędzia są na miejscu

: Narzędzia AI prawdopodobnie zapewnią stałą jakość wyników, o ile dane wejściowe do narzędzia są na miejscu Pomaga skalować dane powstania zawartości : Z pomocą AI można znacznie zwiększyć ilość produkowanej zawartości, aby nadążyć za popytem i konkurencją

: Z pomocą AI można znacznie zwiększyć ilość produkowanej zawartości, aby nadążyć za popytem i konkurencją Personalizuje zawartość dla odbiorców: Określając ton i grupę docelową, można wyszkolić narzędzia AI, aby personalizowały zawartość dla odbiorców. Niektóre narzędzia AI mogą również pomóc w tworzeniu zawartości w wielu językach lub wykorzystać dane klientów do dalszej personalizacji treści

Podnieś swoje umiejętności pisania i szybko ożyw swoje myśli w jasny, zwięzły i przekonujący sposób dzięki ClickUp AI Writer for Work

Co wyróżnia dobry generator zawartości AI?

Każdy zespół ds. zawartości lub wielofunkcyjny zespół ma różne priorytety, a funkcje potrzebne w narzędziu do tworzenia zawartości AI mogą się odpowiednio różnić. Istnieje jednak kilka kluczowych cech, które należy wziąć pod uwagę.

Łatwość użytkowania i krzywa uczenia się : Aby szybciej osiągać wyniki, ważne jest, aby twój zespół ds. zawartości mógł szybko nauczyć się poruszać po narzędziu AI. Najlepiej jest wybierać narzędzia z łatwym interfejsem użytkownika i stosunkowo płaską krzywą uczenia się

: Aby szybciej osiągać wyniki, ważne jest, aby twój zespół ds. zawartości mógł szybko nauczyć się poruszać po narzędziu AI. Najlepiej jest wybierać narzędzia z łatwym interfejsem użytkownika i stosunkowo płaską krzywą uczenia się Jakość zawartości : Jakość zawartości generowanej przez narzędzie AI jest zdecydowanie najważniejszym czynnikiem. Upewnij się, że spełnia ona twoje standardy jakości i jest dokładna i wolna od błędów.

: Jakość zawartości generowanej przez narzędzie AI jest zdecydowanie najważniejszym czynnikiem. Upewnij się, że spełnia ona twoje standardy jakości i jest dokładna i wolna od błędów. Opcje niestandardowe : Szukaj narzędzi z optymalnymi opcjami niestandardowymi. Narzędzia, które pozwalają wybrać ton, styl, format itp., prawdopodobnie zapewnią bardziej odpowiednią i angażującą zawartość

: Szukaj narzędzi z optymalnymi opcjami niestandardowymi. Narzędzia, które pozwalają wybrać ton, styl, format itp., prawdopodobnie zapewnią bardziej odpowiednią i angażującą zawartość Przypadki użycia : Im więcej przypadków użycia ma narzędzie, tym lepiej. InstancjaNarzędzie do generowania tekstów AIpowinno umożliwiać tworzenie wszelkiego rodzaju zawartości pisemnej, od blogów po e-maile, dzięki czemu nie trzeba kupować wielu narzędzi do różnych celów

: Im więcej przypadków użycia ma narzędzie, tym lepiej. InstancjaNarzędzie do generowania tekstów AIpowinno umożliwiać tworzenie wszelkiego rodzaju zawartości pisemnej, od blogów po e-maile, dzięki czemu nie trzeba kupować wielu narzędzi do różnych celów Cena: Szukajnarzędzi, które pasują do budżetu przeznaczonego na content marketing. Narzędzia AI mają oszczędzać koszty, a nie je zwiększać, więc zapewniają dobry ROI

10 najlepszych narzędzi AI do tworzenia zawartości w 2024 roku

Przy tak wielu narzędziach AI do tworzenia treści dostępnych obecnie na rynku, wybór najlepszych z nich może być trudny. Aby ułatwić ci tę decyzję, przygotowaliśmy 10 najlepszych narzędzi AI do tworzenia treści w 2024 roku, które mogą pomóc w różnych formatach zawartości. Ta ostateczna lista narzędzi AI do tworzenia zawartości obejmuje generatory tekstu AI, generatory obrazów, narzędzia do tworzenia wideo i generatory audio.

Więc bez zbędnych ceregieli, przejdźmy od razu do rzeczy!

1. ClickUp #### Najlepsze dla

zarządzanie projektami marketingowymi i asystent pisania zawartości AI

Pisz lepiej i szybciej dzięki ClickUp Brain

ClickUp jest kompleksowym oprogramowanie do zarządzania projektami które oferuje setki konfigurowalnych funkcji, aby zapewnić osobom i zespołom elastyczność i narzędzia potrzebne do inteligentniejszej pracy i zwiększenia wydajności.

Tym, co wyróżnia ClickUp od reszty, jest jego funkcja. Jest to narzędzie do zarządzania projektami z wbudowanymi funkcjami do współpracy zespołowej. Cała platforma jest w pełni konfigurowalna, co oznacza, że każdy użytkownik, Teams lub organizacja może skonfigurować ClickUp tak, aby pasował do ich unikalnych potrzeb i dostosowywać go w miarę rozwoju ich Business.

