10 najlepszych alternatyw Midjourney dla AI Image Generation 2024

Midjourney zmieniło sposób, w jaki wyrażamy siebie poprzez sztukę, zapewniając unikalną platformę, która zamienia podpowiedzi tekstowe w wizualne arcydzieła dzięki generatorowi obrazów AI. 🖼️

Dla tych, którym brakuje konwencjonalnych umiejętności artystycznych, stała się bramą do kreatywności, a dla artystów nowym placem zabaw do odkrywania i prezentowania swojego talentu z pomocą Narzędzia AI .

Midjourney może jednak nie zaspokoić preferencji wszystkich użytkowników w zakresie cyfrowych narzędzi do edycji grafiki i obrazów. Niektórzy użytkownicy mogą sprzeciwiać się niedawnemu przejściu na model płatny, podczas gdy inni mogą chcieć bardziej bezpośredniego wsparcia klienta w rozwiązywaniu problemów związanych z produktem.

Dlatego też poszperaliśmy trochę i stworzyliśmy listę 10 najlepszych alternatyw Midjourney do generowania obrazów za pomocą sztucznej inteligencji. Dokładnie przeanalizowaliśmy ich funkcje i ceny, aby pomóc ci znaleźć idealne dopasowanie do twoich potrzeb.

A jako dodatkowy smaczek, przedstawimy ci platformę, która może otworzyć nowe możliwości radzenia sobie z kreatywnymi zadaniami i wykorzystania mocy sztucznej inteligencji w szerszym kontekście. 🤖

Czego należy szukać w alternatywnych rozwiązaniach Midjourney?

Przed zapoznaniem się z naszymi najlepszymi alternatywami dla Midjourney, darmowymi i płatnymi, nakreślmy kilka funkcji, które wyróżniają generator sztuki AI:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Narzędzie graficzne powinno być łatwe w nawigacji, nawet dla użytkowników bez wiedzy technicznej lub projektowej Szybkie generowanie obrazów: Podczas gdy dłuższy czas generowania może prowadzić do bardziej skomplikowanych obrazów, generator powinien nadal być w stanie szybko tworzyć wysokiej jakości wizualizacje ⏱️ Elastyczność wprowadzanych danych: Narzędzie powinno akceptować różne parametry generowania grafiki AI. Niektórzy użytkownicy preferują prosty interfejs językowy, podczas gdy inni mogą chcieć używać bardziej zaawansowanych poleceń i znaków w swoich generatorach grafiki AI Opcje edycji: Opcje edycji po wygenerowaniu, takie jak skalowanie w górę, wariacje i zastępowanie obiektów, mogą zwiększyć użyteczność modelu AI ✂️ Wybór motywów i stylów graficznych: Możliwość wyboru różnych motywów i stylów graficznych w oparciu o dane wejściowe użytkownika może przenieść generowanie obrazów na wyższy poziom Wykorzystanie komercyjne: W zależności od celów, narzędzie powinno zapewniać jasne informacje na temat praw użytkowania wygenerowanych obrazów, zwłaszcza do celów komercyjnych Darmowe i płatne opcje: W zależności od budżetu, dostępność zarówno darmowych, jak i płatnych opcji może być istotnym czynnikiem 💸

10 najlepszych alternatyw Midjourney do wykorzystania w 2024 roku

Teraz, gdy wiemy już, czego szukać w Generatory sztuki AI sprawdźmy 10 najlepszych alternatyw Midjourney, które trafiły w 2024 rok.

1. DALL-E 2

Via: DALL-E 2 Stworzony przez OpenAI, DALL-E 2 szturmem wkroczył na scenę w 2022 roku i szybko urzekł użytkowników intuicyjnym generowaniem sztuki AI. Wszystko, co musisz zrobić, to wpisać swoją wizję, a w ciągu kilku sekund otrzymasz cztery unikalne obrazy, które odzwierciedlają twoje myśli.

Użytkownicy, którzy wskoczyli na pokład przed kwietniem 2024 roku, otrzymują słodką ofertę darmowych miesięcznych kredytów. Ale to nowi użytkownicy mogą pomyśleć dwa razy. Przy minimalnym wymogu zakupu kredytów w wysokości 15 USD, dreszczyk emocji związany z doświadczaniem tej oryginalnej potęgi AI wiąże się teraz z kosztem generatora obrazów AI. 💲

DALL-E 2 najlepsze cechy

Własność użytkownika nad wygenerowanymi obrazami, w tym prawo do sprzedaży, przedruku i merchandisingu

Integracja z platformami wspieranymi przez Microsoft, takimi jak Bing

Zabezpieczenia przed generowaniem obrazów z przemocą, nienawiścią lub dla dorosłych zapewniają odpowiedniość treści

Regularne aktualizacje zapewniają użytkownikom najnowsze funkcje AI

Ograniczenia DALL-E 2

Pomija podpowiedzi, jeśli są zbyt długie

Brak opcji edycji

Ceny DALL-E 2

Darmowy: dla użytkowników, którzy zarejestrowali się przed 6 kwietnia 2024 r

dla użytkowników, którzy zarejestrowali się przed 6 kwietnia 2024 r 115 kredytów: 15$ (1 kredyt to 1 podpowiedź tekstowa)

DALL-E 2 oceny i recenzje

G2 : 4/5 (21 recenzji)

: 4/5 (21 recenzji) Capterra: 5/5 (1 recenzja)

2. Stabilna dyfuzja

Via: Stabilna dyfuzja Stable Diffusion to generator sztuki AI wyszkolony do generowania nowych obrazów na podstawie tekstu wejściowego lub zdjęć. Stworzony przez Stability AI, zawiera zaawansowane algorytmy i techniki głębokiego uczenia się, oferując szybki i bezpieczny proces generowania obrazów.

Cechą wyróżniającą jest jego zdolność do płynnego działania na sprzęcie konsumenckim, wymagającym GPU z co najmniej 8 GB VRAM. To odróżnia ją od usług opartych wyłącznie na chmurze, takich jak DALL-E i Midjourney, i czyni ją bardziej dostępną opcją dla wielu użytkowników.

A wisienka na torcie? **Jest całkowicie darmowy 🙌

Najlepsze cechy Stable Diffusion

Szybkie generowanie obrazów wysokiej jakości

Nie wymaga żadnych danych osobowych do rozpoczęcia pracy

Zawiera przydatną bibliotekę podpowiedzi, które inspirują do tworzenia

Możliwość definiowania parametrów przez użytkownika w celu szczegółowego dostosowania obrazu

Możliwość generowania fotorealistycznych obrazów

Obsługuje zarówno transformacje tekstu na obraz, jak i obrazu na obraz

Jeden z niewielu dostępnych darmowych generatorów grafiki AI

Stabilne ograniczenia dyfuzji

Na urządzeniu trzeba zainstalować aplikację innej firmy

Niektóre komputery nie spełniają minimalnych wymagań technicznych do uruchomienia Stable Diffusion

Ceny Stable Diffusion

Darmowy

Oceny i recenzje stabilnej dyfuzji

G2 : 4.3/5 (2 recenzje)

: 4.3/5 (2 recenzje) Capterra: 5/5 (1 recenzja)

3. Jasper Art

Via: Jasper Art Jasper Art wyróżnia się intuicyjnym interfejsem użytkownika i możliwością generowania unikalnych obrazów bez znaku wodnego na podstawie prostych poleceń tekstowych. Wszechstronne opcje dostosowywania obejmują style, nastroje i media, dając użytkownikom szerokie spektrum kreatywności. 🎨

To narzędzie do generowania obrazów AI oszczędza czas i wysiłek, generując wiele obrazów w ciągu kilku sekund, co czyni go jednym z najszybszych generatorów obrazów AI. Cena jest jednak wysoka w porównaniu do innych platform, ale możesz generować nieograniczoną liczbę obrazów miesięcznie.

Najlepsze cechy Jasper Art

Szybkie generowanie obrazów

Prosty interfejs użytkownika

Możliwość dostosowania w oparciu o różne style i preferencje

Obrazy bez znaku wodnego

Może generować obrazy zawierające celebrytów

Ograniczenia Jasper Art

Nie obsługuje transformacji obrazu na obraz

Wygenerowane obrazy nie są chronione prawami autorskimi

Cennik Jasper Art

Twórca: $49/miesiąc

$49/miesiąc Zespoły: $125/miesiąc

$125/miesiąc Biznes: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży Jasper, aby uzyskać wycenę

Oceny i recenzje Jasper Art

G2 : NIE DOTYCZY

: NIE DOTYCZY Capterra: N/A

Sprawdź te_ szablony podpowiedzi AI !