ClickUp oferuje funkcje zarządzania zadaniami, wizualną współpracę przy użyciu wirtualnych Tablic, raportowanie w czasie rzeczywistym za pomocą Pulpitów, tysiące niestandardowych szablonów i wiele więcej. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz szablony wytycznych marki pulpity dla Twojej firmy zarządzanie kampaniami marketingowymi lub dokumenty dla zarządzanie projektami stron internetowych można śmiało powiedzieć, że ClickUp ma wszystko.

Ale jak pasuje do listy narzędzi AI do zrobienia zawartości? To dlatego, że aby dodać do swojej niesamowitej gamy narzędzi, ClickUp ma teraz wbudowaną sieć neuronową AI o nazwie ClickUp Brain . Jedną z jego głównych funkcji jest AI Writer for Work, narzędzie do ideacji i tworzenia zawartości w ClickUp Docs, które pomaga w.. generowaniu pomysłów, copywritingu, copyeditingu , streszczanie długich tekstów i nie tylko.

Twórz piękne dokumenty, agendy spotkań, wiki i nie tylko - a następnie połącz je z cyklami pracy i realizuj pomysły ze swoim zespołem

Ta współpracująca AI narzędzie do pisania może pomóc w:

Badaniu zawartości i tworzeniu pomysłów : Błyskawiczne generowanie wysokiej jakości zawartości do wpisów na blogu, e-maili, tekstów reklamowych i nie tylko

: Błyskawiczne generowanie wysokiej jakości zawartości do wpisów na blogu, e-maili, tekstów reklamowych i nie tylko Redagowanie tekstów : Uzyskaj sugestie dotyczące ulepszeń w pisaniu, aby uprościć i ulepszyć swoją zawartość

: Uzyskaj sugestie dotyczące ulepszeń w pisaniu, aby uprościć i ulepszyć swoją zawartość Podsumowanie zawartości : Podsumuj kluczowe punkty z dokumentów, zadań i komentarzy

: Podsumuj kluczowe punkty z dokumentów, zadań i komentarzy Automatyzacja działań: Uzyskaj listę kontrolną elementów działań z notatek ze spotkań

To narzędzie do zarządzania projektami z AI pomoc w pisaniu sprawia, że jest to najlepszy wybór dla Teams z różnych branż, ponieważ oferuje wszystkie te kluczowe funkcje w jednej aplikacji.

Najlepsze funkcje

Ponad 15 Niestandardowe widoki do zarządzania projektami : Wizualizuj zadania, projekty i cykle pracy w sposób, który najbardziej Ci odpowiada, dzięki konfigurowalnym widokom ClickUp

: Wizualizuj zadania, projekty i cykle pracy w sposób, który najbardziej Ci odpowiada, dzięki konfigurowalnym widokom ClickUp Pakiet narzędzi do pracy i współpracy : Tablice cyfrowe,Dokumenty ClickUpwbudowana funkcja czatu, mapy myśli i wiele więcej

: Tablice cyfrowe,Dokumenty ClickUpwbudowana funkcja czatu, mapy myśli i wiele więcej ClickUp's Asystent pisania oparty na AI : Ponad 100 narzędzi opartych na badaniach zapewnia wysokiej jakości zawartość dzięki podpowiedziom dostosowanym do konkretnych ról

: Ponad 100 narzędzi opartych na badaniach zapewnia wysokiej jakości zawartość dzięki podpowiedziom dostosowanym do konkretnych ról Pulpit z raportowaniem w czasie rzeczywistym : Zbuduj swój niestandardowy pulpit i stwórz wysokopoziomowy przegląd swojej pracy

: Zbuduj swój niestandardowy pulpit i stwórz wysokopoziomowy przegląd swojej pracy Niestandardowa i wbudowana automatyzacja : Oszczędzaj cenny czas dzięki automatyzacji rutynowych działań w oparciu o określone wyzwalacze i warunki. Skorzystaj z gotowej automatyzacji lub stwórz własną, aby ograniczyć ręczne procesy i przyspieszyć przepływ pracy

: Oszczędzaj cenny czas dzięki automatyzacji rutynowych działań w oparciu o określone wyzwalacze i warunki. Skorzystaj z gotowej automatyzacji lub stwórz własną, aby ograniczyć ręczne procesy i przyspieszyć przepływ pracy Możliwości integracji : Połączenie ClickUp z ponad 1000 aplikacji do pracy w celu konsolidacji aplikacji i usprawnienia przepływu pracy

: Połączenie ClickUp z ponad 1000 aplikacji do pracy w celu konsolidacji aplikacji i usprawnienia przepływu pracy Biblioteka niestandardowa szablony dla każdego zespołu : Dostęp do ponad 1000 konfigurowalnych szablonów, które pomogą przyspieszyć pracę i zachować spójność procesów we wszystkich zespołach

: Dostęp do ponad 1000 konfigurowalnych szablonów, które pomogą przyspieszyć pracę i zachować spójność procesów we wszystkich zespołach Aplikacja mobilna: Dostęp do ClickUp w dowolnym momencie z dowolnego miejsca dzięki aplikacji mobilnej