4. Dream by WOMBO

Via: Dream by WOMBO Dream By Wombo to unikalny generator obrazów AI oferujący szereg abstrakcyjnych możliwości projektowania. Jego przyjazne dla użytkownika podejście jest przeznaczone dla osób niezależnie od ich poziomu zaawansowania technicznego. Jest również łatwy w obsłudze dla portfela, aby dostosować się do ograniczeń budżetowych.

Co ciekawe, generator grafiki AI umożliwia użytkownikom tworzenie sztuki specjalnie na rynek NFT, dając im pełne gwarancje własności do swoich dzieł.

Dream by WOMBO najlepsze cechy

Zapewnia wiele możliwości tworzenia abstrakcyjnych dzieł sztuki

Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi

Generator sztuki AI zachęca do zaangażowania społeczności poprzez udostępnianie dzieł sztuki

Transformacja tekstu na obraz i obrazu na obraz

Dostosowany specjalnie do tworzenia i handlu sztuką NFT

Dream by WOMBO ograniczenia

Niektórzy użytkownicy skarżyli się, że nieszkodliwe obrazy są oznaczane jako NSFW

Darmowy plan zawiera wiele reklam

Ceny Dream by WOMBO

Darmowy

Premium: $9.99/miesiąc

Dream by WOMBO oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

5. Szybkie polowanie

Via: Prompt Hunt Prompt Hunt pozwala użytkownikom generować grafikę przy użyciu wielu narzędzi, takich jak Stable Diffusion, DALL-E i Midjourney. Możesz tworzyć podpowiedzi z obrazów lub tekstu lub użyć jednego z gotowych szablonów, które są szczególnie przydatne dla początkujących.

Platforma wyróżnia się dostępnością na różnych urządzeniach w porównaniu z innymi alternatywami Midjourney na tej liście. 📱

Użytkownicy mogą zachować swoje prace jako prywatne lub udostępniać je za pośrednictwem platformy. W obu przypadkach zachowują prawo własności do wygenerowanych obrazów, co z pewnością odróżnia ten generator obrazów AI od innych narzędzi AI.

Najlepsze cechy Prompt Hunt

Unikalne tworzenie grafiki AI za pomocą Stable Diffusion, DALL-E i Midjourney

Dostęp do szerokiej gamy stylów graficznych AI

Możliwość udostępniania grafiki SI bezpośrednio z platformy

Kompatybilność z różnymi urządzeniami

Biblioteka szablonów ułatwiająca generowanie obrazów

Ograniczenia Prompt Hunt

Tworzenie niestandardowych szablonów nie jest zbyt proste

Podstawowa warstwa cenowa jest ograniczona do Stable Diffusion i zastrzeżonego modelu Prompt Hunt

Cennik Prompt Hunt

Essential: bezpłatny 7-dniowy okres próbny, następnie 1,99 USD/miesiąc

bezpłatny 7-dniowy okres próbny, następnie 1,99 USD/miesiąc Pro: $9.99/miesiąc

$9.99/miesiąc Pro+: $14.99/miesiąc

Oceny i recenzje Prompt Hunt

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. NightCafe

Via: NightCafe NightCafe to kompleksowa platforma do nawiązywania kontaktów, tworzenia i sprzedaży dzieł sztuki generowanych przez sztuczną inteligencję, łącząca społeczność artystyczną z technologią AI. 🖌️

Jest to jedna z najlepszych alternatyw dla Midjourney, ponieważ po prostu dostarcza podpowiedzi tekstowe lub oryginalne obrazy, a NightCafe przekształci je w unikalne dzieła sztuki klasy muzealnej. 🖼️

Połączenie zaawansowanej technologii AI, funkcji mediów społecznościowych i grywalizacji jest tym, co wyróżnia NightCafe. Artyści, hobbyści, a nawet nowicjusze uważają tę platformę za przyjemną w użyciu dzięki tętniącej życiem społeczności i codziennym wyzwaniom.

Przyjazny dla użytkownika interfejs, szeroka gama modeli AI i ustawień wstępnych oraz darmowe codzienne kredyty sprawiają, że platforma jest szeroko dostępna w porównaniu do innych generatorów sztuki.

Najlepsze cechy NightCafe

Intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs

Hojne darmowe kredyty dziennie

Szeroka gama stylów i trybów generowania grafiki

Twórcy mogą ubiegać się o prawa autorskie do swoich dzieł

Dostępnych jest kilka modeli, w tym Stable Diffusion i DALL-E 2

Ograniczenia NightCafe

Podobno brak reakcji ze strony obsługi klienta

Niektórzy użytkownicy uważają, że cenzura na platformie jest zbyt surowa

Ceny NightCafe

Darmowy: pięć kredytów/dzień plus dwa za głosowanie w codziennym wyzwaniu

pięć kredytów/dzień plus dwa za głosowanie w codziennym wyzwaniu Początkujący AI: 5,99$ za 100 kredytów/miesiąc

5,99$ za 100 kredytów/miesiąc Hobbysta AI: 9,99$ za 200 kredytów/miesiąc

9,99$ za 200 kredytów/miesiąc Entuzjasta AI: 19,99$ za 500 kredytów/miesiąc

19,99$ za 500 kredytów/miesiąc Artysta AI: $49.99 za 1400 kredytów/miesiąc

$49.99 za 1400 kredytów/miesiąc Pakiety kredytów bez miesięcznej subskrypcji: od $7.99 za 100 kredytów

Oceny i recenzje NightCafe

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.2/5 (5 recenzji)

7. AutoDraw

Via: AutoDraw Jeśli nadal lubisz zabawy z dzieciństwa, pokochasz AutoDraw. ✏️

To darmowe narzędzie do tworzenia grafiki AI imponuje intuicyjnym designem i przyjaznym dla użytkownika interfejsem.

Kiedy coś szkicujesz, niezależnie od twoich umiejętności artystycznych, AutoDraw wykorzystuje swoją inteligentną technologię, aby zrozumieć twoje intencje. Następnie przedstawia kilka dobrze narysowanych opcji, które pasują do twojego szkicu. Możesz wybrać ten, który Ci się podoba i zamienić go z oryginalnym rysunkiem, natychmiast podnosząc jakość swojego dzieła!

Najlepsze cechy AutoDraw

Całkowicie darmowy, nie wymaga rejestracji

Przyjazny dla użytkownika i początkujących

Zaawansowane narzędzie sugestii, które ulepsza rysunki

Zróżnicowany zestaw narzędzi do personalizacji

Może być używany na wielu urządzeniach

Ograniczenia AutoDraw

Brak realistycznych opcji rysowania

Brak zaawansowanych funkcji dla bardziej skomplikowanych projektów, takich jak nakładanie warstw

Ceny AutoDraw

Darmowy

Oceny i recenzje AutoDraw

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

8. Designs.ai

Via: Designs.ai Inne popularne alternatywy Midjourney obejmują Designs.ai. To narzędzie AI oferuje zestaw funkcji do tworzenia zasobów cyfrowych, takich jak logo, filmy i mowa, między innymi.

Platforma Video Maker pobiera odpowiednie materiały wideo na podstawie tekstu dostarczonego przez użytkownika, generując angażujące i znaczące filmy w ciągu kilku minut. 📽️

Font Pairer oferuje wnikliwe rekomendacje dotyczące par czcionek, ratując życie każdemu projektantowi poszukującemu harmonijnych kombinacji czcionek.

Wreszcie, Graphic Maker to sprytne narzędzie do tworzenia i pobierania obrazów wektorowych z niestandardowymi kolorami, choć ograniczona biblioteka obrazów może być przeszkodą.

Designs.ai najlepsze cechy

Doskonały do projektowania logo i tworzenia wideo

Wspierany przez 123RF, zapewniający dostęp do milionów obrazów, grafik i filmów

Responsywna obsługa klienta przez czat na żywo

ograniczenia #### Designs.ai

Brak aplikacji mobilnych w porównaniu z innymi alternatywami Midjourney na tej liście

Nie możesz licencjonować, sprzedawać ani redystrybuować swojej pracy na innych platformach zasobów stockowych

Ceny Designs.ai

Podstawowy: $29/miesiąc

$29/miesiąc Pro: $69/miesiąc

$69/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z Designs.ai, aby uzyskać niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Designs.ai

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4/5 (2 recenzje)

9. StarryAI

Via: StarryAI StarryAI jest tak przyjazny dla użytkownika, jak generatory obrazów AI. Po pierwsze, dajesz mu pisemny monit do pracy. Następnie wybieramy preferowany styl z ogromnego wyboru i kierujemy grafiką w stronę abstrakcyjnych lub bardziej szczegółowych obrazów.