Limity

Obecnie goście i plany Free Forever nie mają dostępu do AI

Cennik

Free Forever : Bogaty w funkcje plan Free

: Bogaty w funkcje plan Free Unlimited : 7 USD miesięcznie/użytkownika

: 7 USD miesięcznie/użytkownika Business : 12 USD miesięcznie/użytkownika

: 12 USD miesięcznie/użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.7 na 5 (2,000+ recenzji)

: 4.7 na 5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (3,519+ recenzji)

Wypróbuj ClickUp za Free

2. Narrato

Najlepsze rozwiązanie do kompleksowego tworzenia zawartości AI, planowania treści AI i współpracy oraz zarządzania cyklem pracy

Jeśli szukasz kompleksowego rozwiązania do zarządzania całym procesem tworzenia, planowania i współpracy przy użyciu wbudowanych w cykl pracy narzędzi AI do tworzenia i planowania zawartości, Narrato jest idealnym rozwiązaniem. Narrato to obszar roboczy treści oparty na AI, który pozwala zarządzać całym procesem tworzenia treści w jednym miejscu.

Rdzeniem Narrato jest potężna technologia Asystent AI do tworzenia i planowania zawartości który pomaga w tworzeniu pomysłów na treści AI (generator tematów / pomysłów na treści), tworzeniu treści AI (dla wielu przypadków użycia, takich jak posty na blogu, teksty internetowe i reklamowe, e-maile, obrazy i ilustracje AI, szkice scenariuszy wideo, opisy produktów i wiele innych), a także planowaniu i optymalizacji treści.

Najlepsze funkcje

/AI asystent pisania z wieloma przypadkami użycia: Pomaga generować zawartość blogów, e-maili, kopii stron internetowych, opisów produktów, informacji prasowych, wiadomości e-mail, skryptów wideo itp.

Generator briefów zawartości SEO : Tworzy briefy zawartości w mniej niż minutę, oferując sugestie słów kluczowych, najczęściej zadawane pytania dotyczące tematów, referencje i sugestie dotyczące struktury treści

: Tworzy briefy zawartości w mniej niż minutę, oferując sugestie słów kluczowych, najczęściej zadawane pytania dotyczące tematów, referencje i sugestie dotyczące struktury treści Generator tematów AI : Do burzy mózgów i tworzenia pomysłów

: Do burzy mózgów i tworzenia pomysłów Obrazy AI : Generuje niestandardowe obrazy w różnych stylach na podstawie podpowiedzi tekstowych. Wyszukiwanie obrazów Creative Commons to kolejny niesamowity dodatek.

: Generuje niestandardowe obrazy w różnych stylach na podstawie podpowiedzi tekstowych. Wyszukiwanie obrazów Creative Commons to kolejny niesamowity dodatek. Automatyzacja cyklu pracy : Dla usprawnienia i uproszczenia procesucykl pracy z zawartością poprzez automatyzację powtarzalnych zadań

: Dla usprawnienia i uproszczenia procesucykl pracy z zawartością poprzez automatyzację powtarzalnych zadań Automatyzacja publikacji : Automatyzacja publikowania na WordPress i innych platformach dzięki niestandardowym integracjom

: Automatyzacja publikowania na WordPress i innych platformach dzięki niestandardowym integracjom Planowanie i organizacja zawartości: Kalendarze zawartości , niestandardowe szablony zawartości, repozytorium zawartości

Asystent gramatyki i czytelności: Asystent zawartości AI który oferuje sugestie dotyczące poprawy zawartości

Limity

Może mieć kilka dedykowanych przypadków użycia do generowania zawartości w mediach społecznościowych

Ceny

Pro : Dla małych Teams i solopreneurs w cenie $36 miesięcznie

: Dla małych Teams i solopreneurs w cenie $36 miesięcznie Business : Dla większych Teams i Business w cenie $76 miesięcznie

: Dla większych Teams i Business w cenie $76 miesięcznie Niestandardowe plany z nieograniczoną liczbą użytkowników, stałymi cenami itp.

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.8 na 5 (28 opinii)

: 4.8 na 5 (28 opinii) Capterra: 4.9 na 5 (14 recenzji)

Bonus: Sprawdź 7 Free Content Writing Szablony dla Szybszego Tworzenia Zawartości

3. Ostatnio

Najlepszy generator postów w mediach społecznościowych AI

Kiedy mówisz o silna strategia marketingu zawartości , nie można do zrobienia bez zawartości mediów społecznościowych. Ostatnio to oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do zmiany przeznaczenia treści, które może generować posty w mediach społecznościowych z postów na blogu, materiałów wideo i innych długich formatów. Jest to narzędzie AI stworzone w celu przyspieszenia tworzenia zawartości mediów społecznościowych. Narzędzie pomaga tworzyć dziesiątki postów społecznościowych z długiej zawartości, takiej jak blogi, artykuły itp. w ciągu kilku minut. Może to ułatwić dystrybucję zawartości, promocję w mediach społecznościowych i utrzymanie marki na wysokim poziomie kalendarz marketingowy na śledzenie absolutnie bez wysiłku.

Lately może również podzielić długą zawartość wideo i audio na krótkie klipy, aby można je było udostępniać w mediach społecznościowych. Oprócz narzędzi AI do tworzenia zawartości, platforma posiada kilka innych narzędzi do marketingu w mediach społecznościowych, które ułatwiają zarządzanie kampaniami.

Najlepsze funkcje Lately

/AI content writer: Generuje posty w mediach społecznościowych z dowolnej zawartości

Video clip generator : Generuje krótkie klipy wideo dla mediów społecznościowych ze starszych, dłuższych materiałów wideo

: Generuje krótkie klipy wideo dla mediów społecznościowych ze starszych, dłuższych materiałów wideo Generator klipów z podcastów : Generuje krótkie klipy audio z podcastów do udostępniania w mediach społecznościowych

: Generuje krótkie klipy audio z podcastów do udostępniania w mediach społecznościowych Transkrypcje : Generuje transkrypcje audio i wideo

: Generuje transkrypcje audio i wideo Automatyczne przygotowanie postów: Automatycznie tworzy kopię, obraz, śledzenie połączeń i odpowiedni klip audio lub wideo dla każdego postu

Limity

Przeznaczone tylko do generowania krótkich formatów zawartości dla mediów społecznościowych. Nie ma zastosowania do innych formatów

Cennik

4 kanały społecznościowe: 49 USD miesięcznie

49 USD miesięcznie 10 kanałów społecznościowych: 119$ miesięcznie

119$ miesięcznie Nieograniczone kanały społecznościowe: 199 USD miesięcznie

199 USD miesięcznie Enterprise: Niestandardowe plany

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.5 na 5 (15 opinii)

: 4.5 na 5 (15 opinii) Capterra: 4.9 na 5 (7 recenzji)

Bonusowe narzędzia AI: **Alternatywy dla Spinbota !

4. Jasper

Najlepszy do generowania zawartości AI dla blogów

Uzyskaj kopię wygenerowaną przez AI za pomocą Jaspera Jasper jest popularnym Generator zawartości AI dla firm, który pozwala tworzyć różnorodną zawartość marketingową. Chociaż skupia się głównie na generowaniu zawartości blogów, Jasper pozwala również tworzyć posty w mediach społecznościowych, artykuły, e-maile, reklamy i inne.

Platforma posiada funkcję o nazwie Boss Mode, która pozwala generować długą zawartość, taką jak posty na blogu, raportowanie i e-maile. Niemniej jednak, zawsze zalecany jest pewien ludzki nadzór, gdy używając pisarzy AI do generowania zawartości , zwłaszcza długich formularzy, jak w tym przypadku.

Oprócz tego Jasper ma kilka innych funkcji, takich jak czat Jasper i sztuka AI, a także wsparcie dla ponad 29 języków.

Najlepsze funkcje

Tryb Boss : Generuje długą zawartość, taką jak posty na blogu, e-maile, raportowania i historie

: Generuje długą zawartość, taką jak posty na blogu, e-maile, raportowania i historie Jasper Chat : Interaktywny chatbot AI do szybkiego generowania zawartości

: Interaktywny chatbot AI do szybkiego generowania zawartości AI Art : Generuje sztukę dla miniaturek, ilustracji, reklam itp.

: Generuje sztukę dla miniaturek, ilustracji, reklam itp. Integracja z SurferSEO: Do optymalizacji słów kluczowych

Limity

Do zrobienia nie ma natywnegonarzędzi dla SEO, sprawdzania plagiatu lub innych funkcji optymalizacji zawartości.

Może być drogie dla małych Business i solopreneurs

Cennik

Kreator : Dla hobbystów, za 49 USD miesięcznie

: Dla hobbystów, za 49 USD miesięcznie Pro : Dla osób indywidualnych i małych Teams, w cenie $69 miesięcznie

: Dla osób indywidualnych i małych Teams, w cenie $69 miesięcznie Business: Niestandardowy plan dla rozwijających się Teams i Business

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.7 na 5 (1 203 opinii)

: 4.7 na 5 (1 203 opinii) Capterra: 4.8 na 5 (1,759 recenzji) Sprawdź te alternatywy Jasper AI !

5. Copy.ai Najlepszy do freestyle'owego pisania AI

Tworzenie zawartości AI za pomocą Copy.ai Copy.ai jest kolejnym popularne narzędzie do pisania AI które pomaga szybciej tworzyć zawartość. To, co odróżnia Copy.ai od niektórych innych narzędzi AI do pisania, to fakt, że pozwala ono dostarczyć bardzo jasny kontekst, np. jakie są główne punkty, które chcesz omówić, jakich wytycznych marki należy przestrzegać itp.

Copy.ai pomaga w generowaniu spersonalizowanych tekstów sprzedażowych, e-maili typu cold outreach, postów na blogach, postów w mediach społecznościowych i nie tylko. Platforma ma również chatbota, którego nazywają Chat by Copy.ai, aby pomóc w wyszukiwaniu i tworzeniu zawartości za pomocą interaktywnego interfejsu AI. Copy.ai ma również kilka gotowych podpowiedzi, których można użyć do uzyskania standardowych wyników z generatora zawartości AI.