To tutaj dzieje się magia. StarryAI wykorzystuje dwa różne tryby, Altair dla abstrakcyjnych interpretacji i Orion dla bardziej fabularnych obrazów, aby ożywić twój pomysł.

W ciągu zaledwie kilku minut unikalna, wysokiej jakości grafika jest gotowa do użycia w dowolny sposób. ⭐

Najlepsze cechy StarryAI

Pełna własność wygenerowanych obrazów

Dwa różne tryby, Altair i Orion, zapewniające różnorodność generowanych obrazów

Funkcja Evolve pozwala na dalsze udoskonalanie obrazów

Częste aktualizacje funkcji

Aplikacje mobilne

Ograniczenia StarryAI

Niektórzy użytkownicy skarżyli się na wadliwy interfejs użytkownika

Aplikacja czasami ignoruje monit

Ceny StarryAI

Darmowy: pięć kredytów/dzień + trzy co trzy dni za udostępnianie w mediach społecznościowych

pięć kredytów/dzień + trzy co trzy dni za udostępnianie w mediach społecznościowych Starter: $11.99/miesiąc

$11.99/miesiąc Nieograniczony Pro: $37.99/miesiąc

$37.99/miesiąc Nieograniczony Pro Max: 79,99$/miesiąc

79,99$/miesiąc Możesz także kupić kredyty bez miesięcznej subskrypcji, zaczynając od $15.99 za 40 kredytów

Oceny i recenzje StarryAI

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Craiyon

Via: Craiyon Craiyon, wcześniej znany jako DALL-E mini, jest przyjaznym dla początkujących generatorem grafiki AI. Użytkownik wprowadza tekst i wybiera jeden z czterech modeli generowania obrazów: Art, Drawing, Photo i None.

Możesz także dodać negatywne podpowiedzi tekstowe. Na przykład, jeśli wprowadzisz pozytywną podpowiedź, taką jak "zachód słońca", ale użyjesz "plaży" jako negatywnej podpowiedzi, sztuczna inteligencja wygeneruje obraz zachodu słońca bez żadnych elementów związanych z plażą. 🌇

Craiyon jest wyjątkowy dzięki funkcji "Next Prompt", wykorzystującej ChatGPT do sugerowania nowych podpowiedzi na podstawie poprzednich wpisów. Kolejną innowacyjną funkcją jest prezentowanie grafiki wygenerowanej przez sztuczną inteligencję na makietach koszulek, aby zainspirować pomysły merchandisingowe.

Najlepsze cechy Craiyon

Przyjazna dla użytkownika platforma, która jest łatwa w nawigacji dla początkujących

Nieograniczone możliwości generowania obrazów

Unikalna funkcja "Next Prompt" dla kreatywnej inspiracji

Wyświetlanie grafiki na makietach koszulek

Ograniczenia Craiyon

Czasami serwery nie są w stanie obsłużyć ruchu i obrazy nie są generowane

Brak aplikacji mobilnych

Cennik Craiyon

Darmowy

Wspierający: $6/miesiąc

$6/miesiąc Profesjonalista: $24/miesiąc

$24/miesiąc Przedsiębiorca: Skontaktuj się z Craiyon, aby uzyskać niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Craiyon

G2 : NIE DOTYCZY

: NIE DOTYCZY Capterra: N/A

Inne narzędzia AI

Podczas gdy Midjourney i podobne platformy koncentrują się na przekształcaniu podpowiedzi tekstowych w angażującą grafikę, zarządzanie projektami graficznymi platformy takie jak ClickUp oferują bardziej kompleksowy zestaw funkcji opartych na sztucznej inteligencji, aby usprawnić kreatywny przepływ pracy, poprawić współpracę i zwiększyć ogólną produktywność. 📈

rewolucjonizuje sposób pisania i zarządzania zadaniami. Wystarczy podświetlić dowolny tekst w dokumencie, komentarzu lub opisie zadania i pozwolić paskowi narzędzi AI zoptymalizować go dla Ciebie. W zależności od potrzeb może on być dłuższy, krótszy, bardziej angażujący lub prostszy.