Najlepsze funkcje

Gromadzenie danych : Zbieranie danych w czasie rzeczywistym za pomocą Chat by Copy.ai

: Zbieranie danych w czasie rzeczywistym za pomocą Chat by Copy.ai Edytor zawartości : In-line edytor dokumentów do edycji i polerowania zawartości AI

: In-line edytor dokumentów do edycji i polerowania zawartości AI Podpowiedzi: Gotowe podpowiedzi, aby uzyskać wysokiej jakości wyniki dla takich rzeczy jak blogi lubBiografie generowane przez AI *Podsumowanie: Podsumowanie wideo z YouTube w punktach

Limity

Brak funkcji sprawdzania plagiatu na platformie

Ceny są wysokie, a wersja Free oferuje tylko limit możliwości

Cennik

Free : Oferuje do 2000 słów miesięcznie

: Oferuje do 2000 słów miesięcznie Pro : Unlimited słów i do 5 użytkowników, za $36 miesięcznie

: Unlimited słów i do 5 użytkowników, za $36 miesięcznie Team : Unlimited słów i do 20 użytkowników, za $186 miesięcznie

: Unlimited słów i do 20 użytkowników, za $186 miesięcznie Enterprise: Niestandardowy plan automatyzacji dowolnego cyklu pracy

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.8 na 5 (166 opinii)

: 4.8 na 5 (166 opinii) Capterra: 4.5 na 5 (52 recenzje)

6. Synthesia

Najlepszy do generowania wideo AI

Twórz wideo AI po prostu wpisując tekst i twórz angażujące wideo z ludzkimi prezenterami Synthesia to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które może tworzyć wideo ze zwykłego tekstu w ciągu kilku minut. To narzędzie AI do tworzenia zawartości pomaga tworzyć profesjonalne wideo zakończone narracją, a nawet wygenerowanym przez AI ludzkim awatarem. Synthesia jest szeroko stosowana do danych powstania wideo w nauce i rozwoju, wsparcie sprzedaży marketing i inne obszary.

Platforma oferuje ponad 125 stockowych awatarów AI, z których można wybierać. Można również stworzyć niestandardowego awatara. Lektorów wideo można również zlokalizować w ponad 120 językach. Wideo można niestandardowo dostosować do kolorów i logo marki. Platforma do wspólnego tworzenia zawartości AI pozwala członkom zespołu współpracować nad produkcją wideo poprzez opinie i komentarze.

Najlepsze funkcje

AI awatary : Profesjonalne ludzkie awatary jako prezenterzy w materiałach wideo. Opcje zarówno awatarów stockowych, jak i niestandardowych

: Profesjonalne ludzkie awatary jako prezenterzy w materiałach wideo. Opcje zarówno awatarów stockowych, jak i niestandardowych Profesjonalni lektorzy : Lektorzy w ponad 120 językach, w tym napisy zamknięte

: Lektorzy w ponad 120 językach, w tym napisy zamknięte Wstępnie zaprojektowane szablony wideo : 55 wstępnie zaprojektowanych szablonów. Możliwość stworzenia własnego, niestandardowego szablonu

: 55 wstępnie zaprojektowanych szablonów. Możliwość stworzenia własnego, niestandardowego szablonu Rejestrator ekranu : Szybkie i łatwe przechwytywanie ekranu w celu dodania do wideo

: Szybkie i łatwe przechwytywanie ekranu w celu dodania do wideo Zasoby tożsamości marki: Niestandardowe wideo z zasobami marki, takimi jak logo, czcionka, kolory, ścieżki dźwiękowe i inne

Limity

Edycja wideo może być nieco uciążliwa, gdy na jednej scenie znajduje się wiele pól tekstowych

Istnieją limity liczby scen, które można dodać zgodnie z planem cenowym

Cennik

Startet : Dla osób indywidualnych, w cenie 22 USD miesięcznie

: Dla osób indywidualnych, w cenie 22 USD miesięcznie Creator : Dla małych Teams, za $67 miesięcznie

: Dla małych Teams, za $67 miesięcznie Enterprise: Niestandardowy plan dla Teams. Cena zależy od liczby licencji

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.8 na 5 (546 opinii)

: 4.8 na 5 (546 opinii) Capterra: 5 na 5 (2 recenzje)

7. Murf

Najlepszy do generowania głosu AI

Korzystanie z platformy Murf AI do zamiany tekstu na mowę w celu tworzenia podkładów głosowych dla zawartości Murf to platforma do generowania głosu AI, która pozwala tworzyć ludzkie podkłady głosowe do filmów wideo. Służy do generowania głosów lektorskich do filmów e-learningowych, explainer videos i innych. Wszystko, co musisz zrobić, to wprowadzić skrypt lektora w dedykowanych polach na platformie, wybrać preferowany głos i akcent, a następnie wyrenderować wideo.

Możesz również niestandardowo dostosować lektora AI, dodając pauzy, enuncjacje i akcenty tam, gdzie jest to konieczne, aby brzmiał bardziej ludzko. Oprócz lektorów AI o jakości studyjnej, do zawartości można również dodawać muzykę, obrazy stockowe i materiały wideo. Murf oferuje wsparcie dla wielu języków, a także funkcję zmiany głosu, która może przekształcić nagranie z głównej strony w bardziej profesjonalnego lektora AI

Najlepsze funkcje

Zamiana tekstu na mowę : Voiceover z realistycznymi głosami AI generowanymi na podstawie wprowadzonego tekstu. Wsparcie dla 20 języków

: Voiceover z realistycznymi głosami AI generowanymi na podstawie wprowadzonego tekstu. Wsparcie dla 20 języków Klonowanie głosu : Generuje klon głosu AI, który naśladuje prawdziwe ludzkie emocje, takie jak złość, szczęście, smutek i inne

: Generuje klon głosu AI, który naśladuje prawdziwe ludzkie emocje, takie jak złość, szczęście, smutek i inne Voice-over wideo : Ponad 120 głosów zamiany tekstu na mowę i 20 języków do tworzenia podkładów głosowych wideo

: Ponad 120 głosów zamiany tekstu na mowę i 20 języków do tworzenia podkładów głosowych wideo Zmieniacz głosu : Przekształca nagrany w domu głos lektora w profesjonalny głos AI o jakości studyjnej

: Przekształca nagrany w domu głos lektora w profesjonalny głos AI o jakości studyjnej Dodatek Voiceover Google Slides: Dodatek umożliwiający dodawanie podkładów głosowych do prezentacji Google Slides

Limity

Nie można dodawać nowych pól tekstowych między istniejącymi polami. Trudna edycja skryptów lektora

Niewielka krzywa uczenia się

Ceny

Free : Dla Teams i osób rozpoczynających przygodę z aplikacją

: Dla Teams i osób rozpoczynających przygodę z aplikacją Podstawowy : Podstawowe funkcje i podstawowe głosy w cenie 19 USD za użytkownika miesięcznie

: Podstawowe funkcje i podstawowe głosy w cenie 19 USD za użytkownika miesięcznie Pro : Dla wysokiej jakości lektorów w cenie 26 USD za użytkownika miesięcznie

: Dla wysokiej jakości lektorów w cenie 26 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Nieograniczony dostęp i niestandardowe funkcje w cenie 75 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.6 na 5 (81 opinii)

: 4.6 na 5 (81 opinii) Capterra: 4.5 na 5 (4 recenzje)

8. Canva

Najlepszy do generowania obrazów AI

Łatwe tworzenie projektów, materiałów marketingowych i nie tylko z Canva Canva to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych platform do projektowania graficznego bez użycia kodu, która oferuje również możliwości generowania obrazów AI. Generator AI text-to-image na Canva pozwala tworzyć niestandardowe obrazy z prostymi podpowiedziami tekstowymi, które można dodawać do projektów.

Możesz także wybierać spośród kilku stylów dla obrazów AI, w tym akwareli, kolorowego ołówka, neonu, fali retro i innych. Możesz także zdefiniować proporcje obrazów generowanych przez AI, aby dobrze pasowały do twojego projektu. Narzędzie AI ma również potężny edytor zdjęć, który może ulepszać obrazy, dodawać efekty i wstawiać podpisy, naklejki itp.

Najlepsze funkcje

Text to image : Generuje obrazy z opisów tekstowych

: Generuje obrazy z opisów tekstowych Różne style obrazów : Wybór różnych stylów renderowania obrazów

: Wybór różnych stylów renderowania obrazów Ulepszanie obrazu : Efekty fotograficzne i filtry do ulepszania obrazów

: Efekty fotograficzne i filtry do ulepszania obrazów Magiczna edycja : Dodawanie lub edytowanie elementów poprzez opis do zrobienia

: Dodawanie lub edytowanie elementów poprzez opis do zrobienia Magiczna gumka: Usuwanie niechcianych elementów i natychmiastowe czyszczenie zdjęć bez ręcznej edycji

Limity

Wszystkie najlepsze szablony, elementy, obrazy itp. są dostępne tylko w płatnych planach

Cennik

Canva Free : Free dla każdego, kto potrzebuje podstawowych możliwości projektowania

: Free dla każdego, kto potrzebuje podstawowych możliwości projektowania Canva Pro : Dla osób prywatnych, przedsiębiorców i niezależnych projektantów, w cenie 14,99 USD miesięcznie tylko dla jednego użytkownika

: Dla osób prywatnych, przedsiębiorców i niezależnych projektantów, w cenie 14,99 USD miesięcznie tylko dla jednego użytkownika Canva for Teams: Dla zespołów różnej wielkości, w cenie 29,99 USD miesięcznie dla pierwszych pięciu osób

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.7 na 5 (3,937 recenzji)

: 4.7 na 5 (3,937 recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (11,045 recenzji)

Sprawdź te_ **Konkurenci firmy Canva

9. Podcastle

Najlepszy do przekształcania blogów w podcasty z AI

Twórz profesjonalnej jakości podcasty oraz nagrywaj, edytuj, transkrybuj i eksportuj zawartość dzięki mocy AI Podcastle to platforma do generowania dźwięku oparta na AI, która pozwala konwertować posty na blogu, artykuły itp. na podcasty, audiobooki i nie tylko. Platforma oferuje wysokiej jakości nagrania audio i wideo. Możesz również ulepszyć swój dźwięk dzięki automatycznemu poziomowaniu i redukcji szumów opartej na AI.

Podcastle może być również używany do transkrypcji audio, czyli konwersji mowy lub dźwięku na tekst, a także konwersji tekstu na mowę. Podobnie jak Murf, platforma ta ma również funkcję tworzenia cyfrowej kopii głosu za pomocą AI.