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Moc ClickUp AI wykracza poza udoskonalanie pisania. ✍️

Pomaga w tworzeniu tekstu lub kopii na dowolny temat, skracając czas, który zwykle spędzasz na tworzeniu e-maili lub zarysowywaniu postów na blogu.

System został zaprojektowany w celu ułatwienia pracy administracyjnej poprzez podsumowywanie dokumentów i generowanie działań , zapewniając natychmiastowe podsumowania i płynnie wyodrębniając kolejne kroki.

Co więcej, ClickUp AI pozwala nadrobić zaległości w rozmowach, generować zadania, sprawdzać pisownię i gramatykę, a nawet tłumaczyć języki na swojej platformie.

Maksymalizacja produktywności projektowania dzięki ClickUp

ClickUp zaspokaja potrzeby zespołów projektowych i kreatywnych każdej wielkości, oferując kompleksowe funkcje zarządzania zadaniami, śledzenia czasu, kalendarzy, współpraca zespołowa i raporty.

Oferuje setki konfigurowalnych funkcji, w tym cyfrowa tablica do współpracy w czasie rzeczywistym lub asynchronicznej. Użyj tego narzędzie do projektowania produktów do burzy mózgów, opracowywania strategii i mapowania pomysłów projektowych i przepływów pracy z członkami zespołu.

ClickUp Whiteboards to scentralizowane, wizualne centrum do wspólnego przekształcania pomysłów zespołu w skoordynowane działania

ClickUp oferuje również bibliotekę szablonów stworzona specjalnie dla zespołów projektowych i kreatywnych. Ramy te umożliwiają skonstruowanie przepływu pracy projektowej, który dokładnie odzwierciedla twój idealny proces promując wydajność i kreatywność.

Wreszcie, ClickUp zapewnia narzędzia do współpracy jak ClickUp Docs do zarządzania dokumenty briefu kreatywnego i Sprawdzanie adnotacji do obrazów, filmów i plików PDF . Funkcje te zapewniają jasne instrukcje i informacje zwrotne, przyspieszając proces weryfikacji projektu.

Najlepsze funkcje ClickUp:

Przekształć pisanie w kilka sekund, aby brzmiało bardziej profesjonalnie, bezpośrednio lub angażująco

Tworzenie wysokiej jakości treści szybko za pomocą podpowiedzi opartych na sztucznej inteligencji

Podświetl dowolny tekst i pozwól, aby pasek narzędzi AI go zoptymalizował

Natychmiastowe generowanie podsumowań i elementów działań w celu usprawnienia zadań administracyjnych

Tłumacz języki oraz sprawdzaj pisownię i gramatykę na platformie ClickUp

Wcielaj pomysły w życie w ciągu kilku minut dzięki cyfrowym tablicom do współpracy w czasie rzeczywistym lub asynchronicznej

Stwórz przepływ pracy projektowej, który odzwierciedla Twój idealny proces dzięki bibliotece szablonów

Zarządzaj dokumentami briefów kreatywnych we współpracy z ClickUp Docs

Przekazuj jasne instrukcje i przyspieszaj proces opiniowania projektów dzięki funkcji Proofing

Ograniczenia ClickUp:

Może wydawać się, że to tylko praca, a nie zabawa, ponieważ nie ma opcji grywalizacji

Niektórzy użytkownicy uważają, że opcja śledzenia czasu wymaga poprawy

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się zsprzedaż aby uzyskać niestandardowy plan

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

Wykorzystanie mocy sztucznej inteligencji: od obrazów do słów

Gdy poruszamy się po krajobrazie alternatyw Midjourney, jasne jest, że zakres wykracza poza zwykłe zastąpienie jednego narzędzia innym. Chodzi o znalezienie rozwiązania, które wnosi wartość dodaną na różne sposoby, takie jak ClickUp, z jego bogatym wachlarzem funkcji

Rozważając dostępne opcje, należy pamiętać, że innowacje często pojawiają się w nieoczekiwanych miejscach. Być może zmiana perspektywy z generowania obrazów na obejmowanie optymalizację przepływu pracy może po prostu odblokować nowe poziomy wydajności i kreatywności. W końcu najlepsze narzędzia nie tylko rozwiązują istniejące problemy - one otwierają nowe możliwości! 🎉