Najlepsze funkcje

Studio nagrań : Bezproblemowe nagrania solowe i grupowe bez sprzętu studyjnego

: Bezproblemowe nagrania solowe i grupowe bez sprzętu studyjnego Edytor audio : Edytor audio online do tworzenia, edytowania iulepszania podcastów *Magiczny pył: Usuwanie szumów tła i ulepszanie mowy za pomocą kilku kliknięć

: Edytor audio online do tworzenia, edytowania iulepszania podcastów *Magiczny pył: Usuwanie szumów tła i ulepszanie mowy za pomocą kilku kliknięć Revoice : Cyfrowa kopia głosu ludzkiego narratora ze skórkami głosowymi AI

: Cyfrowa kopia głosu ludzkiego narratora ze skórkami głosowymi AI Transkrypcja audio: Konwertuje mowę na żywo lub audio na tekst

Limity

Znalezienie i posortowanie przesłanych plików na platformie może być trudne

Jest to nowa platforma, wciąż przechodząca zmiany UI/UX. Może być nieco myląca, gdy zmiany są wprowadzane

Ceny

Podstawowy : Free na zawsze

: Free na zawsze Storyteller : Dla hobbystów i regularnych podcasterów w cenie 11,99 USD miesięcznie

: Dla hobbystów i regularnych podcasterów w cenie 11,99 USD miesięcznie Pro : Dla profesjonalistów za 23,99 USD miesięcznie

: Dla profesjonalistów za 23,99 USD miesięcznie Niestandardowe ceny, jeśli chcesz zbudować własną listę funkcji

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.8 na 5 (23 opinie)

: 4.8 na 5 (23 opinie) Trustpilot: 2.8 na 5 (3 recenzje)

10. Beautiful.ai

Najlepszy do prezentacji generowanych przez AI

Twórz prezentacje, współpracuj i prezentuj z dowolnego miejsca dzięki temu narzędziu AI do tworzenia zawartości

Prezentacje mają kluczowe znaczenie dla wszystkich Businessów ze względu na spotkań z klientami lub raportowanie wewnętrzne. Projektowanie prezentacji wymaga wysiłku i szczerze mówiąc, nikt tak naprawdę nie lubi spędzać na tym godzin ponad setką innych zadań, które mamy pod ręką. Właśnie w tym może pomóc narzędzie takie jak Beautiful.ai. Beautiful.ai to kreator prezentacji AI. DesignerBot pomaga w szybkim tworzeniu slajdów prezentacji i burzy mózgów, a inteligentne szablony na platformie dają twórcom zawartości przewagę w ich prezentacjach. Adaptacyjne projekty automatycznie formatują slajdy, więc nie musisz się martwić o zmianę rozmiaru obrazów lub tekstu, aby stworzyć idealną prezentację.

Narzędzie AI do tworzenia zawartości pozwala również niestandardowo dostosować prezentację, aby odzwierciedlała styl marki z pełną kontrolą nad projektem. DesignerBot na platformie może również generować obrazy AI, wykresy itp. do prezentacji.

Najlepsze funkcje

Łatwe projektowanie slajdów : DesignerBot sprawia, że projektowanie slajdów jest łatwe i szybkie, ponieważ slajdy dostosowują się do danych wejściowych użytkownika

: DesignerBot sprawia, że projektowanie slajdów jest łatwe i szybkie, ponieważ slajdy dostosowują się do danych wejściowych użytkownika Szablony slajdów : Biblioteka szablonów i niestandardowy kreator szablonów dla slajdów

: Biblioteka szablonów i niestandardowy kreator szablonów dla slajdów /AI do tworzenia zawartości: Podsumuj tekst, zmień ton, niestandardowy tekst i nie tylko

Generowanie obrazów A I : Generowanie kreatywnych obrazów na podstawie podpowiedzi tekstowych

: Generowanie kreatywnych obrazów na podstawie podpowiedzi tekstowych Szybka edycja: Łatwa edycja i proste sterowanie

Limity

Limity w edycji i niestandardowym dostosowywaniu istniejących szablonów

Ceny

Pro : Dla osób prywatnych, za 12 USD miesięcznie

: Dla osób prywatnych, za 12 USD miesięcznie Teams : Dla Teams, $40 za użytkownika miesięcznie

: Dla Teams, $40 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Niestandardowy plan zapewniający zaawansowane zabezpieczenia, wsparcie i kontrolę

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.8 na 5 (132 opinie)

: 4.8 na 5 (132 opinie) Capterra: 4.7 na 5 (69 recenzji)

Szukasz więcej narzędzi AI? Sprawdź te_ **Alternatywy dla_Writesonic !

Jak narzędzia AI do tworzenia treści przynoszą korzyści różnym Teamsom

W miarę jak narzędzia AI do tworzenia treści stają się coraz bardziej zaawansowane, oferują one szereg korzyści, które pomagają zespołom z różnych działów usprawnić procesy, zwiększyć wydajność i poprawić jakość zawartości. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób AI może dać wyraźną przewagę różnym teamom w organizacji:

Marketing Teams

Teams marketingowe często dźwigają ciężar tworzenia atrakcyjnej i angażującej zawartości, aby przyciągnąć i zatrzymać niestandardowych klientów. Narzędzia AI do tworzenia treści mogą pomóc poprzez automatyzację procesu generowania treści, oszczędzając w ten sposób czas i zmniejszając obciążenie pracą. Narzędzia takie jak ClickUp Brain zapewniają gotowe do użycia szablony zawartości i inteligentne sugestie, pomagając marketerom tworzyć bardziej skuteczne posty w mediach społecznościowych, artykuły na blogach i kampanie e-mailowe szybciej niż wcześniej.

Sales Teams

Nawet zespoły sprzedażowe mogą czerpać korzyści z narzędzi AI do tworzenia zawartości. Narzędzia te mogą generować dostosowane oferty sprzedaży i propozycje, spersonalizowane wiadomości e-mail i automatyczne odpowiedzi na zapytania klientów. Dzięki automatyzacji tych powtarzalnych zadań, przedstawiciele handlowi mogą bardziej skupić się na budowaniu relacji i zamykaniu transakcji.

HR Teams

Ogłoszenia rekrutacyjne, opisy stanowisk, materiały onboardingowe i komunikacja z pracownikami mogą zostać przekształcone za pomocą narzędzi AI do tworzenia zawartości. Zespoły HR mogą wykorzystać narzędzia AI do automatyzacji tych zadań i zapewnienia spójnej, wyczyszczonej i angażującej komunikacji we wszystkich kanałach. Narzędzia te pomagają również w zapewnieniu, że cała komunikacja jest zgodna z brandingiem firmy i tonem głosu, czego wynikiem jest bardziej spójny wizerunek marki pracodawcy.

Zespoły obsługi klienta

Narzędzia AI do tworzenia treści mogą znacznie poprawić obsługę klienta, zapewniając zautomatyzowane, ale spersonalizowane odpowiedzi, artykuły w bazie wiedzy i pomocną zawartość, która może szybko rozwiązać problemy klientów. Może to prowadzić do zwiększenia satysfakcji i lojalności klientów, jednocześnie zmniejszając obciążenie pracą zespołów wsparcia klienta.

PR & Communications Teams

Teams PR często muszą tworzyć wiele komunikatów prasowych, prezentacji medialnych, przemówień i innych krytycznych komunikatów. Narzędzia AI mogą szybko przygotowywać, edytować i projektować te fragmenty zawartości. AI może również analizować dane, aby zapewnić wgląd w wydajność zawartości, umożliwiając zespołom PR dopracowanie strategii i poprawę skuteczności komunikacji.

Teams R&D

Zespoły badawczo-rozwojowe mogą wykorzystywać zawartość generowaną przez AI do upraszczania złożonych koncepcji, tworzenia kompleksowych, ale angażujących raportów i wizualnej interpretacji danych. Może to pomóc im w skuteczniejszym komunikowaniu swoich ustaleń interesariuszom i szerszemu zespołowi lub generowaniu materiałów promocyjnych dla nowych produktów lub rozwiązań.

Usprawnij proces tworzenia zawartości dzięki narzędziom AI

Tworzenie zawartości jest kluczową częścią strategii marketingowej. Dobra zawartość może przesądzić o powodzeniu lub porażce kampanii marketingowej. Jednak tworzenie wysokiej jakości zawartości zajmuje dużo czasu, zwłaszcza gdy potrzebujesz różnorodnych formatów i angażujących treści, aby dotrzeć do potencjalnych klientów na wielu kanałach. To właśnie tutaj narzędzia AI do tworzenia zawartości mogą uratować sytuację.

Narzędzia AI do tworzenia treści pozwalają zaoszczędzić czas i zapewnić spójność tworzonej zawartości. Treści generowane przez AI mogą być tak samo skuteczne, jak treści pisane przez ludzi, o ile wybierzesz odpowiednie narzędzia AI i będziesz mieć pewną kontrolę nad procesem tworzenia treści.

Narzędzia takie jak ClickUp AI, asystent pisania AI Narrato i narzędzia do tworzenia treści audiowizualnych, takie jak Synthesia lub Podcastle, mogą pokryć całą strategię tworzenia zawartości. Te potężne narzędzia AI do tworzenia zawartości pozwolą ci zaoszczędzić setki godzin zasobów, które możesz zainwestować w inne działania zorientowane na wyniki, takie jak badania rynku i budowanie strategii.

Narzędzia AI do tworzenia treści mogą również podnieść morale twojego zespołu ds. treści, ponieważ zdejmują z ich barków znaczną część obciążenia, dając im czas na oddech i wymyślanie bardziej kreatywnych pomysłów.

Mamy nadzieję, że to zestawienie 10 niezbędnych narzędzi AI do tworzenia treści ułatwi ci podjęcie decyzji o tym, czego potrzebuje twoja strategia i zespół. Zapoznaj się z tymi narzędziami, a jesteśmy pewni, że dzięki tej wiedzy będziesz w stanie zbudować solidny stos narzędzi do tworzenia zawartości AI. ⚡️ ---

Guest Writer:

Neelam Goswami jest specjalistą ds. zawartości w Narrato. Specjalizuje się w pisaniu bogatych w informacje artykułów na temat marketingu cyfrowego i zawartości.